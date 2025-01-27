บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับทนายความในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับทนายความในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27 มกราคม 2568

คุณเป็นทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่ต้องจัดการกับลูกค้าและคดีความหลายคดีในแต่ละวันหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว!

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทนายความในปี 2024

โซลูชันขั้นสูงและราคาประหยัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และรับรองว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกฎหมายที่ทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ การลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายนั้นสามารถเปลี่ยนเกมได้

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยลดความเสี่ยง, ทำให้โครงการทางกฎหมายเป็นมาตรฐาน, และกำจัดกระบวนการทำงานด้วยมือ

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย คุณสามารถติดตามเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล และปรับปรุงการจัดการโครงการโดยรวม กระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบอกลาการพลาดกำหนดส่งงานได้ด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมการติดตามเวลาของทนายความ กลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมา และรายการที่ครอบคลุม การจัดการโครงการทางกฎหมายไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน

คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายคืออะไร?

เมื่อพูดถึงการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานกฎหมายของคุณ มันก็เหมือนกับการประกอบชิ้นส่วนของปริศนา—แต่ละองค์ประกอบต้องเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างภาพใหญ่ของประสิทธิภาพและผลผลิต

นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย

  • คุณสมบัติ: มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดการงานการติดตามเวลาของทนายความ การจัดการลูกค้า และคุณสมบัติการร่วมมือเอกสารหรือไม่
  • ความสะดวกในการใช้งาน: มันใช้งานง่ายพอที่คุณและทีมของคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับมันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่?
  • การผสานรวม: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์สำคัญอื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่ เช่น ระบบ CRM และซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน?
  • ความปลอดภัย: ซอฟต์แวร์นี้ให้ระดับความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณหรือไม่?
  • ราคา: ราคาของซอฟต์แวร์นั้นสมเหตุสมผลและอยู่ในงบประมาณของคุณหรือไม่?
  • ขนาด: เหมาะสมกับขนาด ความต้องการ และความชอบของสำนักงานกฎหมายของคุณหรือไม่ และสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตได้หรือไม่?

โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คุณจะอยู่บนเส้นทางที่ดีในการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของสำนักงานของคุณอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คือการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ!

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุด

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากลูกค้า

1. คลิกอัพ

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ClickUp Project Management Software for Teamsนำเสนอคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยให้สำนักงานกฎหมายและทนายความสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าได้อย่างละเอียด ทำงานร่วมกับสมาชิกในสำนักงานของคุณ และจัดระเบียบและดูโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

ClickUp Legal Case Tracking and Billingประกอบด้วยฟังก์ชันการติดตามคดีและการเรียกเก็บเงินทางกฎหมาย ช่วยให้ทนายความสามารถติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำและสร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในฐานข้อมูลที่จัดระเบียบอย่างดีในที่เดียว

ClickUp Lawช่วยให้คุณจัดการการติดตามเวลาทำงานในแต่ละคดีโดยแยกตามลูกค้าได้ถึงระดับนาที นอกจากนี้ ฟีเจอร์บันทึกช่วยจำยังช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการเวลาและระบุเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือส่งออกบันทึกเวลาของคุณเมื่อถึงเวลาออกใบแจ้งหนี้

ClickUp Legal Client Managementช่วยให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดของคดีทั้งหมดของคุณได้ พร้อมด้วยภาพรวมของลูกค้าและคดี การติดตามเหตุการณ์/งาน/กำหนดเวลา และแผนภูมิแกนต์และรายการตรวจสอบเพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของคดีทั้งหมดของคุณ

เครื่องมือและคุณสมบัติของ ClickUp ที่มีประโยชน์อื่น ๆ สำหรับสำนักงานกฎหมาย ได้แก่:

  • เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ เช่น ClickUp AI Assistant ช่วยให้การสื่อสารกับทุกคนที่คุณติดต่อเป็นประจำทุกวันเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณระดมความคิด, ร่วมมือ, และมองเห็นภาพความคิด, ช่วยให้การร่วมมือในทีมมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาของคุณ.
  • แดชบอร์ดใน ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ กำหนดเวลา และความคืบหน้า ช่วยให้ทนายความสามารถติดตามสถานะของคดีความได้อย่างรวดเร็ว
  • การผสานรวมมากกว่า 1,000 ครั้ง หมายความว่าคุณสามารถผสานรวมเครื่องมือที่คุณชื่นชอบที่มีอยู่แล้วเข้ากับแพลตฟอร์มได้

โดยรวมแล้ว ClickUp ช่วยให้สำนักงานกฎหมายและทนายความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงการสื่อสาร ยกระดับการจัดการลูกค้าทางกฎหมาย และทำให้กระบวนการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและการผสานรวมที่ครอบคลุม ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าของสำนักงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือฟรีมากมายให้คุณใช้และทดลองได้ตามต้องการ
  • ระบบอัตโนมัติที่ง่ายเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ
  • สามารถปรับแต่งเครื่องมือและคุณสมบัติให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีความล่าช้าและช้าลงเป็นครั้งคราวหากคุณมีข้อมูลจำนวนมาก
  • เวอร์ชันมือถือยังไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ความสามารถจำกัดในการปรับแต่งชื่อและสถานะ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,757+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์

แดชบอร์ดโครงการ ProProfs
ผ่านทางProProfs Project

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานทางกฎหมาย คุณอาจพิจารณา ProProfs Project Planning Software

ProProfs ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกัน และสร้างรายงานโดยละเอียดได้

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุม ProProfs Project ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มผลผลิตในความพยายามด้านการจัดการโครงการทางกฎหมายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project

  • ราคาประหยัดที่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็ก
  • แอปพลิเคชันมือถือใช้งานง่ายและทำงานได้ดี
  • ทีมบริการลูกค้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง

ข้อจำกัดของโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์

  • การผสานรวมซอฟต์แวร์มีข้อจำกัด
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัด
  • การชะลอตัวและหน่วงเป็นครั้งคราว

ราคาของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์

  • แผนรายปี: $39.97/เดือน, ผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs

  • G2: 4. 4/5 (32+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (76+ รีวิว)

3. อาสนะ

แดชบอร์ดอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประสานงานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มันมอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบและบริหารโครงการทางกฎหมาย ตั้งแต่ภารกิจเล็ก ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน มันให้บริการการจัดการภารกิจ การติดตามเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่สามารถช่วยทนายความลดความเสี่ยง ปรับปรุงการสื่อสาร และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นมิตรและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการทางกฎหมาย ช่วยให้ทนายความสามารถมาตรฐานกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • แผนฟรีรวมทุกสิ่งพื้นฐาน
  • ต้องซื้อใบอนุญาตอย่างน้อยสองใบเพื่ออัปเกรด
  • ทำให้การติดตามโครงการและงานง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ระบบแจ้งเตือนทางอีเมลมีประโยชน์แต่ยังต้องปรับปรุง
  • ทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Google Workspace และ Slack สำหรับการทำงานร่วมกัน
  • ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างถูกจำกัด ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องทำงานกับสิ่งที่จัดเตรียมไว้

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,469+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,134+ รีวิว)

4. เมรัสเคส

แดชบอร์ด MerusCase
ผ่านทางMerusCase

MerusCase เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่สำนักงานกฎหมาย โดยเฉพาะสำนักงานที่ดำเนินคดีความ

มันให้บริการประเภทเคสที่สามารถปรับแต่งได้, แบบเอกสาร, กระบวนการทำงานของงาน, และรายงาน. ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นลูกค้าอีเมลเต็มรูปแบบ, แพ็กเกจบัญชี, การสแกนแบบกลุ่ม, และการติดตามการแนะนำ.

MerusCase เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA และใช้ OCR กับเอกสารที่อัปโหลด เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเน้นที่บริษัทที่มีทนายความ 15-50 คน แม้ว่าจะไม่มีแอปมือถือแบบเนทีฟ แต่แอปเว็บมีความตอบสนองอย่างเต็มที่และสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ

คุณสมบัติเด่นของ MerusCase

  • ทางลัดที่สะดวกช่วยให้คุณดูจำนวนเคสและจำนวนงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้
  • ให้คุณเข้าถึงแบบฟอร์มทางกฎหมายทั้งหมด ไฟล์คดี และอีเมลของคุณ
  • ติดตั้งง่าย มีประโยชน์มากสำหรับบริษัทที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

ข้อจำกัดของ MerusCase

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ แต่เวอร์ชันเบราว์เซอร์รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดอาจไม่เพียงพอสำหรับสำนักงานกฎหมายทุกแห่ง
  • การขาดการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ

ราคา MerusCase

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

MerusCase ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (81+ รีวิว)

5. วันจันทร์

แดชบอร์ดวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร Monday มอบโซลูชันที่ราบรื่นให้กับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง Monday ช่วยให้ทนายความสามารถเข้าใจศักยภาพของทีม วางแผนงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการจัดการเอกสาร ช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการทางกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การติดตามเวลา หรือการร่วมมือในทีม Monday มีเครื่องมือที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการจัดการโครงการโดยรวมในอุตสาหกรรมกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • อัปเดตและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  • ให้บริการการโทรสนับสนุนจากมนุษย์ที่ง่ายต่อการจัดตารางเวลา
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคุณ

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ไม่มีแผนชำระเงินที่มีจำนวนที่นั่งน้อยกว่าสามที่นั่ง
  • สร้างการสื่อสารทางอีเมลรายวันค่อนข้างมากที่รู้สึกเหมือนสแปมสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (8,624+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 4,177+ รีวิว)

6. Redbooth Legal

แดชบอร์ดทางกฎหมายของ Redbooth
ผ่านทางRedbooth Legal

Redbooth Legal เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการทางกฎหมายโดยเฉพาะ มีแพลตฟอร์มกลางที่ทนายความสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการงาน, การแบ่งปันเอกสาร, และเครื่องมือสื่อสาร, Redbooth Legal มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบภายในสำนักงานกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Redbooth

  • มอบหมายงานให้ทุกคนในทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้ตลอดเวลา
  • ติดตั้งง่าย กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับสมาชิกทีมรวดเร็ว
  • สร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับแผนกและทีมต่างๆ

ข้อจำกัดของ Redbooth

  • อนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลระบบแก้ไขงานได้เท่านั้น
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามมีจำกัด, การพัฒนาช้า
  • มีพื้นที่ให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Redbooth

  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

7. คลีโอ

แดชบอร์ด Clio
ผ่านทางคลีโอ

ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานกฎหมายบนระบบคลาวด์ Clio เหมาะสำหรับทนายความและสำนักงานกฎหมายที่กำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการทางกฎหมาย

มันให้บริการการติดตามเวลา, การจัดการเอกสาร, การจัดการงาน, และเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า

การตั้งค่าที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุมช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ

  • ได้รับการยกย่องในด้านคุณสมบัติการจัดการเคส เช่น การค้นหาผู้ติดต่อและการบันทึกไฟล์
  • การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมและลื่นไหล พร้อมการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
  • ระบบการออกใบแจ้งหนี้มีประสิทธิภาพและทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของคลีโอ

  • ต้องอัปโหลดและดาวน์โหลดเอกสารจำนวนมาก (ไม่สามารถทำซ้ำได้)
  • ยากต่อการติดตามและเข้าถึงอีเมลต้นฉบับ
  • ระยะเวลาล่าช้าระหว่างเวลาที่การชำระเงิน ACH ถูกดำเนินการและเวลาที่การชำระเงินถูกบันทึกในระบบ

ราคาของคลีโอ

  • EasyStart: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เสร็จสมบูรณ์: $129/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของคลีโอ

  • G2: 4. 6/5 (515+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,508+ รีวิว)

8. Trello

แดชบอร์ด Trello
ผ่านทางTrello

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียบง่ายมีภาพประกอบชัดเจน และทุกคนในสำนักงานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Trello อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณ!

เครื่องมือจัดการโครงการบนเว็บ Trello นำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบงานและโครงการ

ด้วย Trello ทนายความสามารถสร้างบอร์ด รายการ และบัตรเพื่อติดตามและจัดลำดับความสำคัญของโครงการทางกฎหมายของพวกเขา รวมถึงมอบหมายและติดตามงานได้ มันช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมองเห็นภาพรวมของโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • การออกแบบที่เป็นมิตรทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพ
  • การตั้งค่าที่ง่ายและการเริ่มต้นใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
  • ยืดหยุ่น, สามารถแยกบอร์ดสำหรับแต่ละโครงการได้

ข้อจำกัดของ Trello

  • มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบจำกัด
  • คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการของคุณ
  • ไม่มีรายงานและการวิเคราะห์

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $7. 38+/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,370+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,708+ รีวิว)

9. ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานทางกฎหมายของ Thomson Reuters

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการทางกฎหมายของ Thomson Reuters
ผ่านทางซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการทางกฎหมายของ Thomson Reuters

ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานทางกฎหมายของ Thomson Reuters เป็นโซลูชันทางธุรกิจสำหรับกฎหมายที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน ซึ่งช่วยให้ทนายความสามารถจัดการโครงการทางกฎหมายของพวกเขาได้

มันมีคุณสมบัติเช่น การจัดการการรับเข้า การจัดการเอกสาร การจัดการสัญญา การจัดการการใช้จ่าย และการจัดการความรู้

ซอฟต์แวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นระบบ, ควบคุมค่าใช้จ่าย, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในแผนกกฎหมาย

ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานทางกฎหมายของ Thomson Reuters มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทนายความในการจัดระเบียบและดูแลโครงการของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติเด่นของ Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law

  • สามารถจัดการวัสดุตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด
  • สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของแผนกสำหรับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกได้
  • ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารทางกฎหมาย

ข้อจำกัดของคุณสมบัติเด่นของ Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law

  • เนื่องจากมีตัวเลือกการสร้างรายงานมากมาย อาจต้องลองหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
  • ปัญหาทางเทคนิคบางอย่างอาจไม่มีคำตอบที่แก้ไขได้ทันที จำเป็นต้องทดลองใช้บริการลูกค้า
  • ผู้ตรวจสอบบางท่านมีความเห็นว่าบริการลูกค้ายังต้องได้รับการปรับปรุง

Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law ราคาคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law การจัดอันดับและรีวิวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • G2: 4. 6/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 7/5 (45+ รีวิว)

10. Evernote Teams

แดชบอร์ดทีม Evernote
ผ่านทางEvernote Teams

เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สามารถจดบันทึก จัดระเบียบ และเก็บถาวรมาใช้ Evernote อาจเป็นทางออกที่คุณกำลังมองหา

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้คุณจัดเก็บเอกสาร บันทึกกรณี และรายงานการประชุมไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติการค้นหาของมันช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเมื่อคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการทางกฎหมายใด ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote Teams

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม รวมถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ยอดเยี่ยม ตามความเห็นของผู้รีวิว
  • แท็ก, ค้นหา, และสมุดบันทึกทำให้การค้นหาและแบ่งปันเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Evernote Teams

  • ให้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
  • ค่าใช้จ่ายอาจเป็นสิ่งพิจารณาสำหรับทีมที่ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด
  • อาจไม่เข้ากันกับแอปหรือซอฟต์แวร์อื่นของคุณ

ราคาของ Evernote Teams

  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Evernote Teams

  • G2: 4. 3/5 (75+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,092+ รีวิว)

การเข้าถึงพลังของเครื่องมือการจัดการโครงการทางกฎหมาย: คำตัดสินสุดท้าย

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดในปี 2024 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของสำนักงานกฎหมายของคุณอย่างมาก

จากประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปจนถึงตัวเลือกที่หลากหลาย เช่นทางเลือกของ Asana,ทางเลือกของ Trello และทางเลือกของ Monday มีโซลูชันสำหรับทุกความต้องการ

อย่าลืมพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีด้วยเช่นกัน เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AI,ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา และเทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษา

พร้อมที่จะทำให้การจัดการโครงการทางกฎหมายของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ยอมรับอนาคตกับ ClickUp. แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติครบครันนี้จะเปลี่ยนวิธีการจัดการโครงการของสำนักงานกฎหมายของคุณอย่างสิ้นเชิง. อย่ารอช้า. ทดลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!