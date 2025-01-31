10 เครื่องมือรับข้อเสนอแนะลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2025

การตอบสนองต่อคำติชมช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้า. แต่ก่อนที่คุณจะสามารถตอบสนองต่อคำติชมได้ คุณต้องรวบรวมมันก่อน.
เครื่องมือรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีและกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรที่ประสบความสำเร็จมากมาย เครื่องมือเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ซอฟต์แวร์สำรวจออนไลน์ที่มีเทมเพลตแบบสำรวจสำเร็จรูปและวิดเจ็ตสำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเจาะลึกพฤติกรรมผู้ใช้, วัดคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ, หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ. คู่มือนี้จะครอบคลุมเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะลูกค้าที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และแยกแยะสิ่งที่ทำให้พวกมันไม่เหมือนใคร. ?️
เครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าคืออะไร?
เครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น บริษัทสามารถเก็บข้อมูลผ่านฟอรัมแสดงความคิดเห็น รีวิวออนไลน์ และแบบสำรวจป๊อปอัป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้
องค์กรสามารถสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า และมอบข้อเสนอแนะที่สำคัญให้กับทีมภายในผ่านแบบฟอร์มแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงวิดเจ็ตสำหรับให้ข้อเสนอแนะที่แบรนด์สามารถฝังไว้ในเว็บไซต์และแบบสำรวจในแอปพลิเคชันมือถือเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะได้ในระหว่างการเดินทาง
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า?
เมื่อค้นหาเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าที่ดีที่สุด ให้คำนึงถึงจุดสำคัญต่อไปนี้:
- การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับหลายช่องทาง: เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากหลายช่องทางได้ รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ และการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับให้เข้ากับคำถามเฉพาะ เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: นอกเหนือจากการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าแล้ว เครื่องมือควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นความคิดเห็นที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่นการใช้ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ที่ยากต่อการใช้งานอาจกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าประโยชน์ เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และควรมีทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน เช่นแม่แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรีเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
- การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบภาพ: เครื่องมือให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีที่สุดบางชนิดมอบกลไกการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบภาพแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเน้นย้ำถึงส่วนเฉพาะของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ได้
- ฟอรัมสำหรับข้อเสนอแนะ: เครื่องมือควรมีฟอรัมสำหรับข้อเสนอแนะที่ลูกค้าสามารถหารือเกี่ยวกับสินค้า, ยื่นคำขอ, และโต้ตอบโดยตรงกับสมาชิกในทีมของคุณ
- การตอบกลับทันที: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมีระบบตอบกลับทันทีที่ช่วยให้คุณตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
- ความสามารถในการผสานรวม: แพลตฟอร์มสำหรับรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ด้านการบริการลูกค้า ช่องทางการสนับสนุนลูกค้า และองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น
10 เครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าที่ดีที่สุด
ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก รายการเครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้าต่อไปนี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการค้นหา:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมายซึ่งมีประโยชน์ต่องานอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นClickUp Formsมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อเสนอแนะ และมีแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อขอความคิดเห็นจากลูกค้าและรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีแม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpที่แสดงให้คุณเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอีกตัวหนึ่งที่มีพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันในการสร้างและแก้ไขเอกสาร เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกหรือรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีคลังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะและช่วยให้คุณจัดระเบียบและแจ้งข้อมูลให้ทุกคนในทีมทราบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อแชร์กับผู้ใช้สำหรับความคิดเห็น
- จัดประเภทความคิดเห็นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- หารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะกับสมาชิกทีมโดยใช้คุณสมบัติความคิดเห็น
- สร้างงานและมอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อจัดการกับข้อเสนอแนะ
- สร้างและแชร์คำถามที่พบบ่อยหรือป้ายชี้ทางไปยังฐานความรู้เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้บางคน เนื่องจาก ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมคุณสมบัติต่าง ๆ ที่พบในเครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่าง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. ฉลาดหลักแหลม
เครื่องมือรับข้อเสนอแนะจากลูกค้านี้ช่วยให้องค์กรสร้างวงจรข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่มีพลวัต ผู้ใช้สามารถสร้างคำขอฟีเจอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้ใช้รายอื่นสามารถโหวตให้กับคำขอเหล่านั้น เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน
แนวทางประชาธิปไตยนี้ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญมากที่สุด วิดเจ็ตสำหรับรับข้อเสนอแนะที่ผสานเข้ากับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายจะรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
คุณสมบัติเด่นที่ชาญฉลาด
- รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว
- วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และวางแผนงานตามข้อเสนอแนะ
- ประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้า
- ผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
ข้อจำกัดที่ชาญฉลาด
- อาจมีราคาแพง
- ขาดความสามารถในการทำแบรนด์ขาว
- การนำเข้าข้อมูลต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม
การตั้งราคาอย่างชาญฉลาด
- ฟรี
- การเติบโต: $360/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวที่ชาญฉลาด
- Capterra: 4. 7/5 (44 รีวิว)
3. Survicate
Survicate ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแบบสำรวจที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย วิดเจ็ตแสดงความคิดเห็น และเครื่องมือรับข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ ระบบนี้มอบความสามารถให้องค์กรสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินอารมณ์และความคิดเห็นของพวกเขา
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและแพลตฟอร์มการตลาดยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวมข้อมูลให้ราบรื่นยิ่งขึ้น Survicate ยังมีแบบสำรวจ NPS ให้บริการ ช่วยให้คุณวัดความภักดีของลูกค้าและระบุจุดที่สามารถพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้
คุณสมบัติเด่นของ Survicate
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าหลายช่องทาง
- ติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดความคิดเห็นของลูกค้าที่สำคัญ
- สร้างแบบสำรวจมืออาชีพด้วยเทมเพลตมากกว่า 400+ แบบ
- ผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ ของคุณ
- ใช้การกำหนดเป้าหมายขั้นสูงเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
ข้อจำกัดของ Survicate
- บางครั้งระบบหลังบ้านทำงานช้า
- คุณสมบัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันสำหรับบางฟีเจอร์
ราคาของ Survic
- เริ่มต้น: $53/เดือน
- ธุรกิจ: $117/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Survicate
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (29 รีวิว)
4. วนซ้ำ
เครื่องมือนี้ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไม่นาน เป็นเครื่องมือให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นในรูปแบบภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บ และเพิ่มคำอธิบายประกอบได้ วิดเจ็ตสำหรับแสดงความคิดเห็นนี้จะฝังอยู่บนเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย
การวางตำแหน่งที่โดดเด่นเช่นนี้บนเว็บไซต์ของคุณช่วยส่งเสริมให้เกิดวงจรการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเตือนให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า วงจรการให้ข้อเสนอแนะนี้ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า
Loop ยังมีเครื่องมือสำหรับการสร้างฟอรัมผู้ใช้ที่ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงและโต้ตอบกับพนักงานและผู้ใช้อื่นๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Loop
- ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบภาพรวมผสานเข้ากับเว็บไซต์ของคุณโดยตรง
- ฟอรัมแบบฝังได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโหวตความคิดเห็นได้
- ระบบการให้คะแนนช่วยให้สามารถให้คะแนนความคิดเห็นได้บนมาตราส่วน 1-10 ซึ่งช่วยให้ได้ความคิดเห็นที่มีคุณภาพ
- การให้ข้อเสนอแนะในแอปที่ไร้รอยต่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหน้าจอและใส่คำอธิบายประกอบในส่วนที่ต้องการได้
ข้อจำกัดของลูป
- รีวิวจากลูกค้าจำนวนจำกัด
การกำหนดราคาแบบวนรอบ
- ฟรี
- พรีเมียม: $39/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของลูป
- ไม่มีรีวิวให้ชม
5. ไทป์ฟอร์ม
Typeform เป็นเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่มีการออกแบบที่โต้ตอบได้และใช้งานง่าย มีแม่แบบแบบสำรวจหลายแบบที่ช่วยให้คุณเริ่มรวบรวมความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทสามารถสร้างแบบสำรวจได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อเจาะลึกทุกแง่มุมของประสบการณ์ลูกค้า รวมถึงแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มที่เจาะจงไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า สิ่งนี้สามารถช่วยให้เห็นภาพกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดจะตรงกับความต้องการของพวกเขา
องค์กรสามารถใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ของ Typeform ได้เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า และนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่มุ่งเน้นความแปลกใหม่และสดชื่น
- แสดงคำถามทีละข้อ ทำให้การกรอกแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
- มีภาพที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาผู้ใช้
- ให้คุณฝังแบบฟอร์มบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 120 รายการ
ข้อจำกัดของ Typeform
- แผนฟรีที่จำกัดมากเกินไป ไม่เหมือนกับทางเลือกที่ดีที่สุดหลายตัวของTypeform
- ประสิทธิภาพที่ล่าช้าในแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
- โครงสร้างราคาที่แพง
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- บวก: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. Feefo
Feefo มุ่งมั่นที่จะมอบวิธีการที่แท้จริงในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า โดยเน้นที่การรีวิวออนไลน์ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นนั้นเป็นของจริงและสะท้อนประสบการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง
เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอยู่ใน Feefo ช่วยให้สามารถระบุจุดที่เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้าและระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงได้อย่างแม่นยำ ความโปร่งใสและความไว้วางใจที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า ทำให้องค์กรสามารถสร้างชื่อเสียงในด้านความสำเร็จของลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่นของ Feefo
- แพลตฟอร์มรีวิวผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วที่ใหญ่ที่สุด
- รีวิวที่แท้จริงและได้รับการตรวจสอบ
- ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และลูกค้าที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของฟีโฟ
- อาจมีราคาแพง
- การรายงานอาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังผสานรวมกับซอฟต์แวร์การรักษากลุ่มลูกค้า
ราคาฟีโฟ
- จำเป็น: $119/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Feefo
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4/5 (2 รีวิว)
7. Hotjar
Hotjar เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์สำหรับรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า: มันมอบโซลูชันการจัดการประสบการณ์ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงชุดเครื่องมือทดสอบผู้ใช้ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริงบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ซึ่ง Hotjar นำเสนอในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย
การรวบรวมข้อมูลมาจากการบันทึกข้อมูลที่ลูกค้าป้อนบนเว็บไซต์และข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ใช้ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- ใช้แผนที่ความร้อนเพื่อประเมินว่าส่วนใดของเว็บไซต์คุณได้รับความสนใจมากที่สุด
- บันทึกเซสชันของผู้ใช้จริงเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา
- รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ใช้ขณะที่พวกเขาใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
- สร้างแบบสำรวจเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ใช้โดยตรง
- สัมภาษณ์ลูกค้าแบบตัวต่อตัว
ข้อจำกัดของ Hotjar
- แผนฟรีแบบจำกัด
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล
ราคาของ Hotjar
- ฟรี
- Observe Plus: $32/เดือน
- สังเกตการณ์ธุรกิจ: $80/เดือน
- สังเกตขนาด: $171/เดือน
- ถามเพิ่มเติม: $48/เดือน
- ถามธุรกิจ: $64/เดือน
- Ask Scale: $128/เดือน
- Engage Plus: $280/เดือน
- มีส่วนร่วมกับธุรกิจ: $440/เดือน
- ระดับการมีส่วนร่วม: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
8. สปริงเคิล อินไซต์
Sprinklr Insights เป็นเครื่องมือการจัดการความคิดเห็นของลูกค้าที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยจัดการและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง ทำให้สามารถผสานข้อมูลลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
นอกเหนือจากเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแล้ว ระบบวิเคราะห์ขั้นสูงของ Sprinklr ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง การปรับปรุงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าอยู่แล้วกลายเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sprinklr Insights
- แพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร
- การฟังด้วยระบบ AI เพื่อความเข้าใจเชิงลึกในข้อเสนอแนะ
- การแปลเสียงของลูกค้าแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Sprinklr Insights
- ความสามารถในการมีส่วนร่วมที่จำกัด
- ตัวเลือกการเผยแพร่ที่อาจมีความครอบคลุมมากขึ้น
- การขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับการสนับสนุน LinkedIn
ราคาของ Sprinklr Insights
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprinklr Insights
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
9. ยูสเซอร์เบรน
ซอฟต์แวร์สำหรับรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ Userbrain มีข้อเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของอาสาสมัครช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการทดสอบประสบการณ์ของลูกค้าในช่วงเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือฟีเจอร์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
เนื่องจากนี่เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในการรวบรวมความคิดเห็นเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ในรายการนี้ Userbrain จึงสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือความคิดเห็นของลูกค้าอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติเด่นของ Userbrain
- สร้างการทดสอบผู้ใช้ภายในไม่กี่นาที
- เข้าถึงกลุ่มผู้ทดสอบขนาดใหญ่
- รับข้อมูลเชิงลึกจากวิดีโอการโต้ตอบของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Userbrain
- อินเทอร์เฟซบนมือถือต้องปรับปรุง
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดบางประการเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- ความคิดเห็นจากผู้ทดสอบไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเสมอไป
ราคาของ Userbrain
- เริ่มต้น: $99/เดือน
- ข้อดี: $299/เดือน
- เอเจนซี: $799/เดือน
- จ่ายตามการใช้งาน: $39 ต่อผู้ทดสอบ
คะแนนและรีวิวจาก Userbrain
- G2: 5/5 (ห้าบทวิจารณ์)
- Capterra: 4. 3/5 (86 รีวิว)
10. SurveyMonkey
หนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ SurveyMonkey นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจที่ปรับแต่งตามความต้องการ แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นที่ได้รับการจัดอันดับสูงมากมายสำหรับSurveyMonkey แต่ SurveyMonkey ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ดีที่สุดในตลาด
มันมอบชุดของเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถฝังวิดเจ็ตแบบสำรวจบนเว็บไซต์เพื่อให้การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น และใช้คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิเพื่อวัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 แอป
- ให้คุณสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ดีขึ้นด้วย AI ในตัว
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- แผนฟรีแบบจำกัด
- ขีดจำกัดการตอบสนองต่ำ
- เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับความสามารถขั้นสูง
ราคาของ SurveyMonkey
- บุคคล: $39/เดือน
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
ลองใช้เครื่องมือรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอย่าง ClickUp
เราได้เห็นเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยมหลายตัวแล้ว หลายตัวมีจุดประสงค์เฉพาะตัว และการรวมเครื่องมือที่คุณสนใจมากที่สุดเข้าด้วยกันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
สำหรับโซลูชันที่แข็งแกร่ง ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมอบระบบสนับสนุนลูกค้าที่ครบวงจรให้คุณอีกด้วยสมัครวันนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ สร้างฐานความรู้ และจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp ✨