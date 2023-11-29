การควบคุมพลวัตของทีม: 10 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ลองนึกภาพสถานการณ์นี้: คุณได้รวบรวมทีมของคุณและแจกจ่ายงานเรียบร้อยแล้ว แต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เมื่อสังเกตอย่างใกล้ชิด คุณสังเกตเห็นว่ามีคนหนึ่งกำลังครอบงำการสนทนาในทีม คนอื่นๆ พยายามที่จะมีส่วนร่วม แต่บางคนกลับเงียบอยู่ สุดท้ายคุณก็ตระหนักได้ว่า—พลวัตของทีมคุณกำลังยุ่งเหยิง! 🥴
พลวัตทีมที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจได้ เมื่อสมาชิกในทีมสื่อสารอย่างเปิดเผย ร่วมมือกันในภารกิจ และรวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โอกาสในการประสบความสำเร็จของโครงการก็จะเพิ่มขึ้น
แต่คุณจะปรับปรุงพลวัตของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร?
เราอยู่ที่นี่เพื่อ สำรวจความสำคัญของพลวัตทีม—มาดูตัวอย่างของพลวัตกลุ่มที่เป็นบวกและลบ และเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
อะไรคือพลวัตของทีม?
พลวัตของทีมครอบคลุมถึงวิธีที่สมาชิกในทีมแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และวิธีที่ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขา มันเหมือนกับแรงที่เหนียวแน่นซึ่งยึดทีมเข้าด้วยกัน—ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การร่วมมือ และการจัดระเบียบที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 🥅
สิ่งที่กำหนดพลวัตเหล่านี้คือลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น บุคลิกภาพ รูปแบบการทำงาน และทัศนคติ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรมของทีมและโครงสร้างขององค์กร
เมื่อ พลวัตของทีมเป็นบวก ทีมจะมีความสามารถมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมาย และพนักงานจะมีความพึงพอใจในงานและมีส่วนร่วมมากขึ้น สภาพแวดล้อมของทีมที่มีประสิทธิผลนี้ยังสามารถนำไปสู่การประหยัดต้นทุน การรักษาพนักงานที่ดีขึ้นและความภักดีของลูกค้าที่มากขึ้น
ในทางตรงกันข้าม พลวัตของทีมในเชิงลบ สามารถขัดขวางการทำงานได้ กลุ่มอาจประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากการขาดการสื่อสาร
ความสำคัญของการมีทีมที่มีพลวัตที่แข็งแกร่ง
พลวัตทีมที่ดีสะท้อนความสัมพันธ์เชิงบวก การสื่อสาร และการร่วมมือกันของสมาชิกในทีมที่ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมพลวัตทีมที่แข็งแกร่งจึงมีความสำคัญ:
- การสอดคล้อง: สมาชิกในทีมเข้าใจบทบาทของตนอย่างชัดเจน รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและทิศทางที่โครงการกำลังดำเนินไป เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ
- การสื่อสารที่เปิดกว้าง: หากสมาชิกในทีมเต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอย่างเปิดเผย ความกังวลเกี่ยวกับโครงการสามารถได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด
- ความมุ่งมั่นต่อโครงการ: ทีมที่มีพลวัตแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในโครงการและรู้สึกมั่นใจในการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโครงการ
- การคิดเชิงบวก: ในทีมที่มีพลวัตที่แข็งแกร่ง ผู้เข้าร่วมพร้อมที่จะมุ่งมั่นกับโครงการ แม้เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง: สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยและแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านการสนทนาหรือการเปิดใจพูดคุยกับทั้งกลุ่ม ช่วยบรรเทาความตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในทีมที่ไม่ดี
พลวัตของทีมอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัญหาการเป็นผู้นำหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มาดูปัจจัยทั่วไปบางประการที่อาจนำไปสู่พลวัตของทีมที่ไม่ดี:
- ภาวะผู้นำที่อ่อนแอ: ในกรณีที่ไม่มีผู้นำทีมที่แข็งแกร่ง สมาชิกในกลุ่มที่มีอิทธิพลมากกว่ามักจะก้าวเข้ามาแทนที่ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำไปสู่การขาดทิศทางที่ชัดเจน ความขัดแย้งภายใน หรือความมุ่งเน้นที่ผิดพลาดในประเด็นที่ไม่สำคัญ
- การให้เกียรติอำนาจมากเกินไป: ผู้คนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองเมื่อต้องการให้ดูว่าเห็นด้วยกับผู้นำ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความคิดสร้างสรรค์และการอภิปรายอย่างเปิดเผย
- การคิดแบบกลุ่ม: เกิดขึ้นเมื่อความต้องการให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันมีความสำคัญมากกว่าการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด สิ่งนี้อาจทำให้กลุ่มไม่สามารถพิจารณาทางเลือกอื่นได้อย่างครบถ้วนและส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ดี
- การขัดขวาง: การขัดขวางเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในทีมขัดขวางการไหลเวียนของข้อมูลภายในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น สมาชิกบางคนมักไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น วิจารณ์ความคิดของพวกเขา หรือเงียบในระหว่างการสนทนา ทำให้โครงการล่าช้า
- ความกังวลในการประเมิน: สมาชิกในทีมอาจกังวลว่าจะถูกวิจารณ์มากเกินไปจากเพื่อนร่วมงาน และความกลัวนี้อาจทำให้พวกเขาลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้การสื่อสารเปิดกว้างและการตัดสินใจเป็นไปได้ยาก
- การขี่ฟรี: ในสถานการณ์นี้ สมาชิกบางคนในกลุ่มจะถอยหลังไปอยู่เบื้องหลัง ปล่อยให้เพื่อนร่วมงานทำส่วนใหญ่ของงาน สมาชิกเหล่านี้ที่เรียกว่า "ผู้ขี่ฟรี" อาจทำงานหนักเมื่อทำงานเดี่ยว แต่จะจำกัดการมีส่วนร่วมเมื่อทำงานเป็นกลุ่ม
10 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับความสำเร็จของพลวัตทีม
หากทีมของคุณดูเหมือนจะมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา อย่าเพิ่งหมดหวัง เราพร้อมที่จะแนะนำคุณสู่ กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงพลวัตของทีมในเวลาอันรวดเร็ว! 🏃
1. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
อะไรจะดีไปกว่าการสร้างพลวัตทีมเชิงบวกด้วยการนำทีมมาร่วมกันวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ก็ได้ในที่เดียว?โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายกว่าที่เคย! ✌️
เมื่อทั้งทีมสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ได้ พวกเขาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ความคืบหน้าของงาน และกำหนดเวลาได้ ทำให้ไม่เกิดความสับสน ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยการจัดหา:
- 15+ การดูโปรเจกต์เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์สำหรับการแสดงภาพความคืบหน้า
- ปฏิทินและไทม์ไลน์ เพื่อติดตามงานที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายดาย
- เอกสาร สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ การแก้ไขร่วมกัน และการแบ่งปัน
- แดชบอร์ดสำหรับมุมมอง 360° ของโครงการของคุณ
- 100+ ระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยปลดปล่อยทีมของคุณจากงานที่ทำซ้ำๆ
ทุกฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนดและตั้งลำดับความสำคัญได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการสื่อสารโดยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันผ่านแท็ก ความคิดเห็น และการกล่าวถึง
2. กำหนดเป้าหมายเป็นทีม
พลวัตทีมเชิงบวกขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์ในทีมที่มีประสิทธิภาพขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานประสานกัน การบรรลุเป้าหมายก็เป็นเรื่องง่าย 🍰
จัดระเบียบเป้าหมายของคุณและเตรียมพร้อมลุยไปกับClickUp Goals! เริ่มต้นด้วยการเพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น เป้าหมาย วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ เพียงเท่านี้ก็พร้อมลุย!
เน้นขั้นตอนสำคัญในโครงการของคุณโดยติดแท็กเป็น "หมุดหมาย" และแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณ:
- กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญว่าเป็น "จริง" หรือ "เท็จ" เพื่อทำเครื่องหมายการเสร็จสิ้น
- ติดตามเป้าหมายทางการเงินเพื่อการควบคุมงบประมาณ
- ระบุรายการงานแต่ละรายการเป็นเป้าหมายสำหรับวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อน
คุณสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของเป้าหมายหลักได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว เมื่อเป้าหมายชัดเจนทีมของคุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
3. กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
คิดถึงทีมที่ไม่มีแผนที่เหมือนเรือที่ไม่มีกัปตัน. เมื่อผู้คนพยายามหาบทบาทของตัวเอง, บรรยากาศในทีมจะแย่ลง. 😞
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ ให้ใช้เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อสร้างกฎบัตรทีม ตั้งแต่เริ่มต้น กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบของกลุ่ม ให้ชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้องให้ทุกคนได้รับสำเนาเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและทำงานของตนให้เสร็จตรงเวลา
เทมเพลตเอกสาร นี้มีช่องข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณสร้างภาพรวมของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์หลัก และกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในบทบาท ให้เพิ่มโปรไฟล์ของสมาชิกแต่ละคนพร้อมกับความรับผิดชอบในโครงการ—คุณยังสามารถเพิ่มรูปถ่ายของพวกเขาเพื่อเพิ่มความส่วนตัวได้อีกด้วย
ไม่มีอีกแล้ว "เมื่อไหร่ถึงกำหนดอีกครั้ง?" แบบฟอร์มนี้มาพร้อมกับไทม์ไลน์ที่เตรียมไว้แล้วเพื่อให้คุณสามารถวางแผนเป้าหมายของโครงการของคุณได้ และทุกคนสามารถมองเห็นมันได้
โบนัส:แม่แบบกฎบัตรทีม!
4. ร่วมมือกันในโครงการ
ทีมที่มีประสิทธิภาพต้องพึ่งพาความสามารถในการแบ่งปันความคิด,สื่อสารอย่างราบรื่น, และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว.แพลตฟอร์มการร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม, ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด.
ClickUp เป็นอัญมณีที่แท้จริงในหมวดนี้ ผสมผสานการแชททีม การสื่อสารแบบทันที และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในพื้นที่ทำงานเดียว 💎
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นจุดเด่นหลักภายใน ClickUp Docs คุณสามารถแก้ไขเอกสารใด ๆ ได้เป็นทีม ติดแท็กสมาชิกทีมในความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กันและกัน และเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย รักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแดชบอร์ดการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการสื่อสารใช้ มุมมองแชทเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ เฉลิมฉลองผลงานของแต่ละบุคคล และรักษาการสนทนาเฉพาะงานไว้ในเธรดเดียว ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ ClickUp Whiteboardsโดดเด่นเป็นผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ เครื่องมืออเนกประสงค์นี้มอบการปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ:
- การระดมความคิด,การทำแผนที่ความคิด, และการวางแผนโครงการ
- การแบ่งปันความคิดกับทีมของคุณโดยการฝังโน้ตติด, ความคิดเห็น, เอกสาร, ไฟล์มีเดีย, และลิงก์
- ร่วมมือในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้วยแผนภูมิ กราฟ และรูปทรงที่แบ่งสี
5. ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด
หากไม่มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง คุณกำลังสร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาที่อาจลุกลามไปยังด้านต่าง ๆ ของการทำงาน—เช่น การพลาดกำหนดเวลา การทิ้งงาน หรือการขอลาหยุด ความโปร่งใสในที่ทำงานสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อขอความช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการสร้างภาระ
สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายหากทีมต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน ดังนั้น การจัดกิจกรรมสร้างทีมแม้เพียงปีละหนึ่งหรือสองครั้ง ก็สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม ส่งเสริมความไว้วางใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในทีมได้ 🙌
ในระหว่างนี้ ลองนัดประชุมกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลและกลุ่ม ปัญหา และความสำเร็จต่างๆเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้นโดยนำเสนอพื้นที่ส่วนกลางสำหรับ:
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การวางแผน, การบันทึก, และการติดตามความคืบหน้า
- รายการตรวจสอบสำหรับสมาชิกแต่ละทีมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาโดยการสรุปบันทึกการประชุมและทำให้สมาชิกในทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้รับข้อมูลครบถ้วน
6. สนับสนุนรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย
ผู้คนมีความชอบในการทำงานที่แตกต่างกัน—บางคนชอบทำงานคนเดียว ในขณะที่บางคนเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมกลุ่ม หากความต้องการเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในทีมได้ ผู้นำที่ดีจะรับรู้และสนับสนุนความแตกต่างเหล่านี้
โชคดีที่ ClickUp มีโซลูชันสำหรับทุกความต้องการในการทำงาน ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากสำนักงานสถานที่ห่างไกล หรือผสมผสานทั้งสองแบบ แพลตฟอร์มนี้รับรองว่าทุกคนจะรู้สึกสะดวกสบาย
เนื่องจาก ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัล ทีมงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่! สมมติว่าบางส่วนของทีมของคุณชอบทำงานที่ออฟฟิศ ในขณะที่คนอื่น ๆชอบทำงานจากที่บ้านหรือจากร้านกาแฟพวกเขาทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้โดยใช้อุปกรณ์ที่พวกเขาสะดวก—ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือ iPad 💻
ด้วย มุมมองโครงการที่หลากหลาย ClickUp รองรับความต้องการในการติดตามงานที่แตกต่างกัน ผู้ที่ชอบคิดแบบภาพสามารถสำรวจ Whiteboards หรือมุมมองแผนภูมิ Gantt ที่ดึงดูดสายตา ในขณะที่สมาชิกทีมที่ใส่ใจในรายละเอียดสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองตารางที่มีฟิลด์ที่กำหนดเองและกฎเกณฑ์มากมาย
ClickUp นำเสนอการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 แบบ—เชื่อมต่อกับ Slack, Microsoft Teams, Google Drive หรือ Dropbox แอปที่ทีมของคุณคุ้นเคยและชื่นชอบอยู่แล้ว
7. ลงทุนในผู้นำทีมที่แข็งแกร่ง
ผู้นำทีมคือหัวใจของทุกทีม การมีผู้นำทีมที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในบทบาทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาต้องสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดีได้ 🤗
เทมเพลตแผนกลยุทธ์สำหรับผู้นำทีม ClickUpเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้นำทีมสามารถกำหนดเป้าหมายพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกหนักเกินไปหรือขาดแรงจูงใจ ผู้นำสามารถใช้มุมมองปริมาณงานเป็นภาพรวมของปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมและจัดสรรงานใหม่ตามความเหมาะสม วิธีนี้จะช่วยป้องกันการหมดไฟในการทำงานและทำให้พนักงานพึงพอใจกับปริมาณงานที่ได้รับ
ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานที่กระจายอยู่โดยใช้:
- มุมมองรายการแบบละเอียด: จัดระเบียบตามแผนกที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถติดตามทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างใกล้ชิด มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- มุมมองบอร์ดความคืบหน้า: ช่วยให้ติดตามงานได้ง่ายด้วยการลากและวางการ์ดงานอย่างง่ายดาย
โบนัส? ผู้นำทีมสามารถแชร์เทมเพลตนี้กับทีมทั้งหมดได้ แสดงความคืบหน้า, กำหนดเวลา, และงานที่กำลังจะมาถึง
8. แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าการจัดการกับปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือพฤติกรรมของพนักงานอาจทำให้รู้สึกกังวล แต่ความสำเร็จและการเติบโตของทีมมักต้องการการสนทนาที่ยากลำบาก หากคุณเห็นเพื่อนร่วมทีมทำอะไรที่ส่งผลเสียต่อพลวัตของทีม ให้จัดการทันที ⚠️
วิธีง่าย ๆ ในการทำเช่นนี้คือการใช้เทมเพลตแผนการแก้ไขปัญหาของ ClickUp— ทรัพยากรที่มีค่าสำหรับผู้จัดการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
แม่แบบนี้แสดงถึงพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปัญหา สาเหตุหลัก วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
โดยการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเทมเพลต ผู้จัดการสามารถมั่นใจได้ว่าสมาชิกทีมเข้าใจขั้นตอนแก้ไขที่พวกเขาต้องทำในขณะที่ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
9. ให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
การให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมของคุณจะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงผลกระทบจากการกระทำของพวกเขา และทำให้พวกเขารู้ว่าส่วนใดที่ต้องปรับปรุง การรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานมีคุณค่าไม่แพ้กัน เพราะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขามีความพึงพอใจเพียงใด อะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาทำงาน และอะไรคือสิ่งที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การทำงานของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ 💪
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบตรวจสอบที่ซับซ้อน
ออกแบบแบบสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมทุกคน รวมถึงพนักงานใหม่ และใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งแบบฟอร์มไปยังบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือไม่?เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUpนำเสนอโครงสร้างการประเมินที่ครอบคลุมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และการตั้งเป้าหมายการพัฒนา เทมเพลตเอกสารนี้ช่วยให้พนักงานสามารถประเมินตนเองในด้านทักษะ การเติบโต ประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จ ในขณะที่ผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะได้
ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นพนักงาน ClickUpเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและประเมินความพึงพอใจของทีมรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
10. เฉลิมฉลองและให้รางวัลแก่ความสำเร็จ
ให้คำชื่นชมสมาชิกแต่ละคนและทีมเมื่อพวกเขาทำผลงานได้ดี การแสดงความขอบคุณช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบและทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญของโครงการ 🔑
แต่ประเด็นคือ—หลายองค์กรลืมที่จะกำหนดกฎพื้นฐานสำหรับการให้รางวัลแก่พนักงานของพวกเขา นั่นคือจุดที่ ClickUp Docs เข้ามาช่วย มันคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เลย ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตวัฒนธรรมองค์กร ClickUpเพื่อระบุความคาดหวังของคุณและวิธีที่คุณจะแสดงความชื่นชม เมื่อทีมรู้ว่าความพยายามของพวกเขาจะไม่ถูกมองข้าม พวกเขาจะทำหน้าที่ของตนเองโดยไม่ลังเล
คุณยังสามารถกระตุ้นให้พนักงานเฉลิมฉลองและยอมรับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลผ่าน มุมมองแชท ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถรวบรวมการสนทนาเกี่ยวกับงานเฉพาะในหัวข้อเดียวและใช้สัญลักษณ์อีโมจิและการกล่าวชื่นชมเพื่อเป็นการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานได้ทันที
สร้างพลวัตทีมเชิงบวกด้วย ClickUp
การพัฒนาพลวัตของทีมเป็นกุญแจสำคัญในการเห็นผลลัพธ์ นั่นคือเหตุผลที่การลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมและการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เมื่อทีมทำงานได้อย่างราบรื่นการดำเนินโครงการก็จะตามมา—เป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์!
สำรวจ ClickUp ฟรี! ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายความสามารถในการจัดการโครงการ และเทมเพลตกว่า 1,000 แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม 🏆