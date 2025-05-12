10 โปรแกรมทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Whiteboard ที่ควรรู้จักในตอนนี้

ไมโครซอฟท์เป็นชื่อใหญ่ในวงการเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์ไวท์บอร์ดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและมีผู้ใช้ที่พึงพอใจจำนวนมาก บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับซอฟต์แวร์ระดับธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา และมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้
แต่ว่านั่นทำให้มันเป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
การผสานการทำงานของ Microsoft Whiteboard มีข้อจำกัดอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทเท่านั้น และตัว Whiteboard แบบโต้ตอบเองก็มีฟีเจอร์ที่นอกเหนือจากฟังก์ชันเฉพาะสำหรับกระดานไวท์บอร์ดอยู่เพียงเล็กน้อย
ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Whiteboard ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเน้นย้ำคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องมือแต่ละตัว ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่นของ Microsoft Whiteboard?
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Whiteboard มีปัจจัยหลายประการที่คุณควรพิจารณา ในขณะที่คุณประเมินตัวเลือกต่างๆ โปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้:การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นแง่มุมที่สำคัญของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด ทางเลือกที่คุณเลือกควรมีฟังก์ชันการทำงานนี้
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: สมาชิกในทีมใช้ชุดอุปกรณ์ที่หลากหลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกที่คุณเลือกใช้งานได้กับอุปกรณ์เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- การผสานรวมและการแชร์ไฟล์: เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานร่วมกันของทีมหลายอย่างเพื่อทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง นอกจากนี้ยังควรมีการผสานรวมเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือเว็บแอปอื่นๆ ได้อีกด้วย
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง ควรตรวจสอบการเข้ารหัส การปกป้องข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว
- ตัวเลือกการส่งออกและนำเข้า: การนำข้อมูลเข้าและออกจากซอฟต์แวร์ควรทำได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้—โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการแบ่งปันแนวคิด เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายและครอบคลุม
- การประชุมทางวิดีโอ: การประชุมออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน—ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในห้องเดียวกัน
- การกำหนดราคาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์: ประเมินโครงสร้างการกำหนดราคาและตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับทางเลือกของ Microsoft Whiteboard ที่คุณเลือก โซลูชันที่คุณเลือกควรตรงกับงบประมาณของคุณ แต่ยังต้องมีคุณสมบัติที่คุณต้องการ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Whiteboard ที่ควรใช้
การเลือกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย เงินที่คุณใช้จ่ายเป็นการลงทุนที่สำคัญต่อความสำเร็จของทีมคุณ ดังนั้นจึงควรพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดอย่างรอบคอบ ลองดูรายการทางเลือกของ Microsoft Whiteboard ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของเราเพื่อดูภาพรวมของตัวเลือกที่มีให้คุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ทางเลือกของ Microsoft Whiteboard นี้มีมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ เช่น มุมมองกระดานและมุมมองรายการ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างยืดหยุ่นและวางแผนกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
ใช้เพื่อ เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด ต่างจาก ClickUp, Microsoft Whiteboard ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นหลัก มากกว่าเครื่องมือการจัดการงานและเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ครอบคลุมเพื่อเชื่อมต่อทุกทีม
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอันทรงพลังอื่น ๆ เช่นClickUp ChatและClickUp Project Management เครื่องมือไวท์บอร์ดที่มีความยืดหยุ่นนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารโดยการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณเข้าด้วยกัน—ทำให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว
มันมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายเพื่อความแม่นยำ และ ตัวสร้างภาพด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อให้ความคิดของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเริ่มโปรเจ็กต์ทั้งหมดจากไวท์บอร์ดของคุณ ติดตามความคืบหน้า และแชทกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ไม่ต้องสลับเครื่องมืออีกต่อไป!
ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถสร้างแผนงานและกระบวนการทำงานโดยการเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชร์ลิงก์สาธารณะทำให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
กระดานไวท์บอร์ดมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ และความสามารถในการแปลงเนื้อหาบนกระดานเป็นงาน ทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตเช่นเทมเพลตแผนผังความคิด จาก ClickUpช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUp รองรับหลายแพลตฟอร์มรวมถึง Windows, macOS, iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการเข้าถึงและการทำงานร่วมกันจากอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- แผนผังความคิด: ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและเชื่อมโยงแนวคิด แผนงาน และกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นภาพ
- การมอบหมายงาน: ผู้ใช้สามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า
- ความสามารถในการฝัง: องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เนื้อหาเว็บ เอกสาร และอื่น ๆ สามารถฝังลงในไวท์บอร์ดเสมือนได้อย่างง่ายดาย เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและการแบ่งปันงานอย่างง่ายดาย
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบสำหรับไวท์บอร์ด ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย
- ความสามารถของ AI: คุณสามารถอธิบายแนวคิดและสร้างภาพให้เห็นได้ผ่านตัวสร้างภาพ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- แชทแบบบูรณาการ: ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์และติดตามการสนทนาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ (ตั้งแต่ไวท์บอร์ดไปจนถึงงานและแดชบอร์ด)
- การกล่าวถึงและความคิดเห็น: ผู้ใช้หลายคนสามารถกล่าวถึงผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนไวท์บอร์ด ทำให้ง่ายต่อการขอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
- การแชร์สาธารณะ: กระดานไวท์บอร์ดที่สร้างใน ClickUp สามารถแชร์กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้โดยการสร้างลิงก์สาธารณะ
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp สามารถเข้าถึงได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Windows, macOS, iOS, Android และเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเมื่อเทียบกับตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์อื่น ๆ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ดูคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ ClickUp Whiteboardsของเราเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการเริ่มทำงานร่วมกัน!
2. มิโร
Miroเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด แลกเปลี่ยนไอเดีย และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานที่มองเห็นและโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ Miro มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันจากระยะไกลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ใช้หลายคนในการแบ่งปันไอเดียและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง: มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น, ระบุสมาชิกในทีม, และมีการสนทนาภายในไวท์บอร์ดเสมือนจริง
- ผืนผ้าใบและเทมเพลตอเนกประสงค์: ผืนผ้าใบขนาดใหญ่และยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย Miro มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- คลังขนาดใหญ่ขององค์ประกอบแบบโต้ตอบ: Miro มีคลังรูปทรง ไอคอน โน้ตติดผนัง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเพิ่มลงในกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Miro มีความท้าทายเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Whiteboard
- ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับบอร์ดขนาดใหญ่และซับซ้อน
- Miro เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงและใช้งานบนไวท์บอร์ด
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น – $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ – $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,725 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,211 รีวิว)
เปรียบเทียบMiro กับ Jamboard!
3. วาด. แชท
Draw. Chat เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดภาพ ออกแบบ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสื่อสารด้วยภาพและการระดมความคิด
วาด. คุณสมบัติการแชทที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพวาดและการแก้ไขของกันและกันแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือวาดภาพ: แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือวาดภาพที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย รวมถึงแปรง รูปร่าง ข้อความ และสี
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต: กระดานไวท์บอร์ดนี้มอบผืนผ้าใบไร้ขอบเขต ให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับการบันทึกไอเดีย
วาด ข้อจำกัดในการแชท
- วาด. แชทมีชุดคุณสมบัติที่ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น
- เมื่อการสนทนา Draw. Chat ปิดหรือรีเฟรชแล้ว เนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดจะหายไป
- ไม่มีการควบคุมขั้นสูงสำหรับการร่วมมือ เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้, ประวัติเวอร์ชัน, หรือความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
วาด. ราคาสำหรับการสนทนา
- ฟรีตลอดไป
- ติดต่อผู้ขายเพื่อขอราคาสำหรับการอัปเกรด
วาด. การให้คะแนนและรีวิวการแชท
- Capterra: 4. 7/5 (6 รีวิว)
4. วันโน้ต
OneNoteเป็นเครื่องมือจดบันทึกและจัดระเบียบดิจิทัลที่พัฒนาโดย Microsoft ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและจัดระเบียบความคิด บันทึก และข้อมูลต่างๆ ในสมุดบันทึกดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote
- ซิงค์ข้ามอุปกรณ์: บันทึกสามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบันทึกของตนได้จากทุกที่
- การร่วมมือและการแบ่งปัน: ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันในบันทึกและสมุดบันทึกได้แบบเรียลไทม์โดยการแบ่งปันกับผู้อื่น
- คุณสมบัติการค้นหาและการจัดระเบียบ: ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาบันทึกเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
- เทมเพลต:เทมเพลตที่มีประโยชน์ใน OneNoteช่วยให้เครื่องมือสร้างไอเดียใหม่ได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ OneNote
- ซอฟต์แวร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ซับซ้อน
- การผสานการทำงานของ OneNote มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อื่น ๆ เป็นหลัก ทำให้มีการสนับสนุนการผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามน้อยมากหรือไม่มีเลย
ราคาของ OneNote
สินค้าชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการสมัครสมาชิก Microsoft 365
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนบุคคล – $6.99/เดือน
- ครอบครัว – $9. 99/เดือน
- ธุรกิจพื้นฐาน – $7. 20/เดือน
- แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ – $9.90/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ – $15.00/เดือน
- ธุรกิจพรีเมียม – $26.40/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,811+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,356 รีวิว)
5. Conceptboard
Conceptboard เป็นแพลตฟอร์มไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพ ระดมความคิด และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ บนผืนผ้าใบเสมือนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Conceptboard
- ซอฟต์แวร์ การร่วมมือทางภาพ: ผู้ใช้สามารถเสนอความคิดเห็น, วาดภาพร่าง และเพิ่มความคิดเห็นได้ในเวลาเดียวกันแบบเรียลไทม์
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต: พื้นที่ทำงานที่ไร้ขีดจำกัดจะขยายตัวตามการเพิ่มเนื้อหาของผู้ใช้ มอบพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการบันทึกทุกความคิด
- การจัดการโครงการ: Conceptboard มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Conceptboard
- Conceptboard อาจมีความท้าทายเล็กน้อยในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่มีพื้นฐานง่ายกว่า
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การผสานระบบและความสามารถในการจัดการโครงการ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Conceptboard
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม – $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ – $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- รุ่นศูนย์ข้อมูล – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Conceptboard
- G2: 4. 6/5 (91 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)
6. Lucidspark
Lucidsparkเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกัน ออกแบบมาเพื่อการคิดเชิงภาพ การระดมความคิด และการแก้ปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- เทมเพลตและกรอบการทำงาน: นำเสนอเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของ Lucidspark
- คุณสมบัติการโหวตและให้ข้อเสนอแนะ: ให้บริการคุณสมบัติสำหรับการโหวต, การให้คะแนน, และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิด
ข้อจำกัดของ Lucidspark
- อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้เชี่ยวชาญในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่
- ประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์มือถืออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเท่ากับบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป
ราคาของ Lucidspark
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล – $7.85/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม – $9.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidspark
- G2: 4. 5/5 (2,142 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (351 รีวิว)
7. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Muralเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและระดมความคิดหรือร่างไอเดียในสภาพแวดล้อมกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่น: ผืนผ้าใบขนาดใหญ่และยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดเรียงเนื้อหาในรูปแบบอิสระได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อสื่อสารและแบ่งปันแนวคิดใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย: มีคอลเลกชันขนาดใหญ่ของแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ชุดองค์ประกอบที่ครอบคลุม: ชุดขนาดใหญ่ขององค์ประกอบภาพ รวมถึงโน้ตติด, รูปร่าง, รูปภาพ และเครื่องมือวาดภาพ สามารถใช้ได้
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- คุณสมบัติที่หลากหลายของ Mural อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่บางราย
- ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางอย่าง
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมากและอาจทำงานได้ไม่ดีในกรณีที่มีการเชื่อมต่อช้า
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรีตลอดไป
- ทีม – $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ – $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,324 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110 รีวิว)
8. Milanote
Milanote เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับการจัดระเบียบความคิด วางแผนโครงการ และสร้างบอร์ดภาพสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Milanote
- ฟังก์ชันการลากและวาง: Milanote ช่วยให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซการลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น: การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามช่วยให้สามารถรวมทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ในที่ทำงานเดียว
- บอร์ดอารมณ์และคุณลักษณะการออกแบบ: บอร์ดอารมณ์, แกลเลอรีภาพ, และเทมเพลตการออกแบบช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Milanote
- Milanote มีตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับข้อความและองค์ประกอบภาพที่ค่อนข้างจำกัด
- โครงการที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ความพยายามในการจัดระเบียบสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ
ราคาของ Milanote
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล – $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม – $49/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- ทีม – $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Milanote
- G2: 4. 5/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (53 รีวิว)
9. จัมโบ้บอร์ด
Jamboardคือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบจาก Google ที่ถูกออกแบบมาเป็นหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมความคิดทั้งในรูปแบบกายภาพและดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard
- บันทึกแบบติดและจดจำลายมือ: สามารถเพิ่มบันทึกแบบติดเสมือนจริงลงในกระดานได้ และสามารถสร้างจากบันทึกจริงด้วยการจดจำลายมือ
- การผสานรวมกับ Google Workspace: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Google Workspace เช่น Google Drive, Docs, Sheets และ Google Slides
- การจดจำภาพและรูปร่าง: ภาพที่แทรกใน Jamboard สามารถจดจำเป็นรูปร่างได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สร้างแผนภาพได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Jamboard
- Jamboard เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพ ดังนั้นการใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดจึงต้องมีการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ
- เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Google Workspace ได้เป็นอย่างดี แต่มีการผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Jambaord
- $4,999 สำหรับฮาร์ดแวร์ พร้อมค่าบริการสนับสนุนรายปี $600
คะแนนและรีวิวของ Jamboard
- G2: 4. 2/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (96 รีวิว)
10. วาดด้วยมือ
Freehand เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่พัฒนาโดย InVision มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการร่างภาพ การวาด และการแชร์ไอเดียแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freehand
- ปากกาและเครื่องมือวาดภาพ: มีเครื่องมือให้เลือกหลากหลาย รวมถึงปากกา ปากกาเน้นข้อความ และปากกาเมจิก ช่วยให้สามารถวาดภาพได้อย่างแม่นยำ
- บันทึกและความคิดเห็นแบบติดได้: ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึกดิจิทัลและแสดงความคิดเห็นแบบติดได้บนบอร์ดเพื่อจัดระเบียบและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ InVision: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ InVision เช่น Boards และ Studio สามารถผสานรวมกับ Freehand ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดในการวาดด้วยมือ
- Freehand มุ่งเน้นไปที่การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพเป็นหลัก จึงขาดคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ
- เวอร์ชันฟรีมีจำนวนบอร์ดและพื้นที่จัดเก็บจำกัด
การตั้งราคาแบบอิสระ
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี – $4.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ – กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบอิสระ
- G2: 4. 3/5 (278 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3 รีวิว)
ทางเลือกกระดานไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ClickUp มีเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อร่วมมือกัน จัดระเบียบ และก้าวหน้าอย่างมั่นใจ ตั้งแต่คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่หลากหลาย คุณพร้อมสำหรับโปรเจ็กต์ต่อไปของคุณแล้ว
สนใจไหม?