บล็อก ClickUp

ทางเลือกและคู่แข่ง 13 อันดับแรกของ Typeform สำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
23 มกราคม 2568

Typeform แทบจะเป็นคำพ้องความหมายกับการสร้างแบบสำรวจ, แบบฟอร์มโต้ตอบ, และแบบทดสอบ

แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ? มันมีดีไซน์ที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์สูง ทำให้กระบวนการที่น่าเบื่อในการกรอกแบบฟอร์มที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบ

แผนฟรี? พื้นฐานสุดๆ แผนเสียเงิน? แพงมาก และถ้าคุณกำลังสร้างแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อน ความล่าช้าอาจรู้สึกเหมือนรอให้สีแห้ง—เป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิด

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยม 13 รายการสำหรับ Typeform โดยจะวิเคราะห์คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และความคิดเห็นของผู้ใช้

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือการรวบรวม 13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Typeform:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
  2. Google Forms: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
  3. Jotform: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่าย
  4. Wufoo: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่มีการรายงานรายละเอียด
  5. Zoho Forms: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ
  6. Formstack: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  7. ProProfs Survey Maker: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่ง่ายพร้อมการวิเคราะห์
  8. Paperform: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ออกแบบอย่างสวยงามและตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น
  9. แบบฟอร์มเว็บ HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ HubSpot CRM
  10. Survey Monkey: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูง
  11. แบบฟอร์มการนับคะแนน: เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  12. Microsoft Forms: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365
  13. Survey Sparrow: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแบบสำรวจที่น่าสนใจและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Typeform?

เมื่อเลือกทางเลือกแทน Typeform ให้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลักของคุณ คุณกำลังจะสร้างแบบสอบถามที่ไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่หรือไม่? หรือคุณกำลังจะสร้างแผนภูมิการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อนมากขึ้น? ค้นหาจุดประสงค์ของคุณด้วยปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีตัวสร้างแบบฟอร์มด้วย AI, การวิเคราะห์, การผสานรวม, การตอบสนองบนมือถือ, และประเภทแบบฟอร์มที่หลากหลาย
  • ประสิทธิภาพ: เลือกใช้เครื่องมือที่มีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความน่าเชื่อถือ แม้กับแบบฟอร์มโต้ตอบที่ซับซ้อน
  • การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์,เงื่อนไขการทำงาน, และแบบฟอร์มหลายขั้นตอนพร้อมใช้งาน
  • ความสามารถในการจ่าย: เปรียบเทียบแผนต่าง ๆ และตรวจสอบตัวเลือกฟรีที่แข็งแกร่งซึ่งเหมาะกับงบประมาณของคุณ
  • การผสานรวม: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับระบบ CRM, แพลตฟอร์มอีเมล หรือเกตเวย์การชำระเงิน
  • ความร่วมมือ: ใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันและสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
  • สนับสนุน: ให้บริการลูกค้าที่เชื่อถือได้และคลังทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ไขปัญหา
  • รีวิวจากผู้ใช้: เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในโลกจริง
  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง และแม่แบบสำเร็จรูป

ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Typeform

มาเจาะลึกคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนเพื่อค้นหาว่าทางเลือก Typeform ใดที่เหมาะกับคุณที่สุด:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์)

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรระดับโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

แต่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง—มันคือศูนย์กลางที่มีคุณสมบัตินวัตกรรม รวมถึง Form View ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพได้ในไม่กี่นาที

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp?

ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างแบบสำรวจมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถฝังแบบฟอร์มลงในหน้าแลนดิ้งเพจได้โดยตรง เพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
ลองใช้ ClickUp Forms
ออกแบบฟอร์มที่เข้าใจง่ายและปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Form View

ด้วย ClickUp คุณสามารถ ปรับแต่งแบบฟอร์ม สำหรับความต้องการในการเก็บข้อมูลใด ๆ ได้ ตั้งแต่ชื่อ อีเมล วันที่ สถานที่ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
เปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่สามารถติดตามและดำเนินการได้ทันทีด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ ในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อกรอกข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า เช่น ชื่อทีมหรือรหัสโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของผู้ตอบแบบสอบถาม แต่ยังช่วยให้แบบฟอร์มของคุณดูสะอาดและเน้นไปที่รายละเอียดที่คุณต้องการจริงๆ เท่านั้น

ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น?

ต่างจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทั่วไปที่เพียงแค่นำข้อมูลไปทิ้งไว้ในสเปรดชีต ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยการ แปลงคำตอบจากแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ

จากนั้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับตัวเองหรือทีมของคุณได้ ทำให้การรับผิดชอบชัดเจน ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และลดความสับสนในการติดตามงาน

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
กำหนดเงื่อนไขเฉพาะภายในแบบฟอร์มของคุณผ่าน ClickUp Forms

การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และการจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ทีม

การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และการจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ทีม

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้:

ช่องงานเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการรวบรวมคำตอบเพียงอย่างเดียว ClickUp Forms ยังเป็นศูนย์รวมสำหรับความชัดเจนของงานอย่างครบวงจร พวกเขา ดึงรายละเอียดสำคัญ เช่น คำอธิบายงาน วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง รวมถึงระดับความสำคัญ เพียงแค่มองผ่าน คุณก็จะทราบได้ทันทีว่าอะไรเร่งด่วน อะไรคืองานถัดไป และจะจัดการกับกำหนดเวลาอย่างไรอย่างมืออาชีพ

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp Forms ไม่ได้ใช้แค่สำหรับแบบสำรวจเท่านั้น! คุณสามารถใช้สร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่แบบละเอียดหรือจัดการคำขอด้านไอทีได้ ความหลากหลายในการใช้งานทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ

ตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ

ClickUp มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ให้คุณปรับแต่งทุกส่วนของแบบฟอร์มได้ตามต้องการ ตั้งแต่การจับคู่ธีมและอวาตาร์ที่มีแบรนด์ ไปจนถึง การอัตโนมัติการมอบหมายงานพร้อมผู้รับมอบหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งหมดนี้เพื่อประสิทธิภาพและสไตล์ที่โดดเด่น

ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ช่วยให้คุณโหลดข้อมูลที่ทราบไว้ล่วงหน้าเพื่อข้ามการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ในขณะที่ reCAPTCHA ช่วยป้องกันไม่ให้บ็อตที่น่ารำคาญเข้ามาเกี่ยวข้อง

โบนัส: แบบฟอร์มสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp
ทำให้การเริ่มต้นใช้งาน การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการขอข้อมูลต่าง ๆ ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานทันที

ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟีเจอร์ฟอร์มที่ทรงพลังเท่านั้น คุณยังได้รับเทมเพลตฟอร์ม Clickupเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็น จัดการคำขอ หรือต้อนรับลูกค้าใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แปลงการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานโดยตรง ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มความเร็วในการตอบสนอง
  • เน้นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของงานอย่างชัดเจน
  • ซิงค์งานกับปฏิทิน Google, Apple หรือ Outlook ขณะที่คุณกำหนดตารางงาน—รักษาเครื่องมือทั้งหมดของคุณให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
  • กำจัดงานที่ทำซ้ำโดยตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเองและคำสั่งเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแอป ClickUp สำหรับ Android และ iOS
  • เพิ่มช่องข้อมูลที่กำหนดเองหลายช่องในแบบฟอร์มของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะ เช่น อีเมล วันที่ หรือสถานที่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ClickUp Brain สำหรับแบบสำรวจ
ลองใช้ ClickUp Brain
ระดมความคิดคำถามสำรวจ, เปิดตัวแบบสำรวจของคุณ, และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้จากข้อมูลเชิงลึกภายในแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp

2. Google Forms (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ)

Google Forms
ผ่านGoogle Forms

Google Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

แพลตฟอร์มนี้มี ประเภทคำถามมากมาย, การแยกสาขาทางตรรกะ, และวิธีแก้ปัญหาสำหรับการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ทำให้มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ Google Forms ยังมีคลังแม่แบบพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณสร้างโครงการสำหรับการรวบรวมข้อเสนอแนะ, ทำการวิจัย, และสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

การออกแบบที่เรียบง่ายของมันยังทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ในขณะที่การผสานรวมและตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะสมช่วยให้ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms

  • สร้างแบบสำรวจใน Google Formsอย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มใน Google Sheets ด้วยการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
  • สร้างแบบสำรวจด้วยธีมและสีที่หลากหลาย
  • ติดตามการตอบกลับแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ
  • แชร์แบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านอีเมล ลิงก์ หรือการฝังในเว็บไซต์

ข้อจำกัดของ Google Forms

  • ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกฟรีอื่น ๆ ของ Typeform
  • ไม่มีระบบประมวลผลการชำระเงินในตัวสำหรับแบบฟอร์ม

ราคาของ Google Forms

  • ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? Google Forms เริ่มต้นเป็นฟีเจอร์ทดลองภายใน Google Sheets ในปี 2008 และได้รับความนิยมอย่างมากจนได้รับการพัฒนาเป็นแอปแยกต่างหากภายในปี 2016

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เปรียบเทียบ Google Forms กับ Microsoft Forms อย่างละเอียด

3. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่าย)

โจตฟอร์ม
ผ่านทางJotform

ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย Jotform ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่าย พร้อมมอบประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์มที่ครบครันด้วยฟีเจอร์หลากหลาย

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบ และมีการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมเช่น PayPal, Google Drive, และ Dropbox. นี่ทำให้ Jotform เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจเมื่อสร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน.

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตรรกะเงื่อนไข วิดเจ็ต และการคำนวณแบบฟอร์ม เพื่อทำให้แบบฟอร์มของคุณมีประสิทธิภาพและปรับแต่งได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • ผสานการทำงานกับแอปและบริการมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณด้วยแบรนด์ของคุณ รวมถึงโลโก้และสี
  • รับประกันความปลอดภัยของแบบฟอร์มด้วยการเข้ารหัส SSL
  • วิเคราะห์ข้อมูลการส่งแบบฟอร์มด้วยระบบวิเคราะห์ในตัว

ข้อจำกัดของ Jotform

  • ฟังก์ชันการใช้งานแบบฟรีจำกัดพร้อมขีดจำกัดในการส่ง
  • บางครั้งการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jotform

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • บรอนซ์: $34/เดือน
  • เงิน: $39/เดือน
  • ทองคำ: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

4. Wufoo (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมรายงานรายละเอียด)

วูฟัว
ผ่านทางWufoo

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SurveyMonkey, Wufoo เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีความสมดุลระหว่างความสามารถในการปรับแต่งและความง่ายในการใช้งาน

เมื่อเปรียบเทียบกับ SurveyMonkey แพลตฟอร์มนี้ อนุญาตให้ปรับแต่งได้มากขึ้นในแง่ของรูปลักษณ์และความรู้สึกของแบบฟอร์มของคุณ Wufoo ยังมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและจัดการข้อมูลจากแบบสอบถามมากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo

  • เลือกจากเทมเพลตหลากหลายที่สามารถปรับแต่งได้
  • สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • สร้างการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์ม
  • รับชำระเงินโดยการเชื่อมต่อกับ PayPal และ Stripe
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce และ MailChimp
  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนแบบฟอร์มเพื่อให้คุณไม่พลาดการส่งข้อมูล
  • สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้

ข้อจำกัดของ Wufoo

  • จำกัดจำนวนการส่งแบบฟอร์มในแผนฟรี
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ตรรกะเงื่อนไข เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Wufoo

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • มืออาชีพ: $39/เดือน
  • ขั้นสูง: $99/เดือน
  • สูงสุด: 249 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Wufoo

  • G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

5. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ)

Zoho Forms
ผ่านZoho Forms

เป็นส่วนหนึ่งของชุด Zoho, Zoho Forms ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ผสานรวมไว้ในระบบเดียว

มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoho CRM, Zoho Projects และแอปอื่นๆ ของ Zoho ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณใช้ชุดโปรแกรมของ Zoho อยู่แล้ว

Zoho Forms ช่วยให้คุณ สร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการทำงานอัตโนมัติของแบบฟอร์ม การผสานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms

  • ผสานการทำงานกับชุดแอปพลิเคชันของ Zoho เพื่อการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งแบบฟอร์ม
  • รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงบนแบบฟอร์มของคุณสำหรับสัญญาหรือข้อตกลง
  • ปรับแต่งการออกแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจของคุณ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของ Zoho Forms

  • ราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • แผนฟรีแบบจำกัดพร้อมจำนวนการส่งสูงสุด 500 ครั้ง

ราคาของ Zoho Forms

  • แผนฟรี
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: $30/เดือน
  • มืออาชีพ: $60/เดือน
  • พรีเมียม: 110 ดอลลาร์/เดือน

Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)

Formstack: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านทางFormstack

Formstack เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนและการทำงานอัตโนมัติ

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การส่งแบบฟอร์มไปยังแผนกต่างๆ หรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลตามคำตอบของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับแปลงแบบฟอร์มกระดาษและไฟล์ PDF ให้เป็นแบบฟอร์มดิจิทัลที่สามารถกรอกข้อมูลได้อีกด้วย

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนแบบฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack

  • สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM, ตัวประมวลผลการชำระเงิน และอื่นๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มด้วยรายงานที่ละเอียดและการวิเคราะห์เชิงภาพ
  • รวบรวมการชำระเงินโดยตรงผ่านเกตเวย์การชำระเงินที่เชื่อมต่อ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อเพิ่มการโต้ตอบของแบบฟอร์มและความถูกต้องของข้อมูล

ข้อจำกัดของ Formstack

  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน
  • อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงคุณสมบัติแบบฟอร์มพื้นฐานรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ Formstack

  • แบบฟอร์ม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
  • ห้องสวีท: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

7. ProProfs Survey Maker (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มสำรวจอย่างรวดเร็วพร้อมการวิเคราะห์)

ProProfs Survey Maker: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านProProfs Survey Maker

ต้องการทราบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณในขณะที่พวกเขาใช้แอปของคุณหรือไม่? ProProfs Survey Maker สามารถทำได้มากกว่าซอฟต์แวร์แบบฟอร์มทั่วไปด้วยความสามารถในการรวบรวมคะแนน Net Promoter Score และป๊อปอัพ

นอกจากนี้ บริการนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ รวบรวมความคิดเห็น, สร้างโอกาสทางธุรกิจ, และดำเนินการวิจัยตลาด

คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และยังสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้แบบไม่ระบุตัวตนหรือแบ่งกลุ่มขั้นสูงได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs Survey Maker

  • ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยตัวเลือกการสร้างแบรนด์ เช่น โลโก้และชุดสี
  • ใช้คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลการสำรวจ
  • แจกแบบสำรวจผ่านทางอีเมล ลิงก์ หรือโซเชียลมีเดีย
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Mailchimp และ Google Analytics
  • ใช้การแบ่งกลุ่มขั้นสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม

ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ ProProfs

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงกว่า

ราคาของ ProProfs Survey Maker

  • แผนฟรี
  • แผนธุรกิจ: $19.99 ต่อ 100 การตอบกลับ/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ProProfs Survey Maker

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Paperform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ออกแบบอย่างสวยงามและตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น)

Paperform: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านทางPaperform

ลองนึกภาพการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนงานที่ดูเหมือนหน้าแลนดิ้งเพจ Paperform ทำได้ด้วยการผสมผสานดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาเข้ากับฟังก์ชันการใช้งาน

Paperform ทำเช่นนี้ได้ในขณะที่ยังคงให้โครงสร้างและคุณสมบัติของแบบฟอร์มแบบดั้งเดิมไว้—เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรวบรวมข้อมูลและชำระเงินพร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่มีแบรนด์และดึงดูดสายตา

Paperform ยังมี ตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น การเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป และความสามารถในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่แบบฟอร์มง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform

  • รับชำระเงินผ่านการเชื่อมต่อกับ Stripe และ PayPal รวมถึงบริการอื่น ๆ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของแบบฟอร์มการชำระเงิน
  • สร้างแบบฟอร์มหลายขั้นตอนสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ปรับแต่งการออกแบบแบบฟอร์มของคุณด้วยรูปภาพ โลโก้ และสีของแบรนด์

ข้อจำกัดของ Paperform

  • ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ราคาของ Paperform

  • สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
  • ข้อดี: $59/เดือน
  • ธุรกิจ: 129 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Paperform

  • G2 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

9. ฮับสปอต เว็บฟอร์ม (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับฮับสปอต CRM)

Hubspot: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านทางHubspot

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจับลูกค้าเป้าหมาย, แบบฟอร์มเว็บของ HubSpot ผสานการทำงานกับระบบ CRM ของ HubSpot อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น

มันช่วยให้คุณสามารถสร้าง แบบฟอร์มที่ซิงค์กับระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลติดต่อได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแพลตฟอร์ม

เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันลากและวาง ตัวเลือกการปรับแต่ง และความสามารถในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับอีเมลติดตามผลและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบฟอร์มเว็บ HubSpot

  • ปรับแต่งฟิลด์แบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • ใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการดำเนินการติดตามผลและอีเมล
  • วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
  • ตั้งค่าหน้าขอบคุณแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
  • ใช้การทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงฟอร์ม

ข้อจำกัดของแบบฟอร์มเว็บ HubSpot

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • อาจจำกัดการใช้งานหากคุณไม่ได้ใช้ HubSpot CRM

ราคาของแบบฟอร์มเว็บ HubSpot

  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 16 ดอลลาร์/เดือน
  • Marketing Hub Starter: $20/เดือน
  • Marketing Hub Professional: $890/เดือน
  • Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน

HubSpot Web Forms รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

10. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูง)

SurveyMonkey: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านทางSurveyMonkey

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นของ Typeform, SurveyMonkey น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อแรก ๆ ที่นึกถึง ความนิยมอย่างแพร่หลายของมันเทียบได้กับความสามารถในการสร้างแบบสำรวจที่แข็งแกร่ง

มันนำเสนอ หลากหลายประเภทของคำถาม, ตรรกะการสำรวจ, และคุณสมบัติการรายงาน, ทำให้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับธุรกิจและนักวิจัย. SurveyMonkey ไม่เพียงแต่ให้บริการเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเจาะลึกเข้าไปในกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง.

นอกจากนี้ยังรองรับ การวิเคราะห์ขั้นสูง การแบ่งกลุ่ม และตัวเลือกการส่งออกข้อมูล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey

  • แชร์แบบสำรวจผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, หรือลิงก์
  • ทำให้กระบวนการสำรวจเป็นอัตโนมัติด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
  • วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือรายงานและการแสดงผลข้อมูลที่มีอยู่ในตัว
  • ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยองค์ประกอบแบรนด์ เช่น โลโก้และชุดสี
  • ใช้การทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบสำรวจของคุณ

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey

ราคาของ SurveyMonkey

  • ข้อได้เปรียบของทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีมพรีเมียร์: $92/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey

  • G2 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
  • Capterra 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:Google Forms หรือ SurveyMonkey: เครื่องมือสำรวจที่ดีที่สุด?

11. แบบฟอร์มการนับ (เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่ง่ายและใช้งานง่าย)

แบบฟอร์มการนับคะแนน: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านแบบฟอร์มการนับคะแนน

ต้องการทำแบบสำรวจอาหารกลางวันอย่างรวดเร็วสำหรับทีมของคุณหรือไม่? Tally Forms อาจเหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

Tally Forms เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการใช้งาน

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์ม, แบบสำรวจ, และแบบทดสอบได้อย่างรวดเร็วด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Tally เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ไม่ยุ่งยากและไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของแบบฟอร์มการนับคะแนน

  • วิเคราะห์คำตอบด้วยเครื่องมือรายงานที่มีอยู่ในตัว
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Zapier เพื่อการทำงานอัตโนมัติ
  • ใช้ประเภทคำถามหลายรูปแบบ รวมถึงช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และรายการแบบเลือก
  • แชร์แบบฟอร์มผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือฝังไว้ในเว็บไซต์

ข้อจำกัดของแบบฟอร์มการนับคะแนน

  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
  • ไม่มีการประมวลผลการชำระเงินในตัว

ราคาของแบบฟอร์มการนับคะแนน

  • ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวแบบฟอร์ม Tally

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม

12. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)

Microsoft Forms: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านทางMicrosoft Forms

หากคุณใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Microsoft Forms เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับความต้องการในการทำแบบสำรวจของคุณ

คุณสามารถสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสำรวจความคิดเห็น พร้อมประเภทคำถามที่หลากหลาย และ วิเคราะห์ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติใน Excel หรือ Power BI ซึ่งทำให้ Microsoft Forms เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานภายในองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms

  • รวบรวมคำตอบแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์ได้ทันที
  • ใช้ตรรกะการแยกสาขาเพื่อปรับแต่งเส้นทางการสำรวจตามคำตอบ
  • ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ได้โดยตรงเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • แชร์เทมเพลตแบบฟอร์มของ Microsoftผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือฝังไว้ในเว็บไซต์
  • ร่วมมือในการสร้างแบบฟอร์มกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Microsoft Forms

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ขาดตรรกะและคุณสมบัติขั้นสูงในการสำรวจ

ราคาของ Microsoft Forms

  • Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $15/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Premium: $26.40/ผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/ผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

13. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่น่าสนใจและข้อเสนอแนะจากลูกค้า)

SurveySparrow: ทางเลือกแทน Typeform
ผ่านทางSurveySparrow

SurveySparrow เป็นแพลตฟอร์มสำรวจอเนกประสงค์ที่เน้น การสร้างแบบสำรวจที่น่าสนใจและมีการสนทนาเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ คุณสมบัติของมันรวมถึงการทำงานอัตโนมัติ การรายงานขั้นสูง และการผสานรวม ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ที่สำคัญกว่านั้น แบบสำรวจของมันมีอินเทอร์เฟซแบบสนทนา ซึ่งช่วยส่งเสริมอัตราการตอบกลับที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ขั้นสูง, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Slack และ Salesforce ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow

  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Zapier และ Salesforce
  • รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และติดตามผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
  • ปรับแต่งธีมแบบสำรวจให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • ใช้แบบฟอร์มที่ส่งซ้ำสำหรับแบบสำรวจลูกค้าหรือพนักงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้แบบสำรวจหลายภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก

ข้อจำกัดของ SurveySparrow

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ SurveySparrow

  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $399/เดือน

คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow

  • G2 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra 4. 4/5 (100+ รีวิว)

ClickUp คือการอัปเกรดที่คุณรอคอย

แม้ว่า Typeform จะได้รับชื่อเสียงที่ดี แต่ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาโซลูชันที่ฉลาดและหลากหลายมากขึ้น และพูดตามตรง? หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง (และมากกว่านั้น) ClickUp คือคู่แท้ของคุณในสวรรค์แห่งประสิทธิภาพการทำงาน

นี่คือข้อตกลง: ClickUp ไม่ได้แค่ให้แบบฟอร์มแก่คุณ—แต่ให้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์สำหรับการจับและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากคำตอบในแบบสำรวจของคุณ

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่ต้องติดอยู่ในโลกที่มีเพียงแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน. ความยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการที่เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณได้จริง ๆ ตั้งแต่การปรับแต่งแบบฟอร์มไปจนถึงการผสานรวมกับทุกสิ่งที่คุณกำลังจัดการอยู่.

ดังนั้น หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันหรือยอมรับว่า "ดีพอแล้ว" บางทีคุณอาจควรลองอะไรที่ ยอดเยี่ยม จริงๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง? สมัครฟรีตอนนี้