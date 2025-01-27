10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Forms ในปี 2025

Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่ศักยภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติมของ Microsoft ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โชคดีที่ทางเลือกของ Microsoft Forms มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันและคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อมาตรฐานการรวบรวมข้อมูล มาดูเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ 10 อันดับแรกเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Forms?
ทีมโครงการต้องการเครื่องมือในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของงาน เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยคุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของคุณ มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และแชร์ได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงและกรอกได้จากทุกที่ ทำให้การรวบรวมข้อมูลรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡️
ผู้จัดการโครงการควรมองหาผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งให้ประโยชน์จากการเข้าถึงระยะไกล และช่วยให้ทีมของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้สูงสุด
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม:
- หลากหลาย ช่องคำถาม, รวมถึงแบบตัวเลือก, ข้อความสั้นและยาว, แบบดรอปดาวน์, วันที่, เวลา, และมาตราส่วนการให้คะแนน
- การปรับแต่งขั้นสูง เพื่อสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองและเพิ่มเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ, GIF, และวิดีโอ
- การผสานการทำงาน กับแอปและเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ที่คุณใช้ เช่น Google Sheets, Zapier หรือ Slack
- ตรรกะเงื่อนไข ฟังก์ชันการทำงาน เพื่อแสดงหรือซ่อนคำถามตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถาม
- การปรับให้เหมาะสมกับมือถือ เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตจากทุกที่
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน สำหรับการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเท่านั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการสำรวจออนไลน์และการสอบถามของคุณเครื่องมือจัดการโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมของคุณ
การผสานรวมเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์กับเครื่องมือจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เช่น การกำหนดลำดับความสำคัญและงานที่มีมูลค่าสูง! ?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Forms
1.คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง เพื่อช่วยให้การบันทึกและรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและมุ่งเน้นไปที่งานและเป้าหมายสำคัญได้อย่างเต็มที่
และด้วยคุณสมบัติตรรกะเงื่อนไขใน ClickUp Forms คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิกตามคำตอบก่อนหน้า ซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ผู้ตอบแบบสอบถามของคุณ
จากคำขอโครงการภายในไปจนถึงแบบสำรวจออนไลน์ ทุกงานของคุณถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการรับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ แบ่งปันลิงก์โดยตรงของแบบฟอร์มหรือสร้างลงในหน้าด้วยโค้ด HTML และปล่อยให้ ClickUp ทำงานหนักหลังจากมีการตอบกลับแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ ?
ที่ดีที่สุดคือ ทีมของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office และอื่น ๆ อีกมากมาย
- วิธีการหลากหลายในการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ รวมถึงการส่งต่อแบบฟอร์ม การอัปเดตสถานะ และการมอบหมายงาน
- ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน,การสัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติเป้าหมายแบบไดนามิกเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องกับ OKR และติดตามความคืบหน้าในหลายวิธี
- มุมมองหลายแบบเพื่อจัดระเบียบ CRM ด้วยรายการ กระดานคัมบัง ตาราง และอื่นๆ
- ผู้รับมอบหมายงานหลายคนเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง พร้อมปรับแต่งแบรนด์ของคุณ
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แพ็กเกจไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจพลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
เรียนรู้วิธี ClickUp Forms ช่วยให้การทำงานของทีมซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น!
2. SurveyMonkey
SurveyMonkey เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วย SurveyMonkey ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ประเภทคำถามได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตรวัด แบบตาราง แบบตอบแบบเปิด และอื่น ๆ อีกมากมาย
ต่างจาก Microsoft Forms, SurveyMonkey ให้ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย เช่น ธีม, โลโก้, สี, และฟอนต์ เพื่อให้ได้ลุคที่เป็นแบรนด์และมืออาชีพ. SurveyMonkey ยังมีความสามารถในการรวบรวมคำตอบของแบบฟอร์มทางออนไลน์หรือผ่านทางอีเมล. ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม, ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลคำตอบและดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- คลังทรัพยากรร่วมขององค์ประกอบแบบฟอร์มสำหรับการสำรวจที่สอดคล้องกับแบรนด์
- โลโก้ สี และ URL แบบสำรวจที่กำหนดเอง
- แบบทดสอบพร้อมข้อเสนอแนะที่กำหนดเอง
- คลิกการแสดงข้อมูลแผนที่
- เครื่องมือตรรกะการสำรวจขั้นสูง
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- แผนพื้นฐานจำกัดไว้ที่ 50,000 การตอบกลับต่อปี
- แบบฟอร์มไม่จำกัดมีให้บริการในแผนราคาแพง
ราคาของ SurveyMonkey
- ทีม ข้อได้เปรียบ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม พรีเมียร์: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ SurveyMonkey เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและความคิดเห็นของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (18,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,600 รายการ)
3. Google Forms
ทางเลือกถัดไปของ Microsoft Forms คือGoogle Forms ซึ่งเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ใช้สร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ โพล แบบสอบถาม และแบบฟอร์มอื่นๆ ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบฟอร์มหลายหน้าพร้อมประเภทคำถามที่หลากหลาย เช่น แบบเลือกตอบ แบบกล่องข้อความ แบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย แบบดรอปดาวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย!
แบบฟอร์มออนไลน์ถูกเก็บรวบรวมอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลที่สามารถจัดการและดูได้ง่ายผ่าน Google Sheets ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย Google Forms เป็นเครื่องมือสำรวจที่เรียบง่ายสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ระบบอัจฉริยะในตัวเพื่อกำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้องของการตอบกลับ
- แม่แบบ รวมถึงแบบสำรวจและแบบสอบถาม
- แบบฟอร์มที่แชร์ผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือเว็บไซต์
- สรุปโดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์คำตอบ
- ผู้สร้างแบบฟอร์มตรรกะที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Google Forms
- การสนับสนุนออนไลน์ตลอด 24/7 และฟอรัมชุมชนมีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
- ฟังก์ชันการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Google Forms
- ส่วนตัว: เวอร์ชันฟรี
- ธุรกิจ เริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สัญญาระยะเวลาหนึ่งปี
- ธุรกิจ มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สัญญาหนึ่งปี
- ธุรกิจ พลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สัญญาระยะเวลาหนึ่งปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Google เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
เปรียบเทียบGoogle Forms กับ Microsoft Forms!
4. วูฟู
Wufoo เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการสร้างและโฮสต์แบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจ, แบบฟอร์มติดต่อ, แบบฟอร์มลงทะเบียน และอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถเก็บเงินและเก็บข้อมูลได้ Wufoo ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางองค์ประกอบลงในเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหรือเริ่มต้นจากศูนย์ได้
เครื่องมือนี้ยังมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดและสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มด้วย CSS และ HTML ที่กำหนดเองได้ Wufoo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้า การจัดการโครงการ การติดตามการชำระเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อแบบฟอร์มถูกกรอกเสร็จสมบูรณ์
- นักออกแบบธีมพร้อมดีไซน์สำเร็จรูปหรือดีไซน์ที่กำหนดเอง
- การส่งออกข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์สเปรดชีต
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงิน
- ระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย CRM
ข้อจำกัดของ Wufoo
- แผนราคาที่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Microsoft Forms
- จำนวนการผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัด
ราคาของ Wufoo
- เวอร์ชันฟรี
- เริ่มต้น: $14.08 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $169 ต่อปี
- มืออาชีพ: $29.08 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $349 ต่อปี
- ขั้นสูง: $74.08 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $889 ต่อปี
- สูงสุด: $183. 25 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $2,199 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
5. FormAssembly
FormAssembly เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการส่งแบบฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทีมมีเครื่องมือในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบโต้ตอบด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสมบัติของ FormAssembly รวมถึงเทมเพลตการออกแบบที่ปรับแต่งได้ การตรวจสอบตรรกะในตัว การรองรับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอัปโหลดไฟล์และการชำระเงินออนไลน์ และการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานที่ปลอดภัย
แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับบริการจากผู้ให้บริการภายนอกหลากหลายเพื่อให้บริการฟังก์ชันเพิ่มเติมและตัวเลือก เช่น การชำระเงินออนไลน์ การผสานการทำงานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการของตน และรวบรวมการชำระเงินผ่านแบบสำรวจออนไลน์หรือแบบฟอร์มการสั่งซื้อ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FormAssembly
- การผสานการทำงานกับ Salesforce, HTTPS Connector, Paypal และอื่นๆ
- แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบและการยืนยันที่ปรับแต่งได้
- ตัวแก้ไขธีมเพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึก
- แบบฟอร์มหลายหน้าและตรรกะเงื่อนไข
- แผนภูมิและรายงาน
ข้อจำกัดของ FormAssembly
- ขาดความหลากหลายของธีมและการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
- เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Salesforce
ราคาของ FormAssembly
- ติดต่อ FormAssembly เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ FormAssembly
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. โจต์ฟอร์ม
Jotformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับทีมในการดำเนินการแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และการสำรวจความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า การเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัย และการทำการวิจัยตลาด
ด้วยการใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ JotForm ผู้ใช้สามารถออกแบบแบบฟอร์มและแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย เพิ่มคำถามและองค์ประกอบต่าง ๆ และแชร์ผ่านอีเมลหรือฝังลงในเว็บไซต์ใด ๆ ก็ได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังให้ทีมเข้าถึงการวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของพวกเขา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- การจัดการการส่งแบบฟอร์ม
- ตัวเลือกแบบฟอร์มที่กรอกไว้ล่วงหน้า
- ลบการส่งอัตโนมัติ
- การผสานระบบ CRM
- แบบฟอร์มรหัสคิวอาร์
ข้อจำกัดของ Jotform
- ฟอร์มสคริปต์อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณช้าลงได้ในบางครั้ง
- แผนราคาแพงที่มีขีดจำกัดจำนวนฟอร์ม
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: เวอร์ชันฟรี
- บรอนซ์: $34 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- เงิน: $39 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทองคำ: $99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Jotform เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
7. Qualtrics
ทางเลือกถัดไปของ Microsoft Forms คือ Qualtrics ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำรวจออนไลน์และแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้สามารถสร้าง แจกจ่าย และวิเคราะห์แบบสำรวจในรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลัง
ด้วย Qualtrics ผู้ใช้สามารถติดตามคำตอบแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายงานและกราฟ ส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น ๆและฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือได้ Qualtrics ช่วยให้องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำถามและบล็อกภายในแบบฟอร์ม
- 12+ ประเภทคำถามเพื่อสร้างแบบฟอร์มเว็บที่หลากหลาย
- เครื่องสร้างตัวอย่างคำตอบ
- เครื่องมือสำรวจสำหรับการส่งออก
- คำถามที่มีหมายเลขอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของMicrosoft Formsเช่น ClickUp และ SurveyMonkey
- ต้องแนบแบบฟอร์มกับโครงการ
ราคาของ Qualtrics
- ติดต่อ Qualtrics เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
8. Zoho Forms
Zoho Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบสำรวจออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น เงื่อนไขแบบมีเงื่อนไข การปรับแต่งแบรนด์ และประเภทการส่งหลายแบบ ด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย ตัวเลือกการปรับแต่ง และคุณสมบัติการส่งออก Zoho Forms ช่วยให้ทีมสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้ตามต้องการ
ด้วย Zoho Forms คุณสามารถสร้างและผสานรวมแบบฟอร์มที่กำหนดเองเข้ากับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น CRM และระบบบัญชี นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติและประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลได้อีกด้วย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- การเชื่อมต่อ Mailchimp และ Zoho Campaigns เพื่อแจกจ่ายแบบฟอร์ม
- ข้ามตรรกะตามคำตอบก่อนหน้านี้
- การติดตาม UTM สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS
- 30+ ประเภทฟิลด์
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- เครื่องมือจัดการงานมีให้บริการในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ตัวเลือกแบบฟอร์มแบบจำกัด
ราคาของ Zoho Forms
- เวอร์ชันฟรี
- พื้นฐาน: $10 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- มาตรฐาน: $25 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $50 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $90 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. ไทป์ฟอร์ม
Typeformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มเว็บและแบบสำรวจลูกค้าที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง เพื่อติดตามและวิเคราะห์คำตอบจากแบบฟอร์มของพวกเขา
Typeform เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ องค์กร และบุคคลทั่วไปในการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถสร้างแบบสำรวจที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ดขั้นสูงหรือประสบการณ์ด้านการออกแบบ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- การผสานการทำงานกับ Zapier, Google Analytics, HubSpot และอื่นๆ
- การปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยข้อมูลที่ซ่อนอยู่สำหรับการส่งแบบฟอร์ม
- คุณสมบัติการแยกสาขาคำถาม/การกระโดดตามตรรกะ
- การอ้างอิงคำถามที่กำหนดเอง
- การโต้ตอบผ่านวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Typeform
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัดในแผนราคาพื้นฐานและพลัส
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมีให้บริการในแผนราคาแพง
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $25 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- บวก: $50 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $83 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อ Typeform เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (640+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
10. Paperform
Paperform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปได้ Paperform ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายสำหรับแบบฟอร์ม เช่น สี แบบอักษร โลโก้ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทีมสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ตรงตามความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ!
Paperform ยังช่วยให้ทีมประหยัดเวลาด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่มีในตัว ทีมสามารถใช้การผสานรวมกับ Zapier ของ Paperform เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อแบบฟอร์มของพวกเขากับแอปและบริการยอดนิยม เช่น แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลและ CRM ซึ่งทำให้ทีมสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform
- มีไลบรารี Unsplash และ GIPHY ในตัวสำหรับสร้างแบบฟอร์ม
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงาน
- การซิงค์ Google Calendar สำหรับการกำหนดเวลา
- 100+ แบบฟอร์มออนไลน์สำเร็จรูป
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Paperform
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Microsoft Forms
- ไม่มีผู้ใช้งานย่อยในแผน Essentials และ Pro
ราคาของ Paperform
- แพ็กเกจพื้นฐาน: $20 ต่อเดือน, คิดเป็น $240 ต่อปี
- ข้อดี: $40 ต่อเดือน, คิดเป็น $480 ต่อปี
- หน่วยงาน: $135 ต่อเดือน, คิดเป็น $1,620 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
