15 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Forms ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

แบบฟอร์มมีอยู่ทุกที่—ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ติดตามลูกค้าเป้าหมาย หรือจัดการการตอบรับสำหรับงานอีเวนต์
หากคุณเคยต้องการสร้างแบบสอบถามอย่างรวดเร็ว คุณอาจเคยหันมาใช้ Google Forms มันฟรี ใช้งานง่าย และผสานการทำงานกับ Google Sheets ได้เป็นอย่างดี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นที่นิยมสำหรับหลายๆ คน
แต่ประเด็นคือ—มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ.เทมเพลตและตัวเลือกการออกแบบของ Google Formsนั้นพื้นฐาน. แพลตฟอร์มยังขาดการวิเคราะห์ขั้นสูง และหากคุณต้องการการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์หรือการปรับแต่งอย่างจริงจัง คุณก็หมดโชคแล้ว.
ข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาแบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด รับชำระเงิน หรือสร้างผลงานที่ดูดีจริง ๆ
ในความเป็นจริง80% ของนักการตลาดชอบใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่รองรับระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้น หากคุณรู้สึกว่า Google Forms ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป คุณโชคดีแล้ว
เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Forms เพื่อช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น—โดยไม่ต้องยุ่งยากหรือกระทบกับงบประมาณของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Forms:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
- Jotform: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่รวมการชำระเงิน
- Zoho Forms: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Zoho
- ฟอร์มที่ทรงพลัง: เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์ WordPress ที่มีการแสดงผลข้อมูลขั้นสูง
- Typeform: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเชิงสนทนา
- Paperform: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มการตลาดที่มีลักษณะคล้ายหน้า Landing Page
- Cognito Forms: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่มีการคำนวณจำนวนมาก
- SurveyMonkey: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- Formstack: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มด้านการดูแลสุขภาพและกฎหมายแบบอัตโนมัติ
- Wufoo: เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
- WPForms: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มง่ายๆ บน WordPress
- 123FormBuilder: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มหลายภาษา
- HubSpot Form Builder: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์ม
- Ninja Forms: ตัวสร้างฟอร์ม WordPress ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
- ฟอร์มไซต์: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลแบบฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Forms?
ก่อนเลือกจากรายการคู่แข่งของ Google Forms ของเรา โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- อัตโนมัติ ตรรกะเงื่อนไข: เลือกทางเลือกของ Google Forms ที่แสดงหรือซ่อนคำถามแบบไดนามิกตามคำตอบก่อนหน้า เพื่อสร้างแบบสำรวจที่มีความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจมากขึ้น
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแบรนด์และการออกแบบ: เลือกแพลตฟอร์มที่ให้คุณเพิ่มโลโก้ สีสัน และสไตล์เฉพาะตัว เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง: เลือกเครื่องมือที่ให้แผนภูมิ, รูปแบบการส่งออกหลายรูปแบบ, และข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติเพื่อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามหลายราย: ตรวจสอบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM เครื่องมืออีเมล และแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง: ตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียดหากมีการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่ Google Forms จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์แยกออกมาต่างหาก มันถูกเปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของชุด Google Docs ในปี 2008 เมื่อเวลาผ่านไป มันได้พัฒนาด้วยฟีเจอร์และการผสานรวมใหม่ๆ จนในที่สุดกลายเป็นเครื่องมือของตัวเองในปี 2016 เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลและการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับ Google Forms
พร้อมที่จะค้นหาเครื่องมือสร้างฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่? นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์)
เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย ClickUp คือแอปที่ครบจบทุกความต้องการในการทำงานอย่างแท้จริง ด้วยการผสานฟีเจอร์สร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลังเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดได้ครบถ้วนในที่เดียว
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถ เปลี่ยนคำตอบที่รวบรวมได้เป็นงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน, ทำวิจัยตลาด, หรือจัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้,มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
ต่างจาก Google Forms, ClickUp Forms ให้บริการการตอบกลับแบบมีเงื่อนไขอย่างชาญฉลาด ทำให้แบบฟอร์มของคุณปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
ผลลัพธ์คือ? ประสบการณ์ที่นวัตกรรมมากขึ้น และส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม ศูนย์กลางแบบฟอร์มใหม่ทั้งหมดทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลาง ให้การเข้าถึงทันที และการจัดการที่ราบรื่นของแบบฟอร์มทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่รายงานข้อบกพร่องไปจนถึงคำขอแคมเปญ
คุณยังสามารถทำให้แบบฟอร์มของคุณดูสวยงามยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บล็อกข้อมูลและคำอธิบายคำถาม ซึ่งช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจบริบทและแนวทางได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ยังมีมากกว่านั้น! ใช้การวิเคราะห์ด้วย AI ของ ClickUp Brain เพื่อสรุปคำตอบทั้งหมดให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง
ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปในการพยายามสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากคำตอบ
ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านภาพหน้าปก, พื้นหลัง, และสีปุ่มที่สามารถปรับแต่งได้ นอกเหนือจากด้านความสวยงามแล้ว ClickUp ยังได้ เสริมความแข็งแกร่งในการผสานการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงการผสานกับ Zapier และความสามารถในการสร้างการผสานการทำงานกับแชทผ่าน ClickUp API เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบใน ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการรวบรวมและวิเคราะห์การตอบกลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ประหยัดเวลาในขณะที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยมอบหมายงานให้กับทีมขายและการตลาดของคุณทันที ซึ่งช่วยให้การตอบกลับแบบฟอร์มของคุณเป็นระเบียบและมั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามผลอย่างทันท่วงที—ช่วยให้คุณเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้อีกด้วย เพื่อให้ไม่พลาดการตอบกลับแม้แต่รายเดียว!
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถซิงค์ทุกอย่างกับClickUp CRM ได้ ทำให้ข้อมูลลูกค้าของคุณอัปเดตและสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ด้วยข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว การสร้างแบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้นนั้นง่ายกว่าที่เคย ไม่มีเวลา? ไม่มีปัญหา! คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเทมเพลตและเลือกแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานซึ่งตรงกับความต้องการของคุณได้
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมของเรา!
หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้ ลูกค้า หรือพนักงานของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบแบบสำรวจที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ รวบรวมข้อมูลที่มีความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และจับแนวโน้มต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ลองดูเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpหากคุณต้องการสิ่งที่เรียบง่ายกว่า มันมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ทำให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจได้ทุกประเภทที่สามารถรวบรวมคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างปลอดภัย และยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน
ประโยชน์ของ ClickUp
- ปรับแต่งฟิลด์แบบฟอร์มด้วยClickUp Custom Fields เพื่อ รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
- เปลี่ยนคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นงานใน ClickUp เพื่อ ติดตาม จัดการ และมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp สำหรับแบบสำรวจและคำขอ
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Dashboardsและมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และแอคชั่นอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เพื่อประหยัดเวลา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets, Slack และ Zapier
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้ได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
Clickup Forms ช่วยให้เราสามารถส่งต่อคำขอจากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มจะกลายเป็นงาน และเราสามารถติดตามคำขอทั้งหมดนี้บนบอร์ดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการทีมได้รับทราบความคืบหน้า อุปสรรค หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา ซึ่งช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมและมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Clickup Forms ช่วยให้เราสามารถส่งต่อคำขอจากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มจะกลายเป็นงาน และเราสามารถติดตามคำขอทั้งหมดเหล่านี้บนบอร์ดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการทีมได้รับทราบความคืบหน้า อุปสรรค หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา ซึ่งช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ และทำให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่รวมระบบชำระเงิน)
Jotformช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบและการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง—ไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนเหมือนโปรแกรมสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงอื่นๆ
เครื่องมือสร้างแบบลากและวางของรองรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, เงื่อนไขตรรกะ, แบบฟอร์มหลายภาษา, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด
คุณยังสามารถ ฝังไฟล์ PDF, รวบรวมลายเซ็นผ่าน DocuSign, และปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงินได้อีกด้วย ด้วย Smart Payments Forms คุณสามารถแบ่งการชำระเงิน, ตั้งค่าการผ่อนชำระ, และใช้ตรรกะเงื่อนไข—สิทธิพิเศษที่หายากในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ใช้ธีมมากกว่า 100 แบบเพื่อสร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน แบบสำรวจ และอื่น ๆ ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- อัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การสร้างใบแจ้งหนี้ รายงาน การแจ้งเตือนทางอีเมล และระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- รับชำระเงินผ่าน 32 เกตเวย์, ACH, บัตรเครดิต/เดบิต และเช็คอิเล็กทรอนิกส์
- รวบรวมข้อมูลแบบออฟไลน์ด้วย Jotform Mobile Forms
- แปลแบบฟอร์มเป็น 130+ ภาษาเพื่อการเข้าถึงทั่วโลก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 150 รายการ รวมถึง CRM อย่าง HubSpot และบริการอีเมลอย่าง Mailchimp
ข้อจำกัดของ Jotform
- แบบฟอร์มจำนวนน้อยในเวอร์ชันฟรี
- ระบบอัตโนมัติค่อนข้างพื้นฐาน
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไร
ด้วยกำลังอาสาสมัครจำนวนมากที่ขายโฆษณาสำหรับใบปิดละครเวที Jotform ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเราไปอย่างมาก การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายมาก ข้อมูลโฆษณา การชำระเงิน ทุกอย่างอยู่ในแบบฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษอีกต่อไปและไม่ต้องติดตามวิธีการชำระเงินหลายรูปแบบ ไม่ต้องพลาดโฆษณาอีกต่อไปเพราะมีคนกรอกเอกสารไม่ถูกต้อง
ด้วยกำลังอาสาสมัครจำนวนมากที่ขายโฆษณาสำหรับใบปิดละครเวที Jotform ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเราไปอย่างมาก การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายมาก ข้อมูลโฆษณา การชำระเงิน ทุกอย่างอยู่ในแบบฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษอีกต่อไปและไม่ต้องติดตามวิธีการชำระเงินหลายรูปแบบ ไม่ต้องพลาดโฆษณาอีกต่อไปเพราะมีคนกรอกเอกสารไม่ถูกต้อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังเปลี่ยนจาก Google Forms หรือ Microsoft Forms มาใช้ Jotform อยู่ใช่ไหม? คุณสามารถย้ายแบบฟอร์มที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ เลย!
3. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มภายในระบบนิเวศของ Zoho)
ชุดธุรกิจครบวงจรของ Zoho ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลายบริษัทเลือกใช้ และZoho Formsก็เข้ากันได้อย่างลงตัว มันมาพร้อมกับ ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่มีมากกว่า 30 ประเภทของฟิลด์ ตรรกะเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้ และการทำงานอัตโนมัติเพื่อจับลูกค้าเป้าหมาย ส่งการแจ้งเตือน และรวบรวมข้อมูล
ผสานรวมกับแอป Zoho (CRM, Books, Projects) ทุกการส่งข้อมูลจะซิงค์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม ทำให้งานต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การตอบอีเมล และการอัปเดตโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
- มอบหมายงาน, กำหนดบทบาท, และติดตามความคืบหน้า
- รับชำระเงินโดยตรงผ่านแบบฟอร์ม
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- รับประกันความปลอดภัยด้วยการปกป้องข้อมูลขั้นสูง
- เข้าถึงและส่งแบบฟอร์มแบบออฟไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดคุณสมบัติ AI
- แอปพลิเคชันมือถือ UI ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
ราคาของ Zoho Forms
ทุกแผนจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายปี
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 50 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 90 ดอลลาร์/เดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไร
ปัจจุบัน Zohoform อนุญาตให้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ เท่านั้น เช่น Zoho CRM ซึ่งหมายความว่าคุณอาจพบข้อจำกัดหากต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Zoho Form สามารถรองรับความสามารถในการเชื่อมต่อที่คุณต้องการได้ ก่อนตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มนี้
ปัจจุบัน Zohoform อนุญาตให้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ เท่านั้น เช่น Zoho CRM ซึ่งหมายความว่าคุณอาจพบข้อจำกัดหากต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Zoho Form สามารถรองรับความสามารถในการเชื่อมต่อที่คุณต้องการได้ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้
4. Formidable Forms (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์ WordPress ที่มีการแสดงข้อมูลขั้นสูง)
หากคุณต้องการจัดการและแสดงข้อมูลโดยตรงบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นกระดานงาน, รายการทรัพย์สิน, หรือไดเรกทอรี—Formidable Formsคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติ Views ของมันช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการส่งแบบฟอร์มและแสดงผลได้ทันทีในรูปแบบที่กำหนดเอง เช่น ตาราง ปฏิทิน หรือรายการแบบโต้ตอบ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตกว่า 200 แบบ เครื่องมืออัตโนมัติ และการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของ Formidable Forms
- สร้างและออกแบบฟอร์มด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง
- แสดงการส่งผลงานเป็นมุมมองแบบกำหนดเองที่ส่วนหน้า
- แยกแบบฟอร์มยาวออกเป็นหลายหน้าพร้อมบันทึกอัตโนมัติสำหรับคำตอบ
- ทำให้การเปิดใช้งานแบบฟอร์มเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยวันที่เปิด/ปิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ปกป้องแบบฟอร์มด้วยเครื่องมือป้องกันการสแปมในตัว
- สร้างไฟล์ PDF สำหรับใบแจ้งหนี้ ใบรับรอง และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Formidable Forms
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดสไตล์และมุมมอง
- อินเทอร์เฟซไม่เสถียรเนื่องจากมีจำนวนฟิลด์และเงื่อนไขมากเกินไป
ราคาของ Formidable Forms
ทั้งหมดต่อไปนี้คืออัตราที่ไม่มีการลดราคา และเรียกเก็บเงินเป็นรายปี
- พื้นฐาน: 79 ดอลลาร์/ปี
- เพิ่มเติม: $199/ปี
- ธุรกิจ: 399 ดอลลาร์/ปี
- เอลิต: $599/ปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Formidable Forms
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าเลือกใช้แบบฟอร์มที่เหมาะกับทุกคน—ลองทำการทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบต่าง ๆ การจัดเรียงฟิลด์ และการออกแบบ ทดสอบการเปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบคอลัมน์เดียวกับหลายคอลัมน์ แถบความคืบหน้าสำหรับแบบฟอร์มหลายขั้นตอน หรือตำแหน่งปุ่ม CTA ที่แตกต่างกัน เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดที่ช่วยเพิ่มอัตราการกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ได้มากที่สุด การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อความมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการแปลงเป็นลูกค้า!
5. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มสนทนา)
แบบสำรวจมีความสำคัญสำหรับการรับข้อเสนอแนะ แต่ก็อาจน่าเบื่อได้เช่นกันTypeformแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนแบบฟอร์มให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและเหมือนการสนทนา
แทนที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจกับแบบสอบถามเต็มหน้าเหมือน Google Forms, Typeform ถามคำถามเพียงครั้งละข้อ ทำให้เกิดการไหลลื่นและมีปฏิสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดแม้ในแผนฟรี
ด้วยตรรกะการแยกสาขาและการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้รู้สึกเหมือนการสนทนาจริงมากกว่าการสำรวจ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคัดกรองลูกค้าการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า หรือแบบทดสอบที่อัตราการตอบกลับมีความสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ใช้คำถามมากกว่า 28 ประเภท พร้อมระบบข้ามคำถามและเส้นทางแยก
- ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- รับชำระเงินผ่านการเชื่อมต่อกับ PayPal และ Stripe
- ติดตามการตอบกลับด้วยรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จและรูปแบบ
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 120 แอป เช่น Calendly และ Slack
ข้อจำกัดของ Typeform
- ตัวเลือกการออกแบบมากเกินไปอาจทำให้สับสน
- ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคาของ Typeform
แผนหลัก:
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
แผนการเติบโต:
- สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน
- Growth Pro: 349 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโตแบบกำหนดเอง: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไร
ฉันพบว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบ มันช่วยให้ฉันสามารถนำความคิดเห็นจากผู้ใช้หลายคนมาจัดระเบียบในรูปแบบที่ช่วยให้ฉันพิจารณาแนวทางของตัวเองในแง่ของการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ฉันรู้สึกหงุดหงิดบางครั้งที่ต้องเจอกับเพย์วอลล์ แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับบริการที่ต้องชำระเงิน
ฉันพบว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบ มันช่วยให้ฉันสามารถนำความคิดเห็นจากผู้ใช้หลายคนมาจัดระเบียบในรูปแบบที่ช่วยให้ฉันพิจารณาแนวทางของตัวเองในแง่ของการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ฉันรู้สึกหงุดหงิดบางครั้งที่ต้องเจอกับระบบจำกัดการเข้าถึงที่ต้องจ่ายเงิน แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับบริการที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการนี้มักกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีขอคำติชมและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
6. Paperform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มการตลาดที่มีลักษณะเหมือนหน้า landing page)
ทีมการตลาดบางทีมไม่ได้แค่สร้างแบบฟอร์ม—พวกเขาออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจอย่างเต็มรูปแบบ แล้วทำได้อย่างไร? ด้วยเครื่องมืออย่างPaperform
ทางเลือกของ Google Forms นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง แบบฟอร์มที่ดึงดูดสายตาและเน้นการแปลง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนหน้าเว็บมืออาชีพ ต่างจากตัวสร้างแบบฟอร์มที่แข็งทื่อ Paperform ช่วยให้คุณจัดเรียงเนื้อหาได้อย่างอิสระ ผสมผสานคำถาม รูปภาพ วิดีโอ และข้อความได้เหมือนกับการแก้ไขเอกสาร
นั่นคือเหตุผลที่ทีมต่างๆ ใช้มันสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, แอปพลิเคชัน, และการสำรวจความคิดเห็นที่มีแบรนด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform
- สร้างแบบฟอร์มเว็บ, หน้า landing, และแบบทดสอบ ด้วย 700+ รูปแบบ และ 500+ แม่แบบ
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยรูปภาพ วิดีโอ หัวข้อ และข้อความแบบสมบูรณ์
- เก็บข้อมูลผู้เข้าชมสำหรับโฆษณา PPC และแคมเปญที่เจาะจง
- สร้างแคตตาล็อกสินค้าพร้อมตัวเลือกการสั่งซื้อและการชำระเงิน
- ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ด้วย CSS แบบกำหนดเอง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือกว่า 2,000 รายการ เช่น Slack, Asana และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Paperform
- คุณสมบัติ PDF ที่จำกัดและขาดการสแกน PDF
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paperform อย่างไร
ฉันค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ฉันทำสำเร็จด้วย Paperform; อาจมีเพียงอย่างเดียวคือเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าเมื่อฉันใช้ Typeform และฉันไม่สามารถหาวิธีเก็บแบบฟอร์มไว้ในคลังแทนที่จะลบได้ ฉันเลยต้องสร้างโฟลเดอร์แทน
ฉันค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ฉันทำสำเร็จด้วย Paperform; อาจมีเพียงอย่างเดียวคือเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าเมื่อฉันใช้ Typeform และฉันไม่สามารถหาวิธีเก็บแบบฟอร์มไว้ในคลังแทนที่จะลบได้ ฉันเลยสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแทน
7. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่มีการคำนวณจำนวนมาก)
Cognito Formsเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดหากบริษัทของคุณจัดการกับการคำนวณที่ซับซ้อน เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงนี้สามารถจัดการกับการกำหนดราคาแบบเรียลไทม์ การคำนวณภาษี และสูตรที่กำหนดเองได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่มีรายละเอียด ใบแจ้งหนี้ และแอปพลิเคชันทางการเงิน
เครื่องมือคำนวณที่ทรงพลังของมันสามารถทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ, ใช้ภาษีหรือส่วนลด, และยังสามารถแทรกผลลัพธ์ลงในไฟล์ PDF ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การเก็บเงินที่ปลอดภัย, และตัวสร้างแบบลากและวางที่ยืดหยุ่นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- ปรับแต่งแบบอักษร รูปแบบการป้อนข้อมูล และสีต่างๆ ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง
- ใช้คำถามมากกว่า 17 ประเภท รวมถึงช่องราคาและสกุลเงิน
- ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสูตรในตัว
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อแสดงเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 150 แบบสำหรับฟอร์มประเภทต่างๆ
- เก็บเงินผ่าน Square หรือ PayPal
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- ตัวเลือกการออกแบบและการจัดรูปแบบที่จำกัด
- จำนวนการเชื่อมต่อโดยตรงน้อยลง
ราคาของ Cognito Forms
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19/เดือน
- ทีม: $39/เดือน
- องค์กร: 129 ดอลลาร์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
Cognito Forms เป็นแพลตฟอร์มที่ครบครันซึ่งมอบความยืดหยุ่น การปรับแต่ง และตรรกะเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่สามารถทำเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการหรือจินตนาการได้ ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในฟังก์ชันเฉพาะได้ บทบาทผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าฟิลด์ใดจะแสดง เป็นข้อบังคับ หรือซ่อนจากผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ฉันได้ทำการวิจัยแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมายก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ Cognito Forms และมันได้ทำให้กระบวนการของเราefficientขึ้นอย่างแท้จริง
Cognito Forms เป็นแพลตฟอร์มที่ครบครันซึ่งมอบความยืดหยุ่น การปรับแต่ง และตรรกะเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่สามารถทำเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการหรือจินตนาการได้ ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถอัตโนมัติฟังก์ชันเฉพาะได้ บทบาทช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าฟิลด์ใดจะปรากฏ เป็นข้อบังคับ หรือซ่อนไว้สำหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ฉันได้ทำการวิจัยแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมายก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ Cognito Forms และมันได้ทำให้กระบวนการของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแท้จริง
8. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีข้อมูลมาก)
SurveyMonkeyมอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากกว่า Google Forms อย่างมาก—โดยเฉพาะสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมืออาชีพ
การปรับแต่งขั้นสูงและการวิเคราะห์ทำให้เหมาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวิจัยตลาดไปจนถึงการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
นอกจากนี้คลังคำถามกว่า 2,000 ข้อที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบล่วงหน้า ยังช่วยให้คุณตั้งคำถามที่ถูกต้องด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาดซึ่งปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- ใช้แบบสอบถามมากกว่า 15 ประเภทเพื่อสร้างแบบสำรวจที่ตรงเป้าหมาย
- ปรับปรุงความถูกต้องด้วยเงื่อนไขการแยกสาขาและตรรกะการข้าม
- ฝังแบบสำรวจในอีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วย WordCloud และการวิเคราะห์ความรู้สึก
- ส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบ CSV, XLS, PDF, PPT และ SPS
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- การนำทาง UI อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- คุณสมบัติขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ SurveyMonkey
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียร์รายปี: $1,428/ปี
- ข้อได้เปรียบรายปี: $468/ปี
- มาตรฐานรายเดือน: $99/เดือน
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (22,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SurveyMonkey ว่าอย่างไร
ฉันไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล แต่ระบบนี้ช่วยให้ฉันสามารถรักษาความปลอดภัยและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันชอบที่มีคลังคำตอบแนะนำซึ่งเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม เพราะฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตัวจริง ฉันจึงคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจถูกตีความผิดได้ง่าย! นอกจากนี้ การเพิ่มเพื่อนร่วมงานหรือใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้แบบ "lite" ก็ค่อนข้างมีราคาสูงอยู่เหมือนกัน
ฉันไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล แต่ระบบนี้ช่วยให้ฉันสามารถรักษาความปลอดภัยและใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจ ฉันชอบที่มีคลังคำตอบแนะนำซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม เพราะฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอย่างแท้จริง ฉันจึงคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจตีความผิดได้ง่าย! นอกจากนี้ ราคาสำหรับการเพิ่มเพื่อนร่วมงานหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้แบบ "ไลท์" ก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแบบสำรวจใน Google Forms
9. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มทางการแพทย์และกฎหมายอัตโนมัติ)
Formstackไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเท่านั้น—แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ กฎหมาย และการเงิน
นอกเหนือจากการสร้างแบบฟอร์มแล้ว ระบบยัง สร้างไฟล์ที่กำหนดเองจากการส่งข้อมูล รวมถึงสัญญา ข้อเสนอ และข้อตกลง เครื่องมือนี้ยังรองรับเนื้อหาตามเงื่อนไข ฟิลด์แบบไดนามิก และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA และ SOC 2 อย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวางพร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 300 แบบ
- นำเข้าแบบฟอร์มจากแพลตฟอร์มอื่นโดยใช้ Form Importer
- บล็อกสแปมด้วย reCAPTCHA ที่มองไม่เห็น
- ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัส SSL, GDPR และสอดคล้องกับ HIPAA
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดเส้นทางข้อมูลและผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 260 แอป
ข้อจำกัดของ Formstack
- ตัวเลือกแบบอักษรและการจัดรูปแบบที่จำกัด
- ระบบอาจมีข้อบกพร่องและอาจทำให้สับสนได้
- ไม่สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ห้องสวีท: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. Wufoo (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและวิเคราะห์แบบฟอร์ม)
หากบริษัทของคุณพึ่งพาการรายงานและแดชบอร์ดที่มีรายละเอียดชัดเจนWufooทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
สร้าง รายงานที่กำหนดเองพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์, ตารางหมุน, แผนภูมิแบบไดนามิก, และการเปรียบเทียบข้าม—ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม คุณสามารถทำให้การแชร์รายงานเป็นอัตโนมัติและตั้งค่าแดชบอร์ดที่อัปเดตเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- เลือกจากเทมเพลตแบบฟอร์มกว่า 400 แบบ หรือออกแบบของคุณเองด้วย Theme Designer
- อนุญาตให้ผู้ตอบแบบสอบถามอัปโหลดไฟล์ได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์ม
- ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัส SSL 256 บิต
- สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมแดชบอร์ดที่อัปเดตอัตโนมัติ และวิเคราะห์แบบฟอร์มด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ในตัว
- กำหนดขีดจำกัดเพื่อปิดแบบฟอร์มหลังจากถึงจำนวนการตอบกลับสูงสุดหรือหมดเขต
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 2,000 แอป รวมถึงเกตเวย์การชำระเงินอย่าง PayPal
ข้อจำกัดของ Wufoo
- อินเตอร์เฟซดูล้าสมัยและอาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ตัวเลือกของวิดเจ็ตค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ไม่รองรับแบบฟอร์มออฟไลน์
ราคาของ Wufoo
- เริ่มต้น: $22/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ขั้นสูง: $99/เดือน
- สูงสุด: $249/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
💡 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: SurveyMonkey ได้เข้าซื้อกิจการ Wufoo ในปี 2011 ตั้งแต่นั้นมา Wufoo ได้นำระบบความปลอดภัยระดับสูงสุดของ SurveyMonkey มาใช้ และตอนนี้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์ม—ให้คุณจัดการข้อมูล Wufoo ได้จากบัญชี SurveyMonkey ของคุณ
11. WPForms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มง่าย ๆ บน WordPress)
WPFormsเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ WordPress ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผสานการทำงานกับปลั๊กอิน WordPress ได้อย่างราบรื่น
มันสามารถปรับแต่งได้สูงและมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างแบบฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์, การส่งข้อมูลที่มีระยะเวลาจำกัด, หรือเนื้อหาที่ต้องผ่านการคัดกรอง—เหมาะสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก, ข้อเสนอพิเศษ, หรือการลงทะเบียนที่มีระยะเวลาจำกัด
สิ่งที่ทำให้ WPForms โดดเด่นคือการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันแบบฟอร์ม, กำหนดข้อจำกัดตามบทบาทผู้ใช้, จำกัดการส่ง, กำหนดเวลาการเปิดให้ใช้งาน, หรือแม้แต่ให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ที่ได้ซื้อหรือดูเนื้อหาเฉพาะเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPForms
- เพิ่มประสิทธิภาพแบบฟอร์มด้วยส่วนเสริม เช่น แบบสำรวจและการโหวต และหน้าแบบฟอร์ม
- ปรับแต่งฟิลด์แบบฟอร์มด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- จำกัดการเข้าถึงโดยใช้ส่วนเสริม Form Locker
- สร้างแบบฟอร์มได้ทันทีด้วยเทมเพลตฟรีมากกว่า 2,000 แบบ
- บล็อกสแปมด้วย Captcha และ Google reCAPTCHA
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 7,000 รายการผ่านการผสานการทำงานในตัวและ Zapier
ข้อจำกัดของ WPForms
- การปรับแต่งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ CSS
- คุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวมมีอยู่ในแผนระดับสูง
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ WPForms
- พื้นฐาน: $99/เดือน
- เพิ่มเติม: $199/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
- เอลิต: $599/เดือน
WPForms รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่กับคุณ (สำคัญอย่างยิ่งหากคุณเก็บข้อมูลที่คุณไม่ต้องการแชร์กับ Google หรือบริการอื่น ๆ) ผู้คนสามารถตอบกลับได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีของบุคคลที่สาม (แบบฟอร์ม Google จำเป็นต้องใช้บัญชี Google) ใช้งานง่ายหลังจากเรียนรู้เล็กน้อย
ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่กับคุณ (สำคัญอย่างยิ่งหากคุณเก็บข้อมูลที่คุณไม่ต้องการแชร์กับ Google หรือบริการอื่น ๆ) ผู้คนสามารถตอบกลับได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีของบุคคลที่สาม (แบบฟอร์มของ Google จำเป็นต้องใช้บัญชี Google) ใช้งานง่ายหลังจากเรียนรู้เล็กน้อย
12. 123FormBuilder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มหลายภาษา)
เมื่อบริษัทของคุณให้บริการแก่ผู้ชมทั่วโลก แบบฟอร์มของคุณต้องปรับให้เข้ากับหลายภาษา123FormBuilderทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นโดยการตรวจจับตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติและแสดงแบบฟอร์มในภาษาที่พวกเขาต้องการ นอกจากนี้ยังทำให้การตอบสนองเป็นมาตรฐานในหลายภาษาในขณะที่ รักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ การจัดรูปแบบ และการคำนวณ
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยมาก คุณสามารถลากและวางองค์ประกอบ ปรับแต่งการตั้งค่า และเผยแพร่แบบฟอร์มได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 123FormBuilder
- ระบบจะตรวจจับตำแหน่งผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงแบบฟอร์มในภาษาที่ถูกต้อง
- มาตรฐานรูปแบบการตอบกลับโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้ในการส่งข้อมูล
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์แบบไดนามิก
- สร้างแบบฟอร์มออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลเมื่อกลับมาออนไลน์
- ปกป้องข้อมูลด้วย CAPTCHA และการเข้ารหัส SSL
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 2,000 แบบสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน
ข้อจำกัดของ 123FormBuilder
- รูปแบบแอปพลิเคชันมือถืออาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบฟอร์มที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจมีข้อบกพร่อง
ราคาของ 123FormBuilder
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทอง: $37/เดือน
- แพลทินัม: $49/เดือน
- เพชร: $99/เดือน
- องค์กร: 225 ดอลลาร์/เดือน
123FormBuilder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
13. HubSpot Form Builder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์ม)
HubSpot Form Builderเป็นเครื่องมือสำคัญในชุดการตลาดและการขายของ HubSpot ที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างโอกาสในการขายโดยเฉพาะ โดยจะส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังทีมขายโดยอัตโนมัติ พร้อมช่วยให้ติดตามผลได้อย่างเป็นส่วนตัวตามคำตอบที่ได้รับ
อย่างไร? ด้วยการซิงค์โดยตรงกับ HubSpot CRM ข้อมูลติดต่อจะได้รับการอัปเดตและคะแนนของลีดจะได้รับการปรับปรุงทันที นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Progressive Profiling ยังจดจำผู้เข้าชมที่กลับมาและถามคำถามใหม่แทนที่จะถามคำถามเดิมซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Google Forms ไม่มี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม HubSpot
- ซิงค์ข้อมูลการส่งกับ HubSpot CRM เพื่อติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้การเก็บข้อมูลแบบก้าวหน้าเพื่อรวบรวมรายละเอียดใหม่จากผู้ใช้ที่กลับมา
- อัตโนมัติการส่งอีเมลและขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหลังจากการส่งแบบฟอร์ม
- รวมถึงฟิลด์ที่ซ่อนอยู่เพื่อเก็บข้อมูลแคมเปญและแหล่งที่มาของลีด
- ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ใดก็ได้ด้วยการติดตามและวิเคราะห์ในตัว
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการในระบบนิเวศของ HubSpot สำหรับการแบ่งกลุ่มและการดูแลลูกค้า
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม HubSpot
- คุณไม่สามารถซื้อเพียงการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มแบบฟอร์มได้
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม HubSpot
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม ฟรี เป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CRM และ Marketing Hub; ไม่สามารถซื้อเป็นผลิตภัณฑ์แยกได้
HubSpot Form Builder คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบบฟอร์มหลายขั้นตอนสามารถเพิ่มอัตราการกรอกให้เสร็จสมบูรณ์ได้สูงถึง 46% เนื่องจากผู้ใช้รู้สึกว่าไม่ยุ่งยากเท่าแบบฟอร์มหน้าเดียวที่ยาว!
14. Ninja Forms (เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม WordPress ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา)
แม้ว่า Ninja Forms จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่เจ้าของเว็บไซต์ WordPress แต่แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นอย่างแท้จริงสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการปรับแต่งและการโต้ตอบขั้นสูงกับผู้ใช้
นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐาน เช่น เงื่อนไขตรรกะ, ตัวเลือกการชำระเงิน, การอัปโหลดไฟล์, และการคำนวณ, Ninja Forms ให้การเข้าถึง API อย่างลึกซึ้งพร้อมตัวกรองและฮุค, ทำให้สามารถสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
นักพัฒนาสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์แบ็กเอนด์ที่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการจัดเส้นทางข้อมูล, ใช้ตรรกะเงื่อนไข, และเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ninja Forms
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับแบบฟอร์มติดต่อ, สั่งซื้อ, หรือชำระเงินที่ง่าย
- ส่งออกและนำเข้าข้อมูลแบบฟอร์มเป็น Excel, PDF หรือ Google Sheets
- ป้องกันสแปมด้วย ReCaptcha และช่องคำถาม-คำตอบที่กำหนดเอง
- การเข้าถึง API ของ WordPress แบบเต็มรูปแบบสำหรับการปรับแต่งแบบฟอร์มขั้นสูง
- ผสานการทำงานกับ Trello, Slack และเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป 16 แบบ
ข้อจำกัดของ Ninja Forms
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินมีราคาแพง
- ไม่มีส่วนเสริมฟรี
ราคาของ Ninja Forms
- หลัก: ฟรี
- เพิ่มเติม: $99/ปี
- ข้อดี: $199/ปี
- เอลิต: $499/ปี
Ninja Forms รีวิวและคะแนน
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
15. Formsite (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลแบบฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง)
ไม่มีผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ในรายการของเราที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากเท่ากับFormsite
การเข้ารหัสระดับฟิลด์ของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถปกป้องฟิลด์แบบฟอร์มเฉพาะได้ โดยรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคมหรือรายละเอียดทางการแพทย์ให้ปลอดภัย ในขณะที่ยังคงให้ฟิลด์อื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมรวมถึงการเข้ารหัส SSL 256 บิต การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท และตัวเลือกการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Formsite
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยโลโก้และดีไซน์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ฝังแบบฟอร์มบนหน้าใดก็ได้ด้วยโค้ดคัดลอกและวางอย่างง่าย
- เข้ารหัสแบบฟอร์มและแบบสำรวจโดยใช้รหัส QR และบาร์โค้ด 2 มิติ
- สร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อพร้อมระบบกำหนดราคาอัตโนมัติและตัวเลือกการชำระเงินหลายช่องทาง
- แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce และอื่น ๆ ผ่าน Zapier
ข้อจำกัดของ Formsite
- การปรับแต่งที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจดูสับสนเล็กน้อย
ราคาของ Formsite
- ส่วนตัว: $24. 95/เดือน
- มืออาชีพ: $39.95/เดือน
- ธุรกิจ: $69.95/เดือน
- ธุรกิจ +: $99.95/เดือน
- องค์กร: $249. 95/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Formsite
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
บอกลาแบบฟอร์มน่าเบื่อด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Forms!
แบบฟอร์มขั้นสูงและแบบโต้ตอบสามารถช่วยคุณรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้น, สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้น. แม้ว่าจะมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและฟรีมากมายแทน Google Forms, แต่แบบฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ.
แต่ถ้าคุณถามเรา ClickUp สามารถจัดการกับทุกความต้องการที่คุณโยนใส่ได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, การทำงานอัตโนมัติของแบบฟอร์ม, การผสานรวมที่ราบรื่น, และการรายงานแบบเรียลไทม์ มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการแบบฟอร์มและโครงการในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpตอนนี้และเริ่มสร้างแบบฟอร์มได้เลยวันนี้—ฟรี!