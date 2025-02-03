10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

การติดตามเวลาเป็นมากกว่าการดูเวลาที่ใช้ในการทำงานหรือเวลาที่ทีมของคุณลงเวลาเข้าและออก มันสามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กจัดการทรัพยากรภายในได้ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และคาดการณ์เวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
เอาล่ะ พูดกันตามตรงเถอะ
การติดตามเวลาอาจเป็นภาระที่ใหญ่หลวงได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องใช้เพียงคุณสมบัติการติดตามเวลาพื้นฐานเท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการจัดการการติดตามเวลาสำหรับพนักงานทุกคน และผู้จัดการอาจทำงานที่สำคัญกว่าการแก้ไขปัญหาจากตัวติดตามเวลาที่ไม่ดีพอ
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยได้อย่างจริงจัง ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสม เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถติดตามเวลาของพนักงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
แต่คุณควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอัตโนมัติตัวไหนดี? นี่คือ 10 อันดับที่เราแนะนำ พร้อมเคล็ดลับและคุณสมบัติเด่นที่คุณควรมีจากซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอัตโนมัติที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามเวลาของพนักงาน ติดตามการบริหารโครงการ ติดตามค่าใช้จ่าย หรือสร้างกรณีการใช้งานแบบกำหนดเอง เครื่องมือเหล่านี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาฟรีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
เมื่อคุณเริ่มมองหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กควรสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้อย่างเพียงพอ:
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาใช้งานง่ายแค่ไหน? ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณควรมีความเข้าใจง่ายสำหรับผู้ดูแลการติดตามเวลา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่วิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบการติดตามเวลา
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา มีเครื่องมือติดตามเวลาที่คุณต้องการสำหรับชั่วโมงทำงานของธุรกิจขนาดเล็กของคุณหรือไม่? พิจารณาคุณสมบัติที่คุณต้องการ เช่น การติดตามเวลาตามโครงการ, พนักงาน, หรือภารกิจ คุณอาจต้องการซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการบันทึกเวลาบนอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ
- มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่? คุณอาจต้องการให้มันผสานรวมกับซอฟต์แวร์เงินเดือน, เครื่องมือออกบิลเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า, Google Calendar, และเครื่องมือจัดการงานด้วยนอกจากนี้ คุณอาจต้องพิจารณาว่าคุณอาจต้องการการติดตามเวลาไม่จำกัดหรือการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดหรือไม่ คิดถึงคุณสมบัติที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด
- การรายงานที่ระบบติดตามเวลาให้คืออะไร? ข้อมูลจากแอปพลิเคชันติดตามเวลาเป็นข้อมูลที่ดี แต่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่ามันบอกอะไรคุณ การรายงานที่ถูกต้อง รายงานที่ละเอียด และเทมเพลตโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการเวลาและงาน สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันการติดตามเวลาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตีความผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
- มีบริการสนับสนุนมากมายสำหรับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาหรือไม่ ทั้งในแผนฟรีและแผนเสียเงิน? ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณควรใช้งานง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคำถามเลย มองหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเอกสารประกอบที่ครอบคลุมและตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ได้การติดตามเวลาที่แม่นยำที่สุด
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? บางตัวเลือกของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาขายในราคาครั้งเดียว ในขณะที่บางตัวเลือกคิดค่าบริการรายเดือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าคุณกำลังจ่ายอะไรตลอดอายุการใช้งานของซอฟต์แวร์ติดตามเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับคุ้มค่าที่สุดสำหรับงบประมาณโครงการของคุณ
10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มการใช้เวลาของพนักงานรายชั่วโมงให้คุ้มค่าที่สุดหรือไม่? นี่คือซอฟต์แวร์ติดตามเวลา 10 อันดับแรกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2024 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานผ่านการติดตามเวลาทำงานที่ดีขึ้น
1.คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในการจัดการโครงการที่ทรงพลัง คุณสามารถติดตามเวลาของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ และแพลตฟอร์มยังมีปลั๊กอินที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ Chrome อีกด้วย ผู้ใช้สามารถเพิ่มบันทึกในการติดตามเวลา จัดสรรเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือเพิ่มป้ายกำกับเพื่อติดตามระยะเวลาของโครงการ
เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับตารางเวลาให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในแต่ละวันได้อย่างสูงสุดด้วยการติดตามเวลาที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ผู้ใช้จะชื่นชอบความง่ายในการใช้งานของตัวติดตามเวลา เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะชื่นชอบตัวเลือกการรายงานที่ครอบคลุมและมุมมองปริมาณงาน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมการจัดสรรทรัพยากรภายในตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างชัดเจนแม่แบบใบลงเวลาที่รวมมาให้ช่วยให้เริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและหลากหลายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณได้ นี่คือคำตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามเวลาการวิ่งจากอุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ผ่านการติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือที่มีประโยชน์
- ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อดูขีดความสามารถของทีมในรายสัปดาห์หรือรายเดือน
- ติดป้าย, จัดเรียง, และเพิ่มบันทึกให้กับรายการเวลาเพียงไม่กี่คลิกภายในเครื่องมือติดตามเวลา
- ใช้ตัวเลือกการรายงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลาของพวกเขา และวิธีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต
- ค้นพบตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติ เช่น ความสามารถในการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ แต่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต
- ความซับซ้อนของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครบถ้วนอาจเป็นการเรียนรู้ที่ยากสำหรับผู้ที่ต้องการเพียงตัวติดตามเวลาแบบง่าย
แผนราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. DeskTime
DeskTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว ซอฟต์แวร์ยังติดตามความคืบหน้าของงานผ่านเว็บไซต์และชื่อเอกสาร ข้อมูลเหล่านี้จะบอกคุณว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรและเมื่อใด เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกงานได้
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้คุณมีมุมมองระดับสูงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน นี่อาจเป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยกระตุ้นให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- สร้างการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการพักเบรกและจัดสรรเวลาส่วนตัวเพื่อให้สมาชิกในทีมหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสานได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามเวลาการทำงานควบคู่กับหลักฐานการทำงาน เพื่อให้คุณทราบว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่และมีความคืบหน้าอย่างไร
ข้อจำกัดของ DeskTime
- แม้ว่าจะมีตัวเลือกการรายงานที่ยอดเยี่ยม แต่รายงานและแผนภูมิที่กำหนดเองบางรายการอาจสร้างความสับสนได้เล็กน้อย
แผนราคา DeskTime
- แผนฟรี: พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
3. TrackingTime
หากคุณต้องการกำจัดเอกสารการติดตามเวลาที่ไม่จำเป็น ลองใช้ TrackingTime ดูสิ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่หลากหลายนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามเวลาของทีมได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลา สถานที่ หรือรูปแบบการทำงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามการเข้างานและสร้างรายงานเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อแบ่งปันกับลูกค้า
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาตัวนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการอัตโนมัติการติดตามเวลาแบบแมนนวลของคุณ รวมถึงการติดตามปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการอัปโหลดข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณสามารถสร้างรายงาน (หรือแม้กระทั่งสร้างรายงานตามความต้องการของคุณเอง) จัดการเวลาทำงาน และติดตามการจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrackingTime
- ติดตามเวลาจากที่บ้าน, ติดตามเวลาที่ใช้ในสนาม, หรือติดตามเวลาที่สำนักงานได้ผ่านแอปพลิเคชันติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น
- สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามเวลาและลดการป้อนข้อมูลซ้ำในกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการ
- สร้างรายงานเวลาที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมซิงค์กับแอปมือถืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เพื่อให้คุณทราบจำนวนชั่วโมงที่พนักงานแต่ละคนทำงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ และเข้าใจวิธีการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในการติดตามเวลา
- แอปเดสก์ท็อปอาจใช้งานยากหากคุณต้องการติดตามเวลาในหลายโครงการสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายในหลายบัญชีเรียกเก็บเงิน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการผสานข้อมูลการติดตามเวลาเข้ากับเครื่องมือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก
แผนการกำหนดราคาของ TrackingTime
- แผนฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- ข้อดี: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ TrackingTime
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 75+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
4. RescueTime
RescueTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการทำงานของพนักงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสร้างความเป็นผู้รับผิดชอบได้ไม่ว่าพนักงานจะใช้เวลาทำงานที่ไหนก็ตาม
RescueTime ใช้การให้คำแนะนำรายวันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานตามเป้าหมายและพัฒนาเป้าหมายการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ ผู้ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจะอยู่ในแถบงานของ Mac หรือ PC ของคุณ ผู้ช่วยจะตั้งเป้าหมายการโฟกัสให้คุณและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องโฟกัสใหม่หรือชมเชยเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงาน
ดังนั้นแทนที่จะเพียงแค่ติดตามเวลา มันยังตรวจสอบความสนใจอีกด้วย มันช่วยบล็อกสิ่งรบกวนและช่วยให้ทีมทำงานตามเป้าหมายเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- ซิงค์กับตารางเวลาของคุณเพื่อกำหนดเวลาที่คุณสามารถจัดสรรให้กับการทำงานในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ
- จัดทำสรุปงานประจำวันเกี่ยวกับปริมาณงานให้กับสมาชิกและเจ้าของธุรกิจ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเวลาการทำงาน
- ไปไกลกว่าคุณสมบัติการติดตามเวลาหลักเพื่อให้เซสชั่นการมุ่งเน้นเพื่อบล็อกการรบกวนและให้เวลาแก่สมาชิกทีมในการเจาะลึกงาน
ข้อจำกัดของ RescueTime
- การควบคุมสิ่งรบกวน เช่น โซเชียลมีเดีย อาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจจำเป็นสำหรับบางโครงการในธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
- คุณอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่สิ่งรบกวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน
- ไม่มีแผนฟรี
แผนราคา RescueTime
- เวอร์ชันคลาสสิก: $12/เดือน หรือ $78/ปี
- เวอร์ชันอัปเดต: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
5. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor นำเสนอแอปติดตามเวลาอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบของทีมคุณ คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานผ่านภาพหน้าจอเดสก์ท็อป ภาพหน้าจอที่ถ่ายเป็นระยะจะคอยจับตาดูการใช้เวลาอย่างสูญเปล่าและสิ่งรบกวนต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานนี้มีฟีเจอร์รายงานที่ทรงพลัง รวมถึงการติดตามเวลาสำหรับโครงการ ลูกค้า และงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการติดตามเวลาทำงานของพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล แบบผสมผสาน และพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ เพื่อให้ระบบติดตามเวลาทำงานสามารถทำงานให้คุณได้ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ใด
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- เครื่องมือติดตามเวลาที่ระบุผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทีม พร้อมทั้งคัดกรองสิ่งรบกวนที่เสียเวลาในระหว่างชั่วโมงทำงาน
- ช่วยให้ทีมของคุณทำงานจากที่ไหนก็ได้ด้วยแอปมือถือ ในขณะที่ยังคงรักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- รวมการเชื่อมต่อมากกว่า 60 รายการที่เชื่อมโยงแอปติดตามเวลาเข้ากับชุดแอปมือถือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการติดตามเวลาและการรายงานที่ง่ายขึ้น
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมที่ไม่ได้ทำงานเพื่อให้พวกเขากลับมาทำงานตามปกติ
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- อินเทอร์เฟซของแอปติดตามเวลาบนหน้าจออาจทำให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกในทีมเสียสมาธิได้
- การตรวจสอบในช่วงเวลาพักอาจไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับที่แม่นยำเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานที่ไม่ใช่รายชั่วโมงและพนักงานรายชั่วโมงใช้เวลาของพวกเขา
- ไม่มีแผนฟรี
แพ็กเกจชำระเงินของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $5. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16.70/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
6. ไทม์ชีตส์.คอม
Timesheets.com เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือนและบัญชีที่ได้รับความนิยมได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างปฏิทินการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอปติดตามเวลาเป็นบริการครบวงจรสำหรับบันทึกเวลาทำงานของโครงการและพนักงาน การเรียกเก็บเงิน และการติดตามเงินเดือน พร้อมตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม มีแผนการใช้งานฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม
Timesheets.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เส้นทางการข้อมูลที่ติดตามได้ง่าย ช่วยให้ตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินและเวลาของโครงการได้อย่างสะดวก
- คุณสมบัติความปลอดภัยในตัวที่ยอดเยี่ยม เช่น การบล็อกโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต
- การผสานระบบเงินเดือนกับซอฟต์แวร์เงินเดือนเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติและติดตามเวลาทำงาน
ข้อจำกัดของ Timesheets.com
- อินเทอร์เฟซของแอปติดตามเวลาใช้งานมีความสามารถในการใช้งาน แต่รู้สึกเก่า
- การตั้งค่าแอปติดตามเวลาในตอนแรกอาจดูน่าเบื่อเล็กน้อย
Timesheets.com แผนการกำหนดราคา
- แผนฟรี: พร้อมให้บริการสำหรับฟรีแลนซ์บุคคลธรรมดา
- มาตรฐาน: $5. 50 ต่อผู้ใช้
- องค์กรไม่แสวงหากำไร: $4.40 ต่อผู้ใช้
- ตัวเลือกการชำระเงินประกอบด้วย การเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี
Timesheets.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (785+ รีวิว)
7. QuickBooks Time
เดิมทีรู้จักในชื่อ TSheets นี่คือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ QuickBooksในการทำบัญชีอยู่แล้ว QuickBooks Time ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาและใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนการชำระเงินของพวกเขา
มันสามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้ทั้งในด้านการจ่ายเงินเดือนหรือเมื่อคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- คุณสมบัติการติดตามพนักงานช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง(PTO) ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการติดตามโครงการ
- รายงานที่กำหนดเองช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณต้องการและกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้รายงานที่ชัดเจนและสวยงาม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชัน QuickBooks อื่น ๆ เพื่อการจัดการการติดตามเวลาที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- ผู้ใช้บางรายพบข้อผิดพลาดเมื่อพยายามผสานรวมซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกับซอฟต์แวร์เงินเดือนและบัญชีของพวกเขา
- ไม่มีแผนฟรี
แผนราคาของ QuickBooks Time
- พรีเมียมเวลา: $10/เดือน
- ไทม์ อีลิท: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับเงินเดือน: $37.50/เดือน
- Payroll Premium และ Simple Start: $52.50/เดือน
Quickbooks Time คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,400+ รีวิว)
8. การตอกบัตรแทนกัน
Buddy Punch ช่วยลดความยุ่งเหยิงด้วยการใช้แอปนาฬิกาตอกออนไลน์เพื่อติดตามเวลาผ่านแผนการชำระเงินแบบต่างๆ อินเทอร์เฟซการติดตามเวลาแบบลากและวางใช้งานง่าย และคุณสามารถใช้เครื่องมือติดตามเวลาของแอปเพื่อสร้างรายงานที่รวดเร็วและละเอียดเกี่ยวกับการเข้างาน, วันหยุดพักผ่อน, และเวลาทำงานล่วงเวลา
แอปติดตามเวลาทำงานช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมว่าสมาชิกในทีมทำงานเมื่อใดและที่ไหน โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนหรือกินทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- ระบบอัตโนมัติการคำนวณวันลาพักร้อนและค่าล่วงเวลา
- ปรับแต่งรายงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณเพื่อให้ได้การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาทำงานที่อ่านง่าย
- ตรวจสอบพนักงานที่ทำงานระยะไกลได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการปัญหาด้านประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าเมื่อพยายามออกจากเครื่องมือติดตามเวลา ขณะที่บางรายรายงานข้อผิดพลาดเมื่อฟีเจอร์ Buddy Punch พยายามถ่ายภาพหน้าจอ
แผนราคาของ Buddy Punch
- มาตรฐาน: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $3.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (845+ รีวิว)
9. ทันเวลา
Timely ทำงานอย่างหนักเพื่อให้การติดตามเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย เพราะเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่เรียบง่าย เทคโนโลยีการจัดตารางเวลาอัตโนมัติจะสร้างงานโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์การติดตามเวลาทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อระบุว่างานใดใช้เวลานานที่สุดและทรัพยากรใดพร้อมใช้งาน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถอัปเดตข้อมูลและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งให้คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการในแง่ของตัวเลือกคุณสมบัติการติดตามเวลาและฟังก์ชันการทำงานของการติดตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการโครงการและการจัดการเงินเดือนที่ดีขึ้น
- สร้างตารางเวลาและใบบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ
- ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายกับคุณได้ในเวลาที่เหมาะกับพวกเขา
ข้อจำกัดทางเวลา
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดอยู่ที่อีเมลเป็นหลัก
- ไม่มีแผนฟรี
แผนการกำหนดราคาที่ทันเวลา
- สร้าง: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- ยกระดับ: เริ่มต้นที่ $30/เดือน
- นวัตกรรม: เริ่มต้นที่ $35/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
10. Toggl Track
คุณสามารถปรับแต่ง Toggl Track ได้อย่างง่ายดายสำหรับทีมของคุณเพื่อติดตามเวลาภายในกระบวนการทำงานเฉพาะ และดูว่างานใดสร้างรายได้มากที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น GitLab และ Evernote และให้ข้อมูลการวิเคราะห์เวลาอย่างละเอียดในรายงานที่อ่านง่าย
นี่คือแอปติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณระบุพื้นที่ที่พวกเขาทำได้ดีและพื้นที่ที่ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาสามารถปรับปรุงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- กรอกเวลาที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติผ่านการผสานกับ Google Calendar
- ติดตามเวลาด้วยตนเองเพื่อให้ง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการอัปเดตเวลาจากที่ใดก็ได้
- ส่งออกข้อมูลการติดตามเวลาไปยังซอฟต์แวร์เงินเดือนและบัญชีได้อย่างง่ายดาย และทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนของธุรกิจขนาดเล็กเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- การแก้ไขข้อผิดพลาดในการติดตามเวลาและสถานะโครงการหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลไปแล้วอาจเป็นเรื่องท้าทาย
แผนราคาของ Toggl Track
- แผนฟรี: รองรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,180+ รีวิว)
อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
การมีซอฟต์แวร์และแอปติดตามเวลาที่เหมาะสมสามารถทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรบริหารโครงการที่ลื่นไหล ไม่ว่าคุณจะจัดการกับผู้รับเหมาจำนวนมากและผู้ใช้ไม่จำกัดที่ได้รับค่าจ้างตามเวลาที่ติดตามหรือทีมภายในขนาดเล็ก การติดตามเวลาไม่จำเป็นต้องใช้เวลาของคุณทั้งหมด
ด้วย ClickUpการติดตามเวลาทำได้ง่ายกว่าที่เคย เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน เริ่มต้นเลย