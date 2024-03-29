100 ตัวอย่างค่านิยมหลักของทีมเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

คุณให้คุณค่าอะไรในฐานะบริษัท?
นี่คือคำถามที่เจ้าของธุรกิจหลายคนประสบปัญหา การคิดรายการค่านิยมหลักที่แสดงถึงองค์กรของคุณอย่างถูกต้องอาจเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ถูกต้อง
ค่านิยมองค์กรของคุณคือรากฐานของวัฒนธรรมในที่ทำงาน—พวกมันช่วยให้ผู้อื่นได้เห็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงของคุณในฐานะบริษัท และอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสรรหาและการจ้างงานของคุณการมีส่วนร่วมของพนักงาน และความสำเร็จโดยรวม
ดังนั้น เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบริษัทของคุณและกำหนดวัฒนธรรมการทำงาน นี่คือตัวอย่างค่านิยมหลักทั่วไป 50 ข้อสำหรับทีมของคุณ และตัวอย่างค่านิยมหลัก 50 ข้อจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจมาหลายปีแล้ว ตัวอย่าง 100 ข้อนี้จะช่วยให้คุณได้แรงบันดาลใจในการกำหนดสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและทีมของคุณ!
คุณค่าหลักของบริษัทสามารถช่วยทีมของคุณได้อย่างไร
ในแง่ที่ง่ายที่สุด ค่านิยมหลักคือความเชื่อพื้นฐานและร่วมกันขององค์กรของคุณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรมส่วนบุคคลและการทำงาน และหลักการสำคัญ
นี่คือบุคลิกภาพของบริษัทคุณ ดีเอ็นเอขององค์กร เหตุผลที่บริษัทของคุณดำรงอยู่ และเป็นดั่งดาวเหนือที่นำทางธุรกิจของคุณไปสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้องทีมงานจากแผนกต่าง ๆจำเป็นต้องร่วมมือกัน เชื่อมั่นในค่านิยมเดียวกัน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในที่ทำงาน
ดังนั้น หากคุณกำลังถามตัวเองว่า "ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?" นี่คือเหตุผลบางประการ:
- ประสิทธิภาพ: ทีมรู้สึกมีพลังในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพเมื่อค่านิยมหลักสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
- การสรรหาบุคลากร: วัฒนธรรมองค์กรของคุณสามารถช่วยให้ผู้สมัครงานตัดสินใจได้ว่าบริษัทของคุณสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ความสำคัญ และเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาหรือไม่ เมื่อพวกเขากำลังมองหางานใหม่
- ความสามารถในการแข่งขัน: การรู้ว่าบริษัทมีจุดยืนอะไรทำให้คุณมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในตลาดและในฐานะนายจ้าง
- การตัดสินใจทางธุรกิจ: การเข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทสามารถช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและคำนวณได้
ดูรายการด้านล่างสำหรับค่านิยมหลักทั่วไปที่คุณสามารถเลือกเพื่อสร้างทีมของคุณ!
50 ตัวอย่างค่านิยมหลักของทีมสำหรับธุรกิจของคุณ
1. ความเคารพและความซื่อสัตย์ 2. คุณภาพ 3. นวัตกรรม 4. การทำงานเป็นทีม 5. ความรับผิดชอบ 6. ความโปร่งใส 7. การร่วมมือ 8. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 9. ความคิดบวก 10. ความภักดี 11. ความเห็นอกเห็นใจ 12. ความครอบคลุม 13. ความคิดสร้างสรรค์ 14. ความหลงใหล 15. ความซื่อสัตย์ 16. ความหลากหลาย 17. ความสามารถในการปรับตัว 18. ความยืดหยุ่น 19. ความเปิดกว้าง 20. การสื่อสาร 21. การเคารพในความเป็นตัวของตัวเอง 22. ความตรงต่อเวลา 23. ความสนุกสนาน 24. ความขอบคุณ 25. ความเป็นมืออาชีพ
26. ความริเริ่ม27. การแก้ปัญหา28. การพัฒนาตนเอง29. ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ30. ความเป็นกลาง31. ทัศนคติเชิงบวก32. ความทะเยอทะยาน33. คุณภาพการให้บริการ34. ความเป็นเลิศ35. ความน่าเชื่อถือ36. การรักษาคำมั่นสัญญา37. กรอบความคิดแบบเติบโต38. สมดุลระหว่างงานและชีวิต39. มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหา40. ทำงานเกินความคาดหวัง41. เคารพความเป็นส่วนตัว42. รับฟังลูกค้า43. ติดตามโอกาสการเติบโต44. ความคิดสร้างสรรค์45. การรู้จักตนเอง46. การร่วมมือ47. การทำงานเป็นทีม48. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้49. การพัฒนาเครือข่ายอาชีพ50. การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ
ตัวอย่างคำแถลงคุณค่าหลักของบริษัท
คำประกาศคุณค่าหลัก คือ การประกาศหลักการที่ชี้นำวิธีการดำเนินงานและพฤติกรรมของบริษัท
ค่านิยมหลักของเราไม่ใช่แค่คำพูดบนกระดาษเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของเราและกำหนดว่าเราเป็นทีมแบบไหน 📌 ตัวอย่าง:
ที่ ClickUp, เราตั้งใจที่จะรักษาคุณค่าหลักต่อไปนี้:
- นวัตกรรม: เราเชื่อในการผลักดันขอบเขตอย่างต่อเนื่องและสำรวจแนวคิดใหม่ๆ เพื่อมอบโซลูชันเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
- ความซื่อสัตย์: เราให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการกระทำที่มีคุณธรรมในทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจภายในของเรา
- ความร่วมมือ: เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกันเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของเราและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะและกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโซลูชันและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา
- มุ่งเน้นลูกค้า: เราให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นส่วนตัวและยอดเยี่ยมซึ่งเกินความคาดหวังของพวกเขา
เราเชื่อว่าด้วยการยึดมั่นในคุณค่าเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในการทำงานของเรา เราจะสามารถบรรลุพันธกิจในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อลูกค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม
ใช้แม่แบบข้อความคุณค่าหลักนี้เพื่อสร้างข้อความคุณค่าหลักของบริษัทของคุณ:
ที่ [ชื่อบริษัท] เรามุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในค่านิยมหลักดังต่อไปนี้:
- [คำอธิบายหรือคำอธิบายว่าค่านี้มีความสำคัญต่อบริษัทของเราอย่างไร]
- [คำอธิบายหรือคำอธิบายว่าค่านี้มีความสำคัญต่อบริษัทของเราอย่างไร]
- [คำอธิบายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของค่านี้ต่อบริษัทของเรา]
- [คำอธิบายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของค่านี้ต่อบริษัทของเรา]
- [คำอธิบายหรือคำอธิบายว่าค่านี้มีความสำคัญต่อบริษัทของเราอย่างไร]
เราเชื่อว่าด้วยการยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในการทำงานของเรา เราจะสามารถบรรลุพันธกิจของเราและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
⭐ เทมเพลตแนะนำ
กำหนด, บันทึก, และแบ่งปันสิ่งที่ทำให้ทีมของคุณไม่เหมือนใครด้วยเทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp— คู่มือที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างที่ทำงานที่แข็งแกร่งและมีคุณค่า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้สมาชิกในทีมค้นหาค่านิยมหลักของบริษัทคุณได้ง่ายด้วยเทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp!
50 ตัวอย่างค่านิยมหลักขององค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสำรวจคุณค่าหลักที่ดีที่สุดและพบได้บ่อยที่สุดซึ่งได้ช่วยสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบัน นี่คือ 50 บริษัทและคุณค่าหลักของพวกเขา!
1.คลิกอัพ
ค่านิยมหลัก:
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และสร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสารที่เปิดกว้างและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ตัวเองในการแก้ไขปัญหาและตอบรับด้วยคำว่า "ใช่" โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของลูกค้าเป็นสำคัญ ค่านิยมนี้ใช้ภายในองค์กรเช่นกันเมื่อทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆในลักษณะข้ามสายงาน!
เติบโต 1% ทุกวัน
เราสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพของทีมงานของเรา และเชื่อใน การก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบ เราอาจทำให้ตัวเองช้าลงได้หากพยายามทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่การเติบโตที่รวดเร็วที่สุดคือการค่อยๆ ทำไปทีละน้อย และเราไม่กลัวที่จะล้มเหลวเบาๆ ตราบใดที่เราได้เรียนรู้และไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีก
สนุกให้เต็มที่, หาความสุข, และเป็นตัวของตัวเอง
ค่านิยมหลักส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีมีความสำคัญต่อเรา และเมื่อมีเป้าหมายใหญ่ก็ย่อมมาพร้อมกับความพยายาม แต่เวลาเป็นสิ่งมีค่าเกินกว่าที่จะไม่มีความสนุกสนานระหว่างทาง เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนุกสนานผ่านการสร้างทีม สนับสนุนให้ทีมงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความโปร่งใส และความเคารพซึ่งกันและกัน สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้แสดงตัวตนอย่างเปิดเผย กล้าหาญ ท้าทายอย่างแท้จริง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หัวเราะ ร้องไห้ ทดลอง และเล่นสนุก
ทำงานหนักและเป็นเจ้าของ
เราสนุกกับการทำงาน คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เห็นผลลัพธ์ที่เติบโตขึ้นจากการทำงานของเรา และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ร่วมกัน
ปกติแม่งห่วยแตก
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่ส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ และแม้ว่าทุกคนจะมีเป้าหมายที่ต้องบรรลุ แต่เราสนับสนุนให้ทีมงานของเรามีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา
ส่งต่อความดีด้วยการทำความดีแบบไม่หวังผลตอบแทน
เราสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ปลอดภัยและสนับสนุน และช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทำได้ เราส่งเสริมให้ทีมงานของเราตรวจสอบกับคนของคุณและติดตามสถานการณ์ของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่ในด้านการงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านส่วนตัวด้วย ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2.สแล็ก
ค่านิยมหลัก:
ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ
ส่งเสริมให้ผู้นำและตัวแทนมีความเห็นอกเห็นใจและสุภาพต่อกันและลูกค้าของพวกเขา
เร่งฝีมือช่าง
แสดงความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่าง
สนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน
ส่งเสริมความสามัคคี, ให้โอกาสที่เท่าเทียม, และปฏิบัติให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมภายใน
3.แอปเปิล
ค่านิยมหลัก:
การเข้าถึง
เราเชื่อในการมอบโอกาสให้ผู้บริโภคธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรอื่น ๆ ได้เข้าถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
สนับสนุนการศึกษา
การศึกษาให้โอกาสแก่ทุกคนในการบรรลุศักยภาพของตนเองมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนจากทุกภูมิหลังได้เรียนรู้ผ่านความร่วมมือในกว่า 100 ประเทศ
ความครอบคลุม ความเสมอภาคทางเชื้อชาติ และความยุติธรรม
ในฐานะผู้นำระดับโลก Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการส่งเสริมความเท่าเทียมและต่อสู้กับความอยุติธรรมทั่วโลก
4.Adobe
ค่านิยมหลัก:
ของแท้
เราซื่อสัตย์, น่าเชื่อถือ, และน่าเชื่อถือ
นวัตกรรม
เราเป็นทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงแนวคิดใหม่ๆ เข้ากับความเป็นจริงทางธุรกิจอยู่เสมอ
เกี่ยวข้อง
เราเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และชุมชนที่เราให้บริการ
5.LinkedIn
ค่านิยมหลัก:
ความไว้วางใจและการดูแล
สร้างความไว้วางใจด้วยการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความซื่อตรง และความเคารพ
นวัตกรรม
รักษาทัศนคติที่เติบโตเพื่อสร้างความคิดที่ยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มอบคุณค่าและหาความสุขในการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
การให้คุณค่ากับแรงงาน
ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของพนักงานแต่ละคนเพื่อช่วยพัฒนาผู้นำและทีมที่มีประสิทธิภาพ
6.Spotify
ค่านิยมหลัก:
นวัตกรรม
เราคิดอย่างสร้างสรรค์และไม่เหมือนใคร สำหรับเรา นวัตกรรมคือทัศนคติที่เป็นพื้นฐาน – ความปรารถนาที่ฝังแน่นที่จะปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
จริงใจ
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน เราต้องการที่จะเป็นธรรมและโปร่งใสในทุกสิ่งที่เราทำ เราไม่ควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป; เราไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
ขี้เล่น
เรายินดีตอบรับความสนุก เราเป็นบริษัทที่สนุกสนานและเป็นแบรนด์ที่สนุกสนาน เราเป็นเช่นนี้มาตลอด เราไม่เคยจริงจังกับตัวเองมากเกินไป
7.Lyft
ค่านิยมหลัก:
ว้าว ลูกค้าของเรา
เราทุ่มเทเกินกว่าที่คาดหวังเพื่อให้บริการแก่ผู้อื่นด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการต้อนรับที่พวกเขาไว้วางใจได้ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ลูกค้ามีรอยยิ้มเมื่อจากไป
กรรมสิทธิ์ทั้งหมด
เรามีความมุ่งมั่น ไม่มีงานใดที่เล็กเกินไป หรือความท้าทายใดที่ใหญ่เกินไป เราทุกคนพร้อมทุ่มเท เราคิดระยะยาวและปรับปรุงให้ดีที่สุดสำหรับ Lyft โดยรวมเสมอ เราไม่เคยพูดว่า "นั่นไม่ใช่หน้าที่ของฉัน"
ภูมิใจในตนเอง, ถ่อมตน
เราภูมิใจในผลงานของเรา และไม่ว่าเราจะทำอะไร เราจะทำได้ดี เราประเมินผลงานของเราอย่างวิพากษ์วิจารณ์ และเราเป็นคนแรกที่จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของเรา และผลักดันตัวเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและตั้งมาตรฐานที่สูงขึ้น
8.แอร์บีเอ็นบี
ค่านิยมหลัก:
เป็นผู้นำภารกิจ
เราร่วมมือกับชุมชนของเราเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ทุกที่
โอบรับการผจญภัย
เราขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความคิดบวก และความเชื่อว่าทุกคนสามารถเติบโตได้
เป็นผู้ประกอบการซีเรียล
เรามุ่งมั่นและสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนความทะเยอทะยานอันกล้าหาญของเราให้กลายเป็นความจริง
9.อุทยานแห่งชาติ
ค่านิยมหลัก:
ความจริงใจ
เมื่อพนักงานซื่อสัตย์ มันจะสะท้อนออกมาในผลงานของเราโดยอัตโนมัติ
น้ำใจทีมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เราเชื่อในไคเซ็น แนวคิดจากญี่ปุ่นที่ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความถ่อมตน
การเปิดรับฟังความคิดเห็นและแสดงความเคารพต่อผู้อื่น
เราทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาการอนุรักษ์และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่พบในอุทยานแห่งชาติ ผ่านการศึกษา การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนระดับโลก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ค่านิยมขององค์กรเหล่านี้ช่วยให้เราเป็นองค์กรที่เปิดกว้างมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร
เราทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาการอนุรักษ์และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่พบในอุทยานแห่งชาติ ผ่านการศึกษา การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนระดับโลก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ค่านิยมขององค์กรเหล่านี้ช่วยให้เราเป็นองค์กรที่เปิดกว้างมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร
10.สตาร์บัคส์
ค่านิยมหลัก:
วัฒนธรรมแห่งความอบอุ่น
เราเชื่อในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความอบอุ่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทุกคนได้รับการต้อนรับ
ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิ่งที่เราทำ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างเต็มที่
มีสติอยู่กับปัจจุบัน
การมีสติอยู่กับปัจจุบัน เชื่อมโยงด้วยความโปร่งใส ศักดิ์ศรี และความเคารพ
11.Salesforce
ค่านิยมหลัก:
ความไว้วางใจ
เราทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พนักงาน และครอบครัวที่ขยายออกไปของเรา ผ่านความโปร่งใส ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว และประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของลูกค้า
เราสร้างนวัตกรรมและขยายข้อเสนอทางธุรกิจของเราเพื่อมอบช่องทางใหม่ ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเราเพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความเท่าเทียม
การรับฟังมุมมองที่หลากหลายช่วยกระตุ้นนวัตกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และทำให้เราเป็นบริษัทที่ดีขึ้น
12.ดอนอร์บ็อกซ์
ค่านิยมหลัก:
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
เราส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมผ่านการวิจัยและการกระทำที่กล้าหาญ
ความหลงใหลในความก้าวหน้า
เรามุ่งเน้นอย่างเคร่งครัดในความเป็นเลิศและประสิทธิผล
ความรับผิดชอบ
เราประพฤติตนด้วยความสุภาพเรียบร้อย ศีลธรรม และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
13.เป้าหมาย
ค่านิยมหลัก:
การมีส่วนร่วม
เราให้คุณค่ากับเสียงและแนวทางที่หลากหลาย เราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และเคารพ เราสร้างประสบการณ์ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน
การเชื่อมต่อ
เราสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ เราทำงานร่วมกันข้ามสายงานธุรกิจ เราตระหนักและเฉลิมฉลองความก้าวหน้า
ขับ
เราทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับ Target, ทีมของเรา และลูกค้าของเรา. เราส่งมอบผลลัพธ์ที่มีความหมาย. เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการให้คุณค่ากับความก้าวหน้าเหนือความสมบูรณ์แบบ.
14.เน็ตฟลิกซ์
ค่านิยมหลัก:
ความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิผล
การให้หรือรับข้อเสนอแนะที่มีความหมายอาจเป็นเรื่องยาก แต่เช่นเดียวกับนิสัยใหม่ ๆ ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อฝึกฝน ดังนั้นเราจึงช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ที่จะให้และรับข้อเสนอแนะผ่านการโค้ชและการเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่เราต้องการเห็นทั่วทั้งบริษัท
เสรีภาพและความรับผิดชอบ
เป้าหมายของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากกว่าการจัดการพวกเขา เราต้องการให้ทีมของเราทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ Netflix ซึ่งในทางกลับกันจะสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และวินัยในตนเองที่ผลักดันให้เราทำงานที่ยอดเยี่ยม
ให้ความสำคัญกับคนมากกว่าขั้นตอน
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกของเรา ช่วยให้เราสร้างทีมในฝันและมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราทำ
15.แอปพลิเคชันลิง
ค่านิยมหลัก:
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เราพึ่งพาข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจของเรา
อยากรู้อยากเห็นด้วยใจที่เปิดกว้าง
เรามองว่าทุกวันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ และใช้ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเพื่อพัฒนาตนเอง
ทัศนคติเชิงผู้ประกอบการ
เราลองสิ่งใหม่ ๆ เราเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
16.ฮับสปอต
ค่านิยมหลัก:
ความเป็นอิสระ
ที่ HubSpot เราสนับสนุนให้คุณคิดเหมือนผู้ก่อตั้งและรับผิดชอบในงานของคุณ เราเชื่อว่าคนที่ยอดเยี่ยมควรได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ยอดเยี่ยม
ความโปร่งใส
ที่ HubSpot ไม่มีกลุ่มคนวงใน เราแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจและสร้างผลกระทบที่ดีต่อลูกค้าของเราได้
ความยืดหยุ่น
เราเชื่อเสมอว่าผลลัพธ์มีความสำคัญมากกว่าสถานที่หรือเวลาที่ผลิตขึ้น HubSpotters มีความยืดหยุ่นในการทำงานจากระยะไกล, สามารถลาพักร้อนได้ไม่จำกัด, และสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของพวกเขา
17.Checkr
ค่านิยมหลัก:
ความถ่อมตน
เราทุกคนอยู่ในทีมเดียวกันที่ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และทุกคนเปิดใจที่จะเรียนรู้จากกันและกัน สิ่งนี้สร้างวัฒนธรรมแห่งความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ
ความโปร่งใส
เราต้องการฟังทั้งข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่อง เพื่อที่เราจะได้พัฒนาทีมของเราต่อไป สิ่งนี้ทำให้สถานที่ทำงานของเราเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความไว้วางใจ
ความมุ่งมั่น
เราหลงใหลในงานของเราและอดทนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราใช้ความล้มเหลวของเราเพื่อเรียนรู้และเติบโต
18.อิเกีย
ค่านิยมหลัก:
การให้และรับผิดชอบ
เราเชื่อในการเสริมพลังให้กับผู้คน การให้และรับผิดชอบเป็นวิธีในการเติบโตและพัฒนาในฐานะบุคคล การไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีทัศนคติเชิงบวกและมองไปข้างหน้าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ต่ออายุและปรับปรุง
เราค้นหาวิธีใหม่และดีกว่าอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะทำอะไรในวันนี้ เราสามารถทำได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ การค้นหาทางแก้ปัญหาที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา และเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้เราไปสู่ความท้าทายต่อไป
เป็นแบบอย่างที่ดี
เรามองว่าความเป็นผู้นำคือการกระทำ ไม่ใช่ตำแหน่ง เราให้ความสำคัญกับค่านิยมส่วนบุคคลก่อนความสามารถและประสบการณ์ เราต้องการคนที่ 'ทำในสิ่งที่พูด' และเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง มันเกี่ยวกับการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวกันและกันออกมา
19.วิซเว
ค่านิยมหลัก:
ความขยันขันแข็ง
สมาชิกในทีมของเรามองหาวิธีใหม่ๆ ในการพัฒนาและเติบโตอยู่เสมอ และพวกเขามุ่งมั่นที่จะเป็นที่สุดในทุกด้าน
ความเมตตา
สมาชิกในทีมของเรามักจะคอยดูแลซึ่งกันและกันอยู่เสมอ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
ความเป็นเลิศ
เราตั้งใจที่จะผลิตผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเรา
20.Google
ค่านิยมหลัก:
มุ่งเน้นที่ผู้ใช้ แล้วทุกอย่างจะตามมาเอง
ตั้งแต่เริ่มต้น เราได้มุ่งเน้นในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตใหม่ หรือการปรับแต่งรูปลักษณ์ของหน้าแรก เราใส่ใจอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในท้ายที่สุด มากกว่าจะเป็นเป้าหมายภายในหรือผลกำไรของเราเอง
ดีที่สุดคือทำสิ่งหนึ่งให้ดีมากๆ จริงๆ
ด้วยหนึ่งในกลุ่มวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการแก้ปัญหาการค้นหา เราจึงรู้ดีว่าเราทำอะไรได้ดี และเราจะสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
คุณสามารถจริงจังได้โดยไม่ต้องใส่สูท
ผู้ก่อตั้งของเราสร้าง Google ขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าการทำงานควรมีความท้าทาย และความท้าทายนั้นควรมีความสนุกสนาน เราเชื่อว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นเมื่อมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม
21.Figma
ค่านิยมหลัก:
รักงานฝีมือของคุณ
เราสร้างเพื่อผู้สร้าง และพยายามทำให้สิ่งที่ซับซ้อนรู้สึกง่าย. เราถามทำไมจนกว่าจะถึงแก่น และมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่ส่งงาน.
เติบโตไปพร้อมกับการเดินทาง
ทุกคนล้วนอยู่ในระหว่างการพัฒนา และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เติบโต
วิ่งไปกับมัน
การสร้าง Figma คือการริเริ่ม การกล้าที่จะทำ และการกำหนดเส้นทางใหม่ ไม่ใช่การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ Figmates กำลังสร้างอนาคตของการออกแบบด้วยการเผชิญกับความท้าทายใหญ่ ใหญ่ และน่าตื่นเต้นเหมือนกับว่าอนาคตของ Figma ขึ้นอยู่กับมัน เพราะมันคือเช่นนั้น
22.อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ค่านิยมหลัก:
เราเคารพผู้คน
เราไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำเพื่อส่วนรวม เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน และส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นผ่านการสื่อสารที่เปิดกว้างและกล้าหาญ เพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง
เราสนับสนุนลูกค้าของเรา
ความสัมพันธ์คือหัวใจของธุรกิจของเรา เราตั้งใจที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกค้าของเราโดยการมอบสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทุกวัน – และสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างพวกเขาในทุกสิ่งที่เราทำ
เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ลูกค้าเลือกเราเพราะพวกเขาไว้วางใจในแบรนด์และบุคลากรของเรา เราสร้างความไว้วางใจนั้นด้วยการทำให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นเชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และมีความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด
23.เทคโทเปีย
ค่านิยมหลัก:
ความซื่อสัตย์
เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและซื่อสัตย์เกี่ยวกับมัน แม้ในยามที่มันไม่ง่ายหรือเป็นที่นิยม คุณค่านี้เป็นแนวทางในการกระทำและการตัดสินใจของเรา
การทำงานเป็นทีม
เมื่อเราทำงานร่วมกัน เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ทำให้เราสามารถท้าทายและผลักดันซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาตนเอง
นวัตกรรม
เราเชื่อว่าเพื่อที่จะยังคงมีความเกี่ยวข้องและประสบความสำเร็จ เราต้องพัฒนาและค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ความซื่อสัตย์คือหลักการก่อตั้งของเราและเป็นรากฐานของธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าการซื่อสัตย์กับลูกค้า ผู้จัดหา และกันเองคือวิธีเดียวในการทำธุรกิจ
ทีมของเราเต็มไปด้วยบุคคลที่มีความกระตือรือร้นซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน: คือการเป็นที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำ เปิดรับความคิดใหม่ ๆ กล้าที่จะเสี่ยง และรักษาทัศนคติของนักเรียนไว้เสมอ
มันคือสิ่งที่ทำให้เราสดใหม่ ทันสมัย และนำหน้าอยู่เสมอ
ความซื่อสัตย์คือหลักการก่อตั้งของเราและเป็นรากฐานของธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าการซื่อสัตย์กับลูกค้า ผู้จัดหา และกันเองคือวิธีเดียวในการทำธุรกิจ
ทีมของเราเต็มไปด้วยบุคคลที่มีความกระตือรือร้นซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน: คือการเป็นที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำ เปิดรับความคิดใหม่ ๆ กล้าที่จะเสี่ยง และมีความคิดของนักเรียนอยู่เสมอ
มันคือสิ่งที่ทำให้เราสดใหม่ ทันสมัย และนำหน้าอยู่เสมอ
24.ระยะห่าง
ค่านิยมหลัก:
แรงขับเคลื่อนที่เสียสละ
เราเร่งรัดซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบต่อกันในการบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา
หัวใจที่กล้าหาญ
เราไปสถานที่ใหม่ ๆ อย่างกล้าหาญ โดยรู้ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากทีมของเรา
จิตใจที่อยากรู้อยากเห็น
เราเรียนรู้ว่าเมื่อเราฟังผู้อื่น เราได้เพาะปลูกความอยากรู้อยากเห็นและความเห็นอกเห็นใจเพื่อเปิดประตูสู่การนวัตกรรม
25.อเมซอน
ค่านิยมหลัก:
ความเป็นเจ้าของ
ผู้นำคือเจ้าของ พวกเขาคิดระยะยาวและไม่ยอมเสียคุณค่าในระยะยาวเพื่อผลลัพธ์ระยะสั้น พวกเขาดำเนินการในนามของบริษัททั้งหมด ไม่ใช่แค่ทีมของตนเอง พวกเขาไม่เคยพูดว่า "นั่นไม่ใช่หน้าที่ของฉัน"
เรียนรู้และอยากรู้อยากเห็น
ผู้นำไม่เคยหยุดเรียนรู้ และมักแสวงหาการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พวกเขามีความอยากรู้อยากเห็นต่อความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และลงมือทำเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านั้น
คิดค้นและทำให้เรียบง่าย
ผู้นำคาดหวังและต้องการนวัตกรรมและการประดิษฐ์คิดค้นจากทีมของตน และมักหาวิธีทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นอยู่เสมอ พวกเขามีความตระหนักต่อสิ่งรอบตัว มองหาแนวคิดใหม่ ๆ จากทุกที่ และไม่จำกัดตัวเองด้วยแนวคิดที่ว่า "ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดค้น" เมื่อเราทำสิ่งใหม่ ๆ เราต้องยอมรับว่าเราอาจถูกเข้าใจผิดเป็นเวลานาน
26.รักษาความปลอดภัย
ค่านิยมหลัก:
ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส
เรามีความโปร่งใสในการติดต่อกับทั้งพนักงานและลูกค้า ซึ่งสร้างความไว้วางใจ
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, แก้ไขปัญหาของพวกเขา, และนำเสนอทางแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความภักดี
ค่านิยมของเราเน้นย้ำถึงสิ่งที่ดำเนินต่อไปกับพนักงานทุกคนของเรา และวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งภายในสำนักงานและกับลูกค้า เราโปร่งใสในการติดต่อสื่อสารกับทั้งพนักงานและลูกค้า และนั่นสร้างความไว้วางใจ
วัฒนธรรมโดยรวมคือเราควรสร้างความแตกต่างในขณะที่เรายังอยู่ที่นี่ เพราะเมื่อมองในภาพรวมแล้ว ชีวิตนั้นสั้นมาก
ค่านิยมของเราเน้นย้ำถึงสิ่งที่ดำเนินต่อไปกับพนักงานทุกคนของเรา และวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งภายในสำนักงานและกับลูกค้า เราโปร่งใสในการติดต่อสื่อสารกับทั้งพนักงานและลูกค้า และนั่นสร้างความไว้วางใจ
วัฒนธรรมโดยรวมคือเราควรสร้างความแตกต่างในขณะที่เรายังอยู่ที่นี่ เพราะเมื่อมองในภาพรวมแล้ว ชีวิตนั้นสั้นมาก
27.เซมรัช
ค่านิยมหลัก:
ความไว้วางใจ
นี่คือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ จงพูดออกมาและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เราทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น จงผลักดันโครงการที่คุณเห็นคุณค่า เพราะมันไม่คุ้มค่าที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีความหมาย
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เรามองหาวิธีที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้นอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ไม่จำเป็นต้องน่ากลัว
28.อัลดี
ค่านิยมหลัก:
ความรับผิดชอบ
แทนคำมั่นสัญญาของเราต่อบุคลากร ลูกค้า พันธมิตร และสิ่งแวดล้อม
ความเรียบง่าย
สร้างประสิทธิภาพ ความชัดเจน และทิศทางที่ชัดเจนภายในองค์กรของเรา รวมถึงสำหรับลูกค้าของเรา
ความสม่ำเสมอ
เราทำตามที่เราพูด เราสม่ำเสมอในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน ผลิตภัณฑ์ ราคา และทุกแง่มุมอื่น ๆ ของชีวิตการทำงานของเรา
29.คิซิก
ค่านิยมหลัก:
การมีส่วนร่วม
เรามีตารางการทำงานแบบผสมผสานที่ยืดหยุ่น ให้อำนาจแก่พนักงานแต่ละคนในการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของตนเอง
ความถ่อมตน
ให้คุณค่ากับสิ่งที่ทุกคนนำมาสู่บทบาทของตนและบริษัท
นวัตกรรม
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมและเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะองค์กรโดยรวม
เราจัดกิจกรรม "รับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้" ทุกเดือน โดยเราจะเน้นให้พนักงานคนละคนมาแบ่งปันความรู้ของตนกับเพื่อนร่วมงานทุกคนในบริษัท การให้คุณค่ากับสิ่งที่ทุกคนนำมาสู่บทบาทของตน และบริษัทที่ยอมรับความ скромและความเต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตต่อไป
การผสมผสานความยืดหยุ่นของเราในการรักษาความกระตือรือร้นของสมาชิกในทีมเข้ากับวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโต หมายความว่าบริษัทของเราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเติบโตหากปราศจากความถ่อมตนที่เพียงพอที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อน
เราจัดกิจกรรม "รับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้" ทุกเดือน โดยเราจะเน้นให้พนักงานคนละคนมาแบ่งปันความรู้ของตนกับเพื่อนร่วมงานทุกคนในบริษัท การให้คุณค่ากับสิ่งที่ทุกคนนำมาสู่บทบาทของตน และบริษัทที่ยอมรับความถ่อมตัวและความเต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การผสมผสานความยืดหยุ่นของเราในการรักษาความกระตือรือร้นของสมาชิกในทีมเข้ากับวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโต หมายความว่าบริษัทของเราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเติบโตหากปราศจากความถ่อมตนที่เพียงพอที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อน
30.Trader Joe's
ค่านิยมหลัก:
การดูแลชุมชน
ผ่านโครงการ Neighborhood Shares ของเราที่มีมายาวนาน ร้านค้าของเราบริจาคสินค้าที่ขายไม่ได้แต่ยังคงสภาพดีให้กับหน่วยงานการกู้คืนอาหารในท้องถิ่น
ความยั่งยืน
มากกว่าที่เคย ความยั่งยืนได้กลายเป็นจุดสนใจหลักในงานของเราในฐานะร้านขายของชำในละแวกบ้านของคุณ
ความซื่อสัตย์
เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร เปิดกว้าง และเคารพซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิกทีมงานและลูกค้าทุกท่าน
31.เงินกู้ยืมฟิซ
ค่านิยมหลัก:
ให้ความสำคัญกับเวลาของลูกค้า
เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและไว้วางใจกับลูกค้าของเรา
ให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
เราให้เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินสำหรับทุกคน
ให้บริการที่มีคุณภาพ
เรายืนหยัดในความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าของเราในทางที่รับผิดชอบต่อสังคม
คุณค่าหลักของเราเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราในฐานะองค์กร เราตั้งใจที่จะให้ทุกสิ่งที่เราทำมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างทีมที่มีวัฒนธรรมที่ดีขึ้นได้บนพื้นฐานของความช่วยเหลือที่แท้จริง
ในที่สุด เราขอคงไว้ซึ่งหลักการของเราที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก และผลกำไรเป็นอันดับถัดไป ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราส่งมอบบริการที่มีคุณภาพในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า
คุณค่าหลักของเราเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราในฐานะองค์กร เราตั้งใจที่จะให้ทุกสิ่งที่เราทำมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างทีมที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามบนพื้นฐานของการช่วยเหลืออย่างแท้จริง
ในที่สุด เราขอคงไว้ซึ่งหลักการของเราที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก และผลกำไรเป็นอันดับถัดไป ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราส่งมอบบริการที่มีคุณภาพในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า
32.เมโยคลินิก
ค่านิยมหลัก:
ความซื่อสัตย์
ค่าแรกแสดงถึงเป้าหมายของคลินิกในการยึดมั่นในมาตรฐานสูงด้านจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยไว้วางใจศูนย์ดูแลสุขภาพ
การเยียวยา
เราสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนโดยเคารพความต้องการทางอารมณ์ ร่างกาย และจิตวิญญาณของพวกเขา
ความเคารพ
เราเชื่อใน "การให้เกียรติเพื่อรับเกียรติ" นั่นคือเหตุผลที่มันปลูกฝังคุณค่าของการปฏิบัติต่อทุกคนในชุมชนที่หลากหลายด้วยความเคารพและศักดิ์ศรี ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวของพวกเขา
33.Okta
ค่านิยมหลัก:
อย่าหยุดคิดค้นนวัตกรรม
ไม่ว่าเราจะทำอะไร เราตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีกลยุทธ์ พร้อมทั้งคิดถึงอนาคตอยู่เสมอ—เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาดซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการของลูกค้า
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์คือความซื่อสัตย์ ความดีงาม และความเคารพที่เราแสดงออกทุกวันขณะที่เราทำงานร่วมกับกันและกัน ลูกค้าของเรา คู่ค้าของเรา และชุมชนที่กว้างขวาง
เสริมพลังให้กับบุคลากรของเรา
เราต้องการให้พนักงานทุกคนทราบว่า Okta เป็นของพวกเขา และพวกเขามีส่วนร่วมในความสำเร็จที่เราได้ร่วมกัน
34.น่าเชื่อถือ
ค่านิยมหลัก:
ความมุ่งมั่นต่อลูกค้า
เราคาดหวังให้ทีมของเราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สาขาที่เราทำงานอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจที่ทีมของเราต้องพัฒนาไปพร้อมกับมัน
ความหลากหลาย
เราเชื่อว่าความสามารถพิเศษสามารถพบได้ในผู้คนทุกประเภท
เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทุกคนในธุรกิจต้องรักษาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอกับการพัฒนาล่าสุด. ในเวลาเดียวกันนี้ยังช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะของตัวเองได้.
นอกจากนี้ เราเข้มงวดมากเกี่ยวกับผู้ที่เรารับเข้าทำงานในธุรกิจของเรา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ หรือความพิการ พวกเขาได้รับการจ้างงานเพราะมีความสามารถในสิ่งที่ทำ หากใครไม่สามารถยอมรับข้อนี้ได้ ก็จะไม่เป็นที่ต้อนรับในธุรกิจของเรา"
เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทุกคนในธุรกิจต้องรักษาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอกับการพัฒนาล่าสุด. ในเวลาเดียวกันนี้ยังช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะของตัวเองได้.
นอกจากนี้ เราเข้มงวดมากเกี่ยวกับผู้ที่เรารับเข้าทำงานในธุรกิจของเรา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ หรือความพิการ พวกเขาได้รับการจ้างงานเพราะมีความสามารถในสิ่งที่ทำ หากใครไม่สามารถยอมรับข้อนี้ได้ ก็จะไม่ได้รับการต้อนรับในธุรกิจของเรา
35.โซลไซเคิล
ค่านิยมหลัก:
เราคือชุมชน
เราเป็นผู้มีส่วนร่วมและผู้นำที่มีความกระตือรือร้นในชุมชนของเรา เราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานที่ปลอดภัยที่ทุกคนได้รับการยกย่อง
เรายินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลง
เราปรับตัว ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเรา ยินดีรับฟังความคิดเห็น และเผชิญกับความท้าทายทุกประการด้วยใจที่เปิดกว้างและเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ
เราชาร์จใหม่
เราปรับตัว ปรับปรุง และพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของเรา เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและเผชิญกับความท้าทายทุกประการด้วยใจที่เปิดกว้าง
36.แมริออท
ค่านิยมหลัก:
ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก
ดูแลพนักงานให้ดี แล้วพวกเขาจะดูแลลูกค้าให้เอง
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เราถือมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายที่ไม่ประนีประนอม ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจประจำวัน นโยบายพนักงาน นโยบายห่วงโซ่อุปทาน โปรแกรมและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของเรา รวมถึงความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เราขับเคลื่อนด้วยการท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่และคาดการณ์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าด้วยแบรนด์ใหม่ สถานที่ใหม่ทั่วโลก และประสบการณ์ใหม่สำหรับแขก
37. โซลูชันที่กินได้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
ค่านิยมหลัก:
ความหวัง
เราเชื่อว่าธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จและสตาร์ทอัพเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ
การเสริมสร้างพลังอำนาจและชุมชน
พอดแคสต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจของเราเสริมพลังให้ชุมชนผู้ประกอบการของเราเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองและธุรกิจของพวกเขา พันธกิจนี้หล่อหลอมวัฒนธรรมของทีมงานขนาดเล็กที่อยู่เบื้องหลังพอดแคสต์
การเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจนั้นยาก ต้องมีความเชี่ยวชาญในความสามารถหลักของคุณ นอกจากนี้ยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ทุกวัน
คุณค่าแกนกลางของเรา คือ ความหวัง, ชุมชน, การให้กำลังใจ, และการเปลี่ยนแปลง ทำให้ความสำเร็จนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้น
การเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจนั้นยาก ต้องมีความเชี่ยวชาญในความสามารถหลักของคุณ นอกจากนี้ยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ทุกวัน
คุณค่าแกนกลางของเรา ได้แก่ ความหวัง, ชุมชน, การให้กำลังใจ, และการเปลี่ยนแปลง ทำให้ความสำเร็จนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้น
38.Tinuiti
ค่านิยมหลัก:
อย่าแค่ทำ จงเป็นเจ้าของมัน
เราขอรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า และความสุขส่วนตัวของเราเอง เราส่งเสริมให้พนักงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาเป็น หากคุณสามารถฝันได้ และคุณสามารถทำได้ เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง
ความสามารถเหนือภูมิศาสตร์
แม้ว่าเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะมาทำงานกับเราที่สำนักงานของเรา—และคุณสามารถดูสำนักงานทั้งหมดได้ด้านล่าง—แต่คุณก็สามารถร่วมงานกับเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ ความสามารถและแรงผลักดันของคุณนั้นไร้พรมแดน
การเสริมสร้างศักยภาพและการศึกษา
ไม่ว่าคุณจะสนใจที่จะได้เปรียบในด้านการวิเคราะห์หรือพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกค้าของคุณเราต้องการช่วยให้คุณเรียนรู้ นี่เป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งที่เราลงทุนในบุคลากรของเรา และมันคุ้มค่าเสมอ
39.ด้านหน้า
ค่านิยมหลัก:
ความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลหมายถึงการทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและบริบทสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
อัตตาต่ำ
เราไว้วางใจซึ่งกันและกันในการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเราสนับสนุนซึ่งกันและกันในการไล่ตามเป้าหมายของเรา แต่เราทราบดีว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ และสิ่งต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามแผนเสมอไป ดังนั้น เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เราคุยกันเกี่ยวกับมัน และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเรา
การรวม
เราตระหนักถึงความแตกต่างของเรา และยอมรับมุมมองใหม่ ๆ ที่ความแตกต่างเหล่านี้สามารถนำมาให้ได้ และเราเข้าใจว่าทุกคนมีอคติเช่นกัน แทนที่จะละเลยมัน เราตั้งใจที่จะเรียนรู้ว่าทำไมมันถึงมีอยู่ และเราจะสามารถเอาชนะมันได้อย่างไร
40.กู๊ดไฮร์
ค่านิยมหลัก:
ความพึงพอใจของลูกค้า
เราต้องการที่จะเกินความคาดหมายในทุก ๆ ด้าน ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างรอบคอบและเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ
รักษาความสมบูรณ์
นี่หมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ในวิธีที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและศีลธรรมเสมอ
ที่ GoodHire, เราปฏิบัติตามรายการคุณค่าแกนกลางที่ก่อร่างสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กรของเรา.
เราพบว่าแต่ละค่านิยมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักการชี้นำของเราในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนอย่างแท้จริง
โดยรวมแล้ว พวกเขาเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นเลิศ และต่อคำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้
ที่ GoodHire, เราปฏิบัติตามรายการคุณค่าแกนกลางที่ก่อร่างสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กรของเรา.
เราพบว่าแต่ละค่านิยมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักการชี้นำของเราในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนอย่างแท้จริง
โดยรวมแล้ว พวกเขาเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นของเราในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และพันธกิจของเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
41.ไลฟ์ไทม์ฟิตเนส
ค่านิยมหลัก:
สนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม
สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม
ขยายชุมชน
สร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่สร้างผลกระทบข้ามอุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจ
ปิดช่องว่าง
ประเมินและปรับปรุงการสรรหาและการคัดเลือกของเรา
42.ซื้อที่นี่ จ่ายที่นี่
ค่านิยมหลัก:
ความซื่อสัตย์
เราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เราทำ เราซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรมในการติดต่อกับผู้อื่น
นวัตกรรม
เราค้นหาวิธีใหม่และดีขึ้นอยู่เสมอเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ
ผลกระทบ
เราตั้งใจที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกสิ่งที่เราทำ เราต้องการที่จะสร้างความแตกต่างในโลก และทิ้งสิ่งต่าง ๆ ไว้ให้ดีขึ้นกว่าที่เราพบเจอ
คุณค่าเหล่านี้หล่อหลอมวัฒนธรรมของเราในหลายๆ ด้าน ประการแรก พวกมันชี้นำพฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา เราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดเสมอ และเรามองหาวิธีที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ
ประการที่สอง พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและร่วมมือกัน เราทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายของเรา
สุดท้ายนี้ พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำงานที่ยอดเยี่ยม เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างความแตกต่างและมีผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้
คุณค่าเหล่านี้ได้หล่อหลอมวัฒนธรรมของเราในหลายๆ ด้าน ประการแรก คุณค่าเหล่านี้เป็นแนวทางในการกระทำและการตัดสินใจของเรา เราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดเสมอ และเรามองหาวิธีที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ
ประการที่สอง พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและร่วมมือกัน เราทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายของเรา
สุดท้ายนี้ พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำงานที่ยอดเยี่ยม เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างความแตกต่างและมีผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้
43.SocialBee
ค่านิยมหลัก:
ความเป็นเจ้าของ
เราทำตัวเหมือนเจ้าของกิจการ เราดูแลธุรกิจของลูกค้าเหมือนเป็นของเราเอง – ด้วยความใส่ใจ ความเอาใจใส่ และการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับแรก
#BeeBetter
เราเลือกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะของเราอยู่เสมอ และเติบโตในฐานะบุคคล
Innovvy
ใช่ครับ/ค่ะ มันเป็นคำที่แต่งขึ้นมา ใครบอกว่าเราทำไม่ได้? มันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ ฉลาดทางดิจิทัล และพร้อมที่จะเสี่ยง
44.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมีผู้ช่วยเหลือ
ค่านิยมหลัก:
ความโปร่งใส
เราเชื่อในการเปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและขั้นตอนการสมัคร เพื่อให้ลูกค้าของเราไม่รู้สึกถูกเบี่ยงเบน
การเข้าถึง
ด้วยการให้ข้อมูลการดูแลฟรี เราจึงทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการได้
การรักษาความลับ
สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของพวกเขาในสถานการณ์เช่นนี้; ผู้สมัครทุกคนมีเรื่องราวที่สมควรได้รับการปกป้อง
พันธกิจของเราสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก่อนอื่นเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในฐานะบริษัทการตลาดด้านการดูแลสุขภาพ เราภูมิใจในหลักการสำคัญของเราซึ่งประกอบด้วยความโปร่งใส การเข้าถึงได้ และความลับของลูกค้า
ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานของเรา
พันธกิจของเราสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก่อนอื่นเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในฐานะบริษัทการตลาดด้านการดูแลสุขภาพ เราภูมิใจในหลักการสำคัญของเราซึ่งได้แก่ ความโปร่งใส การเข้าถึงได้ และการรักษาความลับ
ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานของเรา
45.BetterUp
ค่านิยมหลัก:
ฝีมือช่าง
ค้นหาความหมายในสิ่งที่เราทำผ่านการสร้างสรรค์อย่างยอดเยี่ยม
ความมุ่งมั่น
ความอดทนถูกขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นและความหลงใหล
ความสดชื่น
สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเอกลักษณ์
46.คลาริโอ
ค่านิยมหลัก:
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์
เราเชื่อในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางออนไลน์ สิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานในที่ทำงานก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นการเคารพขอบเขตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวจึงเป็นผลมาจากค่านิยมหลักของเรา
การสนับสนุนลูกค้า
เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก และเข้าใจถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เราได้ลงทุนอย่างมากในทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา และเรามองหาการรักษาความปลอดภัยและการอัปเดตแอปจากมุมมองของลูกค้าว่าพวกเขาต้องการอะไร ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่าพวกเขาต้องการเท่านั้น

นอกจากนี้ยังหมายความว่าพนักงานและผู้รับเหมาของเราทราบถึงคุณค่าของตัวเองในฐานะมนุษย์
นอกจากนี้ยังหมายความว่าพนักงานและผู้รับเหมาของเราทราบถึงคุณค่าของตัวเองในฐานะมนุษย์
เราได้ลงทุนอย่างมากในทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา และเรามองหาการรักษาความปลอดภัยและการอัปเดตแอปจากมุมมองของลูกค้าว่าพวกเขาต้องการอะไร ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดว่าพวกเขาต้องการเท่านั้น
นอกจากนี้ยังหมายความว่าพนักงานและผู้รับเหมาของเราทราบถึงคุณค่าของตัวเองในฐานะมนุษย์
47.Calendly
ค่านิยมหลัก:
หาทาง
เราไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ยอมรับเหตุผลว่า "มันก็ดีพอแล้ว" หรือ "เราทำกันมาแบบนี้ตลอด" พนักงานของเราลงมือทำ ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และอดทนต่ออุปสรรคจนกว่าจะเห็นความก้าวหน้าที่มีความหมาย
มุ่งเน้นอย่างมีสติ
เราดำเนินงานเป็นทีมที่กระชับและมีประสิทธิภาพ แต่ตระหนักดีว่าคุณภาพและความรวดเร็วต้องดำเนินควบคู่กันไป—ไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
เราเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเองที่กระหายการเสริมสร้างพลัง มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลกระทบ และขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันในการสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
48.SEO สุดเจ๋ง
ค่านิยมหลัก:
ความมุ่งมั่น
แสดงความมุ่งมั่นอย่างเท่าเทียมกันในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
ความซื่อสัตย์
เราพึ่งพาทีมในการบันทึกงานของพวกเขาอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์
ทีมของเราทำงานทางไกลอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้การทำงานนี้ประสบความสำเร็จ เราต้องพึ่งพาให้สมาชิกทีมแต่ละคนรับผิดชอบการจัดการเวลาของตัวเอง และทำให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
เราเข้าใจว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และนั่นเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ แต่หากพวกเขายอมรับเมื่อทำผิดพลาด เราจะไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราขอยืนยันว่าสมาชิกในทีมทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในทุกด้านของชีวิต การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบจะไม่ได้รับการยอมรับโดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
ทีมของเราทำงานทางไกลอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้การทำงานนี้ประสบความสำเร็จ เราต้องพึ่งพาให้สมาชิกทีมแต่ละคนรับผิดชอบการจัดการเวลาของตนเอง และทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา
เราเข้าใจว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และนั่นเป็นเรื่องที่คาดหมายไว้ แต่หากพวกเขายอมรับเมื่อทำผิดพลาด เราจะไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราขอยืนยันว่าสมาชิกในทีมทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในทุกด้านของชีวิต การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบจะไม่ได้รับการยอมรับโดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
49.เอไอจี
ค่านิยมหลัก:
รับผิดชอบเป็นเจ้าของ
เราตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน และมีความกระตือรือร้นพร้อมรับผิดชอบ
ชนะไปด้วยกัน
เราอยู่ในทิศทางเดียวกัน แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อร่วมมือกัน และดำเนินงานเป็นหนึ่งเดียว
เป็นพันธมิตร
เรามุ่งมั่นสู่ความหลากหลาย รับฟัง เรียนรู้ และแสดงออกด้วยการกระทำ
50.แซค โกรฟ
ค่านิยมหลัก:
ความซื่อสัตย์
เราให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อการกระทำของเราทุกประการ
นวัตกรรม
"นำนวัตกรรม" ค่านิยมส่งเสริมให้สมาชิกในทีมนำเสนอแนวคิดการเติบโตใหม่ๆ
งานชิลๆ
ซึ่งหมายความว่าเราไม่สนับสนุนแนวคิดที่เป็นพิษอย่าง "การทำงานหนักเกินไป" และ "วัฒนธรรมการทำงานแบบเร่งรีบ"
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราเลือกที่จะสงบและผ่อนคลายอย่างตั้งใจ
เราเข้าใจว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้—มันกำหนดวัฒนธรรมของเราในแบบที่สมาชิกในทีมรู้ว่าพวกเขาไม่ควรรู้สึกผิดเลยหากจะหยุดพักอย่างเต็มที่ในช่วงสุดสัปดาห์
เราเข้าใจว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้—มันกำหนดวัฒนธรรมของเราในแบบที่สมาชิกในทีมรู้ว่าพวกเขาไม่ควรรู้สึกผิดเลยหากจะหยุดพักอย่างเต็มที่ในช่วงสุดสัปดาห์
กำหนดและดำเนินชีวิตตามคำแถลงคุณค่าแก่นของทีมคุณ
เมื่อพูดถึงการระบุคุณค่าแก่นสาร มีสิ่งที่คุณต้องระลึกไว้ไม่กี่อย่าง
ประการแรกและสำคัญที่สุด อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะธุรกิจ? คุณยึดถือในสิ่งใด? และที่สำคัญที่สุด ค่านิยมหลักส่วนบุคคลของพนักงานของคุณคืออะไร?
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือไม่ใช่ทุกค่านิยมจะเป็นสากลหรือเท่าเทียมกัน บางอย่างอาจขัดแย้งกันด้วยซ้ำ คุณจะต้องเลือกค่านิยมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ของคุณเอง ใช้รายการค่านิยมหลักนี้เพื่อช่วยสร้างหลักการชี้นำที่แข็งแกร่งและแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจ พนักงาน และลูกค้าของคุณ
เมื่อคุณได้กำหนดคุณค่าของบริษัทของคุณแล้ว ให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันคุณค่าเหล่านี้กับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พวกเขามีแรงจูงใจและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ การสร้างบรรยากาศให้กับวัฒนธรรมองค์กรของคุณจะช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทัศนคติเหมือนกันซึ่งมีคุณค่าและเป้าหมายในการประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคุณ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต