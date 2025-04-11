10 ทางเลือกและคู่แข่งของ SurveyMonkey ในปี 2025

ขอชื่นชม SurveyMonkey—เครื่องมือสำรวจออนไลน์ที่บุกเบิกการสำรวจและการรวบรวมแบบฟอร์ม จนได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์สำรวจที่ดีที่สุดในตลาด
แต่ธุรกิจจำนวนมากต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลของตน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลวิจัยตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มของลูกค้า หรือการใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์ในการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเป็นผู้นำของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบใด โลกดิจิทัลเต็มไปด้วยทางเลือกใหม่ที่น่าตื่นเต้นจาก SurveyMonkey ซึ่งทำได้มากกว่าการสร้างแบบสำรวจ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SurveyMonkey ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูลแบบสำรวจและช่วยในการจัดการความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม โปรดติดตามขณะที่เราวิเคราะห์ซอฟต์แวร์สำรวจที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ พร้อมด้วยคุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คุณค้นพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ SurveyMonkey ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ มาเจาะลึกทางเลือกยอดนิยมของ SurveyMonkey ที่ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านี้กันเถอะ อย่าเลือกเครื่องมือที่ด้อยกว่า—เครื่องมือสำรวจที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณรออยู่!
1.คลิกอัพ
ในฐานะหนึ่งในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ClickUp Formsทำงานเป็นเครื่องมือสำรวจที่มีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้การรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การติดตามข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะจากพนักงาน หรือคำขอโครงการ ClickUp Forms ตอนนี้ใช้พลังของตรรกะเงื่อนไขเพื่อทำให้กระบวนการสร้างแบบฟอร์มง่ายขึ้น รวบรวมคำตอบ และเปิดตัวแบบสำรวจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสามารถเปลี่ยนแบบฟอร์มเหล่านี้เป็นงานได้อย่างง่ายดายและมอบหมายให้กับทีมของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลไปสู่การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp รองรับฟิลด์ที่กำหนดเองและให้ลิงก์สำหรับการแชร์สาธารณะเพื่อความสะดวกในการแจกจ่าย แบบฟอร์มยังรักษาแบรนด์ของคุณไว้ ทำให้ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกัน
ClickUp Forms มาพร้อมกับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain. ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การสร้างแบบสำรวจของคุณได้ดังนี้:
- ขอให้ AI ตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มและสรุปรายงานความรู้สึกของลูกค้าหรือคำถามที่พบบ่อยที่สุด
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างงาน มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และระบุระดับความเร่งด่วน
- สร้างแดชบอร์ดที่จัดระเบียบข้อมูลของคุณและแสดงข้อมูลเชิงลึกของการตอบสนองแบบเรียลไทม์
- หลังจากแบบฟอร์มของคุณเริ่มได้รับการส่งข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้ ClickUp AI และแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
โดยการผสานแบบฟอร์มเข้ากับระบบการจัดการโครงการของคุณโดยตรง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการสูญเสียหรือการไม่ได้รับการดูแลคำขอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การออกแบบแบบฟอร์มด้วยการลากและวาง
- ตัวเลือกฟิลด์งานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เครื่องมือการขายที่ยืดหยุ่น ซอฟต์แวร์ บริการลูกค้า หรือเครื่องมือการตลาดที่มีเทมเพลต AI ในตัว เพื่อปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แม่แบบการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งได้
- ง่ายต่อการแชร์แบบฟอร์มผ่านลิงก์หรือฝังไว้ในเว็บไซต์
- รวบรวมคำตอบแบบสำรวจโดยอัตโนมัติในมุมมองรายการของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติและตรรกะการข้ามเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมผลสำรวจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- คลังข้อมูลขนาดใหญ่ของแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลูกค้าและแบบสอบถาม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ปัจจุบันมีผู้ชมจำกัดในแอปมือถือ
- อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งที่มากมายจนล้นหลาม
- มุมมองแบบฟอร์มไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Qualtrics
Qualtrics ทำให้กระบวนการสร้าง วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ด้วยการใช้งานที่เชื่อถือได้จากหลายล้านคนทั่วโลก Qualtrics เป็นโซลูชันที่ธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ เลือกใช้ แพลตฟอร์มวิจัยบนเว็บที่มีความหลากหลายนี้ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยทางเลือกนี้ของ SurveyMonkey คุณสามารถออกแบบแบบสำรวจได้อย่างง่ายดายโดยใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและประเภทคำถามที่หลากหลาย เลือกจากเทมเพลตแบบสำรวจที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหรือเริ่มต้นจากศูนย์บนผืนผ้าใบเปล่า การแจกจ่ายแบบสำรวจนั้นง่ายดายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลและโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งช่วยให้การออกแบบแบบสำรวจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึก
- แบบสำรวจสำเร็จรูปช่วยให้รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Stats iQ สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน และ Text iQ สำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็น
- มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงปกป้องข้อมูล—มีประโยชน์สำหรับการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน
- การผสานรวมกับ Google Analytics สำหรับแบบฟอร์มออนไลน์และแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- ไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูลจากการสำรวจครั้งก่อนสำหรับการติดตามผล
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด และบางแพ็กเกจไม่มีคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การอัปโหลดไฟล์
- การรายงานอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลามากเกินไป
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Qualtrics
Qualtrics ไม่มีแผนราคาแบบทั่วไป แต่การใช้บริการแพลตฟอร์มของพวกเขาเริ่มต้นที่ $1,500 ต่อปี
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. Crowdsignal
Crowdsignal (เดิมชื่อ Polldaddy) เป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและดำเนินการสำรวจแบบกำหนดเอง, โพล, และแบบทดสอบได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า,ทำการวิเคราะห์การแข่งขัน, หรือมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ Crowdsignal มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบแบบสำรวจและโพลที่มีปฏิสัมพันธ์
คุณสามารถปรับแต่งแบบสำรวจหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย แจกจ่ายผ่านช่องทางต่างๆ และรวบรวมคำตอบแบบเรียลไทม์ได้ เครื่องมือทางเลือกของ Survey Monkey นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากข้อมูลได้
คุณสมบัติเด่นของ Crowdsignal
- สามารถนำฟิลเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์แหล่งที่มาของคำตอบได้แบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลาย รวมถึง PDF, Excel, CSV, Google Docs หรือ XML
- สามารถติดตั้งและเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อปรับแต่งแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของ Crowdsignal
- UI ที่ไม่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีอาจทำให้สับสนได้
- การไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่อัปโหลดอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ไม่มีการผสานรวมกับผู้ให้บริการอีเมลภายนอก ซึ่งอาจจำกัดการซิงโครไนซ์แคมเปญอีเมล
การกำหนดราคา Crowdsignal
- ฟรี
- พรีเมียม: $25/เดือน
- ธุรกิจ: $59/เดือน
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจาก Crowdsignal
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
4. Qualaroo
Qualaroo เป็นซอฟต์แวร์สำรวจออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสำรวจผู้ใช้เฉพาะกลุ่มได้แบบเรียลไทม์ ทันทีที่พวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมผู้ใช้ ข้อมูลประชากร และประวัติการเข้าชม Qualaroo มอบข้อมูลที่รวบรวมได้ซึ่งนำไปใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้า
ทางเลือกนี้สำหรับ SurveyMonkey นำเสนอเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ และ Nudges ที่ปรับให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้อย่างลงตัว แบบสำรวจที่มุ่งเป้าของพวกเขาให้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามากกว่าการสำรวจทางอีเมล เนื่องจากสามารถจับผู้ใช้ได้ในขณะนั้น คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าเมื่อใดและใครจะเป็นเป้าหมายของการสำรวจ ทำให้สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ในจุดสัมผัสที่สำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Qualaroo
- แบบสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิแบบเรียลไทม์ (NPS) พร้อมใช้งานบนแดชบอร์ด
- การแปลภาษาอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์ความรู้สึกขั้นสูงโดยใช้ IBM Watson
- คุณสมบัติการลากและวางสำหรับการปรับแต่งและตรรกะการข้าม
- แผนชำระเงินระดับต่ำสุดมีบริการตอบกลับไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ Qualaroo
- แดชบอร์ดขาดตัวกรองและตัวเลือกการจัดเรียงที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น
- ขาดแม่แบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม
- ตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่จำกัด
ราคาของ Qualaroo
- สิ่งจำเป็น: $99/เดือน
- พรีเมียม: $199/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $299/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Qualaroo
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
5. โจต์ฟอร์ม
Jotform เป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับ SurveyMonkey ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้อย่างสะดวก ด้วยคลังคำถามที่หลากหลายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถออกแบบแบบสำรวจที่มืออาชีพและตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ Jotform ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจมากกว่า 150 รายการได้ มันมีคุณสมบัติขั้นสูงเช่น การแยกเส้นทางหรือการข้ามคำถามตามเงื่อนไข และตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
เครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ขณะที่การส่งออกข้อมูลช่วยให้การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วย Jotform คุณสามารถสร้างแบบสำรวจออนไลน์หรือแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลและชำระเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณให้ราบรื่นโดยไม่มีปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายด้วยคุณสมบัติการลากและวาง ซึ่งใช้งานได้ง่ายโดยต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมายผ่าน Zapier และอนุญาตให้ป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีตหรือไฟล์ PDF
- ชุดวิดเจ็ตที่หลากหลายและตัวแก้ไขตรรกะการข้ามที่ทรงพลังสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Jotform
- อีเมลบางครั้งถูกปฏิเสธหรือถูกจัดเป็นสแปม
- ข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินจำเป็นต้องป้อนใหม่สำหรับแต่ละแบบฟอร์ม
- กรณีการล่มของระบบและลูกค้าที่ต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่
- นี่คือทางเลือกฟรีสำหรับ SurveyMonkey แต่แผน Enterprise เป็นตัวเลือกเดียวที่สามารถสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดและรวบรวมคำตอบได้ไม่จำกัด
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jotform เหล่านี้!
6. QuestionPro
QuestionPro เป็นแพลตฟอร์มสำรวจอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณทำการวิจัยตลาดและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ด้วยธีมสำรวจมืออาชีพมากกว่า 20 แบบและความสามารถในการเพิ่มโลโก้ของคุณ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ดึงดูดสายตาและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้
ในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey, QuestionPro นำเสนอการแยกเส้นทางตามตรรกะการข้ามและการปรับแต่งหน้าขอบคุณเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คุณสามารถส่งออกข้อมูลดิบ, ผสานกับ Google Sheets, และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกและแผนที่ความร้อนเพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ด้วยตัวเลือกหลายภาษาและตรรกะขั้นสูง คุณสามารถรวบรวมคำตอบที่หลากหลายและปรับแต่งลำดับขั้นตอนเพื่อสร้างแบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มนี้รับประกันความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาค มอบความอุ่นใจในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ QuestionPro
- ตัวกรองขั้นตอนที่ซับซ้อนช่วยลดภาระของผู้ตอบแบบสอบถามและเพิ่มคุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
- ฟีเจอร์กรอกอัตโนมัติสำหรับคำถามที่ใช้บ่อย
- เงื่อนไขกรองคำถามให้เหมาะกับกลุ่มบุคคลเฉพาะ
- ห้องสมุดของแบบสำรวจที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- ตัวเลือกการรวบรวมการตอบกลับแบบออฟไลน์
- หนึ่งในตัวเลือกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจไม่กี่ตัวที่มีแผนฟรี
ข้อจำกัดของ QuestionPro
- ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณของเครื่องมือการถ่วงน้ำหนัก
- การหยุดทำงานของแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้การตอบกลับสูญหายและเกิดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
- การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลระดับช่วง
ราคาของ QuestionPro
- จำเป็น: ฟรี
- ขั้นสูง: $129/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ทีมเอดิชั่น: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก QuestionPro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
7. แบบฟอร์ม Formstack
Formstack Forms เป็นโซลูชันแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มที่หลากหลาย คุณสามารถออกแบบแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นำเข้าแบบฟอร์มช่วยให้คุณเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น
จากแบบฟอร์มติดต่อที่ง่ายไปจนถึงแบบสำรวจที่ซับซ้อนและการลงทะเบียนกิจกรรม Formstack Forms มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกของ SurveyMonkey นี้มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ตรรกะเงื่อนไข การจัดเส้นทางข้อมูล และการผสานรวมกับแอปยอดนิยมจากบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจในการไหลของข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น
ด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม เช่น GDPR และ HIPAA, Formstack Forms มอบความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack Forms
- ตัวเลือกการปรับแต่งหลายแบบตามความต้องการด้านข้อมูล ข้อกำหนดการชำระเงิน และกฎเฉพาะของแคมเปญ
- การใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเก็บข้อมูลสำหรับการสำรวจ การลงทะเบียนโปรแกรม การยกเว้นและการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ง่ายต่อการฝังแบบสำรวจและแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์สำหรับโปรแกรมและกิจกรรม
- เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาและวิชาการ
ข้อจำกัดของแบบฟอร์ม Formstack
- การควบคุมข้อความที่จำกัดสำหรับฟิลด์และหัวข้อ
- กฎและสูตรอาจมีความท้าทายในการปรับแต่ง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้
- การปรับเปลี่ยนในรายการแบบเลื่อนลงสำหรับคำถามอาจลบการตั้งค่าเงื่อนไขที่มีอยู่
- แบบสำรวจไม่จำกัดเฉพาะแผน Enterprise และไม่มีแผนฟรีจริง
ราคาของ Formstack Forms
- เริ่มต้น: $125/เดือน
- ทีม: $250/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของแบบฟอร์ม Formstack
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Formstack Forms เหล่านี้!
8. FormAssembly
FormAssembly เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบได้อย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ทางเลือกนี้สำหรับ SurveyMonkey มาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง GDPR และ HIPAA คุณจึงสามารถรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในการวิจัยตลาดของคุณได้อย่างมั่นใจ
การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกของ FormAssembly เช่น Salesforce, PayPal และ Stripe ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถดำเนินการตามข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ แพลตฟอร์มนี้มีธีมและเทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูป การเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ด้วยคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานขั้นสูงและการปกปิดข้อมูลที่บอบบางในระดับฟิลด์ FormAssembly ช่วยให้คุณสามารถทำให้เอกสารโครงการและการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FormAssembly
- ตรรกะการแยกสาขาช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเดียวสำหรับผู้ชมหลายกลุ่ม
- คุณสมบัติการออกแบบที่ยืดหยุ่นรวมถึงการปรับแต่งส่วนหลังและการกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า
- คอนเน็กเตอร์ที่พร้อมใช้งานทันทีช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองได้
- หนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกทางเลือกของ SurveyMonkey ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ FormAssembly
- ปัญหาในการแก้ไขหรือเพิ่มคำถามหลังจากสร้างแบบฟอร์มแล้วอาจทำให้คำตอบสับสนได้
- แก้ไขฟิลด์ในแบบฟอร์มได้ยากหลังจากผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ชัดเจนทำให้ยากต่อการวินิจฉัยปัญหา
ราคาของ FormAssembly
- แผนฟรี
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Compliance Cloud: ติดต่อเพื่อขอราคา
- คลาวด์ของรัฐบาล: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ FormAssembly
- G2: 4. 4/5 (350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. คอนสแตนท์ คอนแทค
Constant Contact เป็นแพลตฟอร์มที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยให้คุณมีพลังในการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพ ออกแบบจดหมายข่าวที่ดึงดูดสายตา และทำการตลาดผ่านอีเมลโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
ทางเลือกนี้แทน SurveyMonkey ให้บริการเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย และคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง รวมถึงการจัดการรายการ การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการผสานกับสื่อสังคมออนไลน์ การลงทะเบียนกิจกรรม และการสำรวจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้มากขึ้น
ด้วย Constant Contact คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, และเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์, และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Constant Contact
- การสร้างแคมเปญง่ายด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ชัดเจน
- เทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องของแบรนด์
- จัดการการยกเลิกการรับข้อมูลได้ดีเพื่อป้องกันการส่งสแปมให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อจำกัดของคอนสแตนท์คอนแทค
- การดึงข้อมูลไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือใช้งานง่าย
- การขาดการทดสอบ A/B สำหรับหัวเรื่องพร้อมฟีเจอร์ส่งซ้ำอัตโนมัติ
- การเปรียบเทียบทางสายตาที่จำกัดระหว่างอีเมล
- ไม่มีแผนฟรีสำหรับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจจริง
ราคาของคอนสแตนท์คอนแทค
- ไลท์: 12 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $35/เดือน
- พรีเมียม: $80/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Constant Contact
- G2: 4. 0/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
10. Google Forms
Google Forms เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้อย่างไม่ยุ่งยาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเลือกประเภทคำถามต่างๆ ปรับแต่งการออกแบบ และเพิ่มตรรกะเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าตลอดการใช้งาน
สรุปโดยอัตโนมัติให้แผนภูมิแบบเรียลไทม์และตัวเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลใน Google Sheets เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจและตอบกลับได้ขณะเดินทาง ทางเลือกนี้แทน SurveyMonkeyให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณยังสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับข้อมูลการตอบกลับที่สะอาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
- เครื่องมือบนระบบคลาวด์พร้อมฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล
- รูปแบบต่าง ๆ สำหรับการออกแบบแบบฟอร์มให้ความหลากหลายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ไม่มีคำแนะนำหรือการช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
- สำหรับทางเลือกแทน SurveyMonkey, Google Forms มีห้องสมุดเทมเพลตที่เล็กมาก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ทำให้ยากต่อการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัท
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- GetApp: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Google Formsเหล่านี้ !
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SurveyMonkey?
พร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้ SurveyMonkey แล้วหรือยัง? ยอดเยี่ยมมาก! มาดูกันว่าสิ่งที่คุณต้องการในทางเลือกใหม่มีอะไรบ้าง
อันดับแรก ความเรียบง่าย
การมีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่ายสำหรับเครื่องมือสำรวจออนไลน์ของคุณเป็นสิ่งจำเป็น ไม่มีความยุ่งยาก เพียงแค่มีวิธีราบรื่นในการสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการต่อไป คุณต้องการโซลูชันที่ทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ต่อต้านคุณ
ต่อไป, การปรับแต่งแบบสำรวจ.
การมีอิสระในการปรับแต่งซอฟต์แวร์สำรวจของคุณจะช่วยให้คุณเพิ่มการมีส่วนร่วมและการตอบกลับในที่สุด การควบคุมประเภทของคำถาม การออกแบบ และการสร้างแบรนด์ได้มากขึ้นจะสะท้อนออกมาในข้อมูลการสำรวจที่คุณรวบรวมได้
จากนั้น คิดเกี่ยวกับการกระจาย
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SurveyMonkey ควรมีประเภทแบบสำรวจที่หลากหลาย ตัวเลือกในการแชร์ และแบบสำรวจไม่จำกัดจำนวน เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการวิจัยผู้ใช้ที่หลากหลายผ่านทุกช่องทางของคุณ พิจารณาทุกช่องทางของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่กิจกรรมแบบพบหน้ากับผู้คน โดยใช้รหัส QR เพื่อนำพวกเขาไปยังแบบสำรวจหรือฟอร์มออนไลน์
อย่าลืม การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือใหม่ของคุณควรเปลี่ยนคำตอบจากแบบสำรวจให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มองหาผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ รายงานขั้นสูง และความสามารถในการส่งออกข้อมูลเชิงปริมาณ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือข้อมูลของคุณ เช่น Google Analytics เพื่อรับรองว่าคุณจะได้รับแบบสำรวจและข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมที่แม่นยำที่สุด
และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณค่า. รูปแบบการกำหนดราคาเป็นธรรมหรือไม่? มีเวอร์ชันฟรีหรือมีแผนสำหรับความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกันหรือไม่? ทางเลือกที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากมายแต่ยังคงมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น ความสามารถในการลากและวางแบบ WYSIWYG, แบบฟอร์มไม่จำกัด, แบบสำรวจบนมือถือ, หรือความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของความคิดเห็นภายในแพลตฟอร์ม.
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SurveyMonkey สำหรับธุรกิจของคุณ
ด้วยตัวเลือกมากมายของทางเลือกสำหรับ SurveyMonkey ที่มีอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้เพียงแพลตฟอร์มเดียวเมื่อคุณต้องการออกแบบและแจกจ่ายแบบสำรวจหรือแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ การพิจารณาเครื่องมือสำรวจอื่น ๆ จะเปิดโลกแห่งคุณสมบัติใหม่ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลของคุณ
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณควรตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า หรือความสามารถในการสร้างแบบสำรวจอัตโนมัติหรือแบบสำรวจแบบไม่มีตราสินค้า
พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและสำรวจตัวเลือกของคุณหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้ ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ