10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Forms ในปี 2025

27 มกราคม 2568

Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่ศักยภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติมของ Microsoft ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โชคดีที่ทางเลือกของ Microsoft Forms มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันและคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อมาตรฐานการรวบรวมข้อมูล มาดูเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ 10 อันดับแรกเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ!

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Forms?

ทีมโครงการต้องการเครื่องมือในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของงาน เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยคุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของคุณ มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และแชร์ได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงและกรอกได้จากทุกที่ ทำให้การรวบรวมข้อมูลรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡️

ผู้จัดการโครงการควรมองหาผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งให้ประโยชน์จากการเข้าถึงระยะไกล และช่วยให้ทีมของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้สูงสุด

ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าด้วย ClickUp Forms

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม:

  • หลากหลาย ช่องคำถาม, รวมถึงแบบตัวเลือก, ข้อความสั้นและยาว, แบบดรอปดาวน์, วันที่, เวลา, และมาตราส่วนการให้คะแนน
  • การปรับแต่งขั้นสูง เพื่อสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองและเพิ่มเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ, GIF, และวิดีโอ
  • การผสานการทำงาน กับแอปและเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ที่คุณใช้ เช่น Google Sheets, Zapier หรือ Slack
  • ตรรกะเงื่อนไข ฟังก์ชันการทำงาน เพื่อแสดงหรือซ่อนคำถามตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • การปรับให้เหมาะสมกับมือถือ เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตจากทุกที่
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน สำหรับการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ตรรกะฟิลด์ของ ClickUp
ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ในแบบฟอร์ม ClickUp ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเท่านั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการสำรวจออนไลน์และการสอบถามของคุณเครื่องมือจัดการโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

การผสานรวมเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์กับเครื่องมือจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เช่น การกำหนดลำดับความสำคัญและงานที่มีมูลค่าสูง! ?

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Forms

1.คลิกอัพ

คลิกอัพฟอร์ม
ปรับปรุงกระบวนการรับแบบสำรวจและโครงการของคุณด้วยแบบฟอร์มที่ปลอดภัยใน ClickUp

ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง เพื่อช่วยให้การบันทึกและรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและมุ่งเน้นไปที่งานและเป้าหมายสำคัญได้อย่างเต็มที่

และด้วยคุณสมบัติตรรกะเงื่อนไขใน ClickUp Forms คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิกตามคำตอบก่อนหน้า ซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ผู้ตอบแบบสอบถามของคุณ

จากคำขอโครงการภายในไปจนถึงแบบสำรวจออนไลน์ ทุกงานของคุณถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการรับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ แบ่งปันลิงก์โดยตรงของแบบฟอร์มหรือสร้างลงในหน้าด้วยโค้ด HTML และปล่อยให้ ClickUp ทำงานหนักหลังจากมีการตอบกลับแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ ?

ที่ดีที่สุดคือ ทีมของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจพลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

เรียนรู้วิธี ClickUp Forms ช่วยให้การทำงานของทีมซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น!

2. SurveyMonkey

แบบฟอร์มออนไลน์ SurveyMonkey
ผ่านทางSurveyMonkey

SurveyMonkey เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วย SurveyMonkey ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ประเภทคำถามได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตรวัด แบบตาราง แบบตอบแบบเปิด และอื่น ๆ อีกมากมาย

ต่างจาก Microsoft Forms, SurveyMonkey ให้ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย เช่น ธีม, โลโก้, สี, และฟอนต์ เพื่อให้ได้ลุคที่เป็นแบรนด์และมืออาชีพ. SurveyMonkey ยังมีความสามารถในการรวบรวมคำตอบของแบบฟอร์มทางออนไลน์หรือผ่านทางอีเมล. ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม, ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลคำตอบและดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey

  • คลังทรัพยากรร่วมขององค์ประกอบแบบฟอร์มสำหรับการสำรวจที่สอดคล้องกับแบรนด์
  • โลโก้ สี และ URL แบบสำรวจที่กำหนดเอง
  • แบบทดสอบพร้อมข้อเสนอแนะที่กำหนดเอง
  • คลิกการแสดงข้อมูลแผนที่
  • เครื่องมือตรรกะการสำรวจขั้นสูง

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey

  • แผนพื้นฐานจำกัดไว้ที่ 50,000 การตอบกลับต่อปี
  • แบบฟอร์มไม่จำกัดมีให้บริการในแผนราคาแพง

ราคาของ SurveyMonkey

  • ทีม ข้อได้เปรียบ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม พรีเมียร์: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ SurveyMonkey เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและความคิดเห็นของ SurveyMonkey

  • G2: 4. 4/5 (18,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,600 รายการ)

3. Google Forms

แสดงข้อมูลที่รวบรวมใน Google Forms
ผ่านGoogle Forms

ทางเลือกถัดไปของ Microsoft Forms คือGoogle Forms ซึ่งเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ใช้สร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ โพล แบบสอบถาม และแบบฟอร์มอื่นๆ ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบฟอร์มหลายหน้าพร้อมประเภทคำถามที่หลากหลาย เช่น แบบเลือกตอบ แบบกล่องข้อความ แบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย แบบดรอปดาวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

แบบฟอร์มออนไลน์ถูกเก็บรวบรวมอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลที่สามารถจัดการและดูได้ง่ายผ่าน Google Sheets ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย Google Forms เป็นเครื่องมือสำรวจที่เรียบง่ายสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms

  • ระบบอัจฉริยะในตัวเพื่อกำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้องของการตอบกลับ
  • แม่แบบ รวมถึงแบบสำรวจและแบบสอบถาม
  • แบบฟอร์มที่แชร์ผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือเว็บไซต์
  • สรุปโดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์คำตอบ
  • ผู้สร้างแบบฟอร์มตรรกะที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Google Forms

  • การสนับสนุนออนไลน์ตลอด 24/7 และฟอรัมชุมชนมีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
  • ฟังก์ชันการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Google Forms

  • ส่วนตัว: เวอร์ชันฟรี
  • ธุรกิจ เริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สัญญาระยะเวลาหนึ่งปี
  • ธุรกิจ มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สัญญาหนึ่งปี
  • ธุรกิจ พลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สัญญาระยะเวลาหนึ่งปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Google เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)

เปรียบเทียบGoogle Forms กับ Microsoft Forms!

4. วูฟู

แบบฟอร์มที่ปลอดภัยของ Wufoo
ผ่านทางWufoo

Wufoo เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการสร้างและโฮสต์แบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสำรวจ, แบบฟอร์มติดต่อ, แบบฟอร์มลงทะเบียน และอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถเก็บเงินและเก็บข้อมูลได้ Wufoo ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางองค์ประกอบลงในเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหรือเริ่มต้นจากศูนย์ได้

เครื่องมือนี้ยังมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดและสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มด้วย CSS และ HTML ที่กำหนดเองได้ Wufoo เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้า การจัดการโครงการ การติดตามการชำระเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo

  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อแบบฟอร์มถูกกรอกเสร็จสมบูรณ์
  • นักออกแบบธีมพร้อมดีไซน์สำเร็จรูปหรือดีไซน์ที่กำหนดเอง
  • การส่งออกข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์สเปรดชีต
  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงิน
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย CRM

ข้อจำกัดของ Wufoo

  • แผนราคาที่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Microsoft Forms
  • จำนวนการผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัด

ราคาของ Wufoo

  • เวอร์ชันฟรี
  • เริ่มต้น: $14.08 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $169 ต่อปี
  • มืออาชีพ: $29.08 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $349 ต่อปี
  • ขั้นสูง: $74.08 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $889 ต่อปี
  • สูงสุด: $183. 25 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $2,199 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Wufoo

  • G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

5. FormAssembly

การสร้างแบบฟอร์ม FormAssembly
ผ่านFormAssembly

FormAssembly เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการส่งแบบฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทีมมีเครื่องมือในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบโต้ตอบด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสมบัติของ FormAssembly รวมถึงเทมเพลตการออกแบบที่ปรับแต่งได้ การตรวจสอบตรรกะในตัว การรองรับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอัปโหลดไฟล์และการชำระเงินออนไลน์ และการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานที่ปลอดภัย

แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับบริการจากผู้ให้บริการภายนอกหลากหลายเพื่อให้บริการฟังก์ชันเพิ่มเติมและตัวเลือก เช่น การชำระเงินออนไลน์ การผสานการทำงานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการของตน และรวบรวมการชำระเงินผ่านแบบสำรวจออนไลน์หรือแบบฟอร์มการสั่งซื้อ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FormAssembly

  • การผสานการทำงานกับ Salesforce, HTTPS Connector, Paypal และอื่นๆ
  • แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบและการยืนยันที่ปรับแต่งได้
  • ตัวแก้ไขธีมเพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึก
  • แบบฟอร์มหลายหน้าและตรรกะเงื่อนไข
  • แผนภูมิและรายงาน

ข้อจำกัดของ FormAssembly

  • ขาดความหลากหลายของธีมและการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
  • เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Salesforce

ราคาของ FormAssembly

  • ติดต่อ FormAssembly เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ FormAssembly

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

6. โจต์ฟอร์ม

เทมเพลตแบบฟอร์มสั่งซื้อ Jotform
ผ่านทางJotform

Jotformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับทีมในการดำเนินการแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และการสำรวจความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า การเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัย และการทำการวิจัยตลาด

ด้วยการใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ JotForm ผู้ใช้สามารถออกแบบแบบฟอร์มและแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย เพิ่มคำถามและองค์ประกอบต่าง ๆ และแชร์ผ่านอีเมลหรือฝังลงในเว็บไซต์ใด ๆ ก็ได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังให้ทีมเข้าถึงการวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของพวกเขา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • การจัดการการส่งแบบฟอร์ม
  • ตัวเลือกแบบฟอร์มที่กรอกไว้ล่วงหน้า
  • ลบการส่งอัตโนมัติ
  • การผสานระบบ CRM
  • แบบฟอร์มรหัสคิวอาร์

ข้อจำกัดของ Jotform

  • ฟอร์มสคริปต์อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณช้าลงได้ในบางครั้ง
  • แผนราคาแพงที่มีขีดจำกัดจำนวนฟอร์ม

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: เวอร์ชันฟรี
  • บรอนซ์: $34 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • เงิน: $39 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ทองคำ: $99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Jotform เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)

7. Qualtrics

ตัวอย่างแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์ของ Qualtrics
ผ่านทางQualtrics

ทางเลือกถัดไปของ Microsoft Forms คือ Qualtrics ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำรวจออนไลน์และแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้สามารถสร้าง แจกจ่าย และวิเคราะห์แบบสำรวจในรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลัง

ด้วย Qualtrics ผู้ใช้สามารถติดตามคำตอบแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายงานและกราฟ ส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น ๆและฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือได้ Qualtrics ช่วยให้องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics

  • เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำถามและบล็อกภายในแบบฟอร์ม
  • 12+ ประเภทคำถามเพื่อสร้างแบบฟอร์มเว็บที่หลากหลาย
  • เครื่องสร้างตัวอย่างคำตอบ
  • เครื่องมือสำรวจสำหรับการส่งออก
  • คำถามที่มีหมายเลขอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Qualtrics

ราคาของ Qualtrics

  • ติดต่อ Qualtrics เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิว Qualtrics

  • G2: 4. 4/5 (2,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

8. Zoho Forms

การรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใน Zoho Forms
ผ่านZoho Forms

Zoho Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบสำรวจออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น เงื่อนไขแบบมีเงื่อนไข การปรับแต่งแบรนด์ และประเภทการส่งหลายแบบ ด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย ตัวเลือกการปรับแต่ง และคุณสมบัติการส่งออก Zoho Forms ช่วยให้ทีมสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้ตามต้องการ

ด้วย Zoho Forms คุณสามารถสร้างและผสานรวมแบบฟอร์มที่กำหนดเองเข้ากับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น CRM และระบบบัญชี นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติและประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลได้อีกด้วย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms

  • การเชื่อมต่อ Mailchimp และ Zoho Campaigns เพื่อแจกจ่ายแบบฟอร์ม
  • ข้ามตรรกะตามคำตอบก่อนหน้านี้
  • การติดตาม UTM สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS
  • 30+ ประเภทฟิลด์

ข้อจำกัดของ Zoho Forms

  • เครื่องมือจัดการงานมีให้บริการในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  • ตัวเลือกแบบฟอร์มแบบจำกัด

ราคาของ Zoho Forms

  • เวอร์ชันฟรี
  • พื้นฐาน: $10 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • มาตรฐาน: $25 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $50 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $90 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

9. ไทป์ฟอร์ม

รวบรวมความคิดเห็นใน Typeform
ผ่านทางTypeform

Typeformเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มเว็บและแบบสำรวจลูกค้าที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง เพื่อติดตามและวิเคราะห์คำตอบจากแบบฟอร์มของพวกเขา

Typeform เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ องค์กร และบุคคลทั่วไปในการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถสร้างแบบสำรวจที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ดขั้นสูงหรือประสบการณ์ด้านการออกแบบ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • การผสานการทำงานกับ Zapier, Google Analytics, HubSpot และอื่นๆ
  • การปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยข้อมูลที่ซ่อนอยู่สำหรับการส่งแบบฟอร์ม
  • คุณสมบัติการแยกสาขาคำถาม/การกระโดดตามตรรกะ
  • การอ้างอิงคำถามที่กำหนดเอง
  • การโต้ตอบผ่านวิดีโอ

ข้อจำกัดของ Typeform

  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัดในแผนราคาพื้นฐานและพลัส
  • ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมีให้บริการในแผนราคาแพง

ราคาของ Typeform

  • พื้นฐาน: $25 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • บวก: $50 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $83 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อ Typeform เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (640+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)

10. Paperform

ดูรายการการส่งในตัวสร้างแบบฟอร์ม Paperform
ผ่านทางPaperform

Paperform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปได้ Paperform ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายสำหรับแบบฟอร์ม เช่น สี แบบอักษร โลโก้ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทีมสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ตรงตามความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

Paperform ยังช่วยให้ทีมประหยัดเวลาด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่มีในตัว ทีมสามารถใช้การผสานรวมกับ Zapier ของ Paperform เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อแบบฟอร์มของพวกเขากับแอปและบริการยอดนิยม เช่น แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลและ CRM ซึ่งทำให้ทีมสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform

  • มีไลบรารี Unsplash และ GIPHY ในตัวสำหรับสร้างแบบฟอร์ม
  • การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงาน
  • การซิงค์ Google Calendar สำหรับการกำหนดเวลา
  • 100+ แบบฟอร์มออนไลน์สำเร็จรูป
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Paperform

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Microsoft Forms
  • ไม่มีผู้ใช้งานย่อยในแผน Essentials และ Pro

ราคาของ Paperform

  • แพ็กเกจพื้นฐาน: $20 ต่อเดือน, คิดเป็น $240 ต่อปี
  • ข้อดี: $40 ต่อเดือน, คิดเป็น $480 ต่อปี
  • หน่วยงาน: $135 ต่อเดือน, คิดเป็น $1,620 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Paperform

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

กำลังมองหาเครื่องมือฟอร์มเพิ่มเติมอยู่หรือไม่?ลองดูทางเลือกอื่นของ Formstack เหล่านี้!

ทำให้กระบวนการเก็บข้อมูลของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Forms

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลังและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Forms ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้, ตรรกะเงื่อนไข, และคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมทุกขนาดในการปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ?‍?

ด้วย ClickUp ผู้จัดการโครงการมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งานเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ มอบหมายสมาชิกในทีมให้กับแบบฟอร์มเฉพาะ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ การผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ยังช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างทรงพลังยิ่งขึ้นอีกด้วยสร้างบัญชี ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน!