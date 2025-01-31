12 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทนายความที่เชื่อถือได้มากที่สุด

ตามรายงานแนวโน้มทางกฎหมายปี 2021 ทนายความโดยเฉลี่ยเรียกเก็บค่าบริการเพียง 31% ของเวลาทำงานในหนึ่งวันที่มีแปดชั่วโมง แม้จะฟังดูไม่น่าประทับใจแต่การบริหารเวลาอาจเป็นเหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสำนักงานกฎหมาย
ในฐานะทนายความ เวลาของคุณถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน ตั้งแต่การไปศาลเพื่อฟังการพิจารณาคดีการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การค้นคว้าข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่ผ่านมา ไปจนถึงการเตรียมเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ หากการติดตามเวลาของคุณไม่ดี โดยเฉพาะงานเบื้องหลังที่มองไม่เห็น คุณอาจสูญเสียรายได้ไปโดยไม่รู้ตัว
การบันทึกเวลาทำงานด้วยมือมักจะไม่เป็นผลดีนัก คุณอาจเสียเวลาไปกับงานเอกสารแทนที่จะทำงานให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้จำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ลดลง
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า? ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับทนายความ
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทนายความคืออะไร?
ในอดีต ทนายความจะนั่งลงกับทีมของตนในตอนสิ้นสัปดาห์ เดือน หรือคดีเพื่อคำนวณจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากลูกค้า กระบวนการนี้อาศัยความจำหรือบันทึกเวลาที่ไม่ละเอียด ซึ่งทำให้การประมาณการไม่ชัดเจน
ความไม่น่าเชื่อถือโดยรวมของระบบที่มีข้อบกพร่องนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับทนายความ แทนที่จะต้องติดตามแบบฟอร์มเวลาที่ล้าสมัย พวกมันช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณได้แบบเรียลไทม์ ⌛
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาส่วนใหญ่มีคุณสมบัติในการบันทึก บันทึกที่โปร่งใสของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พร้อมกับการติดตามเวลาว่างและการเสียสมาธิ ไม่มีความไม่แน่นอนในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเพราะบันทึกอัตโนมัติทำหน้าที่เป็นหลักฐานการทำงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแลการทำงานของพนักงานพาร์ทเนอร์, นักศึกษาฝึกงาน และพนักงานคนอื่น ๆ และเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับพวกเขา
สิ่งที่ทนายความต้องการในแอปติดตามเวลา
การคิดค่าบริการรายชั่วโมงอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่ใช้มากที่สุดในภาคกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ปัจจัยการติดตามเวลาที่แฝงอยู่ทำให้สมการความสามารถในการทำกำไรซับซ้อนขึ้น
แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทนายความควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ฟังก์ชันพื้นฐานในการจัดแผนเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควรทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองมากเกินไป
- การจัดการกรณี: คุณควรสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่กรณีและอัตราค่าบริการได้ เครื่องมือคุณภาพช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ประเมินกิจกรรมที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใหม่ และจัดระเบียบเวลาที่ใช้ไปอย่างละเอียด
- ตัวเลือกการร่วมมือ: ทีมของคุณทั้งหมดควรสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการติดตามเวลาได้.เครื่องมือการร่วมมือเช่นการร่างแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาสามารถทำให้การเพิ่มรายการเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น
- ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน: ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรใช้ข้อมูลที่คุณติดตามเพื่อเตรียมใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- ตัวเลือกเทมเพลต:เทมเพลตการจัดสรรงานและการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในแพลตฟอร์มช่วยให้มีโครงสร้างและช่วยลดข้อผิดพลาดขณะที่คุณจัดตารางเวลาของทีม
- ความสามารถในการรายงาน: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีเครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้าเพื่อติดตามศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทของคุณหรือไม่ คุณควรสามารถเปรียบเทียบการใช้เวลาทำงานกับรายได้เพื่อตรวจสอบว่าความเชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านใดสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับบริษัทของคุณ
เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับทนายความที่ดีที่สุด 12 อันดับ
เราได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทนายความหลายสิบตัว และคัดเลือก 12 ตัวที่ดีที่สุดที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม มาดูกันเถอะ—หรือเราควรเริ่มกระบวนการ!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทนายความที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการติดตามเวลาและจัดการคดีความ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามงานและโครงการแต่ละรายการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟในทุกแผน แต่คุณยังสามารถทำได้โดยใช้:
สำหรับทนายความที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อสลับระหว่างเวลาที่คิดค่าบริการและเวลาที่ไม่คิดค่าบริการ เพิ่มบันทึกหรือป้ายกำกับให้กับรายการเวลา สลับระหว่างงานต่างๆ และส่งออกบันทึกเวลาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ เปิดใช้งาน Time Tracking ClickApp เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละคนในพื้นที่ทำงาน
เข้าถึงบัตรติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการรายงานของคุณ กรองบันทึกตามวันที่, แท็ก, หรือความสำคัญเพื่อความเข้าใจที่ละเอียดเกี่ยวกับตารางเวลาของทุกคน ใช้มุมมองแบบรายการ, ปฏิทิน, หรือกระดานเพื่อติดตามรายการที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดการงานและปริมาณงานของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานพร้อมการประมาณเวลาให้กับพนักงานของคุณได้ ทีมกฎหมายชื่นชอบClickUp Docs—ศูนย์กลางสำหรับเอกสาร, บันทึกคดี, และไฟล์ต่างๆ แบ่งปันรายการกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเพื่อการแก้ไข, ตรวจสอบ, หรือทบทวนได้ทันที
ใช้เทมเพลต ClickUp ฟรีเพื่อทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นเทมเพลตติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp,เทมเพลตค้นหาข้อมูลลูกค้า ClickUp และเทมเพลตแบ่งงานสำหรับสำนักงานกฎหมาย ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มีแม่แบบบัญชีในตัว เพื่อช่วยคุณในการเรียกเก็บเงิน หรือคุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออย่างTimeCampและTime Doctorที่มีโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ (รวมถึงToggl และ Clockify) และแอปงานอื่นๆ เช่น Google Calendar
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
- แบบฟอร์มที่กำหนดเอง เพื่อปรับปรุงการขอและการทำงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและคำแนะนำในไฟล์
- การติดตามเวลาที่ราบรื่นจากทุกอุปกรณ์
- ตัวเลือกในการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- ClickUp Docs สำหรับการจัดการเอกสาร
- 1,000+ แม่แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- ชุดคุณสมบัติที่ครบครันของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมคือ แพลตฟอร์มการจัดการงานและลูกค้าที่มีคุณสมบัติมากมายเพื่อสนับสนุนการจัดทำงบประมาณเวลาของโครงการ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ แบ่งวันทำงานออกเป็นงานย่อยตามเวลาที่กำหนด หยุดและเริ่มบันทึกใหม่ได้ตามต้องการ พร้อมข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การทำงานเป็นทีมจะส่งการแจ้งเตือนหากคุณลืมบันทึกข้อมูล 📝
สร้าง รายงานเวลา เพื่อดูภาพรวมของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และที่ได้เรียกเก็บเงินแล้ว ด้วยรายการงานที่ระบุเวลาอย่างละเอียด คุณสามารถวางแผนการทำงานทางกฎหมายของคุณได้ดีขึ้น
ทำงานกับลูกค้าหลายคนในเวลาเดียวกันใช่ไหม? ใช้ บันทึกเวลาของฉัน เพื่อจัดการบันทึกเวลาหลายรายการและป้องกันช่องว่างในตารางงานของคุณ บันทึกเวลาของบริษัท ในทางกลับกัน ช่วยคุณสร้างตารางงานทีมที่โปร่งใสและวัดประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การเตือนสำหรับการบันทึกเวลา
- เครื่องมือรายงานที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้ง
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาสำหรับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่ม
- ตัวเลือกการติดแท็กสำหรับรายการเวลา
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลา
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
3. actiTIME
actiTIME ช่วยให้คุณติดตามเวลาผ่าน เบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ ตารางเวลาออนไลน์ช่วยให้คุณเลือกงานที่ระบุไว้ ติดตามเวลาของคุณ และแจ้งผู้จัดการหรือลูกค้าของคุณเมื่อคุณเสร็จสิ้นงานแล้ว คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มบริบทให้กับรายการได้
หากคุณเลือกใช้แอปมือถือ คุณสามารถ วัดชั่วโมงของคุณได้แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ actiTIME จะทำการซิงค์และอัปเดตบันทึกกับเวอร์ชันเว็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง 📶
สำหรับงานที่ต้องทำหลายครั้ง ให้ลองใช้ มุมมองปฏิทิน ของแพลตฟอร์มเพื่อวางแผนและประเมินเวลาของคุณตลอดสัปดาห์ คุณต้องป้อนข้อมูล "จาก" และ "ถึง" เพื่อกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
actiTIME รวมตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้ที่แข็งแกร่ง—คุณสามารถกำหนดอัตราค่าบริการให้กับงานของคุณ เพิ่มภาษี และสร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ ส่งออกเป็นไฟล์ PDF ก่อนส่งให้ลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ actiTIME
- ความคิดเห็นที่ปรับแต่งสำหรับรายการ
- โหมดออฟไลน์บนแอปพลิเคชันมือถือ
- เครื่องมือการมองเห็นสำหรับงานของบุคคลและทีม
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
ข้อจำกัดของ actiTIME
- กราฟิกของแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับโครงสร้างราคาปัจจุบัน
ราคาของ actiTIME
- 1-3 ผู้ใช้: ฟรี (ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด)
- 1-40 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้ใช้ 41-200 คน: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้ใช้มากกว่า 200 คน: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว actiTIME
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
4. Toggl Track
หากคุณกำลังบริหารสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ที่มีทีมงานข้ามสายงาน การติดตามว่าใครทำอะไรและเมื่อไหร่สามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ Toggl Track เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ 🧑🤝🧑
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ การติดตามเวลาแบบคลิกเดียว สำหรับคุณและพนักงานของคุณ. ตัวจับเวลาทำงานอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นจึงไม่ทำให้เสียสมาธิ. ผู้จัดการที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบได้เพื่อให้แน่ใจว่าการรับผิดชอบเป็นนาทีต่อนาที และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรตามข้อมูลที่ชัดเจน.
เครื่องมือรายงานของ Toggl Track มอบภาพรวมที่โปร่งใสของปริมาณงานให้คุณ จัดรหัสสีให้กับงานของคุณ เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น ใช้ตัวเลือกการกรองและการจัดเรียง เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณสนใจ และ ส่งออกข้อมูล เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ตรงจุด
Toggl Track ผสานการทำงานกับ 100+ แอปพลิเคชัน รวมถึงปฏิทินและแพลตฟอร์มติดตามเวลา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- การติดตามเวลาเพียงคลิกเดียว
- ตัวเลือกการกำหนดรหัสสี
- การส่งออกข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินอย่างง่ายดาย
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ไม่มีตัวเลือกในการสร้างรายการด้วยคำสั่งเสียง
- การติดตามแบบออฟไลน์อาจปรับปรุงได้
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
5. คลีโอ
Clio เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายแบบครบวงจร พร้อมเครื่องมือติดตามเวลาการทำงานโดยเฉพาะ 💼
แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์นี้ตั้งค่าให้คุณพร้อมระบบติดตามเวลาอัตโนมัติ เพิ่มหรือแก้ไขบันทึกเวลาสำหรับกรณีและลูกค้าที่แตกต่างกัน—หยุดชั่วคราวหรือหยุดการบันทึกได้ตามต้องการ
การสร้างรายการเวลาในอดีต สามารถทำได้โดยเข้าถึงรายการปฏิทิน เอกสาร และบันทึกที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์ม จากนั้นเพิ่มบันทึกการทำงานพร้อมหลักฐานการทำงาน หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการส่งอีเมลใน Outlook หรือ Gmail ให้ใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อของ Clio เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า!
สำรวจรายงานบันทึกเวลาที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์โดยใช้เกณฑ์วันที่, ผู้ใช้, หรือสถานะ. Clio มาพร้อมกับคุณสมบัติซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินมากมายเหมาะสำหรับ:
- ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
- การบันทึกค่าใช้จ่ายที่สามารถขอคืนได้
- การสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์
- การรับชำระเงินออนไลน์
อย่าลืมใช้ ไทม์ไลน์ของคดี ของ Clio เพื่อตรวจสอบรายการเวลาใหม่ในคดีที่กำลังดำเนินการอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ
- ออกแบบมาสำหรับสำนักงานกฎหมาย
- การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
- เปิดใช้งานการติดตามเวลาสำหรับการสื่อสารทางอีเมล
- ระบบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของคลีโอ
- การปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณอาจใช้เวลานาน
- รูปแบบใบแจ้งหนี้ที่จำกัด
ราคาของคลีโอ
- EasyStart: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครบถ้วน: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
6. FreshBooks
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวมการติดตามเวลา การบัญชี และการทำบัญชีไว้ในที่เดียว FreshBooks คือทางเลือกที่ดีที่สุด!
แพลตฟอร์มนี้ช่วยติดตามค่าใช้จ่าย จัดการใบเสร็จ และสร้างรายงานทางการเงินเป็นหลัก แต่ยังรองรับการติดตามเวลาการทำงานอีกด้วยบันทึกเวลาขณะทำงานหรือ ป้อนย้อนหลัง ได้ตามต้องการ สิ่งที่คุณต้องทำคือกดปุ่ม ติดตามเวลา
FreshBooks ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้กับลูกค้าหรือกรณีเฉพาะ พร้อมใส่บันทึกอธิบายรายละเอียดได้อย่างละเอียด หลังจากแต่ละวัน ทีมบัญชีของคุณสามารถเข้าถึงสรุปชั่วโมงที่ติดตามและบันทึกต่าง ๆ ได้ทันที ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จะถูกเพิ่มไปยังลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ทำให้ใบแจ้งหนี้ของคุณพร้อมใช้งานในพริบตา!
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ไปกับกรณีต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามผลกำไรและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- การแยกย่อยรายวันของชั่วโมงที่ติดตาม
- รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน
- ชั่วโมงที่ติดตามแยกตามลูกค้าหรือกรณี
- การสร้างใบแจ้งหนี้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- การขาดตัวเลือกการปรับแต่งใบแจ้งหนี้ขั้นสูง
- แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าในบางครั้ง
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: $142. 80/ปี
- บวก: $252/ปี
- พรีเมียม: $462/ปี
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
7. เก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวประโยชน์สูงสุดจากวันทำงานปกติของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย Harvest!
แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรซึ่งทำให้การบันทึกงานเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่ามากเกินไป สมมติว่าคุณกำลังทำการวิจัยทางกฎหมายให้กับลูกค้าของคุณ เพียงแค่เปิด Harvest เพิ่มรายการที่เหมาะสม (เช่น ระบุกฎหมาย หรือ อ่านคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน) และเริ่มบันทึกได้เลย
แพลตฟอร์มจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือเพื่อความแม่นยำสูงสุด เราขอแนะนำให้ตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามเวลาในวันที่ยุ่ง
สร้างรายงานเวลาตาม ลูกค้า, งาน, ทีม, และ โครงการ และติดตามชั่วโมงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน Harvest สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์เช่น PayPal เพื่อช่วยให้คุณได้รับเงินเร็วขึ้น
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
- ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์และซิงค์โดยอัตโนมัติ
- มีบริการแจ้งเตือนตามความต้องการ
- เครื่องมือรายงานอัจฉริยะ
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ผู้ใช้บางคนไม่ค่อยพอใจกับโครงสร้างราคา
- ไม่มีตัวเลือกในการตั้งงบประมาณเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- เก็บเกี่ยว: ฟรี (หนึ่งผู้ใช้ สองโครงการ)
- Harvest Pro: $10. 80/เดือน ต่อผู้ใช้ (ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
8. LawBillity (โปรแกรมติดตามเวลาโดย eBillity)
Time Tracker โดย eBillity นำเสนอโซลูชันการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินที่ไม่เหมือนใครภายใต้ชื่อ LawBillity หากงานบริหารดูเหมือนเป็นภาระ—ไว้วางใจแพลตฟอร์มนี้ให้เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคง เพราะอาจช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากกว่า 30 ชั่วโมงต่อเดือนด้วยตัวเลือกการติดตามเวลาที่มีอยู่ในตัว
การเริ่มจับเวลาใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที ก่อนบันทึกข้อมูลของคุณ คุณสามารถกรอกข้อมูลเช่น ชื่อลูกค้า คำอธิบายบริการ และสถานะการเรียกเก็บเงิน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LawBillity คือ การเรียกใช้ตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกัน ซึ่งเป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องสลับระหว่างคดีบ่อยๆ หลังจากเสร็จสิ้นคดีแล้ว เรียกเก็บเงินลูกค้าภายในแอปหรือส่งออกใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบ LEDES หรือ LSS
เครื่องมือรายงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณคำนวณ อัตราการใช้บริการ, อัตราการบรรลุผล, และอัตราการเก็บเงิน เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย
คุณสมบัติเด่นของ LawBillity
- การติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
- ตัวจับเวลาหลายตัว
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการติดตามเวลาออฟไลน์
- รูปแบบใบแจ้งหนี้ LEDES หรือ LSS ที่มีตราสินค้า
ข้อจำกัดของ LawBillity
- การจัดวางอาจเรียบง่ายกว่านี้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาของ LawBillity
- 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ LawBillity
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
9. สโมคบอล
ในฐานะ เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานกฎหมาย Smokeball มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการลูกค้าอย่างครบครัน บันทึกทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของวันทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ติดตามกิจกรรมเฉพาะ และให้แพลตฟอร์มดึงข้อมูลสำหรับใบแจ้งหนี้ของคุณ Smokeball สามารถปรับให้เข้ากับกลุ่มงานที่แตกต่างกัน เช่น กฎหมายครอบครัวหรือกฎหมายอาญา 👮
คุณสมบัติเด่นของ Smokeball
- การติดตามเวลาของพนักงาน
- การผสานระบบ LawPay สำหรับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและปลอดภัย
- ห้องสมุดแบบฟอร์มทางกฎหมายกว่า 20,000 รายการ
ข้อจำกัดของ Smokeball
- เป็นทางออกที่มีราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Smokeball
- บิล: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- Prosper+: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Smokeball
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
10. โครเมตา
Chrometa สามารถจัดสรรเวลาให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลเช่นคำค้นหา, ที่อยู่อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์.
ตัวอย่างเช่น ระบบจะ ตรวจสอบการใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดของคุณ และบันทึกระยะเวลาที่คุณอยู่บนเว็บไซต์ อีเมล หรือเอกสารแต่ละรายการ จากนั้นแพลตฟอร์มจะนำเวลานั้นไปเปรียบเทียบกับลูกค้าหรือกรณีงานเฉพาะ เพื่อสร้างตารางเวลาทำงานที่แสดงรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของคุณอย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Chrometa
- การบันทึกเวลาอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 50 รายการ
ข้อจำกัดของ Chrometa
- แอปค้างเป็นบางครั้ง
ราคาของ Chrometa
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Chrometa
- Trustpilot: 4/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
11. ฟายวิน
Filevine ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบันทึกเวลาและการเรียกเก็บเงิน ขณะที่คุณเปลี่ยนจากกรณีหนึ่งไปยังอีกกรณีหนึ่ง ติดตามแนวโน้มของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตรวจสอบประสิทธิภาพของบริษัทของคุณ สร้างรายงาน และเพลิดเพลินกับความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filevine
- สามารถแก้ไข, คัดลอก, หรือ ลบ รายการเวลาได้เป็นจำนวนมาก
- รองรับทั้งการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงและแบบสัญญาจ้างล่วงหน้า
ข้อจำกัดของไฟล์ไวน์
- แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าในระหว่างการอัปเดต
ราคาของไฟล์วิน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Filevine
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
12. เซ็นเตอร์เบส
ด้วย Centerbase, บันทึกเวลาของคุณด้วยตนเองหรือให้แพลตฟอร์มทำโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนเวลาที่บันทึกเป็นรายการเรียกเก็บเงิน ระบุบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม และเพลิดเพลินกับการซิงค์อัตโนมัติในทุกอุปกรณ์!
คุณสมบัติเด่นของ Centerbase
- การติดตามเวลาอัตโนมัติและด้วยตนเอง
- ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของศูนย์กลางฐาน
- คู่มือการใช้งานอาจไม่ได้รับการอัปเดต
ราคาศูนย์กลาง
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Centerbase:
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับทนายความ: คุณตัดสินอย่างไร?
โซลูชันการติดตามเวลาขั้นสูงช่วยสนับสนุนกระบวนการออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการ โครงการ และลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำให้งานของทีมบัญชีของคุณง่ายขึ้น
อย่าปล่อยให้การคิดค่าบริการต่ำกว่าที่ควรกัดกินกำไรของคุณ ใช้เครื่องมือติดตามเวลาอย่าง ClickUp และ รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและโปร่งใสสำหรับทุกวินาทีแห่งความทุ่มเทของคุณ เราจะปิดเคสนี้ที่นี่! ⚖️