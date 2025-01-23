ทางเลือกและคู่แข่ง 13 อันดับแรกของ Typeform สำหรับปี 2025

Typeform แทบจะเป็นคำพ้องความหมายกับการสร้างแบบสำรวจ, แบบฟอร์มโต้ตอบ, และแบบทดสอบ
แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ? มันมีดีไซน์ที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์สูง ทำให้กระบวนการที่น่าเบื่อในการกรอกแบบฟอร์มที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบ
แผนฟรี? พื้นฐานสุดๆ แผนเสียเงิน? แพงมาก และถ้าคุณกำลังสร้างแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อน ความล่าช้าอาจรู้สึกเหมือนรอให้สีแห้ง—เป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิด
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยม 13 รายการสำหรับ Typeform โดยจะวิเคราะห์คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และความคิดเห็นของผู้ใช้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการรวบรวม 13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Typeform:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
- Google Forms: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- Jotform: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่าย
- Wufoo: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่มีการรายงานรายละเอียด
- Zoho Forms: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ
- Formstack: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- ProProfs Survey Maker: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่ง่ายพร้อมการวิเคราะห์
- Paperform: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ออกแบบอย่างสวยงามและตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น
- แบบฟอร์มเว็บ HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ HubSpot CRM
- Survey Monkey: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูง
- แบบฟอร์มการนับคะแนน: เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- Microsoft Forms: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365
- Survey Sparrow: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแบบสำรวจที่น่าสนใจและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Typeform?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Typeform ให้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลักของคุณ คุณกำลังจะสร้างแบบสอบถามที่ไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่หรือไม่? หรือคุณกำลังจะสร้างแผนภูมิการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อนมากขึ้น? ค้นหาจุดประสงค์ของคุณด้วยปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
- คุณสมบัติ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีตัวสร้างแบบฟอร์มด้วย AI, การวิเคราะห์, การผสานรวม, การตอบสนองบนมือถือ, และประเภทแบบฟอร์มที่หลากหลาย
- ประสิทธิภาพ: เลือกใช้เครื่องมือที่มีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความน่าเชื่อถือ แม้กับแบบฟอร์มโต้ตอบที่ซับซ้อน
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์,เงื่อนไขการทำงาน, และแบบฟอร์มหลายขั้นตอนพร้อมใช้งาน
- ความสามารถในการจ่าย: เปรียบเทียบแผนต่าง ๆ และตรวจสอบตัวเลือกฟรีที่แข็งแกร่งซึ่งเหมาะกับงบประมาณของคุณ
- การผสานรวม: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับระบบ CRM, แพลตฟอร์มอีเมล หรือเกตเวย์การชำระเงิน
- ความร่วมมือ: ใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันและสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
- สนับสนุน: ให้บริการลูกค้าที่เชื่อถือได้และคลังทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ไขปัญหา
- รีวิวจากผู้ใช้: เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในโลกจริง
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง และแม่แบบสำเร็จรูป
ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Typeform
มาเจาะลึกคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนเพื่อค้นหาว่าทางเลือก Typeform ใดที่เหมาะกับคุณที่สุด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรระดับโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
แต่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง—มันคือศูนย์กลางที่มีคุณสมบัตินวัตกรรม รวมถึง Form View ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพได้ในไม่กี่นาที
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp?
ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างแบบสำรวจมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถฝังแบบฟอร์มลงในหน้าแลนดิ้งเพจได้โดยตรง เพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
ด้วย ClickUp คุณสามารถ ปรับแต่งแบบฟอร์ม สำหรับความต้องการในการเก็บข้อมูลใด ๆ ได้ ตั้งแต่ชื่อ อีเมล วันที่ สถานที่ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ ในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อกรอกข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า เช่น ชื่อทีมหรือรหัสโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของผู้ตอบแบบสอบถาม แต่ยังช่วยให้แบบฟอร์มของคุณดูสะอาดและเน้นไปที่รายละเอียดที่คุณต้องการจริงๆ เท่านั้น
ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น?
ต่างจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทั่วไปที่เพียงแค่นำข้อมูลไปทิ้งไว้ในสเปรดชีต ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยการ แปลงคำตอบจากแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
จากนั้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับตัวเองหรือทีมของคุณได้ ทำให้การรับผิดชอบชัดเจน ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และลดความสับสนในการติดตามงาน
การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และการจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ทีม
การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และการจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ทีม
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้:
ช่องงานเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการรวบรวมคำตอบเพียงอย่างเดียว ClickUp Forms ยังเป็นศูนย์รวมสำหรับความชัดเจนของงานอย่างครบวงจร พวกเขา ดึงรายละเอียดสำคัญ เช่น คำอธิบายงาน วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง รวมถึงระดับความสำคัญ เพียงแค่มองผ่าน คุณก็จะทราบได้ทันทีว่าอะไรเร่งด่วน อะไรคืองานถัดไป และจะจัดการกับกำหนดเวลาอย่างไรอย่างมืออาชีพ
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp Forms ไม่ได้ใช้แค่สำหรับแบบสำรวจเท่านั้น! คุณสามารถใช้สร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่แบบละเอียดหรือจัดการคำขอด้านไอทีได้ ความหลากหลายในการใช้งานทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ
ตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
ClickUp มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ให้คุณปรับแต่งทุกส่วนของแบบฟอร์มได้ตามต้องการ ตั้งแต่การจับคู่ธีมและอวาตาร์ที่มีแบรนด์ ไปจนถึง การอัตโนมัติการมอบหมายงานพร้อมผู้รับมอบหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งหมดนี้เพื่อประสิทธิภาพและสไตล์ที่โดดเด่น
ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ช่วยให้คุณโหลดข้อมูลที่ทราบไว้ล่วงหน้าเพื่อข้ามการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ในขณะที่ reCAPTCHA ช่วยป้องกันไม่ให้บ็อตที่น่ารำคาญเข้ามาเกี่ยวข้อง
โบนัส: แบบฟอร์มสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟีเจอร์ฟอร์มที่ทรงพลังเท่านั้น คุณยังได้รับเทมเพลตฟอร์ม Clickupเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็น จัดการคำขอ หรือต้อนรับลูกค้าใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลงการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานโดยตรง ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มความเร็วในการตอบสนอง
- เน้นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของงานอย่างชัดเจน
- ซิงค์งานกับปฏิทิน Google, Apple หรือ Outlook ขณะที่คุณกำหนดตารางงาน—รักษาเครื่องมือทั้งหมดของคุณให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- กำจัดงานที่ทำซ้ำโดยตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเองและคำสั่งเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแอป ClickUp สำหรับ Android และ iOS
- เพิ่มช่องข้อมูลที่กำหนดเองหลายช่องในแบบฟอร์มของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะ เช่น อีเมล วันที่ หรือสถานที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Google Forms (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ)
Google Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
แพลตฟอร์มนี้มี ประเภทคำถามมากมาย, การแยกสาขาทางตรรกะ, และวิธีแก้ปัญหาสำหรับการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ทำให้มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ Google Forms ยังมีคลังแม่แบบพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณสร้างโครงการสำหรับการรวบรวมข้อเสนอแนะ, ทำการวิจัย, และสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง
การออกแบบที่เรียบง่ายของมันยังทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ในขณะที่การผสานรวมและตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะสมช่วยให้ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- สร้างแบบสำรวจใน Google Formsอย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มใน Google Sheets ด้วยการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- สร้างแบบสำรวจด้วยธีมและสีที่หลากหลาย
- ติดตามการตอบกลับแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ
- แชร์แบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านอีเมล ลิงก์ หรือการฝังในเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกฟรีอื่น ๆ ของ Typeform
- ไม่มีระบบประมวลผลการชำระเงินในตัวสำหรับแบบฟอร์ม
ราคาของ Google Forms
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? Google Forms เริ่มต้นเป็นฟีเจอร์ทดลองภายใน Google Sheets ในปี 2008 และได้รับความนิยมอย่างมากจนได้รับการพัฒนาเป็นแอปแยกต่างหากภายในปี 2016
3. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่าย)
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย Jotform ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่าย พร้อมมอบประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์มที่ครบครันด้วยฟีเจอร์หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบ และมีการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมเช่น PayPal, Google Drive, และ Dropbox. นี่ทำให้ Jotform เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจเมื่อสร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน.
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตรรกะเงื่อนไข วิดเจ็ต และการคำนวณแบบฟอร์ม เพื่อทำให้แบบฟอร์มของคุณมีประสิทธิภาพและปรับแต่งได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณด้วยแบรนด์ของคุณ รวมถึงโลโก้และสี
- รับประกันความปลอดภัยของแบบฟอร์มด้วยการเข้ารหัส SSL
- วิเคราะห์ข้อมูลการส่งแบบฟอร์มด้วยระบบวิเคราะห์ในตัว
ข้อจำกัดของ Jotform
- ฟังก์ชันการใช้งานแบบฟรีจำกัดพร้อมขีดจำกัดในการส่ง
- บางครั้งการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jotform
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $34/เดือน
- เงิน: $39/เดือน
- ทองคำ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
4. Wufoo (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมรายงานรายละเอียด)
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SurveyMonkey, Wufoo เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีความสมดุลระหว่างความสามารถในการปรับแต่งและความง่ายในการใช้งาน
เมื่อเปรียบเทียบกับ SurveyMonkey แพลตฟอร์มนี้ อนุญาตให้ปรับแต่งได้มากขึ้นในแง่ของรูปลักษณ์และความรู้สึกของแบบฟอร์มของคุณ Wufoo ยังมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและจัดการข้อมูลจากแบบสอบถามมากขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- เลือกจากเทมเพลตหลากหลายที่สามารถปรับแต่งได้
- สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- สร้างการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์ม
- รับชำระเงินโดยการเชื่อมต่อกับ PayPal และ Stripe
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce และ MailChimp
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนแบบฟอร์มเพื่อให้คุณไม่พลาดการส่งข้อมูล
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
ข้อจำกัดของ Wufoo
- จำกัดจำนวนการส่งแบบฟอร์มในแผนฟรี
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ตรรกะเงื่อนไข เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Wufoo
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ขั้นสูง: $99/เดือน
- สูงสุด: 249 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
5. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ)
เป็นส่วนหนึ่งของชุด Zoho, Zoho Forms ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ผสานรวมไว้ในระบบเดียว
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Zoho CRM, Zoho Projects และแอปอื่นๆ ของ Zoho ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณใช้ชุดโปรแกรมของ Zoho อยู่แล้ว
Zoho Forms ช่วยให้คุณ สร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการทำงานอัตโนมัติของแบบฟอร์ม การผสานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- ผสานการทำงานกับชุดแอปพลิเคชันของ Zoho เพื่อการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งแบบฟอร์ม
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงบนแบบฟอร์มของคุณสำหรับสัญญาหรือข้อตกลง
- ปรับแต่งการออกแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจของคุณ
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- แผนฟรีแบบจำกัดพร้อมจำนวนการส่งสูงสุด 500 ครั้ง
ราคาของ Zoho Forms
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- มืออาชีพ: $60/เดือน
- พรีเมียม: 110 ดอลลาร์/เดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
Formstack เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนและการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การส่งแบบฟอร์มไปยังแผนกต่างๆ หรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลตามคำตอบของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับแปลงแบบฟอร์มกระดาษและไฟล์ PDF ให้เป็นแบบฟอร์มดิจิทัลที่สามารถกรอกข้อมูลได้อีกด้วย
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนแบบฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM, ตัวประมวลผลการชำระเงิน และอื่นๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มด้วยรายงานที่ละเอียดและการวิเคราะห์เชิงภาพ
- รวบรวมการชำระเงินโดยตรงผ่านเกตเวย์การชำระเงินที่เชื่อมต่อ
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อเพิ่มการโต้ตอบของแบบฟอร์มและความถูกต้องของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Formstack
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน
- อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงคุณสมบัติแบบฟอร์มพื้นฐานรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- ห้องสวีท: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. ProProfs Survey Maker (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มสำรวจอย่างรวดเร็วพร้อมการวิเคราะห์)
ต้องการทราบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณในขณะที่พวกเขาใช้แอปของคุณหรือไม่? ProProfs Survey Maker สามารถทำได้มากกว่าซอฟต์แวร์แบบฟอร์มทั่วไปด้วยความสามารถในการรวบรวมคะแนน Net Promoter Score และป๊อปอัพ
นอกจากนี้ บริการนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ รวบรวมความคิดเห็น, สร้างโอกาสทางธุรกิจ, และดำเนินการวิจัยตลาด
คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และยังสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้แบบไม่ระบุตัวตนหรือแบ่งกลุ่มขั้นสูงได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs Survey Maker
- ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยตัวเลือกการสร้างแบรนด์ เช่น โลโก้และชุดสี
- ใช้คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลการสำรวจ
- แจกแบบสำรวจผ่านทางอีเมล ลิงก์ หรือโซเชียลมีเดีย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Mailchimp และ Google Analytics
- ใช้การแบ่งกลุ่มขั้นสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ ProProfs
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
ราคาของ ProProfs Survey Maker
- แผนฟรี
- แผนธุรกิจ: $19.99 ต่อ 100 การตอบกลับ/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ProProfs Survey Maker
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Paperform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ออกแบบอย่างสวยงามและตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น)
ลองนึกภาพการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนงานที่ดูเหมือนหน้าแลนดิ้งเพจ Paperform ทำได้ด้วยการผสมผสานดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาเข้ากับฟังก์ชันการใช้งาน
Paperform ทำเช่นนี้ได้ในขณะที่ยังคงให้โครงสร้างและคุณสมบัติของแบบฟอร์มแบบดั้งเดิมไว้—เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรวบรวมข้อมูลและชำระเงินพร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่มีแบรนด์และดึงดูดสายตา
Paperform ยังมี ตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น การเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป และความสามารถในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่แบบฟอร์มง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform
- รับชำระเงินผ่านการเชื่อมต่อกับ Stripe และ PayPal รวมถึงบริการอื่น ๆ
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของแบบฟอร์มการชำระเงิน
- สร้างแบบฟอร์มหลายขั้นตอนสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ปรับแต่งการออกแบบแบบฟอร์มของคุณด้วยรูปภาพ โลโก้ และสีของแบรนด์
ข้อจำกัดของ Paperform
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. ฮับสปอต เว็บฟอร์ม (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับฮับสปอต CRM)
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจับลูกค้าเป้าหมาย, แบบฟอร์มเว็บของ HubSpot ผสานการทำงานกับระบบ CRM ของ HubSpot อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น
มันช่วยให้คุณสามารถสร้าง แบบฟอร์มที่ซิงค์กับระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลติดต่อได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแพลตฟอร์ม
เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันลากและวาง ตัวเลือกการปรับแต่ง และความสามารถในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับอีเมลติดตามผลและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบฟอร์มเว็บ HubSpot
- ปรับแต่งฟิลด์แบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการดำเนินการติดตามผลและอีเมล
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
- ตั้งค่าหน้าขอบคุณแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- ใช้การทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงฟอร์ม
ข้อจำกัดของแบบฟอร์มเว็บ HubSpot
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- อาจจำกัดการใช้งานหากคุณไม่ได้ใช้ HubSpot CRM
ราคาของแบบฟอร์มเว็บ HubSpot
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 16 ดอลลาร์/เดือน
- Marketing Hub Starter: $20/เดือน
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน
HubSpot Web Forms รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
10. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูง)
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นของ Typeform, SurveyMonkey น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อแรก ๆ ที่นึกถึง ความนิยมอย่างแพร่หลายของมันเทียบได้กับความสามารถในการสร้างแบบสำรวจที่แข็งแกร่ง
มันนำเสนอ หลากหลายประเภทของคำถาม, ตรรกะการสำรวจ, และคุณสมบัติการรายงาน, ทำให้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับธุรกิจและนักวิจัย. SurveyMonkey ไม่เพียงแต่ให้บริการเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเจาะลึกเข้าไปในกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง.
นอกจากนี้ยังรองรับ การวิเคราะห์ขั้นสูง การแบ่งกลุ่ม และตัวเลือกการส่งออกข้อมูล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- แชร์แบบสำรวจผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, หรือลิงก์
- ทำให้กระบวนการสำรวจเป็นอัตโนมัติด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือรายงานและการแสดงผลข้อมูลที่มีอยู่ในตัว
- ปรับแต่งแบบสำรวจด้วยองค์ประกอบแบรนด์ เช่น โลโก้และชุดสี
- ใช้การทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบสำรวจของคุณ
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- การตั้งราคาอาจแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรีเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Survey Monkey
ราคาของ SurveyMonkey
- ข้อได้เปรียบของทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
- ทีมพรีเมียร์: $92/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
11. แบบฟอร์มการนับ (เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่ง่ายและใช้งานง่าย)
ต้องการทำแบบสำรวจอาหารกลางวันอย่างรวดเร็วสำหรับทีมของคุณหรือไม่? Tally Forms อาจเหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
Tally Forms เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการใช้งาน
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์ม, แบบสำรวจ, และแบบทดสอบได้อย่างรวดเร็วด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Tally เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ไม่ยุ่งยากและไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของแบบฟอร์มการนับคะแนน
- วิเคราะห์คำตอบด้วยเครื่องมือรายงานที่มีอยู่ในตัว
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Zapier เพื่อการทำงานอัตโนมัติ
- ใช้ประเภทคำถามหลายรูปแบบ รวมถึงช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และรายการแบบเลือก
- แชร์แบบฟอร์มผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือฝังไว้ในเว็บไซต์
ข้อจำกัดของแบบฟอร์มการนับคะแนน
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
- ไม่มีการประมวลผลการชำระเงินในตัว
ราคาของแบบฟอร์มการนับคะแนน
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบฟอร์ม Tally
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม
12. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)
หากคุณใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Microsoft Forms เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับความต้องการในการทำแบบสำรวจของคุณ
คุณสามารถสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสำรวจความคิดเห็น พร้อมประเภทคำถามที่หลากหลาย และ วิเคราะห์ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติใน Excel หรือ Power BI ซึ่งทำให้ Microsoft Forms เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานภายในองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- รวบรวมคำตอบแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์ได้ทันที
- ใช้ตรรกะการแยกสาขาเพื่อปรับแต่งเส้นทางการสำรวจตามคำตอบ
- ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ได้โดยตรงเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- แชร์เทมเพลตแบบฟอร์มของ Microsoftผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือฝังไว้ในเว็บไซต์
- ร่วมมือในการสร้างแบบฟอร์มกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ขาดตรรกะและคุณสมบัติขั้นสูงในการสำรวจ
ราคาของ Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
13. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่น่าสนใจและข้อเสนอแนะจากลูกค้า)
SurveySparrow เป็นแพลตฟอร์มสำรวจอเนกประสงค์ที่เน้น การสร้างแบบสำรวจที่น่าสนใจและมีการสนทนาเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ คุณสมบัติของมันรวมถึงการทำงานอัตโนมัติ การรายงานขั้นสูง และการผสานรวม ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ที่สำคัญกว่านั้น แบบสำรวจของมันมีอินเทอร์เฟซแบบสนทนา ซึ่งช่วยส่งเสริมอัตราการตอบกลับที่สูงขึ้น
การวิเคราะห์ขั้นสูง, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Slack และ Salesforce ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ SurveySparrow
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra 4. 4/5 (100+ รีวิว)
ClickUp คือการอัปเกรดที่คุณรอคอย
แม้ว่า Typeform จะได้รับชื่อเสียงที่ดี แต่ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาโซลูชันที่ฉลาดและหลากหลายมากขึ้น และพูดตามตรง? หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง (และมากกว่านั้น) ClickUp คือคู่แท้ของคุณในสวรรค์แห่งประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือข้อตกลง: ClickUp ไม่ได้แค่ให้แบบฟอร์มแก่คุณ—แต่ให้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์สำหรับการจับและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากคำตอบในแบบสำรวจของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่ต้องติดอยู่ในโลกที่มีเพียงแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน. ความยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการที่เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณได้จริง ๆ ตั้งแต่การปรับแต่งแบบฟอร์มไปจนถึงการผสานรวมกับทุกสิ่งที่คุณกำลังจัดการอยู่.
ดังนั้น หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันหรือยอมรับว่า "ดีพอแล้ว" บางทีคุณอาจควรลองอะไรที่ ยอดเยี่ยม จริงๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง? สมัครฟรีตอนนี้