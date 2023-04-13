แบบฟอร์มอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไข รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดของคุณ

เกือบสามปีแล้วตั้งแต่ ClickUp แนะนำForm View ตั้งแต่นั้นมา มันกลายเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ เนื่องจาก Forms เป็นวิธีหลักที่ผู้ใช้ของเราใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้คนและนำข้อมูลนั้นเข้าสู่ ClickUp
ธุรกิจทุกประเภทใช้แบบฟอร์ม ตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงบริษัทรถเช่าที่ส่งคำขออะไหล่ ด้วยกรณีการใช้งานที่หลากหลาย จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดค่าแบบฟอร์มของคุณให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบุคคลที่เหมาะสม
เราเข้าใจดี นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ ClickUp Forms มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอฟีเจอร์ที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดฟีเจอร์หนึ่งของเรา นั่นคือ เงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขในแบบฟอร์ม—ความสามารถใหม่ที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดของคุณได้
ตรรกะเงื่อนไขคืออะไร?
ตรรกะเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกเพียงหนึ่งเดียวที่รองรับการใช้งานหลายกรณี ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม!
ด้วยตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม คุณสามารถ:
- สร้างแบบฟอร์มหนึ่ง ที่ปรับตัวเองได้ทันทีตามการเลือกฟิลด์ก่อนหน้าเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ปรับปรุงการกรอกแบบฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ โดยแสดงเฉพาะช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลเท่านั้น
- จัดการกระบวนการที่ซับซ้อน โดยการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นจากผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดขั้นตอนการทำงานหรือระบบอัตโนมัติเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างของแบบฟอร์มแบบไดนามิกที่ช่วยประหยัดเวลา
ต้องการไอเดียเพื่อเริ่มต้นหรือไม่? นี่คือวิธีทั่วไปที่เราเห็นชุมชนของเราใช้ Forms บ่อยที่สุด:
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: ClickUp Forms ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่อง ส่งคำขอฟีเจอร์ใหม่ หรือแนะนำการปรับปรุง UX ได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ด้วยฟังก์ชันเงื่อนไข (Conditional Logic) คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ผ่านแบบฟอร์มเดียวได้ โดยแบบฟอร์มจะแสดงฟิลด์ที่เหมาะสมให้ผู้ใช้กรอกตามประเภทของข้อเสนอแนะที่ส่งเข้ามา เคล็ดลับ:ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งต่อข้อเสนอแนะไปยังทีมที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่เพิ่มเข้าไปในสปรินต์ของสัปดาห์ถัดไป
- คำขอสร้างสรรค์: กำลังประสบปัญหาในการทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับกระบวนการขอทรัพยากรสร้างสรรค์ของทีมคุณอยู่หรือไม่? การใช้แบบฟอร์มที่มีเงื่อนไขสามารถทำให้การขอข้อมูลที่ถูกต้องง่ายขึ้น เช่น บทสคริปต์สำหรับวิดีโอ หรือสเปคสำหรับกราฟิกใหม่ คุณจะได้รับการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของทรัพยากรใดก็ตาม และทีมของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม!
- การจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย: ให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากทีมขายของคุณ ด้วยระบบเงื่อนไข คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น ถามคำถามที่ต่างกันตามสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าเป้าหมายสนใจ และจากนั้นจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสม
- คำขอบริการด้านไอที: ทีมไอทีสามารถให้เพื่อนร่วมงานใช้แบบฟอร์มเดียวสำหรับคำขอด้านเทคโนโลยีทั้งหมดได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขอเข้าถึงซอฟต์แวร์ใหม่หรือคอมพิวเตอร์ใหม่ ตัวอย่างเช่น ด้วยตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถถามพนักงานว่าพวกเขาใช้ Macหรือ PC และตามการเลือกของพวกเขา จะแสดงรายการเวอร์ชันของ MacOS หรือ Windows OS ในช่องถัดไป คุณจะสามารถสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ในที่สุด!
เพิ่มประสิทธิภาพแบบฟอร์มด้วยระบบอัตโนมัติ
ตามที่คุณทราบ การส่งแบบฟอร์มเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น! การจับคู่แบบฟอร์มกับระบบอัตโนมัติคือจุดที่คุณสามารถเริ่มทำให้กระบวนการต่างๆ ในธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล
นี่คือเคล็ดลับส่วนตัวที่ฉันชื่นชอบเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าฟอร์มให้เป็นระบบอัตโนมัติ:
- มอบหมายงาน: ใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหัวข้อในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มงานไปยังหลายรายการ: ลดเวลาการตอบสนองโดยการส่งการส่งแบบฟอร์มไปยังทีมที่ต้องการจัดการงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งคำขอคอมพิวเตอร์ใหม่ไปยังรายการของทีมการรับสมัคร และส่งคำขอซอฟต์แวร์ไปยังรายการคำขอบริการไอที
- ใช้แม่แบบ: เริ่มต้นด้วยกุญแจในช่องสตาร์ทและตั้งค่างานย่อย ผู้รับผิดชอบ และความสัมพันธ์ทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มเข้ามา
- ส่งการแจ้งเตือน: เพิ่มความคิดเห็น @mention สำหรับให้ใครบางคนตรวจสอบเพื่อให้งานปรากฏในแจ้งเตือนของพวกเขา
ไม่ว่าคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า ปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูล หรือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ระบบเงื่อนไขในแบบฟอร์มสามารถช่วยคุณได้ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณสมบัติเหล่านี้พร้อมใช้งานแล้วตอนนี้!
อัปเกรดเป็น Business Plus หรือ Enterprise และสัมผัสพลังของตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มด้วยตัวคุณเอง