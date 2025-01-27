10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับทนายความในปี 2025

คุณเป็นทนายความหรือสำนักงานกฎหมายที่ต้องจัดการกับลูกค้าและคดีความหลายคดีในแต่ละวันหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทนายความในปี 2024
โซลูชันขั้นสูงและราคาประหยัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และรับรองว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกฎหมายที่ทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ การลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายนั้นสามารถเปลี่ยนเกมได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยลดความเสี่ยง, ทำให้โครงการทางกฎหมายเป็นมาตรฐาน, และกำจัดกระบวนการทำงานด้วยมือ
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย คุณสามารถติดตามเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล และปรับปรุงการจัดการโครงการโดยรวม กระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบอกลาการพลาดกำหนดส่งงานได้ด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมการติดตามเวลาของทนายความ กลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมา และรายการที่ครอบคลุม การจัดการโครงการทางกฎหมายไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายคืออะไร?
เมื่อพูดถึงการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานกฎหมายของคุณ มันก็เหมือนกับการประกอบชิ้นส่วนของปริศนา—แต่ละองค์ประกอบต้องเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างภาพใหญ่ของประสิทธิภาพและผลผลิต
นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมาย
- คุณสมบัติ: มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดการงานการติดตามเวลาของทนายความ การจัดการลูกค้า และคุณสมบัติการร่วมมือเอกสารหรือไม่
- ความสะดวกในการใช้งาน: มันใช้งานง่ายพอที่คุณและทีมของคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับมันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่?
- การผสานรวม: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์สำคัญอื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่ เช่น ระบบ CRM และซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน?
- ความปลอดภัย: ซอฟต์แวร์นี้ให้ระดับความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณหรือไม่?
- ราคา: ราคาของซอฟต์แวร์นั้นสมเหตุสมผลและอยู่ในงบประมาณของคุณหรือไม่?
- ขนาด: เหมาะสมกับขนาด ความต้องการ และความชอบของสำนักงานกฎหมายของคุณหรือไม่ และสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตได้หรือไม่?
โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คุณจะอยู่บนเส้นทางที่ดีในการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของสำนักงานของคุณอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คือการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ!
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุด
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากลูกค้า
1. คลิกอัพ
ClickUp Project Management Software for Teamsนำเสนอคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยให้สำนักงานกฎหมายและทนายความสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าได้อย่างละเอียด ทำงานร่วมกับสมาชิกในสำนักงานของคุณ และจัดระเบียบและดูโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Legal Case Tracking and Billingประกอบด้วยฟังก์ชันการติดตามคดีและการเรียกเก็บเงินทางกฎหมาย ช่วยให้ทนายความสามารถติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำและสร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในฐานข้อมูลที่จัดระเบียบอย่างดีในที่เดียว
ClickUp Lawช่วยให้คุณจัดการการติดตามเวลาทำงานในแต่ละคดีโดยแยกตามลูกค้าได้ถึงระดับนาที นอกจากนี้ ฟีเจอร์บันทึกช่วยจำยังช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการเวลาและระบุเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือส่งออกบันทึกเวลาของคุณเมื่อถึงเวลาออกใบแจ้งหนี้
ClickUp Legal Client Managementช่วยให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดของคดีทั้งหมดของคุณได้ พร้อมด้วยภาพรวมของลูกค้าและคดี การติดตามเหตุการณ์/งาน/กำหนดเวลา และแผนภูมิแกนต์และรายการตรวจสอบเพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของคดีทั้งหมดของคุณ
เครื่องมือและคุณสมบัติของ ClickUp ที่มีประโยชน์อื่น ๆ สำหรับสำนักงานกฎหมาย ได้แก่:
- เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ เช่น ClickUp AI Assistant ช่วยให้การสื่อสารกับทุกคนที่คุณติดต่อเป็นประจำทุกวันเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณระดมความคิด, ร่วมมือ, และมองเห็นภาพความคิด, ช่วยให้การร่วมมือในทีมมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาของคุณ.
- แดชบอร์ดใน ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ กำหนดเวลา และความคืบหน้า ช่วยให้ทนายความสามารถติดตามสถานะของคดีความได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 ครั้ง หมายความว่าคุณสามารถผสานรวมเครื่องมือที่คุณชื่นชอบที่มีอยู่แล้วเข้ากับแพลตฟอร์มได้
โดยรวมแล้ว ClickUp ช่วยให้สำนักงานกฎหมายและทนายความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงการสื่อสาร ยกระดับการจัดการลูกค้าทางกฎหมาย และทำให้กระบวนการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและการผสานรวมที่ครอบคลุม ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าของสำนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือฟรีมากมายให้คุณใช้และทดลองได้ตามต้องการ
- ระบบอัตโนมัติที่ง่ายเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ
- สามารถปรับแต่งเครื่องมือและคุณสมบัติให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีความล่าช้าและช้าลงเป็นครั้งคราวหากคุณมีข้อมูลจำนวนมาก
- เวอร์ชันมือถือยังไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ความสามารถจำกัดในการปรับแต่งชื่อและสถานะ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,757+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานทางกฎหมาย คุณอาจพิจารณา ProProfs Project Planning Software
ProProfs ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกัน และสร้างรายงานโดยละเอียดได้
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุม ProProfs Project ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มผลผลิตในความพยายามด้านการจัดการโครงการทางกฎหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project
- ราคาประหยัดที่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันมือถือใช้งานง่ายและทำงานได้ดี
- ทีมบริการลูกค้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง
ข้อจำกัดของโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์
- การผสานรวมซอฟต์แวร์มีข้อจำกัด
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัด
- การชะลอตัวและหน่วงเป็นครั้งคราว
ราคาของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
- แผนรายปี: $39.97/เดือน, ผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs
- G2: 4. 4/5 (32+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (76+ รีวิว)
3. อาสนะ
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประสานงานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันมอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบและบริหารโครงการทางกฎหมาย ตั้งแต่ภารกิจเล็ก ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน มันให้บริการการจัดการภารกิจ การติดตามเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่สามารถช่วยทนายความลดความเสี่ยง ปรับปรุงการสื่อสาร และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นมิตรและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการทางกฎหมาย ช่วยให้ทนายความสามารถมาตรฐานกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แผนฟรีรวมทุกสิ่งพื้นฐาน
- ต้องซื้อใบอนุญาตอย่างน้อยสองใบเพื่ออัปเกรด
- ทำให้การติดตามโครงการและงานง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ระบบแจ้งเตือนทางอีเมลมีประโยชน์แต่ยังต้องปรับปรุง
- ทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Google Workspace และ Slack สำหรับการทำงานร่วมกัน
- ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างถูกจำกัด ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องทำงานกับสิ่งที่จัดเตรียมไว้
ราคาของ Asana
- ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,469+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,134+ รีวิว)
4. เมรัสเคส
MerusCase เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่สำนักงานกฎหมาย โดยเฉพาะสำนักงานที่ดำเนินคดีความ
มันให้บริการประเภทเคสที่สามารถปรับแต่งได้, แบบเอกสาร, กระบวนการทำงานของงาน, และรายงาน. ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นลูกค้าอีเมลเต็มรูปแบบ, แพ็กเกจบัญชี, การสแกนแบบกลุ่ม, และการติดตามการแนะนำ.
MerusCase เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA และใช้ OCR กับเอกสารที่อัปโหลด เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเน้นที่บริษัทที่มีทนายความ 15-50 คน แม้ว่าจะไม่มีแอปมือถือแบบเนทีฟ แต่แอปเว็บมีความตอบสนองอย่างเต็มที่และสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ
คุณสมบัติเด่นของ MerusCase
- ทางลัดที่สะดวกช่วยให้คุณดูจำนวนเคสและจำนวนงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้
- ให้คุณเข้าถึงแบบฟอร์มทางกฎหมายทั้งหมด ไฟล์คดี และอีเมลของคุณ
- ติดตั้งง่าย มีประโยชน์มากสำหรับบริษัทที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
ข้อจำกัดของ MerusCase
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ แต่เวอร์ชันเบราว์เซอร์รองรับการใช้งานบนมือถือ
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดอาจไม่เพียงพอสำหรับสำนักงานกฎหมายทุกแห่ง
- การขาดการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
ราคา MerusCase
- ติดต่อเพื่อขอราคา
MerusCase ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (81+ รีวิว)
5. วันจันทร์
แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร Monday มอบโซลูชันที่ราบรื่นให้กับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง Monday ช่วยให้ทนายความสามารถเข้าใจศักยภาพของทีม วางแผนงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการจัดการเอกสาร ช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการทางกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การติดตามเวลา หรือการร่วมมือในทีม Monday มีเครื่องมือที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการจัดการโครงการโดยรวมในอุตสาหกรรมกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- อัปเดตและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- ให้บริการการโทรสนับสนุนจากมนุษย์ที่ง่ายต่อการจัดตารางเวลา
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคุณ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ไม่มีแผนชำระเงินที่มีจำนวนที่นั่งน้อยกว่าสามที่นั่ง
- สร้างการสื่อสารทางอีเมลรายวันค่อนข้างมากที่รู้สึกเหมือนสแปมสำหรับผู้ใช้บางคน
- ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (8,624+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 4,177+ รีวิว)
6. Redbooth Legal
Redbooth Legal เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการทางกฎหมายโดยเฉพาะ มีแพลตฟอร์มกลางที่ทนายความสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการงาน, การแบ่งปันเอกสาร, และเครื่องมือสื่อสาร, Redbooth Legal มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบภายในสำนักงานกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Redbooth
- มอบหมายงานให้ทุกคนในทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้ตลอดเวลา
- ติดตั้งง่าย กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับสมาชิกทีมรวดเร็ว
- สร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับแผนกและทีมต่างๆ
ข้อจำกัดของ Redbooth
- อนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลระบบแก้ไขงานได้เท่านั้น
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามมีจำกัด, การพัฒนาช้า
- มีพื้นที่ให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Redbooth
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. คลีโอ
ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานกฎหมายบนระบบคลาวด์ Clio เหมาะสำหรับทนายความและสำนักงานกฎหมายที่กำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการทางกฎหมาย
มันให้บริการการติดตามเวลา, การจัดการเอกสาร, การจัดการงาน, และเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า
การตั้งค่าที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุมช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ
- ได้รับการยกย่องในด้านคุณสมบัติการจัดการเคส เช่น การค้นหาผู้ติดต่อและการบันทึกไฟล์
- การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมและลื่นไหล พร้อมการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- ระบบการออกใบแจ้งหนี้มีประสิทธิภาพและทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของคลีโอ
- ต้องอัปโหลดและดาวน์โหลดเอกสารจำนวนมาก (ไม่สามารถทำซ้ำได้)
- ยากต่อการติดตามและเข้าถึงอีเมลต้นฉบับ
- ระยะเวลาล่าช้าระหว่างเวลาที่การชำระเงิน ACH ถูกดำเนินการและเวลาที่การชำระเงินถูกบันทึกในระบบ
ราคาของคลีโอ
- EasyStart: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เสร็จสมบูรณ์: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: 4. 6/5 (515+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,508+ รีวิว)
8. Trello
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียบง่ายมีภาพประกอบชัดเจน และทุกคนในสำนักงานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Trello อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณ!
เครื่องมือจัดการโครงการบนเว็บ Trello นำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบงานและโครงการ
ด้วย Trello ทนายความสามารถสร้างบอร์ด รายการ และบัตรเพื่อติดตามและจัดลำดับความสำคัญของโครงการทางกฎหมายของพวกเขา รวมถึงมอบหมายและติดตามงานได้ มันช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมองเห็นภาพรวมของโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- การออกแบบที่เป็นมิตรทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพ
- การตั้งค่าที่ง่ายและการเริ่มต้นใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
- ยืดหยุ่น, สามารถแยกบอร์ดสำหรับแต่ละโครงการได้
ข้อจำกัดของ Trello
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบจำกัด
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการของคุณ
- ไม่มีรายงานและการวิเคราะห์
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $7. 38+/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,708+ รีวิว)
9. ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานทางกฎหมายของ Thomson Reuters
ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานทางกฎหมายของ Thomson Reuters เป็นโซลูชันทางธุรกิจสำหรับกฎหมายที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน ซึ่งช่วยให้ทนายความสามารถจัดการโครงการทางกฎหมายของพวกเขาได้
มันมีคุณสมบัติเช่น การจัดการการรับเข้า การจัดการเอกสาร การจัดการสัญญา การจัดการการใช้จ่าย และการจัดการความรู้
ซอฟต์แวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นระบบ, ควบคุมค่าใช้จ่าย, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในแผนกกฎหมาย
ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานทางกฎหมายของ Thomson Reuters มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทนายความในการจัดระเบียบและดูแลโครงการของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law
- สามารถจัดการวัสดุตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด
- สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของแผนกสำหรับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกได้
- ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของคุณสมบัติเด่นของ Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law
- เนื่องจากมีตัวเลือกการสร้างรายงานมากมาย อาจต้องลองหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
- ปัญหาทางเทคนิคบางอย่างอาจไม่มีคำตอบที่แก้ไขได้ทันที จำเป็นต้องทดลองใช้บริการลูกค้า
- ผู้ตรวจสอบบางท่านมีความเห็นว่าบริการลูกค้ายังต้องได้รับการปรับปรุง
Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law ราคาคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Thomson Reuters Legal Tracker และ Pro Law การจัดอันดับและรีวิวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- G2: 4. 6/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (45+ รีวิว)
10. Evernote Teams
เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สามารถจดบันทึก จัดระเบียบ และเก็บถาวรมาใช้ Evernote อาจเป็นทางออกที่คุณกำลังมองหา
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้คุณจัดเก็บเอกสาร บันทึกกรณี และรายงานการประชุมไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติการค้นหาของมันช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเมื่อคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการทางกฎหมายใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote Teams
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม รวมถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ยอดเยี่ยม ตามความเห็นของผู้รีวิว
- แท็ก, ค้นหา, และสมุดบันทึกทำให้การค้นหาและแบ่งปันเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Evernote Teams
- ให้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
- ค่าใช้จ่ายอาจเป็นสิ่งพิจารณาสำหรับทีมที่ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด
- อาจไม่เข้ากันกับแอปหรือซอฟต์แวร์อื่นของคุณ
ราคาของ Evernote Teams
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Evernote Teams
- G2: 4. 3/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8,092+ รีวิว)
การเข้าถึงพลังของเครื่องมือการจัดการโครงการทางกฎหมาย: คำตัดสินสุดท้าย
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางกฎหมายที่ดีที่สุดในปี 2024 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของสำนักงานกฎหมายของคุณอย่างมาก
จากประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปจนถึงตัวเลือกที่หลากหลาย เช่นทางเลือกของ Asana,ทางเลือกของ Trello และทางเลือกของ Monday มีโซลูชันสำหรับทุกความต้องการ
อย่าลืมพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีด้วยเช่นกัน เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AI,ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา และเทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษา
พร้อมที่จะทำให้การจัดการโครงการทางกฎหมายของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ยอมรับอนาคตกับ ClickUp. แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติครบครันนี้จะเปลี่ยนวิธีการจัดการโครงการของสำนักงานกฎหมายของคุณอย่างสิ้นเชิง. อย่ารอช้า. ทดลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!