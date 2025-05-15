10 ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ง่ายและปรับแต่งได้

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อคุณเปิดแบบฟอร์มแล้วรู้สึกเสียใจทันที? บางทีอาจเป็นรายการช่องที่ต้องกรอกยาวไม่มีที่สิ้นสุดที่ทำให้คุณไม่อยากกรอกต่อ บางทีอาจมีคำแนะนำที่สับสน หรือที่แย่ที่สุด—คุณต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์มากเกินไป
ตอนนี้ หากคุณเป็นคนที่สร้างแบบฟอร์ม สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือให้ผู้คนถอนหายใจและปิดแท็บ
ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ดีช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กรอกได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย และปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดบางประการที่จะทำให้การสร้าง (และการกรอก) แบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย 💪🏼
ซอฟต์แวร์สร้างฟอร์มชั้นนำในพริบตา
นี่คือตัวเลือกอันดับต้นของเราสำหรับซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่ดีที่สุด:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|– สร้างงานโดยอัตโนมัติจากคำตอบในแบบฟอร์ม– ตรรกะเงื่อนไข– ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain– การสร้างแบรนด์แบบฟอร์มและแดชบอร์ด
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมทุกขนาดที่ต้องการระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การผสานงาน, และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากการส่งแบบฟอร์ม
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Typeform
|– อินเทอร์เฟซแบบถามทีละคำถาม– ตรรกะการแตกแขนงและการปรับให้เหมาะกับบุคคล– แผนที่ความร้อนและการวิเคราะห์– การเชื่อมต่อมากกว่า 120 แบบ
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและนักการตลาดที่ต้องการสร้างแบบสำรวจเชิงสนทนาและแบบโต้ตอบ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Jotform
|– เทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบ– ระบบอัตโนมัติสำหรับไฟล์ PDF และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์– การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน– การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMBs) และองค์กรทางการแพทย์ที่ต้องการความยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และการเก็บเงิน
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Microsoft Forms
|– การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในแอป Office– การผสานรวมกับ Outlook/Teams– การซิงค์ Excel– การแชร์ผ่านรหัส QR
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมในระบบนิเวศของ Microsoft 365 ที่ต้องการการทำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างไร้รอยต่อ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 20/ผู้ใช้/เดือน (ผ่าน Microsoft 365)
|ฟอร์มสแต็ก
|– การทำงานอัตโนมัติและการสร้างเอกสาร– การเข้ารหัสข้อมูลในภาคสนามและการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA/PCI/GDPR– ตรรกะเงื่อนไขและพอร์ทัลที่มีแบรนด์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมซึ่งต้องการกระบวนการทำงานข้อมูลที่ปลอดภัยและอัตโนมัติ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Zoho Forms
|– การผสานระบบ CRM– การเข้าถึงแบบฟอร์มออฟไลน์– รองรับหลายภาษา– ระบบการทำงานอัตโนมัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการการซิงค์ CRM พร้อมการเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|Google Forms
|– ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ใน Sheets– ฝังในเว็บไซต์– การรวมรูปภาพ/วิดีโอ– ตรรกะของส่วน
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มฟรี ไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อน พร้อมการวิเคราะห์พื้นฐาน
|มีแผนฟรีให้บริการ
|เพเปอร์ฟอร์ม
|– การควบคุม CSS และการออกแบบที่กำหนดเอง– เครื่องคำนวณใบเสนอราคาและการขายสินค้า– ช่องกรอกนัดหมายและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่ต้องการแบบฟอร์มที่สวยงามและโต้ตอบได้
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|Wufoo
|– เวลาทำงานที่เชื่อถือได้– เงื่อนไขตรรกะและการตรวจสอบข้อมูลในฟิลด์– การกำหนดเวลาการรายงาน– การเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีความเสถียรในระยะยาว พร้อมการปรับแต่งพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $22 ต่อเดือน
|ฟอร์ม.แอป
|– ตัวสร้างแบบฟอร์มด้วยปัญญาประดิษฐ์– รองรับหลายภาษา (มากกว่า 100 ภาษา)– การให้คะแนนและใบรับรองแบบกำหนดเอง– ปรับแต่ง CSS
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมทั่วโลก, ผู้สอน, และผู้สร้างแบบทดสอบที่ต้องการแบบฟอร์มหลายภาษาและเครื่องมือประเมินผลอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
อะไรคือผู้สร้างแบบฟอร์ม?
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มคือเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสร้างแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างสำหรับการรวบรวม จัดระเบียบ และจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
มันช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและกระบวนการที่ใช้กระดาษ โดยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เองพร้อมช่องกรอกข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น กล่องข้อความ เมนูแบบเลื่อนลง ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย และตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์
แบบฟอร์มออนไลน์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าการประมวลผลการลงทะเบียน การดำเนินการสำรวจ การจัดการใบสมัครงาน และการจัดการคำขอภายใน
ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มส่วนใหญ่มีตัวแก้ไขแบบลากและวาง ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ และคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้การสร้างแบบฟอร์มง่ายขึ้น เครื่องมือหลายชนิดยังผสานรวมกับแอปพลิเคชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) แพลตฟอร์มอีเมล และระบบการทำงานเพื่อให้คำตอบเป็นระเบียบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวอียิปต์โบราณใช้รูปแบบเริ่มต้นในการบันทึกภาษี ข้อมูลสำมะโนประชากร และธุรกรรมทางการค้าบนม้วนกระดาษปาปิรัส สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างแรกๆ ของการรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์ม?
การเลือกซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แต่คุณสมบัติบางอย่างช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นขึ้นและเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทีมซอฟต์แวร์, การสมัครงาน, การลงทะเบียนกิจกรรม, แบบสำรวจความคิดเห็น, และการอนุมัติ เพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่า
- ตรรกะเงื่อนไข: สร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถแสดงหรือซ่อนฟิลด์เฉพาะได้ตามคำตอบของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้แบบฟอร์มมีความเกี่ยวข้อง ลดความซับซ้อน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- แบบฟอร์มหลายขั้นตอน: แบ่งแบบฟอร์มที่ยาวออกเป็นส่วนย่อย ๆ พร้อมตัวบ่งชี้ความคืบหน้า เพื่อรักษาความสนใจของผู้ใช้และลดอัตราการละทิ้งแบบฟอร์ม
- การอัปโหลดไฟล์: อนุญาตให้ผู้ใช้แนบวิดีโอ รูปภาพ หรือเอกสารได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องส่งผ่านอีเมลแยกต่างหาก
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือ: ตรวจสอบให้แบบฟอร์มปรับขนาดได้กับหน้าจอทุกขนาดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้บนอุปกรณ์ใด ๆ
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: รับการแจ้งเตือนทันทีทางอีเมล, Slack หรือแอปพลิเคชันมือถือเมื่อมีการตอบกลับใหม่เข้ามา เพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ: ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณ เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกการโต้ตอบกับผู้ใช้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: แชร์สิทธิ์การแก้ไขกับสมาชิกในทีม เพิ่มความคิดเห็น และติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ เพื่อกระบวนการตรวจสอบที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและการทำงานร่วมกันของทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตัวเลือกการส่งออกข้อมูล: ดาวน์โหลดคำตอบในรูปแบบ CSV, Excel หรือ PDF เพื่อความสะดวกในการรายงานและวิเคราะห์
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัส, การตรวจสอบด้วย CAPTCHA, และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท. ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อบังคับเช่นกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัว
📮 ClickUp Insight: ทีมที่ไม่มีระบบเข้าถึงข้อมูลการทำงานแบบรวมศูนย์มักต้องเผชิญกับข้อมูลกระจัดกระจาย คำขอสูญหาย และการติดตามงานซ้ำๆ ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสเผชิญกับปัญหาเหล่านี้สูงกว่าถึงห้าเท่าส่งผลให้งานล่าช้าและเกิดอุปสรรคที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ 80% ของทีมเหล่านี้ยังคงต้องติดอยู่กับงานเอกสารและงานซ้ำๆ เนื่องจากขาดระบบอัตโนมัติ
ClickUpทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการงาน ฟอร์มจะแปลงคำตอบเป็นงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และทำเครื่องหมายงานเร่งด่วน ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมมองเห็นแนวโน้มและดำเนินการได้เร็วขึ้น แดชบอร์ดให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในคำตอบทั้งหมด เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
เครื่องมือสร้างฟอร์มที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ผู้สร้างแบบฟอร์มบางคนทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่าย ๆ ในขณะที่บางคนทำให้คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ซับซ้อน. เพื่อช่วยคุณหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มอบการปรับแต่ง, ความง่ายในการใช้งาน, และคุณสมบัติที่ชาญฉลาด. 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์คือวิธีที่มันเชื่อมต่อการส่งแบบฟอร์มเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp Forms
เมื่อทีมได้รับคำตอบจากแบบฟอร์ม พวกเขามักจำเป็นต้องดำเนินการทันที
ClickUp Formsทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายโดยอัตโนมัติในการแปลงแต่ละการส่งข้อมูลให้เป็นงานใหม่ สมมติว่าทีมไอทีกำลังจัดการกับรายงานข้อบกพร่อง เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มที่อธิบายปัญหาจะมีงานใน ClickUpถูกสร้างขึ้น จัดหมวดหมู่เป็นรายงานข้อบกพร่อง และมอบหมายให้กับนักพัฒนาตามปริมาณงาน
นอกจากนี้ ด้วยForms Hub ทีมงานยังได้รับตำแหน่งศูนย์กลางในการเข้าถึงและจัดการแบบฟอร์มทั้งหมด ทำให้กระบวนการสร้าง แชร์ และดูแบบฟอร์มง่ายขึ้นในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น แบบสำรวจหรือรายงานข้อบกพร่อง
ClickUp อัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติทำให้สิ่งนี้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ตัวอย่างเช่น ทีมสรรหาที่ใช้แบบฟอร์มเป็นระบบติดตามผู้สมัครสามารถตั้งกฎเพื่อจัดเรียงและมอบหมายใบสมัครที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ
สมมติว่ามีผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อมอบหมายงานให้กับผู้สรรหาบุคลากรด้านเทคนิคทันที ย้ายไปยังขั้นตอน 'การคัดกรองเบื้องต้น' และแจ้งผู้จัดการฝ่ายสรรหา
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำคัญ ระบบสามารถส่งอีเมลเชิญสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติได้ ช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการด้วยมือของทีมงานหลายชั่วโมง
การปรับแต่งก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้แบบฟอร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันการใช้เงื่อนไขในแบบฟอร์มจะแสดงหรือซ่อนคำถามตามคำตอบที่ได้รับ ทำให้แบบฟอร์มมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
สมมติว่าทีม HR ของคุณกำลังดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน หากมีผู้ตอบกลับว่าพวกเขาเป็น 'พนักงานระยะไกล' คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำนักงานที่บ้านจะปรากฏขึ้น ในขณะที่พนักงานที่ทำงานในสำนักงานจะได้รับคำถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน วิธีนี้ช่วยให้แบบฟอร์มเป็นระเบียบและกระชับ โดยไม่ทำให้รกด้วยช่องที่ไม่จำเป็น
ClickUp Brain
จะเป็นอย่างไรถ้าเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มของคุณมาพร้อมกับ AI ที่ช่วยให้การวิเคราะห์คำตอบในแบบฟอร์มง่ายขึ้น?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp จะสแกนข้อมูลที่ส่งเข้ามาและดึงข้อมูลสำคัญออกมา เพื่อให้ทีมไม่ต้องตรวจสอบทุกคำตอบด้วยตนเองเพื่อระบุแนวโน้ม
สมมติว่าทีมสนับสนุนลูกค้าได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด ClickUp Brain สามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้ เช่น ผู้ใช้ประสบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เฟซใหม่หรือรายงานการเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขได้เร็วขึ้น
ClickUp ยังมีเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่พร้อมใช้งานเพื่อเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจรวบรวมความคิดเห็นที่มีโครงสร้างในขณะที่ทำงานขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น รายการคำแนะนำโดยรวม ตารางความคิดเห็น และตารางการให้คะแนนผู้ให้บริการ ทำให้การวิเคราะห์คำตอบและระบุแนวโน้มต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของการตอบกลับ: ติดตามความคิดเห็นที่เข้ามาแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้ง่ายต่อการระบุแนวโน้มและดำเนินการ
- เพิ่มแบรนด์ของคุณลงในแบบฟอร์ม: ปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ภาพหน้าปกและพื้นหลังไปจนถึงสีของปุ่ม สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
- ทำให้แบบฟอร์มง่ายต่อการกรอก: เพิ่มบล็อกข้อมูลและคำอธิบายคำถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับคำแนะนำที่ชัดเจน, คำแนะนำ, หรือบริบทเพิ่มเติมในที่ที่พวกเขาต้องการ
- เพิ่มความชัดเจนของแบบฟอร์มด้วยภาพประกอบ: แทรกภาพ ไอคอน หรือตัวแบ่งระหว่างคำถามเพื่อแบ่งแยกแบบฟอร์มที่ยาวและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Forms ไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับแบบฟอร์มสั่งซื้อหรือการลงทะเบียนกิจกรรมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ข้อความนี้จาก Redditโดดเด่นเป็นพิเศษ:
ฉันชอบรูปลักษณ์ของฟีเจอร์ฟอร์มมาก ดูใช้งานง่ายและฟีเจอร์ AI ก็เจ๋งดีนะ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยได้รับคำตอบจากฟอร์มมากนัก แต่ฉันก็เห็นแล้วว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากถ้าคุณต้องคอยจัดการกับข้อเสนอแนะหรือคำขออยู่ตลอด นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งฟอร์มได้มากขึ้นด้วย ฉันลองเปลี่ยนภาพหน้าปกและสีปุ่มดูแล้ว รู้สึกดีที่ไม่ต้องใช้แบบเริ่มต้นอย่างเดียว
ฉันชอบรูปลักษณ์ของฟีเจอร์ฟอร์มมาก ดูใช้งานง่ายและฟีเจอร์ AI ก็เจ๋งดีนะ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยได้รับคำตอบจากฟอร์มมากนัก แต่ฉันก็เห็นแล้วว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากถ้าคุณต้องคอยจัดการกับข้อเสนอแนะหรือคำขออยู่ตลอด นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งฟอร์มได้มากขึ้นด้วย ฉันลองเปลี่ยนภาพหน้าปกและสีปุ่มดูแล้ว รู้สึกดีที่ไม่ต้องใช้แบบเริ่มต้นอย่างเดียว
2. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์แบบสำรวจที่มีปฏิสัมพันธ์และใช้งานง่าย)
แบบสำรวจหลายแห่งให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์และไร้ความเป็นส่วนตัว แต่ Typeform กลับพลิกประสบการณ์นี้อย่างสิ้นเชิง
แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนรูปแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นการสนทนาที่ลื่นไหลผ่านวิธีการถามคำถามทีละข้อที่เป็นเอกลักษณ์ การออกแบบที่ชาญฉลาดนี้ช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในขณะที่เพิ่มอัตราการตอบแบบสอบถามให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกด้าน
อินเทอร์เฟซที่เรียบหรูของมันไม่ต้องการทักษะการออกแบบใด ๆ ในการสร้างแบบฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณได้อย่างลงตัว เบื้องหลังนั้น แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นถึงจุดที่ผู้ใช้ใช้เวลาหรือละทิ้งแบบฟอร์ม ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงแนวทางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- สร้างสถานการณ์ที่แตกแขนงตามการตอบสนองของผู้ใช้ ซึ่งจะนำทางผู้ตอบแบบสอบถามไปยังเส้นทางเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติตามคำตอบก่อนหน้านี้ของพวกเขา
- ออกแบบฟอร์มด้วยธีมที่กำหนดเองและองค์ประกอบแบรนด์ที่รักษาเอกลักษณ์ของบริษัทคุณไว้ พร้อมมอบประสบการณ์ทางสายตาที่สอดคล้องกัน
- วิเคราะห์จุดที่ผู้ใช้ละทิ้งผ่านแผนที่ความร้อนและตัวชี้วัดการเสร็จสมบูรณ์อย่างละเอียด เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่ชัดซึ่งผู้ใช้ละทิ้งแบบฟอร์มของคุณและทำการปรับปรุงที่ตรงจุด
- เชื่อมต่อโดยตรงกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 120 รายการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกส่งต่อไปยังระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องถ่ายโอนด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Typeform
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัด แต่จำกัดการเก็บข้อมูลไว้ที่ 10 รายการต่อเดือน
- Typeform ไม่บันทึกการส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่มีค่าสูญหายได้หากผู้ตอบแบบฟอร์มละทิ้งก่อนที่จะเสร็จสิ้น
- มีรายงานว่าผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาเมื่อพยายามส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่โดดเด่นจากบทวิจารณ์ของ G2:
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Typeform คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบและตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้เราสร้างแบบฟอร์มที่แตกต่างจากแบบฟอร์มที่มีอยู่ ฉันชอบความราบรื่นขณะกรอกข้อมูล มันให้ประสบการณ์ที่สดชื่น สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Typeform คือราคา ในแผนฟรีและพื้นฐาน ฟีเจอร์มีจำกัดมากและจำนวนการตอบกลับสามารถเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การอัปโหลดไฟล์ไม่มีในแผนฟรี
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Typeform คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบและตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้เราสร้างแบบฟอร์มที่แตกต่างจากแบบที่มีอยู่ ฉันชอบความราบรื่นขณะกรอกข้อมูล มันให้ประสบการณ์ที่สดชื่น สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Typeform คือราคา ในแผนฟรีและพื้นฐาน ฟีเจอร์มีจำกัดมากและจำนวนการตอบกลับสามารถเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การอัปโหลดไฟล์ไม่มีในแผนฟรี
🔍 คุณรู้หรือไม่? แบบฟอร์มCAPTCHAที่น่ารำคาญซึ่งขอให้คุณคลิกที่ไฟจราจรหรือพิมพ์ตัวอักษรที่บิดเบือนนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันบอทสแปมในตอนแรก นอกจากนี้ยังช่วยฝึกฝน AI ให้รู้จักจดจำภาพ ข้อความ และแม้แต่ป้ายถนนสำหรับรถยนต์ไร้คนขับอีกด้วย
3. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการเลือกเทมเพลตที่หลากหลายและความยืดหยุ่น)
การค้นหาแบบฟอร์มที่เหมาะสมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้นน่าเบื่อหน่ายอย่างรวดเร็ว โชคดีที่ Jotform ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยคลังแบบฟอร์มขนาดใหญ่กว่า 10,000 แบบที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ทางธุรกิจที่คุณสามารถจินตนาการได้
ผู้สร้างแบบฟอร์มที่มีประสบการณ์รายนี้สร้างความสมดุลได้อย่างลงตัว โดยผสานฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายเข้ากับตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กชื่นชอบฟีเจอร์ในตัวสำหรับแบบฟอร์มการชำระเงินเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ระบบประมวลผลการชำระเงินแยกต่างหาก
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังโดดเด่นในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยให้บริการแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับอื่น ๆ ได้รับความอุ่นใจที่จำเป็นอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- แปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นเอกสาร PDF ที่มีความเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติ พร้อมข้อมูลที่รวบรวมไว้ ช่วยลดเวลาในการโอนข้อมูลด้วยตนเองเป็นชั่วโมง และลดข้อผิดพลาด
- รับชำระเงินผ่านหลายช่องทาง รวมถึง PayPal, Square และ Stripe โดยให้ลูกค้าอยู่บนแบบฟอร์มของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ภายนอก
- สร้างแบบฟอร์มการนัดหมายพร้อมการผสานปฏิทินที่บล็อกเวลาโดยอัตโนมัติและส่งอีเมลยืนยันไปยังทั้งสองฝ่าย
- จัดเก็บไฟล์ที่อัปโหลดอย่างปลอดภัยบนคลาวด์ด้วยโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างและสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เอกสารเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Jotform
- มันมีความยืดหยุ่นในการออกแบบที่จำกัด ทำให้ความสามารถในการสร้างเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงมีข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแบบฟอร์มอาจไม่แสดงผลอย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์มือถือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการใช้งาน
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่อัปโหลดเพียง 100 MB สำหรับการจัดเก็บไฟล์ที่อัปโหลดผ่านแบบฟอร์ม
ราคาของ Jotform
- ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ทองคำ: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,490+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,410+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
แม้ว่า Jotform จะมีฟังก์ชันการทำงาน คุณสมบัติ และวิดเจ็ตที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่หลายอย่างก็ล้าสมัยและเก่าแก่ ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเองได้หรือใช้โค้ดน้อย/ไม่ต้องใช้โค้ด ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบางครั้งยังสามารถปรับแต่งได้มากกว่า
แม้ว่า Jotform จะมีฟังก์ชัน, คุณสมบัติ, วิดเจ็ต, และอื่น ๆ ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ส่วนใหญ่ของสิ่งเหล่านี้ล้าสมัยและไม่ทันสมัย ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอง, ไม่ต้องใช้โค้ดหรือใช้โค้ดน้อย, ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และบางครั้งอาจมีการปรับแต่งได้มากขึ้นด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเพิ่มช่องข้อมูลแต่ละช่องจะลดโอกาสในการกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ ระบุช่องข้อมูลที่จำเป็นและลบสิ่งที่ไม่สำคัญออก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ให้พิจารณาเก็บรวบรวมผ่านอีเมลติดตามผลหรือโปรไฟล์แบบค่อยเป็นค่อยไป
4. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft 365)
Microsoft Forms สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของ Office ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแบบสำรวจระหว่างการประชุม ปรับปรุงคำถามร่วมกันแบบเรียลไทม์ และดูคำตอบที่ไหลเข้าสู่สเปรดชีต Excel ได้ทันทีเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ผู้สอนให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการสร้างแบบทดสอบที่ตรวจคำตอบได้เอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจคะแนนด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง
แพลตฟอร์มนี้รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก Office ส่วนใหญ่แล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
สำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย Microsoft Forms มอบการปกป้องข้อมูลระดับองค์กร ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในระบบนิเวศของ Microsoft ที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- ร่วมมือในการสร้างแบบฟอร์มกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขคำถาม ตัวเลือก และการตั้งค่าพร้อมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน
- แชร์แบบฟอร์มผ่านช่องทาง Teams เพื่อรับข้อเสนอแนะและแจกจ่ายได้ทันที พร้อมทั้งรักษาการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับแบบฟอร์มไว้ในที่เดียว
- แทรกแบบฟอร์มลงในอีเมล Outlook ได้โดยตรง ทำให้ผู้รับสะดวกในการตอบกลับโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย
- สร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มได้ง่ายในงานอีเวนต์หรือสถานที่จริง โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้พิมพ์ URL ยาวๆ บนอุปกรณ์มือถือ
- ออกแบบแบบฟอร์มในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและรับรองการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ทุกคน
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- ไม่รองรับตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง เช่น CSS หรือ HTML แบบกำหนดเอง ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่นในการสร้างแบรนด์และการออกแบบ
- ตัวเลือกการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่น้อยมากนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
ราคาของ Microsoft Forms
- ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: 26.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวบน Capterraได้กล่าวไว้ว่า:
รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม จะดีมากหากเราสามารถเลือกประเภทของแผนภูมิที่จะแสดงได้ ฉันชอบแผนภูมิวงกลมสำหรับบางสิ่ง และแผนภูมิแท่งสำหรับสิ่งอื่น ๆ ปัจจุบัน วิธีเดียวที่จะทำเช่นนี้ได้คือการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel และสร้างแผนภูมิที่นั่น
รายงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม จะยอดเยี่ยมมากหากเราสามารถเลือกประเภทของแผนภูมิที่จะแสดงได้ ฉันชอบแผนภูมิวงกลมสำหรับบางสิ่ง และแผนภูมิแท่งสำหรับสิ่งอื่น ๆ ปัจจุบัน วิธีเดียวที่จะทำเช่นนี้ได้คือการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel และสร้างแผนภูมิที่นั่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การสั่งซื้อออนไลน์ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1994 โดยเป็นพิซซ่าจากPizza Hut ซึ่งใช้แบบฟอร์มเว็บในยุคแรกๆ นี่เป็นการปูทางให้กับแบบฟอร์มการชำระเงินอีคอมเมิร์ซสมัยใหม่
5. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและการสร้างกระบวนการทำงาน)
Formstack ไม่เพียงแต่สร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังมอบแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลและการอัตโนมัติแบบฟอร์มที่ครอบคลุมอีกด้วย. แพลตฟอร์มนี้มีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ให้กลายเป็นเอกสารที่สวยงาม, สัญญา, และรายงานโดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่ด้วยตนเอง.
เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพแปลงกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนให้กลายเป็นประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่น ผู้ใช้ในองค์กรจำนวนมากชื่นชอบการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ขณะที่ยังคงควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- รักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานของอุตสาหกรรม รวมถึง HIPAA, GDPR และ PCI DSS ผ่านคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้และกระบวนการจัดการข้อมูล
- การส่งเส้นทางผ่านระบบอนุมัติที่กำหนดเองซึ่งจะแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของแบบฟอร์มหรือเกณฑ์การส่ง
- เข้ารหัสฟิลด์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การเข้ารหัสในระดับฟิลด์ช่วยปกป้องข้อมูลเฉพาะโดยไม่กระทบต่อซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลทั้งหมด
- สร้างเอกสารจากข้อมูลที่รวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ สร้างสัญญา รายงาน และการติดต่อสื่อสารที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างพอร์ทัลที่มีแบรนด์สำหรับแผนกหรือลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยรักษาประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในขณะที่แบ่งข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Formstack
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถใช้งานได้ยาก ต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการเข้าถึงโมดูลแบบฟอร์ม
- ตัวเลือกแบบอักษรและการจัดรูปแบบมีจำกัด ทำให้การปรับแต่งทำได้น้อย
- การคัดลอกแบบฟอร์มมักเปลี่ยนแปลงฟิลด์ต่างๆ ทำให้เกิดงานมากขึ้นแทนที่จะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ
- การอัปเดตล่าสุดได้ลบการสนับสนุน CSS สำหรับการปรับความกว้างของแบบฟอร์ม ทำให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบลดลง
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ห้องสวีท: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 4/5 (450 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Formstack อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งจากTrustRadiusอธิบายไว้ว่า:
สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ Formstack Forms นั้นดีมาก คุณสามารถถามคำถามได้ทุกประเภท แบ่งฟอร์มออกเป็นหลายหน้า และบันทึกความคืบหน้าเพื่อกลับมาดำเนินการต่อในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความสวยงามนั้นยังไม่ค่อยน่าพึงพอใจนัก/ไม่ได้ให้คุณควบคุมองค์ประกอบด้านสไตล์มากนัก (รวมถึงฟอนต์ ขนาด ระยะห่าง) สิ่งเหล่านี้จะเป็นรายละเอียดที่ช่วยเติมเต็ม Formstack Forms ให้โดดเด่นแตกต่างจากเดิมได้อย่างแท้จริง
สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ Formstack Forms นั้นดีมาก คุณสามารถถามคำถามได้ทุกประเภท แบ่งแบบฟอร์มออกเป็นหลายหน้า และบันทึกความคืบหน้าเพื่อกลับมาดำเนินการต่อในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความสวยงามนั้นยังไม่ค่อยน่าดึงดูดนัก/ไม่ได้ให้คุณควบคุมองค์ประกอบด้านสไตล์มากนัก (รวมถึงแบบอักษร ขนาด ระยะห่าง) สิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็ม Formstack Forms ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและทำให้โดดเด่นแตกต่างออกไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแบบฟอร์มออนไลน์ช่วยลดข้อผิดพลาดได้อย่างมากเมื่อเทียบกับแบบฟอร์มกระดาษ เนื่องจากสามารถรวมการตรวจสอบความถูกต้อง ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ และช่องที่จำเป็นต้องกรอก เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของคำตอบ
6. Zoho Forms (เหมาะสำหรับธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการการผสานรวมกับระบบ CRM)
Zoho Forms มอบฟังก์ชันการทำงานที่น่าประทับใจโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Zoho ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะ Zoho CRM ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าไหลเข้าสู่กระบวนการขายของคุณโดยอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถในการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ขาดหายไปจากตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่าหลายตัว ผู้สร้างแบบฟอร์มชื่นชอบเครื่องมือสร้างกฎที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้สามารถสร้างตรรกะเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติการใช้งานจริง เช่น ช่องสำหรับลายเซ็นดิจิทัลและการรองรับหลายภาษาที่พร้อมใช้งานทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- เชื่อมโยงฟิลด์แบบฟอร์มแผนที่ไปยังระเบียน CRM โดยตรง เพื่อให้ข้อมูลใหม่ถูกกรอกลงในโปรไฟล์ลูกค้าที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
- กำหนดเวลาแบบฟอร์มซ้ำสำหรับการเก็บข้อมูลเป็นประจำที่สามารถส่งไปยังผู้รับได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง
- เปลี่ยนเอกสาร เช่น PDF และรูปภาพให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย เพียงอัปโหลดไฟล์ของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแบบฟอร์ม
- ตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติตามเกณฑ์การส่งที่กระตุ้นการส่งอีเมล, การแจ้งเตือน, หรือการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงตาม
- บันทึกตำแหน่งที่แบบฟอร์มถูกกรอกโดยอัตโนมัติ พร้อมให้บริบทที่มีคุณค่าต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบแบบฟอร์มและข้อจำกัดในการจัดวาง
- แบบฟอร์มที่มีช่องกรอกการชำระเงินไม่อนุญาตให้ผู้ตอบแบบสอบถามดาวน์โหลดเอกสารได้โดยตรงหลังจากส่งข้อมูล
- การวิเคราะห์แบบฟอร์มขาดความลึกเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Zoho Forms
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 110 ดอลลาร์/เดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวจาก Capterraคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก เนื่องจากเราต้องแก้ไขแบบฟอร์มอยู่บ่อยครั้ง Zoho forms ช่วยให้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้รับหรือกลุ่มผู้รับที่กำหนดไว้โดยตรง ซึ่งสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายในหน้าการตั้งค่าของแต่ละแบบฟอร์ม สิ่งที่ฉันรู้สึกหงุดหงิดที่สุดคือไม่สามารถลบผู้ใช้ได้เอง ต้องเขียนแจ้งฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอให้ลบให้
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก เนื่องจากเราต้องแก้ไขแบบฟอร์มอยู่บ่อยครั้ง Zoho forms ช่วยให้ฉันสามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้รับหรือกลุ่มผู้รับที่กำหนดไว้โดยตรง ซึ่งสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายในหน้าการตั้งค่าของแต่ละแบบฟอร์ม สิ่งที่ฉันรู้สึกหงุดหงิดที่สุดคือไม่สามารถลบผู้ใช้ได้เอง ต้องเขียนติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอให้ลบให้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้ใช้ไม่ควรคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกปุ่ม ควรทำให้ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) มีความเฉพาะเจาะจงและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
❌ ส่ง
✅ สร้างบัญชีของฉัน
✅ รับ eBook ฟรีของฉัน
✅ เริ่มทดลองใช้งาน 7 วันของฉัน
7. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอย่างรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย)
Google Forms ลดความซับซ้อนเพื่อให้เน้นที่ความเร็วและการเข้าถึงได้ง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถเปิดตัวแบบสำรวจ รวบรวมความคิดเห็น และลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องเสียเงินหรือเวลาในการฝึกอบรมแม้แต่บาทเดียวหรือนาทีเดียว
คำตอบจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติเป็นแผ่นงาน สร้างสรุปภาพทันทีผ่านแผนภูมิและกราฟ การทำงานร่วมกันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกลไกของ Google Drive ที่คุ้นเคย—แชร์สิทธิ์การแก้ไขกับเพื่อนร่วมงานหรือแชร์ลิงก์สำหรับดูเท่านั้นกับสาธารณะ
หลายองค์กรเริ่มต้นการเดินทางในการรวบรวมข้อมูลด้วย Google Forms ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่เครื่องมือเฉพาะทางเมื่อความต้องการมีความซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อรับทราบทันทีเมื่อมีการตอบกลับใหม่เข้ามา เพื่อดำเนินการติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว
- ดูการอัปเดตคำตอบแบบเรียลไทม์; การส่งข้อมูลจะมาถึงพร้อมแผนภูมิและกราฟอัตโนมัติที่แสดงแนวโน้มในขณะที่กำลังพัฒนา
- ใช้โค้ดฝังตัวที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อผสานแบบฟอร์มเข้ากับเว็บไซต์ของคุณได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
- แทรกภาพและวิดีโอจาก Google Drive ลงในคำถามโดยตรงเพื่อให้บริบทหรือคำอธิบายที่ชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
- ใช้ 'ไปยังส่วนตามคำตอบ' เพื่อนำทางผู้ตอบแบบสอบถามผ่านเส้นทางต่างๆ ในแบบฟอร์มตามคำตอบของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ผู้ตอบแบบสอบถามจำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่ออัปโหลดไฟล์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีไม่เข้าร่วม
- ไม่มีการผสานรวมการประมวลผลการชำระเงินในตัว
- ขาดเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในตัว ทำให้จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองหรือผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
- ตัวเลือกของเทมเพลตมีค่อนข้างจำกัด
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (11,030+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้รีวิวคนหนึ่งจาก Capterraอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
มันใช้งานง่ายมากและคล้ายกับตัวเลือกที่ต้องเสียเงินอื่น ๆ ฉันใช้เว็บแอปนี้เพื่อรับความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ เพราะมันง่ายในการจัดการคำตอบและตั้งค่าเริ่มต้นได้ง่าย จุดที่ฉันชอบมากที่สุดคือการตั้งค่า เพราะคุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคำถามและปรับสไตล์ของแบบฟอร์มได้
มันใช้งานง่ายมากและคล้ายกับตัวเลือกที่ต้องเสียเงินอื่น ๆ ฉันใช้เว็บแอปนี้เพื่อรับความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ เพราะมันง่ายในการจัดการคำตอบและตั้งค่าเริ่มต้นได้ง่าย จุดที่ฉันชอบที่สุดคือการตั้งค่า เพราะคุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคำถามและปรับสไตล์ของแบบฟอร์มได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รูปแบบที่ซับซ้อนบางอย่าง เช่น หน้าเพจยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีลักษณะหลอกลวงถูกออกแบบมาอย่างจงใจเพื่อให้ผู้ใช้ยอมแพ้ ทำให้พวกเขายังคงสมัครสมาชิกต่อไป
8. Paperform (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่เน้นการออกแบบที่ต้องการความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร)
Paperform โดดเด่นในฐานะเครื่องมือสร้างฟอร์มสำหรับนักออกแบบ โดยเน้นความสวยงามโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการใช้งาน ช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์ฟอร์มที่ไม่เหมือนใคร ราวกับเป็นหน้าแลนดิ้งเพจที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
ผู้สร้างแบบฟอร์มจะได้รับความอิสระในการออกแบบเลย์เอาต์ รวมถึงความสามารถในการเพิ่มหลายคอลัมน์ ฝังสื่อหลากหลายรูปแบบ และใช้ CSS แบบกำหนดเองเพื่อให้แบรนด์มีความสมบูรณ์แบบในระดับพิกเซล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะชื่นชอบความสามารถในการขายสินค้าที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ รวมถึงการจัดการลูกค้าและใบเสร็จที่สามารถปรับแต่งได้
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีความสามารถในการคำนวณที่น่าประทับใจสำหรับเครื่องมือสร้างใบเสนอราคา เครื่องคำนวณราคา และแอปพลิเคชันแบบไดนามิกอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform
- ติดตามระดับสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหรือพื้นที่จัดงานโดยอัตโนมัติ ป้องกันการจองเกินหรือขายสินค้าหมดสต็อกผ่านการอัปเดตความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
- เพิ่มช่องกรอกข้อมูลการนัดหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจองการประชุมได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มของคุณ โดยจะซิงค์กับ Google Calendar อย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้การจัดการตารางเวลาเป็นไปอย่างง่ายดาย
- สร้างธีมและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการเข้าถึง HTML/CSS แบบเต็มเพื่อควบคุมการแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมคงไว้ซึ่งอินเทอร์เฟซการแก้ไขที่ใช้งานง่าย
- ฝังแบบฟอร์มเป็นหน้าต่างป๊อปอัพหรือประสบการณ์เต็มหน้าพร้อมกฎการแสดงขั้นสูงตามพฤติกรรมผู้ใช้ เวลา หรือแหล่งที่มาของการอ้างอิง
- อนุญาตให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในแบบฟอร์มได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การทำสัญญาและแบบฟอร์มยินยอมเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Paperform
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาในการเข้าถึงการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ เนื่องจากแพลตฟอร์มไม่มีการช่วยเหลือผ่านการโทรศัพท์หรือการโทรผ่านวิดีโอ
- องค์ประกอบการออกแบบบางครั้งอาจส่งผลต่อความเร็วในการโหลดรูปแบบ
- มีการกำหนดจำนวนการส่งแบบฟอร์มสูงสุดต่อเดือน
- ผู้ใช้ได้ระบุถึงความท้าทายในการสร้างแบบสอบถามที่ซับซ้อน ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์มสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อน
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 129 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paperform อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
เราชอบมากที่การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก—ตั้งแต่การใช้เทมเพลตที่มีให้ไปจนถึงการสร้างแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้น เทมเพลตสามารถปรับแต่งได้ง่าย แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางประการ (เช่น สามารถจัดวางคำถามแบบเคียงข้างกันได้เพียงสองคอลัมน์) แต่ฟังก์ชันอื่น ๆ ก็ทำงานได้ดีมากจนข้อจำกัดเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย
เราชอบมากที่การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก—ตั้งแต่การใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้วไปจนถึงการสร้างแบบฟอร์มใหม่จากศูนย์เลยก็ได้ เทมเพลตสามารถปรับแต่งได้ง่าย แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางอย่าง (เช่น สามารถจัดวางคำถามแบบเคียงข้างกันได้เพียงสองคอลัมน์) แต่ฟังก์ชันอื่น ๆ ก็ทำงานได้ดีมากจนข้อจำกัดเหล่านี้แทบไม่ส่งผลอะไรเลย
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่าผู้คนใช้เวลาเกิน 6.55 ชั่วโมงต่อปีในการกรอกแบบฟอร์มของรัฐบาล กฎหมายภาษีของสหรัฐเป็นหนึ่งในกฎหมายที่ซับซ้อนที่สุด นำไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมการจัดเตรียมภาษีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
9. Wufoo (ดีที่สุดสำหรับการใช้งานระยะยาวและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้)
Wufoo เป็นหนึ่งในผู้สร้างแบบฟอร์มดั้งเดิมที่ยังคงมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอปีแล้วปีเล่า แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับความเสถียรมากกว่าฟีเจอร์ที่ดูหวือหวา แม้ว่าความสามารถที่เชื่อถือได้จะซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวก็ตาม
นักออกแบบธีมของมันสร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพให้สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กรได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ CSS การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในช่องกรอกช่วยรับประกันคุณภาพของข้อมูลก่อนการส่ง ลดข้อผิดพลาดและความจำเป็นต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการการป้อนข้อมูลช่วยให้การจัดการการตอบกลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้สมาชิกทีมรับผิดชอบการส่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อความรับผิดชอบ
องค์กรที่มีความต้องการในการเก็บข้อมูลที่สำคัญให้ความสำคัญกับประวัติการให้บริการที่พิสูจน์แล้วของ Wufoo ในด้านความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือเหนือสิ่งอื่นใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนฟิลด์ที่เกี่ยวข้องตามคำตอบก่อนหน้า สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ตอบแต่ละคน
- สร้างรายงานพร้อมกราฟและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ ซึ่งเปลี่ยนข้อมูลจากแบบฟอร์มดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมือวิเคราะห์แยกต่างหาก
- กำหนดเวลาการรายงานอัตโนมัติสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งสรุปข้อมูลใหม่โดยตรงไปยังกล่องจดหมายของผู้ตัดสินใจตามตารางรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อการทำธุรกรรมที่ปลอดภัย เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับบริการยอดนิยม พร้อมคงมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI
ข้อจำกัดของ Wufoo
- คุณสมบัติของตรรกะเงื่อนไขของมันมีความพื้นฐาน ขาดฟังก์ชันขั้นสูง เช่น คำสั่ง AND/OR หรือคำสั่ง NOT
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ CSS
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือน ซึ่งส่งผลให้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าเกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์ม
- ฟีเจอร์การอัปโหลดไฟล์ไม่สามารถใช้ได้บนแผนฟรี ซึ่งจำกัดการใช้งาน
ราคาของ Wufoo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $22/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ขั้นสูง: 99 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: 249 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wufoo อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปไว้ว่า:
ฉันชอบที่มันตรงไปตรงมาอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการใช้และวิธีการสร้างแบบสำรวจ – มันพาคุณผ่านขั้นตอนไปทีละขั้นตอน ฉันคิดว่าแพลตฟอร์มเองดูเก่าไปหน่อย อาจต้องการอินเตอร์เฟซที่สดใหม่กว่าเพื่อให้ดูทันสมัย
ฉันชอบที่มันตรงไปตรงมาอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการใช้และวิธีการสร้างแบบสำรวจ – มันพาคุณผ่านขั้นตอนไปทีละขั้นตอน ฉันคิดว่าแพลตฟอร์มเองดูเก่าไปหน่อย อาจต้องการอินเตอร์เฟซที่สดใหม่กว่าเพื่อให้ดูทันสมัย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งแบบฟอร์มออนไลน์จะจดจำสิ่งที่คุณพิมพ์ไว้หากคุณปิดหน้าเว็บโดยไม่ได้ตั้งใจ? นั่นเป็นเพราะการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง ซึ่งช่วยป้องกันความหงุดหงิดเมื่อผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลใหม่
10. Forms. app (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงตลาดโลกหลายภาษา)
Forms. app รับมือกับความท้าทายในการรวบรวมข้อมูลทั่วโลกอย่างตรงจุด รองรับมากกว่า 100 ภาษา ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานแบบฟอร์มในระดับสากลโดยไม่ต้องสร้างใหม่สำหรับแต่ละตลาด
ผู้ช่วย AI แนะนำคำถามที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างแบบฟอร์มตามรูปแบบการส่งข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ทีมขนาดเล็กได้รับประโยชน์จากราคาที่ตรงไปตรงมาซึ่งปรับขนาดได้อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันเมื่อความต้องการในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมสร้างใบรับรองยังเพิ่มคุณค่าที่ไม่คาดคิดสำหรับการประเมินผลทางการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Forms. app
- ให้คะแนนและจัดอันดับผลงานที่ส่งตามเกณฑ์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะประเมินคำตอบโดยอัตโนมัติเทียบกับคะแนนที่คุณกำหนดให้กับแต่ละคำตอบ
- สร้างใบรับรองที่กำหนดเองสำหรับการทำแบบทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยฟิลด์ส่วนบุคคล องค์ประกอบการออกแบบ และกฎเงื่อนไขตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ
- ติดตามรูปแบบการตอบสนองทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวที่แสดงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลและระบุแนวโน้มในแต่ละภูมิภาคหรือประสิทธิผลของการตลาด
- ใช้ CSS แบบกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านแบรนด์อย่างแม่นยำ พร้อมคงไว้ซึ่งการทำงานที่ตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Forms. app
- ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ต้องการตัวเลือกของฟอนต์ที่หลากหลายขึ้นเพื่อปรับปรุงการปรับแต่งแบบฟอร์ม
- ขาดเว็บฮุคภายในองค์กรและการเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ CRM เช่น MailerLite โดยพึ่งพา MailChimp เป็นหลัก
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและขีดจำกัดการตอบกลับที่ต่ำกว่า และค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดสูง
- เอกสารผู้ใช้และตัวเลือกการสนับสนุนมีความครอบคลุมน้อยกว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ราคาของ Forms. app
- ฟรี
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $10/เดือน
- พรีเมียม: 25 ดอลลาร์/เดือน
แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 5/5 (475+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Forms. app อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2อธิบายไว้อย่างดี:
ฉันชอบฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่ให้คุณตั้งหัวข้อหรือข้อความที่ AI จะสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ ฉันยังชอบมากที่มันฟรี! ไม่มีข้อจำกัดในการถามคำถามเลย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่สะอาดมาก […] มีปัญหาความเข้ากันได้บางอย่างกับแอป forms บน Safari ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานบอกว่าพวกเขาเปิดแบบสำรวจไม่ได้
ฉันชอบฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่ให้คุณตั้งหัวข้อหรือข้อความที่ AI จะสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ ฉันยังชอบมากที่มันฟรี! ไม่มีข้อจำกัดในการถามคำถามเลย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่สะอาดมาก […] มีปัญหาความเข้ากันได้บางอย่างกับแอป forms บน Safari ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดแบบสำรวจได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?Common Gateway Interface (CGI)เป็นหนึ่งในวิธีแรกๆ ที่ใช้ในการสร้างแบบฟอร์มโต้ตอบบนเว็บ ก่อนหน้านั้น เว็บไซต์เป็นเพียงหน้าเว็บแบบคงที่เท่านั้น
ClickUp: สูตรสำเร็จขั้นสูงสุดสู่ความสำเร็จ
แบบฟอร์มควรทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ใช่เพิ่มความวุ่นวาย แต่หากคุณกำลังติดอยู่กับคำตอบที่กระจัดกระจาย การติดตามข้อมูลด้วยตนเอง หรือพยายามหาข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง ถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดแล้ว เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะสมช่วยให้คุณรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลได้ทันที
ClickUp ยกระดับไปอีกขั้น
การส่งข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ในกล่องขาเข้า; แต่จะกลายเป็นงานทันที ถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และยังสามารถกระตุ้นกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วหรือไม่? แดชบอร์ดของ ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วย AI ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มโดยไม่ต้องค้นหาผ่านคำตอบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
การปรับแต่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างแบรนด์พื้นฐานเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับแต่งทุกคำถามด้วยคำอธิบายที่ละเอียด ฟิลด์แบบไดนามิก และตรรกะอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนตามคำตอบที่ได้รับ ทุกองค์ประกอบเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ทำให้แบบฟอร์มกลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่แยกออกมา
ทำไมต้องปล่อยให้คำตอบสะสมฝุ่นเมื่อสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้?สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅