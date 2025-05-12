บล็อก ClickUp

10 โปรแกรมทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Whiteboard ที่ควรรู้จักในตอนนี้

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
12 พฤษภาคม 2568

ไมโครซอฟท์เป็นชื่อใหญ่ในวงการเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์ไวท์บอร์ดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและมีผู้ใช้ที่พึงพอใจจำนวนมาก บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับซอฟต์แวร์ระดับธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา และมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้

แต่ว่านั่นทำให้มันเป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น

การผสานการทำงานของ Microsoft Whiteboard มีข้อจำกัดอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทเท่านั้น และตัว Whiteboard แบบโต้ตอบเองก็มีฟีเจอร์ที่นอกเหนือจากฟังก์ชันเฉพาะสำหรับกระดานไวท์บอร์ดอยู่เพียงเล็กน้อย

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Whiteboard ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเน้นย้ำคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องมือแต่ละตัว ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มาเริ่มกันเลย!

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่นของ Microsoft Whiteboard?

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Whiteboard มีปัจจัยหลายประการที่คุณควรพิจารณา ในขณะที่คุณประเมินตัวเลือกต่างๆ โปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้:การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นแง่มุมที่สำคัญของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด ทางเลือกที่คุณเลือกควรมีฟังก์ชันการทำงานนี้
  • ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: สมาชิกในทีมใช้ชุดอุปกรณ์ที่หลากหลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกที่คุณเลือกใช้งานได้กับอุปกรณ์เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • การผสานรวมและการแชร์ไฟล์: เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานร่วมกันของทีมหลายอย่างเพื่อทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง นอกจากนี้ยังควรมีการผสานรวมเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือเว็บแอปอื่นๆ ได้อีกด้วย
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง ควรตรวจสอบการเข้ารหัส การปกป้องข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว
  • ตัวเลือกการส่งออกและนำเข้า: การนำข้อมูลเข้าและออกจากซอฟต์แวร์ควรทำได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้—โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการแบ่งปันแนวคิด เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายและครอบคลุม
  • การประชุมทางวิดีโอ: การประชุมออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน—ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในห้องเดียวกัน
  • การกำหนดราคาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์: ประเมินโครงสร้างการกำหนดราคาและตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับทางเลือกของ Microsoft Whiteboard ที่คุณเลือก โซลูชันที่คุณเลือกควรตรงกับงบประมาณของคุณ แต่ยังต้องมีคุณสมบัติที่คุณต้องการ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Whiteboard ที่ควรใช้

การเลือกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย เงินที่คุณใช้จ่ายเป็นการลงทุนที่สำคัญต่อความสำเร็จของทีมคุณ ดังนั้นจึงควรพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดอย่างรอบคอบ ลองดูรายการทางเลือกของ Microsoft Whiteboard ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของเราเพื่อดูภาพรวมของตัวเลือกที่มีให้คุณ

1.คลิกอัพ

ดูกิจกรรมของทุกคนและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะทีม แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมารวมกันบนกระดานไวท์บอร์ดที่สร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ทางเลือกของ Microsoft Whiteboard นี้มีมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ เช่น มุมมองกระดานและมุมมองรายการ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างยืดหยุ่นและวางแผนกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

ใช้เพื่อ เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด ต่างจาก ClickUp, Microsoft Whiteboard ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นหลัก มากกว่าเครื่องมือการจัดการงานและเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ครอบคลุมเพื่อเชื่อมต่อทุกทีม

ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอันทรงพลังอื่น ๆ เช่นClickUp ChatและClickUp Project Management เครื่องมือไวท์บอร์ดที่มีความยืดหยุ่นนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารโดยการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณเข้าด้วยกัน—ทำให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว

มันมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายเพื่อความแม่นยำ และ ตัวสร้างภาพด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อให้ความคิดของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเริ่มโปรเจ็กต์ทั้งหมดจากไวท์บอร์ดของคุณ ติดตามความคืบหน้า และแชทกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ไม่ต้องสลับเครื่องมืออีกต่อไป!

แผนผังความคิดในโหมดว่างเปล่าใน ClickUp
พัฒนาความคิดร่วมกับทีมโดยการวาดออกมาในรูปแบบอิสระบนแผนผังความคิด (Mind Map) ด้วยโหมด Blank ใน ClickUp

ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถสร้างแผนงานและกระบวนการทำงานโดยการเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชร์ลิงก์สาธารณะทำให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

กระดานไวท์บอร์ดมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ และความสามารถในการแปลงเนื้อหาบนกระดานเป็นงาน ทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทมเพลตเช่นเทมเพลตแผนผังความคิด จาก ClickUpช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUp รองรับหลายแพลตฟอร์มรวมถึง Windows, macOS, iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการเข้าถึงและการทำงานร่วมกันจากอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
  • แผนผังความคิด: ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและเชื่อมโยงแนวคิด แผนงาน และกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นภาพ
  • การมอบหมายงาน: ผู้ใช้สามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า
  • ความสามารถในการฝัง: องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เนื้อหาเว็บ เอกสาร และอื่น ๆ สามารถฝังลงในไวท์บอร์ดเสมือนได้อย่างง่ายดาย เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและการแบ่งปันงานอย่างง่ายดาย
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบสำหรับไวท์บอร์ด ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย
  • ความสามารถของ AI: คุณสามารถอธิบายแนวคิดและสร้างภาพให้เห็นได้ผ่านตัวสร้างภาพ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • แชทแบบบูรณาการ: ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์และติดตามการสนทนาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ (ตั้งแต่ไวท์บอร์ดไปจนถึงงานและแดชบอร์ด)
  • การกล่าวถึงและความคิดเห็น: ผู้ใช้หลายคนสามารถกล่าวถึงผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนไวท์บอร์ด ทำให้ง่ายต่อการขอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
  • การแชร์สาธารณะ: กระดานไวท์บอร์ดที่สร้างใน ClickUp สามารถแชร์กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้โดยการสร้างลิงก์สาธารณะ
  • การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp สามารถเข้าถึงได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Windows, macOS, iOS, Android และเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ
  • เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเมื่อเทียบกับตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์อื่น ๆ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ดูคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ ClickUp Whiteboardsของเราเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการเริ่มทำงานร่วมกัน!

2. มิโร

ภาพหน้าจอของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล Miro
ผ่านทางMiro

Miroเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด แลกเปลี่ยนไอเดีย และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานที่มองเห็นและโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ Miro มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันจากระยะไกลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ใช้หลายคนในการแบ่งปันไอเดียและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง: มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น, ระบุสมาชิกในทีม, และมีการสนทนาภายในไวท์บอร์ดเสมือนจริง
  • ผืนผ้าใบและเทมเพลตอเนกประสงค์: ผืนผ้าใบขนาดใหญ่และยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย Miro มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • คลังขนาดใหญ่ขององค์ประกอบแบบโต้ตอบ: Miro มีคลังรูปทรง ไอคอน โน้ตติดผนัง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเพิ่มลงในกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Miro

  • ผู้ใช้บางรายพบว่า Miro มีความท้าทายเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Whiteboard
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับบอร์ดขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • Miro เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงและใช้งานบนไวท์บอร์ด

ราคาของ Miro

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น – $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ – $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,725 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,211 รีวิว)

เปรียบเทียบMiro กับ Jamboard!

3. วาด. แชท

ภาพหน้าจอของหน้าแรก Draw.Chat
ผ่านทางDraw.Chat

Draw. Chat เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดภาพ ออกแบบ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสื่อสารด้วยภาพและการระดมความคิด

วาด. คุณสมบัติการแชทที่ดีที่สุด

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพวาดและการแก้ไขของกันและกันแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างง่ายดาย
  • เครื่องมือวาดภาพ: แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือวาดภาพที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย รวมถึงแปรง รูปร่าง ข้อความ และสี
  • ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต: กระดานไวท์บอร์ดนี้มอบผืนผ้าใบไร้ขอบเขต ให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับการบันทึกไอเดีย

วาด ข้อจำกัดในการแชท

  • วาด. แชทมีชุดคุณสมบัติที่ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • เมื่อการสนทนา Draw. Chat ปิดหรือรีเฟรชแล้ว เนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดจะหายไป
  • ไม่มีการควบคุมขั้นสูงสำหรับการร่วมมือ เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้, ประวัติเวอร์ชัน, หรือความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง

วาด. ราคาสำหรับการสนทนา

  • ฟรีตลอดไป
  • ติดต่อผู้ขายเพื่อขอราคาสำหรับการอัปเกรด

วาด. การให้คะแนนและรีวิวการแชท

  • Capterra: 4. 7/5 (6 รีวิว)

4. วันโน้ต

ภาพหน้าจอของคุณสมบัติรายการสร้างของ OneNote
ผ่านทางOneNote

OneNoteเป็นเครื่องมือจดบันทึกและจัดระเบียบดิจิทัลที่พัฒนาโดย Microsoft ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและจัดระเบียบความคิด บันทึก และข้อมูลต่างๆ ในสมุดบันทึกดิจิทัล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote

  • ซิงค์ข้ามอุปกรณ์: บันทึกสามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบันทึกของตนได้จากทุกที่
  • การร่วมมือและการแบ่งปัน: ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันในบันทึกและสมุดบันทึกได้แบบเรียลไทม์โดยการแบ่งปันกับผู้อื่น
  • คุณสมบัติการค้นหาและการจัดระเบียบ: ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาบันทึกเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
  • เทมเพลต:เทมเพลตที่มีประโยชน์ใน OneNoteช่วยให้เครื่องมือสร้างไอเดียใหม่ได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ OneNote

  • ซอฟต์แวร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ซับซ้อน
  • การผสานการทำงานของ OneNote มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อื่น ๆ เป็นหลัก ทำให้มีการสนับสนุนการผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามน้อยมากหรือไม่มีเลย

ราคาของ OneNote

สินค้าชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการสมัครสมาชิก Microsoft 365

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนบุคคล – $6.99/เดือน
  • ครอบครัว – $9. 99/เดือน
  • ธุรกิจพื้นฐาน – $7. 20/เดือน
  • แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ – $9.90/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ – $15.00/เดือน
  • ธุรกิจพรีเมียม – $26.40/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1,811+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,356 รีวิว)

5. Conceptboard

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Conceptboard
ผ่านทางConceptboard

Conceptboard เป็นแพลตฟอร์มไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพ ระดมความคิด และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ บนผืนผ้าใบเสมือนจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Conceptboard

  • ซอฟต์แวร์ การร่วมมือทางภาพ: ผู้ใช้สามารถเสนอความคิดเห็น, วาดภาพร่าง และเพิ่มความคิดเห็นได้ในเวลาเดียวกันแบบเรียลไทม์
  • ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต: พื้นที่ทำงานที่ไร้ขีดจำกัดจะขยายตัวตามการเพิ่มเนื้อหาของผู้ใช้ มอบพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการบันทึกทุกความคิด
  • การจัดการโครงการ: Conceptboard มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า

ข้อจำกัดของ Conceptboard

  • Conceptboard อาจมีความท้าทายเล็กน้อยในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่มีพื้นฐานง่ายกว่า
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การผสานระบบและความสามารถในการจัดการโครงการ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ Conceptboard

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม – $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ – $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • รุ่นศูนย์ข้อมูล – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Conceptboard

  • G2: 4. 6/5 (91 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)

6. Lucidspark

การจัดการความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดใน Lucidspark
ผ่านทางLucidspark

Lucidsparkเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกัน ออกแบบมาเพื่อการคิดเชิงภาพ การระดมความคิด และการแก้ปัญหา

คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark

  • เทมเพลตและกรอบการทำงาน: นำเสนอเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของ Lucidspark
  • คุณสมบัติการโหวตและให้ข้อเสนอแนะ: ให้บริการคุณสมบัติสำหรับการโหวต, การให้คะแนน, และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิด

ข้อจำกัดของ Lucidspark

  • อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้เชี่ยวชาญในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่
  • ประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์มือถืออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเท่ากับบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป

ราคาของ Lucidspark

  • ฟรีตลอดไป
  • บุคคล – $7.85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม – $9.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Lucidspark

  • G2: 4. 5/5 (2,142 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (351 รีวิว)

7. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ตัวอย่างภาพรวมของกระดานไวท์บอร์ดแบบจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Muralเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและระดมความคิดหรือร่างไอเดียในสภาพแวดล้อมกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่น: ผืนผ้าใบขนาดใหญ่และยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดเรียงเนื้อหาในรูปแบบอิสระได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อสื่อสารและแบ่งปันแนวคิดใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • คลังแม่แบบที่หลากหลาย: มีคอลเลกชันขนาดใหญ่ของแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • ชุดองค์ประกอบที่ครอบคลุม: ชุดขนาดใหญ่ขององค์ประกอบภาพ รวมถึงโน้ตติด, รูปร่าง, รูปภาพ และเครื่องมือวาดภาพ สามารถใช้ได้

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • คุณสมบัติที่หลากหลายของ Mural อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่บางราย
  • ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางอย่าง
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมากและอาจทำงานได้ไม่ดีในกรณีที่มีการเชื่อมต่อช้า

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม – $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ – $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,324 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (110 รีวิว)

8. Milanote

ภาพหน้าจอหน้าแรก Milanote
ผ่านทางMilanote

Milanote เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับการจัดระเบียบความคิด วางแผนโครงการ และสร้างบอร์ดภาพสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Milanote

  • ฟังก์ชันการลากและวาง: Milanote ช่วยให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซการลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น: การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามช่วยให้สามารถรวมทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ในที่ทำงานเดียว
  • บอร์ดอารมณ์และคุณลักษณะการออกแบบ: บอร์ดอารมณ์, แกลเลอรีภาพ, และเทมเพลตการออกแบบช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Milanote

  • Milanote มีตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับข้อความและองค์ประกอบภาพที่ค่อนข้างจำกัด
  • โครงการที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ความพยายามในการจัดระเบียบสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ

ราคาของ Milanote

  • ฟรีตลอดไป
  • บุคคล – $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม – $49/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
  • ทีม – $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Milanote

  • G2: 4. 5/5 (41 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (53 รีวิว)

9. จัมโบ้บอร์ด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Google Jamboard
ผ่านทางGoogle Jamboard

Jamboardคือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบจาก Google ที่ถูกออกแบบมาเป็นหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมความคิดทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิทัล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard

  • บันทึกแบบติดและจดจำลายมือ: สามารถเพิ่มบันทึกแบบติดเสมือนจริงลงในกระดานได้ และสามารถสร้างจากบันทึกจริงด้วยการจดจำลายมือ
  • การผสานรวมกับ Google Workspace: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Google Workspace เช่น Google Drive, Docs, Sheets และ Google Slides
  • การจดจำภาพและรูปร่าง: ภาพที่แทรกใน Jamboard สามารถจดจำเป็นรูปร่างได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สร้างแผนภาพได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Jamboard

  • Jamboard เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพ ดังนั้นการใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดจึงต้องมีการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ
  • เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Google Workspace ได้เป็นอย่างดี แต่มีการผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Jambaord

  • $4,999 สำหรับฮาร์ดแวร์ พร้อมค่าบริการสนับสนุนรายปี $600

คะแนนและรีวิวของ Jamboard

  • G2: 4. 2/5 (18 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (96 รีวิว)

10. วาดด้วยมือ

ภาพหน้าจอหน้าแรกที่ถ่ายด้วยมือ
ผ่านทางFreehand

Freehand เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่พัฒนาโดย InVision มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการร่างภาพ การวาด และการแชร์ไอเดียแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freehand

  • ปากกาและเครื่องมือวาดภาพ: มีเครื่องมือให้เลือกหลากหลาย รวมถึงปากกา ปากกาเน้นข้อความ และปากกาเมจิก ช่วยให้สามารถวาดภาพได้อย่างแม่นยำ
  • บันทึกและความคิดเห็นแบบติดได้: ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึกดิจิทัลและแสดงความคิดเห็นแบบติดได้บนบอร์ดเพื่อจัดระเบียบและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ InVision: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ InVision เช่น Boards และ Studio สามารถผสานรวมกับ Freehand ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดในการวาดด้วยมือ

  • Freehand มุ่งเน้นไปที่การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพเป็นหลัก จึงขาดคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ
  • เวอร์ชันฟรีมีจำนวนบอร์ดและพื้นที่จัดเก็บจำกัด

การตั้งราคาแบบอิสระ

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี – $4.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบอิสระ

  • G2: 4. 3/5 (278 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3 รีวิว)

ทางเลือกกระดานไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ClickUp มีเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อร่วมมือกัน จัดระเบียบ และก้าวหน้าอย่างมั่นใจ ตั้งแต่คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่หลากหลาย คุณพร้อมสำหรับโปรเจ็กต์ต่อไปของคุณแล้ว

