บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Formstack สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานในปี 2025

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Formstack สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

การรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือพนักงาน เป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานที่สุดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มสมัยใหม่ยังช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานได้ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบกลับง่ายขึ้น

Formstack เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มยอดนิยมที่มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การเป็นที่นิยมไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกยอดนิยมของ Formstack นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ายังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่แทน Formstack หรือกำลังพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ในตลาด รายการนี้จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกให้แคบลงได้

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Formstack?

เมื่อเปรียบเทียบทางเลือกอื่นกับ Formstack คุณจำเป็นต้องทราบถึงคุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มส่วนใหญ่มีให้ เมื่อคุณทราบถึงตัวเลือกที่มีอยู่แล้ว ให้มุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ได้แก่:

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ความสามารถในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งแบบฟอร์ม ค้นหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วและรองรับการอัตโนมัติงานพื้นฐาน
  • คุณสมบัติขั้นสูง: ให้ดูคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเลือก หากคุณสมบัติใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีความสำคัญต่อความต้องการของคุณ เช่น การเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ จะช่วยจำกัดตัวเลือกให้แคบลง
  • ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บางธุรกิจมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลที่เข้มงวดมาก หากเป็นกรณีของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกตรงตามข้อกำหนดเหล่านั้น
  • การกำหนดราคา: การกำหนดราคาของซอฟต์แวร์อาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากแต่ละตัวเลือกมีหลายระดับ และแต่ละระดับก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในงบประมาณของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้สัดส่วนของราคาต่อคุณสมบัติที่ดี

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Formstack

มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือก Formstack ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางและตรรกะเงื่อนไข!ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม ClickUp ทำให้การเพิ่มแบบฟอร์มเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย ใช้ส่วนประกอบของClickUp Formsเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมัน

สร้างแบบฟอร์ม วิเคราะห์คำตอบ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีม ทั้งหมดจากสถานที่เดียวกัน

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตให้เลือกใช้ รวมถึงหลายแบบสำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น กระบวนการนี้ง่าย ราบรื่น และประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Automationsเพื่อสร้างงานโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
  • คุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม รวมถึงการจัดการเอกสาร
  • รองรับตรรกะเงื่อนไขเพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่รวบรวม
  • การผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
  • ตัวเลือกในการแชร์ ส่งออก และฝังแบบฟอร์ม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งแบบฟอร์มที่จำกัด
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Jotform

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย Jotform
ผ่านทางJotform

Jotform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมพร้อมตัวเลือกเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างหลากหลาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับการสำรวจ การลงทะเบียนกิจกรรม การให้ข้อเสนอแนะ และอื่น ๆ ได้

คุณจะสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ Jotform และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากตรรกะเงื่อนไข วิดเจ็ตขั้นสูง และการคำนวณเพื่อจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อน งานอัตโนมัติต่างๆ สามารถทำได้ผ่านการผสานรวมของ Jotform กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว

Jotform ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหว

คุณสมบัติเด่นของ Jotform

  • ตัวเลือกที่หลากหลายของฟิลด์เพื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
  • รองรับตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบฟอร์มโต้ตอบ
  • ห้องสมุดของแบบฟอร์มเทมเพลตเพื่อสร้างแบบฟอร์มสไตล์การสนทนา
  • บริการเกตเวย์สำหรับการรับชำระเงินออนไลน์
  • เครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ Jotform

  • ราคาสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
  • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อสร้างแบบฟอร์ม
  • ตรรกะแบบฟอร์มขั้นสูงอาจเป็นเรื่องยากที่จะเชี่ยวชาญ

ราคาของ Jotform

  • แผนฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เงิน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

เปรียบเทียบ Google Forms กับ Jotform!

3. Google Forms

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย Google Forms
ผ่านทางGoogle

Google Forms เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace (เดิมเรียกว่า G Suite) ผลิตภัณฑ์นี้ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลงานได้ง่ายขึ้น

มันขาดการปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ มี แต่ให้แนวทางที่ตรงไปตรงมาสำหรับความต้องการพื้นฐาน ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว แบบสำรวจง่าย ๆ หรือแบบฟอร์มความคิดเห็น

ผู้ใช้จะรวบรวมคำตอบจากแบบสำรวจโดยอัตโนมัติใน Google Sheet เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและวิเคราะห์ และตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับแบบฟอร์มที่ส่งแล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms

  • อินเตอร์เฟซการสร้างแบบฟอร์มตามสัญชาตญาณเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
  • การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Google Workspace อื่น ๆ
  • การส่งคำตอบและข้อมูลไปยัง Google Sheets โดยอัตโนมัติ
  • การเข้าถึงแบบแชร์หรือจำกัดสำหรับแบบฟอร์ม
  • ฟังก์ชันการวิเคราะห์พื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Google Forms

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยมากสำหรับลักษณะของแบบฟอร์ม
  • ขาดคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
  • การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์นอกระบบนิเวศของ Google

ราคาของ Google Forms

แพ็กเกจ Google Workspace ประกอบด้วย Google Forms. ราคาด้านล่างนี้สำหรับชุดผลิตภัณฑ์นี้.

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms

  • G2: 4. 6/5 (40,000 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)

ดูซอฟต์แวร์สร้างฟอร์มเพิ่มเติม รวมถึง Zoho Forms และ Elementor Form Builder!

4. SurveyMonkey

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย SurveyMonkey
ผ่านทางSurveyMonkey

ตามชื่อที่บ่งบอกSurveyMonkeyเริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มสร้างแบบสำรวจที่หลากหลาย ชื่อที่รู้จักกันดีนี้ได้ขยายไปสู่การสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ โดยยังคงรักษาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งไว้

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้ง่าย SurveyMonkey มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายให้เลือกใช้ ระบบจะทำการตอบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ ส่งข้อความเตือน และปรับแต่งข้อความตามคำตอบในแบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามผ่าน Zapier

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey

  • แบบสำรวจแบบไดนามิกที่สร้างขึ้นด้วยตรรกะการแยกสาขา
  • มีประเภทคำถามให้เลือกหลากหลาย
  • แบบสำรวจที่เผยแพร่ผ่านช่องทางยอดนิยมหลายช่องทาง
  • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานหลายชนิด
  • เครื่องมือสำหรับการกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ชมเฉพาะ

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีราคาสูงกว่า
  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปเมื่อแบบฟอร์มมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ SurveyMonkey

  • ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวจาก SurveyMonkey

  • G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

5. Microsoft Forms

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย Microsoft Forms
ผ่านทางไมโครซอฟต์

เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365,Microsoft Forms เป็นแอปพลิเคชันสร้างแบบฟอร์มที่ตรงไปตรงมาคล้ายกับGoogle Forms. มันถูกผสานรวมอย่างแน่นหนาเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในชุด 365 และทำให้การรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบเป็นอัตโนมัติผ่าน Excel และ SharePoint.

เช่นเดียวกับคู่แข่งที่ Google, Microsoft Forms จำกัดความสามารถในการผสานรวมกับระบบภายนอก และคุณสมบัติของมันค่อนข้างพื้นฐาน. นี่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ลงทุนอย่างเต็มที่ในแพลตฟอร์มของ Microsoft และมีความต้องการพื้นฐาน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม
  • การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 อื่น ๆ
  • การสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
  • รองรับแบบทดสอบพร้อมการให้คะแนนอัตโนมัติ
  • คำแนะนำสำหรับคำถามโพลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข้อจำกัดของ Microsoft Forms

  • มีเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าน้อยกว่าคู่แข่งบางราย
  • ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งลักษณะของแบบฟอร์ม
  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มของไมโครซอฟท์

ราคาของ Microsoft Forms

  • ธุรกิจพื้นฐาน: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพรีเมียม: $22.00/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Forms

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (77 รีวิว)

6. WPForms

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย WPForms
ผ่านทางWPForms

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ได้รับความนิยมนี้มาในรูปแบบของปลั๊กอินสำหรับ WordPress ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการออกแบบเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุด มันผสานรวมกับอินเทอร์เฟซของ WordPress ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีความเป็นมืออาชีพและซับซ้อนได้จากแผงควบคุมของพวกเขา ด้วยการรองรับตรรกะเงื่อนไข มันสามารถสร้างการโต้ตอบแบบฟอร์มที่มีความไดนามิกได้อย่างง่ายดาย

แม้จะมีคุณสมบัติมากมาย WPForms ให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ซอฟต์แวร์นี้มีปลั๊กอินสำหรับแพลตฟอร์มอีเมลยอดนิยม, ระบบชำระเงิน, และโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPForms

  • การสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
  • เทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับหลายกรณีการใช้งาน
  • แบบฟอร์มที่มีการออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือและตอบสนองได้ดี
  • ตรรกะเงื่อนไขที่แสดงหรือซ่อนฟิลด์ในแบบฟอร์มตามข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก
  • การผสานระบบแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ได้รับความนิยม

ข้อจำกัดของ WPForms

  • การทำงานที่ไม่ดีกับธีม WordPress บางตัว
  • คุณสมบัติแบบฟอร์มขั้นสูงที่มีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ WPForms

  • พื้นฐาน: $49. 50/ปี
  • บวก: $99. 50/ปี
  • ข้อดี: $199. 50/ปี
  • เอลิต: $299. 50/ปี

WPForms รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (21 รีวิว)

7. Typeform

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย Typeform
ผ่านทางTypeform

Typeformให้ความสำคัญอย่างมากกับรูปลักษณ์ ส่งผลให้กระบวนการกรอกแบบฟอร์มมีความน่าสนใจสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม นำเสนอรูปแบบการสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ผู้ใช้ตอบคำถามทีละข้อเพื่อลดความสับสนให้น้อยที่สุด

ทางเลือกของ Formstack นี้คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีเทมเพลตให้เลือกมากมายในหลากหลายกรณีการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว มันทำได้เกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มและแบบสำรวจ ฟอร์มลงทะเบียน ฟอร์มติดต่อ ฟอร์มชำระเงิน—ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไร Typeform ก็มักจะสามารถทำได้

มันผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยมหลายตัวเพื่อช่วยในการทำงานอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูลแบบสำรวจ ซอฟต์แวร์นี้ยึดถือปรัชญาการออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก โดยมีแบบฟอร์มที่ตอบสนองซึ่งสามารถปรับเข้ากับขนาดหน้าจอใดก็ได้

คุณสมบัติเด่นของ Typeform

  • ปรับปรุงคำในแบบฟอร์มด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์
  • หลากหลายของแบบฟอร์มแบบโต้ตอบ
  • รองรับแบบฟอร์มหลายหน้าและแถบความคืบหน้า
  • เครื่องมือการมองเห็นและการวิเคราะห์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน Zapier และ webhooks

ข้อจำกัดของ Typeform

  • แผนที่มีราคาแพงสำหรับคุณสมบัติที่นำเสนอ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในระดับราคาที่ต่ำกว่า
  • ฟังก์ชันการทำงานของการแตกกิ่งที่ซับซ้อนและรูปแบบตามเงื่อนไข

ราคาของ Typeform

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

8. SurveySparrow

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย SurveySparrow
ผ่านทางSurveySparrow

เช่นเดียวกับ Typeform, SurveySparrow ทำให้การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เป็นเรื่องง่าย. พวกเขามีรูปแบบแบบฟอร์มแบบสนทนา และมีอินเทอร์เฟซแบบแชทสำหรับการรวบรวมคำตอบ.

แพลตฟอร์มนี้เป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีความไดนามิกและดึงดูดสายตาได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคมากนัก นอกจากนี้ การสร้างแบบสำรวจด้วยแพลตฟอร์มนี้ยังทำได้ง่ายมากอีกด้วย

SurveySparrow ทำให้การเพิ่มคำถามที่ปรับแต่งได้และองค์ประกอบแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้ใช้ Zapier เพื่อให้บริการการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม

คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow

  • แบบฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซคล้ายแชท
  • รูปแบบคำถามที่มีให้เลือกหลายแบบ
  • เครื่องมือตรรกะการแยกสาขาและการปรับแต่งส่วนบุคคลสำหรับแบบฟอร์มแบบไดนามิก
  • การติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการสร้างรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้
  • การส่งที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าผ่านอีเมล สามารถส่งได้ทันทีหรือตามกำหนดเวลา

ข้อจำกัดของ SurveySparrow

  • แบบฟอร์มที่ซับซ้อนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่ไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรจะเป็นเสมอไป
  • คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่มีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า

ราคาของ SurveySparrow

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (81 รีวิว)

9. Paperform

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย Paperform
ผ่านทางPaperform

Paperform ใช้แนวทางที่เน้นการออกแบบอย่างมากในการสร้างแบบฟอร์ม เพิ่มองค์ประกอบสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และฟอนต์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างการออกแบบที่แม่นยำ Paperform มีฟีเจอร์อัตโนมัติมากมายที่ทำให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานหรือแบบฟอร์มที่ซับซ้อน

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานอัตโนมัติและการรวบรวมข้อมูล อินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนใครนี้ไม่มีฟีเจอร์ลากและวางเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ หลายตัวในรายการ แต่เลือกใช้แนวทางที่เข้าใจง่ายตามบริบทแทน

คุณสมบัติเด่นของ Paperform

  • เน้นหนักไปที่การปรับแต่งและการสร้างแบรนด์ของแบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มที่มีวิดีโอและรูปภาพฝังอยู่
  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงินทั่วไป
  • รองรับตรรกะเงื่อนไขและแบบฟอร์มแบบไดนามิก
  • การผสานรวมกับ Zapier ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานได้

ข้อจำกัดของ Paperform

  • แบบฟอร์มที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจสร้างได้ยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ
  • คุณสมบัติที่มีคุณค่าซึ่งต้องการแผนที่มีราคาสูงขึ้น

ราคาของ Paperform

  • สิ่งจำเป็น: $20/เดือน
  • ข้อดี: $40/เดือน
  • หน่วยงาน: $135/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Paperform

  • G2: 4. 5/5 (42 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (86 รีวิว)

10. 123 Form Builder

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโดย 123 Form Builder
ผ่าน123 Form Builder

อีกตัวเลือกหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงคือ 123 Form Builder นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้ว 123 Form Builder ยังมีเป้าหมายที่จะมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลังได้

การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อหมายถึงไม่มีปัญหาให้คุณ (หรือทีมนักพัฒนาของคุณ) และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายมีตัวเลือกวิดเจ็ตมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ 123 Form Builder

  • เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกฟิลด์แบบฟอร์มที่หลากหลายและสวยงาม
  • แบบฟอร์มขั้นสูงพร้อมตรรกะเงื่อนไขและแบบฟอร์มอัจฉริยะ
  • รองรับหลายภาษา
  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
  • การผสานรวมกับแอปและแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ

ข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างแบบฟอร์ม 123

  • อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการสร้างแบบฟอร์มเป็นครั้งคราว
  • ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานที่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งบางราย
  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่า

ราคาของ 123 Form Builder

  • ฟรีตลอดไป
  • ทองคำ: $19. 99/เดือน
  • แพลทินัม: $37.99/เดือน
  • เพชร: $69.99/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $199.99 ต่อเดือน

123 Form Builder คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ค้นหาแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบของคุณ

การรวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Formstack ให้คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUpลองใช้ฟรีวันนี้!