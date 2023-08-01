Jotform Vs. Google Forms: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มตัวไหนดีที่สุด?

ธุรกิจพึ่งพาข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทของตน แบบฟอร์มและแบบสำรวจเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้ทีมของคุณสร้างแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย Jotform และ Google Forms เป็นสองตัวเลือกยอดนิยม ทั้งสองเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจออนไลน์ชั้นนำ แต่มีความแตกต่างมากมายระหว่างทั้งสอง
มาเจาะลึกคุณสมบัติและราคาของ Jotform และ Google Forms เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณและทีมของคุณมากกว่า
Jotform คืออะไร?
Jotform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงซึ่งทั้งทรงพลังและมีฟีเจอร์มากมาย แต่ยังคงใช้งานง่ายพอสมควร Jotform ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมได้จาก Jotform ไปยังซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
Jotform ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังรวบรวมข้อมูลที่อาจมีความอ่อนไหวจากพันธมิตรทางธุรกิจ
คุณสมบัติของ Jotform
Jotform เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ทั้งพื้นฐานและขั้นสูงที่สุด ที่ดีที่สุดคือ อินเทอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแบบฟอร์มธุรกิจของคุณ
มาดูคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ Jotform แตกต่างจากคู่แข่งกัน
1. การสร้างแบบฟอร์มขั้นสูง
Jotform โดดเด่นเหนือคู่แข่งส่วนใหญ่ในแง่ของความง่ายในการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดเพื่อสร้างอะไรก็ตาม แต่ถ้าคุณมีประสบการณ์ด้าน CSS บ้าง คุณจะสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งใน Jotform ได้
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเกือบทั้งหมดเป็นแบบลากและวาง ทำให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ วิดเจ็ต การเชื่อมต่อ และแม้แต่เปลี่ยนสีในแบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
2. การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน
เราได้กล่าวไปแล้วว่า Jotform รองรับการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย แต่การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำส่วนใหญ่ของ Jotform นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจริง ๆ คุณสามารถเชื่อมต่อ Jotform กับ Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay และอื่น ๆ เพื่อรับชำระเงินได้
นี่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ที่กรอกแบบฟอร์มได้. นี่อาจมีประโยชน์หากธุรกิจของคุณมีการจองหรือคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น.
3. วิดเจ็ต
มีวิดเจ็ตให้เลือกใช้มากมายหลายร้อยรายการที่คุณสามารถเพิ่มลงในแบบฟอร์ม Jotform ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น มีวิดเจ็ต "รับตำแหน่งที่ตั้งผู้เข้าชม" ที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งผ่านที่อยู่ IP เพื่อให้คุณได้รหัสไปรษณีย์ของผู้ที่กำลังกรอกแบบฟอร์ม
วิดเจ็ตยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ Get Page from URL, การยืนยันทาง SMS, รหัส QR, ปุ่ม Whatsapp และอื่นๆ อีกมากมาย
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: แผนฟรี (แบบฟอร์ม 5 แบบ, จำกัดการส่ง 100 ครั้งต่อเดือน)
- บรอนซ์: $34/เดือน (แบบฟอร์ม 25 รายการ, จำกัดการส่ง 1,000 ครั้งต่อเดือน)
- เงิน: $39/เดือน (50 แบบฟอร์ม, จำกัดการส่ง 2,500 ครั้งต่อเดือน)
- ทอง: $99/เดือน (100 แบบฟอร์ม, จำกัดการส่ง 10,000 ครั้งต่อเดือน)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา (แบบฟอร์มไม่จำกัดและการส่งข้อมูลรายเดือน)
Google Forms คืออะไร?
Google Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ได้รับความนิยมและฟรีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace—หนึ่งในแพลตฟอร์มธุรกิจที่ได้รับความนิยมและใช้มากที่สุดทั่วโลก นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ฟรี 100% ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงเลือกใช้ Forms
แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือฟรีอื่น ๆ Google Forms ก็มีข้อจำกัดของมัน อย่างไรก็ตาม ยังมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ต้องการสร้างและแบ่งปันแบบฟอร์มธุรกิจที่เรียบง่าย
คุณสมบัติของ Google Forms
หากคุณกำลังพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามันสามารถใช้งานได้ฟรีอย่างสมบูรณ์ Google Forms นั้นมีคุณสมบัติมากมายอย่างเหลือเชื่อ อาจไม่มีคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ระดับสูงหรือองค์กรขนาดใหญ่ แต่มีคุณสมบัติที่ทรงพลังและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายที่ใครก็สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วย Google Forms คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
1. คำถามแบบโต้ตอบ
Google Forms ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามได้หลายประเภท ซึ่งทำให้แบบฟอร์มของคุณมีปฏิสัมพันธ์ได้ คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มให้รวบรวมคำตอบสั้น ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียงบรรทัดเดียวในการบันทึกคำตอบของพวกเขา
คุณยังสามารถตั้งค่าคำถามแบบย่อหน้าซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ให้คำตอบอย่างละเอียดได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีประเภทคำถามแบบเลือกถูก/ผิด ประเภทคำถามอัปโหลดไฟล์ (ซึ่งเหมาะสำหรับทีม HR ที่รวบรวมประวัติย่อ) และอื่นๆ อีกมากมาย
Google Forms ยังมีตรรกะเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้แบบฟอร์มของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและแสดงคำถามที่แตกต่างกันไปตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ใช้
2. แบบทดสอบ
ครูและอาจารย์ชื่นชอบการใช้ Google Forms เพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบทดสอบและแบ่งปันกับนักเรียนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถกำหนดคะแนนให้กับแต่ละคำถามได้อีกด้วย เพื่อให้การตรวจแบบทดสอบเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
การให้คะแนนอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้กับครูผู้สอนได้มาก และทำให้นักเรียนสามารถรับผลการทดสอบได้ทันที
3. การรายงาน
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มในรูปแบบใด คุณก็มักจะต้องโอนข้อมูลที่รวบรวมได้ไปยัง Google Sheets หรือโปรแกรมที่เทียบเท่าใน Microsoft Excel เพื่อสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมมา เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเดียวกัน การผสานรวม Google Form ของคุณกับ Google Sheet, Google Analytics และประเภทเอกสารและแอปยอดนิยมอื่น ๆ ของ Google จึงรวดเร็วและไร้ปัญหา
Google Forms ยังสามารถสร้างกราฟและแผนภูมิรายงานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและสื่อสารผลลัพธ์ของแบบสำรวจหรือแคมเปญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Google Forms
- ฟรีตลอดไป
Jotform เทียบกับ Google Forms: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
แม้ว่าทั้งสองจะเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ยอดเยี่ยม แต่ความแตกต่างระหว่าง Jotform และ Google Forms ก็เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง เนื่องจาก Google Forms ให้บริการฟรีทั้งหมด จึงไม่ได้มีความสามารถที่ครอบคลุมมากนัก อย่างไรก็ตาม มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ
คุณจำเป็นต้องชำระเงินสำหรับคุณสมบัติที่ทำให้ Jotform แตกต่างจาก Google Forms. แต่หากคุณชำระเงินสำหรับบัญชีพรีเมียม Jotform จะมีความยืดหยุ่น ทนทาน และสามารถปรับแต่งได้มากกว่า Google Forms อย่างมาก.
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการที่ทั้งสองเครื่องมือมีความโดดเด่นและดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
การวิเคราะห์
ทั้ง Google Forms และ Jotform จัดการข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกการรายงานใน Google Forms ใช้งานง่ายกว่า มีรายงานเริ่มต้นสามแบบ และหากคุณต้องการคำนวณเพิ่มเติมและสร้างรายงานที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการส่งข้อมูลไปยัง Google Sheets และทำการคำนวณที่นั่น
Jotform อาจไม่ค่อยใช้งานง่ายนักในตอนแรก แต่เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้ว คุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้น Jotform มีเครื่องมือที่เรียกว่า "ตาราง" ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปไว้ในรูปแบบของสเปรดชีตได้ หากคุณต้องการดูคำตอบแต่ละรายการ คุณต้องไปที่ "กล่องขาเข้า" นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์แบบฟอร์มแยกต่างหากที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่ให้คำตอบแก่คุณ
ดังนั้น Jotform จึงมีตัวเลือกและคุณสมบัติหลักมากกว่า แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ที่สูงกว่ามากเช่นกัน
เทมเพลต
ในฐานะเครื่องมือฟรี Google Forms ไม่ได้มีเทมเพลตแบบฟอร์มให้เลือกมากมายนัก ในทางกลับกัน Jotform มีเทมเพลตให้เลือกใช้หลายพันแบบ หากคุณต้องการเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นสร้างแบบฟอร์มของคุณ และกำลังมองหาตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อทดลองใช้งาน Jotform คือทางเลือกที่เหมาะสม
แม้ว่าจะปรับแต่งเล็กน้อยแล้วก็ตามเทมเพลตส่วนใหญ่ที่ Google Forms มีให้นั้นก็มักจะดูคล้ายกันมาก เมื่อใช้เทมเพลตของ Google Forms คุณไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณอย่างแท้จริงให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางภาพของแบรนด์ของคุณ
ใน Jotform หากบุคคลที่ทำงานสร้างแบบฟอร์มมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดและการออกแบบอยู่บ้าง พวกเขาสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของแบบฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์ Jotform ยังมีธีมทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีหลายร้อยแบบให้คุณเลือกใช้เพื่อปรับแต่งแม่แบบนับพันที่มีให้อีกด้วย
ตัวเลือกการแชร์
ทั้ง Jotform และ Google Forms เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันบนแบบฟอร์ม คุณสามารถมอบหมายแบบฟอร์มให้กับเพื่อนร่วมทีมได้หลายวิธี รวมถึงผ่านลิงก์ที่แชร์ได้, การเชิญทางอีเมล, และโซเชียลมีเดีย
Jotform ยังช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของคุณเป็นไฟล์ PDF ได้อีกด้วย อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน Jotform คือคุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลไปยังสมาชิกในทีมที่ยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น
Jotform เทียบกับ Google Forms บน Reddit
แม้ว่าจะไม่มีการหารือมากนักเกี่ยวกับ Jotform และ Google Forms บน Reddit แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าJotform เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากทีมของคุณต้องการเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม:
หากคุณต้องการมากกว่า 10 คำถาม ฉันขอแนะนำ Jotform. Jotform ยังมีโหมดฟรีที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Slack ได้ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข้อความ Slack ทุกครั้งที่มีคนส่งแบบฟอร์ม Jotform และข้อความ Slack นี้ยังสามารถแสดงข้อมูลที่ส่งมาจาก Jotform ได้หากคุณตั้งค่าไว้เช่นนั้น
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับทางเลือกอื่นนอกจาก Google Forms ผู้ใช้รายอื่นแนะนำให้ใช้ Jotform โดยระบุว่าเวอร์ชันฟรีนั้นยังดีกว่า Google Forms:
คุณสามารถใช้ Jotform ได้...ดีกว่า Google Forms มาก! ฉันเคยใช้มันในอดีต (เวอร์ชันฟรี) และฉันประทับใจมากกับคุณสมบัติของมัน
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform และ Google Forms
Jotform และ Google Forms นั้นยอดเยี่ยม แต่จะดีแค่ไหนถ้าการสร้างแบบฟอร์มเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความสามารถทั้งหมด? นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจาก ClickUp—ฟีเจอร์การสร้างแบบฟอร์มที่ยอดเยี่ยมรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการ
คุณสมบัติของ ClickUp นั้นไปไกลเกินขอบเขตของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์. มันคือเครื่องมือเพิ่มผลผลิตและบริหารโครงการที่ใครก็สามารถใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากมาย. เมื่อรวมการสร้างแบบฟอร์มกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ ClickUp มีอยู่ ClickUp สามารถทำให้การสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจของคุณไปสู่ระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน.
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่จริงจังสำหรับทั้ง Jotform และ Google Forms ที่ควรพิจารณา
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
เช่นเดียวกับ Jotform,ฟีเจอร์มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ คุณสามารถคลิกที่ชื่อของฟิลด์ใด ๆ และเปลี่ยนชื่อได้อย่างง่ายดาย
ต่างจาก Google Forms, ClickUp อนุญาตให้คุณรวมแบรนด์ของคุณเองในแบบฟอร์มได้ คุณสามารถเลือกธีม, เปลี่ยนสี, และทำให้แบรนด์ของ ClickUp หายไปจากแบบฟอร์มของคุณได้
แบบฟอร์มที่สร้างใน ClickUp สามารถแชร์ได้เช่นเดียวกับใน Jotform และ Google Forms. ClickUp ยังมีคุณสมบัติสำหรับการฝังแบบฟอร์มลงในหน้าเว็บโดยใช้โค้ด HTML ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ. ClickUp ยังมีตัวเลือกตรรกะเงื่อนไขที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อนได้ โดยจะถามคำถามที่แตกต่างกันตามคำตอบที่ได้รับ.
การตอบกลับก็จัดการได้ง่ายใน ClickUp คุณสามารถส่งต่อไปยังสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย และผสานรวมเข้ากับโครงการหรือกระบวนการทำงานอื่น ๆ ได้
ศูนย์เทมเพลตยังมีเทมเพลตฟรีหลายร้อยแบบ รวมถึงเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น ClickUpเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า!
งานใน ClickUp
การจัดการงานเป็นหัวใจสำคัญของ ClickUp. นี่คือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการวางแผน, จัดระเบียบ, และร่วมมือกัน, พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับทุกประเภทของโครงการ. เนื่องจากจำนวนเครื่องมือการจัดการโครงการที่มากมายใน ClickUp, จึงเหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่.
การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายใน ClickUp คุณสามารถคลิกเพื่อเปิดงานใน ClickUp แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ แยกโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp อัตโนมัติ
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำวันและงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งให้คุณมีเวลามุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายมากขึ้น โดยมีระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์
คุณสามารถทำให้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณต้องการใช้กับ ClickUp เป็นอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกันทุกเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ ClickUpสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันภายนอกที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มได้ และรายการเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมที่สามารถจับคู่กับ ClickUp ได้นั้นยังคงเพิ่มขึ้นทุกเดือน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ClickUp: ผู้ชนะใน Google Forms เทียบกับ Jotform
ด้วย ClickUp คุณได้รับมากกว่าแค่เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแบบฟอร์มและแชร์กับทีมของคุณ—คุณได้รับศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพครบวงจรสำหรับทุกงานของคุณ
สมัครใช้ ClickUpเพื่อดูคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มและอีกมากมาย!