Gantt Charts

10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

31 มกราคม 2568

แผนภูมิแกนต์เหมาะสำหรับการบริหารโครงการเพราะให้ภาพรวมที่ชัดเจนของระยะเวลาและขอบเขตของโครงการ แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้การประมาณระยะเวลาของโครงการและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาในกระบวนการทำงานของคุณได้ง่ายขึ้น

เมื่อถูกฝังอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แผนภูมิแกนต์จะเพิ่มพลังพิเศษ—สามารถเชื่อมโยงกับงานและผู้รับผิดชอบ ย้ายงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลง และแสดงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ให้คุณเห็น

น่าเสียดายที่ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์หลายตัวทำงานได้เฉพาะ (หรือดีกว่า) บนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น แต่หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac ไม่ต้องกังวล—ยังมีเครื่องมือที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณอยู่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายการซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับผู้ใช้ Mac ทั้ง 10 ตัวนี้

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac ควรพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:

  1. ส่วนติดต่อผู้ใช้: ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ควรทำให้การเข้าถึงทุกฟีเจอร์ที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
  2. ระบบอัตโนมัติ: คุณควรสามารถทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรและกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายเป็นระบบอัตโนมัติได้ เพื่อประหยัดเวลาที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิแกนต์
  3. ความร่วมมือ: ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ควรทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย โดยให้สมาชิกในทีมสามารถมอบหมาย ดู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้
  4. การติดตามประสิทธิภาพ: การติดตามประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ทุกตัว คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อระยะเวลาของโครงการโดยรวม

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 10เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์บนMac

10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์ที่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ ทำให้แผนภูมิแกนต์ดูสวยงามด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้

เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpสำหรับ Mac เป็นสิ่งที่ใช้งานได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ตอบสนองได้ดี และรองรับการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมงานหลายคนในเวลาเดียวกันบนแผนภูมิเดียวกัน

สำรวจเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ของเราโดยดาวน์โหลด ClickUp สำหรับ MacOS และเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแกนต์ที่เรียบง่ายนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระบุจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติผ่านการติดตามเส้นทางสำคัญอย่างชาญฉลาด
  • มุมมองไทม์ไลน์แบบไดนามิก รวมถึงการปรับกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับงานที่เชื่อมโยงทั้งหมดเมื่อคุณย้ายงานที่มีงานที่ขึ้นอยู่
  • การจัดเรียงแบบคลิกเดียวตามวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, วันที่สร้าง, และตัวเลือกการจัดเรียงอื่น ๆ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้
  • รับมุมมองแบบภาพรวมของทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในแผนภูมิแกนต์เดียว พร้อมรหัสสีที่ชัดเจน
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ตอบสนองได้สำหรับผู้ร่วมงานหลายคนในการทำการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้แผนฟรีไม่สามารถส่งออกแผนภูมิแกนต์เป็นไฟล์ PDF หรือ PNG ได้
  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าขอบเขตของการปรับแต่งนั้นมากเกินไป (ซึ่งคุณสามารถบรรเท าได้โดยเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แทนที่จะเริ่มจากผืนผ้าใบเปล่า)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. Toggl Plan

ภาพผลิตภัณฑ์ Toggl Plan
ผ่านทางToggl

Toggl Planเป็นเครื่องมือวางแผนและจัดการโครงการที่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการใดก็ได้และดูสถานะของงานและความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย Toggl ยังทำหน้าที่เป็นปฏิทินทีมและตัววางแผนโครงการอีกด้วย

หากคุณอ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อจำกัดของ Toggl Plan แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าจะลองใช้หรือไม่ ลองดูรายการทางเลือกของ Toggl นี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan

  • มุมมองแกนต์แบบแบ่งส่วนช่วยให้ระบุงานระยะยาวได้ง่าย
  • เพิ่มบริบทด้วยการแนบไฟล์, ความคิดเห็น, และรายการตรวจสอบ
  • การออกแบบที่ตอบสนองช่วยให้แผนภูมิปรับตัวเองเมื่อปรับขนาดหน้าต่าง
  • มีการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Asana, Trello, Jira, Zendesk และ Basecamp

ข้อจำกัดของ Toggl Plan

  • สามารถแนบไฟล์ได้เพียงไฟล์เดียวต่อหนึ่งงาน
  • คุณไม่สามารถซ่อนงานที่ "เสร็จแล้ว" ได้ เว้นแต่คุณจะอยู่ในแผนธุรกิจที่มีราคาสูงกว่า

ราคาของ Toggl Plan

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

Toggl Plan คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

3. TeamGantt

จัดการงานและกำหนดเวลาในแผนภูมิแกนต์ด้วย TeamGantt
ผ่านทาง TeamGantt

TeamGanttเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ทรงพลังสำหรับ Mac ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สวยงามและเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแชทเฉพาะงานการจัดตารางงานและโครงการอัตโนมัติ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะมีกี่คนในโครงการ
  • แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ที่มีสีสันสวยงามและจัดระเบียบตามรหัสสี
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการจัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดตารางงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา (ไม่จำเป็นต้องปรับกำหนดส่งด้วยตนเอง)

ข้อจำกัดของ TeamGantt

  • บางครั้งอาจโหลดช้า
  • ข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น ไม่แสดงหมุดหมาย (ลองดูทางเลือกอื่นของ TeamGantt เหล่านี้!)

ราคาของ TeamGantt

  • ฟรี
  • ไลท์: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดการ 1 คน + ผู้ร่วมงาน 5 คนต่อผู้จัดการ 1 คน
  • ข้อดี: $59/เดือนต่อผู้ใช้ + ผู้ร่วมงานไม่จำกัด
  • องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ + ผู้ร่วมงานไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ TeamGantt:

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

4. สมาร์ทชีต

การจัดการทรัพยากรโดย Smartsheet มุมมองตารางงานที่จัดสรรใหม่
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheetเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ Mac โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงงาน การควบคุมไทม์ไลน์แบบลากและวาง และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Smartsheet ยังรองรับการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการมอบหมายงานที่ง่ายขึ้น

โปรดทราบว่าคู่แข่งจำนวนมากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นควรเปรียบเทียบ Smartsheet กับซอฟต์แวร์ทางเลือกอื่น ๆก่อนที่จะตัดสินใจสมัครใช้แผนแบบชำระเงิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ให้คุณควบคุมการอนุญาตการเข้าถึง ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลได้อย่างละเอียด
  • การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับข้อมูลล่าสุด
  • ให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การขอความคิดเห็นที่เกิดขึ้นซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • มีชุมชนผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งานอยู่ซึ่งแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ความสามารถในการจัดรูปแบบที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์อาจทำงานได้ช้าลงเมื่อต้องจัดการกับระดับงานย่อยหลายระดับ

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. การทำงานเป็นทีม

มุมมองกระดานทีมเวิร์ก แดชบอร์ดตัวอย่างเนื้อหา
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ทีมเวิร์คเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac. มันช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการหลายโครงการและทำงานบนแผนภูมิเดียวกันพร้อมกันกับสมาชิกทีมของคุณ.

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อวัดผลการดำเนินงานของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • การพึ่งพาของงานเพื่อระบุจุดคอขวดอย่างรวดเร็ว
  • ตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานเพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
  • สมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ทีมเสมือนนิยมใช้ เช่น Google Workspace, Databox, Toggl Track และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา บัญชี และการตลาดต่างๆ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัด
  • มีราคาแพงกว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ส่งมอบ: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

6. Monday.com

monday.com การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ผ่านทางMonday.com

Monday.comเป็น "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" ที่มุ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานและแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์แล้ว Monday ยังให้ภาพรวมของโครงการ รวมถึงมุมมองแดชบอร์ดและมุมมองคัมบัง

คุณสามารถติดตามปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้เพื่อให้กระจายงานอย่างเท่าเทียมกันในทีมของคุณ

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทุกชิ้น Monday ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เราได้รวบรวมรายการทางเลือกของ Mondayเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่านี่คือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • เครื่องมือสำหรับการจัดการงานและโครงการที่ต้องการการดูแลน้อย
  • รองรับการนำเข้าไฟล์สเปรดชีต Excel(ไฟล์ CSV) อย่างรวดเร็วและราบรื่น พร้อมแปลงเป็นบอร์ดอัจฉริยะที่สามารถแสดงผลเป็นแผนภูมิแกนต์ได้
  • ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าได้ง่ายเพื่อขจัดงานที่ต้องทำซ้ำและงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • ผสานรวมเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การผลิต, และการออกแบบ

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ไม่มีความสามารถในการพึ่งพาภารกิจที่ทรงพลัง
  • ไม่มีตัวเลือกในการมอบหมายความคิดเห็นบนแผนภูมิแกนต์ให้กับสมาชิกในทีม

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

7. สมาร์ทดรอว์

ตัวอย่างแผนภูมิ PERT แบบสมาร์ทดรอว์
ตัวอย่างแผนภูมิเพอร์ตจาก SmartDraw

SmartDrawเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์และสร้างแผนผังสำหรับอุปกรณ์ Mac เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง เช่นวิศวกรและนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ ผู้ใช้จำนวนมากยังพบว่าเหมาะสมสำหรับองค์กร เนื่องจากสามารถให้บริการระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (single sign-on) แก่ผู้ใช้หลายพันคนภายในองค์กรได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • มีเครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิของคุณ
  • มาพร้อมกับเทมเพลตสำหรับรูปแบบภาพมากกว่า 70 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์
  • ผสานการทำงานกับ MS Office, G Suite, Jira และอื่นๆ
  • นำเข้าไฟล์ Visioและ Lucidchart

ข้อจำกัดของ SmartDraw

  • ซอฟต์แวร์อาจเกิดการขัดข้องเป็นครั้งคราว
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางนั้นสับสน

ราคาของ SmartDraw

  • ผู้ใช้รายเดียว: 9.95 ดอลลาร์ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป: $5.95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (107+ รีวิว)

8. GanttPRO

กานต์ต์โปร
ผ่านทาง GanttPRO

GanttPROแตกต่างจากตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้เพราะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่อิงตามแผนภูมิแกนต์ ไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติม—คุณวางแผน ประมาณการ และติดตามงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยระดับความเฉพาะเจาะจงนี้ ผู้ใช้หลายคนพบว่า GanttPRO เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO

  • ให้คุณจัดกลุ่มงาน งานย่อย และเป้าหมายสำคัญภายในโครงการได้
  • มีประโยชน์สำหรับการจัดการทรัพยากร: คำนวณค่าใช้จ่ายของงานและโครงการโดยอัตโนมัติตามทรัพยากรที่คุณเชื่อมโยงกับงานและค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของทรัพยากรนั้น
  • มีพื้นที่ทำงานแยกสำหรับแผนภูมิส่วนตัวและแผนภูมิของทีม
  • ให้คุณมีตัวเลือกในการมอบสิทธิ์ให้สมาชิกทีมสามารถดูและแก้ไขได้

ข้อจำกัดของ GanttPRO

  • ในเวอร์ชันฟรี ซอฟต์แวร์จะใส่ลายน้ำบนแผนภูมิที่คุณส่งออก
  • ขาดความลื่นไหลเมื่อซูมเข้าและออก และเมื่อใช้แถบเลื่อน

ราคาของ GanttPRO

  • ทดลองใช้ฟรี
  • พื้นฐาน: $7.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ GanttPRO

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทาง nTask

nTaskเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีแผนภูมิ Gantt แบบโต้ตอบ มีประโยชน์สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้า เครื่องมือแผนภูมิ Gantt ของ nTask ถูกผสานรวมกับส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดึงข้อมูลโครงการจากมุมมองและแดชบอร์ดต่าง ๆ มาใส่ในแผนภูมิของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่สถานะของโครงการได้รับการอัปเดต
  • ให้คุณสามารถมอบหมายปัญหาและความเสี่ยงให้กับสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองแผนภูมิแกนต์
  • แสดงงานย่อยที่เชื่อมโยงกันด้วยคลิกเดียวจากเมนูดรอปดาวน์ของงานหลัก
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์หลายร้อยรายการ รวมถึงปฏิทิน, สเปรดชีต, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และแอปการสื่อสาร เช่น Slack

ข้อจำกัดของ nTask

  • อาจใช้เวลาโหลดโปรเจ็กต์, แผนภูมิ, และผลลัพธ์การค้นหาได้ช้า
  • แผนฟรีไม่มีแผนภูมิแกนต์

การกำหนดราคา nTask

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน (ราคาแบบแบ่งตามจำนวนผู้ใช้)
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน (ราคาแบบแบ่งตามจำนวนผู้ใช้)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

nTask ratings and reviews

  • G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

10. โซนทำงาน

แผนภูมิแกนต์โซนการทำงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทาง Workzone

Workzoneเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงในด้านบริการหลังการขายที่ให้การสนับสนุนและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ซับซ้อน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ก็เรียนรู้ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบทเรียนแนะนำจากทีมงานของ Workzone

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workzone

  • ทีม Workzone ให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนแก่ลูกค้าอย่างไม่จำกัด
  • ระดับการปรับแต่งสูงเพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานและแผนภูมิที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ
  • ผู้รีวิวหลายคนกล่าวว่าพวกเขาได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรจากทีมสนับสนุนลูกค้า
  • ให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน

  • เฉพาะแผน Enterprise เท่านั้นที่มีฟังก์ชันเส้นทางวิกฤต
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการสร้างและปรับแต่งเทมเพลตเป็นเรื่องยาก

ราคาโซนทำงาน

  • ไม่มีทดลองใช้ฟรี
  • ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $34/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: 43 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของโซนทำงาน

  • G2: 4. 3/5 (50 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญด้วยซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

แผนภูมิแกนต์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไทม์ไลน์ธรรมดาหรือแม้แต่กระดานคัมบังไม่สามารถทำได้ แผนภูมิเหล่านี้แสดงให้คุณเห็นว่างานใดจะเกิดขึ้นเมื่อใดในช่วงระยะเวลาของโครงการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นและแก้ไขความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มคุณค่าที่คุณได้รับจากแผนภูมิแกนต์ได้สูงสุด เริ่มสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับ Macได้ทันทีด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานฟรีบน ClickUp