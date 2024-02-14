สร้างสรรค์การสื่อสาร: 10 แม่แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัลฟรี

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิมของบริษัทอาจรู้สึกเชยไปแล้ว ด้วยช่องทางและข้อความมากมายที่ไหลเวียนอยู่ การที่ข้อมูลสำคัญจะสูญหายในความวุ่นวายนั้นเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลเป็นการนำเสนอการสื่อสารที่ทันสมัยและไร้ความยุ่งยาก ประกอบด้วยโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูล ประกาศ และข้อความในรูปแบบดิจิทัลที่มีชีวิตชีวา พร้อมภาพประกอบ กราฟิก และพื้นหลังที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่เหมือนกัน เราได้ทำงานหนักแล้วและตื่นเต้นที่จะแนะนำให้คุณรู้จักกับ 10 เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัล ที่ดีที่สุด มาสำรวจคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันเพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ! ?
อะไรคือเทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัล?
เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาป้ายดิจิทัลสำหรับกระดานข่าวเป็นเรื่องง่าย พวกเขามีตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายและปรับแต่งได้ง่าย ทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและให้ข้อมูลสำหรับการแสดงผลดิจิทัลได้ ความหลากหลายนี้ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงธุรกิจ
เทมเพลตเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบการออกแบบหลากหลาย เช่น พื้นหลัง กราฟิก กล่องข้อความ และรูปภาพ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาต่างๆ เช่น การอัปเดตของบริษัทข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนกิจกรรม และตารางเวลา
เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างเนื้อหาสำหรับป้ายดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้น การใช้เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลจะช่วย ประหยัดเวลาและความพยายาม และทำให้ป้ายดิจิทัลขององค์กรของคุณดูสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ การเพิ่มแบรนด์ ข้อความ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์กรลงในเทมเพลตจะช่วยให้คุณสร้างกระดานข่าวดิจิทัลที่ดึงดูดสายตาและให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่ดี?
แม่แบบกระดานข่าวดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงมักมีลักษณะดังนี้:
- การออกแบบที่ดึงดูดสายตา: ควรมีความสวยงามและสะดุดตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม นอกจากนี้ กราฟิก วิดีโอ และไฟล์ภาพยังช่วยเสริมสร้างข้อความและทำให้ผู้ชมมีสมาธิ
- การปรับแต่ง: ผู้ใช้ควรสามารถแก้ไขเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มเนื้อหาของตนเอง เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ
- ความเกี่ยวข้อง: เทมเพลตควรมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบอร์ดประกาศ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการโฆษณา การประกาศข่าวสาร ตารางเวลา หรือข้อมูลอื่น ๆ
- ข้อความที่มองเห็นได้: ข้อความควรอ่านได้ง่าย ใช้แบบอักษร ขนาด และสีที่เหมาะสม พร้อมตัวเลือกที่เรียบง่ายตามธีม
- ความสม่ำเสมอ: แม่แบบที่ดีควรสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณและรักษาลักษณะที่ดูเหมือนกันในทุกเนื้อหา
- ความสามารถในการปรับขนาด: แม่แบบควรสามารถปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอและการวางแนวที่หลากหลายได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ควรมีความง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบในการสร้างและอัปเดตเนื้อหา
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มป้ายดิจิทัลที่คุณเลือกได้
10 แม่แบบกระดานข่าวดิจิทัลสำหรับใช้งาน
การสร้างเนื้อหาป้ายดิจิทัลจากศูนย์อาจเป็นเรื่องที่ปวดหัวได้ โชคดีที่เรามีตัวเลือก เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลที่ดีที่สุดใน PowerPoint และ ClickUp ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อช่วยเร่งการเดินทางสร้างสรรค์ของคุณให้รวดเร็วขึ้น ✈️
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเรากำลังจะดำดิ่งสู่คุณสมบัติที่สะดวกของพวกเขา!
1. แม่แบบบอร์ด ClickUp
สร้างบอร์ดประกาศดิจิทัลส่วนตัวได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบอร์ด ClickUp เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณแสดงงานต่างๆ บนบอร์ดคัมบัง ทำให้การจัดการโครงการและเวิร์กโฟล์คเป็นเรื่องง่าย ?
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน ด้วยวิธีการกระดานข่าวดิจิทัล ทีมงานของคุณจะได้รับ มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของงาน สามารถแยกแยะได้ว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ เสร็จสิ้นแล้ว หรือยังค้างอยู่
เทมเพลตนี้มีคอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ แต่ละการ์ดบนกระดานจะแทนงานหนึ่ง ๆ และคุณสามารถอัปเดตสถานะของงานนั้นได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง สำหรับความสะดวกเพิ่มเติม คุณสามารถเปิดใช้งานให้สมาชิกในทีมของคุณปรับสถานะของงานได้ตามความคืบหน้า
ต้องการวิธี สื่อสาร ลำดับความสำคัญของงานให้กับทีมของคุณหรือไม่? การแสดงผลแบบภาพบนกระดานข่าวดิจิทัลช่วยให้ทีมสามารถระบุงานที่ต้องการความสนใจทันทีและงานที่สามารถจัดการได้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นไปได้ผ่านระดับความเร่งด่วนห้าขั้น ตั้งแต่ ต่ำ ถึง เร่งด่วน ?
บัตรงานสามารถมีภาพปกได้ด้วย นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งส่วนบอร์ดของคุณ แนะนำหัวข้อ หรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับบัตรของคุณ
2. เทมเพลตบันทึกย่อ ClickUp
คุณกำลังมองหาเทมเพลตอเนกประสงค์เพื่อสร้างโครงสร้างให้กับบอร์ดประกาศดิจิทัลของคุณและบรรลุเป้าหมายการสื่อสารของทีมได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลตบันทึกย่อ ClickUp! ?
เทมเพลตเอกสารอเนกประสงค์ นี้คือโซลูชันครบวงจรสำหรับแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคำขอ การอัปเดตสถานะ ประกาศ คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ นี่คือโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อสื่อสารข้อความด้วยความชัดเจนแม่นยำสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน
ครอบคลุมทุกประเด็นด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น:
- บทนำ: กำหนดโทนสำหรับข้อความของคุณ
- เนื้อหา: จัดวางเนื้อหาหลัก
- สรุป: สรุปและรวมสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตนี้มีช่องมาตรฐาน เช่น หัวข้อและหมวดหมู่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุประเภทของบันทึกย่อได้ คุณจะพบหมวดหมู่เริ่มต้น เช่น ขอให้ดำเนินการ, ฉุกเฉิน, ประกาศ, หรือต้องการความสนใจ และหากหมวดหมู่เหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ของคุณเองได้
เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับเอกสาร ClickUp นี้ ให้แสดงชื่อบริษัท ที่อยู่ และลิงก์เว็บไซต์ของคุณในหัวข้อ ทำเทมเพลตให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ และตาราง เพื่อสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเขียน AIของ ClickUp เพื่อสร้างบันทึกที่มีโทนเสียงตามต้องการ หรือปรับปรุงไวยากรณ์และความอ่านง่ายของร่างปัจจุบันของคุณ
3. แม่แบบกระดานโครงการ ClickUp
กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการติดตามโครงการของคุณตลอดทั้งปีและให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอยู่เสมอหรือไม่?แม่แบบกระดานโครงการของ ClickUpสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก! ?
มันช่วยให้คุณบันทึกงานสำหรับโครงการหลาย ๆ โครงการไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถปรับลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างทาง คุณสามารถลากและวางเพื่อจัดระเบียบใหม่ได้อย่างง่ายดาย
ทีมของคุณสามารถใช้ มุมมองบอร์ดความคืบหน้า เริ่มต้นเป็นกระดานข่าวดิจิทัลเพื่อดูโครงการทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามสถานะได้ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงการในแต่ละขั้นตอน เช่น วิจัย, ระดมความคิด, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น ได้อย่างชัดเจน ?️
หากคุณสนใจที่จะเจาะลึกงานของแต่ละแผนกให้มากขึ้น มุมมองคณะกรรมการแผนก คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าภาพเฉพาะสำหรับบัตรของแต่ละแผนก เพิ่มภาพที่น่าสนใจเข้าไปในส่วนผสมได้ การคลิกที่บัตรเหล่านี้จะแสดงรายละเอียดเช่น งบประมาณที่จัดสรรไว้ ระยะเวลา และระดับความพยายาม ซึ่งแสดงอย่างเรียบร้อยในฟิลด์ที่กำหนดเอง
หากต้องการดูโครงการตามไตรมาสของปีที่โครงการนั้นๆ อยู่ ให้เลือก มุมมองรายการโครงการ อาจไม่ดึงดูดสายตาเท่ากับกระดานคัมบัง แต่จะแสดงงานทั้งหมดพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น ลำดับความสำคัญ ระยะเวลา และแผนกอย่างเรียบร้อย
4. แม่แบบบันทึกข้อความพนักงาน ClickUp
หากธุรกิจของคุณต้องพึ่งพาการสื่อสารแบบพบหน้ากันเป็นประจำ คุณไม่ควรพลาดเทมเพลตบันทึกข้อความพนักงานของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณแบ่งปันกลยุทธ์ใหม่ แนะนำการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศข่าวสารต่าง ๆได้อย่างง่ายดาย—และประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย! ?
เครื่องมือนี้รองรับความต้องการด้านการสื่อสารที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะทำงานกับทีมข้ามสายงานหรือทีมที่ทำงานระยะไกล คุณสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับพนักงานรายบุคคล แผนกทั้งหมด หรือทั้งบริษัท
แม่แบบงาน นี้มาพร้อมกับช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้และรายการตรวจสอบที่สะดวก จึงสามารถใช้เป็นแพลนเนอร์ดิจิทัลได้ ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ—ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อเลือกสมาชิกทีมและเลือกแผนกที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลง
เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โปรดกรอกข้อมูลในช่องรายการสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้:
- หมวดหมู่: พิจารณาว่าเป็นการประกาศ, การอัปเดตเร่งด่วน, หรือคำขอการกระทำ
- บทนำ: เตรียมความพร้อมสำหรับบันทึกของคุณ
- งานและแผนปฏิบัติการ: ลงลึกในรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
- สรุป: สรุปให้เรียบร้อย
- เอกสารแนบ: เพิ่มเอกสารหรือไฟล์เพิ่มเติมตามความจำเป็น
เมื่อผลงานชิ้นเอกของคุณพร้อมแล้ว ให้ใช้เป็นบอร์ดประกาศ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุดอยู่เสมอ
5. แม่แบบการสื่อสารภายในของ ClickUp
ในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัล การพึ่งพาบอร์ดประกาศแบบดั้งเดิมสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรก็เหมือนกับการส่งแฟกซ์ในโลกที่การสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องปกติ โชคดีที่ClickUp Internal Communications Templateเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกาศสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดของบริษัท ?
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแชร์กิจกรรมของบริษัทและกำหนดการต่าง ๆ ไปยังทีมและแผนกต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้พนักงานของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ มุมมองรายการ จะแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่จัดหมวดหมู่ตามแผนก พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภท, สถานะ, และ คำอธิบาย
การอัปเดตข้อมูลเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองบอร์ดที่สะดวกสองแบบ:
- ประเภทของกิจกรรม: จัดกิจกรรมตามหมวดหมู่ของกิจกรรม เช่น การสัมภาษณ์, การสัมมนาออนไลน์ & การฝึกอบรม, แบบสำรวจ, หรือจดหมายข่าวประจำสัปดาห์
- สถานะบอร์ด: จัดกลุ่มเหตุการณ์ตามสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, หรือกำหนดไว้
ทั้งสองบอร์ดให้คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายเหตุการณ์สั้น ๆ เพื่อสร้างบริบท และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นแผนกเฉพาะ ผู้ฝึกอบรม หรือพนักงานทั้งหมด เมื่อสถานะของเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง คุณสามารถย้ายมันไปยังขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางบัตรของมันข้ามบอร์ด
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกำหนดเวลาใดที่พลาดไป พนักงานของคุณสามารถเปิดมุมมองปฏิทินการสื่อสารเพื่อดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับกำหนดเวลาของงานหรือหาสถานที่สำหรับงานที่ยังไม่ได้กำหนดโดยการย้ายไปยังวันที่ที่เหมาะสมกว่าได้อีกด้วย ?
6. แม่แบบกระดานข่าวแบบโต้ตอบ PowerPoint โดย SlidesGo
เบื่อกับการนำเสนอ PowerPoint ที่น่าเบื่อและเต็มไปด้วยข้อความที่ทำให้เด็กๆ ง่วงนอนหรือไม่? แม่แบบกระดานข่าวแบบโต้ตอบ PowerPoint อเนกประสงค์จาก SlidesGo นำพลังมาสู่บทเรียนของคุณและเปลี่ยนการเรียนรู้และการแบ่งปันข้อมูลให้กลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ?♂️
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเติมเต็มงานนำเสนอของคุณด้วย ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวา เช่น รูปภาพ รูปร่าง และโน้ตติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน พื้นหลังมีลักษณะคล้ายกระดานไม้ก๊อกแบบคลาสสิกพร้อมพื้นผิว หมุดยางลบ โน้ตโพสต์-อิท กระดาษ และรูปภาพ ตัวอักษรหัวข้อที่วาดด้วยมือเพิ่มความสร้างสรรค์ ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นบทเรียนในห้องเรียนจริง แม้ในการเรียนทางไกล
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่และปรับแต่งได้ง่าย มาพร้อมกับ สไลด์ที่ไม่ซ้ำกัน 33 สไลด์ แต่คุณสามารถเพิ่มได้ตามต้องการ ทำให้เป็นของคุณเองด้วย:
- กราฟิก แผนที่ และแบบจำลองที่แก้ไขได้ง่าย
- ไอคอนมากกว่า 500 แบบ และส่วนขยาย Flaticon สำหรับสไลด์ที่ปรับแต่งได้
- รูปภาพ รูปร่าง แบบอักษร และชุดสีที่เป็นเอกลักษณ์
7. การนำเสนอแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้วย PowerPoint โดย SlidesMania
การนำเสนอแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ PowerPoint โดย SlidesMania ผสมผสานเสน่ห์แบบดั้งเดิมของบอร์ดปักหมุดเข้ากับข้อดีทั้งหมดของการสร้างประกาศแบบดิจิทัล
เทมเพลตกระดานข่าวนี้ค่อนข้างเรียบง่าย—ประกอบด้วย แผ่นกระดาษ, กระดาษโน้ตติดได้, และหมุด ใช้เพื่อประกาศข่าวสาร, แบ่งปันข่าวสารและไอเดียกับทีมของคุณ,อบรมพนักงานใหม่, หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถปรับแต่งให้เป็นของคุณเองได้โดยการเปลี่ยนสีของกระดาษ ทดลองใช้ฟอนต์ต่าง ๆ เพิ่มหรือลบสไลด์ และแทรกไฟล์รูปภาพหรือกราฟเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น มีสไลด์ที่มีหมุดหลากสีให้คุณคัดลอกและวางได้อย่างง่ายดาย คุณจึงไม่ต้องใช้แต่หมุดสีแดงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีชุดไอคอนที่ช่วยให้คุณอธิบายประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและรักษาสไตล์ที่สม่ำเสมอตลอดการนำเสนอ ไม่ว่าคุณจะใช้ไอคอนเหล่านี้ตามแบบเดิมหรือจะผสมผสานกับไอคอนของคุณเอง ก็เลือกได้ตามต้องการ
8. แม่แบบกระดานข่าว PowerPoint โดย FPPT.com
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการให้ทีมของคุณติดตามข้อมูล หรือต้องการสร้างการนำเสนอในห้องเรียนที่ตรงไปตรงมาแต่ดึงดูดความสนใจ แม่แบบกระดานข่าว PowerPoint โดย FPPT.com พร้อมช่วยคุณแล้ว มันนำเสนอ สไลด์ที่ออกแบบเหมือนกระดานไม้ก๊อก ที่ว่างเปล่า รอให้คุณเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ?
จินตนาการถึงเทมเพลตนี้เป็นผืนผ้าใบของคุณเอง ที่ฉากหลังสีน้ำตาลจะกลายเป็นสีสันสดใสเมื่อคุณเพิ่ม:
- ไฟล์ภาพที่มีชีวิตชีวาและรูปทรงที่เคลื่อนไหวได้
- กระดาษโน้ตสีสันสดใสและกราฟิกที่น่าดึงดูด
- แบบอักษรที่สนุกสนานและอ่านง่ายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ
- ชุดไอคอนหลากหลายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นทางสายตา
กระดานไม้ก๊อกสีน้ำตาลไม่ตรงกับสไตล์ของคุณใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! เพียงไปที่แถบภาพขนาดย่อ คลิกขวาที่ตัวเลือกเปลี่ยนพื้นหลัง แล้วเสร็จสิ้น! คุณได้เปลี่ยนโฉมเทมเพลตให้เข้ากับรสนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณแล้ว
เนื่องจากสไลด์สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จึงสามารถใช้เป็นกระดานข่าวดิจิทัลสำหรับเกือบทุกสิ่ง ตั้งแต่การประกาศของบริษัทและการอัปเดตโครงการ ไปจนถึงการโปรโมตกิจกรรมและการทำงานร่วมกันของทีม
9. กระดานข่าวแบบโต้ตอบ PowerPoint โดย SlidesCarnival
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนทุกวัยด้วย กระดานข่าวแบบโต้ตอบ PowerPoint ที่สร้างสรรค์โดย SlidesCarnival! เทมเพลตที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าประทับใจ
กระดานข่าวต้อนรับเปิดเทอม แบบดิจิทัลนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นชั้นเรียนของคุณ ด้วยการต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่นและให้พวกเขาได้เห็นภาพรวมของบทเรียนที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะมาถึง
หากคุณกำลังจะพบกับนักเรียนของคุณเป็นครั้งแรก ให้ใช้สไลด์เหล่านี้เพื่อสร้างส่วน "เกี่ยวกับฉัน" และช่วยให้พวกเขาได้รู้จักคุณมากขึ้น เพิ่มรูปภาพที่เป็นมิตรของคุณ ใส่กรอบที่สนุกสนาน และสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับนักเรียนของคุณตั้งแต่วันแรก! ?
ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ คุณจะได้รับ:
- มีสไลด์พร้อมใช้มากกว่า 25 สไลด์ พร้อมปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- รูปแบบคอลลาจแบบหมุดผสมผสานเฉดสีส้ม ม่วง และน้ำตาล
- แผนภูมิ กรอบ เส้น และรูปร่างมากมายที่มอบความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
- ฟีเจอร์แอนิเมชันและการเปลี่ยนสไลด์ที่ใช้งานง่ายสำหรับแต่ละสไลด์ เพื่อรักษาความสนใจของผู้ชม
10. กระดานข่าวดิจิทัล PowerPoint โดย SlidesAcademy
คุณต้องการที่จะปรับปรุงการสื่อสารและเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือนักเรียนของคุณหรือไม่? กระดานข่าวดิจิทัล PowerPoint โดย SlidesAcademy คือโซลูชั่นของคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างราบรื่น ?
เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลที่ใช้งานง่ายนี้มาพร้อมกับองค์ประกอบมากมายที่จะทำให้ข้อความของคุณมีชีวิตชีวาขึ้น รวมถึง:
- เข็มกลัดหลากสีที่คุณสามารถคัดลอกและวางได้อย่างง่ายดาย
- กระดาษโน้ตสีสันสดใส
- ตัวอักษรที่ดึงดูดสายตาเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
แต่นั่นยังไม่หมด—ยังมีภาพประกอบแบบสแนปช็อต กราฟิก และไอคอนที่ติดอยู่บนกระดานไวท์บอร์ด ให้คุณสร้างสรรค์ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าดึงดูดใจได้อย่างเต็มที่ ด้วยสไลด์ 13 แผ่นที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ การเพิ่มสไลด์ใหม่ หรือแก้ไขและลบสไลด์ที่ไม่ตรงกับความต้องการก็ทำได้อย่างง่ายดาย
หากจุดประสงค์ของคุณเน้นด้านวิชาการมากกว่า นี่คือเคล็ดลับ: ใส่เนื้อหาลงในโน้ตกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วเพิ่มไฟล์รูปภาพเข้าไปสักสองสามไฟล์เพื่อให้นักเรียนของคุณมีส่วนร่วม และเพื่อให้บทเรียนของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น อย่าลังเลที่จะใส่กราฟและแผนภูมิเข้าไปด้วย
ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลที่ดีที่สุด
คุณจะไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญเมื่อใช้เทมเพลตกระดานข่าวดิจิทัลฟรีเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะต้องการเผยแพร่ข่าวสาร แจ้งข้อมูลให้ทุกคนในบริษัททราบ หรืออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในทีม เทมเพลตเหล่านี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบถ้วน และที่สำคัญยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายทางออนไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน!
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอะไรให้สำรวจอีกมาก! ลองแวะชมไลบรารีเทมเพลต ClickUp— หีบสมบัติที่เต็มไปด้วยเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำบันทึก การทำงานร่วมกันในทีม ไปจนถึงการวางแผนการสื่อสาร เมื่อคุณมีเทมเพลตเหล่านี้อยู่ในกล่องเครื่องมือของคุณ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม! ?