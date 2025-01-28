14 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ข้อดี ข้อเสีย และรีวิว) 2025

นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญเสมอ แม้ว่าคุณจะมีชุดเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ดีและตอบโจทย์มาโดยตลอด—นั่นก็อาจหมายความว่าคุณยังมีพื้นที่ให้สำรวจฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณเคยใช้อยู่
แนวโน้ม วิธีการ และเครื่องมือในการบริหารโครงการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรม จนถึงจุดที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดการโครงการก็สามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ได้!
สิ่งนี้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล และการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันได้เปิดทางให้ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน แบบภาพเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Mural
ในขณะที่ความนิยมเป็นเหตุผลที่ดีพอที่จะทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจสมัครแผนชำระเงินหรือแม้แต่เริ่มแนะนำให้กับทีมของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้มานานที่อยากรู้เกี่ยวกับกระดานไวท์บอร์ดอื่นๆ ในตลาด หรือผู้ใช้ใหม่ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจากโพสต์นี้เพื่อเริ่มต้น
นั่งสบาย ๆ บนเก้าอี้สำนักงานของคุณและมาร่วมกับเราในการสำรวจ 14 ทางเลือกของภาพจิตรกรรมฝาผนังพร้อมจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละตัวเลือก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังคืออะไร?
Mural เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพสำหรับทีมในการสร้างการออกแบบและระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ความท้าทายเล็กๆ ไปจนถึงปัญหาที่ซับซ้อนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลนี้ได้รับความนิยมใน หมู่ทีมที่ทำงานแบบกระจายตัวเนื่องจากความสามารถในการรวบรวมผู้มีส่วนร่วมหลายคนในพื้นที่ร่วมกัน แม้กระทั่งการเพิ่มคุณภาพของการประชุมผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของการใช้ Mural
นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการสนทนาแล้ว Mural ยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าและไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับวาดไอเดียวาดแผนผัง และสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ แม้ว่า Mural จะเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพที่แข็งแกร่ง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งทดแทนสำหรับเครื่องมือจัดการโครงการและงานที่คุณใช้ประจำมันยอดเยี่ยมสำหรับการยกระดับการประชุมเสมือนจริงของคุณ แต่การใช้ Mural เป็นวิธีการติดตามแนวคิดของคุณนั้นทำได้ยาก เนื่องจากมันไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
สำหรับแผนผัง การวางแผนกระบวนการ และการกำกับดูแลทั่วไป เราชื่นชอบ Mural แต่สำหรับการดำเนินการตามแนวคิดของคุณ คุณจะต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์อื่นเพื่อเปลี่ยนการระดมสมองของคุณให้กลายเป็นความจริง
อีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ผู้ใช้ Mural อาจเผชิญคือราคาที่สูง โดยไม่คำนึงถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ ความง่ายในการใช้งาน หรือฟีเจอร์ต่าง ๆ Mural มีราคาต่อผู้ใช้สูงกว่าซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันในตลาด ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายกว่าสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ ใช่ครับ, Mural มีแผนให้บริการฟรี แต่ตัวเลือกการชำระเงินครั้งแรกเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อผู้ใช้—คิดค่าบริการรายปี. หากคิดเป็นรายเดือน คุณจะอยู่ที่ $12. และในจุดนี้ คุณอาจพิจารณาแผนธุรกิจของพวกเขาซึ่งเริ่มต้นที่ $17.99 ได้เช่นกัน.
อย่างไรก็ตาม แผนฟรีของ Mural ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่จำกัด จำนวนบอร์ด และจำนวนผู้เข้าชม
ความท้าทายเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้บางรายมองหาทางเลือกอื่นของ Mural สำหรับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้มากขึ้นและให้บริการที่ดีกว่า
ทางเลือกและคู่แข่งของ Mural 14 อันดับแรก
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางภาพตัวใหม่และตัวต่อไปของทีมคุณ ให้แน่ใจว่าคุณทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ท่องผ่านรายการของเราซึ่งประกอบด้วย 14 ตัวเลือกลูกเล่นของ Mural ที่เราทราบว่าคุณจะต้องชื่นชอบ
1. คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการบนไวท์บอร์ด
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียว นักเรียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมองค์กรขนาดใหญ่ ความสามารถในการปรับแต่งของ ClickUp มีความยืดหยุ่นและทรงพลังเพียงพอที่จะจัดการกับปริมาณงานของคุณ ติดตามการอัปเดตของโครงการ และสื่อสารกับทีม
เป็นที่รู้จักจากรายการ คุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือ ClickUp Whiteboardsที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ในเวลาจริง
เหมือนกับผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Mural, ClickUp Whiteboards มอบพลังการร่วมมือทางภาพให้คุณเช่นเดียวกัน พร้อมตัวเลือก ในการเพิ่มเทมเพลต, มีเดีย, และสมาชิกทีมเพื่อช่วยให้ความคิดของคุณกลายเป็นรูปเป็นร่าง
แต่ต่างจาก Mural, ClickUp Whiteboards อยู่ในพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณและเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการ, งาน, และเป้าหมายของคุณ—แม้กระทั่งสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่!
สิ่งสำคัญที่ควรจดจำคือคุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นกับ ClickUp Whiteboard ของคุณ เช่น การสร้างภาพที่กำหนดเองด้วย เครื่องมือสร้างภาพ AI ที่ติดตั้งมาในตัว หรือการใช้หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายเพื่อความแม่นยำ 🙌🏾
ด้วยคุณสมบัติมากมายหลายร้อยรายการ แผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุม เทมเพลต และ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข่งขันได้มากที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในรายการทางเลือกของ Mural นี้
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
- มากกว่า 15 วิธีที่ไม่เหมือนใคร ในการดูงานของคุณใน ClickUp รวมถึงแผนผังความคิด, มุมมองบอร์ดคล้าย Kanban, ปฏิทิน, และรายการ
- มากกว่า 50 ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ ปรับแต่งได้เพื่อช่วยลดงานซ้ำๆ และทำให้กระดานไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณอัปเดตอยู่เสมอ
- การแชทและการจัดการงานแบบบูรณาการเพื่อสร้าง, ร่วมมือ, และติดตามงานตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินการ
- อินเทอร์เฟซแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายสำหรับการร่าง วาด และสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของคุณ
- เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ในตัวเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นแนวคิดที่น่าดึงดูดทางสายตา
- รายงานแบบเรียลไทม์และภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าโครงการทั้งหมดด้วย แดชบอร์ด ClickUp
- ความสามารถในการติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp
✅ ข้อดี
❌ ข้อเสีย
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อยเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- ยังไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ ณ ตอนนี้
ราคาของ ClickUp
นอกเหนือจากแผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติแล้ว ClickUp ยังมีตัวเลือกการกำหนดราคาเพิ่มเติมอีกสี่แบบ:
- ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดทรงพลังมากมาย, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บ 100MB และอื่นๆ อีกมากมาย
- ไม่จำกัด ($7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกแบบกำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
- องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะราย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
"ชอบรายการใช่ไหม? Click-Up มีรายการให้. ชอบแผนภูมิ Gantt ใช่ไหม? จัดให้. กระดาน Kanban? ใช่. ต้องการดูปฏิทินหรือไทม์ไลน์บ้างไหม? ใช่. แผนผังความคิด? มีให้. กระดานไวท์บอร์ด? ใช่. แบบฟอร์มสาธารณะ? คุณเดาถูกแล้ว. ส่วนที่มันมีประโยชน์คือทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองของข้อมูลเดียวกัน ดังนั้นทุกคนสามารถทำงานได้ตามที่ชอบ" ระบบอัตโนมัติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้ว ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับการจัดการโครงการ การอัปเดตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมฟีเจอร์ใหม่และการเชื่อมต่อที่สามารถเพิ่มหรือโหวตได้ " — รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
- G2: 4. 7/5 (4,410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,810+ รีวิว)
2. มิโร
แพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการ คิดแผนผังความคิดและการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุม การระดมความคิดและแม้แต่การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนผัง การทำแผนที่ และการนำเสนอผลงาน รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย
เปรียบเทียบMiro กับ Jamboard!
✅ ข้อดี
- ฟีเจอร์วิดีโอและแชทในตัวพร้อมการกล่าวถึง @
- เทมเพลตสำเร็จรูปและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบทำให้กระดานไวท์บอร์ดของ Miroมีความหลากหลายสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม
- โหมดปัจจุบันช่วยให้ผู้บรรยายสามารถซูมเข้าไปยังพื้นที่สำคัญบนกระดานไวท์บอร์ดของตน และทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมได้
- ผสานการทำงานกับ ClickUp!
❌ ข้อเสีย
- ไม่มีตัวติดตามเวลาในตัว
- คุณสมบัติมากมายอาจทำให้ประสบการณ์ใช้งานรู้สึกท่วมท้น
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีและแผนชำระเงินที่มีราคาแพง
ราคาของ Miro
- ฟรี: สมาชิกทีมไม่จำกัด, กระดานแก้ไขได้สามกระดาน, การเชื่อมต่อหลัก, แม่แบบสำเร็จรูป, การจัดการความสนใจขั้นพื้นฐาน
- ทีม (8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน): กระดานไม่จำกัด, ผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด, แม่แบบที่กำหนดเอง, โครงการ และกระดานส่วนตัว
- ธุรกิจ ($16 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): แขกไม่จำกัด, แผนผังอัจฉริยะ, SSO
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา): ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร, การกำกับดูแลข้อมูล,การวางแผนบัญชีแบบรวมศูนย์, การจัดการและข้อมูลเชิงลึก, และการสนับสนุนระดับพรีเมียม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Miro
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,610+)
- Capterra: 4. 7/5 (670+ รีวิว)
ดูคู่มือเปรียบเทียบ Miro กับ Mural ของเราได้เลย!
3. Lucidspark
เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนากระบวนการทำงานบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
ด้วยคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบหลายแห่ง Lucidspark คือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และนำเสนอไอเดียที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมา
ช่วยให้คุณนำความคิดของคุณขึ้นกระดานผ่านเทมเพลต, การวาดภาพด้วยมือ,และโน้ตติด, รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ จัดระเบียบความคิดใหม่ของคุณด้วยการจัดกลุ่มแบบมีผู้ช่วย, แท็ก, หรือกระดานแยก, จากนั้นพัฒนาขั้นตอนการทำงานหรือเอกสารกระบวนการเพื่อเริ่มนำความคิดของคุณไปสู่การปฏิบัติ
✅ ข้อดี
- เชิญผู้อื่นเข้าร่วมบอร์ดของคุณเพื่อรวบรวมทุกคนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน หรือสร้างบอร์ดย่อยเพื่อทำงานร่วมกันในกลุ่มที่เล็กลง
- คุณสมบัติการแชร์หน้าจอ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมเช่น การติดตามความสำเร็จของโครงการและการสื่อสารภายในระบบ
- ตัวเลือกในการเพิ่มปฏิกิริยาและนับคะแนนเสียงบนโน้ตติด
❌ ข้อเสีย
- ฟีเจอร์การระดมความคิดขั้นสูงมากมาย แต่คุณจะต้องผสาน Lucidspark กับแพลตฟอร์มอื่นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการความคิดของคุณให้เกินกว่าขั้นตอนเริ่มต้น
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับ ClickUp ได้
ราคาของ Lucidspark
- ฟรี: กระดานแก้ไขได้สามอัน, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน, การเชื่อมต่อขั้นพื้นฐาน, การตอบกลับด้วยอีโมจิ, การวาดด้วยมือ
- รายบุคคล (เริ่มต้นที่ $7.95 ต่อเดือน): กระดาน แท็ก และการจัดกลุ่มไม่จำกัด เพื่อจัดระเบียบไอเดีย
- ทีม (เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูง โหมดโหวตและตัวจับเวลา การควบคุมผู้ดูแลระบบขั้นพื้นฐาน
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา): การผสานระบบขั้นสูง, การควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง, SSO
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Lucidspark
- G2: 4. 5/5 (1,810+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 320+ รายการ)
4. สตอร์มบอร์ด
ดีที่สุดสำหรับบันทึกออนไลน์และกระดานข่าว
Stormboard คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์เสมือนจริงสำหรับสมาชิกในทีมให้มารวมตัวกัน จัดประชุม วางแผนโครงการ และแบ่งปันไอเดียจากทุกที่ในโลกเสมือนจริง
ในสไตล์ไวท์บอร์ดแท้ๆ มันเหมาะสำหรับการระดมความคิด แต่เพื่อเพิ่มความสนุก มันเรียกแต่ละบอร์ดว่า "พายุ" สนุกดีนะ 🙂
ใช้ Stormboardเหมือนกระดานข่าวดิจิทัลเพื่อเพิ่มโน้ตติด, รูปภาพ, ลิงก์, ความคิดเห็น, หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับประชุม, โครงการ, หรือแผนของคุณ เมื่อไอเดียถูกโพสต์แล้ว, ทีมสามารถเห็น, แสดงความคิดเห็น, และโหวตได้! แนวทางที่แท้จริงในการทำงานร่วมกันเพื่อการตัดสินใจ จากนั้นสามารถกลับมาดูกระดานของคุณเพื่ออัปเดตและพัฒนาใหม่ ๆ ได้เพื่อให้ทีมทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกัน
✅ ข้อดี
- มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 200 แบบ
- ซูมเข้าและออกงานของคุณด้วยแผงนำทาง
- คุณสมบัติขององค์กร เช่น โฟลเดอร์และลำดับความสำคัญของงาน
- สามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
- ตัวเลือกในการสร้างมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น แคนบาน บนกระดานของคุณ
❌ ข้อเสีย
- จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้นของแพลตฟอร์ม
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยนอกเหนือจากการใช้งานขั้นพื้นฐาน
ราคาสตอร์มบอร์ด
- ส่วนตัว: พายุเปิด 5 ลูก, ผู้ใช้ 5 คนต่อพายุ, รายงานพื้นฐานและการส่งออก, เทมเพลตสำเร็จรูป, การเชื่อมต่อ
- เริ่มต้น ($5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): เปิด Storms ได้ไม่จำกัด, ผู้ชมห้าคน, รายงานและการส่งออกขั้นพื้นฐาน, เทมเพลตสำเร็จรูปและแบบกำหนดเอง,
- ธุรกิจ ($10 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): เปิดพายุได้ไม่จำกัด, ผู้ชมพายุ 10 คน, รายงานขั้นสูง, โฟลเดอร์, นำเข้าข้อมูล
- องค์กร ($16.67 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): SSO, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ, การออกใบแจ้งหนี้, เงื่อนไขและบริการที่กำหนดเอง, การผสานรวมที่คล่องตัว, ผู้ชมไม่จำกัด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Stormboard
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. แปลกประหลาด
ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิด
ความแปลกใหม่ได้แบ่งผืนผ้าดิจิทัลออกเป็นห้าแบบหลักที่สามารถรองรับการใช้งานเกือบทุกประเภท: แผนผังงาน, แผนผังความคิด,แผนผังปลา, เอกสาร, โครงร่าง, และโครงการ. จินตนาการถึงแบบเหล่านี้เป็นแม่แบบที่สามารถวางบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณ และต่อยอดจากตรงนั้น.
Whimsical มีเป้าหมายให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการจัดสไตล์ด้วย UI และชุดสีที่สวยงามและใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอไอเดียของคุณได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโปรเจกต์ต่างๆ Whimsical สามารถช่วยคุณสร้าง กระดานคัมบัง ที่เรียบง่ายหรือแม้แต่ซับซ้อนได้บนผืนผ้าใบของมัน
✅ ข้อดี
- UI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว
- เน้นการใช้กระดานไวท์บอร์ดห้าประการหลักเพื่อให้คุณลักษณะเหล่านั้นมีความชัดเจนและทรงพลังยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการสร้างโครงร่างแบบ Canva
❌ ข้อเสีย
- รูปแบบทั้งห้าอาจจำกัดสำหรับผู้คนที่ต้องการใช้กระดานไวท์บอร์ดของพวกเขาสำหรับโครงการที่มีโครงสร้างน้อยกว่า
- พูดตามตรง ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการไวท์บอร์ดที่มีประสบการณ์หรือทีมผลิตภัณฑ์
ราคาที่แปลกประหลาด
- เริ่มต้น (ฟรี): สมาชิกไม่จำกัด, แขกได้สูงสุดสิบคนต่อไฟล์หรือโฟลเดอร์,การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- โปร ($10 ต่อบรรณาธิการ ต่อเดือน): เกสต์มากกว่าสิบคนต่อไฟล์หรือโฟลเดอร์, การสนับสนุนแบบเร่งด่วน, ผู้ชมฟรีไม่จำกัดจำนวน
- องค์กร ($20 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): SSO, ทีม, สัญญาที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ
คะแนนลูกค้าที่แปลกประหลาด
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
6. Conceptboard
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัว
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Conceptboard มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบแนวคิดของคุณด้วยเทมเพลตที่สามารถวางซ้อนกันได้ พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหลากหลายรูปแบบ แสดงความคิดเห็น เพิ่มรูปทรง ใช้การกล่าวถึง @mentions, สร้างโน้ตติดหน้าจอ และแม้แต่ขีดเขียนด้วยลายมือบนกระดานของคุณ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้แทบทุกอย่าง—ตั้งแต่แบบจำลองง่าย ๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานแบบ Agile
นอกจากนี้ โหมดการนำเสนอที่ได้รับความนิยมและเครื่องมือแชร์หน้าจอของมันยังช่วยส่งเสริมการร่วมมือและความสอดคล้องในกระบวนการคิดสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์
✅ ข้อดี
- โฟลเดอร์สำหรับจัดการกระดานไวท์บอร์ดหลายแผ่น
- อัปโหลดสื่อและใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ได้โดยตรงบนกระดานของคุณ
- การแชร์บอร์ดผ่านการส่งออกหรือกับผู้ร่วมงานภายในและภายนอกผ่านลิงก์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
❌ ข้อเสีย
- ความสามารถในการแก้ไขข้อความแบบจำกัดเพื่อจัดรูปแบบโน้ตที่ติดไว้
- ขาดคุณสมบัติในการจัดการโครงการนอกเหนือจากขั้นตอนเริ่มต้น
ราคาของ Conceptboard
- ฟรี: กระดานไม่จำกัด, สมาชิกทีม 1 คน, วัตถุ 100 ชิ้น, ไลบรารีเทมเพลต, การเชื่อมต่อหลัก, พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 500MB
- พรีเมียม ($6 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): สมาชิกทีมน้อยกว่า 10 คน, วัตถุไม่จำกัด, โครงการไม่จำกัด, ผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนต่อบอร์ด, แชร์เสียงและวิดีโอ, พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 20GB
- ธุรกิจ (9.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): สมาชิกทีม 10 คนขึ้นไป, ผู้เข้าร่วมบอร์ด 75 คน, พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 1TB
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา, ขั้นต่ำ 250 ใบอนุญาต): ฟีเจอร์ทั้งหมดและการจัดเก็บไฟล์ตามข้อจำกัดที่กำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Conceptboard
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. InVision Freehand
เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด
InVision Freehand เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในชุดผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับวางแผน ระดมความคิด และทำงานร่วมกัน โดยสามารถแสดงความคิดของคุณผ่านข้อความ แผนผัง ภาพวาด และแผนภูมิ รวมถึงรูปแบบอื่น ๆ
InVision Freehand เป็น เครื่องมือที่มีความเป็นภาพสูงและสามารถใช้สำหรับการทำแผนผังความคิดการร่างแผนผังองค์กร การทำแผนผังความคิด และการวาดแบบจำลอง
✅ ข้อดี
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- สร้างและปรับปรุงไวร์เฟรมได้ง่าย
- เทมเพลตและการผสานรวมทำให้กระดานไวท์บอร์ดของ InVision มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับทีมในอุตสาหกรรมต่างๆ
- สามารถเข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดได้กับทุกแพ็กเกจราคา แม้กระทั่งเวอร์ชันฟรี
❌ ข้อเสีย
- การผสานการทำงานที่จำกัดและไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ ClickUp
- ความยากลำบากในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเมื่อมีไอเดียและผู้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นบนไวท์บอร์ดของคุณ
ราคาของ InVision Freehand
- ฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุด 100 คน, ฟรีแฮนด์ 3 คน, พื้นที่สาธารณะและส่วนตัวไม่จำกัด, ฟีเจอร์หลักทั้งหมด, และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
- โปร ($4 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): รองรับผู้ใช้สูงสุด 200 คน, ใช้ฟรีแฮนด์ได้ไม่จำกัด
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา): ราคาต่อที่นั่ง ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, การจัดการทีมขั้นสูง, และความปลอดภัย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า InVision Freehand
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด
เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft
Microsoft Whiteboard เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Mural ที่รวมอยู่ใน Microsoft 365 ดังนั้นหากบริษัทของคุณใช้ Teams หรือ OneNote อยู่แล้ว คุณน่าจะสามารถเข้าถึงแอปนี้ได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่กว่า Microsoft Whiteboard สามารถเชื่อมต่อกับงานที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย และสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลมาตรฐานหลายอย่างที่เรารู้จักจากแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ
✅ ข้อดีของ Microsoft Whiteboard
- เข้าถึงไวท์บอร์ดของคุณได้จากทุกที่โดยการเข้าสู่ระบบแอปบนเว็บเบราว์เซอร์หรือแอป Windows ของคุณ
- ใช้ไวท์บอร์ดของคุณร่วมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงความคิดของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณ
❌ ข้อเสียของ Microsoft Whiteboard
- ต้องการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากไวท์บอร์ดของคุณสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติทางภาพที่จำกัดทำให้ยากที่จะปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อย่างเต็มที่
การให้คะแนน Microsoft Whiteboard
Microsoft Whiteboard เป็นส่วนหนึ่งของ MS 365 ซึ่งมีการเสนอราคาตามความต้องการเมื่อติดต่อหรือมีแผนราคาหกแบบให้เลือก
สำหรับใช้ส่วนตัว:
- Microsoft 365 Personal (6.99 ดอลลาร์/เดือน ต่อหนึ่งคน): พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1TB, อีเมลปราศจากโฆษณา, Microsoft Editor
- Microsoft 365 Family (9.99 ดอลลาร์/เดือน สำหรับสูงสุด 6 คน): เครื่องมือสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ความปลอดภัยขั้นสูงของ OneDrive
สำหรับการใช้ในธุรกิจ:
- Microsoft 365 Business Basic (5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): เวอร์ชันเว็บและมือถือของแอป Office, การป้องกันอีเมล, Microsoft Forms สำหรับความคิดเห็น
- Microsoft 365 Business Standard (12.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): ควบคุมความเป็นส่วนตัวมากกว่า 1,000 รายการ, กล่องจดหมายอีเมลขนาด 50GB, แอป Office เวอร์ชันพรีเมียม
- Microsoft 365 Business Premium (20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): Microsoft Bookings, พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive 1TB
- Microsoft 365 Apps ($8.25/ผู้ใช้ต่อเดือน): ประกอบด้วยแอป Office Suite แบบพรีเมียมเท่านั้น การเขียนเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ การซิงค์ไฟล์บน PC หรือ Mac
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Whiteboard
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Whiteboard เหล่านี้!
9. กระดานสเก็ตช์
เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพและทำแผนผัง
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไฮบริดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แม้ว่าจะขาดการเชื่อมต่อระหว่างผืนผ้าใบกับงานหรือเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ แต่ การสร้างแผนผัง คือจุดเด่นหลักของแอปนี้
✅ ข้อดี
- Sketchboard มุ่งเน้นที่แนวคิด ไม่ใช่รูปลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการวาดด้วยมืออย่างอิสระ
- มีรูปร่างคล้ายภาพร่างมากกว่า 400 แบบ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับการวาดภาพของคุณได้
- สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและต้องการข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
❌ ข้อเสีย
- นอกเหนือจากแผนภาพ, การวาดภาพ, และการออกแบบ, Sketchboard ไม่มีคุณสมบัติที่เหมือนกันเพื่อเชื่อมต่อกับทีมของคุณนอกเหนือจากบอร์ด
- ไม่มีศูนย์แม่แบบ
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของกระดานสเก็ตช์
- โซโล ($8 ต่อเดือน): หนึ่งทีมส่วนตัว, กระดานไม่จำกัด, ส่งออกเป็น PDF และ SVG, พื้นที่เก็บข้อมูล 1GB
- ทีม (7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): การแชร์รหัสผ่านบอร์ด, ความคิดเห็นของทีม, การผสานกับ Slack
- ธุรกิจ ($9 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): ทีมส่วนตัวไม่จำกัด, SSO, การจัดการทีม, สิทธิ์การเข้าถึงทีม
- องค์กร (ราคาพิเศษ): สำหรับทีมที่มีจำนวนมากกว่า 25 คนที่มีความต้องการเฉพาะ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Sketchboard
- G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (1 รีวิว)
10. LiveBoard
เหมาะที่สุดสำหรับทีมการศึกษา
LiveBoard เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เน้นการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติในการแชร์และการทำงานร่วมกันของมันยังสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการประชุมทั่วไป การสร้างแผนภาพ การนำเสนอ และการวางแผนได้เช่นกัน
✅ ข้อดี
- สร้างและส่งแบบทดสอบให้กับผู้เข้าร่วมบอร์ดของคุณ
- รองรับการใช้งานบนมือถือเพื่อเพิ่มลงในบอร์ดบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
- บันทึกการนำเสนอกับคณะกรรมการของคุณเพื่อแบ่งปันในภายหลัง
❌ ข้อเสีย
- คุณจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อยในการปรับให้เข้ากับทีมมืออาชีพที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาและการสอนพิเศษ
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- คุณจะต้องมีแผนที่ปรับแต่งตามความต้องการหากคุณวางแผนที่จะร่วมมือกับผู้คนมากกว่าสิบคน
ราคาของ LiveBoard
- จำกัด (ฟรี): บอร์ดสูงสุดห้าแผ่น, การบันทึกสูงสุดห้าครั้ง, นักเรียนหนึ่งคนต่อหนึ่งเซสชัน, การแชร์ลิงก์สาธารณะ
- รายบุคคล ($7. 49 ต่อเดือน): กระดานไม่จำกัด, การแชร์, การบันทึก, การโทรเสียงและวิดีโอ, การจัดการกลุ่ม
- กลุ่มเล็ก (14.99 ดอลลาร์ต่อเดือน): สูงสุดสี่คน, แบบทดสอบโต้ตอบ, การควบคุมการโต้ตอบของนักเรียน
- กลุ่มใหญ่ (22.49 ดอลลาร์ต่อเดือน): สูงสุดสิบคน, ติดตามการเข้าร่วมของนักเรียน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า LiveBoard
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
11. บลูสเคป
เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอและการสนทนาผ่านวิดีโอ
Bluescape คือซอฟต์แวร์ที่รวมไวท์บอร์ด, วิดีโอแชท, และการนำเสนอไว้ในที่เดียว ซึ่งคุณคงคุ้นเคยดีจากโพสต์นี้ เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Mural มันช่วยให้คุณแชร์เนื้อหา, สื่อ, และภาพวาดบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งคุณสามารถ นำเสนอ, ใส่คำอธิบาย, และเพิ่มเติมได้ระหว่างการประชุม—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบพบหน้าหรือจากที่บ้าน
✅ ข้อดี
- มากกว่า 200 แม่แบบปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันบนไวท์บอร์ดของคุณ
- ลากและวางรูปภาพ รูปร่าง และไฟล์ pdf ระหว่างสื่ออื่นๆ
- กระดานไวท์บอร์ดของคุณยังทำหน้าที่เป็นห้องประชุมของคุณด้วย
❌ ข้อเสีย
- ไม่ได้เชื่อมต่อไวท์บอร์ดของคุณกับระบบการทำงานโดยตรง
- นอกเหนือจากการระดมความคิดและการจัดการประชุมแล้ว ไม่มีฟีเจอร์การจัดการหรือการสร้างงานเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของคุณ
ราคาของ Bluescape
- ฟรี: พื้นที่ทำงานสามแห่ง, การโทรเสียงและวิดีโอไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บ 100MB, อัปโหลดสื่อ, แม่แบบสำเร็จรูป
- ทีม (10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, จัดการประชุมวิดีโอได้สูงสุด 100 คน, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100GB, การโฮสต์แบบหลายผู้เช่า
- ธุรกิจ (20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): รองรับการประชุมวิดีโอสูงสุด 150 คน, พื้นที่จัดเก็บ 200GB, เทมเพลตที่กำหนดเอง
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา): รองรับการประชุมวิดีโอสูงสุด 250 คน, ระบบ SSO, คลาวด์ส่วนตัว, การสนับสนุนขั้นสูง, การเชื่อมต่อเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bluescape
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
12. เวย์เจ
เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้กระดานคัมบัง
พูดตามตรงนะ พวกเราทุกคนคงเคยคิดว่านั่นแหละคือวิธีสะกดชื่อ "กระดานผี" จริง ๆ 😅
Weje เป็นกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่มีราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับครูและนักเรียน แต่ยังมีกรณีการใช้งานอื่น ๆ สำหรับนักออกแบบ นักการตลาด และการจัดการประชุมอีกด้วย
การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด การสร้างบอร์ดอารมณ์ การติดโน้ตแบบสติกกี้ และการสร้างกระดานคัมบัง เป็นหนึ่งในวิธีใช้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเครื่องมือนี้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้กระดานเพื่อแชร์ไอเดียกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ผ่านเคอร์เซอร์ได้อีกด้วย คุณเพียงแค่ต้องสร้างบอร์ดใหม่และเชิญผู้คนมาร่วม จากนั้นก็เริ่มใช้งานได้เลย หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์กับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและรู้สึกกังวลที่จะเริ่มต้น ข้อดีอีกอย่างของ Weje คือ เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี—และแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายก็มีราคาค่อนข้างถูก
✅ ข้อดี
- ติดตั้งง่าย
- นำเสนอโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในราคาที่จับต้องได้ โดยเฉพาะสำหรับครู
❌ ข้อเสีย
- ขาดคุณสมบัติในการนำเสนอและการจัดการโครงการหลายประการ
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด—คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนธุรกิจเพื่อใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การแชทด้วยเสียง
- จำนวนจำกัดของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ราคาของ Weje
- ฟรี: กระดานไม่จำกัดจำนวน, บรรณาธิการร่วมสองคน, ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดได้สูงสุด 10MB ต่อไฟล์
- ส่วนบุคคล (4 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): ผู้แก้ไขร่วม 4 คน, จำกัดการอัปโหลดไฟล์แต่ละไฟล์ 100MB
- ธุรกิจ ($7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): กระดานไม่จำกัด, ผู้ร่วมแก้ไข, อัปโหลดไฟล์, สมาชิกทีม, และแชทเสียง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Weje
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
13. เว็บบอร์ด
กระดานไวท์บอร์ดสีขาวที่ดีที่สุด
หากคุณกำลังมองหาวิธีผสานความสนุกของ Microsoft Paint เข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการนำเสนอที่ทันสมัย WebBoard คือเครื่องมือที่คุณต้องการ ด้วยราคาที่ถูกกว่าค่ากาแฟเพียงสองแก้วต่อเดือน กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวาดภาพไอเดียของคุณ การระดมสมองกับทีมที่อยู่ห่างไกล และการนำเสนอผลงานของคุณ
แม้ว่า UI ของมันจะไม่สีสันหรือเรียบหรูเหมือนเครื่องมืออื่น ๆ ที่คล้ายกันในตลาด แต่ WebBoard สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีหน้าจอสัมผัส หรือเมาส์ และมีคุณสมบัติเช่น โหมดครู, การแชร์หน้าจอ, และการแชทวิดีโอเพื่อช่วยคุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
✅ ข้อดี
- ใช้งานง่ายในระดับพื้นฐาน
- คุณสมบัติการร่วมมือและการนำเสนอ
- สามารถซูมเข้าและซูมออกจากพื้นที่บางส่วนบนกระดานของคุณได้
❌ ข้อเสีย
- โครงการที่ยากต่อการจัดการ
- แผนฟรีแบบจำกัด และต้องใช้แผนที่มีค่าบริการสูงสุดเพื่อใช้ฟีเจอร์การฝัง
- ยังไม่มีแผนการเสนอทีม
- ไม่สามารถดำเนินการตามแนวคิดของคุณจากไวท์บอร์ดได้
- คุณสมบัติการวาดและสร้างสรรค์หลายอย่างของมันค่อนข้างเรียบง่าย
ราคาเว็บบอร์ด
ราคาบนเว็บบอร์ดเป็นสกุลเงินยูโร ดังนั้นตัวเลขเหล่านี้จึงอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่
- ฟรี: เครื่องมือพื้นฐาน, กระดานสาธารณะเท่านั้น, หนึ่งหน้าบนกระดาน, แชทเสียงและวิดีโอ, สามกระดาน
- พื้นฐานรายเดือน ($5. 36 ต่อเดือน): เครื่องมือขั้นสูง, หน้าบอร์ดไม่จำกัด, บอร์ดส่วนตัวและสาธารณะ, พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
- พรีเมียมรายเดือน ($10. 72 ต่อเดือน): ผู้ใช้ 25 คนในห้องประชุมเดียว, การเข้าถึงปฏิทิน, การฝังบอร์ด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าบนเว็บบอร์ด
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
14. แอป Webex
เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กระจายตัว
Webex คือชุดผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เน้นการทำงานร่วมกันและออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน โดยไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มบริหารโครงการเป็นหลัก แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอหรือโทรศัพท์ Webex ช่วยให้ทีมงานที่ทำงานจากระยะไกลรู้สึกเชื่อมโยงกันระหว่างการประชุม ด้วยฟีเจอร์การโทร การประชุม และระบบข้อความ สำหรับโซลูชันทีมแบบไฮบริด Webex ยังมี เครื่องมือสำนักงานหลากหลาย รวมถึงไวท์บอร์ดแบบกายภาพพร้อมแอปเว็บที่ใช้งานร่วมกันได้ในระดับองค์กร
✅ ข้อดี
- คุณสมบัติการจัดการประชุมขั้นสูง
- นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมแบบผสมผสาน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจดบันทึก
- การผสานการทำงานที่มีคุณค่ากับแอปอื่น ๆ
❌ ข้อเสีย
- มันคือเครื่องมือสื่อสารมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ
- สำหรับทีมที่ทำงานจากที่บ้าน (WFH) หรือทีมที่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด คุณจะต้องพึ่งพาเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- เว็บแอปพลิเคชันไวท์บอร์ดของมันขาดคุณสมบัติขั้นสูง
- แผนการชำระเงินของมันค่อนข้างแพง
ราคาของแอป Webex
- Suite-พื้นฐาน (ฟรี): การประชุม HD ได้สูงสุด 100 คน, แชร์หน้าจอ, และห้องส่วนตัว
- ห้องสวีท-ธุรกิจ (25 ดอลลาร์ต่อใบอนุญาตต่อเดือน): การประชุมทางวิดีโอและการประชุม, คุณสมบัติระบบโทรศัพท์
- Meet Plan (13.50 ดอลลาร์ต่อใบอนุญาตต่อเดือน): รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 200 คน, บันทึกการประชุม, ห้องย่อย, พื้นหลังเสมือน, คำบรรยายปิด
- แผนการโทร (17 ดอลลาร์ต่อใบอนุญาต ต่อเดือน): ฟีเจอร์การโทรระดับพรีเมียมเท่านั้น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์บนคลาวด์ต่อใบอนุญาต และหมายเลขต่อ
- แผนสำหรับองค์กร (แผนและราคาที่กำหนดเอง): เข้าถึงทุกฟีเจอร์
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแอป Webex
- G2: 4. 2/5 (14,010+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,270 รายการ)
ที่เกี่ยวข้อง 👉 ลองดูทางเลือกอื่นของ Jamboard เหล่านี้!
เริ่มต้นการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดด้วยทางเลือกอื่นของ Mural
หากไม่ลงลึกถึงคุณค่าเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันทั้งหมดเหมือนกัน และหากคุณได้เรียนรู้อะไรจากโพสต์นี้ ฉันหวังว่าคุณจะตระหนักว่านี่ไม่ใช่ความจริง
ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์แต่ละตัวคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับบริษัทที่ให้บริการกรณีการใช้งานที่ไม่เหมือนใคร
การผสานการทำงานหลายระบบ, แชทในแอป, การแสดงความคิดเห็น, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, และความสามารถในการแชร์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมของพวกเขา และแม้ว่ากระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอย่าง Mural จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนฟีเจอร์เหล่านี้และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน แต่ก็ยังเป็นโซลูชันที่จำกัดสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าผืนผ้าใบในการแสดงแผนของพวกเขา
เพื่อรวมทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากการสนทนาทุกครั้งอย่างเต็มที่ เลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณลงมือทำตามไอเดียได้ทันทีที่มันเกิดขึ้น—ClickUp!
เริ่มต้นใช้งานฟรีและเริ่มสำรวจฟีเจอร์มากมายในแผน Free Forever รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือ, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และอื่นๆ อีกมากมาย ดูด้วยตัวคุณเองว่าแอปครบวงจรนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านที่คุณต้องการ