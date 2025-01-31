10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

แผนภูมิแกนต์เหมาะสำหรับการบริหารโครงการเพราะให้ภาพรวมที่ชัดเจนของระยะเวลาและขอบเขตของโครงการ แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้การประมาณระยะเวลาของโครงการและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาในกระบวนการทำงานของคุณได้ง่ายขึ้น
เมื่อถูกฝังอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แผนภูมิแกนต์จะเพิ่มพลังพิเศษ—สามารถเชื่อมโยงกับงานและผู้รับผิดชอบ ย้ายงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลง และแสดงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ให้คุณเห็น
น่าเสียดายที่ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์หลายตัวทำงานได้เฉพาะ (หรือดีกว่า) บนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น แต่หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac ไม่ต้องกังวล—ยังมีเครื่องมือที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณอยู่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายการซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับผู้ใช้ Mac ทั้ง 10 ตัวนี้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac ควรพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ควรทำให้การเข้าถึงทุกฟีเจอร์ที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
- ระบบอัตโนมัติ: คุณควรสามารถทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรและกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายเป็นระบบอัตโนมัติได้ เพื่อประหยัดเวลาที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิแกนต์
- ความร่วมมือ: ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ควรทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย โดยให้สมาชิกในทีมสามารถมอบหมาย ดู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้
- การติดตามประสิทธิภาพ: การติดตามประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ทุกตัว คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อระยะเวลาของโครงการโดยรวม
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 10เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์บนMac
10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์ที่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ ทำให้แผนภูมิแกนต์ดูสวยงามด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้
เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpสำหรับ Mac เป็นสิ่งที่ใช้งานได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ตอบสนองได้ดี และรองรับการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมงานหลายคนในเวลาเดียวกันบนแผนภูมิเดียวกัน
สำรวจเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ของเราโดยดาวน์โหลด ClickUp สำหรับ MacOS และเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแกนต์ที่เรียบง่ายนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบุจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติผ่านการติดตามเส้นทางสำคัญอย่างชาญฉลาด
- มุมมองไทม์ไลน์แบบไดนามิก รวมถึงการปรับกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับงานที่เชื่อมโยงทั้งหมดเมื่อคุณย้ายงานที่มีงานที่ขึ้นอยู่
- การจัดเรียงแบบคลิกเดียวตามวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, วันที่สร้าง, และตัวเลือกการจัดเรียงอื่น ๆ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้
- รับมุมมองแบบภาพรวมของทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในแผนภูมิแกนต์เดียว พร้อมรหัสสีที่ชัดเจน
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ตอบสนองได้สำหรับผู้ร่วมงานหลายคนในการทำการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้แผนฟรีไม่สามารถส่งออกแผนภูมิแกนต์เป็นไฟล์ PDF หรือ PNG ได้
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าขอบเขตของการปรับแต่งนั้นมากเกินไป (ซึ่งคุณสามารถบรรเท าได้โดยเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แทนที่จะเริ่มจากผืนผ้าใบเปล่า)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดโดยรวมสำหรับ Macเพื่อภาพรวมที่กว้างขึ้นของตัวเลือกของคุณ!
2. Toggl Plan
Toggl Planเป็นเครื่องมือวางแผนและจัดการโครงการที่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการใดก็ได้และดูสถานะของงานและความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย Toggl ยังทำหน้าที่เป็นปฏิทินทีมและตัววางแผนโครงการอีกด้วย
หากคุณอ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อจำกัดของ Toggl Plan แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าจะลองใช้หรือไม่ ลองดูรายการทางเลือกของ Toggl นี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- มุมมองแกนต์แบบแบ่งส่วนช่วยให้ระบุงานระยะยาวได้ง่าย
- เพิ่มบริบทด้วยการแนบไฟล์, ความคิดเห็น, และรายการตรวจสอบ
- การออกแบบที่ตอบสนองช่วยให้แผนภูมิปรับตัวเองเมื่อปรับขนาดหน้าต่าง
- มีการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Asana, Trello, Jira, Zendesk และ Basecamp
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- สามารถแนบไฟล์ได้เพียงไฟล์เดียวต่อหนึ่งงาน
- คุณไม่สามารถซ่อนงานที่ "เสร็จแล้ว" ได้ เว้นแต่คุณจะอยู่ในแผนธุรกิจที่มีราคาสูงกว่า
ราคาของ Toggl Plan
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
โบนัส:แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำบน Mac
3. TeamGantt
TeamGanttเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ทรงพลังสำหรับ Mac ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สวยงามและเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแชทเฉพาะงานการจัดตารางงานและโครงการอัตโนมัติ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะมีกี่คนในโครงการ
- แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ที่มีสีสันสวยงามและจัดระเบียบตามรหัสสี
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการจัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- การจัดตารางงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา (ไม่จำเป็นต้องปรับกำหนดส่งด้วยตนเอง)
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- บางครั้งอาจโหลดช้า
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น ไม่แสดงหมุดหมาย (ลองดูทางเลือกอื่นของ TeamGantt เหล่านี้!)
ราคาของ TeamGantt
- ฟรี
- ไลท์: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดการ 1 คน + ผู้ร่วมงาน 5 คนต่อผู้จัดการ 1 คน
- ข้อดี: $59/เดือนต่อผู้ใช้ + ผู้ร่วมงานไม่จำกัด
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ + ผู้ร่วมงานไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
โบนัส:ซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างสำหรับ Mac
4. สมาร์ทชีต
Smartsheetเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ Mac โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงงาน การควบคุมไทม์ไลน์แบบลากและวาง และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Smartsheet ยังรองรับการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการมอบหมายงานที่ง่ายขึ้น
โปรดทราบว่าคู่แข่งจำนวนมากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นควรเปรียบเทียบ Smartsheet กับซอฟต์แวร์ทางเลือกอื่น ๆก่อนที่จะตัดสินใจสมัครใช้แผนแบบชำระเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ให้คุณควบคุมการอนุญาตการเข้าถึง ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลได้อย่างละเอียด
- การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับข้อมูลล่าสุด
- ให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การขอความคิดเห็นที่เกิดขึ้นซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- มีชุมชนผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งานอยู่ซึ่งแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ความสามารถในการจัดรูปแบบที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์อาจทำงานได้ช้าลงเมื่อต้องจัดการกับระดับงานย่อยหลายระดับ
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. การทำงานเป็นทีม
ทีมเวิร์คเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac. มันช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการหลายโครงการและทำงานบนแผนภูมิเดียวกันพร้อมกันกับสมาชิกทีมของคุณ.
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อวัดผลการดำเนินงานของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การพึ่งพาของงานเพื่อระบุจุดคอขวดอย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานเพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
- สมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ทีมเสมือนนิยมใช้ เช่น Google Workspace, Databox, Toggl Track และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา บัญชี และการตลาดต่างๆ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัด
- มีราคาแพงกว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ส่งมอบ: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
6. Monday.com
Monday.comเป็น "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" ที่มุ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานและแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์แล้ว Monday ยังให้ภาพรวมของโครงการ รวมถึงมุมมองแดชบอร์ดและมุมมองคัมบัง
คุณสามารถติดตามปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้เพื่อให้กระจายงานอย่างเท่าเทียมกันในทีมของคุณ
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทุกชิ้น Monday ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เราได้รวบรวมรายการทางเลือกของ Mondayเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่านี่คือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- เครื่องมือสำหรับการจัดการงานและโครงการที่ต้องการการดูแลน้อย
- รองรับการนำเข้าไฟล์สเปรดชีต Excel(ไฟล์ CSV) อย่างรวดเร็วและราบรื่น พร้อมแปลงเป็นบอร์ดอัจฉริยะที่สามารถแสดงผลเป็นแผนภูมิแกนต์ได้
- ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าได้ง่ายเพื่อขจัดงานที่ต้องทำซ้ำและงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ผสานรวมเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การผลิต, และการออกแบบ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ไม่มีความสามารถในการพึ่งพาภารกิจที่ทรงพลัง
- ไม่มีตัวเลือกในการมอบหมายความคิดเห็นบนแผนภูมิแกนต์ให้กับสมาชิกในทีม
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. สมาร์ทดรอว์
SmartDrawเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์และสร้างแผนผังสำหรับอุปกรณ์ Mac เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง เช่นวิศวกรและนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
นอกจากนี้ ผู้ใช้จำนวนมากยังพบว่าเหมาะสมสำหรับองค์กร เนื่องจากสามารถให้บริการระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (single sign-on) แก่ผู้ใช้หลายพันคนภายในองค์กรได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- มีเครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิของคุณ
- มาพร้อมกับเทมเพลตสำหรับรูปแบบภาพมากกว่า 70 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์
- ผสานการทำงานกับ MS Office, G Suite, Jira และอื่นๆ
- นำเข้าไฟล์ Visioและ Lucidchart
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ซอฟต์แวร์อาจเกิดการขัดข้องเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางนั้นสับสน
ราคาของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายเดียว: 9.95 ดอลลาร์ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป: $5.95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (107+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ SmartDraw เหล่านี้!
8. GanttPRO
GanttPROแตกต่างจากตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้เพราะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่อิงตามแผนภูมิแกนต์ ไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติม—คุณวางแผน ประมาณการ และติดตามงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยระดับความเฉพาะเจาะจงนี้ ผู้ใช้หลายคนพบว่า GanttPRO เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- ให้คุณจัดกลุ่มงาน งานย่อย และเป้าหมายสำคัญภายในโครงการได้
- มีประโยชน์สำหรับการจัดการทรัพยากร: คำนวณค่าใช้จ่ายของงานและโครงการโดยอัตโนมัติตามทรัพยากรที่คุณเชื่อมโยงกับงานและค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของทรัพยากรนั้น
- มีพื้นที่ทำงานแยกสำหรับแผนภูมิส่วนตัวและแผนภูมิของทีม
- ให้คุณมีตัวเลือกในการมอบสิทธิ์ให้สมาชิกทีมสามารถดูและแก้ไขได้
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- ในเวอร์ชันฟรี ซอฟต์แวร์จะใส่ลายน้ำบนแผนภูมิที่คุณส่งออก
- ขาดความลื่นไหลเมื่อซูมเข้าและออก และเมื่อใช้แถบเลื่อน
ราคาของ GanttPRO
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: $7.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. nTask
nTaskเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีแผนภูมิ Gantt แบบโต้ตอบ มีประโยชน์สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้า เครื่องมือแผนภูมิ Gantt ของ nTask ถูกผสานรวมกับส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดึงข้อมูลโครงการจากมุมมองและแดชบอร์ดต่าง ๆ มาใส่ในแผนภูมิของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่สถานะของโครงการได้รับการอัปเดต
- ให้คุณสามารถมอบหมายปัญหาและความเสี่ยงให้กับสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองแผนภูมิแกนต์
- แสดงงานย่อยที่เชื่อมโยงกันด้วยคลิกเดียวจากเมนูดรอปดาวน์ของงานหลัก
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์หลายร้อยรายการ รวมถึงปฏิทิน, สเปรดชีต, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และแอปการสื่อสาร เช่น Slack
ข้อจำกัดของ nTask
- อาจใช้เวลาโหลดโปรเจ็กต์, แผนภูมิ, และผลลัพธ์การค้นหาได้ช้า
- แผนฟรีไม่มีแผนภูมิแกนต์
การกำหนดราคา nTask
- ฟรี
- พรีเมียม: $4 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน (ราคาแบบแบ่งตามจำนวนผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน (ราคาแบบแบ่งตามจำนวนผู้ใช้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
สร้างภาพข้อมูลด้วยแผนผังงานบน Mac!
10. โซนทำงาน
Workzoneเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงในด้านบริการหลังการขายที่ให้การสนับสนุนและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ซับซ้อน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ก็เรียนรู้ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบทเรียนแนะนำจากทีมงานของ Workzone
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workzone
- ทีม Workzone ให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนแก่ลูกค้าอย่างไม่จำกัด
- ระดับการปรับแต่งสูงเพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานและแผนภูมิที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ
- ผู้รีวิวหลายคนกล่าวว่าพวกเขาได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรจากทีมสนับสนุนลูกค้า
- ให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน
- เฉพาะแผน Enterprise เท่านั้นที่มีฟังก์ชันเส้นทางวิกฤต
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการสร้างและปรับแต่งเทมเพลตเป็นเรื่องยาก
ราคาโซนทำงาน
- ไม่มีทดลองใช้ฟรี
- ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $34/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 43 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของโซนทำงาน
- G2: 4. 3/5 (50 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญด้วยซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
แผนภูมิแกนต์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไทม์ไลน์ธรรมดาหรือแม้แต่กระดานคัมบังไม่สามารถทำได้ แผนภูมิเหล่านี้แสดงให้คุณเห็นว่างานใดจะเกิดขึ้นเมื่อใดในช่วงระยะเวลาของโครงการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นและแก้ไขความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มคุณค่าที่คุณได้รับจากแผนภูมิแกนต์ได้สูงสุด เริ่มสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับ Macได้ทันทีด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานฟรีบน ClickUp