10 เครื่องมือรับข้อเสนอแนะลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2025

31 มกราคม 2568

การตอบสนองต่อคำติชมช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้า. แต่ก่อนที่คุณจะสามารถตอบสนองต่อคำติชมได้ คุณต้องรวบรวมมันก่อน.

เครื่องมือรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีและกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรที่ประสบความสำเร็จมากมาย เครื่องมือเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ซอฟต์แวร์สำรวจออนไลน์ที่มีเทมเพลตแบบสำรวจสำเร็จรูปและวิดเจ็ตสำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเจาะลึกพฤติกรรมผู้ใช้, วัดคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ, หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ. คู่มือนี้จะครอบคลุมเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะลูกค้าที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และแยกแยะสิ่งที่ทำให้พวกมันไม่เหมือนใคร. ?️

เครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าคืออะไร?

เครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น บริษัทสามารถเก็บข้อมูลผ่านฟอรัมแสดงความคิดเห็น รีวิวออนไลน์ และแบบสำรวจป๊อปอัป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้

องค์กรสามารถสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า และมอบข้อเสนอแนะที่สำคัญให้กับทีมภายในผ่านแบบฟอร์มแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงวิดเจ็ตสำหรับให้ข้อเสนอแนะที่แบรนด์สามารถฝังไว้ในเว็บไซต์และแบบสำรวจในแอปพลิเคชันมือถือเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะได้ในระหว่างการเดินทาง

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า?

เมื่อค้นหาเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าที่ดีที่สุด ให้คำนึงถึงจุดสำคัญต่อไปนี้:

  • การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับหลายช่องทาง: เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากหลายช่องทางได้ รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ และการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว
  • แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับให้เข้ากับคำถามเฉพาะ เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • การวิเคราะห์ขั้นสูง: นอกเหนือจากการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าแล้ว เครื่องมือควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นความคิดเห็นที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่นการใช้ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ที่ยากต่อการใช้งานอาจกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าประโยชน์ เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และควรมีทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน เช่นแม่แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรีเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
  • การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบภาพ: เครื่องมือให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีที่สุดบางชนิดมอบกลไกการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบภาพแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเน้นย้ำถึงส่วนเฉพาะของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ได้
  • ฟอรัมสำหรับข้อเสนอแนะ: เครื่องมือควรมีฟอรัมสำหรับข้อเสนอแนะที่ลูกค้าสามารถหารือเกี่ยวกับสินค้า, ยื่นคำขอ, และโต้ตอบโดยตรงกับสมาชิกในทีมของคุณ
  • การตอบกลับทันที: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมีระบบตอบกลับทันทีที่ช่วยให้คุณตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
  • ความสามารถในการผสานรวม: แพลตฟอร์มสำหรับรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ด้านการบริการลูกค้า ช่องทางการสนับสนุนลูกค้า และองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น

10 เครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าที่ดีที่สุด

ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก รายการเครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าต่อไปนี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการค้นหา:

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมายซึ่งมีประโยชน์ต่องานอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นClickUp Formsมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อเสนอแนะ และมีแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อขอความคิดเห็นจากลูกค้าและรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีแม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpที่แสดงให้คุณเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอีกตัวหนึ่งที่มีพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันในการสร้างและแก้ไขเอกสาร เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกหรือรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีคลังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะและช่วยให้คุณจัดระเบียบและแจ้งข้อมูลให้ทุกคนในทีมทราบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อแชร์กับผู้ใช้สำหรับความคิดเห็น
  • จัดประเภทความคิดเห็นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • หารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะกับสมาชิกทีมโดยใช้คุณสมบัติความคิดเห็น
  • สร้างงานและมอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อจัดการกับข้อเสนอแนะ
  • สร้างและแชร์คำถามที่พบบ่อยหรือป้ายชี้ทางไปยังฐานความรู้เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้บางคน เนื่องจาก ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมคุณสมบัติต่าง ๆ ที่พบในเครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่าง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. ฉลาดหลักแหลม

เครื่องมือแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าที่ชาญฉลาด
ผ่านทางแคนนี่

เครื่องมือรับข้อเสนอแนะจากลูกค้านี้ช่วยให้องค์กรสร้างวงจรข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่มีพลวัต ผู้ใช้สามารถสร้างคำขอฟีเจอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้ใช้รายอื่นสามารถโหวตให้กับคำขอเหล่านั้น เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน

แนวทางประชาธิปไตยนี้ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญมากที่สุด วิดเจ็ตสำหรับรับข้อเสนอแนะที่ผสานเข้ากับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายจะรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า

คุณสมบัติเด่นที่ชาญฉลาด

  • รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว
  • วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และวางแผนงานตามข้อเสนอแนะ
  • ประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้า
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ

ข้อจำกัดที่ชาญฉลาด

  • อาจมีราคาแพง
  • ขาดความสามารถในการทำแบรนด์ขาว
  • การนำเข้าข้อมูลต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม

การตั้งราคาอย่างชาญฉลาด

  • ฟรี
  • การเติบโต: $360/เดือน
  • ธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวที่ชาญฉลาด

  • Capterra: 4. 7/5 (44 รีวิว)

3. Survicate

เครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าของ Survicate
ผ่านทางSurvicate

Survicate ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแบบสำรวจที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย วิดเจ็ตแสดงความคิดเห็น และเครื่องมือรับข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ ระบบนี้มอบความสามารถให้องค์กรสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินอารมณ์และความคิดเห็นของพวกเขา

เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและแพลตฟอร์มการตลาดยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวมข้อมูลให้ราบรื่นยิ่งขึ้น Survicate ยังมีแบบสำรวจ NPS ให้บริการ ช่วยให้คุณวัดความภักดีของลูกค้าและระบุจุดที่สามารถพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้

คุณสมบัติเด่นของ Survicate

  • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าหลายช่องทาง
  • ติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดความคิดเห็นของลูกค้าที่สำคัญ
  • สร้างแบบสำรวจมืออาชีพด้วยเทมเพลตมากกว่า 400+ แบบ
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ ของคุณ
  • ใช้การกำหนดเป้าหมายขั้นสูงเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ

ข้อจำกัดของ Survicate

  • บางครั้งระบบหลังบ้านทำงานช้า
  • คุณสมบัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันสำหรับบางฟีเจอร์

ราคาของ Survic

  • เริ่มต้น: $53/เดือน
  • ธุรกิจ: $117/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Survicate

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (29 รีวิว)

4. วนซ้ำ

เครื่องมือสำหรับรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าแบบวนซ้ำ
ผ่านทางลูป

เครื่องมือนี้ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไม่นาน เป็นเครื่องมือให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นในรูปแบบภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บ และเพิ่มคำอธิบายประกอบได้ วิดเจ็ตสำหรับแสดงความคิดเห็นนี้จะฝังอยู่บนเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย

การวางตำแหน่งที่โดดเด่นเช่นนี้บนเว็บไซต์ของคุณช่วยส่งเสริมให้เกิดวงจรการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเตือนให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า วงจรการให้ข้อเสนอแนะนี้ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า

Loop ยังมีเครื่องมือสำหรับการสร้างฟอรัมผู้ใช้ที่ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงและโต้ตอบกับพนักงานและผู้ใช้อื่นๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Loop

  • ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบภาพรวมผสานเข้ากับเว็บไซต์ของคุณโดยตรง
  • ฟอรัมแบบฝังได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโหวตความคิดเห็นได้
  • ระบบการให้คะแนนช่วยให้สามารถให้คะแนนความคิดเห็นได้บนมาตราส่วน 1-10 ซึ่งช่วยให้ได้ความคิดเห็นที่มีคุณภาพ
  • การให้ข้อเสนอแนะในแอปที่ไร้รอยต่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหน้าจอและใส่คำอธิบายประกอบในส่วนที่ต้องการได้

ข้อจำกัดของลูป

  • รีวิวจากลูกค้าจำนวนจำกัด

การกำหนดราคาแบบวนรอบ

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $39/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของลูป

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

5. ไทป์ฟอร์ม

เครื่องมือรับข้อเสนอแนะลูกค้าของ typeform
ผ่านทางTypeform

Typeform เป็นเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่มีการออกแบบที่โต้ตอบได้และใช้งานง่าย มีแม่แบบแบบสำรวจหลายแบบที่ช่วยให้คุณเริ่มรวบรวมความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทสามารถสร้างแบบสำรวจได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อเจาะลึกทุกแง่มุมของประสบการณ์ลูกค้า รวมถึงแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มที่เจาะจงไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า สิ่งนี้สามารถช่วยให้เห็นภาพกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดจะตรงกับความต้องการของพวกเขา

องค์กรสามารถใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ของ Typeform ได้เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า และนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่มุ่งเน้นความแปลกใหม่และสดชื่น
  • แสดงคำถามทีละข้อ ทำให้การกรอกแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
  • มีภาพที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาผู้ใช้
  • ให้คุณฝังแบบฟอร์มบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 120 รายการ

ข้อจำกัดของ Typeform

  • แผนฟรีที่จำกัดมากเกินไป ไม่เหมือนกับทางเลือกที่ดีที่สุดหลายตัวของTypeform
  • ประสิทธิภาพที่ล่าช้าในแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
  • โครงสร้างราคาที่แพง

ราคาของ Typeform

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • บวก: $59/เดือน
  • ธุรกิจ: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

6. Feefo

เครื่องมือแสดงความคิดเห็นของลูกค้า Feefo
ผ่านทางFeefo

Feefo มุ่งมั่นที่จะมอบวิธีการที่แท้จริงในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า โดยเน้นที่การรีวิวออนไลน์ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นนั้นเป็นของจริงและสะท้อนประสบการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง

เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอยู่ใน Feefo ช่วยให้สามารถระบุจุดที่เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้าและระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงได้อย่างแม่นยำ ความโปร่งใสและความไว้วางใจที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า ทำให้องค์กรสามารถสร้างชื่อเสียงในด้านความสำเร็จของลูกค้าได้

คุณสมบัติเด่นของ Feefo

  • แพลตฟอร์มรีวิวผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วที่ใหญ่ที่สุด
  • รีวิวที่แท้จริงและได้รับการตรวจสอบ
  • ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และลูกค้าที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของฟีโฟ

ราคาฟีโฟ

  • จำเป็น: $119/เดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: $299/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก Feefo

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: 4/5 (2 รีวิว)

7. Hotjar

เครื่องมือแสดงความคิดเห็น Hotjar
ผ่านทางHotjar

Hotjar เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์สำหรับรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า: มันมอบโซลูชันการจัดการประสบการณ์ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงชุดเครื่องมือทดสอบผู้ใช้ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริงบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ซึ่ง Hotjar นำเสนอในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย

การรวบรวมข้อมูลมาจากการบันทึกข้อมูลที่ลูกค้าป้อนบนเว็บไซต์และข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ใช้ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar

  • ใช้แผนที่ความร้อนเพื่อประเมินว่าส่วนใดของเว็บไซต์คุณได้รับความสนใจมากที่สุด
  • บันทึกเซสชันของผู้ใช้จริงเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา
  • รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ใช้ขณะที่พวกเขาใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
  • สร้างแบบสำรวจเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ใช้โดยตรง
  • สัมภาษณ์ลูกค้าแบบตัวต่อตัว

ข้อจำกัดของ Hotjar

  • แผนฟรีแบบจำกัด
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล

ราคาของ Hotjar

  • ฟรี
  • Observe Plus: $32/เดือน
  • สังเกตการณ์ธุรกิจ: $80/เดือน
  • สังเกตขนาด: $171/เดือน
  • ถามเพิ่มเติม: $48/เดือน
  • ถามธุรกิจ: $64/เดือน
  • Ask Scale: $128/เดือน
  • Engage Plus: $280/เดือน
  • มีส่วนร่วมกับธุรกิจ: $440/เดือน
  • ระดับการมีส่วนร่วม: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Hotjar

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

8. สปริงเคิล อินไซต์

เครื่องมือความคิดเห็นลูกค้า Sprinklr Insights
ผ่านทางSprinklr Insights

Sprinklr Insights เป็นเครื่องมือการจัดการความคิดเห็นของลูกค้าที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยจัดการและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง ทำให้สามารถผสานข้อมูลลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

นอกเหนือจากเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแล้ว ระบบวิเคราะห์ขั้นสูงของ Sprinklr ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง การปรับปรุงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าอยู่แล้วกลายเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sprinklr Insights

  • แพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร
  • การฟังด้วยระบบ AI เพื่อความเข้าใจเชิงลึกในข้อเสนอแนะ
  • การแปลเสียงของลูกค้าแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Sprinklr Insights

  • ความสามารถในการมีส่วนร่วมที่จำกัด
  • ตัวเลือกการเผยแพร่ที่อาจมีความครอบคลุมมากขึ้น
  • การขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับการสนับสนุน LinkedIn

ราคาของ Sprinklr Insights

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sprinklr Insights

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

9. ยูสเซอร์เบรน

เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะของ Userbrain
ผ่านทางUserbrain

ซอฟต์แวร์สำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ Userbrain มีข้อเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของอาสาสมัครช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการทดสอบประสบการณ์ของลูกค้าในช่วงเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือฟีเจอร์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว

เนื่องจากนี่เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในการรวบรวมความคิดเห็นเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ในรายการนี้ Userbrain จึงสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือความคิดเห็นของลูกค้าอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติเด่นของ Userbrain

  • สร้างการทดสอบผู้ใช้ภายในไม่กี่นาที
  • เข้าถึงกลุ่มผู้ทดสอบขนาดใหญ่
  • รับข้อมูลเชิงลึกจากวิดีโอการโต้ตอบของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
  • ปรับปรุงการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Userbrain

  • อินเทอร์เฟซบนมือถือต้องปรับปรุง
  • คุณสมบัติของซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดบางประการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  • ความคิดเห็นจากผู้ทดสอบไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเสมอไป

ราคาของ Userbrain

  • เริ่มต้น: $99/เดือน
  • ข้อดี: $299/เดือน
  • เอเจนซี: $799/เดือน
  • จ่ายตามการใช้งาน: $39 ต่อผู้ทดสอบ

คะแนนและรีวิวจาก Userbrain

  • G2: 5/5 (ห้าบทวิจารณ์)
  • Capterra: 4. 3/5 (86 รีวิว)

10. SurveyMonkey

เครื่องมือวัดความพึงพอใจของลูกค้า SurveyMonkey
ผ่านทางSurveyMonkey

หนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ SurveyMonkey นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจที่ปรับแต่งตามความต้องการ แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นที่ได้รับการจัดอันดับสูงมากมายสำหรับSurveyMonkey แต่ SurveyMonkey ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ดีที่สุดในตลาด

มันมอบชุดของเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถฝังวิดเจ็ตแบบสำรวจบนเว็บไซต์เพื่อให้การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น และใช้คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิเพื่อวัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey

  • รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 แอป
  • ให้คุณสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ดีขึ้นด้วย AI ในตัว

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey

  • แผนฟรีแบบจำกัด
  • ขีดจำกัดการตอบสนองต่ำ
  • เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับความสามารถขั้นสูง

ราคาของ SurveyMonkey

  • บุคคล: $39/เดือน
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)

ลองใช้เครื่องมือรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอย่าง ClickUp

เราได้เห็นเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยมหลายตัวแล้ว หลายตัวมีจุดประสงค์เฉพาะตัว และการรวมเครื่องมือที่คุณสนใจมากที่สุดเข้าด้วยกันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

สำหรับโซลูชันที่แข็งแกร่ง ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมอบระบบสนับสนุนลูกค้าที่ครบวงจรให้คุณอีกด้วยสมัครวันนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ สร้างฐานความรู้ และจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp ✨