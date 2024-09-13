11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

หากคุณเคยถามว่า 'ฉันจะรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างไร?' คุณอาจคิดถึงแบบฟอร์มออนไลน์
การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์และการวิเคราะห์คำตอบช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของทีม การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
ความท้าทายที่แท้จริง? การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์ ใช้งานง่าย และปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ตอบกลับมากขึ้น
ทีมของฉันและฉันได้ค้นหาผู้สร้างแบบฟอร์มที่เชื่อถือได้และปรับแต่งได้มาเป็นเวลานาน
เราใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการทดสอบเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ต่าง ๆ เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจ วิเคราะห์ข้อมูล และสกัดข้อมูลเชิงลึก จากการศึกษาค้นคว้าของผม ผมได้รวบรวมรายการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มหน้าเดียวหรือหลายหน้าสำหรับการวิจัย การตลาด หรือการให้ข้อเสนอแนะ คู่มือนี้จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
มาสำรวจเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ชั้นนำที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่สวยงาม
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI?
แม้ว่าคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มใน Excel ได้ แต่การสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจ, มีความเคลื่อนไหว, และใช้งานง่ายต้องการความสามารถขั้นสูง
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าตัวสร้างแบบฟอร์มนั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโค้ด เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เครื่องมือควรให้คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มตามความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ ทำให้แบบฟอร์มมีความโต้ตอบกับผู้ชม และกระตุ้นให้พวกเขาทำแบบฟอร์มให้เสร็จก่อนที่จะยกเลิก
- ตรรกะเงื่อนไข: ต้องการรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสูงจากผู้ใช้หรือไม่? การเลือกเครื่องมือที่มีความสามารถด้านตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงเป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งคำถามแบบเรียลไทม์ตามคำตอบของผู้ใช้
- รองรับหลายหน้า: รับเครื่องมือที่รองรับหลายหน้าในแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด
- รองรับการใช้งานบนมือถือ: เลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ที่สามารถปรับให้เข้ากับอินเทอร์เฟซบนมือถือได้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น CRM, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสื่อสาร, และแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล
11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และการเก็บข้อมูล)
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มในตัวที่ช่วยสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายClickUp's Form View ช่วยให้คุณสามารถ รวบรวมข้อมูลจากทีม ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มเพิ่มฟิลด์ต่าง ๆ มากมายลงในแบบฟอร์มออนไลน์ รวมถึง ข้อความ ข้อความยาว ตัวเลข อีเมล โทรศัพท์ วันที่ รายการแบบเลื่อนลง และช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดคำถามตามวัตถุประสงค์ เช่น คำถามปลายเปิด คำถามปลายปิด คำถามใช่/ไม่ใช่ แบบสำรวจความคิดเห็น และคำถามแบบเมทริกซ์
มันซ่อนคำถามเช่นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วไว้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น ปรับปรุงการตอบกลับ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ClickUp Automationช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนหลังการส่ง เช่น การส่งอีเมลถึงผู้ใช้และพันธมิตรเพื่อให้พวกเขาทราบความคืบหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกใช้ ข้อมูลที่สร้างโดย AI และการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อีกด้วย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม:
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ เพื่อทำให้กระบวนการสร้างแบบฟอร์มที่เกิดซ้ำเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น และการเปลี่ยนสถานะ
- เพิ่มงานใหม่ให้กับผู้รับมอบหมายและผู้ติดตามโดยอัตโนมัติและประหยัดเวลา
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติทั่วทั้งระบบเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ด้วยการใช้ClickUp Tasks คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติจากการตอบแบบฟอร์มออนไลน์ เพิ่มป้ายกำกับ ข้อมูลแบบฟอร์ม และการตอบกลับลงในคำอธิบายงานเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับงานของคุณ
ใช้ประโยชน์จากพลังของ ClickUp Forms เพื่อปรับปรุงการทำงานของทีมซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:
- ปรับปรุงการรายงานข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น คำอธิบายข้อบกพร่อง, ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ, ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, ผลกระทบ, เป็นต้น
- รวบรวม คำขอสำหรับฟีเจอร์ใหม่ จากสมาชิกในทีมและผู้ใช้ปลายทาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมทดสอบโดยการ บันทึกข้อมูลรายละเอียดของกรณีทดสอบ รายงานการทดสอบ รายงานปัญหาที่ตรวจพบ ความรุนแรงของปัญหา และอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้น คุณสามารถให้ข้อมูลและนั่งพักผ่อนได้ในขณะที่ClickUp Brainคัดสรรคำถามที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการสำรวจแทนคุณ เราได้ลองใช้คำสั่งไม่กี่ข้อเพื่อสร้างแบบสำรวจโดยใช้ ClickUp Brain
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AI ในการทำแบบสำรวจและแบบสอบถาม:
คำแนะนำ 1: สร้างคำถามแบบสำรวจที่น่าสนใจเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ [ระบุกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสำรวจ]
คำแนะนำที่ 2: สร้างคำถามโพลที่โน้มน้าวใจเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาเข้าร่วม [ระบุหัวข้อหรือธีมของโพล]
คำแนะนำที่ 3: สร้างชุดคำถามแบบสำรวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าและระบุจุดที่ควรปรับปรุง [ระบุอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจ]
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและได้รับ:
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการเปิดเผยแนวโน้มและรูปแบบที่อาจไม่ได้รับการรายงานหากไม่ได้รับการเปิดเผย
- เพิ่มความสามารถในการขยายการสำรวจด้วยการกระจายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
- ผลการสำรวจที่ได้รับการปรับปรุงด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณยังสามารถใช้เครือข่ายประสาทเทียมอันทรงพลังของ ClickUp Brain เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตารางเปรียบเทียบ สร้างและเปิดตัวกลยุทธ์ทางการตลาด และแบ่งปันผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับข้อเสนอแนะและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
สุดท้าย ความสามารถในการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งปัจจัยต่างๆ ได้มากมาย เช่น ธีม สี รูปภาพ พื้นที่จัดเก็บ แม่แบบ และข้อความ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และแผนราคา คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpและปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง และงานต่างๆ เพื่อรวบรวม เข้าถึง และจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้มีศูนย์กลางสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างแบบสำรวจที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลของลูกค้าของคุณ
- ให้ลูกค้าได้ใช้แพลตฟอร์มในการแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของพวกเขา
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
- ประเมินพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียวและใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของผู้ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เลือกจากหลากหลายสาขาและรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- อัปเดตฟิลด์แบบไดนามิกตามคำตอบและทำให้ประสบการณ์การกรอกแบบฟอร์มง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำถามที่น่าสนใจที่สุดสำหรับแบบฟอร์มของคุณ
- ตรวจสอบแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์คำตอบเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึก
- เปลี่ยนคำตอบจากแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Tasks
- ใช้แท็กงานใน ClickUpเพื่อเพิ่มข้อมูลในคำอธิบายงานและค้นหาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:11 แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรีเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
2. Forms. app (เหมาะที่สุดสำหรับเกตเวย์การชำระเงิน)
Forms. app เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วย AI ที่ใช้ฟรี ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ โดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถ ฝังแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของคุณ ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดูได้
ผู้สร้าง AI นี้ ผสานการทำงานกับ Google Sheets, MailChimp, Stripe, PayPal และ Zapier เพื่อช่วยคุณอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Forms. app
- เปลี่ยนลำดับของคำถามได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวาง
- ควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณได้ผ่านสถานะความเป็นส่วนตัว 4 แบบ: ส่วนตัว, จำกัด, ไม่แสดงรายการ, และสาธารณะ
- ตั้งค่าเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามคำตอบของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Forms. app
- แบบฟอร์ม/แม่แบบที่จำกัดและตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลในแง่ของสีและแบบอักษร
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มควรมีประเภทของคำถามเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย
ราคาของ Forms. app
- ฟรี
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- ข้อดี: $35/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
3. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจแบบสนทนา)
SurveySparrowหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ JotFormสำหรับแบบสำรวจเชิงสนทนา ช่วยสร้างแบบฟอร์มโต้ตอบที่มีฟีเจอร์คล้ายแชท เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ
มันให้การเชื่อมต่อมากกว่า 1500+ ครั้งเพื่อส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมือภายนอกและระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
แดชบอร์ดผู้บริหารช่วยให้มองเห็นข้อมูลการสำรวจผ่านแผนภูมิและกราฟแท่ง และดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากแบบฟอร์มที่สร้างโดย AI คุณสามารถทำงานอัตโนมัติตามการตอบแบบสำรวจได้โดย การกำหนดเงื่อนไขและกระตุ้นการดำเนินการ เช่น อีเมลติดตามผล และการอัปเดตทีม
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- เพิ่มวิดีโอเป็นพื้นหลังของแบบสำรวจของคุณ
- รับรายงานการวิเคราะห์แบบสำรวจโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณตามกำหนดเวลาที่คุณต้องการ
- เตือนผู้ที่ไม่ตอบกลับและผู้ตอบกลับบางส่วนผ่านทางอีเมล และกระตุ้นให้พวกเขาทำแบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์เพื่อคำนวณและบ่งชี้ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติ
- การแสดงข้อมูลต้องการการแทรกแซงด้วยมืออย่างมากเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ
ราคาของ SurveySparrow
- พื้นฐาน: $39/เดือน เรียกเก็บรายไตรมาส
- จำเป็น: $59/เดือน เรียกเก็บเงินทุกไตรมาส
- ธุรกิจ: $149/เดือน เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งแบบฟอร์ม)
Typeform สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สวยงามและน่าสนใจ. เป็นที่รู้จักจากอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, มัน แสดงเพียงคำถามเดียวต่อหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกท่วมท้น และกระตุ้นให้มีการตอบกลับมากขึ้น.
ด้วย Typeform คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยโลโก้เฉพาะ, องค์ประกอบ, สี, ฟอนต์, รูปภาพพื้นหลัง, และวิดีโอได้ มี 28+ รูปแบบคำถามที่แก้ไขได้ เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, การจัดอันดับ, การให้คะแนน, และความคิดเห็นที่เขียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- บอก AI ของ Typeform เกี่ยวกับความต้องการของคุณ แล้วมันจะสร้างแบบฟอร์มให้คุณโดยอัตโนมัติ
- ให้ตัวเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้องสำหรับคำถามแบบเลือกตอบโดยใช้ AI
- สร้างคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแปลงคำถามยาวให้กลายเป็นคำถามที่ง่ายและน่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Typeform
- ขาดคุณสมบัติสำหรับการวิเคราะห์และตีความผ่านแดชบอร์ดและรายงาน
- ไม่บันทึกการตอบกลับบางส่วนจากผู้ใช้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับเทมเพลตและคำถาม
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- บวก: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (860+ รีวิว)
5. ให้ฉันมีส่วนร่วม (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจเชิงลึก)
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ของ Involve คุณสามารถวาง URL ของเว็บไซต์ในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ได้ ตัวสร้างจะ จับองค์ประกอบของแบรนด์คุณเพื่อสร้างแบบฟอร์ม และแบบสำรวจเชิงลึก จากนั้นคุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบ ปรับแต่ง และปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจได้
ความสามารถในการวิเคราะห์ด้วย AI ของ Involve วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ละเอียด ซึ่งช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงช่องทางให้เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมกับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดูตัวอย่างแบบฟอร์มและปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือและเดสก์ท็อป
- สร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการรับชำระเงินโดยการเชื่อมต่อกับบัญชี Stripe และ PayPal
- เชิญทีมไปยัง Workspace ที่เฉพาะเจาะจง และมอบสิทธิ์การแก้ไขและการดูให้แก่พวกเขา
เกี่ยวข้องกับข้อจำกัด
- การออกแบบฟีเจอร์พื้นฐานและขาดตัวเลือกเพิ่มเติมในการปรับตำแหน่งและขนาดของเทมเพลต
- การปรับแต่งองค์ประกอบของแบรนด์ เช่น แบบอักษร มีข้อจำกัด
เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: $199/เดือน
- เอเจนซี: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
รวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ);
6. ฟิลล์เอาต์ (เหมาะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มหลายหน้า)
Fillout เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ที่เรียบง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์ม แบบทดสอบ และแบบสำรวจที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมฟังก์ชันที่ล้ำสมัย เช่น การเก็บเงิน การสร้างแบบฟอร์มหลายหน้า การเข้าสู่ระบบ และการกำหนดเวลา เพื่อช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ทันสมัยที่สุด
Fillout สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและขยายการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ
กรอกคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มรหัสส่วนลดและรับชำระเงินจากผู้ใช้โดยใช้ Stripe โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
- เพิ่มหน้าตารางเวลาในแบบฟอร์มของคุณและให้ผู้ใช้สามารถจองการประชุมกับคุณได้
ข้อจำกัดในการกรอกข้อมูล
- ไม่มีตัวเลือกในการจัดระเบียบแบบฟอร์ม, ตรรกะ, และการคำนวณไว้ในโฟลเดอร์และพื้นที่ทำงาน
- ไม่สามารถดำเนินการกับคำขอและแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กรอกราคา
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- ธุรกิจ: $89/เดือน
กรอกคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Feathery (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ)
Feathery เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยคุณอัตโนมัติกระบวนการทำงานของแบบฟอร์มใด ๆ และประหยัดเวลา
Feathery สร้างแบบฟอร์มโดยใช้ AI และ ช่วยในการย้ายเทมเพลตแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงจากแบรนด์อื่น ๆ (เช่น Typeform) คุณยังสามารถใช้เพื่อ อัตโนมัติการทำงานหลังการส่ง โดยการดึงข้อมูลผู้ใช้ ตรวจสอบใบสมัคร และส่งต่อไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อกระบวนการอนุมัติ
นอกจากนี้ Feathery ยังรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC-2 และ HIPAA เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
คุณสมบัติเด่นที่นุ่มเบาดุจขนนก
- กำหนดตรรกะที่กำหนดเองในภาษาธรรมชาติและแสดงคำถามตามคำตอบในฟิลด์ก่อนหน้านี้
- ผสานการทำงานกับ CRM มากกว่า 100 ระบบ, อีเมล, การวิเคราะห์, การชำระเงิน, และเครื่องมือการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดที่เบาบางดุจขนนก
- ไม่อนุญาตให้ฝังเข้ากับเว็บไซต์ได้ง่าย
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติไม่ราบรื่น
ราคาเบาสบาย
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่เบาหวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. MakeForms (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่ใช้งานง่าย)
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เข้าใจง่ายของ MakeForms คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบหน้าเดียว หลายหน้า และแบบแสดงข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียวสำหรับธุรกิจของคุณได้
ด้วยคุณสมบัติการยืนยันตัวตนผ่านมือถือและอีเมลของแพลตฟอร์ม, คุณสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย, กำจัดผู้ติดต่อที่ไม่จริง, และรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกต้องได้.
เครื่องมือนี้ช่วย สร้างลิงก์หลายรายการสำหรับแบบฟอร์มเดียว เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และช่องทางอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์อัตราการตอบสนองของผู้ชมและความสำเร็จของแต่ละลิงก์ที่สร้างขึ้น
Makeforms เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA, GDPR, SOC-2 และ ISO โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลและฟีเจอร์สำรองข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MakeForms
- ใช้รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อนำทางผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์มหลายหน้า
- เผยแพร่แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณและมอบประสบการณ์การใช้งานที่มืออาชีพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ MakeForms
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น เงื่อนไขตรรกะและความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่นผ่าน API และ webhooks
- แบบฟอร์มแม่แบบมีจำกัดและขาดประเภทเพิ่มเติม
ราคาของ MakeForms
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว MakeForms
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. เย่! แบบฟอร์ม (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์)
เย้! Forms นำเสนอการออกแบบที่สวยงามและตอบสนองได้ดีสำหรับประสบการณ์การกรอกแบบฟอร์มที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์
แพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อแนะนำตัวเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มอัตราการตอบกลับ และรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
เย้! คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฟอร์ม
- ปรับแต่งธีมและเทมเพลตสำเร็จรูปให้ตรงกับภาพลักษณ์และความรู้สึกของแบรนด์คุณ
- ตรวจสอบว่าผู้ใช้หลุดออกที่จุดใดและปรับปรุงเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- แบ่งกลุ่มผู้ใช้ของคุณด้วยตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงและเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลที่รวบรวม
เย้! ข้อจำกัดของแบบฟอร์ม
- ไม่สามารถทำดัชนีและส่งออกแบบฟอร์มเป็น PDF ได้
เย้! ราคาแบบฟอร์ม
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- บวก: $39/เดือน
- มืออาชีพ: $79/เดือน
เย้! การให้คะแนนและรีวิวแบบฟอร์ม
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Zoho forms (เหมาะที่สุดสำหรับทีมและกระบวนการอนุมัติ)
Zoho Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มฟรีสำหรับทีมที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด
คุณสามารถ สร้างและฝังแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
ฟังก์ชันขั้นสูงของระบบประกอบด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความปลอดภัยของข้อมูล, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, และตรรกะเงื่อนไข ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีข้อได้เปรียบในการบันทึกแบบฟอร์มที่กรอกไม่เสร็จไว้ และสามารถกลับมาแก้ไขได้ในเวลาที่สะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบฟอร์ม Zoho
- ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของผู้ใช้ในแบบฟอร์มสดแบบเรียลไทม์
- เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าความสำเร็จ หน้าขอบคุณ หรือแบบฟอร์มอื่นหลังจากที่พวกเขาส่งคำตอบ
- ส่งการแจ้งเตือนทาง SMS และอีเมลไปยังผู้ตอบแบบฟอร์มเมื่อพวกเขาทำแบบฟอร์มเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของแบบฟอร์ม Zoho
- สามารถรวมได้เพียงจำนวนฟิลด์ที่จำกัดเท่านั้น
- ขาดความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ นอกเหนือจาก Zoho
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีข้อจำกัดขณะสร้างแบบฟอร์มด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
ราคาของ Zoho forms
- ฟรี
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: $25/เดือน
- มืออาชีพ: $50/เดือน
Zoho forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
11. Google Forms AI Form Builder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานฟรี)
Google Forms เป็นแอปพลิเคชันสร้างแบบฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายด้วย AI ที่ช่วยให้การสร้างแบบฟอร์ม การแชร์ออนไลน์ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถ เลือกคำถามจากประเภทคำถามที่มีอยู่ ลากและวางเพื่อจัดลำดับคำถามใหม่ และปรับแต่งสี รูปภาพ และแบบอักษรได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ในตัวของ Google AI Form Builder ช่วยให้คุณสามารถ กำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้อง, ตรวจจับข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบ, และรวบรวมเฉพาะคำตอบจากผู้ใช้ที่ชัดเจน เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจและตอบกลับได้ตลอดเวลา ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ SurveyMonkey
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms AI Form Builder
- ส่งออกข้อมูลที่รวบรวมไปยัง Google Sheets เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ
- เพิ่มผู้ร่วมงานเพื่อสร้างแบบฟอร์มและวิเคราะห์ผลลัพธ์ร่วมกันแบบเรียลไทม์
- สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังอนุญาตให้ผู้ใช้ตอบกลับผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ของ Google Forms
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดในแง่ของการสร้างแบรนด์ เช่น แบบอักษร, รูปแบบ, ขนาด, และสี
- แพลตฟอร์มล่มเมื่อจัดการกับการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น
- ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
ราคาของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม AI ของ Google Forms
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/ผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $21.60/ผู้ใช้/เดือน
Google Forms AI Form Builder คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:Typeform เทียบกับ Google Forms (คุณสมบัติ, ราคา)
สร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจด้วย ClickUp
หมดยุคที่คุณต้องดิ้นรนกับ Excel เพื่อสร้างแบบฟอร์มแล้ว
ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มด้วย AI มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น เทมเพลตสำเร็จรูป ฟิลด์ที่แก้ไขได้ ตรรกะเงื่อนไข การวิเคราะห์ข้อมูล และแดชบอร์ด ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ สร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายได้อย่างง่ายดาย
ClickUp มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่คุณต้องการเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของธุรกิจและรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและปรับแต่งได้มากที่สุดในเวลาเพียงไม่กี่นาที