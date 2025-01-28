10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Formstack สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานในปี 2025

การรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือพนักงาน เป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานที่สุดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มสมัยใหม่ยังช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานได้ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบกลับง่ายขึ้น
Formstack เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มยอดนิยมที่มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การเป็นที่นิยมไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกยอดนิยมของ Formstack นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ายังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่แทน Formstack หรือกำลังพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ในตลาด รายการนี้จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกให้แคบลงได้
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Formstack?
เมื่อเปรียบเทียบทางเลือกอื่นกับ Formstack คุณจำเป็นต้องทราบถึงคุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มส่วนใหญ่มีให้ เมื่อคุณทราบถึงตัวเลือกที่มีอยู่แล้ว ให้มุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ได้แก่:
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ความสามารถในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งแบบฟอร์ม ค้นหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วและรองรับการอัตโนมัติงานพื้นฐาน
- คุณสมบัติขั้นสูง: ให้ดูคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเลือก หากคุณสมบัติใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีความสำคัญต่อความต้องการของคุณ เช่น การเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ จะช่วยจำกัดตัวเลือกให้แคบลง
- ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บางธุรกิจมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลที่เข้มงวดมาก หากเป็นกรณีของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกตรงตามข้อกำหนดเหล่านั้น
- การกำหนดราคา: การกำหนดราคาของซอฟต์แวร์อาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากแต่ละตัวเลือกมีหลายระดับ และแต่ละระดับก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในงบประมาณของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้สัดส่วนของราคาต่อคุณสมบัติที่ดี
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Formstack
มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือก Formstack ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางและตรรกะเงื่อนไข!ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม ClickUp ทำให้การเพิ่มแบบฟอร์มเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย ใช้ส่วนประกอบของClickUp Formsเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมัน
สร้างแบบฟอร์ม วิเคราะห์คำตอบ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีม ทั้งหมดจากสถานที่เดียวกัน
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตให้เลือกใช้ รวมถึงหลายแบบสำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น กระบวนการนี้ง่าย ราบรื่น และประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Automationsเพื่อสร้างงานโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
- คุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม รวมถึงการจัดการเอกสาร
- รองรับตรรกะเงื่อนไขเพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่รวบรวม
- การผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
- ตัวเลือกในการแชร์ ส่งออก และฝังแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบฟอร์มที่จำกัด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Jotform
Jotform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมพร้อมตัวเลือกเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างหลากหลาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับการสำรวจ การลงทะเบียนกิจกรรม การให้ข้อเสนอแนะ และอื่น ๆ ได้
คุณจะสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ Jotform และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากตรรกะเงื่อนไข วิดเจ็ตขั้นสูง และการคำนวณเพื่อจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อน งานอัตโนมัติต่างๆ สามารถทำได้ผ่านการผสานรวมของ Jotform กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว
Jotform ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติเด่นของ Jotform
- ตัวเลือกที่หลากหลายของฟิลด์เพื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
- รองรับตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบฟอร์มโต้ตอบ
- ห้องสมุดของแบบฟอร์มเทมเพลตเพื่อสร้างแบบฟอร์มสไตล์การสนทนา
- บริการเกตเวย์สำหรับการรับชำระเงินออนไลน์
- เครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Jotform
- ราคาสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อสร้างแบบฟอร์ม
- ตรรกะแบบฟอร์มขั้นสูงอาจเป็นเรื่องยากที่จะเชี่ยวชาญ
ราคาของ Jotform
- แผนฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เงิน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
เปรียบเทียบ Google Forms กับ Jotform!
3. Google Forms
Google Forms เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace (เดิมเรียกว่า G Suite) ผลิตภัณฑ์นี้ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลงานได้ง่ายขึ้น
มันขาดการปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ มี แต่ให้แนวทางที่ตรงไปตรงมาสำหรับความต้องการพื้นฐาน ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว แบบสำรวจง่าย ๆ หรือแบบฟอร์มความคิดเห็น
ผู้ใช้จะรวบรวมคำตอบจากแบบสำรวจโดยอัตโนมัติใน Google Sheet เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและวิเคราะห์ และตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับแบบฟอร์มที่ส่งแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- อินเตอร์เฟซการสร้างแบบฟอร์มตามสัญชาตญาณเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Google Workspace อื่น ๆ
- การส่งคำตอบและข้อมูลไปยัง Google Sheets โดยอัตโนมัติ
- การเข้าถึงแบบแชร์หรือจำกัดสำหรับแบบฟอร์ม
- ฟังก์ชันการวิเคราะห์พื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยมากสำหรับลักษณะของแบบฟอร์ม
- ขาดคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์นอกระบบนิเวศของ Google
ราคาของ Google Forms
แพ็กเกจ Google Workspace ประกอบด้วย Google Forms. ราคาด้านล่างนี้สำหรับชุดผลิตภัณฑ์นี้.
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: 4. 6/5 (40,000 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
ดูซอฟต์แวร์สร้างฟอร์มเพิ่มเติม รวมถึง Zoho Forms และ Elementor Form Builder!
4. SurveyMonkey
ตามชื่อที่บ่งบอกSurveyMonkeyเริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มสร้างแบบสำรวจที่หลากหลาย ชื่อที่รู้จักกันดีนี้ได้ขยายไปสู่การสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ โดยยังคงรักษาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งไว้
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้ง่าย SurveyMonkey มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายให้เลือกใช้ ระบบจะทำการตอบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ ส่งข้อความเตือน และปรับแต่งข้อความตามคำตอบในแบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามผ่าน Zapier
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- แบบสำรวจแบบไดนามิกที่สร้างขึ้นด้วยตรรกะการแยกสาขา
- มีประเภทคำถามให้เลือกหลากหลาย
- แบบสำรวจที่เผยแพร่ผ่านช่องทางยอดนิยมหลายช่องทาง
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานหลายชนิด
- เครื่องมือสำหรับการกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ชมเฉพาะ
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- คุณสมบัติขั้นสูงมีราคาสูงกว่า
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปเมื่อแบบฟอร์มมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ SurveyMonkey
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจาก SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
5. Microsoft Forms
เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365,Microsoft Forms เป็นแอปพลิเคชันสร้างแบบฟอร์มที่ตรงไปตรงมาคล้ายกับGoogle Forms. มันถูกผสานรวมอย่างแน่นหนาเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในชุด 365 และทำให้การรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบเป็นอัตโนมัติผ่าน Excel และ SharePoint.
เช่นเดียวกับคู่แข่งที่ Google, Microsoft Forms จำกัดความสามารถในการผสานรวมกับระบบภายนอก และคุณสมบัติของมันค่อนข้างพื้นฐาน. นี่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ลงทุนอย่างเต็มที่ในแพลตฟอร์มของ Microsoft และมีความต้องการพื้นฐาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 อื่น ๆ
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
- รองรับแบบทดสอบพร้อมการให้คะแนนอัตโนมัติ
- คำแนะนำสำหรับคำถามโพลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- มีเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าน้อยกว่าคู่แข่งบางราย
- ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งลักษณะของแบบฟอร์ม
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มของไมโครซอฟท์
ราคาของ Microsoft Forms
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $22.00/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (77 รีวิว)
6. WPForms
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ได้รับความนิยมนี้มาในรูปแบบของปลั๊กอินสำหรับ WordPress ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการออกแบบเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุด มันผสานรวมกับอินเทอร์เฟซของ WordPress ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีความเป็นมืออาชีพและซับซ้อนได้จากแผงควบคุมของพวกเขา ด้วยการรองรับตรรกะเงื่อนไข มันสามารถสร้างการโต้ตอบแบบฟอร์มที่มีความไดนามิกได้อย่างง่ายดาย
แม้จะมีคุณสมบัติมากมาย WPForms ให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ซอฟต์แวร์นี้มีปลั๊กอินสำหรับแพลตฟอร์มอีเมลยอดนิยม, ระบบชำระเงิน, และโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPForms
- การสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- เทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับหลายกรณีการใช้งาน
- แบบฟอร์มที่มีการออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือและตอบสนองได้ดี
- ตรรกะเงื่อนไขที่แสดงหรือซ่อนฟิลด์ในแบบฟอร์มตามข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก
- การผสานระบบแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของ WPForms
- การทำงานที่ไม่ดีกับธีม WordPress บางตัว
- คุณสมบัติแบบฟอร์มขั้นสูงที่มีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ WPForms
- พื้นฐาน: $49. 50/ปี
- บวก: $99. 50/ปี
- ข้อดี: $199. 50/ปี
- เอลิต: $299. 50/ปี
WPForms รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (21 รีวิว)
7. Typeform
Typeformให้ความสำคัญอย่างมากกับรูปลักษณ์ ส่งผลให้กระบวนการกรอกแบบฟอร์มมีความน่าสนใจสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม นำเสนอรูปแบบการสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ผู้ใช้ตอบคำถามทีละข้อเพื่อลดความสับสนให้น้อยที่สุด
ทางเลือกของ Formstack นี้คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีเทมเพลตให้เลือกมากมายในหลากหลายกรณีการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว มันทำได้เกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มและแบบสำรวจ ฟอร์มลงทะเบียน ฟอร์มติดต่อ ฟอร์มชำระเงิน—ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไร Typeform ก็มักจะสามารถทำได้
มันผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยมหลายตัวเพื่อช่วยในการทำงานอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูลแบบสำรวจ ซอฟต์แวร์นี้ยึดถือปรัชญาการออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก โดยมีแบบฟอร์มที่ตอบสนองซึ่งสามารถปรับเข้ากับขนาดหน้าจอใดก็ได้
คุณสมบัติเด่นของ Typeform
- ปรับปรุงคำในแบบฟอร์มด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
- หลากหลายของแบบฟอร์มแบบโต้ตอบ
- รองรับแบบฟอร์มหลายหน้าและแถบความคืบหน้า
- เครื่องมือการมองเห็นและการวิเคราะห์
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน Zapier และ webhooks
ข้อจำกัดของ Typeform
- แผนที่มีราคาแพงสำหรับคุณสมบัติที่นำเสนอ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในระดับราคาที่ต่ำกว่า
- ฟังก์ชันการทำงานของการแตกกิ่งที่ซับซ้อนและรูปแบบตามเงื่อนไข
ราคาของ Typeform
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
8. SurveySparrow
เช่นเดียวกับ Typeform, SurveySparrow ทำให้การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เป็นเรื่องง่าย. พวกเขามีรูปแบบแบบฟอร์มแบบสนทนา และมีอินเทอร์เฟซแบบแชทสำหรับการรวบรวมคำตอบ.
แพลตฟอร์มนี้เป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีความไดนามิกและดึงดูดสายตาได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคมากนัก นอกจากนี้ การสร้างแบบสำรวจด้วยแพลตฟอร์มนี้ยังทำได้ง่ายมากอีกด้วย
SurveySparrow ทำให้การเพิ่มคำถามที่ปรับแต่งได้และองค์ประกอบแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้ใช้ Zapier เพื่อให้บริการการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- แบบฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซคล้ายแชท
- รูปแบบคำถามที่มีให้เลือกหลายแบบ
- เครื่องมือตรรกะการแยกสาขาและการปรับแต่งส่วนบุคคลสำหรับแบบฟอร์มแบบไดนามิก
- การติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการสร้างรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้
- การส่งที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าผ่านอีเมล สามารถส่งได้ทันทีหรือตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- แบบฟอร์มที่ซับซ้อนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่ไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรจะเป็นเสมอไป
- คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่มีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า
ราคาของ SurveySparrow
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (81 รีวิว)
9. Paperform
Paperform ใช้แนวทางที่เน้นการออกแบบอย่างมากในการสร้างแบบฟอร์ม เพิ่มองค์ประกอบสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และฟอนต์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างการออกแบบที่แม่นยำ Paperform มีฟีเจอร์อัตโนมัติมากมายที่ทำให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานหรือแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานอัตโนมัติและการรวบรวมข้อมูล อินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนใครนี้ไม่มีฟีเจอร์ลากและวางเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวในรายการ แต่เลือกใช้แนวทางที่เข้าใจง่ายตามบริบทแทน
คุณสมบัติเด่นของ Paperform
- เน้นหนักไปที่การปรับแต่งและการสร้างแบรนด์ของแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มที่มีวิดีโอและรูปภาพฝังอยู่
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงินทั่วไป
- รองรับตรรกะเงื่อนไขและแบบฟอร์มแบบไดนามิก
- การผสานรวมกับ Zapier ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานได้
ข้อจำกัดของ Paperform
- แบบฟอร์มที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจสร้างได้ยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ
- คุณสมบัติที่มีคุณค่าซึ่งต้องการแผนที่มีราคาสูงขึ้น
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน
- ข้อดี: $40/เดือน
- หน่วยงาน: $135/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (42 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (86 รีวิว)
10. 123 Form Builder
อีกตัวเลือกหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงคือ 123 Form Builder นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้ว 123 Form Builder ยังมีเป้าหมายที่จะมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลังได้
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อหมายถึงไม่มีปัญหาให้คุณ (หรือทีมนักพัฒนาของคุณ) และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายมีตัวเลือกวิดเจ็ตมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ 123 Form Builder
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกฟิลด์แบบฟอร์มที่หลากหลายและสวยงาม
- แบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมตรรกะเงื่อนไขและแบบฟอร์มอัจฉริยะ
- รองรับหลายภาษา
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
- การผสานรวมกับแอปและแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างแบบฟอร์ม 123
- อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการสร้างแบบฟอร์มเป็นครั้งคราว
- ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานที่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งบางราย
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่า
ราคาของ 123 Form Builder
- ฟรีตลอดไป
- ทองคำ: $19. 99/เดือน
- แพลทินัม: $37.99/เดือน
- เพชร: $69.99/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $199.99 ต่อเดือน
123 Form Builder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ค้นหาแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบของคุณ
การรวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Formstack ให้คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUpลองใช้ฟรีวันนี้!