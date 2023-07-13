บล็อก ClickUp
21 การผสานรวม Calendly ที่ดีที่สุดที่ควรรู้ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
13 กรกฎาคม 2566

Calendlyได้กลายเป็นหนึ่งในแอปจัดตารางเวลาที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และมีเหตุผลที่ดีที่ทำให้เป็นเช่นนั้นซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างปฏิทินออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และให้ลูกค้าของคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนัดหมายกับคุณ

อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือการมีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับ Calendly หลายรูปแบบ API ของมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมกว่า 30 รายการบนเว็บได้อย่างง่ายดาย รวมถึง ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook และอื่นๆ อีกมากมาย

มีอีกมากมายที่เราตัดสินใจจัดทำรายการ 21 การผสานรวม Calendly ที่ดีที่สุดของเรา ที่จะทำให้การสร้างกิจกรรมใหม่ในแอปเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายและซิงค์กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

21 การผสานรวม Calendly ที่ดีที่สุดที่คุณต้องมีตอนนี้

1. คลิกอัพ

การเชื่อมต่อคลิกอัพกับคาเลนดี้
เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือเป็นผู้ใช้ขั้นเทพ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขนาดทีม—ทั้งแบบทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ

การผสานการทำงานระหว่าง Calendly กับ ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณสามารถติดตามการประชุมควบคู่ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว! หากคุณต้องการเหตุผลเพิ่มเติม: ข้อมูลกิจกรรมจะถูกนำเข้าไปยัง ClickUp โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีใครจองเวลาใน Calendly 🤩

แผนผังความคิด ClickUp

ClickUp Mind Maps คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างและขยายความคิดของคุณด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว. มันช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้างและกำหนดเวลาสำหรับงานและงานย่อยของคุณ
  • เชิญและแบ่งปันโครงการของคุณกับบุคคลภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณ
  • กรองสาขาที่ว่างเปล่าเพื่อให้เห็นงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชัดเจน
วางแผนและจัดระเบียบโครงการ, ความคิด, หรือภารกิจที่มีอยู่แล้วใน ClickUp เพื่อสร้างโครงร่างที่ชัดเจนที่สุด

ClickUp Notepad

จัดระเบียบบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณด้วยรายการตรวจสอบ

เมื่อคุณหาปากกาและกระดาษไม่เจอเพื่อจดบันทึกไอเดียของคุณ ClickUp Notepad คือที่ที่คุณสามารถหันไปหาได้:

  • เปิดบันทึกของคุณในโหมดเต็มหน้าจอ
  • จัดรูปแบบด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
  • จดบันทึกขณะท่องเว็บ

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard ทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยให้คุณสามารถ:

  • รวมรูปร่าง, รูปภาพ, และตัวเชื่อมต่อเข้ากับโปรเจ็กต์ของคุณ
  • เข้าถึงปุ่มแก้ไขด้วยทางลัดคีย์บอร์ด
  • ตั้งค่าไวท์บอร์ดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และรวบรวมไอเดียที่ดีที่สุดของคุณบนผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์

✅ ข้อดีของ ClickUp

❌ ข้อเสียของ ClickUp

  • มุมมองของ ClickUp ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดบนแอปมือถือ... ยัง! 🔮
  • ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกแดชบอร์ด

💸 ราคา ClickUp

👉 หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม

💬คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (3,880+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Calendly เหล่านี้!

2. ไทป์ฟอร์ม

การผสานรวม typeform กับ calendly
ผ่านทางTypeform

Typeform เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการสำรวจออนไลน์ แบบทดสอบ และการสนทนา ด้วยเพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเพิ่ม Calendly ลงใน Typeform ของคุณเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจองการประชุมกับคุณได้

การผสานรวมระหว่าง Calendly และ Typeform มอบความสะดวกยิ่งขึ้น การจัดระเบียบที่ดีกว่า และความโปร่งใสที่มากขึ้นให้คุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำบนด้านหนึ่งจะถูกสะท้อนทันทีบนอีกด้านหนึ่ง

✅ ข้อดีของ Typeform

  • ให้คุณสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจได้ไม่จำกัด
  • ทีมสนับสนุนลูกค้าที่ดี
  • อินเตอร์เฟซที่ออกแบบอย่างสวยงาม
  • สร้างแบบฟอร์มได้ง่าย
  • ให้บริการ API ฟรี

ข้อเสียของ Typeform

  • ไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
  • ราคาค่อนข้างสูง

💸 ราคาของ Typeform

  • Typeform มีแผนฟรีสำหรับไม่เกิน 100 ตอบกลับต่อเดือน ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงแผนชำระเงินได้ตั้งแต่ $29 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Typeform

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

3. สแล็ค

การผสานการทำงานกับ calendly ไม่ราบรื่น
ผ่านทางSlack

Slack เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาการประชุมหรือส่งและรับข้อความจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้ มันทำงานได้ดีกับ Calendly เพื่อทำให้การประชุมของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าและทีมของคุณ นี่เป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อ Calendly ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมันช่วยให้คุณเชิญผู้ใช้ใหม่ เพิ่มรายละเอียดการประชุม และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมประชุมได้

✅ ผู้เชี่ยวชาญ Slack

  • ตั้งค่าช่องทางให้เป็นส่วนตัว สาธารณะ ร่วมกัน หรือหลายพื้นที่ทำงาน
  • รองรับการใช้งานบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
  • สร้างช่องทางกับบริษัทของคุณ
  • แชร์งานได้อย่างง่ายดาย

❌ ข้อเสียของ Slack

  • การแจ้งเตือนมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเสียสมาธิ
  • พื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัดขึ้นอยู่กับแผนของคุณ
  • ลบข้อความสนทนาโดยอัตโนมัติหลังจาก 2 สัปดาห์

💸 ราคาของ Slack

  • Slack มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 6.67 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Slack

  • G2: 4. 5/5 (29,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (21,000+ รีวิว)

4. Webex

การผสานรวม webex กับ calendly
ผ่านทางWebex

เครื่องมือประชุมทางวิดีโอผ่านเว็บนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Calendly เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดการประชุมลงในปฏิทินของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนติดตามการประชุมได้อย่างถูกต้องโดยการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญให้พวกเขา

การผสานรวม Webex-Calendly อาจเหมาะสำหรับคุณหากคุณอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ และต้องการให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดเวลาที่สำคัญ

✅ ผู้เชี่ยวชาญ Webex

  • แสดงผู้นำเสนอได้อย่างรวดเร็วและสร้างกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
  • บันทึกการประชุมเพื่อการอ้างอิงแบบออฟไลน์
  • ประสบการณ์การประชุมออนไลน์ที่ไร้รอยต่อ
  • รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย

❌ ข้อเสียของ Webex

  • ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินก่อนใช้งาน
  • Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้น
  • เวอร์ชันเว็บคุณภาพต่ำ

💸 ราคาของ Webex

  • Webex มีแผนบริการฟรีพื้นฐานที่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ 13.50 ดอลลาร์ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Webex

  • G2: 4. 2/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

5. ฮับสปอต

การเชื่อมต่อฮับสปอตกับคาเลนดี้
ผ่านทางHubSpot

การผสานรวมระหว่าง HubSpot และ Calendly ช่วยให้คุณสามารถซิงค์กิจกรรมของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างกระแสของกิจกรรมใน HubSpot ซึ่งเปิดโอกาสใหม่สำหรับการติดตามผล

การผสานรวมกับ HubSpotยังช่วยคุณบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อใหม่ในขณะที่อัปเดตฐานข้อมูลที่มีอยู่ด้วยกิจกรรมใหม่ ๆ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะมีเวลาให้กับการทำกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

✅ ผู้เชี่ยวชาญ HubSpot

  • รวมไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • เสนอการสอนผ่าน HubSpot Academy
  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย

❌ ข้อเสียของ HubSpot

  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
  • ค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิคอาจมีราคาสูง
  • ทดลองใช้ฟรีจำกัดเจ็ดวัน
  • ไม่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนแบบครั้งเดียว

💸 ราคาของ HubSpot

  • HubSpot มีแผนบริการฟรีและแบบชำระเงิน เริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน โดยคิดค่าบริการรายปี

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

6. LinkedIn

การเชื่อมต่อ linkedin กับ calendly
ผ่านทางLinkedIn

ด้วยการใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Calendly คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดตารางเวลาอัตโนมัติขณะส่งข้อความบน LinkedIn ได้ ทำให้ง่ายต่อการแชร์ลิงก์ Calendly ของคุณกับลูกค้าเป้าหมายและผู้สมัครงานโดยไม่ต้องออกจากหน้า LinkedIn ของคุณ

คุณยังสามารถเลือกการประชุมพิเศษสำหรับบุคคลสำคัญและผู้ติดต่อที่มีคุณค่าสูงได้ด้วยตนเอง เมื่อวางแผนการประชุมกลุ่ม การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจสำหรับการประชุม เพื่อให้ผู้รับเชิญเลือกเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน

✅ ผู้เชี่ยวชาญ LinkedIn

  • คุ้มค่าสำหรับบุคคลที่มีงบประมาณจำกัด
  • กระแสข่าวอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
  • โอกาสทางเครือข่ายที่กว้างขวาง
  • เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา

❌ ข้อเสียของ LinkedIn

  • ต้องการข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปในการตั้งค่าโปรไฟล์ให้สมบูรณ์
  • มีข้อความสแปมมากเกินไป
  • ต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้รับการสังเกต
  • แผนประกันที่มีค่าเบี้ยประกันสูง

💸 ราคาของ LinkedIn

  • LinkedIn มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าบน LinkedIn

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)

7. แอคทีฟแคมเปญ

การผสานการทำงานระหว่าง activecampaign กับ calendly
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaign เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าของตน การปรับให้เป็นส่วนตัว การสื่อสารแบบรวมศูนย์ และการแบ่งกลุ่มถูกปรับใช้ในทุกช่องทางและตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ผู้ใช้สามารถเร่งกระบวนการขายให้เร็วขึ้นได้อีกโดยการผสาน ActiveCampaign กับ Calendly เพื่อการนัดหมายอัตโนมัติ!

✅ ข้อดีของ ActiveCampaign

  • กรอกปฏิทินของคุณด้วยนัดหมายโดยอัตโนมัติและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากขั้นตอนการจองของ Calendly
  • สร้างหรืออัปเดตดีลในกระบวนการขายของคุณเมื่อผู้ติดต่อจอง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการประชุมใน Calendly
  • เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายการหรือกลุ่มเฉพาะตามข้อมูลที่พวกเขาให้ไว้
  • สร้างคำถามที่กำหนดเองของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ActiveCampaign

❌ ข้อเสียของ ActiveCampaign

  • การปรับแต่งมีให้บริการในแผนพรีเมียมแบบชำระเงิน
  • การขาดการปรับแต่งการออกแบบสำหรับแบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติ

💸 ราคาของ ActiveCampaign

  • ขอใบเสนอราคาจาก ActiveCampaign

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ActiveCampaign

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,600+ รีวิว)

8. Workato

การผสานการทำงานของ workato กับ calendly
ผ่านทางWorkato

Workato เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับพนักงานและลูกค้าโดยลดทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการเฉพาะเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น

✅ ข้อดีของ Workato

  • สูตรของ Workato สามารถสร้างขึ้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตได้
  • ไลบรารีการผสานรวมที่ครอบคลุมพร้อมตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ
  • ห้องสมุดชุมชนพร้อมรับฟังแนวคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้

❌ ข้อเสียของ Workato

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเพื่อเรียนรู้และฝึกอบรมสมาชิกในทีม
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ

💸 ราคาของ Workato

  • ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Workato

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workato

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. Zapier

การเชื่อมต่อ Zapier กับ Calendy
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันกับบัญชี Calendly ของคุณได้ เมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถกระตุ้นเหตุการณ์ในแอปพลิเคชันหนึ่งได้เมื่อแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้รับคำสั่งเฉพาะ

เราชอบสิ่งนี้ในรายการการผสานรวมกับ Calendly ของเราเพราะมันช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร ทำให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ น่าเสียดายที่คุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อคุณใช้แผน Professional ของ Calendly เท่านั้น

✅ ข้อดีของ Zapier

  • การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังของงานต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์ Zap
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
  • ประวัติการทำงานที่ครอบคลุม
  • การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น

❌ ข้อเสียของ Zapier

  • อาจเป็นเรื่องท้าทายในการเรียนรู้
  • ข้อผิดพลาดอาจใช้เวลาในการแก้ไข
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อทั้งหมด
  • แอปพรีเมียมอาจต้องการระดับที่สูงขึ้น
  • การเกิดข้อผิดพลาดของ Zaps

💸 ราคาของ Zapier

  • Zapier มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zapier

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)

10. โซโฮ

การผสานรวม zoho กับ calendly
ผ่านทางZoho

Zoho เป็นชุดโปรแกรมคลาวด์ครบวงจรสำหรับธุรกิจ โดดเด่นด้วยแอปพลิเคชันที่หลากหลายและมีประโยชน์ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการบัญชี

คุณสามารถผสานบัญชี Zoho ของคุณกับ Calendly ได้เพื่อดูทุกเหตุการณ์ที่ลูกค้าของคุณจองหรือยกเลิก หากคุณมีการผสานนี้ คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก Zoho เพื่อตั้งค่าการนัดหมายใน Calendly ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในอินเทอร์เฟซของบัญชีคุณ

✅ ข้อดีของ Zoho

  • การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อีกหลายร้อยระบบ
  • แผนราคาที่สะดวก

❌ ข้อเสียของ Zoho

  • ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการแคมเปญ
  • การนำเข้าจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทำได้ยาก
  • การสนับสนุนลูกค้าใช้เวลา
  • ผู้ใช้อาจพบข้อบกพร่อง

💸 ราคาของ Zoho

  • Zoho มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 31 ดอลลาร์ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (5,400+ รีวิว)

11. เพนโด

การผสานระบบเพนโดกับคาเลนดี้
ผ่านทางPendo

Pendo เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ให้การแนะนำผ่านคู่มือในแอปเพื่อปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งานและการใช้งานฟีเจอร์สำหรับลูกค้า ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มการรักษาลูกค้าให้สูงสุด ด้วย Calendly ทีมงานสามารถฝังการแจ้งเตือนการนัดหมายของ Calendly ลงในข้อความภายในแอปได้

✅ ข้อดีของ Pendo

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
  • ใช้ข้อมูลพฤติกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งข้อความนัดหมายให้ดียิ่งขึ้น
  • พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Pendo Guide ทุกคน

❌ ข้อเสียของ Pendo

  • การปรับแต่งมีจำกัดในโปรไฟล์ลูกค้า
  • กฎเงื่อนไขอาจตั้งค่าได้ยาก

💸 ราคา Pendo

  • ขอใบเสนอราคาจาก Pendo

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Pendo

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

12. Salesforce

การผสานระบบ Salesforce กับ Calendly
ผ่านทางSalesforce

การผสานรวม Salesforce กับ Calendly ช่วยให้การนัดหมายกับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่ายโดยการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสใหม่ ๆ การผสานรวมยังอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่บันทึกไว้

การผสานบัญชี Salesforce ของคุณกับ Calendly จะช่วยเพิ่มเวลาขายให้กับตัวแทนขายของคุณ พร้อมทั้งมอบข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อการตัดสินใจในระหว่างการประชุม

✅ ผู้เชี่ยวชาญ Salesforce

  • แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด

❌ ข้อเสียของ Salesforce

  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ซับซ้อนในการเรียนรู้และปรับตัว
  • การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี

💸 ราคา Salesforce

  • Salesforce มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesforce

  • G2: 4. 2/5 (12,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (16,000+ รีวิว)

13. เมลชิมพ์

การเชื่อมต่อเมลชิมพ์กับคาเลนดี้
ผ่านทางMailchimp

Mailchimp เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดเวลาและสถานที่ในการส่งอีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและระบบ CRM อื่นๆ ได้อีกด้วย

การผสานรวม Calendly-Mailchimp ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลของผู้รับเชิญ Calendly ของคุณเข้าสู่บัญชี Mailchimp ของคุณได้ เมื่อคุณมีข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานอัตโนมัติ รวมถึงการส่งอีเมลติดตามผล

✅ ข้อดีของ Mailchimp

  • การเข้าถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่ครอบคลุมได้อย่างง่ายดาย
  • แม่แบบอีเมลที่ปรับแต่งได้
  • รองรับการผสานรวมหลายระบบ

❌ ข้อเสียของ Mailchimp

  • ท้าทายในการตั้งค่าเว็บไซต์แบบสมาชิก
  • ตัวเลือกเทมเพลตไม่มากนัก
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก

💸 ราคาของ Mailchimp

  • Mailchimp มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 11 ดอลลาร์ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Mailchimp

  • G2: 4. 3/5 (11,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)

14. Stripe

การเชื่อมต่อแถบกับ Calendly
ผ่านStripe

การชำระเงินออนไลน์ควรมีความง่ายและราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจใหม่ การผสานระบบกับ Stripe ทำให้การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ Calendly

เมื่อใช้งาน คุณสามารถรวบรวมการชำระเงินได้ทุกสกุลเงิน นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดเวลาได้โดยการระบุเงื่อนไขการชำระเงินในระหว่างกระบวนการกำหนดเวลา

✅ ผู้เชี่ยวชาญ Stripe

  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบจำนวนมาก
  • กระบวนการชำระเงินที่โปร่งใส
  • การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

❌ ข้อเสียของ Stripe

  • จำกัดเฉพาะ 44 ประเทศเท่านั้น
  • อาจต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการตั้งค่า

💸 การกำหนดราคา Stripe

  • Stripe เสนอราคาแบบจ่ายตามการใช้งานจริงตามการชำระเงินที่คุณดำเนินการ

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Stripe

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

15. PayPal

การเชื่อมต่อ PayPal กับ Calendy
ผ่านPayPal

การผสานการทำงานระหว่าง PayPal กับ Calendly ทำให้การขอชำระเงินสำหรับการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพียงคลิกปุ่มเดียว คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้จาก PayPal ให้กับลูกค้าหลังจากที่คุณได้กำหนดการประชุมผ่าน Calendly แล้ว

ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูได้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่การใช้การผสานรวมระหว่าง Calendly-PayPal จะง่ายเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าและสะดวกในการใช้งานอีกด้วย

✅ ข้อดีของ PayPal

  • ส่วนลดบ่อยสำหรับลูกค้าประจำ
  • บันทึกทุกธุรกรรม
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • การเข้ารหัสที่ปลอดภัย

❌ ข้อเสียของ PayPal

  • สามารถระงับบัญชีของคุณได้
  • เป้าหมายหลักของการหลอกลวงและการพยายามฟิชชิ่ง
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่พึงประสงค์

💸 ราคา PayPal

  • อัตราค่าธรรมเนียมการประมวลผลของ PayPal อยู่ระหว่าง 1.9-3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อรายการ

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PayPal

  • G2: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (21,000+ รีวิว)

16. GoToMeeting

การผสานการทำงานของ gotomeeting กับ calendly
ผ่านทางGoToMeeting

GoToMeeting เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกคนสามารถกำหนดเวลาการประชุมและการโทรผ่านบริการปฏิทินได้ การเชื่อมต่อบัญชี GoToMeeting ของคุณกับ Calendly จะช่วยให้คุณสามารถสร้างลิงก์การประชุมที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของคุณได้อย่างราบรื่น

✅ ข้อดีของ GoToMeeting

  • ควบคุมผู้เข้าร่วมได้อย่างเต็มที่
  • การแชร์เอกสารอย่างง่ายดาย
  • เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
  • รองรับการผสานรวมหลายรูปแบบ

❌ ข้อเสียของ GoToMeeting

  • ต้องการอุปกรณ์คุณภาพสูง
  • ตัวเลือกการแชทอาจถูกจำกัด
  • อาจต้องใช้แบนด์วิดท์จำนวนมากในการเชื่อมต่อ

💸 ราคา GoToMeeting

  • แผน GoToMeeting เริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GoToMeeting

  • G2: 4. 2/5 (12,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)

17. อินเตอร์คอม

การผสานระบบอินเตอร์คอมกับแคลินดี้
ผ่านทางอินเตอร์คอม

หากคุณใช้ Intercom สำหรับแชทสด คุณสามารถใช้มันเพื่อนำการสนทนาเข้ามาใน Calendly ของคุณโดยตรง แอป Calendly สำหรับ Intercom ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายอันดับต้นของคุณสามารถนัดหมายการประชุมกับคุณโดยตรงผ่าน Messenger

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณนัดหมายการโทร Calendly จะสร้างกิจกรรมและเพิ่มลงในปฏิทินของคุณพร้อมลิงก์และคำเตือนทั้งหมด

✅ ข้อดีของอินเตอร์คอม

  • สวยงามและใช้งานง่าย
  • รองรับการผสานรวมหลากหลายรูปแบบ
  • รองรับบอทและแชทสด
  • แชทบอทที่ปรับแต่งได้

❌ ข้อเสียของอินเตอร์คอม

  • ไม่เสถียร, ทำให้สับสน, และรูปแบบการกำหนดราคาสูง
  • จำกัดเฉพาะเว็บไซต์เท่านั้น
  • ต้องใช้เวลาในการทำงานร่วมกับ CRM อื่นๆ
  • บริการลูกค้าไม่เป็นมิตร

💸 ราคาอินเตอร์คอม

  • Intercom มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $59 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก Intercom

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

18. Zendesk

การผสานรวม zendesk กับ calendly
ผ่านทางZendesk

การผสานรวม Zendesk Calendly ช่วยให้คุณสร้างและดูการนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันที นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่รวดเร็วในการดูข้อมูลติดต่อของตั๋วภายในบัญชี Zendesk ของคุณ

✅ ข้อดีของ Zendesk

  • ตัวเลือกครบวงจรสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
  • โซลูชันแชทสดที่สะดวกและเชื่อถือได้
  • รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • การผสานรวมกับ Zendeskหลายร้อยรายการ
  • มีเวอร์ชันมือถือให้บริการ
  • ราคาที่ยืดหยุ่น

❌ ข้อเสียของ Zendesk

  • ค่อนข้างแพงสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
  • เข้าใจยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ปัญหาการส่งออกข้อมูล
  • ความท้าทายในการนำทาง

💸 ราคา Zendesk

  • Zendesk มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

19. ฮันนีบุ๊ค

การเชื่อมต่อ honeybook กับ calendly
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBookทำให้การจองลูกค้า การจัดการโครงการ การให้คำปรึกษา และการส่งใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Calendly ของคุณกับ HoneyBook เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างสองบัญชีได้

✅ ข้อดีของ HoneyBook

  • แดชบอร์ดรองรับการดูหลายงานพร้อมกัน
  • บัญชีที่สามารถปรับแต่งได้
  • ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
  • มีแอปพลิเคชันมือถือ

❌ ข้อเสียของ HoneyBook

  • ท้าทายในการสร้างโครงการ
  • รองรับการเชื่อมต่อเพียงไม่กี่ระบบเท่านั้น
  • ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • ตัวเลือกการชำระเงินที่จำกัด

💸 ราคาของ HoneyBook

  • HoneyBook มีแผนไม่จำกัดที่ราคา $39 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)

20. Microsoft Teams

การผสานรวม Microsoft Teams กับ Calendy
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teamsรวมการแชท การโทรผ่านวิดีโอ และการประชุมทางเว็บไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานรวม Microsoft Teams กับ Calendly ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการนัดหมายกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการเชื่อมโยงบัญชีของคุณเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเริ่มทำงานกับกิจกรรมผ่านทั้งสองแพลตฟอร์ม และแชร์คำเชิญในปฏิทินได้โดยตรงจากภายใน Microsoft Teams เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

✅ ข้อดีของ Microsoft Teams

  • การสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
  • กระบวนการสำรองไฟล์ที่ราบรื่น
  • ฟรีสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365

❌ ข้อเสียของ Microsoft Teams

  • เครื่องมือที่ไม่จำเป็นมากเกินไปที่ทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม
  • ความกังวลด้านความปลอดภัย
  • จำนวนช่องทางจำกัดต่อทีม

💸 ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams ฟรีสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ทุกคนที่มีแผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

21. Google Analytics

การผสานรวม Google Analytics กับ Calendly
ผ่านทางGoogle Analytics

การเชื่อมต่อบัญชี Calendly ของคุณกับ Google Analyticsเป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณเห็นวันและเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับเวลาที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ในรูปแบบที่ละเอียดมากขึ้น.

เมื่อคุณมีเครื่องมือที่ช่วยคุณวัดช่องทางของแคมเปญ คุณสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินในกลยุทธ์การตลาดของคุณได้

การเชื่อมต่อระหว่าง Calendly กับ Google Analytics มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชี Calendly ระดับ Professional ขึ้นไปเท่านั้น

✅ ข้อดีของ Google Analytics

  • เพิ่มการมองเห็น
  • การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • ผู้ใช้ใหม่สามารถเรียนรู้ได้จาก Analytics Academy

❌ ข้อเสียของ Google Analytics

  • แผน 360 ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก

💸 ราคาของ Google Analytics

  • Google Analytics มีแผนฟรีและแผนพรีเมียม 360 ที่เริ่มต้นที่ $12,500 ต่อเดือน

💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าใน Google Analytics

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

เปลี่ยนการบริหารโครงการของคุณด้วยการผสาน Calendly ที่ดีที่สุด

แม้ว่าการตัดสินใจเลือก CRM ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Calendly ของคุณอาจเป็นเรื่องยาก แต่เรามีโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ด้วยงานที่ยุ่งเหยิงและการจัดการโครงการทั้งหมด คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการนัดหมายทั้งหมดผ่านแดชบอร์ดเดียว พร้อมทั้งปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ใช้ฟรีที่มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ ฟีเจอร์ฟรีของมันช่วยให้คุณใช้ระบบอัตโนมัติ สร้างและมอบหมายงาน รวมถึงทำงานตามเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย

สมัครวันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเป็นสองเท่าด้วยเวลาที่น้อยลงและทรัพยากรมากขึ้น