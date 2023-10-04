การเปรียบเทียบ Google Forms กับ Microsoft Forms ปี 2025

Google Forms และ Microsoft Forms ต่างก็มอบวิธีการให้ผู้ใช้สร้าง เผยแพร่ และแชร์แบบฟอร์มและแบบทดสอบกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่บ้านและในธุรกิจ ด้วยฟีเจอร์และตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มเฉพาะทางเป็นเรื่องง่าย
ทั้งสองเครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลในที่ทำงาน แต่เครื่องมือใดดีที่สุด? ในการต่อสู้ระหว่าง Google Forms กับ Microsoft Forms เครื่องมือใดจะครองความเป็นเลิศ? และมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่?
ในคู่มือเชิงลึกนี้ เราจะเปรียบเทียบ Google Forms และ Microsoft Forms รวมถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุด ราคา และความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ นอกจากนี้ เรายังจะนำเสนอทางเลือกที่น่าประทับใจสำหรับ Google Forms และ Microsoft Forms อีกด้วย 👀
มาคุยกันเรื่องเครื่องมือสร้างฟอร์มกันเถอะ
Google Forms คืออะไร?
Google Formsเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มจากยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์อย่าง Google เป็นที่นิยมและถูกใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างแบบฟอร์ม เนื่องจากใช้งานง่ายและคุ้นเคยสำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google อยู่แล้ว
คุณสมบัติของ Google Forms
Google Forms มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนตามที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มของคุณเอง ปรับเปลี่ยนประเภทคำถามและข้อกำหนดต่าง ๆ และเผยแพร่แบบฟอร์มของคุณเมื่อพร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลใน Google Sheets
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มมักมีลักษณะที่เรียบง่าย ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเน้นการเปรียบเทียบของเราในสามด้าน ได้แก่ การสร้างแบบฟอร์ม การปรับแต่ง และการวิเคราะห์และรายงาน นี่คือวิธีที่ Google Forms ทำงานในแต่ละด้านเหล่านี้
1. การสร้างแบบฟอร์ม
ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบัน Google ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อพูดถึงประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถสร้างแบบฟอร์ม, แบบสำรวจ, และแบบทดสอบของคุณเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ด้วยประเภทคำถามที่สร้างไว้ล่วงหน้า และเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สามารถลากและวางได้
เลือกจากประเภทคำถามต่าง ๆ เช่น คำถามยาว, คำถามสั้น, คำถามเลือกตอบ, ตัวเลือกแบบติ๊กถูก, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, และอื่น ๆ อีกมากมาย. เขียนคำถามของคุณ, เพิ่มสรุปหรือบันทึกไว้, และกรอกค่าต่าง ๆ ด้วยคำตอบที่คุณเสนอ.
ผู้สร้างแบบฟอร์มสามารถตัดสินใจได้ว่าคำถามใดจำเป็นต้องตอบหรือไม่ ดังนั้นคุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้ว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ คุณยังสามารถทำให้แบบสำรวจของคุณเป็นแบบไม่ระบุตัวตนโดยสมบูรณ์ กำหนดให้ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ หรืออนุญาตให้ทุกคนตอบได้—ให้ความยืดหยุ่นในการดำเนินการสำรวจของคุณ
คุณสมบัติการร่วมมือถูกติดตั้งไว้เป็นมาตรฐาน. เชิญผู้ใช้คนอื่นมาร่วมแก้ไขแบบฟอร์มของคุณ หรือทำงานคนเดียวก็ได้. จากนั้นเผยแพร่แบบฟอร์ม Google ของคุณเมื่อคุณพร้อม. คุณสามารถเลือกแชร์ลิงก์แบบสำรวจของคุณกับผู้อื่นอย่างกว้างขวาง หรือเชิญผู้ใช้เฉพาะมาร่วมทำแบบสำรวจของคุณเป็นการส่วนตัว. 🔍
2. การปรับแต่ง
Google Forms มอบตัวเลือกการปรับแต่งมากมายให้กับผู้ใช้ แม้ว่าโครงสร้างหลักของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มจะยังคงเหมือนเดิม แต่คุณสามารถใช้สีและรูปภาพเพื่อทำให้ Google Forms ของคุณดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย
ใช้พื้นที่ส่วนหัวของแบบฟอร์มเพื่อแสดงโลโก้บริษัทหรือภาพส่วนหัวที่ออกแบบเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปีหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตน คุณสามารถเลือกสไตล์ที่ต้องการได้ นอกจากนี้ เลือกแบบอักษรและสีที่เข้ากับแบรนด์ของบริษัทคุณเพื่อให้ประสบการณ์ทั้งหมดรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
หากการเปลี่ยนสีและตัวเลือกการปรับแต่งทุกอย่างดูยุ่งยากเกินไป คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตได้เสมอ Google Forms มีคอลเลกชันเทมเพลตที่ไม่เพียงแต่ให้ธีมในการทำงาน แต่ยังแนะนำคำถามตามความต้องการของคุณ เช่น แบบฟอร์มขอลาหยุดหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า
3. การวิเคราะห์และรายงาน
แม้ว่าการที่แบบสำรวจของคุณดูดีจะเป็นโบนัส แต่คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของพนักงาน การวิจัยตลาด หรือข้อเสนอแนะใหม่ๆ ส่วนการวิเคราะห์ของ Google Forms ช่วยให้คุณสามารถดูและเข้าใจข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการรายงานแบบภาพ
คุณสามารถดูผลลัพธ์ของแบบสำรวจและแบบฟอร์มของคุณได้ทันทีเมื่อมีการตอบกลับ ด้วยข้อมูลการตอบกลับแบบเรียลไทม์ ดูผลลัพธ์ที่จัดกลุ่มไว้ด้วยกันในรูปแบบแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่ง หรือดูแต่ละคำตอบแยกกันเพื่อดูข้อมูลย้อนกลับหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลได้อย่างละเอียด 📊
หากคุณต้องการย้ายข้อมูลของคุณไปที่อื่นเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมหรือเพียงแค่เก็บไว้ คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์ของคุณจาก Google Forms ได้อย่างง่ายดาย โอนข้อมูลไปยัง Google Sheet ใหม่โดยตรง หรือส่งออกไฟล์.csv เพื่อใช้กับ Microsoft Excel หรือแอปอื่น ๆ
คุณยังสามารถบันทึกคำตอบแบบฟอร์มเป็นไฟล์ PDF เพื่อความสะดวกในการอ่านแบบออฟไลน์
ราคาของ Google Forms
Google Forms สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
หากคุณเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการGoogle Workspace(เดิมชื่อ Google Suite) ซึ่งเป็นแพ็กเกจครบวงจรที่รวม Google Forms และแอปอื่นๆ เช่น Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets และอื่นๆ อีกมากมาย
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
อ่านเพิ่มเติม: Google Forms กับ SurveyMonkey
Microsoft Forms คืออะไร?
เช่นเดียวกับ Google Forms, Microsoft Forms (บางครั้งเรียกว่า MS Forms) เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Microsoft 365 (เดิมรู้จักในชื่อ Microsoft Office 365) ซึ่งหมายความว่ามักเป็นแอปที่เลือกใช้หากบริษัทของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
คุณสมบัติของ Microsoft Forms
Microsoft Formsให้คุณมีโอกาสสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นที่น่าสนใจ แบบสำรวจ และแบบทดสอบสำหรับทีมได้ทุกเมื่อ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การสร้างแบบสำรวจเป็นเรื่องง่าย แม้จะเป็นครั้งแรกของคุณก็ตาม
มาดูกันว่า Microsoft Forms มีอะไรให้เราบ้างในสามด้านหลักนี้
1. การสร้างแบบฟอร์ม
มาจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำอย่างไมโครซอฟต์ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง แชร์ และวิเคราะห์แบบสำรวจและแบบทดสอบ
สร้างแบบฟอร์มจากศูนย์ หรือใช้ไลบรารีเทมเพลตเพื่อค้นหาแบบฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด เพิ่มคำถามทีละข้อ และเลือกประเภทคำถามจากสี่หมวดหมู่ ได้แก่ แบบเลือกตอบ แบบข้อความ แบบให้คะแนน หรือแบบวันที่
ตั้งชื่อคำถามของคุณ, เพิ่มคำอธิบาย, และเลือกลำดับที่ปรากฏ
Microsoft Forms มีฟีเจอร์ตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและปรับแต่งแบบสำรวจหรือฟอร์มของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ระบบจะแนะนำคำถามและประเภทคำถามที่เป็นไปได้อย่างชาญฉลาด โดยอิงจากเทมเพลตที่มีอยู่ในไลบรารีในตัว
การร่วมมือกับผู้อื่นเป็นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถแชร์ Microsoft Forms ได้อย่างรวดเร็วผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Microsoft 365 รวมถึง Microsoft Teams ได้เช่นกัน แชร์ลิงก์แบบสำรวจ ส่งคำเชิญทางอีเมล หรือสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อแชร์กับผู้อื่นได้
เช่นเดียวกับ Google คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถตอบแบบสำรวจของคุณได้ และคุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตนได้โดยการยกเลิกข้อกำหนดในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าร่วม 🔒
2. การปรับแต่ง
เช่นเดียวกับแอปสร้างแบบฟอร์มส่วนใหญ่ คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของแบบฟอร์มของคุณด้วย Microsoft Forms ได้ เลือกจากชุดธีมและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มสไตล์ที่ดูสวยงามให้กับแบบฟอร์มของคุณ หรือปรับแต่งสีสันด้วยตัวคุณเองเพื่อให้เป็นแบบเฉพาะตัว
ตั้งค่าธีมสีสำหรับแบบฟอร์มของคุณและสร้างรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกันซึ่งตรงกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
เพิ่มโลโก้บริษัทของคุณหรือฝังภาพที่กำหนดเองในหัวข้อของแบบฟอร์ม และปรับแต่งพื้นหลังโดยเลือกสีพื้นหรืออัปโหลดรูปภาพหรือลวดลาย
3. การวิเคราะห์และรายงาน
Microsoft Forms ให้คุณเห็นข้อมูลการรวบรวมของคุณได้ทันทีด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ดูข้อมูลการส่งของคุณในรูปแบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม การให้คะแนนดาว และอื่นๆ อีกมากมาย รับมุมมองของความรู้สึกโดยรวมของคำตอบของคุณ หรือเจาะลึกเพื่อดูคำตอบเฉพาะและแนวโน้มข้อมูลรายบุคคล
การทำอะไรได้มากกว่าการดูข้อมูลของคุณนั้นง่ายมาก เพียงเปิดข้อมูลในสเปรดชีต Excel ใหม่ แล้วเริ่มวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณอย่างละเอียดมากขึ้น
จากนั้น คุณสามารถบันทึกข้อมูลของคุณในรูปแบบ csv เพื่อใช้กับแอปหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้ 📝
ราคาของ Microsoft Forms
แนวทางของ Microsoft คล้ายกับของ Google—ในการใช้ Microsoft Forms สำหรับธุรกิจ คุณจะต้องมีแผน Microsoft 365 Business ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะให้สิทธิ์เข้าถึงแอปต่างๆ เช่น Word, Excel และ Outlook ด้วย Microsoft Forms มีให้บริการในทุกแผน ยกเว้น Microsoft 365 Apps for Business
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
Google Forms กับ Microsoft Forms: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Microsoft Forms และ Google Forms เป็นเครื่องมือที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ทั้งสองให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจออนไลน์ แบบทดสอบ และแบบฟอร์มได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนหรือจ้างผู้อื่นทำแทน ⚒️
ทั้งสองตัวเลือกนี้ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการสร้างแบบสอบถามของคุณเอง มาดูกันว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไรในสามด้านหลักที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
1. การสร้างแบบฟอร์ม
ประสบการณ์ในการสร้างแบบฟอร์มมีความคล้ายคลึงกันมากระหว่าง Google Forms และ Microsoft Forms ทั้งสองใช้งานง่าย มีแนวทางที่เรียบง่ายในการจัดลำดับคำถาม เลือกประเภทคำถาม และเพิ่มตัวเลือก เนื่องจากประสบการณ์การใช้งานมีความคล้ายคลึงกันมาก จึงไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในหมวดหมู่นี้สำหรับเรา
2. การปรับแต่ง
Google Forms และ Microsoft Forms ต่างก็มอบความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากเมื่อพูดถึงการปรับแต่ง คุณสามารถเปลี่ยนสีของแบบฟอร์มให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถเพิ่มโลโก้หรือภาพส่วนหัวได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม
Microsoft Forms เพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม—รวมถึงความสามารถในการเพิ่มภาพพื้นหลังให้กับแบบฟอร์มของคุณและคำแนะนำจาก AI สำหรับหน้าปกของแบบฟอร์มของคุณ ฟีเจอร์เหล่านี้อาจดูเล็กน้อย แต่สามารถเปลี่ยนใจคุณให้เลือกใช้เครื่องมือนี้ได้หากคุณต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมและคำแนะนำจาก AI เพื่อทำให้แบบสำรวจของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
3. การวิเคราะห์และรายงาน
ทั้งสองเครื่องมือให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลของคุณโดยตรงภายในเครื่องมือ รวมถึงตัวเลือกในการส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม Microsoft Forms มีความได้เปรียบเล็กน้อยในจุดนี้ โดยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วเมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อมูลการตอบกลับของคุณ
เช่นเดียวกับแอปและเครื่องมือหลาย ๆ ตัว ทางเลือกที่ชนะอาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของคุณเอง ด้วยคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้ จะขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นแฟนตัวยงของผลิตภัณฑ์ Google หรือ Microsoft มากกว่ากัน
Google Forms เทียบกับ Microsoft Forms บน Reddit
เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่าง Google Forms กับ Microsoft Forms บนโลกออนไลน์ จะไม่ค่อยมีการถกเถียงกันมากนัก ในกรณีส่วนใหญ่ คุณมักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทของคุณได้ซื้อไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Google Workspace หรือ Microsoft 365
เมื่อเราตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้จริงบนReddit เราพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นสนับสนุน Google Forms ✔️
ผู้ใช้ชอบที่ Google Forms มีประเภทคำถามมากกว่า และบางคนกล่าวว่า Microsoft Forms "ล้าหลังมาก" เมื่อพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆ—แม้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเมื่อเวลาผ่านไป
ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการส่งแบบสำรวจไปยังใครก็ได้ที่มี Google นั้นง่ายกว่า และนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการอัปโหลดไฟล์: "ผมคิดว่าการแนบไฟล์ใน Microsoft Forms ก็มีข้อจำกัดทั้งประเภทและขนาดไฟล์ด้วย ในขณะที่ของ Google ผมคิดว่าอัปโหลดไฟล์แต่ละไฟล์ได้สูงสุด 1GB"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Forms และ Microsoft Forms
แม้ว่าคุณกำลังชั่งใจว่า Google Forms หรือ Microsoft Forms ดีกว่ากัน แต่เราอยากเสนอตัวเลือกที่สามให้คุณพิจารณา
ClickUpเป็นทางเลือกใหม่สำหรับแอปสร้างแบบฟอร์มแบบดั้งเดิมที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมายซึ่งทำให้การสร้างและแชร์แบบฟอร์มเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มบน ClickUp ได้ฟรี—โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับผู้สร้างแบบฟอร์มกันเถอะ
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
ClickUp Formsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มบางประเภทที่เน้นการใช้งานส่วนตัวหรือการศึกษา ClickUp ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของคุณเป็นหลัก
สร้างแบบสำรวจภายในและเชื่อมโยงคำตอบกับงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้โดยตรง ด้วยระบบอัตโนมัติในตัวของเรา สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวกับโครงการเฉพาะ หรือใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายของเราให้คุณมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงตรรกะเงื่อนไข ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าคำถามใดจะปรากฏขึ้นตามตัวเลือกก่อนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถาม
ฟีเจอร์ขั้นสูงนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่รู้สึกสั้นและตรงประเด็น แทนที่จะแสดงรายการคำถามยาวๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้ 🙌
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน ClickUp เครื่องมือเดียวที่แทนที่เครื่องมือทั้งหมด สร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดและน่าสนใจ และแชร์กับทีมของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากศูนย์กลางการทำงานออนไลน์และพื้นที่ทำงานของคุณ
งานใน ClickUp
เราได้กล่าวไปแล้วว่า ClickUp Forms สามารถเชื่อมต่อกับClickUp Tasks ได้อย่างราบรื่น แต่ฟีเจอร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนเสริมที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างแบบฟอร์มเท่านั้น
ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ บริหารจัดการ และตรวจสอบงานของคุณได้ทั้งหมดจากที่เดียว สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว หรือสร้างรายการงานโครงการสำหรับทีมของคุณ—และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ใช้การทำงานที่เกิดซ้ำเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อทำให้องค์ประกอบที่เกิดซ้ำของโครงการเป็นอัตโนมัติ
เพิ่มผู้ร่วมงานและผู้รับมอบหมายเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณทราบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ กำหนดเส้นตายให้กับงานของคุณ และติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองต่างๆ ใน ClickUp รวมถึงมุมมองปฏิทินและมุมมองรายการ
ใช้ฟังก์ชันการทำงาน เช่น ประเภทรายการ สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง ลำดับความสำคัญ การพึ่งพา และอื่นๆ เพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🌻
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp Forms เทมเพลตของเราคือก้าวแรกที่เหมาะสมที่สุด มีเทมเพลตสำหรับเกือบทุกวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย รวมถึงเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นด้วย
ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นนี้โดย ClickUpเพื่อสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสำหรับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาธารณชนทั่วไป หรือกลุ่มพนักงานภายในองค์กรของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่แนะนำ เช่น การให้คะแนนดาว เหตุผลของคะแนน ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และอื่นๆ อีกมากมาย
เก็บแม่แบบไว้ตามเดิม หรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ✅
ที่เกี่ยวข้อง:Google Forms กับ Jotform!
ค้นพบเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ
เมื่อพูดถึง Google Forms กับ Microsoft Forms เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เลือกใช้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่บริษัทของคุณเลือกใช้ บางคนก็ชอบผลิตภัณฑ์ของ Google มากกว่าของ Microsoft และในทางกลับกัน
Microsoft Forms ดูเหมือนจะให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้มากขึ้นเมื่อพูดถึงสไตล์การมองเห็น แต่ผู้ใช้แนะนำว่า Google Forms มีตัวเลือกประเภทคำถามและตัวเลือกเพิ่มเติมมากกว่า โดยรวมแล้วทั้งสองเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกันมาก และขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลว่าคุณจะใช้เครื่องมือใด
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มอบสิ่งต่างๆ ให้คุณมากขึ้นเมื่อพูดถึงตรรกะเงื่อนไข, ความสามารถในการปรับแต่ง, และประสิทธิภาพการทำงาน, เราขอแนะนำ ClickUp. ClickUp Forms มอบคุณค่ามหาศาลให้กับผู้จัดการและทีมที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานและความคุ้มค่า—และนั่นยังไม่รวมถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการและการจัดการงานอื่น ๆ ที่เครื่องมือนี้มีให้.
ลองพิจารณาทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแทน Google Forms หรือ Microsoft Forms และทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ ✨