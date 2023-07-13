21 การผสานรวม Calendly ที่ดีที่สุดที่ควรรู้ในปี 2025

Calendlyได้กลายเป็นหนึ่งในแอปจัดตารางเวลาที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และมีเหตุผลที่ดีที่ทำให้เป็นเช่นนั้นซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างปฏิทินออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และให้ลูกค้าของคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนัดหมายกับคุณ
อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือการมีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับ Calendly หลายรูปแบบ API ของมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมกว่า 30 รายการบนเว็บได้อย่างง่ายดาย รวมถึง ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook และอื่นๆ อีกมากมาย
มีอีกมากมายที่เราตัดสินใจจัดทำรายการ 21 การผสานรวม Calendly ที่ดีที่สุดของเรา ที่จะทำให้การสร้างกิจกรรมใหม่ในแอปเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายและซิงค์กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
21 การผสานรวม Calendly ที่ดีที่สุดที่คุณต้องมีตอนนี้
1. คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือเป็นผู้ใช้ขั้นเทพ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขนาดทีม—ทั้งแบบทำงานทางไกลหรือในสำนักงาน—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
การผสานการทำงานระหว่าง Calendly กับ ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณสามารถติดตามการประชุมควบคู่ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว! หากคุณต้องการเหตุผลเพิ่มเติม: ข้อมูลกิจกรรมจะถูกนำเข้าไปยัง ClickUp โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีใครจองเวลาใน Calendly 🤩
แผนผังความคิด ClickUp
ClickUp Mind Maps คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างและขยายความคิดของคุณด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว. มันช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างและกำหนดเวลาสำหรับงานและงานย่อยของคุณ
- เชิญและแบ่งปันโครงการของคุณกับบุคคลภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณ
- กรองสาขาที่ว่างเปล่าเพื่อให้เห็นงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชัดเจน
ClickUp Notepad
เมื่อคุณหาปากกาและกระดาษไม่เจอเพื่อจดบันทึกไอเดียของคุณ ClickUp Notepad คือที่ที่คุณสามารถหันไปหาได้:
- เปิดบันทึกของคุณในโหมดเต็มหน้าจอ
- จัดรูปแบบด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
- จดบันทึกขณะท่องเว็บ
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard ทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยให้คุณสามารถ:
- รวมรูปร่าง, รูปภาพ, และตัวเชื่อมต่อเข้ากับโปรเจ็กต์ของคุณ
- เข้าถึงปุ่มแก้ไขด้วยทางลัดคีย์บอร์ด
- ตั้งค่าไวท์บอร์ดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
✅ ข้อดีของ ClickUp
- จัดการด้านโลจิสติกส์และปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมตามแต่ละตารางเวลา
- ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์—มือถือ, เดสก์ท็อป, ผู้ช่วยเสียง และอื่นๆ
- ดูลูกค้าทั้งหมดของคุณและตารางเวลาว่างของพวกเขาในที่เดียว
- รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในอุตสาหกรรม
- เชื่อมต่อบัญชี ClickUpของคุณกับการผสานรวมกว่า 100 รายการ
❌ ข้อเสียของ ClickUp
- มุมมองของ ClickUp ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดบนแอปมือถือ... ยัง! 🔮
- ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกแดชบอร์ด
💸 ราคา ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป (เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว) กระดานคัมบัง งานและสมาชิกไม่จำกัด เอกสารร่วมกัน สนับสนุนตลอด 24/7 และอื่นๆ
- กระดานคัมบัง
- งานและสมาชิกไม่จำกัด
- เอกสารที่ทำงานร่วมกัน
- บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน) ทุกอย่างในแผนฟรีตลอดชีพ การจัดการทรัพยากร พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด แดชบอร์ด ฟิลด์ที่กำหนดเอง รายงานแบบ Agile และอื่นๆ
- ทุกสิ่งในแผนฟรีตลอดไป
- การจัดการทรัพยากร
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, แดชบอร์ด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การรายงานแบบアジล และอื่น ๆ
- แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน) ทุกอย่างในแผนไม่จำกัด รายงานที่กำหนดเองได้ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง การติดตามเวลา และคุณสมบัติของแดชบอร์ด ไทม์ไลน์, แผนผังความคิด และอื่นๆ
- ทุกสิ่งทุกอย่างในแพ็กเกจไม่จำกัด
- รายงานที่กำหนดเอง
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, การติดตามเวลา, และคุณสมบัติของแดชบอร์ด
- ไทม์ไลน์, แผนผังความคิด, และอื่น ๆ
- กระดานคัมบัง
- งานและสมาชิกไม่จำกัด
- เอกสารที่ทำงานร่วมกัน
- บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และอื่นๆ อีกมากมาย
- ทุกสิ่งในแผนฟรีตลอดไป
- การจัดการทรัพยากร
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, แดชบอร์ด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การรายงานแบบคล่องตัว และอื่นๆ
- ทุกสิ่งทุกอย่างในแพ็กเกจไม่จำกัด
- รายงานที่กำหนดเอง
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, การติดตามเวลา, และคุณสมบัติของแดชบอร์ด
- ไทม์ไลน์, แผนผังความคิด, และอื่น ๆ
👉 หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม
💬คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (3,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Calendly เหล่านี้!
2. ไทป์ฟอร์ม
Typeform เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการสำรวจออนไลน์ แบบทดสอบ และการสนทนา ด้วยเพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเพิ่ม Calendly ลงใน Typeform ของคุณเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจองการประชุมกับคุณได้
การผสานรวมระหว่าง Calendly และ Typeform มอบความสะดวกยิ่งขึ้น การจัดระเบียบที่ดีกว่า และความโปร่งใสที่มากขึ้นให้คุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำบนด้านหนึ่งจะถูกสะท้อนทันทีบนอีกด้านหนึ่ง
✅ ข้อดีของ Typeform
- ให้คุณสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจได้ไม่จำกัด
- ทีมสนับสนุนลูกค้าที่ดี
- อินเตอร์เฟซที่ออกแบบอย่างสวยงาม
- สร้างแบบฟอร์มได้ง่าย
- ให้บริการ API ฟรี
❌ข้อเสียของ Typeform
- ไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
- ราคาค่อนข้างสูง
💸 ราคาของ Typeform
- Typeform มีแผนฟรีสำหรับไม่เกิน 100 ตอบกลับต่อเดือน ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงแผนชำระเงินได้ตั้งแต่ $29 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Typeform
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
3. สแล็ค
Slack เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาการประชุมหรือส่งและรับข้อความจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้ มันทำงานได้ดีกับ Calendly เพื่อทำให้การประชุมของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าและทีมของคุณ นี่เป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อ Calendly ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมันช่วยให้คุณเชิญผู้ใช้ใหม่ เพิ่มรายละเอียดการประชุม และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมประชุมได้
✅ ผู้เชี่ยวชาญ Slack
- ตั้งค่าช่องทางให้เป็นส่วนตัว สาธารณะ ร่วมกัน หรือหลายพื้นที่ทำงาน
- รองรับการใช้งานบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- สร้างช่องทางกับบริษัทของคุณ
- แชร์งานได้อย่างง่ายดาย
❌ ข้อเสียของ Slack
- การแจ้งเตือนมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเสียสมาธิ
- พื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัดขึ้นอยู่กับแผนของคุณ
- ลบข้อความสนทนาโดยอัตโนมัติหลังจาก 2 สัปดาห์
💸 ราคาของ Slack
- Slack มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 6.67 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Slack
- G2: 4. 5/5 (29,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (21,000+ รีวิว)
4. Webex
เครื่องมือประชุมทางวิดีโอผ่านเว็บนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Calendly เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดการประชุมลงในปฏิทินของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนติดตามการประชุมได้อย่างถูกต้องโดยการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญให้พวกเขา
การผสานรวม Webex-Calendly อาจเหมาะสำหรับคุณหากคุณอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ และต้องการให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดเวลาที่สำคัญ
✅ ผู้เชี่ยวชาญ Webex
- แสดงผู้นำเสนอได้อย่างรวดเร็วและสร้างกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
- บันทึกการประชุมเพื่อการอ้างอิงแบบออฟไลน์
- ประสบการณ์การประชุมออนไลน์ที่ไร้รอยต่อ
- รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
❌ ข้อเสียของ Webex
- ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินก่อนใช้งาน
- Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้น
- เวอร์ชันเว็บคุณภาพต่ำ
💸 ราคาของ Webex
- Webex มีแผนบริการฟรีพื้นฐานที่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ 13.50 ดอลลาร์ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Webex
- G2: 4. 2/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
5. ฮับสปอต
การผสานรวมระหว่าง HubSpot และ Calendly ช่วยให้คุณสามารถซิงค์กิจกรรมของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างกระแสของกิจกรรมใน HubSpot ซึ่งเปิดโอกาสใหม่สำหรับการติดตามผล
การผสานรวมกับ HubSpotยังช่วยคุณบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อใหม่ในขณะที่อัปเดตฐานข้อมูลที่มีอยู่ด้วยกิจกรรมใหม่ ๆ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะมีเวลาให้กับการทำกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
✅ ผู้เชี่ยวชาญ HubSpot
- รวมไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เสนอการสอนผ่าน HubSpot Academy
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
❌ ข้อเสียของ HubSpot
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
- ค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิคอาจมีราคาสูง
- ทดลองใช้ฟรีจำกัดเจ็ดวัน
- ไม่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนแบบครั้งเดียว
💸 ราคาของ HubSpot
- HubSpot มีแผนบริการฟรีและแบบชำระเงิน เริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน โดยคิดค่าบริการรายปี
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. LinkedIn
ด้วยการใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Calendly คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดตารางเวลาอัตโนมัติขณะส่งข้อความบน LinkedIn ได้ ทำให้ง่ายต่อการแชร์ลิงก์ Calendly ของคุณกับลูกค้าเป้าหมายและผู้สมัครงานโดยไม่ต้องออกจากหน้า LinkedIn ของคุณ
คุณยังสามารถเลือกการประชุมพิเศษสำหรับบุคคลสำคัญและผู้ติดต่อที่มีคุณค่าสูงได้ด้วยตนเอง เมื่อวางแผนการประชุมกลุ่ม การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจสำหรับการประชุม เพื่อให้ผู้รับเชิญเลือกเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน
✅ ผู้เชี่ยวชาญ LinkedIn
- คุ้มค่าสำหรับบุคคลที่มีงบประมาณจำกัด
- กระแสข่าวอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- โอกาสทางเครือข่ายที่กว้างขวาง
- เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา
❌ ข้อเสียของ LinkedIn
- ต้องการข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปในการตั้งค่าโปรไฟล์ให้สมบูรณ์
- มีข้อความสแปมมากเกินไป
- ต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้รับการสังเกต
- แผนประกันที่มีค่าเบี้ยประกันสูง
💸 ราคาของ LinkedIn
- LinkedIn มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าบน LinkedIn
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
7. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าของตน การปรับให้เป็นส่วนตัว การสื่อสารแบบรวมศูนย์ และการแบ่งกลุ่มถูกปรับใช้ในทุกช่องทางและตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ผู้ใช้สามารถเร่งกระบวนการขายให้เร็วขึ้นได้อีกโดยการผสาน ActiveCampaign กับ Calendly เพื่อการนัดหมายอัตโนมัติ!
✅ ข้อดีของ ActiveCampaign
- กรอกปฏิทินของคุณด้วยนัดหมายโดยอัตโนมัติและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากขั้นตอนการจองของ Calendly
- สร้างหรืออัปเดตดีลในกระบวนการขายของคุณเมื่อผู้ติดต่อจอง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการประชุมใน Calendly
- เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายการหรือกลุ่มเฉพาะตามข้อมูลที่พวกเขาให้ไว้
- สร้างคำถามที่กำหนดเองของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ActiveCampaign
❌ ข้อเสียของ ActiveCampaign
- การปรับแต่งมีให้บริการในแผนพรีเมียมแบบชำระเงิน
- การขาดการปรับแต่งการออกแบบสำหรับแบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติ
💸 ราคาของ ActiveCampaign
- ขอใบเสนอราคาจาก ActiveCampaign
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ActiveCampaign
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,600+ รีวิว)
8. Workato
Workato เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับพนักงานและลูกค้าโดยลดทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการเฉพาะเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
✅ ข้อดีของ Workato
- สูตรของ Workato สามารถสร้างขึ้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตได้
- ไลบรารีการผสานรวมที่ครอบคลุมพร้อมตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ
- ห้องสมุดชุมชนพร้อมรับฟังแนวคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
❌ ข้อเสียของ Workato
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเพื่อเรียนรู้และฝึกอบรมสมาชิกในทีม
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
💸 ราคาของ Workato
- ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก Workato
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workato
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Zapier
Zapier เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันกับบัญชี Calendly ของคุณได้ เมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถกระตุ้นเหตุการณ์ในแอปพลิเคชันหนึ่งได้เมื่อแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้รับคำสั่งเฉพาะ
เราชอบสิ่งนี้ในรายการการผสานรวมกับ Calendly ของเราเพราะมันช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร ทำให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ น่าเสียดายที่คุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อคุณใช้แผน Professional ของ Calendly เท่านั้น
✅ ข้อดีของ Zapier
- การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังของงานต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์ Zap
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
- ประวัติการทำงานที่ครอบคลุม
- การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น
❌ ข้อเสียของ Zapier
- อาจเป็นเรื่องท้าทายในการเรียนรู้
- ข้อผิดพลาดอาจใช้เวลาในการแก้ไข
- ไม่รองรับการเชื่อมต่อทั้งหมด
- แอปพรีเมียมอาจต้องการระดับที่สูงขึ้น
- การเกิดข้อผิดพลาดของ Zaps
💸 ราคาของ Zapier
- Zapier มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zapier
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
10. โซโฮ
Zoho เป็นชุดโปรแกรมคลาวด์ครบวงจรสำหรับธุรกิจ โดดเด่นด้วยแอปพลิเคชันที่หลากหลายและมีประโยชน์ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการบัญชี
คุณสามารถผสานบัญชี Zoho ของคุณกับ Calendly ได้เพื่อดูทุกเหตุการณ์ที่ลูกค้าของคุณจองหรือยกเลิก หากคุณมีการผสานนี้ คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก Zoho เพื่อตั้งค่าการนัดหมายใน Calendly ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในอินเทอร์เฟซของบัญชีคุณ
✅ ข้อดีของ Zoho
- การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อีกหลายร้อยระบบ
- แผนราคาที่สะดวก
❌ ข้อเสียของ Zoho
- ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการแคมเปญ
- การนำเข้าจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทำได้ยาก
- การสนับสนุนลูกค้าใช้เวลา
- ผู้ใช้อาจพบข้อบกพร่อง
💸 ราคาของ Zoho
- Zoho มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 31 ดอลลาร์ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,400+ รีวิว)
11. เพนโด
Pendo เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ให้การแนะนำผ่านคู่มือในแอปเพื่อปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งานและการใช้งานฟีเจอร์สำหรับลูกค้า ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มการรักษาลูกค้าให้สูงสุด ด้วย Calendly ทีมงานสามารถฝังการแจ้งเตือนการนัดหมายของ Calendly ลงในข้อความภายในแอปได้
✅ ข้อดีของ Pendo
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
- ใช้ข้อมูลพฤติกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งข้อความนัดหมายให้ดียิ่งขึ้น
- พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Pendo Guide ทุกคน
❌ ข้อเสียของ Pendo
- การปรับแต่งมีจำกัดในโปรไฟล์ลูกค้า
- กฎเงื่อนไขอาจตั้งค่าได้ยาก
💸 ราคา Pendo
- ขอใบเสนอราคาจาก Pendo
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Pendo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
12. Salesforce
การผสานรวม Salesforce กับ Calendly ช่วยให้การนัดหมายกับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่ายโดยการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสใหม่ ๆ การผสานรวมยังอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่บันทึกไว้
การผสานบัญชี Salesforce ของคุณกับ Calendly จะช่วยเพิ่มเวลาขายให้กับตัวแทนขายของคุณ พร้อมทั้งมอบข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อการตัดสินใจในระหว่างการประชุม
✅ ผู้เชี่ยวชาญ Salesforce
- แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้
- ใช้งานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด
❌ ข้อเสียของ Salesforce
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ซับซ้อนในการเรียนรู้และปรับตัว
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
💸 ราคา Salesforce
- Salesforce มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesforce
- G2: 4. 2/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (16,000+ รีวิว)
13. เมลชิมพ์
Mailchimp เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดเวลาและสถานที่ในการส่งอีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและระบบ CRM อื่นๆ ได้อีกด้วย
การผสานรวม Calendly-Mailchimp ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลของผู้รับเชิญ Calendly ของคุณเข้าสู่บัญชี Mailchimp ของคุณได้ เมื่อคุณมีข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานอัตโนมัติ รวมถึงการส่งอีเมลติดตามผล
✅ ข้อดีของ Mailchimp
- การเข้าถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่ครอบคลุมได้อย่างง่ายดาย
- แม่แบบอีเมลที่ปรับแต่งได้
- รองรับการผสานรวมหลายระบบ
❌ ข้อเสียของ Mailchimp
- ท้าทายในการตั้งค่าเว็บไซต์แบบสมาชิก
- ตัวเลือกเทมเพลตไม่มากนัก
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก
💸 ราคาของ Mailchimp
- Mailchimp มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 11 ดอลลาร์ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (11,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
14. Stripe
การชำระเงินออนไลน์ควรมีความง่ายและราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจใหม่ การผสานระบบกับ Stripe ทำให้การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ Calendly
เมื่อใช้งาน คุณสามารถรวบรวมการชำระเงินได้ทุกสกุลเงิน นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดเวลาได้โดยการระบุเงื่อนไขการชำระเงินในระหว่างกระบวนการกำหนดเวลา
✅ ผู้เชี่ยวชาญ Stripe
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบจำนวนมาก
- กระบวนการชำระเงินที่โปร่งใส
- การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
- ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
❌ ข้อเสียของ Stripe
- จำกัดเฉพาะ 44 ประเทศเท่านั้น
- อาจต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการตั้งค่า
💸 การกำหนดราคา Stripe
- Stripe เสนอราคาแบบจ่ายตามการใช้งานจริงตามการชำระเงินที่คุณดำเนินการ
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Stripe
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
15. PayPal
การผสานการทำงานระหว่าง PayPal กับ Calendly ทำให้การขอชำระเงินสำหรับการประชุมเป็นเรื่องง่าย เพียงคลิกปุ่มเดียว คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้จาก PayPal ให้กับลูกค้าหลังจากที่คุณได้กำหนดการประชุมผ่าน Calendly แล้ว
ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูได้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่การใช้การผสานรวมระหว่าง Calendly-PayPal จะง่ายเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าและสะดวกในการใช้งานอีกด้วย
✅ ข้อดีของ PayPal
- ส่วนลดบ่อยสำหรับลูกค้าประจำ
- บันทึกทุกธุรกรรม
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
- การเข้ารหัสที่ปลอดภัย
❌ ข้อเสียของ PayPal
- สามารถระงับบัญชีของคุณได้
- เป้าหมายหลักของการหลอกลวงและการพยายามฟิชชิ่ง
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่พึงประสงค์
💸 ราคา PayPal
- อัตราค่าธรรมเนียมการประมวลผลของ PayPal อยู่ระหว่าง 1.9-3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อรายการ
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PayPal
- G2: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (21,000+ รีวิว)
16. GoToMeeting
GoToMeeting เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกคนสามารถกำหนดเวลาการประชุมและการโทรผ่านบริการปฏิทินได้ การเชื่อมต่อบัญชี GoToMeeting ของคุณกับ Calendly จะช่วยให้คุณสามารถสร้างลิงก์การประชุมที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของคุณได้อย่างราบรื่น
✅ ข้อดีของ GoToMeeting
- ควบคุมผู้เข้าร่วมได้อย่างเต็มที่
- การแชร์เอกสารอย่างง่ายดาย
- เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
- รองรับการผสานรวมหลายรูปแบบ
❌ ข้อเสียของ GoToMeeting
- ต้องการอุปกรณ์คุณภาพสูง
- ตัวเลือกการแชทอาจถูกจำกัด
- อาจต้องใช้แบนด์วิดท์จำนวนมากในการเชื่อมต่อ
💸 ราคา GoToMeeting
- แผน GoToMeeting เริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GoToMeeting
- G2: 4. 2/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
17. อินเตอร์คอม
หากคุณใช้ Intercom สำหรับแชทสด คุณสามารถใช้มันเพื่อนำการสนทนาเข้ามาใน Calendly ของคุณโดยตรง แอป Calendly สำหรับ Intercom ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายอันดับต้นของคุณสามารถนัดหมายการประชุมกับคุณโดยตรงผ่าน Messenger
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณนัดหมายการโทร Calendly จะสร้างกิจกรรมและเพิ่มลงในปฏิทินของคุณพร้อมลิงก์และคำเตือนทั้งหมด
✅ ข้อดีของอินเตอร์คอม
- สวยงามและใช้งานง่าย
- รองรับการผสานรวมหลากหลายรูปแบบ
- รองรับบอทและแชทสด
- แชทบอทที่ปรับแต่งได้
❌ ข้อเสียของอินเตอร์คอม
- ไม่เสถียร, ทำให้สับสน, และรูปแบบการกำหนดราคาสูง
- จำกัดเฉพาะเว็บไซต์เท่านั้น
- ต้องใช้เวลาในการทำงานร่วมกับ CRM อื่นๆ
- บริการลูกค้าไม่เป็นมิตร
💸 ราคาอินเตอร์คอม
- Intercom มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $59 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก Intercom
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
18. Zendesk
การผสานรวม Zendesk Calendly ช่วยให้คุณสร้างและดูการนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันที นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่รวดเร็วในการดูข้อมูลติดต่อของตั๋วภายในบัญชี Zendesk ของคุณ
✅ ข้อดีของ Zendesk
- ตัวเลือกครบวงจรสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
- โซลูชันแชทสดที่สะดวกและเชื่อถือได้
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด
- การผสานรวมกับ Zendeskหลายร้อยรายการ
- มีเวอร์ชันมือถือให้บริการ
- ราคาที่ยืดหยุ่น
❌ ข้อเสียของ Zendesk
- ค่อนข้างแพงสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- เข้าใจยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ปัญหาการส่งออกข้อมูล
- ความท้าทายในการนำทาง
💸 ราคา Zendesk
- Zendesk มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
19. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBookทำให้การจองลูกค้า การจัดการโครงการ การให้คำปรึกษา และการส่งใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Calendly ของคุณกับ HoneyBook เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างสองบัญชีได้
✅ ข้อดีของ HoneyBook
- แดชบอร์ดรองรับการดูหลายงานพร้อมกัน
- บัญชีที่สามารถปรับแต่งได้
- ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
- มีแอปพลิเคชันมือถือ
❌ ข้อเสียของ HoneyBook
- ท้าทายในการสร้างโครงการ
- รองรับการเชื่อมต่อเพียงไม่กี่ระบบเท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ตัวเลือกการชำระเงินที่จำกัด
💸 ราคาของ HoneyBook
- HoneyBook มีแผนไม่จำกัดที่ราคา $39 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
20. Microsoft Teams
Microsoft Teamsรวมการแชท การโทรผ่านวิดีโอ และการประชุมทางเว็บไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานรวม Microsoft Teams กับ Calendly ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการนัดหมายกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการเชื่อมโยงบัญชีของคุณเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเริ่มทำงานกับกิจกรรมผ่านทั้งสองแพลตฟอร์ม และแชร์คำเชิญในปฏิทินได้โดยตรงจากภายใน Microsoft Teams เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
✅ ข้อดีของ Microsoft Teams
- การสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
- กระบวนการสำรองไฟล์ที่ราบรื่น
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365
❌ ข้อเสียของ Microsoft Teams
- เครื่องมือที่ไม่จำเป็นมากเกินไปที่ทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม
- ความกังวลด้านความปลอดภัย
- จำนวนช่องทางจำกัดต่อทีม
💸 ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams ฟรีสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ทุกคนที่มีแผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
21. Google Analytics
การเชื่อมต่อบัญชี Calendly ของคุณกับ Google Analyticsเป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณเห็นวันและเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับเวลาที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ในรูปแบบที่ละเอียดมากขึ้น.
เมื่อคุณมีเครื่องมือที่ช่วยคุณวัดช่องทางของแคมเปญ คุณสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินในกลยุทธ์การตลาดของคุณได้
การเชื่อมต่อระหว่าง Calendly กับ Google Analytics มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชี Calendly ระดับ Professional ขึ้นไปเท่านั้น
✅ ข้อดีของ Google Analytics
- เพิ่มการมองเห็น
- การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
- ผู้ใช้ใหม่สามารถเรียนรู้ได้จาก Analytics Academy
❌ ข้อเสียของ Google Analytics
- แผน 360 ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก
💸 ราคาของ Google Analytics
- Google Analytics มีแผนฟรีและแผนพรีเมียม 360 ที่เริ่มต้นที่ $12,500 ต่อเดือน
💬 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าใน Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
เปลี่ยนการบริหารโครงการของคุณด้วยการผสาน Calendly ที่ดีที่สุด
แม้ว่าการตัดสินใจเลือก CRM ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Calendly ของคุณอาจเป็นเรื่องยาก แต่เรามีโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ด้วยงานที่ยุ่งเหยิงและการจัดการโครงการทั้งหมด คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการนัดหมายทั้งหมดผ่านแดชบอร์ดเดียว พร้อมทั้งปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ใช้ฟรีที่มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ ฟีเจอร์ฟรีของมันช่วยให้คุณใช้ระบบอัตโนมัติ สร้างและมอบหมายงาน รวมถึงทำงานตามเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย