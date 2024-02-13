10 แม่แบบบันทึกข้อความฟรีใน Word และ ClickUp

เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร สิ่งสำคัญคือข้อความของคุณต้องตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังแจ้งข้อมูลอัปเดต สื่อสารนโยบาย หรือให้คำสั่ง การเขียนบันทึกที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพจะช่วยให้ผู้รับเข้าใจคุณอย่างชัดเจนและตรงจุด ?
นี่คือจุดที่แม่แบบบันทึกข้อความที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น มันทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงในการกำหนดกรอบและเผยแพร่ข้อมูลไปยังทีม แผนก หรือแม้แต่ลูกค้า
แต่คุณจะหาแม่แบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างไร? ไม่ต้องกังวล เราช่วยคุณได้!
เราได้รวบรวม เทมเพลตบันทึกข้อความฟรีที่เราชื่นชอบ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสถานการณ์การสื่อสารที่หลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับช่องและคอลัมน์ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและจัดรูปแบบไว้แล้วสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ช่วยประหยัดเวลาในการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
อยู่ต่อเพื่อสำรวจคุณสมบัติที่น่าทึ่งของพวกเขา!
เมโมเทมเพลตคืออะไร?
บันทึกข้อความ หรือที่เรียกย่อว่า "เมโม" (มาจากคำว่า memorandum) เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกฎระเบียบและแผนงาน เผยแพร่ข่าวสาร สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เสนอ ผู้จัดการมักพบว่าการจัดโครงสร้างบันทึกข้อความเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้องมีความชัดเจนและดูเป็นมืออาชีพอย่างมาก ?️
แม่แบบบันทึก ช่วยแก้ปัญหาโดยทำให้กระบวนการร่างเอกสารง่ายขึ้น มันประกอบด้วยโครงสร้างมาตรฐานสำหรับการจัดวางข้อมูล รวมถึงช่องสำหรับผู้รับ ผู้ส่ง วันที่ หัวข้อ และเนื้อหาของข้อความ
แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้เอกสารบันทึกของคุณมีรูปแบบที่สม่ำเสมอและไม่พลาดข้อมูลสำคัญใด ๆ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสื่อสารของคุณ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่มีข้อพิพาทได้อีกด้วย
แม่แบบสำหรับสร้างบันทึกข้อความ มาพร้อมกับรูปแบบมาตรฐานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ที่คุณกำลังสื่อสารด้วยและเนื้อหาของประกาศของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างบันทึกที่ดี?
แม่แบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกส่วนตัวหรือธุรกิจควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
- หัวข้อที่ชัดเจน: เทมเพลตบันทึกข้อความควรมีหัวข้อที่จัดรูปแบบอย่างดี ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ เช่น ถึง, จาก, วันที่ และบรรทัดหัวเรื่อง คุณควรสามารถให้บทนำที่กระชับเพื่อกำหนดบริบทและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อความได้
- รายการแบบมีหัวข้อย่อยตามบริบท: มองหาหัวข้อย่อยหรือรายการของสิ่งต่างๆ เช่น จุดที่ต้องดำเนินการหรือข้อเสนอแนะที่ต้องการเน้นในข้อความของคุณ
- สรุป: แบบฟอร์มบันทึกมาตรฐานมักจบด้วย: ส่วนสรุป เพื่อสรุปประเด็นหลักของเนื้อหา การเรียกร้องให้ดำเนินการหรือขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้รับ (หากจำเป็น)
- การจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ: ขนาด, แบบอักษร, และระยะห่างที่สม่ำเสมอทั่วทั้งรูปแบบของบันทึกข้อความ ซึ่งยังสนับสนุนการจัดรูปแบบตัวอักษรของแบรนด์ และทำให้การอ่านมีความชัดเจนและดูเป็นมืออาชีพ
- เฉพาะสถานการณ์: แม่แบบควรปรับแต่งได้ง่ายเพื่อรองรับความยาวของเนื้อหา โทน และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บันทึกการสื่อสารนโยบายจะแตกต่างจากบันทึกเตือนความจำทางธุรกิจสำหรับกิจกรรม
- ใช้งานง่าย: ต้องใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีคู่มือในตัว เพื่อทำให้กระบวนการร่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
10 แบบฟอร์มบันทึกข้อความเพื่อสร้างจดหมายและเอกสารที่ยอดเยี่ยม
ฟรีและดีไซน์สวย เทมเพลตบันทึกสำหรับ Word และ ClickUpที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ. พวกมันโดดเด่นด้วยรูปแบบการจัดรูปแบบและโครงสร้างที่ไม่เหมือนใครเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย. มาดูกันว่าแต่ละตัวมีอะไรให้บ้าง. ?
1. แม่แบบบันทึกย่อ ClickUp
กำลังมองหาเทมเพลตอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับการสื่อสารของคุณอยู่หรือไม่? วางใจในเทมเพลตบันทึกย่อของClickUpเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง! ?
นี่คือรูปแบบบันทึกข้อความอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับข้อมูลได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัปเดตสถานะ ข้อเสนอแนะภายในองค์กร คำขอ คำแนะนำ หรือการประกาศต่าง ๆ
มันมีโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาซึ่งคุณต้องการเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือกระจายข้อความอย่างชัดเจน โดยมั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและอ่านง่าย—ตั้งแต่บรรทัดหัวข้อไปจนถึงย่อหน้าเปิดและประโยคปิดท้าย
มาพร้อมกับหัวข้อที่โดดเด่นซึ่งระบุชื่อบริษัท ที่อยู่ และลิงก์เว็บไซต์ของคุณ ใช้ส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อระบุผู้รับและผู้ส่งของบันทึกย่อ ทำตามคำแนะนำที่มีอยู่เพื่อร่างบันทึกย่อภายในไม่กี่นาที!
เทมเพลตนี้มีช่องมาตรฐาน เช่น หัวข้อ และ หมวดหมู่ เพื่อระบุประเภทของบันทึกย่อ หมวดหมู่เริ่มต้นประกอบด้วย ประกาศ, ขอให้ดำเนินการ, ฉุกเฉิน, หรือต้องการความสนใจ แต่คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ของคุณเองได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับ:
- บทนำ: ช่วยกำหนดโทนของข้อความ
- เนื้อหา: ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก
- สรุป: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสรุปและเพิ่มรายการที่สามารถดำเนินการได้
คุณสามารถเพิ่มเอกสารสนับสนุน เช่น กราฟ แผนภูมิ และรายการตรวจสอบ ลงในบันทึกของคุณ หรือเพิ่มลิงก์ไปยังเอกสาร ClickUpที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลเชิงบริบทได้
2. คลิกอัป สร้างแม่แบบบันทึกข้อความ
การสร้างบันทึกที่น่าประทับใจแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลหากคุณต้องการสร้างสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความให้ข้อมูล ความชัดเจน และความกระชับแม่แบบบันทึกของ ClickUpจะเข้ามาช่วยด้วยชุดแนวทางที่จะช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลา ⌛
แม่แบบงาน ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น โดดเด่นด้วยรายการตรวจสอบงานย่อยอย่างละเอียดที่ระบุขั้นตอนที่ต้องดำเนินการขณะสร้างบันทึกข้อความ ควบคุมทุกขั้นตอนอย่างละเอียด—ตั้งแต่การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดรูปแบบส่วนหัว ไปจนถึงการสร้างภาพรวมของบันทึกข้อความและการเพิ่มเนื้อหาในส่วนหลัก
เพื่อช่วยคุณติดตามกระบวนการร่างเอกสาร, แบบฟอร์มนี้ได้จัดเตรียมให้คุณด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น:
- ร่างบันทึกช่วยจำ
- ลิงก์บันทึกช่วยจำ
- นักเขียน
- ความก้าวหน้า
- ผู้รับ
เมื่อร่างบันทึกช่วยจำพร้อมแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานเขียนให้กับสมาชิกในทีมและตรวจสอบความคืบหน้าของร่างได้โดยใช้ฟิลด์ความคืบหน้า ใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในเทมเพลตเพื่อแชร์และแจกจ่ายบันทึกช่วยจำได้ภายในไม่กี่คลิก!
3. แม่แบบบันทึกข้อความพนักงาน ClickUp
หากธุรกิจของคุณต้องการการสื่อสารกับพนักงานบ่อยครั้ง,แม่แบบบันทึกข้อความพนักงานของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องมี.
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการสื่อสารกับทีมที่อยู่ห่างไกล กระจายตัวหรือข้ามสายงาน คุณสามารถระบุผู้รับบันทึกถึงพนักงานคนเดียว แผนกทั้งหมด หรือทั้งบริษัทก็ได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการสื่อสารกลยุทธ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกิจกรรมสร้างทีม ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือแม่แบบงานอีกอันหนึ่งในรายการของเรา พร้อมด้วยช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้และรายการตรวจสอบ ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อเลือกสมาชิกทีมที่บันทึกข้อความนี้มุ่งหมายถึง และเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกแผนก
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่ของงานห้าหมวดหมู่เป็นรายการที่ต้องทำ:
- หมวดหมู่ (สามารถเป็นการประกาศ, การขอให้ดำเนินการ, หรือความเร่งด่วน)
- บทนำ
- งานและแผนปฏิบัติการ
- สรุป
- เอกสารแนบ
เราขอแนะนำให้เขียนบันทึกถึงพนักงานด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการทางเทคนิคและเข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ดีขึ้นใช้ClickUp AIผู้ช่วยเขียน เพื่อสร้างบันทึกที่มีโทนเสียงเฉพาะหรือปรับปรุงไวยากรณ์และความอ่านง่ายของร่างที่มีอยู่ของคุณ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการร่างแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลบันทึกถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง แจกสำเนาเอกสาร หรือโพสต์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางหรือบอร์ดสำนักงาน
4. แม่แบบบันทึกนโยบาย ClickUp
การใช้เทมเพลตบันทึกนโยบายของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเปิดตัวแนวทางใหม่ด้วยความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในขั้นตอน?
เทมเพลตเอกสารนี้ช่วยเร่งกระบวนการจัดทำบันทึกนโยบาย โดยสรุปเหตุผลเบื้องหลังการเลือก การดำเนินการ และการทบทวนนโยบายใหม่เป็นระยะ ๆ มาพร้อมกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อช่วยให้คุณเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนและความจำเป็นในการนำแนวทางที่เสนอไปใช้ พร้อมทั้งลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สมมติว่าคุณต้องการนำเครื่องแบบหรือระเบียบการแต่งกายมาใช้ในที่ทำงานของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งห้าส่วนในบันทึกนี้เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย:
- หัวข้อ: กรอกเรื่อง, ชื่อผู้ส่งและผู้รับ, และวันที่เขียน
- สรุป: สรุปว่าการมีระเบียบการแต่งกายมาตรฐานในที่ทำงานจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและพนักงานอย่างไร
- พื้นหลัง: ให้บริบทเกี่ยวกับปัญหา รวมถึงการระบุปัญหาอย่างชัดเจนและผลกระทบของมัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่า ชุดลำลองอาจไม่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือความเป็นมืออาชีพที่ลูกค้าของคุณต้องการ
- คำแนะนำ: แนะนำขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ผ่อนคลาย อาจช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจกับการเปลี่ยนแปลง
- การเรียกร้องให้ดำเนินการ: สร้างความชัดเจนโดยแจ้งให้ผู้รับทราบขั้นตอนที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการหลังจากอ่านบันทึกนี้แล้ว?
5. แม่แบบบันทึกผู้บริหาร ClickUp
สื่อสารการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตบันทึกผู้บริหารของ ClickUp— เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแชร์ประกาศ คำขอทำงาน และการอัปเดตโครงการ
บันทึกผู้บริหารเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลอย่างบริสุทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีลำดับชั้นและไม่มีความฟุ่มเฟือย ด้วยเทมเพลตเอกสารที่ใช้งานง่ายนี้ คุณสามารถสื่อสารกับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อนร่วมงานด้วยน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้ผู้รับยอมรับเนื้อหาของบันทึกโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มโลโก้ของบริษัทและรายละเอียดการติดต่อของคุณที่ส่วนหัว ปรับแต่งรูปแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
เทมเพลตนี้มุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูลโดยตรงเพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าใจข้อความได้อย่างรวดเร็ว ระบุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อความของคุณอย่างชัดเจนในส่วนหัวข้อ และเขียนเนื้อหาของคุณในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ✏️
โครงสร้างของเทมเพลตนี้ไม่เข้มงวดเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการของเรา ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการเขียนบันทึกที่ละเอียดมาก คุณสามารถ แนบเอกสารหรือมอบหมายงาน ไปยังเทมเพลตได้หากบันทึกนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมเฉพาะ เช่นการประเมินข้อเสนอโครงการหรือการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงานใหม่มุมมองคณะกรรมการใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการสร้างโครงร่างภาพก่อนที่จะเขียนร่างของคุณ
6. แม่แบบบันทึกการวิจัย ClickUp
การสื่อสารกับทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) จำเป็นต้องมีความทันเวลาและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายในกำหนดเวลา
ใช้เทมเพลตบันทึกการวิจัยของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคุณ เทมเพลตเอกสาร นี้มีช่องและตารางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการนำเสนอแนวทางหรือสรุปการวิจัย ?
ประกอบด้วยสองส่วนหลัก—ส่วนแรกคือ ภาพรวม ของบันทึกพร้อมตารางสำหรับกรอกหัวข้อ ผู้รับ ผู้ส่ง และวันที่ และถัดไปคือส่วน รายละเอียดการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น เจ็ดหัวข้อย่อย:
|สรุปการวิจัย
|ให้สรุปวัตถุประสงค์และจุดประสงค์ของการวิจัย
|ข้อมูลพื้นฐาน
|เก็บรักษาพื้นที่สำหรับรายละเอียดการวิจัยเพิ่มเติม แหล่งที่มาที่อ้างอิง และหลักฐาน
|ความท้าทาย
|ตระหนักถึงความท้าทายและอุปสรรคที่พบเจอในระหว่างกระบวนการวิจัย
|ต้องดำเนินการ
|เน้นการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่บันทึกไว้
|สรุปผลการค้นพบ
|สรุปผลการวิจัยและให้คุณเพิ่มหลักฐานสนับสนุน
|การวิเคราะห์และสรุป
|นำเสนอรายละเอียดสรุปและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีหน้าที่ตัดสินใจ
|ทรัพยากรและเอกสารแนบ
|จัดหาทรัพยากรและ/หรือเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ดำเนินการ พร้อมทั้งผลการค้นพบที่มีการบันทึกไว้
ตามที่คุณเห็น โครงสร้างนี้ทำให้การสรุปผลการวิจัยของหัวข้อใด ๆ ก็ตามเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากเป็นเทมเพลตเอกสาร คุณสามารถเชื่อมโยงกับงานมอบหมายหรือไทม์ไลน์ในอนาคตได้ ทำให้ทีมของคุณมีข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดไว้ในที่เดียว
7. แม่แบบบันทึกเครดิต ClickUp
ทีมบัญชีของคุณกำลังสูญเสียสติในการจัดการเงินทุนและติดตามบิลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการคืนสินค้าหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นเทมเพลตเครดิตเมโมของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณมีการให้เครดิตและคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นประจำ โครงสร้างที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสถานะของใบเสร็จรับเงินจากลูกค้าที่รอดำเนินการและคำขอคืนเงินที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ?
เทมเพลตเอกสารนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับใส่หมายเลขรายการ วันที่ และรหัสลูกค้า เมื่อระบุผู้รับและผู้ส่งแล้ว กรุณากรอกข้อมูลในตารางที่ให้ไว้ เช่น จำนวนสินค้า รหัสสินค้า ราคาต่อชิ้น และราคารวม
หากแคตตาล็อกของคุณมีหลายประเภทสินค้า ให้พิจารณาเพิ่มคำอธิบายสำหรับแต่ละสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ สุดท้าย ให้คำนวณยอดรวมย่อยและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ภาษีการขาย (ถ้ามี) เพื่อสรุปยอดเครดิตทั้งหมด
คุณสามารถให้ใบลดหนี้ได้รับการลงนามและส่งมอบให้กับลูกค้าโดยตรงพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ใช้มุมมองตารางใน ClickUpเพื่อติดตามใบลดหนี้ทั้งหมดของคุณในที่เดียว
8. แม่แบบบันทึกทางกฎหมาย ClickUp
แม่แบบบันทึกทางกฎหมายของ ClickUpอยู่ที่นี่เพื่อให้แนวทางที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามสำหรับการเขียนบันทึกทางกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งไม่มีใครอาจต้องการคัดค้าน! ?⚖️
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สรุปข้อเท็จจริงที่อ้างอิงจากงานวิจัยสำหรับการวิจัยภายใน
- บันทึกวันที่ศาลที่สำคัญหรือข้อมูลลูกค้า
- กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานของทีม
เทมเพลตเอกสารนี้ชี้ไปที่ ส่วนเริ่มต้นที่นี่ ซึ่งมีคำแนะนำการใช้งานโดยละเอียดและแนวทางในการจัดรูปแบบ เช่น กฎการพิมพ์ตัวอักษรใหญ่และช่องว่างระหว่างคำ
คุณจะได้รับคอลัมน์ที่สามารถแก้ไขได้สำหรับเพิ่มผู้ส่ง ผู้รับ (ผู้พิพากษา ศาล หรือลูกค้า) ชื่อคดี และวันที่ ส่วน คำถามที่นำเสนอ ใช้สำหรับระบุคำถามทางกฎหมายหรือประเด็นเฉพาะที่ต้องการให้พิจารณา
ตอบคำถามอย่างย่อในส่วน คำตอบสั้น และไปยังส่วน แถลงการณ์ข้อเท็จจริง เพื่อชี้ให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นกลางซึ่งสนับสนุนกรณีของคุณ
วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดมากขึ้นในพื้นที่ การอภิปราย และเพื่อสรุปให้ครบถ้วน ให้สรุปประเด็นสำคัญในพื้นที่ บทสรุป และให้ข้อเสนอแนะหรือการแก้ไขปัญหาในท้ายที่สุด คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายในเทมเพลตได้
9. แม่แบบจดหมายบันทึก Microsoft Word โดย Template.net
แม่แบบจดหมายบันทึกของ Microsoft เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารข้อความที่ชัดเจน มีให้ใช้งานในรูปแบบ Word, Google Docs และ PDF แม่แบบนี้สามารถดาวน์โหลดได้และประกอบด้วยสองหน้า
เนื้อหาของ แม่แบบ MS Word นี้ประกอบด้วย ประเด็นหลักที่ระบุไว้ สำหรับการอภิปราย และบันทึกนี้จะสิ้นสุดด้วยคำเรียกร้องให้ดำเนินการ คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษรและขนาดตัวอักษรได้ตามต้องการ หรือเลือกใช้โครงสร้างที่แตกต่างจากที่จัดเตรียมไว้ก็ได้
ปรับหน้าเพจให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการแก้ไขข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้า ข้อความตัวอย่างในเทมเพลตนี้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนจดหมายบันทึกข้อความที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ ตัวอย่างสถานการณ์รวมถึงระเบียบการเข้าสำนักงาน การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ พื้นที่สำหรับเพิ่มชื่อผู้ส่ง ผู้รับ และหัวเรื่องของจดหมายบันทึกข้อความอยู่ที่ด้านบนของจดหมาย ✉️
10. แบบฟอร์มบันทึกข้อความใน Microsoft Word สำหรับพนักงาน โดย WPS Template
ต้องการเทมเพลตแบบเรียบง่ายเพื่อส่งข้อความเร่งด่วนและส่งเสริมการสื่อสารในทีมหรือไม่? เทมเพลตบันทึกถึงพนักงานใน Microsoft Word เป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรลองใช้! ?
แม่แบบบันทึกข้อความนี้ยังมีตัวอย่างข้อความเพื่อช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการร่างเอกสาร โดยยึดรูปแบบและการจัดวางเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานสำหรับบันทึกข้อความภายในองค์กรแบบเรียบง่าย ดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Microsoft หรือ WPS Office บนอุปกรณ์ Windows, Mac หรือ Android
แม้ว่าเทมเพลตนี้จะไม่มีตารางที่มีโครงสร้างหรือตัวเลือกการเข้ารหัสสี แต่ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างมาก เพียงแค่ปรับแต่งข้อความตัวอย่างเพื่อเขียนเนื้อหาของคุณ และใช้คุณสมบัติการแก้ไขของ MS Word เพื่อเพิ่มรูปภาพ เปลี่ยนพื้นหลัง หรือเลือกแบบอักษรที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ ?
กระชับแต่เป็นมืออาชีพ: ยกระดับข้อความของคุณด้วยเทมเพลตบันทึกข้อความของเรา
ไม่ว่าคุณต้องการสื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน หรือทีมกฎหมาย คุณจะพบตัวเลือกที่มีประโยชน์อย่างแน่นอนในตัวเลือกเทมเพลตบันทึกฟรีที่เราได้นำเสนอ
นอกเหนือจากบันทึกข้อความแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณจัดการกับการสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลถึงลูกค้าเป้าหมายหรือการต้อนรับพนักงานใหม่ เยี่ยมชมคลังแม่แบบของ ClickUpและค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณ สื่อสารข้อความใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ ☎️