12 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทนายความที่เชื่อถือได้มากที่สุด

Engineering Team
31 มกราคม 2568

ตามรายงานแนวโน้มทางกฎหมายปี 2021 ทนายความโดยเฉลี่ยเรียกเก็บค่าบริการเพียง 31% ของเวลาทำงานในหนึ่งวันที่มีแปดชั่วโมง แม้จะฟังดูไม่น่าประทับใจแต่การบริหารเวลาอาจเป็นเหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสำนักงานกฎหมาย

ในฐานะทนายความ เวลาของคุณถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน ตั้งแต่การไปศาลเพื่อฟังการพิจารณาคดีการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การค้นคว้าข้อกฎหมายและคำพิพากษาที่ผ่านมา ไปจนถึงการเตรียมเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ หากการติดตามเวลาของคุณไม่ดี โดยเฉพาะงานเบื้องหลังที่มองไม่เห็น คุณอาจสูญเสียรายได้ไปโดยไม่รู้ตัว

การบันทึกเวลาทำงานด้วยมือมักจะไม่เป็นผลดีนัก คุณอาจเสียเวลาไปกับงานเอกสารแทนที่จะทำงานให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้จำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ลดลง

ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า? ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับทนายความ

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทนายความคืออะไร?

ในอดีต ทนายความจะนั่งลงกับทีมของตนในตอนสิ้นสัปดาห์ เดือน หรือคดีเพื่อคำนวณจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากลูกค้า กระบวนการนี้อาศัยความจำหรือบันทึกเวลาที่ไม่ละเอียด ซึ่งทำให้การประมาณการไม่ชัดเจน

ความไม่น่าเชื่อถือโดยรวมของระบบที่มีข้อบกพร่องนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับทนายความ แทนที่จะต้องติดตามแบบฟอร์มเวลาที่ล้าสมัย พวกมันช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณได้แบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาส่วนใหญ่มีคุณสมบัติในการบันทึก บันทึกที่โปร่งใสของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พร้อมกับการติดตามเวลาว่างและการเสียสมาธิ ไม่มีความไม่แน่นอนในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเพราะบันทึกอัตโนมัติทำหน้าที่เป็นหลักฐานการทำงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแลการทำงานของพนักงานพาร์ทเนอร์, นักศึกษาฝึกงาน และพนักงานคนอื่น ๆ และเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับพวกเขา

สิ่งที่ทนายความต้องการในแอปติดตามเวลา

การคิดค่าบริการรายชั่วโมงอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่ใช้มากที่สุดในภาคกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ปัจจัยการติดตามเวลาที่แฝงอยู่ทำให้สมการความสามารถในการทำกำไรซับซ้อนขึ้น

แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทนายความควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: ฟังก์ชันพื้นฐานในการจัดแผนเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควรทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองมากเกินไป
  2. การจัดการกรณี: คุณควรสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่กรณีและอัตราค่าบริการได้ เครื่องมือคุณภาพช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ประเมินกิจกรรมที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใหม่ และจัดระเบียบเวลาที่ใช้ไปอย่างละเอียด
  3. ตัวเลือกการร่วมมือ: ทีมของคุณทั้งหมดควรสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการติดตามเวลาได้.เครื่องมือการร่วมมือเช่นการร่างแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาสามารถทำให้การเพิ่มรายการเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น
  4. ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน: ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรใช้ข้อมูลที่คุณติดตามเพื่อเตรียมใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
  5. ตัวเลือกเทมเพลต:เทมเพลตการจัดสรรงานและการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในแพลตฟอร์มช่วยให้มีโครงสร้างและช่วยลดข้อผิดพลาดขณะที่คุณจัดตารางเวลาของทีม
  6. ความสามารถในการรายงาน: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีเครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้าเพื่อติดตามศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทของคุณหรือไม่ คุณควรสามารถเปรียบเทียบการใช้เวลาทำงานกับรายได้เพื่อตรวจสอบว่าความเชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านใดสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับบริษัทของคุณ

เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับทนายความที่ดีที่สุด 12 อันดับ

เราได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทนายความหลายสิบตัว และคัดเลือก 12 ตัวที่ดีที่สุดที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม มาดูกันเถอะ—หรือเราควรเริ่มกระบวนการ!

1.คลิกอัพ

ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทนายความที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการติดตามเวลาและจัดการคดีความ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามงานและโครงการแต่ละรายการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟในทุกแผน แต่คุณยังสามารถทำได้โดยใช้:

สำหรับทนายความที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อสลับระหว่างเวลาที่คิดค่าบริการและเวลาที่ไม่คิดค่าบริการ เพิ่มบันทึกหรือป้ายกำกับให้กับรายการเวลา สลับระหว่างงานต่างๆ และส่งออกบันทึกเวลาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ เปิดใช้งาน Time Tracking ClickApp เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละคนในพื้นที่ทำงาน

เข้าถึงบัตรติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการรายงานของคุณ กรองบันทึกตามวันที่, แท็ก, หรือความสำคัญเพื่อความเข้าใจที่ละเอียดเกี่ยวกับตารางเวลาของทุกคน ใช้มุมมองแบบรายการ, ปฏิทิน, หรือกระดานเพื่อติดตามรายการที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดการงานและปริมาณงานของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานพร้อมการประมาณเวลาให้กับพนักงานของคุณได้ ทีมกฎหมายชื่นชอบClickUp Docs—ศูนย์กลางสำหรับเอกสาร, บันทึกคดี, และไฟล์ต่างๆ แบ่งปันรายการกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเพื่อการแก้ไข, ตรวจสอบ, หรือทบทวนได้ทันที

ใช้เทมเพลต ClickUp ฟรีเพื่อทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นเทมเพลตติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp,เทมเพลตค้นหาข้อมูลลูกค้า ClickUp และเทมเพลตแบ่งงานสำหรับสำนักงานกฎหมาย ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการของคุณ

แพลตฟอร์มนี้มีแม่แบบบัญชีในตัว เพื่อช่วยคุณในการเรียกเก็บเงิน หรือคุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออย่างTimeCampและTime Doctorที่มีโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ (รวมถึงToggl และ Clockify) และแอปงานอื่นๆ เช่น Google Calendar
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
  • แบบฟอร์มที่กำหนดเอง เพื่อปรับปรุงการขอและการทำงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและคำแนะนำในไฟล์
  • การติดตามเวลาที่ราบรื่นจากทุกอุปกรณ์
  • ตัวเลือกในการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • ClickUp Docs สำหรับการจัดการเอกสาร
  • 1,000+ แม่แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
  • ชุดคุณสมบัติที่ครบครันของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทนายความ!

2. การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม บันทึกเวลาของฉัน
การทำงานเป็นทีมคือ แพลตฟอร์มการจัดการงานและลูกค้าที่มีคุณสมบัติมากมายเพื่อสนับสนุนการจัดทำงบประมาณเวลาของโครงการ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ แบ่งวันทำงานออกเป็นงานย่อยตามเวลาที่กำหนด หยุดและเริ่มบันทึกใหม่ได้ตามต้องการ พร้อมข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การทำงานเป็นทีมจะส่งการแจ้งเตือนหากคุณลืมบันทึกข้อมูล 📝

สร้าง รายงานเวลา เพื่อดูภาพรวมของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และที่ได้เรียกเก็บเงินแล้ว ด้วยรายการงานที่ระบุเวลาอย่างละเอียด คุณสามารถวางแผนการทำงานทางกฎหมายของคุณได้ดีขึ้น

ทำงานกับลูกค้าหลายคนในเวลาเดียวกันใช่ไหม? ใช้ บันทึกเวลาของฉัน เพื่อจัดการบันทึกเวลาหลายรายการและป้องกันช่องว่างในตารางงานของคุณ บันทึกเวลาของบริษัท ในทางกลับกัน ช่วยคุณสร้างตารางงานทีมที่โปร่งใสและวัดประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • การเตือนสำหรับการบันทึกเวลา
  • เครื่องมือรายงานที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้ง
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาสำหรับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่ม
  • ตัวเลือกการติดแท็กสำหรับรายการเวลา

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลา

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป: $0/เดือนต่อผู้ใช้
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่งมอบ: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

3. actiTIME

การติดตามเวลาใน actiTIME
actiTIME ช่วยให้คุณติดตามเวลาผ่าน เบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ ตารางเวลาออนไลน์ช่วยให้คุณเลือกงานที่ระบุไว้ ติดตามเวลาของคุณ และแจ้งผู้จัดการหรือลูกค้าของคุณเมื่อคุณเสร็จสิ้นงานแล้ว คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มบริบทให้กับรายการได้

หากคุณเลือกใช้แอปมือถือ คุณสามารถ วัดชั่วโมงของคุณได้แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ actiTIME จะทำการซิงค์และอัปเดตบันทึกกับเวอร์ชันเว็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง 📶

สำหรับงานที่ต้องทำหลายครั้ง ให้ลองใช้ มุมมองปฏิทิน ของแพลตฟอร์มเพื่อวางแผนและประเมินเวลาของคุณตลอดสัปดาห์ คุณต้องป้อนข้อมูล "จาก" และ "ถึง" เพื่อกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

actiTIME รวมตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้ที่แข็งแกร่ง—คุณสามารถกำหนดอัตราค่าบริการให้กับงานของคุณ เพิ่มภาษี และสร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ ส่งออกเป็นไฟล์ PDF ก่อนส่งให้ลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ actiTIME

  • ความคิดเห็นที่ปรับแต่งสำหรับรายการ
  • โหมดออฟไลน์บนแอปพลิเคชันมือถือ
  • เครื่องมือการมองเห็นสำหรับงานของบุคคลและทีม
  • คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน

ข้อจำกัดของ actiTIME

  • กราฟิกของแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงได้
  • ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับโครงสร้างราคาปัจจุบัน

ราคาของ actiTIME

  • 1-3 ผู้ใช้: ฟรี (ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด)
  • 1-40 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้ใช้ 41-200 คน: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • ผู้ใช้มากกว่า 200 คน: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว actiTIME

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)

4. Toggl Track

การติดตามเวลาใน Toggl Track
หากคุณกำลังบริหารสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ที่มีทีมงานข้ามสายงาน การติดตามว่าใครทำอะไรและเมื่อไหร่สามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ Toggl Track เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ 🧑‍🤝‍🧑

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ การติดตามเวลาแบบคลิกเดียว สำหรับคุณและพนักงานของคุณ. ตัวจับเวลาทำงานอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นจึงไม่ทำให้เสียสมาธิ. ผู้จัดการที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบได้เพื่อให้แน่ใจว่าการรับผิดชอบเป็นนาทีต่อนาที และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรตามข้อมูลที่ชัดเจน.

เครื่องมือรายงานของ Toggl Track มอบภาพรวมที่โปร่งใสของปริมาณงานให้คุณ จัดรหัสสีให้กับงานของคุณ เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น ใช้ตัวเลือกการกรองและการจัดเรียง เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณสนใจ และ ส่งออกข้อมูล เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ตรงจุด

Toggl Track ผสานการทำงานกับ 100+ แอปพลิเคชัน รวมถึงปฏิทินและแพลตฟอร์มติดตามเวลา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track

  • การติดตามเวลาเพียงคลิกเดียว
  • ตัวเลือกการกำหนดรหัสสี
  • การส่งออกข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินอย่างง่ายดาย
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • ไม่มีตัวเลือกในการสร้างรายการด้วยคำสั่งเสียง
  • การติดตามแบบออฟไลน์อาจปรับปรุงได้

ราคาของ Toggl Track

  • ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)

5. คลีโอ

การติดตามเวลาใน Clio Manage
Clio เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายแบบครบวงจร พร้อมเครื่องมือติดตามเวลาการทำงานโดยเฉพาะ 💼

แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์นี้ตั้งค่าให้คุณพร้อมระบบติดตามเวลาอัตโนมัติ เพิ่มหรือแก้ไขบันทึกเวลาสำหรับกรณีและลูกค้าที่แตกต่างกัน—หยุดชั่วคราวหรือหยุดการบันทึกได้ตามต้องการ

การสร้างรายการเวลาในอดีต สามารถทำได้โดยเข้าถึงรายการปฏิทิน เอกสาร และบันทึกที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์ม จากนั้นเพิ่มบันทึกการทำงานพร้อมหลักฐานการทำงาน หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการส่งอีเมลใน Outlook หรือ Gmail ให้ใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อของ Clio เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า!

สำรวจรายงานบันทึกเวลาที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์โดยใช้เกณฑ์วันที่, ผู้ใช้, หรือสถานะ. Clio มาพร้อมกับคุณสมบัติซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินมากมายเหมาะสำหรับ:

  1. ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
  2. การบันทึกค่าใช้จ่ายที่สามารถขอคืนได้
  3. การสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์
  4. การรับชำระเงินออนไลน์

อย่าลืมใช้ ไทม์ไลน์ของคดี ของ Clio เพื่อตรวจสอบรายการเวลาใหม่ในคดีที่กำลังดำเนินการอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ

  • ออกแบบมาสำหรับสำนักงานกฎหมาย
  • การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
  • เปิดใช้งานการติดตามเวลาสำหรับการสื่อสารทางอีเมล
  • ระบบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบบูรณาการ

ข้อจำกัดของคลีโอ

  • การปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณอาจใช้เวลานาน
  • รูปแบบใบแจ้งหนี้ที่จำกัด

ราคาของคลีโอ

  • EasyStart: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ครบถ้วน: $129/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของคลีโอ

  • G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

6. FreshBooks

การติดตามเวลาด้วย FreshBooks
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวมการติดตามเวลา การบัญชี และการทำบัญชีไว้ในที่เดียว FreshBooks คือทางเลือกที่ดีที่สุด!

แพลตฟอร์มนี้ช่วยติดตามค่าใช้จ่าย จัดการใบเสร็จ และสร้างรายงานทางการเงินเป็นหลัก แต่ยังรองรับการติดตามเวลาการทำงานอีกด้วยบันทึกเวลาขณะทำงานหรือ ป้อนย้อนหลัง ได้ตามต้องการ สิ่งที่คุณต้องทำคือกดปุ่ม ติดตามเวลา

FreshBooks ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้กับลูกค้าหรือกรณีเฉพาะ พร้อมใส่บันทึกอธิบายรายละเอียดได้อย่างละเอียด หลังจากแต่ละวัน ทีมบัญชีของคุณสามารถเข้าถึงสรุปชั่วโมงที่ติดตามและบันทึกต่าง ๆ ได้ทันที ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จะถูกเพิ่มไปยังลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ทำให้ใบแจ้งหนี้ของคุณพร้อมใช้งานในพริบตา!

รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ไปกับกรณีต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามผลกำไรและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

  • การแยกย่อยรายวันของชั่วโมงที่ติดตาม
  • รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน
  • ชั่วโมงที่ติดตามแยกตามลูกค้าหรือกรณี
  • การสร้างใบแจ้งหนี้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • การขาดตัวเลือกการปรับแต่งใบแจ้งหนี้ขั้นสูง
  • แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าในบางครั้ง

ราคาของ FreshBooks

  • ไลท์: $142. 80/ปี
  • บวก: $252/ปี
  • พรีเมียม: $462/ปี
  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

7. เก็บเกี่ยว

การติดตามเวลาใน Harvest
การเก็บเกี่ยวประโยชน์สูงสุดจากวันทำงานปกติของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย Harvest!

แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรซึ่งทำให้การบันทึกงานเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่ามากเกินไป สมมติว่าคุณกำลังทำการวิจัยทางกฎหมายให้กับลูกค้าของคุณ เพียงแค่เปิด Harvest เพิ่มรายการที่เหมาะสม (เช่น ระบุกฎหมาย หรือ อ่านคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน) และเริ่มบันทึกได้เลย

แพลตฟอร์มจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือเพื่อความแม่นยำสูงสุด เราขอแนะนำให้ตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามเวลาในวันที่ยุ่ง

สร้างรายงานเวลาตาม ลูกค้า, งาน, ทีม, และ โครงการ และติดตามชั่วโมงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน Harvest สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์เช่น PayPal เพื่อช่วยให้คุณได้รับเงินเร็วขึ้น

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
  • ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์และซิงค์โดยอัตโนมัติ
  • มีบริการแจ้งเตือนตามความต้องการ
  • เครื่องมือรายงานอัจฉริยะ

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • ผู้ใช้บางคนไม่ค่อยพอใจกับโครงสร้างราคา
  • ไม่มีตัวเลือกในการตั้งงบประมาณเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • เก็บเกี่ยว: ฟรี (หนึ่งผู้ใช้ สองโครงการ)
  • Harvest Pro: $10. 80/เดือน ต่อผู้ใช้ (ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (550+ รีวิว)

8. LawBillity (โปรแกรมติดตามเวลาโดย eBillity)

การติดตามเวลาใน LawBility
Time Tracker โดย eBillity นำเสนอโซลูชันการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินที่ไม่เหมือนใครภายใต้ชื่อ LawBillity หากงานบริหารดูเหมือนเป็นภาระ—ไว้วางใจแพลตฟอร์มนี้ให้เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคง เพราะอาจช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากกว่า 30 ชั่วโมงต่อเดือนด้วยตัวเลือกการติดตามเวลาที่มีอยู่ในตัว

การเริ่มจับเวลาใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที ก่อนบันทึกข้อมูลของคุณ คุณสามารถกรอกข้อมูลเช่น ชื่อลูกค้า คำอธิบายบริการ และสถานะการเรียกเก็บเงิน

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LawBillity คือ การเรียกใช้ตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกัน ซึ่งเป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องสลับระหว่างคดีบ่อยๆ หลังจากเสร็จสิ้นคดีแล้ว เรียกเก็บเงินลูกค้าภายในแอปหรือส่งออกใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบ LEDES หรือ LSS

เครื่องมือรายงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณคำนวณ อัตราการใช้บริการ, อัตราการบรรลุผล, และอัตราการเก็บเงิน เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย

คุณสมบัติเด่นของ LawBillity

  • การติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
  • ตัวจับเวลาหลายตัว
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการติดตามเวลาออฟไลน์
  • รูปแบบใบแจ้งหนี้ LEDES หรือ LSS ที่มีตราสินค้า

ข้อจำกัดของ LawBillity

  • การจัดวางอาจเรียบง่ายกว่านี้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

การกำหนดราคาของ LawBillity

  • 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ LawBillity

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

9. สโมคบอล

การติดตามเวลาใน Smokeball
ในฐานะ เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานกฎหมาย Smokeball มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการลูกค้าอย่างครบครัน บันทึกทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของวันทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ติดตามกิจกรรมเฉพาะ และให้แพลตฟอร์มดึงข้อมูลสำหรับใบแจ้งหนี้ของคุณ Smokeball สามารถปรับให้เข้ากับกลุ่มงานที่แตกต่างกัน เช่น กฎหมายครอบครัวหรือกฎหมายอาญา 👮

คุณสมบัติเด่นของ Smokeball

  • การติดตามเวลาของพนักงาน
  • การผสานระบบ LawPay สำหรับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและปลอดภัย
  • ห้องสมุดแบบฟอร์มทางกฎหมายกว่า 20,000 รายการ

ข้อจำกัดของ Smokeball

  • เป็นทางออกที่มีราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ Smokeball

  • บิล: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Prosper+: $219/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Smokeball

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

10. โครเมตา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Chrometa
Chrometa สามารถจัดสรรเวลาให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลเช่นคำค้นหา, ที่อยู่อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์.

ตัวอย่างเช่น ระบบจะ ตรวจสอบการใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดของคุณ และบันทึกระยะเวลาที่คุณอยู่บนเว็บไซต์ อีเมล หรือเอกสารแต่ละรายการ จากนั้นแพลตฟอร์มจะนำเวลานั้นไปเปรียบเทียบกับลูกค้าหรือกรณีงานเฉพาะ เพื่อสร้างตารางเวลาทำงานที่แสดงรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของคุณอย่างครบถ้วน

คุณสมบัติเด่นของ Chrometa

  • การบันทึกเวลาอัตโนมัติ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 50 รายการ

ข้อจำกัดของ Chrometa

  • แอปค้างเป็นบางครั้ง

ราคาของ Chrometa

  • มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Chrometa

  • Trustpilot: 4/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

11. ฟายวิน

การติดตามเวลาใน Filevine
Filevine ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบันทึกเวลาและการเรียกเก็บเงิน ขณะที่คุณเปลี่ยนจากกรณีหนึ่งไปยังอีกกรณีหนึ่ง ติดตามแนวโน้มของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตรวจสอบประสิทธิภาพของบริษัทของคุณ สร้างรายงาน และเพลิดเพลินกับความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filevine

  • สามารถแก้ไข, คัดลอก, หรือ ลบ รายการเวลาได้เป็นจำนวนมาก
  • รองรับทั้งการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงและแบบสัญญาจ้างล่วงหน้า

ข้อจำกัดของไฟล์ไวน์

  • แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าในระหว่างการอัปเดต

ราคาของไฟล์วิน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Filevine

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

12. เซ็นเตอร์เบส

การติดตามเวลาใน Centerbase
ด้วย Centerbase, บันทึกเวลาของคุณด้วยตนเองหรือให้แพลตฟอร์มทำโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนเวลาที่บันทึกเป็นรายการเรียกเก็บเงิน ระบุบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม และเพลิดเพลินกับการซิงค์อัตโนมัติในทุกอุปกรณ์!

คุณสมบัติเด่นของ Centerbase

  • การติดตามเวลาอัตโนมัติและด้วยตนเอง
  • ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดของศูนย์กลางฐาน

  • คู่มือการใช้งานอาจไม่ได้รับการอัปเดต

ราคาศูนย์กลาง

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Centerbase:

  • คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับทนายความ: คุณตัดสินอย่างไร?

โซลูชันการติดตามเวลาขั้นสูงช่วยสนับสนุนกระบวนการออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการ โครงการ และลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำให้งานของทีมบัญชีของคุณง่ายขึ้น

อย่าปล่อยให้การคิดค่าบริการต่ำกว่าที่ควรกัดกินกำไรของคุณ ใช้เครื่องมือติดตามเวลาอย่าง ClickUp และ รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและโปร่งใสสำหรับทุกวินาทีแห่งความทุ่มเทของคุณ เราจะปิดเคสนี้ที่นี่! ⚖️