10 เครื่องมือรายงานลูกค้าอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดในปี 2025

ชีวิตในเอเจนซี่เปรียบเสมือนการนั่งรถไฟเหาะตีลังกา ในฐานะมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัล คุณย่อมรู้ดีว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเพียงใด เพื่อที่จะฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากและร่วมฉลองความสำเร็จไปด้วยกัน
ไม่ว่าคุณจะทำงานให้กับลูกค้า B2B หรือ B2C สิ่งสำคัญคือการพิสูจน์คุณค่าของเอเจนซี่การตลาดของคุณอย่างสม่ำเสมอ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือให้ลูกค้าพูดว่า "ฉันจ่ายเงินให้คุณไปทำอะไร?"
รายงานของลูกค้าแสดงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่คุณสร้างให้กับลูกค้า การส่งรายงานอย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณและยังสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าที่พิถีพิถันที่สุดตัดสินใจใช้บริการของคุณต่อไป
การสร้างรายงานลูกค้าเป็นงานที่ใช้เวลามาก แต่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าซอฟต์แวร์รายงานลูกค้าทำงานอย่างไร สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือรายงานลูกค้าอัตโนมัติ และ 10 เครื่องมือรายงานลูกค้าที่เราชื่นชอบในปี 2025 ?
รายงานลูกค้าคืออะไร?
การรายงานลูกค้าคือการปฏิบัติในการให้ข้อมูลอัปเดตเป็นประจำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและตัวชี้วัดต่าง ๆรายงานเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงคุณค่าที่พวกเขาได้รับจากเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล คุณยังสามารถใช้รายงานเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการอธิบายการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในกลยุทธ์การตลาดของคุณและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าได้อีกด้วย
ในฐานะมืออาชีพของเอเจนซี คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญทั้งการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนซีกับลูกค้าการบริหารลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การรายงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความไว้วางใจ และช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากลูกค้า
หากลูกค้าของคุณถามคำถามคุณบ่อยหรือมักจะลืมความคืบหน้าที่คุณได้ทำไป การส่งรายงานเป็นประจำจะช่วยคลายความกังวลของพวกเขาได้ คุณอาจสามารถอธิบายการเพิ่มอัตราค่าบริการได้หากมีประวัติผลงานที่พิสูจน์ได้ถึงความสม่ำเสมอ—ซึ่งแสดงให้เห็นจากรายงานลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์รายงานลูกค้าอัตโนมัติ?
รายงานลูกค้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเอเจนซี หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือรายงานลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้ ให้มองหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ความสามารถในการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น: ความประทับใจแรกพบมีความสำคัญ เลือกซอฟต์แวร์รายงานลูกค้าที่ช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยพลังของการทำงานอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอและมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใดตกหล่น
- เทมเพลตแบบลากและวาง: คุณเป็นนักการตลาด ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ เลือกใช้เครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้าที่ให้คุณปรับแต่งเทมเพลตโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ว่าจะเป็นรายงานความคืบหน้าหรือ รายงานยอดขาย เทมเพลตสำหรับรายงานจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
- การนำเสนอข้อมูล: ลูกค้าของคุณคือผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ใช่ผู้ทำการตลาด พวกเขาอาจไม่เข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน ดังนั้นคุณควรใช้เครื่องมือรายงานลูกค้าแบบอัตโนมัติที่มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพียงแค่ใส่ข้อมูลของลูกค้าของคุณลงไป และสร้างกราฟที่เข้าใจง่ายซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณจะชื่นชอบ
- เมตริกและการรายงาน:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs)และวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก(OKRs) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรายงานลูกค้าทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นอันดับ SEO อัตราการเปลี่ยนแปลง CTR หรือเมตริกสำคัญอื่น ๆ รายงานของคุณจำเป็นต้องเน้นไปที่ประสิทธิภาพเชิงปริมาณเป็นหลัก ซอฟต์แวร์รายงานบางประเภทมีวิดเจ็ตแบบโต้ตอบและแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจประสิทธิภาพปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
- รายงานแบบไม่มีตราสินค้า: แน่นอน คุณกำลังใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสร้างรายงานนี้ แต่คุณต้องการให้ชื่อของคุณอยู่บนรายงาน ใช่ไหม? เลือกซอฟต์แวร์รายงานสำหรับลูกค้าที่อนุญาตให้สร้างรายงานแบบกำหนดเองได้
10 เครื่องมือรายงานลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด
คุณรู้อยู่แล้วว่าควรมองหาอะไรในเครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้า แต่ใครจะมีเวลาไปค้นหาตัวเลือกที่น่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมด?
ไม่ต้องกังวล—เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว เครื่องมือ 10 นี้จะช่วยให้กระบวนการรายงานลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและเพิ่มความภักดีของลูกค้า
1.คลิกอัพ
ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามความต้องการและความคืบหน้าของลูกค้าทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์ คิดว่าเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจที่ปรับแต่งได้ 100% สำหรับความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณ
แต่เราทราบดีว่าการทำงานผ่านเอเจนซี่ไม่ได้เป็นเพียงการได้ผลลัพธ์เท่านั้น—คุณยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp CRMเป็นเครื่องมือรายงานลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าควบคู่ไปกับงาน เมตริก และการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลย้อนหลัง และอื่นๆ อีกมากมายในมุมมองรายการ มุมมองตารางและมุมมองกระดานคัมบังเพื่อดูสถานะของแต่ละบัญชีได้อย่างชัดเจน ?
หากคุณออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน ใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อติดตามเวลาของสมาชิกในทีมทุกคนตามโครงการและงานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้ข้อมูลการติดตามเวลานี้เพื่อสร้างประมาณการและติดตามงบประมาณโครงการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาในการสร้างและจัดรูปแบบรายงาน
- ตั้งเป้าหมาย, ระบุจุดติดขัด, และจัดสรรทรัพยากรภายในแดชบอร์ด ClickUp
- แชร์ลิงก์ไปยัง Workspace ของลูกค้าแต่ละรายเพื่อแสดงผลลัพธ์ของพวกเขาแบบเรียลไทม์
- ใช้ ClickUp CRMเพื่อบันทึกการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด, ตัวชี้วัดเช่นมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า, และอื่น ๆ
- ผสานอีเมลและงานเข้ากับ ClickUp CRM เพื่อรับบริบทของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนบางครั้งผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกว่าการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ดูน่ากลัว
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่นClickUp AI มีให้เฉพาะบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Klipfolio
Klipfolio เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง หากลูกค้าของคุณต้องการดูสถิติแบบเรียลไทม์ นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานนี้
เราชอบที่ Klipfolio มาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงที่แข็งแกร่ง คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้สำหรับผู้ใช้ ทีม และแผนกต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio
- เชื่อมต่อ Klipfolio กับฐานข้อมูล SQL, ไฟล์ JSON และอื่นๆ
- เลือกเมตริกนอกกรอบหรือสร้าง KPI เฉพาะด้วย PowerMetrics
- แชร์แดชบอร์ดผ่านอีเมล, PDF หรือผ่านเว็บ
ข้อจำกัดของ Klipfolio
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฐานความรู้ล้าสมัย
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปรับแต่งตัวเชื่อมต่อ
ราคาของ Klipfolio
- ฟรี
- ไป: 125 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 300 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $800/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Klipfolio
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
3. Databox
Databox เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดที่เหมาะกับมือถือซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเลย เราชอบกฎการแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งซึ่งจะแจ้งเตือนคุณหากตัวชี้วัดของลูกค้าลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้—สิ่งที่คุณต้องมีจริง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายสิบคนพร้อมกัน ??
ใช้ฟีเจอร์ Databox Scorecard เพื่อสร้างรายงานลูกค้าอัตโนมัติตามกำหนดการรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน คุณสามารถส่งรายงานไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมลหรือ Slack ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databox
- สร้างกลุ่มมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของลูกค้าให้เทียบกับคู่แข่งขัน
- ติดตามและแสดงผลตัวชี้วัดหลายพันรายการพร้อมกัน
- ใช้ Dashboard Designer เพื่อดึงข้อมูลเมตริก, แสดงผลในรูปแบบภาพ, และปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของรายงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Databox
- Databox ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงมากนัก ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้มักต้องพึ่งพาเครื่องมืออย่าง Zapier
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของ Databox ไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาของ Databox
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สามคน
- เริ่มต้น: $47/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มืออาชีพ: 135 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
- การเติบโต: $319/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- พรีเมียม: $799/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Databox
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190 รีวิว)
4. โซนทำงาน
Workzone เป็นเครื่องมือพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไม่เพียงแต่ตัวชี้วัดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไฟล์และโครงการทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย แบ่งปันเอกสารกับลูกค้าร่วมมือกับทีมของคุณ และบันทึกการอนุมัติของลูกค้าในพอร์ทัล Workzone
Workzone ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการควบคู่ไปกับรายงานลูกค้าของคุณ ทำให้การจัดการงานที่ต้องทำง่ายขึ้นมากในขณะที่ติดตามตัวชี้วัดของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workzone
- Workzone ช่วยให้คุณสร้างพอร์ทัลลูกค้าแบบไม่มีตราสินค้า
- สร้างปฏิทินกลุ่มสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้น
- แชร์ความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือมาร์กอัปแบบภาพ
- เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน
- ผู้ใช้บางรายคิดว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัยและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่ามีความล่าช้าและข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
ราคาโซนทำงาน
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 43 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโซนทำงาน
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
5. TapClicks
TapClicks เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง แต่ก็เป็นเครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกัน สามารถสร้างรายงานสำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติจากหลายช่องทางข้อมูล เช่น การค้นหา, โซเชียล, แสดงผล, และแม้กระทั่งทีวี
การสมัครสมาชิก TapClicks ยังให้คุณเข้าถึงโซลูชันอื่น ๆ ในชุดโปรแกรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล, ท่อส่งข้อมูล, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการบันทึกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TapClicks
- TapClicks สามารถเชื่อมต่อกับ Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics และอื่นๆ
- สร้างแดชบอร์ดลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บ
- สร้างเทมเพลตรายงานที่กำหนดเองใน Report Studio
ข้อจำกัดของ TapClicks
- ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่สอดคล้องของข้อมูลเมื่อทำการโอนย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นเข้าสู่ TapClicks
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า การผสานรวมของแพลตฟอร์มมีข้อบกพร่อง
ราคา TapClicks
- ติดต่อเพื่อขอราคา
TapClicks ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 310+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
6. โดโม
Domo อาจดูเหมือนเป็นเพียงเครื่องมือรายงานลูกค้าที่เรียบง่ายในเบื้องต้น แต่แท้จริงแล้วมันเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ การรวมข้อมูล และโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด
Domo ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองเป็นไปได้ เพียงสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณ แล้ว Domo จะแสดงข้อมูลเมตริกของพวกเขาแบบเรียลไทม์ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Domo
- ต้องการสร้างแอปใช่ไหม? ใช้เครื่องมือสร้างแอปแบบ low-code ของ Domo เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง
- แปลงไฟล์ Excel เป็นแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบภาพ
- สร้างกำหนดการรายงานแบบกำหนดเองเพื่อส่งรายงานให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของโดโม
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการทำความเข้าใจเครื่องมือกราฟิกของ Domo
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าทรัพยากรของ Domo University ค่อนข้างเทคนิคและยากต่อการติดตาม
ราคาโดโม
- ติดต่อเพื่อขอราคา
โดโมเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
7. Raven Tools
Raven Tools เป็นเครื่องมือรายงานลูกค้าแบบลากและวางที่ช่วยสร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับ SEO, โฆษณาแบบชำระเงิน, โซเชียลมีเดีย, อีเมล และแม้แต่แคมเปญติดตามการโทร รายงานทั้งหมดมีลักษณะเป็นแบรนด์ของคุณเอง ทำให้ลูกค้าคิดว่ารายงานที่สวยงามเหล่านี้ถูกออกแบบโดยทีมงานของคุณเอง
มันอาจไม่ได้มีการผสานรวมมากที่สุด แต่ Raven Tools สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มากกว่า 30 แพลตฟอร์ม หากลูกค้าของคุณใช้ชุดเครื่องมือทางการตลาดทางเทคโนโลยีที่จำกัด นี่คือเครื่องมือที่ง่ายและราคาไม่แพงสำหรับงานนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Raven Tools
- ติดตามอันดับ SEO, ลิงก์ย้อนกลับ, การเข้าชมแบบออร์แกนิก และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
- ใช้ Raven Tools เพื่อดำเนินการตรวจสอบ SEO ให้กับลูกค้า
- ดึงข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, และเครื่องมือ PPC
ข้อจำกัดของ Raven Tools
- ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์บางอย่าง เช่น รายงานการจัดอันดับและการวิจัยคำหลักนั้นใช้งานยาก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าข้อมูลไม่ตรงกันเป็นครั้งคราว
ราฟเวน ทูลส์ ราคา
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- เริ่มต้น: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้สี่คน
- เติบโต: $139/เดือน สำหรับผู้ใช้แปดคน
- เฟื่องฟู: $249/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
- หัวข้อข่าว: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 40 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Raven Tools คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
8. เฟรชไลม์
FreshLime ระบุตัวเองว่าเป็นเครื่องมือรายงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น มันถูกออกแบบมาทางเทคนิคสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะใช้เอง แต่เอเจนซี่ที่จัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้ได้เช่นกัน
ใช้ FreshLime เพื่อจัดการชื่อเสียงออนไลน์ของลูกค้า เพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของพวกเขา และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพวกเขาตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ FreshLime
- เพิ่มการมองเห็นออนไลน์ผ่านการลงรายการ สร้างรีวิว และเครื่องมือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- FreshLime มีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เช่น แชทบอทและการจัดการการขาย
- FreshLime คำนวณคะแนนชื่อเสียงของลูกค้าและประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ FreshLime
- ความสามารถในการรายงานของ FreshLime ไม่แข็งแกร่งเท่ากับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในรายการนี้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มมีราคาแพงและใช้งานยาก
ราคาของ FreshLime
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว FreshLime
- G2: 4. 6/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 3. 2/4 (4 รีวิว)
9. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการบริหารโครงการและการจัดการงานสำหรับการรายงานต่อลูกค้า เอเจนซี่การตลาดใช้ Teamwork เพื่อแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ลดงานที่ทำซ้ำ และบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย
ใช้การทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างแดชบอร์ดรายงานสำหรับลูกค้าและหน่วยงานของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเข้าใจสถานะของทุกโครงการในขั้นตอนการทำงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของ Teamwork
- ติดตามความสามารถและงานของทีมเพื่อลดปัญหาคอขวด
- จัดการงานพิสูจน์อักษรและเอกสารของลูกค้าในที่เดียว
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามุมมองงานใน Teamwork ติดตามได้ยาก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าบางครั้งอินเทอร์เฟซทำงานช้า
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคา: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (810+ รีวิว)
10. Whatagraph
Whatagraph สร้างรายงานการตลาดแบบข้ามช่องทางที่เรียบง่ายได้เพียงไม่กี่คลิก เครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้านี้รวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ
แทนที่จะต้องพึ่งพาตัวเชื่อมต่อ Whatagraph ช่วยให้คุณดึงข้อมูลได้โดยตรงจากแหล่งการตลาดของลูกค้าแต่ละราย ด้วยวิดเจ็ตที่สามารถแก้ไขได้ คุณจึงสามารถปรับแต่งเทมเพลตรายงานแต่ละฉบับได้ตามใจต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatagraph
- เชื่อมโยงและแก้ไขรายงานหลายร้อยฉบับพร้อมกันได้ในไม่กี่วินาที
- ดูเมตริกทั้งหมดของลูกค้าในแท็บภาพรวม
- ทุกแดชบอร์ดของ Whatagraph สามารถโต้ตอบได้และแสดงผลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Whatagraph
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับบริการลูกค้าของ Whatagraph
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่ามันยากที่จะสร้างโมดูลของคุณเอง
ราคาของ Whatagraph
- มืออาชีพ: 223 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- พรีเมียม: $335/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Whatagraph
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (80 รีวิว)
ก้าวข้ามเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp
การทำงานในเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่ไม่มีอะไรที่คุ้มค่าไปกว่าการเห็นความพยายามของคุณได้รับผลตอบแทน ทำให้กระบวนการรายงานให้ลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการเลือกใช้เครื่องมือรายงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญได้
มีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่ ClickUp เป็นเครื่องมือรายงานลูกค้าเพียงตัวเดียวที่รวมเทมเพลต, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และอื่น ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เราทราบดีว่าคุณอาจมีระบบ MarTech ที่ซับซ้อนมากมาย—ทำไมไม่ลองทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ล่ะ?
ลองด้วยตัวคุณเอง:สมัครบัญชี ClickUp ฟรีตลอดไปตอนนี้!