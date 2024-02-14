บล็อก ClickUp
วิธีสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
14 กุมภาพันธ์ 2567

อะไรคือเคล็ดลับของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี?

คุณจะสามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีมได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อทีมไม่ได้ทำงานอยู่ในสำนักงานเดียวกัน?

และกลยุทธ์ใดที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม?

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมีผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่า 4เท่าต่อความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีของทีมคุณ (เมื่อเทียบกับสถานที่ทำงานของพวกเขา)

ใช้คู่มือนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ และเรียนรู้วิธีสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ผู้อื่นต้องการเป็นแบบอย่าง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นบวก?

เมื่อเราพูดถึง 'สภาพแวดล้อมในการทำงาน' เราไม่ได้หมายถึงเพียงพื้นที่ทางกายภาพที่คุณครอบครอง สภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นเกินกว่าทางกายภาพ—มันเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานของคุณเมื่อทำงานให้กับองค์กรของคุณ

ณ จุดนี้ เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะถามว่า:

  • พวกเขารู้สึกมีพลังที่จะเผชิญกับวันและทำอย่างเต็มที่หรือไม่?
  • พวกเขามีส่วนร่วมทางอารมณ์ในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทคุณหรือไม่?
  • พวกเขารู้สึกว่าได้รับการให้คุณค่าจากผู้บริหารหรือไม่? พวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่?

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีตอบคำถามทั้งหมดนี้ด้วยคำว่า "ใช่" อย่างเต็มเสียง! มันส่งเสริมความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3 ลักษณะสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก

วัฒนธรรมองค์กรของคุณมีความสำคัญ—มันกำหนดรูปแบบการทำงาน ค่านิยม และบรรยากาศที่แท้จริงที่พนักงานของคุณใช้ชีวิตและหายใจในที่ทำงาน

และวิธีที่คุณเลือกปฏิบัติต่อพนักงานของคุณมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือแย่ลง

ดังนั้น คำถามที่แท้จริงคือ: "เราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้อย่างไรเพื่อส่งเสริมการรักษาพนักงานไว้และทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการยกย่อง?"

แก่นแท้ของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเริ่มต้นจากปัจจัยที่กำหนดวัฒนธรรมดังต่อไปนี้:

1. สถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างพนักงาน ไม่ใช่ความวุ่นวายในที่ทำงาน

พลวัตของทีมมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของคุณ

คิดเกี่ยวกับ:

  • พนักงานของคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทำงานได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
  • พนักงานที่ทำงานทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในทุกระดับได้หรือไม่?

เพื่อปรับปรุงการร่วมมือภายในทีม ให้ลองทำกิจกรรมสร้างทีม ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือแบบพบปะกัน และทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ

2. สถานที่ทำงานที่แสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อพนักงาน ไม่ใช่นิสัยเชิงลบในการกระทำ

การคิดบวกเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร

แต่คุณทำอย่างไรล่ะ?

ใช้คำถามเหล่านี้เป็นรายการตรวจสอบที่แน่นอนเพื่อแสดงทัศนคติเชิงบวก:

  • วัฒนธรรมองค์กรของคุณได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนหรือไม่?
  • มีวิธีใดบ้างที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรของคุณกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจ? คุณสามารถสื่อสารสิ่งนี้ให้พนักงานทราบได้อย่างโปร่งใสหรือไม่?
  • พันธกิจขององค์กรของคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานหรือไม่?
  • พนักงานของคุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนและใส่ใจหรือไม่ และพวกเขารู้สึกประสบความสำเร็จในงานของตนหรือไม่?

แม้ว่าคำถามเหล่านี้จะดูซับซ้อนและน่ากังวลเพียงใดทีมผู้นำจำเป็นต้องถามและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. สถานที่ทำงานที่ให้ความเคารพต่อพนักงาน และไม่มีความคิดที่ถอยหลัง

พนักงานไม่สามารถตั้งเป้าหมายทางอาชีพในการทำงานได้ หากสถานที่ทำงานไม่เคารพในทางเลือกของพวกเขา

การเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำระดับสูงกับพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้พนักงานของคุณรู้สึกว่าได้รับการฟังและได้รับการยกย่อง:

  • แสดงความเคารพต่อพนักงานทุกคนผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันรวมถึงโครงการใหญ่
  • ส่งเสริมให้ผู้จัดการทำงานเพื่อลดระดับความเครียดในที่ทำงานสำหรับพนักงาน
  • ดูประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ—หากพนักงานของคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจอย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขาจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวาและร่วมมือกันมากขึ้น

ประโยชน์ของการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีอะไรบ้าง?

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ประโยชน์ของการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีประกอบด้วย:

  • การปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น: วัฒนธรรมองค์กรที่อนุญาตให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้น จะได้รับประโยชน์จากพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพนักงานที่มีประสิทธิภาพรู้สึก 행복และมีส่วนร่วม พวกเขาก็จะเข้าใจบทบาทของตนในภารกิจของบริษัทได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย องค์กรของคุณยังต้องมอบการเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกแก่พนักงาน และให้การยอมรับในผลงานที่ดีของพวกเขา
  • พนักงานที่มีความสุขมากขึ้นและการลาออกที่น้อยลง: ข้อได้เปรียบโดยตรงอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานที่ดีคือ การรักษาพนักงานไว้ได้มากขึ้นเนื่องจากอัตราความสุขของพนักงานที่ดีขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกมีความสุข สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวด้วยความกระตือรือร้นเท่าเทียมกัน อัตราการลาออกของคุณก็จะลดลง
  • ลดความเครียด: การหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟควรเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งให้ความสำคัญสูงสุด แต่น่าเสียดายที่ตามที่ Harvard Business Review ได้กล่าวไว้ ภาวะหมดไฟส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยที่เป็นอันตรายทางจิตใจซึ่งเกิดขึ้นในที่ทำงาน ตัวกระตุ้นภาวะหมดไฟที่รู้จักกันดี ได้แก่ ทรัพยากรหรือเวลาที่ไม่เพียงพอในการจัดการงาน การควบคุมและความเป็นอิสระที่ไม่เพียงพอ และอื่นๆ อีกมากมาย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเวลาและจังหวะของตนเอง พร้อมทั้งสามารถถามคำถามที่รู้สึกไม่สบายใจ เช่น วิธีการจัดการกับความเครียดหรือการลดการขาดงาน
  • ปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงาน: ขวัญกำลังใจของพนักงานสะท้อนถึงทัศนคติ มุมมอง และความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่องาน หากพนักงานของคุณได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน พวกเขาจะทำงานด้วยความมั่นใจและความสุขมากขึ้น

บทบาทของการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

การประมาณการล่าสุดจากHarvard Business Reviewระบุว่า:

  • มีเพียง 52% ของพนักงานที่รู้สึกพึงพอใจกับประสบการณ์การเริ่มต้นงานของพวกเขา
  • 32% รู้สึกว่ามันสับสน
  • 22% รู้สึกว่ามันไม่เป็นระเบียบ

คุณต้องการให้พนักงานใหม่เริ่มงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลาหรือใช้ความพยายามมากเกินไป

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีหมายถึงการต้อนรับพนักงานใหม่มากกว่าการแนะนำตัวทั่วทั้งสำนักงาน การมีแม่แบบการต้อนรับพนักงานใหม่ที่พร้อมใช้งาน เช่นแม่แบบการต้อนรับพนักงานใหม่ของ ClickUpจะช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคลของคุณอย่างมาก:

ผสานพนักงานใหม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ผสานพนักงานใหม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตนี้ โปรดเสริมด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับองค์กรและวัฒนธรรมในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเริ่มงาน!

นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกสองสามข้อสำหรับการผสานการปฐมนิเทศที่ดีเข้ากับค่านิยมหลักขององค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวมของคุณ:

  • มุ่งเน้นความพยายามในการสร้างความผูกพันของพนักงาน และให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณรู้สึกมีส่วนร่วม—งานวิจัยคาดการณ์ว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันทำให้ธุรกิจสูญเสียเงินเทียบเท่ากับ 18% ของเงินเดือนของพวกเขา
  • รวมการปฐมนิเทศเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ โดยให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพวกเขา, จัดให้มีการแนะนำสถานที่ทำงานทั้งทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริง เป็นต้น

ตกแต่งสำนักงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่!

พลังของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเข้าใจถึงความจำเป็นในการยอมรับความต้องการของพนักงานที่หลากหลายในที่ทำงาน

ทุกทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ต้องยอมรับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นโดย:

  • คำถาม: วัฒนธรรมการจ้างงานของบริษัทเปิดรับผู้สมัครจากทุกเชื้อชาติ อายุ ศาสนา และเพศหรือไม่?
  • การสอบถาม: ทีมมีความหลากหลายและครอบคลุมเพียงพอที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นประโยชน์หรือไม่?
  • กลยุทธ์: คุณกำลังมอบเส้นทางที่ชัดเจนให้พนักงานสามารถไต่เต้าขึ้นไปในองค์กรได้หรือไม่?

หากค่านิยมของบริษัทคุณไม่เอื้ออำนวยต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่หลากหลายของคุณจะได้รับผลกระทบในทางลบตั้งแต่วันแรก

วิธีรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในที่ทำงาน

พนักงานถึง78%ลาออกด้วยเหตุผลที่นายจ้างสามารถป้องกันได้

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพทำให้ความต้องการของพนักงานถูกละเลย—เป็นความผิดพลาดร้ายแรงในยุคที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกและพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน

เพื่อพลิกโฉมองค์กรของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลและการสรรหาของ ClickUp

ซอฟต์แวร์อเนกประสงค์นี้รองรับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

นี่คือวิธีการ:

ส่งเสริมความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ และสร้างจิตวิญญาณของทีม

ส่งเสริมให้ทีมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาแทนที่จะ 'ทำตัวให้ดูยุ่ง'ซึ่งเป็นปัญหาที่รบกวนพนักงานถึง 50%ในปัจจุบัน

ไม่มีอะไรสร้างความเป็นผู้รับผิดชอบและความมุ่งมั่นของพนักงานได้ดีไปกว่าการมีรายการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งที่ต้องทำ และการสร้างรายการตรวจสอบนั้นสามารถทำได้ง่ายมากด้วยClickUp Tasks

ClickUp 3.0 มุมมองงาน รายการตรวจสอบ
สร้างรายการตรวจสอบได้ทุกที่ด้วย ClickUp 3.0 Task View

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณไม่รู้สึกถูกทิ้งและขาดการมีส่วนร่วม ช่วยให้พวกเขาอยู่ในหน้าเดียวกันกับสมาชิกในทีมโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันภายใน ClickUp

ตัวอย่างเช่น ทีมสามารถใช้ ClickUp Tasks เพื่อแชร์หน้าจอของพวกเขาผ่านฟีเจอร์บันทึกหน้าจอและปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกล:

ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
บันทึกหน้าจอของคุณและแชร์กับพนักงานด้วยมุมมองงานของ ClickUp

ขับเคลื่อนการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดเผย

แนวคิดคือการกระตุ้นให้ทุกคนในทุกระดับปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาพูด—ด้วยการลงมือทำตามที่พูด; คุณจะได้รับความมั่นใจและความไว้วางใจจากพนักงานของคุณมากขึ้น

กรุณาจัดให้มีนโยบายเปิดประตูที่ทุกคนสามารถพูดคุยกับผู้บริหารและสื่อสารความกลัวหรือความกังวลของพวกเขาได้

นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกทีมที่ทำงานจากสถานที่ทำงานจริง เนื่องจากลักษณะงานของพวกเขา

ในการตั้งค่านี้ ภารกิจของบริษัทควรเป็น:

  • สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบกับทีมเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง
  • จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ใน ClickUp

ClickUp DocsและClickUp Tasksช่วยให้ทีมสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใส ทีมสามารถทำงานร่วมกันใน Docsแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดแท็กผู้อื่นพร้อมแสดงความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับเจ้าของแต่ละคนเป็นงาน และแปลงข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้ เพื่อให้ไม่พลาดทุกไอเดีย

โดยการเชื่อมโยงเอกสารและงาน ทีมงานสามารถเข้าถึงงานทั้งหมดของพวกเขาในที่เดียวและยังสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้จัดการสามารถใช้ Docs เพื่อสร้างและแบ่งปันนโยบาย, SOPs, และเอกสารอื่น ๆ กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนได้

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งตัดต่อใน ClickUp Docs

ติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ทีมในปัจจุบันต้องรับมือกับโครงการใหม่หลายโครงการพร้อมกัน และพวกเขาต้องการสถานที่กลางเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละโครงการ

เข้าสู่ClickUp Dashboards

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
ดูสถานะโครงการ สถานะงาน และความพยายามของทีมในที่เดียวด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามความคืบหน้าของทีมแบบเรียลไทม์และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน การดูผลลัพธ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการของพวกเขายังส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความพึงพอใจของทีมมากขึ้น

คิดถึงมันเหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณสำหรับการจัดการพนักงานหลายคนและโครงการหลายโครงการ

ใช้คุณสมบัติแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน

หากคุณต้องการติดตามการพึ่งพาและจัดการลำดับความสำคัญบนไทม์ไลน์ภาพที่แชร์กับทีมของคุณ ลองใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp:

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp การจัดลำดับความสำคัญในการเรียงลำดับ
จัดลำดับความสำคัญ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUp

หากคุณต้องการทางเลือกเพิ่มเติม ลองใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีเหล่านี้และสร้างภาพเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ!

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณต้องมอบสิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย เช่น การเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรี การสมัครสมาชิกแอปสำหรับการทำสมาธิ การให้คำปรึกษาฟรี และอื่น ๆ เพื่อให้ทีมไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

เสนอขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายเพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

ClickUp 3.0 มุมมองกิจกรรม แบบง่าย
ทำให้กิจกรรมของคุณง่ายขึ้นด้วยมุมมอง ClickUp

การมอบอำนาจให้ทีมของคุณมีความเป็นอิสระนั้นยอดเยี่ยม—แต่การอนุญาตให้ทีมของคุณทำงานในแบบที่พวกเขาต้องการก็สำคัญไม่แพ้กัน

ClickUp Viewsช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถปรับแต่งการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ! หากคุณมีพนักงานที่ทำงานทางไกล คุณสมบัติ ClickUp Views จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจงานใหม่ได้ชัดเจนขึ้นในพริบตาเดียว

ตัวเลือกทั่วไปสำหรับมุมมอง ได้แก่ รายการ กระดาน และปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน ClickUp 3.0 ที่เรียบง่ายขึ้น
ทำให้การดูงานง่ายเหมือนการดูปฏิทินด้วย ClickUp!

ทำให้การทำงานรู้สึกเหมือนการเล่นด้วยวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก

ผู้นำบริษัทมักหารือเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แต่ขาดความรู้หรือทรัพยากรที่จะเริ่มต้น

แต่คุณสามารถปรับปรุงความพึงพอใจและความสุขโดยรวมของพนักงานได้ด้วยการผสมผสานค่านิยมขององค์กร เครื่องมือ HR ที่เหมาะสม และการมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ

พิจารณาทั้งด้านที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แล้วคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า

เพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณด้วยเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ClickUp และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พนักงานสามารถเติบโตได้สมัครใช้ ClickUpวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้อย่างไร?

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี:

  • ให้ความสำคัญกับกระบวนการปฐมนิเทศภายในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
  • ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์
  • เพิ่มโอกาสสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • มอบการเสริมแรงทางบวกโดยทีมผู้บริหาร และยกย่องพนักงานสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา
  • จัดหาช่องทางสำหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานของคุณ
  • ลดความเครียดในที่ทำงานโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน

2. ลักษณะของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีอะไรบ้าง?

สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีจะส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ และความรับผิดชอบของพนักงาน มันเสริมพลังให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและแบ่งปันความคิดโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินหรือการเยาะเย้ย

3. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีความสุขมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น13%ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกับประสิทธิภาพการทำงาน ยิ่งพนักงานมีความสุขมากเท่าใด พวกเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

4. ClickUp สามารถช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ คือ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และนวัตกรรมให้กับทีมงาน
  • สร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
  • ส่งเสริมความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดการขาดงาน
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเป้าหมายร่วมกัน
  • ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ