15 ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เมื่อฉันเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลมาเป็นผู้จัดการทีมขนาดใหญ่ ฉันได้มีช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ยูเรก้า! ฉันตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ: ไม่ใช่การสร้างไลน์ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือการไล่ตามตัวเลขราวกับว่าไม่มีวันพรุ่งนี้ แต่คือการทำให้ทุกคนร่วมมือกันมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร
ในตอนแรก ฉันพึ่งพา Google Docs และสเปรดชีตในการสร้างและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของเรา เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา และทำงานได้ดีเมื่อทีมของเรายังมีขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติบโตขึ้น ตารางคำนวณแบบง่าย ๆ ก็ไม่เพียงพออีกต่อไป ฉันต้องการการมองเห็นในOKR ของผลิตภัณฑ์และ OKR แบบ Agile การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยง OKR ของบุคคลและทีมเข้ากับ OKR ของแผนก ซึ่งเครื่องมือแบบง่าย ๆ เหล่านี้ไม่สามารถให้ได้
การค้นหาซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดของฉันยาวนาน อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่ฉันทำร่วมกับทีมของฉันได้ผลเป็นรายการสั้น ๆ ของเครื่องมือ OKR 15 ตัวที่เราคิดว่าดีที่สุด
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ OKR โดยเน้นสิ่งที่ได้ผลดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล เพื่อช่วยให้คุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR?
ก่อนที่เราจะไปต่อในรายการ มาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน นี่คือคุณสมบัติที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการ OKR:
- แดชบอร์ด OKR:เครื่องมือต้องมีคุณสมบัติแดชบอร์ด OKRที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ให้ภาพรวมแบบกว้างของวิธีที่ OKR และ KPI ของคุณทำงานร่วมกัน
- การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: มองหาฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของ OKR แบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการทุกคนสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดเป้าหมายและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ OKR สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งเทมเพลต OKR, กระบวนการทำงาน, และการรายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถสอดคล้องกับเป้าหมาย, แบ่งปันการอัปเดต, และให้คำแนะนำได้
- ความสามารถในการขยายขนาด: เลือกเครื่องมือที่สามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตขององค์กร รองรับจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น, OKRs, และทีม โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทั้งทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิค
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม. คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ OKR ในภาพรวม
แผนภูมิแสดงรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ฉันเลือกไว้เป็นอันดับต้น ๆ
|เครื่องมือ OKR
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการ OKR
|เป้าหมาย ClickUp พร้อมเป้าหมายที่สามารถติดตามได้และเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้
|ฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
|Weekdone
|การวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์
|ข่าวสารประจำวันและอัปเดตประจำสัปดาห์
|พรีเมียมฟรี: เริ่มต้นที่ $108/เดือน (แพ็กเกจ 10 ผู้ใช้, $10.80 ต่อผู้ใช้/เดือน)
|กระดานงาน
|การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม
|วาระอัจฉริยะ
|ไม่ทราบ
|ตาราง
|การจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
|การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs & เป้าหมาย: $11/เดือนต่อผู้ใช้การมีส่วนร่วม: +$4/เดือนต่อผู้ใช้การเติบโต: +$4/เดือนต่อผู้ใช้ค่าตอบแทน: +$6/เดือนต่อผู้ใช้
|15Five
|การติดตาม OKR โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ
|แดชบอร์ดการทบทวนตนเองที่ดีที่สุดและการตบมือแสดงความยินดี
|มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)รวมแพลตฟอร์ม: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
|อาสนะ
|การจัดการโครงการและงาน
|การติดตามความคืบหน้าทางสายตาและการผสานรวมที่หลากหลาย
|เริ่มต้นฟรี: $13.49/เดือนต่อผู้ใช้ขั้นสูง: $30.49/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง องค์กร+: ราคาตามตกลง
|เบตเตอร์เวิร์คส์
|ข้อเสนอแนะและการสื่อสาร
|การสอบเทียบที่ปราศจากอคติ
|องค์กร: ราคาตามตกลงตลาดกลาง: ราคาตามตกลง
|เพอร์เพิลบ็อกซ์
|การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
|ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประสานงานของทีม
|การจัดการความสามารถ: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพลตฟอร์ม OKR: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพ็กเกจมืออาชีพแบบครบวงจร: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพ็กเกจพรีเมียมแบบครบวงจร: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพ็กเกจสำหรับองค์กร: ราคาตามการตกลง
|เพอร์ฟอร์มยาร์ด
|การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถปรับแต่งได้
|การถ่ายทอดเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและรอบการทบทวนที่ปรับแต่งได้
|การจัดการประสิทธิภาพ: $5-$10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เริ่มต้นที่ $1-$3/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
|จ้างบุคลากร
|การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|แผนผังองค์กรโดยละเอียด
|ธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
|ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
|รายงานการเปรียบเทียบมาตรฐาน
|ไฮไลท์ความสำเร็จและประวัติเวอร์ชัน OKR
|สิ่งจำเป็น: ฟรีระดับ: $9/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
|Kallidus Perform
|การเรียนรู้และการพัฒนา และการจัดการวงจรชีวิตของพนักงาน
|การติดตาม OKR แบบหลายระดับ
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|Profit. co
|การจัดการ OKR ที่สามารถปรับแต่งได้
|400+ KPI ที่สร้างไว้แล้วและกำหนดเองได้ พร้อมแดชบอร์ดแบบกราฟิก
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|วิวา โกลส์
|การตั้งเป้าหมายและการติดตามโดยใช้เทมเพลต
|กรอบการนำเสนอพร้อมใช้งานสำหรับ PowerPoint
|Microsoft Viva ใน Microsoft 365: มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของแผน Microsoft 365 enterpriseMicrosoft Viva Employee Communications and Communities: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)Microsoft Viva Suite: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
|มูนแคมป์
|การออกแบบกลยุทธ์แบบลำดับชั้น
|แผนภูมิกลยุทธ์
|จำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น) มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น) องค์กร: ราคาตามตกลง
15 เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาดูเครื่องมือ OKR ที่ติดอันดับ 15 อันดับแรกของฉันกัน ฉันได้เน้นคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของแต่ละเครื่องมือไว้เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
1.คลิกอัพ
อาจเรียกได้ว่าเราลำเอียง แต่ ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการบริหารโครงการแบบ OKR อย่างแท้จริง ด้วยฟีเจอร์การประเมินผลงานขั้นสูงและความสามารถในการบริหารทีมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ ClickUp มอบคุณค่ามากกว่าซอฟต์แวร์บริหารโครงการและเครื่องมือ OKRฟรีส่วนใหญ่เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและสามารถปรับแต่งให้ติดตามและบริหาร OKR ได้ในทุกอุตสาหกรรม
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ OKR
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการ OKR ที่ฉันเลือกใช้ ฉันใช้มันเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การตลาดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดการได้มาซึ่งลูกค้าโดยรวมของเรา
การใช้ ClickUp ช่วยเพิ่มความโปร่งใสระหว่างแผนกต่างๆ และทำให้ฉันสามารถติดตามการจัดการประสิทธิภาพสำหรับทีมเล็กๆ แต่ทรงพลังของฉันได้อย่างใกล้ชิด
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ OKR ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน:
การจัดการเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Goals
ฉันใช้ClickUp Goalsเพื่อจัดการ OKR ของฉันในศูนย์กลางเดียว
คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์การตั้งเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่ OKR ส่วนบุคคลไปจนถึงเป้าหมายระดับองค์กร ฉันสามารถปรับแต่งเป้าหมายได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งชื่อ กำหนดวันครบกำหนด เพิ่มผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ควบคุมการเข้าถึง และแบ่งปันรายละเอียดของแต่ละเป้าหมายออกเป็นวัตถุประสงค์และหมุดหมายที่สามารถวัดผลได้
ฉันใช้ ClickUp Targets เพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ ฉันสามารถตั้งเป้าหมายได้หลายเป้าหมายต่อหนึ่งเป้าหมาย และสามารถปรับแต่งชื่อ คำอธิบาย ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดการติดตาม (เช่น สกุลเงิน งาน และตัวเลข) ได้ตามต้องการ
ตัวอย่างเช่น: หากเป้าหมายคือการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนจากบทความในบล็อกของเราขึ้น 25% ภายในสามเดือน ฉันจะแบ่งเป้าหมายใหญ่นี้ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยหรือเป้าหมายย่อย เช่น
- การเผยแพร่บทความบล็อกใหม่ 100 บทความต่อเดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ 50 อันดับแรกของบทความบล็อกที่มีอยู่ตามปริมาณการเข้าชมเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่ม CTA แบบโต้ตอบ
- สร้างแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า 20 ชิ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้ เต็มไปด้วยคุณค่า เป็นทรัพยากรฟรีที่มาพร้อมกับบทความบล็อกยอดนิยมของเรา
แนวทางนี้มอบแผนที่นำทางแบบขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของเรา พร้อมทั้งให้ฉันได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมาย
การจัดระเบียบ OKRs โดยใช้เทมเพลตของ ClickUp
ฉันไม่จำเป็นต้องสร้างและจัดการ OKRs จากศูนย์อีกต่อไป ขอบคุณห้องสมุดเทมเพลตที่สมบูรณ์ของ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ OKR ของ ClickUp ให้กรอบการทำงานในการจัดระเบียบ OKR ตามความต้องการของฉัน—ฉันสามารถจัดเรียงวัตถุประสงค์ตามลำดับความสำคัญ แผนก ความคืบหน้า ระยะเวลา และอื่นๆ ได้ แผนการวางแผน (Planning Cadence) กำหนดโครงสร้างในการสร้าง OKR และรายการ OKR (OKR Lists) ช่วยแยกเป้าหมายออกเป็นกิจกรรมต่างๆ
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ห้าฟิลด์และประเภทการดู รวมถึงสถานะเจ็ดสถานะสำหรับการติดตาม OKR อย่างแม่นยำ เทมเพลตนี้ทำให้การติดตามเป้าหมายของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น
อีกทางเลือกหนึ่งฉันชอบใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก มันช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ลดความคลุมเครือ และปรับปรุงความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีม
ทีมของฉันและฉันใช้เทมเพลตเพื่อ:
- สร้างเป้าหมาย SMARTที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีม
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ระบุอุปสรรคและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- มุ่งเน้นที่สิ่งสำคัญ
สิ่งนี้ยังมีประโยชน์ในระหว่างการประชุม OKRของทีมทั้งหมดเมื่อฉันต้องดึงรายงานความคืบหน้าเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแนวทางของเรา
การสร้าง OKR โดยใช้ ClickUp Brain
ฉันไม่สามารถทำงานคิดไอเดียหรือระดมสมองได้โดยไม่มีClickUp Brainอีกต่อไปแล้ว!เครื่องมือ AIนี้แนะนำ OKR ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้ติดตามโดยอิงจากงานใน ClickUpและกิจกรรมแบบเรียลไทม์ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของฉัน
นี่คือวิธีที่ฉันทำ:
- ป้อนข้อมูลงานและกิจกรรม: ClickUp Brain วิเคราะห์งานและกิจกรรมภายใน Workspace เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้าง OKRs ฉันสามารถป้อนข้อมูลที่จำเป็นเองหรืออนุญาตให้ ClickUp Brain รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจาก Workspace
- สร้าง OKR: เมื่อ ClickUp Brain ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะแนะนำ OKR ตามงานและกิจกรรมที่ได้วิเคราะห์ไว้ OKR เหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะกับบริบทการทำงานและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
- ตรวจสอบและแก้ไข: ตรวจสอบ OKR ที่เสนอและทำการแก้ไขหรือปรับแต่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของฉัน
- สรุปและนำไปใช้: เมื่อฉันพอใจกับ OKR ที่สร้างขึ้นแล้ว ฉันจะสรุปและนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของฉัน และติดตามความคืบหน้าโดยใช้คุณสมบัติการติดตามของ ClickUp
เพียงแค่ให้บริบทที่จำเป็น เช่น พื้นที่ที่เน้น ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือตัวชี้วัดหลัก ฉันก็สามารถสร้าง OKR ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากและทำให้มั่นใจว่า OKR นั้นมีข้อมูลสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบเป้าหมายที่คล้ายกันโดยใช้โฟลเดอร์—ดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว
- เพิ่มคำอธิบายที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแต่ละเป้าหมายและเป้าหมายย่อย เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร
- เชื่อมโยงงานใน ClickUpกับเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- กำหนดและติดตามผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดได้ เช่น ตัวเลข (เช่น การสร้างบทความบล็อก 15 บทความต่อสัปดาห์) มูลค่าทางการเงิน (เช่น การทำรายได้ถึง 75,000 ดอลลาร์ต่อเดือน) หรือเป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ (เช่น การชำระเงินให้กับผู้รับเหมา—ใช่/ไม่ใช่)
- กำหนดเจ้าของเป้าหมายหนึ่งคนหรือหลายคน จัดการสิทธิ์การดูและการแก้ไข และควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึง OKR ของคุณได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp นั้นน่ากังวล
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้รายอื่นชื่นชอบวิธีที่ ClickUp ช่วยเสริมความรับผิดชอบและทำให้บทบาทของโครงการต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น
ความสามารถในการกำหนดบทบาทเฉพาะและมอบหมายงานได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสภายในทีมของเรา ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนและความสับสนได้อย่างมาก เราทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีกว่าเดิม
ความสามารถในการกำหนดบทบาทเฉพาะและมอบหมายงานได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสภายในทีมของเรา ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนและความสับสนได้อย่างมาก เราทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีกว่าเดิม
เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ด OKR สำหรับโครงการของคุณ—ด้วย ClickUp ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
2. Weekdone
Weekdone เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ช่วยในการสื่อสารกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทไปยังพนักงานทุกคนและนำไปปฏิบัติด้วยวัตถุประสงค์ระดับทีมรายไตรมาส
เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน ด้วยระบบกระดานผู้นำที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถโหวตให้คะแนนกันและกันได้ การยอมรับนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนร่วมแต่ละคนได้รับการสังเกตเห็น และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่
เหมาะที่สุดสำหรับการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต้องการการกระทำที่สม่ำเสมอและมีความหมายในทุกๆ วัน เมื่อฉันตั้งเป้าหมาย OKR รายไตรมาส ฉันจะทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นทุกสิ้นสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและมั่นใจว่าความพยายามของฉันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
ขณะที่ทดสอบคุณสมบัติของ Weekdone ฉันชอบคุณสมบัติการอัปเดตสัปดาห์ละครั้ง และตัวเลือกในการจัดการประชุมเช็คอินรายสัปดาห์
สำหรับโครงการที่ต้องการให้ฉันมีส่วนร่วมมากขึ้น ฉันมักจะชอบจัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันกับทีมของฉัน แต่การชนกันของตารางเวลากลับเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราต้องการ!
ในกรณีเช่นนี้ ฟีดข่าวประจำวันของ Weekdone มีประโยชน์มาก—มันช่วยให้ฉันทราบถึงสิ่งที่สมาชิกในทีมของฉันกำลังทำอยู่ และฉันยังสามารถชมเชยเพื่อนร่วมทีมที่ทำผลงานได้ดีหรือแบ่งปันคำแนะนำได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละแผนก รวมถึงทั้งองค์กร
- ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลกระทบสูงพร้อมเป้าหมายและอัปเดตประจำสัปดาห์
- โหวตให้คะแนนพนักงานที่มีผลงานดีด้วยกระดานผู้นำ
- ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าทีมและงานต่างๆ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักอย่างไรโดยใช้แผนผังลำดับชั้น
- ร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมที่อยู่ห่างไกล
ข้อจำกัดของ Weekdone
- รองรับได้สูงสุดสามคนในแผนฟรี
- การตั้งเป้าหมายนั้นตรงไปตรงมา แต่การสร้าง OKR ที่เฉพาะเจาะจงนั้นค่อนข้างท้าทายกว่า
ราคาของ Weekdone
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $108/เดือน (แพ็กเกจ 10 ผู้ใช้, $10.80 ต่อผู้ใช้/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. กระดานงาน
Workboard นำเสนอฟีเจอร์ OKR ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ การมองเห็นเป้าหมาย และการติดตามความก้าวหน้า อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับ แต่แน่นอนว่ามันทำหน้าที่ในการช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ
ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับฉันคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น Microsoft Teams, Jira, Slack และ Outlook, แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย และการติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด
ฉันยังพบสมุดบันทึกอัจฉริยะที่บันทึกบทเรียนสำคัญและข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Workboard
- ตั้งเป้าหมายและ OKRs, สรุปสถานะ, และรับภาพรวมความคืบหน้าของพนักงานด้วย Co-Author (เครื่องมือ AI ของ Workboard)
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงภายในที่ประชุมและติดตามความคืบหน้าในพื้นที่การทำงานร่วมกันของ Workboard ที่เรียกว่า Workstream
- ขับเคลื่อนความรับผิดชอบผ่านการแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติ
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- รับรายงานที่ปรับแต่งได้และแชร์ไปยังทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ข้อจำกัดของบอร์ดงาน
- ซอฟต์แวร์อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของบอร์ดงาน
- ไม่มีให้บริการ
คะแนนและรีวิวของกระดานงาน
- G2: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
4. ตาข่าย
ผมมักเห็นองค์กรละเลยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน: พนักงานต้องเห็นได้ว่าพวกเขามาไกลแค่ไหนแล้ว และงานของพวกเขามีส่วนร่วมกับภาพใหญ่ขององค์กรอย่างไร—นี่คือวิธีที่ได้ผลแน่นอนในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน!
ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เครื่องมือการจัดการบุคลากรที่มีแก่นสาร Lattice ช่วยเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของบุคคลกับความสำเร็จขององค์กร
เครื่องมือนี้ผสาน OKRs เข้ากับกลยุทธ์การจัดการประสิทธิภาพของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของทีมสอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจสูงสุด
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ OKR นี้คือการเน้นที่การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง มันช่วยให้ฉันสามารถนัดหมายแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมและทำการตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่าทุกการกระทำมีจุดประสงค์และขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย และปัญหาได้รับการแก้ไขโดยไม่เสียเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- จัดแนวเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดแนวที่ใช้งานง่ายของ Lattice
- ติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่ผสานรวมซึ่งสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
- ปรับแต่ง OKR ด้วยเทมเพลตที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะ
- ผสานเครื่องมือกับ Jira, Salesforce และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs และเป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- การมีส่วนร่วม: +$4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: +$4/เดือนต่อผู้ใช้
- ค่าตอบแทน: +$6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Latticeได้แก่ แบบสำรวจความผูกพัน การติดตาม OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉันชอบการออกแบบ UI ของแพลตฟอร์มทั้งหมด ความเป็นมิตรและความเรียบง่ายไม่เพียงแต่ในการจัดการเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมทั้งหมดด้วย รวมถึง Lattice University และ Help Desk ของ Lattice เราใช้ฟีเจอร์มากมาย เช่น การประชุมแบบ 1:1 การอัปเดต ข้อเสนอแนะ แบบสำรวจการมีส่วนร่วม การติดตามเป้าหมาย/OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉันชอบการออกแบบ UI ของแพลตฟอร์มทั้งหมด ความเป็นมิตรและความเรียบง่ายไม่เพียงแต่ในการจัดการเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมทั้งหมดด้วย รวมถึง Lattice University และ Help Desk ของ Lattice เราใช้ฟีเจอร์มากมาย เช่น การประชุมแบบ 1:1 การอัปเดต ข้อเสนอแนะ แบบสำรวจการมีส่วนร่วม การติดตามเป้าหมาย/OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดไปและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
5. 15Five
15Five เป็นแพลตฟอร์ม SaaS ด้านทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ OKR ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและยกระดับการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานผ่านการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและการให้รางวัลและการยอมรับแก่พนักงาน
ดีที่สุดสำหรับการติดตาม OKR ที่อิงตามการให้ข้อเสนอแนะ
ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเน้นที่การสนับสนุนวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้จัดการและพนักงาน แดชบอร์ด Best-Self Review เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม—มันผสานการเติบโตส่วนบุคคลของพนักงานเข้ากับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
ในฐานะผู้จัดการ ฉันใช้แดชบอร์ดการทบทวนเพื่อดูความก้าวหน้าของทีม และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนสามารถใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของวงจรการทบทวนส่วนตัวของพวกเขา
อีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือ "High Fives" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการให้รางวัลจากเพื่อนร่วมงานที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี. สมาชิกทีมสามารถให้ "High Five" แก่กันเพื่อแสดงความชื่นชม และผู้นำทีมสามารถใช้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและการมีส่วนร่วม.
นอกจากนี้ 15Five ยังมีเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังและการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยมอีกด้วย ฉันชอบการเชื่อมต่อกับ Google Calendar อย่างราบรื่นมาก—ทำให้การนัดหมายแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของฉันเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก โดยสามารถทำได้โดยตรงจากแอป
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- ให้และรวบรวมข้อเสนอแนะด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบประจำสัปดาห์ที่ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
- เสริมสร้างการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
- ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และแพลตฟอร์ม HRIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ 15Five
- การพึ่งพาการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้เป็นประจำ: ประสิทธิภาพของเครื่องมือจะลดลงหากไม่มีการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอจากผู้ใช้ทุกคน
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
15Five คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (880+ รีวิว)
6. อาสนะ
Asana ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถในการจัดการโครงการ ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ OKR เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงาน
แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการงานเข้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท และการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ฉันชอบฟีเจอร์การติดตามความคืบหน้าของ Asana เป็นพิเศษ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณวางแผนที่จะเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพและติดตามผลในระดับที่ใหญ่ขึ้น
นอกจากนี้ Asana ยังรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ระบบเทคโนโลยีของคุณมีความกระชับและกระบวนการทำงานราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองรายการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- วางแผนสปรินต์และกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ติดตามความคืบหน้าของ OKR ของทีมแบบเรียลไทม์ด้วยพอร์ตโฟลิโอ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 15 คนต่อทีม
- มุ่งเน้นที่งานเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ความสำคัญต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงลดลง
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคนพร้อมกันได้ ทำให้การร่วมมือในการตั้งเป้าหมายซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ชอบวิธีที่Asanaช่วยให้พวกเขาเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว:
การตั้งเป้าหมายและ OKR แบบบนลงล่าง จากวัตถุประสงค์หลักสู่การวางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด
การตั้งเป้าหมายและ OKR แบบบนลงล่าง จากวัตถุประสงค์หลักสู่การวางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด
7. Betterworks
Betterworks เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยกำหนด OKR เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรและการสอดคล้องของพนักงาน มันผสานการติดตามเป้าหมายกับการโค้ชประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ดีที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการสื่อสาร
เราพบว่าความสามารถของ Betterworks ในการปรับขนาด OKRs ในองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนการสื่อสารที่โปร่งใส การจัดแนวเป้าหมาย และการประเมินความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
ฉันชอบที่เครื่องมือนี้ช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่พนักงาน—ยึดมั่นในความก้าวหน้าของพวกเขา ลงทุนในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาของพวกเขา ฉันสามารถนัดหมาย 1:1 กับสมาชิกในทีมได้ทันที ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากพวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาได้
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นความสำเร็จและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในที่สุดจะนำพาองค์กรเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks
- วางแผนพัฒนาในแต่ละไตรมาสและกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ใช้ความคิดเห็นจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
- ดำเนินการสอบเทียบและรับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน
- เปลี่ยนผู้จัดการให้กลายเป็นโค้ช และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ข้อจำกัดของ Betterworks
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และจากหลายผู้ประเมินมีให้เฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
ราคาของ Betterworks
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ตลาดกลาง: ราคาตามตกลง
Betterworks รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
8. เพอร์เพิลบ็อกซ์
Peoplebox ผสานการตั้งเป้าหมายเข้ากับการบริหารจัดการบุคลากร ทำให้ OKRs เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของทุกคน
ดีที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง
Peoplebox มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การอัปเดตเป้าหมายอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, และการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ผสานรวมไว้, ทำให้เกิดการปรับให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง และการหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
การวิเคราะห์ที่ทรงพลังของมันช่วยให้ฉันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประสานงานของทีมได้อย่างลึกซึ้ง ฉันสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (ในกรณีของฉันคือทีมที่มีบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้) และตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
Peoplebox ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย ทำให้ทีมสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Peoplebox
- จัดเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการติดตาม OKR อย่างตรงไปตรงมา
- อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและรับทราบความคืบหน้าของตนเอง
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิผลพร้อมวาระการประชุมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและการติดตามผลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ OKR
- ทำให้การอัปเดตเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและให้ทุกคนทราบสถานะของเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Peoplebox
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทางฟีเจอร์ขั้นสูง
- ไม่มีแพ็กเกจรายเดือน
ราคาของ Peoplebox
- การบริหารจัดการบุคลากร: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
- แพลตฟอร์ม OKR: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- ชุดบริการมืออาชีพเต็มรูปแบบ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
- แพ็กเกจพรีเมียมเต็มรูปแบบ: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Peoplebox
- G2: 4. 5/5 (300 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (229 รีวิว)
9. PerformYard
ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรในการบรรลุความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ PerformYard ช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการจัดการ OKR เป็นไปอย่างชัดเจนในทุกระดับของบริษัท โดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งานเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ฉันชอบเป็นพิเศษที่การใช้งานและเริ่มต้นเครื่องมือนี้ทำได้อย่างราบรื่น PerformYard น่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือ การกำหนดเป้าหมายที่ยืดหยุ่น การปรับแต่งรอบการทบทวน และกลไกการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PerformYard ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบ HR ที่มีอยู่เดิม มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ PerformYard
- ปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต OKR ที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่น
- เสริมสร้างการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ผ่านการถ่ายทอดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพข้ามแผนก
- อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการปรับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- ปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกรอบเวลาและเกณฑ์เฉพาะขององค์กรของคุณ
- ผสานระบบกับระบบ HR ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลและลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
ข้อจำกัดของ PerformYard
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ OKR อื่น ๆ
- ความโปร่งใสด้านราคายังไม่เพียงพอ เนื่องจากรายละเอียดไม่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างชัดเจน ทำให้จำเป็นต้องติดต่อโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคา
ราคาของ PerformYard
- การจัดการประสิทธิภาพ: $5-$10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เริ่มต้นที่ $1-$3/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
PerformYard รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
10. Hirebook
Hirebook จัดระเบียบวิธีการบริหารจัดการที่ยุ่งเหยิงและแนะนำพนักงานให้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือนี้จะแปลงกิจกรรมประจำวันให้เป็นผลลัพธ์สำคัญโดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานเห็นผลกระทบที่พวกเขากำลังสร้างได้อย่างชัดเจนและรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่
ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมและผสานการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน Hirebook นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาอย่างดี บางส่วนช่วยส่งเสริมการสื่อสารเป็นประจำและวงจรการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวก: การเช็คอิน, การอัปเดตผลลัพธ์สำคัญ, การประชุมแบบตัวต่อตัว และอื่นๆ
ผมพบว่าแผนผังองค์กรเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของผม
เนื่องจากทีมของเราเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงยากที่จะติดตามว่าใครกำลังทำงานในแผนกใดและโครงการใด ด้วยแผนผังองค์กร ฉันสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาในระดับรายละเอียด และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นผ่านการตรวจสอบความคืบหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Hirebook
- มองเห็นความก้าวหน้าด้วย OKR แบบลำดับชั้นและส่งเสริมให้พนักงานติดตามความคืบหน้าของตนเองและส่วนร่วมในภาพรวมอยู่เสมอ
- รับรายงาน OKR ส่งตรงถึงอีเมลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
- ปรับแต่งการเช็คอินตามแผนก ทีม หรือบุคคล—ถามคำถามที่เกี่ยวข้องและรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างถูกต้อง
- ให้พนักงานสามารถเช็คอินในโหมดอะซิงโครนัส
ข้อจำกัดของ Hirebook
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่สามารถมอบหมายเป้าหมายหรือภารกิจให้กับสมาชิกทีมหลายคนได้
ราคาของ Hirebook
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hirebook
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบความง่ายและความเป็นธรรมชาติในการใช้งานเครื่องมือนี้ และรู้สึกประหลาดใจกับความสามารถที่หลากหลายของมัน
แม้ว่าฉันจะซื้อ hirebook มาเพื่อความสามารถในการจัดแนว OKR ของพวกเขา แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ได้ค้นพบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พวกเขามีให้ (เช่น การสร้างการประชุมกับเพื่อนร่วมทีมและสามารถติดตามหลายหัวข้อในวาระการประชุมได้ตลอดเวลา การตั้งค่า KPI รายวันสำหรับพนักงานที่เน้นการปฏิบัติงาน การเช็คอินเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสามารถบอกคุณได้อย่างสม่ำเสมอว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและมีอะไรกังวล)
ความสามารถของ OKR นั้นยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน คุณสามารถจัดให้ OKR สอดคล้องกันทั้งองค์กรและสามารถรับรู้ได้ว่าทีมต่างๆ กำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของพวกเขาอย่างไร
แม้ว่าฉันจะซื้อ hirebook มาเพื่อความสามารถในการจัดแนว OKR ของพวกเขา แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ได้ค้นพบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พวกเขามีให้ (เช่น การสร้างการประชุมกับเพื่อนร่วมทีมและสามารถติดตามหลายหัวข้อในวาระการประชุมข้ามเวลา การตั้งค่า KPI รายวันสำหรับพนักงานที่เน้นการปฏิบัติงาน การเช็คอินเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสามารถบอกคุณได้อย่างสม่ำเสมอว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและมีอะไรกังวล)
ความสามารถของ OKR นั้นยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน คุณสามารถจัดให้ OKR สอดคล้องกันทั้งองค์กรและรับรู้ได้ว่าทีมต่างๆ กำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างไร
11. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กร Quantive's OKR software เพิ่มความยืดหยุ่นอย่างมากให้กับกระบวนการจัดการ OKR โดยสามารถนำเข้าข้อมูลจากแอปของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติและอัปเดต OKR โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง!
เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบรายงาน
ระหว่างการทดสอบของเรา คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือความสามารถในการวัดผลการก้าวหน้าและกระบวนการเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
ในกรณีของฉัน วัตถุประสงค์คือการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกให้เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเราดำเนินการไปและระบบมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำงานได้ ฉันสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของฉันกับลูกค้า Quantive รายอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายคล้ายกันได้
กระบวนการเปรียบเทียบมาตรฐานนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจสถานการณ์การเข้าชมแบบออร์แกนิกได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเราเกือบจะเทียบเท่ากับมาตรฐานแล้ว ฉันจึงมั่นใจว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง
คุณสมบัติเด่นของผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- เน้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมหรือบุคคล และให้รางวัลแก่ผลงานด้วยเหรียญตรา, กิฟ, และความคิดเห็นเพื่อรักษาให้ระดับการมีส่วนร่วมสูง
- ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม OKR ของทีมคุณให้เป็นปัจจุบัน และรักษาประวัติการตรวจสอบด้วยบันทึกกิจกรรม
- ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและทำงานร่วมกันในเป้าหมายและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง Slack และ Microsoft Teams
- สร้างแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจโครงสร้างของบริษัท
ข้อจำกัดของผลลัพธ์เชิงปริมาณ
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการฝึกอบรมต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
การกำหนดราคาแบบเชิงปริมาณ
- สิ่งจำเป็น: ฟรี
- ขนาด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
ผลการประเมินและรีวิวเชิงปริมาณ
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
12. Kallidus Perform
Kallidus Perform เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพและเพิ่มกระบวนการตั้งเป้าหมายภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญได้อย่างชัดเจนทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) และการบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงาน
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันโดดเด่นสำหรับฉัน ฉันชอบวิธีที่มันทำให้การติดตามและการจัดการ OKR หลายระดับง่ายขึ้น ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
แต่จุดแข็งของ Kallidus ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟีเจอร์ OKR ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเท่านั้น มันยังเป็นระบบนิเวศที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาทุกประเภทอีกด้วย ฉันได้ลองเปลี่ยนเส้นทางการฝึกอบรมผ่าน Kallidus โดยปรับแต่งเทมเพลตและออกแบบโมดูลต่าง ๆ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งทีม
Kallidus Perform ยังรองรับวงจรการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผสานการตรวจสอบเป็นประจำและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีสมาธิกับเป้าหมายของพวกเขา ฉันขอแนะนำสำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวในปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Kallidus Perform
- ปรับแต่งการตั้งเป้าหมายให้ราบรื่นด้วยเทมเพลต OKR ที่สามารถปรับแต่งได้และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเปิดโอกาสให้มีการให้ข้อเสนอแนะและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ทำให้การติดตามประสิทธิภาพง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้และใช้ประโยชน์จาก OKR ได้โดยง่าย
- ปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการและกรอบเวลาเฉพาะของแต่ละทีม
- ผสานโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเข้ากับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ข้อจำกัดของ Kallidus Perform
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถชันได้เนื่องจากความลึกของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่
- ความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มีจำกัด
Kallidus Perform ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Kallidus Perform's ratings & reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. กำไร. co
Profit. co เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR อีกตัวหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากมีแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันมีการออกแบบการไหลของผู้ใช้ที่สวยงามและการปรับแต่งที่ละเอียดซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่ชื่นชอบในการใช้งาน
ดีที่สุดสำหรับการจัดการ OKR ที่ปรับแต่งได้
Profit. co นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ส่งเสริมความสอดคล้องในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ฉันประทับใจกับ KPI ที่สร้างไว้แล้วกว่า 400 รายการและ KPI ที่ปรับแต่งได้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะใช้งาน Profit.co ฉันมักจะเน้นย้ำกับเพื่อนร่วมงานถึงความโดดเด่นของแดชบอร์ดที่ดูเป็นภาพชัดเจนอยู่เสมอ ในฐานะพื้นที่ครบวงจรสำหรับการแบ่งปันอัปเดต ข้อเสนอแนะ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย Profit.co ทำงานได้ดีมาก—ช่วยให้ฉันสำรวจข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์และติดตาม OKR ได้อย่างใกล้ชิดขณะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง OKR สำหรับทีมได้โดยใช้คู่มือและเทมเพลต OKR ที่มีให้
ฉันชอบที่แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการนำเสนอทรัพยากรทางการศึกษา โมดูลการฝึกอบรมช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก OKR และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งบริษัท
กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co
- ให้พนักงานได้รับภาพรวมของวิสัยทัศน์ของบริษัทผ่านแดชบอร์ดการจัดให้สอดคล้อง
- ใช้ประโยชน์จาก KPI ที่ติดตั้งไว้แล้วกว่า 400 รายการและ KPI ที่กำหนดเองเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งและสร้างช่วงเวลาของ OKR หรือรอบการประเมินผลการทำงาน พร้อมชื่อเรื่องและระยะเวลาตามที่คุณต้องการ
กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท
- ไม่สามารถสร้างฟิลด์ OKR แบบกำหนดเองได้ในแผนฟรี
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asana, Trello, Proofhub
- ไม่สามารถมองเห็นงานของคุณในมุมมองแกนต์
กำไร. การตั้งราคาแบบ co
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Profit. co คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
14. วีวา โกลส์
Microsoft Viva Goals เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR เชิงกลยุทธ์ที่ผสานรวมอยู่ในชุด Microsoft Viva ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดขององค์กร
เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูป
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบนิเวศของไมโครซอฟต์, Viva Goals ช่วยให้คุณสามารถตั้ง, ติดตาม, และจัดการเป้าหมายและผลลัพธ์หลักได้ที่ทั้งระดับทีมและระดับองค์กร.
การผสานรวมอย่างรวดเร็วและราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของไมโครซอฟต์ เช่น Teams และ Azure DevOps เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี
นอกจากนี้ Viva Goals ยังสามารถอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูง ฉันยังรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นจำนวนOKR และเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการตั้งเป้าหมายและติดตามประสิทธิภาพในระดับใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Viva Goals
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการของ Microsoft Office ได้อย่างราบรื่นเพื่อรักษาการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- ระบบอัตโนมัติการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ขับเคลื่อนการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคลและทีมอย่างชัดเจนกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มอบข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ OKR
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยใช้ Microsoft Teams สำหรับการสื่อสารและการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับ OKRs
ข้อจำกัดของ Viva Goals
- การพึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อาจจำกัดความน่าสนใจสำหรับองค์กรที่ไม่ได้ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อย่างสมบูรณ์
- ค่าใช้จ่ายอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ เนื่องจากการตั้งราคาโดยทั่วไปจะถูกรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Viva หรือ Microsoft 365
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการนำไปใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับอินเทอร์เฟซของ Microsoft มาก่อน
ราคาของ Viva Goals
- Microsoft Viva ใน Microsoft 365: มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ Microsoft 365
- Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- Microsoft Viva Workplace Analytics และความคิดเห็นของพนักงาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- Microsoft Viva Suite: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
Viva Goals คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
15. มูนแคมป์
Mooncamp เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างและสื่อสารกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับบุคคลภายในองค์กร และส่งเสริมความสอดคล้องทั่วทั้งบริษัทโดยใช้ OKRs
ดีที่สุดสำหรับการออกแบบกลยุทธ์แบบลำดับชั้น
ฉันได้ลองใช้ฟีเจอร์แผนผังกลยุทธ์เพื่อมอบมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรให้กับทุกคน กระดานวาดภาพที่แก้ไขได้ช่วยให้ฉันสามารถวางแผนพื้นที่สำคัญที่เราจะมุ่งเน้นในไตรมาสนี้ เป้าหมาย และโครงการต่างๆ ตามลำดับชั้นได้
ตัวอย่างเช่น ลำดับชั้นวัตถุประสงค์รายไตรมาสสำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้าของเรา มีลักษณะดังนี้:
พื้นที่เน้น: ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการตอบสนองและประสิทธิภาพของการสนับสนุนลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาการตอบสนองเฉลี่ยต่อการสอบถามของลูกค้าลง 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุอัตราการแก้ไขปัญหาที่ 90% ในการติดต่อครั้งแรก
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจในการสนับสนุนลูกค้าเป็น 85%
โครงการริเริ่ม:
- นำระบบออกตั๋วใหม่มาใช้เพื่อติดตามและจัดการการสอบถามได้ดียิ่งขึ้น
- ฝึกอบรมตัวแทนบริการลูกค้าเกี่ยวกับเทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูง
- สร้างฐานความรู้บริการลูกค้าเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วขึ้น
ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทีมของฉันเข้าใจลำดับขั้นตอนนี้ทีละขั้นตอนได้ในพริบตาและดำเนินการตามนั้น
คุณสมบัติเด่นของ Mooncamp
- ทำการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจำนวนมากพร้อมกันโดยใช้การดำเนินการ เช่น แก้ไข ลบ หรือทำซ้ำ
- ทำให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้โดยสาธารณะหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัว—การควบคุมอยู่ในมือคุณ
- ผสานเครื่องมือกับ Slack หรือ Microsoft Teams และทำการตรวจสอบเป็นประจำ
- เพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองให้กับเป้าหมายของคุณโดยใช้คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Mooncamp
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่ราบรื่นเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Mooncamp
- จำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Mooncamp
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เกือบทั้งหมดของผู้ใช้ Mooncamp(เช่นเดียวกับฉัน) ชื่นชมความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานของเครื่องมือนี้ โดยยกย่องว่าทำให้การจัดการ OKR ของพวกเขาง่ายขึ้น
ฉันใช้ Mooncamp สำหรับติดตาม OKRs และมันช่วยได้มากในการทำให้ฉันติดตามเป้าหมายของฉันได้ดีขึ้น ฉันเคยใช้เครื่องมือติดตาม OKRs อื่น ๆ มาก่อน แต่ฉันสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ดีขึ้นกับ Mooncamp นี่เป็นเพราะความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่นของมัน ซึ่งมีความสำคัญมากในสตาร์ทอัพ เนื่องจากความ 우선อาจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ฉันใช้ Mooncamp สำหรับติดตาม OKRs และมันช่วยได้มากในการทำให้ฉันสามารถติดตามเป้าหมายของตัวเองได้ตลอดเวลา ฉันเคยใช้เครื่องมือติดตาม OKRs อื่น ๆ มาก่อน แต่ฉันสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ดีขึ้นกับ Mooncamp นี่เป็นเพราะความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่นของมัน ซึ่งมีความสำคัญมากในสตาร์ทอัพ เนื่องจากลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือ OKR
เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR มอบประโยชน์หลากหลายที่สามารถปรับปรุงวิธีการที่องค์กรตั้งเป้าหมายและวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปนี้คือประโยชน์หลัก:
1. การจัดให้สอดคล้องและความโปร่งใส
เครื่องมือ OKR ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเห็นความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างไร
ความโปร่งใสช่วยให้ความพยายามของแผนกและทีมต่างๆ สอดคล้องกัน ส่งเสริมแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. ความสนใจและความชัดเจนเพิ่มขึ้น
โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ เครื่องมือ OKR ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบมากที่สุด
สำหรับเรา นั่นหมายถึงการไม่เสียแรงไปกับงานที่มีความสำคัญต่ำอีกต่อไป และทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
3. การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น
เมื่อพนักงานเข้าใจว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้น
โดยการใช้ ClickUp ในการติดตาม OKRs ที่ ClickUp เราสามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้ เนื่องจากพนักงานสามารถเห็นผลลัพธ์จากความพยายามของตนเองและเข้าใจบทบาทของตนในความสำเร็จของบริษัท
4. ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว
เครื่องมือ OKR ส่งเสริมการตรวจสอบและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความคล่องตัวนี้ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
5. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ด้วยเครื่องมือ OKR การตัดสินใจจะมีความเป็นข้อมูลมากขึ้น ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ผลลัพธ์ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลตามข้อมูลประสิทธิภาพจริงแทนที่จะเป็นการคาดคะเน ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เราสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การผลิตเนื้อหาเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือเราควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก่อน
6. การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
ด้วยตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น
แนวทางที่มีโครงสร้างของเครื่องมือ OKR ช่วยปูทางสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นวัตถุประสงค์ โปร่งใส และไม่มีอคติ พร้อมทั้งช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุง
7. การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติการวัดผลและการรายงานเป็นประจำของเครื่องมือ OKR ส่งเสริมให้เกิดวงจรต่อเนื่องของการตั้งเป้าหมาย การวัดผลลัพธ์ และการปรับปรุงกลยุทธ์
กระบวนการที่ดำเนินอยู่นี้ส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ที่ ClickUp มันยังปรากฏชัดในหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา: เติบโต 1% ทุกวัน
8. ความสามารถในการขยายขนาด
เครื่องมือ OKR สามารถปรับขนาดได้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น เครื่องมือสามารถปรับให้เข้ากับโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นและรองรับผู้ใช้ได้มากขึ้น
แนวโน้มเครื่องมือ OKR
ซอฟต์แวร์ OKR มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการปรับให้สอดคล้องกัน นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการในภูมิทัศน์ของเครื่องมือ OKR ที่ควรจับตามอง:
1. OKRs กำลังขยายตัวไปนอกเหนือจากธุรกิจ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา และแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป กำลังนำกรอบการทำงาน OKR มาใช้สำหรับการตั้งเป้าหมาย
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในบริษัทขนาดใหญ่และแบบดั้งเดิมมากขึ้นที่จะผสมผสาน OKRs กับ KPI เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวมการตั้งเป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาสสำหรับโครงการที่มี KPI ความสำเร็จประจำปีที่เข้มงวดมากขึ้น
2. การวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการรายงานที่ซับซ้อนมากขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นในเครื่องมือ OKR
องค์กรต่างๆ กำลังแสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพและแนวโน้มที่สามารถชี้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
เครื่องมือ OKR กำลังผสานรวมคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
3. ประสบการณ์ของผู้ใช้และการเข้าถึงกำลังดีขึ้น
มีแนวโน้มที่เครื่องมือ OKR จะมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นส่วนกลางของวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์ รวมถึงมือถือ ก็เพิ่มขึ้น
เป้าหมายคือการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการ OKR
4. การโค้ชและการฝึกอบรม OKR กำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
เมื่อการนำมาใช้ของวิธีการ OKR เพิ่มขึ้น ความต้องการในการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ผู้ให้บริการเครื่องมือ OKR จำนวนมากในปัจจุบันได้นำเสนอการบริการโค้ชชิ่งระดับมืออาชีพ ทรัพยากรด้านการศึกษา และโมดูลการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าการนำ OKR ไปใช้ประสบความสำเร็จและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น ClickUp University (แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเชี่ยวชาญ ClickUp)จัดเวิร์กช็อปสด "การนำ OKRs ไปใช้และติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการเดินทางติดตามเป้าหมายของพวกเขา
5. คุณสมบัติการอัตโนมัติกำลังครองตลาด
การใช้ระบบอัตโนมัติในเครื่องมือ OKR กำลังเพิ่มขึ้น โดยมีคุณสมบัติเช่น การอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ ระบบการแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติกลายเป็นมาตรฐาน
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญต่างๆClickUp Automationsเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน!
6. มีการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนและเป้าหมายด้านผลกระทบทางสังคม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการผนวกเป้าหมายด้านความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมเข้ากับกรอบงาน OKR
ตัวอย่างเช่น Patagonia แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กลางแจ้งยอดนิยม ได้ตั้งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศหลายประการ เช่น ทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดภายในปี 2025 กำจัดวัสดุปิโตรเลียมบริสุทธิ์ออกจากผลิตภัณฑ์ภายในปี 2025 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2024
องค์กรกำลังใช้เครื่องมือ OKR เพื่อกำหนด จัดการ และรายงานเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง
7. บริษัทต่าง ๆ กำลังเพิ่มความพยายามในการสร้างความผูกพันของพนักงาน
เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น ความสำคัญในการใช้เครื่องมือ OKR เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
คุณสมบัติที่ส่งเสริมการยอมรับ การพัฒนาตนเอง และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง กำลังได้รับการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเพื่อให้ทีมที่ทำงานทางไกลมีแรงจูงใจและเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร
8. ความโปร่งใสที่ดีขึ้น
ความโปร่งใส การทำงานร่วมกันข้ามทีม และการสอดคล้องกันเป็นกุญแจสำคัญในการนำ OKR ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการใช้เครื่องมือ OKR ข้อมูล OKR และข้อมูลความสำเร็จจะลดการแยกส่วนในองค์กรลง
บริษัทต่างๆ กำลังผสาน OKR ระดับกลยุทธ์ที่มาจากบนลงล่างเข้ากับ OKR ที่ขับเคลื่อนโดยทีมจากล่างขึ้นบน เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทิศทางโดยรวมกับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
นั่นคือเหตุผลที่ฉันสนับสนุนให้มีการแสดง OKRs ในทุกระดับขององค์กรและจัดเวิร์กช็อป OKR ข้ามทีมเพื่อตั้ง OKRs สำหรับโครงการหรือประสบการณ์ของลูกค้า
เลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ตัวเลือกซอฟต์แวร์ OKR ที่เราได้คัดเลือกไว้ในบทความนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดแตกต่างกัน พวกเขามอบแผนที่นำทางในการตั้งและติดตาม OKR และส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของคุณ
แม้ว่าพวกเขาจะมีระบบการตั้งเป้าหมายที่ไร้รอยต่อ แต่ไม่ใช่ทุกระบบที่จะครอบคลุมเพียงพอที่จะนำบุคลากร กระบวนการ และระบบทั้งหมดขององค์กรของคุณมารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน บางระบบทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือติดตาม OKR แบบสแตนด์อโลน ในขณะที่บางระบบรองรับความสามารถในการทำงานร่วมกันได้เพียงจำกัด
องค์กรที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วต้องการสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าซอฟต์แวร์ติดตาม OKR แบบแยกส่วน ซอฟต์แวร์ OKR ที่เหมาะสมจะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานและระบบบริหารโครงการของคุณ ช่วยให้ทีมทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และขยายตัวไปพร้อมกับองค์กรของคุณ
เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน
เป้าหมายของ ClickUp เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่าของบริษัท ช่วยให้ทีมสื่อสารกันและมองเห็นความก้าวหน้า ช่วยคุณสร้าง OKR ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยใช้เทมเพลต และที่สำคัญที่สุด คุณยังมี ClickUp Brain สำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับ OKR ที่อิงตามงาน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ OKR
1. ซอฟต์แวร์ OKR คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ OKR เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรกำหนด ติดตาม และจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับทีมและพนักงาน โดยให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับทีมในการสร้าง ปรับให้สอดคล้อง และติดตามเป้าหมายของพวกเขา พร้อมรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
2. ซอฟต์แวร์ OKR เหมาะสำหรับทุกประเภทขององค์กรหรือไม่?
ซอฟต์แวร์ OKR มีประโยชน์สำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม แม้ว่าจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ แต่ภาคส่วนอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการเงิน ก็ได้นำ OKR มาใช้เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโตเช่นกัน
3. คุณสมบัติอะไรที่ฉันควรค้นหาในซอฟต์แวร์ OKR?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ OKR ควรพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมายและการติดตามผล การแสดงภาพความก้าวหน้า ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ) และความง่ายในการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรของคุณ
4. ความแตกต่างระหว่าง OKR กับ Balanced Scorecard (BSC) คืออะไร?
ในการอภิปรายเกี่ยวกับOKRs เทียบกับ Balanced Scorecards, OKRs มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ในขณะที่ Balanced Scorecards จัดการกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้การผสมผสานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม