15 ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
6 พฤษภาคม 2568

เมื่อฉันเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลมาเป็นผู้จัดการทีมขนาดใหญ่ ฉันได้มีช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ยูเรก้า! ฉันตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ: ไม่ใช่การสร้างไลน์ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือการไล่ตามตัวเลขราวกับว่าไม่มีวันพรุ่งนี้ แต่คือการทำให้ทุกคนร่วมมือกันมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

ในตอนแรก ฉันพึ่งพา Google Docs และสเปรดชีตในการสร้างและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของเรา เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา และทำงานได้ดีเมื่อทีมของเรายังมีขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติบโตขึ้น ตารางคำนวณแบบง่าย ๆ ก็ไม่เพียงพออีกต่อไป ฉันต้องการการมองเห็นในOKR ของผลิตภัณฑ์และ OKR แบบ Agile การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยง OKR ของบุคคลและทีมเข้ากับ OKR ของแผนก ซึ่งเครื่องมือแบบง่าย ๆ เหล่านี้ไม่สามารถให้ได้

การค้นหาซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดของฉันยาวนาน อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่ฉันทำร่วมกับทีมของฉันได้ผลเป็นรายการสั้น ๆ ของเครื่องมือ OKR 15 ตัวที่เราคิดว่าดีที่สุด

ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ OKR โดยเน้นสิ่งที่ได้ผลดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล เพื่อช่วยให้คุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR?

ก่อนที่เราจะไปต่อในรายการ มาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน นี่คือคุณสมบัติที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการ OKR:

  • แดชบอร์ด OKR:เครื่องมือต้องมีคุณสมบัติแดชบอร์ด OKRที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ให้ภาพรวมแบบกว้างของวิธีที่ OKR และ KPI ของคุณทำงานร่วมกัน
  • การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: มองหาฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของ OKR แบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการทุกคนสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดเป้าหมายและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ OKR สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งเทมเพลต OKR, กระบวนการทำงาน, และการรายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณ
  • คุณสมบัติการร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถสอดคล้องกับเป้าหมาย, แบ่งปันการอัปเดต, และให้คำแนะนำได้
  • ความสามารถในการขยายขนาด: เลือกเครื่องมือที่สามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตขององค์กร รองรับจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น, OKRs, และทีม โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทั้งทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิค
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม. คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

ซอฟต์แวร์ OKR ในภาพรวม

แผนภูมิแสดงรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ฉันเลือกไว้เป็นอันดับต้น ๆ

เครื่องมือ OKRเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่น ราคา
คลิกอัพการจัดการโครงการ OKRเป้าหมาย ClickUp พร้อมเป้าหมายที่สามารถติดตามได้และเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้ฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
Weekdoneการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ข่าวสารประจำวันและอัปเดตประจำสัปดาห์พรีเมียมฟรี: เริ่มต้นที่ $108/เดือน (แพ็กเกจ 10 ผู้ใช้, $10.80 ต่อผู้ใช้/เดือน)
กระดานงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมวาระอัจฉริยะไม่ทราบ
ตารางการจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องการจัดการประสิทธิภาพ + OKRs & เป้าหมาย: $11/เดือนต่อผู้ใช้การมีส่วนร่วม: +$4/เดือนต่อผู้ใช้การเติบโต: +$4/เดือนต่อผู้ใช้ค่าตอบแทน: +$6/เดือนต่อผู้ใช้
15Fiveการติดตาม OKR โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับแดชบอร์ดการทบทวนตนเองที่ดีที่สุดและการตบมือแสดงความยินดีมีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)รวมแพลตฟอร์ม: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
อาสนะการจัดการโครงการและงานการติดตามความคืบหน้าทางสายตาและการผสานรวมที่หลากหลายเริ่มต้นฟรี: $13.49/เดือนต่อผู้ใช้ขั้นสูง: $30.49/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง องค์กร+: ราคาตามตกลง
เบตเตอร์เวิร์คส์ข้อเสนอแนะและการสื่อสารการสอบเทียบที่ปราศจากอคติองค์กร: ราคาตามตกลงตลาดกลาง: ราคาตามตกลง
เพอร์เพิลบ็อกซ์การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประสานงานของทีมการจัดการความสามารถ: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพลตฟอร์ม OKR: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพ็กเกจมืออาชีพแบบครบวงจร: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพ็กเกจพรีเมียมแบบครบวงจร: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)แพ็กเกจสำหรับองค์กร: ราคาตามการตกลง
เพอร์ฟอร์มยาร์ดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถปรับแต่งได้การถ่ายทอดเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและรอบการทบทวนที่ปรับแต่งได้การจัดการประสิทธิภาพ: $5-$10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เริ่มต้นที่ $1-$3/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
จ้างบุคลากรการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานแผนผังองค์กรโดยละเอียดธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
ผลลัพธ์เชิงปริมาณรายงานการเปรียบเทียบมาตรฐานไฮไลท์ความสำเร็จและประวัติเวอร์ชัน OKRสิ่งจำเป็น: ฟรีระดับ: $9/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
Kallidus Performการเรียนรู้และการพัฒนา และการจัดการวงจรชีวิตของพนักงานการติดตาม OKR แบบหลายระดับราคาพิเศษตามความต้องการ
Profit. coการจัดการ OKR ที่สามารถปรับแต่งได้400+ KPI ที่สร้างไว้แล้วและกำหนดเองได้ พร้อมแดชบอร์ดแบบกราฟิกราคาพิเศษตามความต้องการ
วิวา โกลส์การตั้งเป้าหมายและการติดตามโดยใช้เทมเพลตกรอบการนำเสนอพร้อมใช้งานสำหรับ PowerPointMicrosoft Viva ใน Microsoft 365: มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของแผน Microsoft 365 enterpriseMicrosoft Viva Employee Communications and Communities: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)Microsoft Viva Suite: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
มูนแคมป์การออกแบบกลยุทธ์แบบลำดับชั้นแผนภูมิกลยุทธ์จำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น) มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น) องค์กร: ราคาตามตกลง

15 เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มาดูเครื่องมือ OKR ที่ติดอันดับ 15 อันดับแรกของฉันกัน ฉันได้เน้นคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของแต่ละเครื่องมือไว้เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

1.คลิกอัพ

แดชบอร์ด ClickUp
จัดการโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สร้าง, บรรลุ, และติดตามทุก OKR ของคุณในทุกทีมและแผนกในที่เดียวด้วย ClickUp

อาจเรียกได้ว่าเราลำเอียง แต่ ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการบริหารโครงการแบบ OKR อย่างแท้จริง ด้วยฟีเจอร์การประเมินผลงานขั้นสูงและความสามารถในการบริหารทีมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ ClickUp มอบคุณค่ามากกว่าซอฟต์แวร์บริหารโครงการและเครื่องมือ OKRฟรีส่วนใหญ่เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและสามารถปรับแต่งให้ติดตามและบริหาร OKR ได้ในทุกอุตสาหกรรม

ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ OKR

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการ OKR ที่ฉันเลือกใช้ ฉันใช้มันเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การตลาดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดการได้มาซึ่งลูกค้าโดยรวมของเรา

การใช้ ClickUp ช่วยเพิ่มความโปร่งใสระหว่างแผนกต่างๆ และทำให้ฉันสามารถติดตามการจัดการประสิทธิภาพสำหรับทีมเล็กๆ แต่ทรงพลังของฉันได้อย่างใกล้ชิด

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ OKR ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน:

การจัดการเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Goals

เป้าหมาย ClickUp
กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทของคุณโดยใช้ ClickUp Goals

ฉันใช้ClickUp Goalsเพื่อจัดการ OKR ของฉันในศูนย์กลางเดียว

คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์การตั้งเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่ OKR ส่วนบุคคลไปจนถึงเป้าหมายระดับองค์กร ฉันสามารถปรับแต่งเป้าหมายได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งชื่อ กำหนดวันครบกำหนด เพิ่มผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ควบคุมการเข้าถึง และแบ่งปันรายละเอียดของแต่ละเป้าหมายออกเป็นวัตถุประสงค์และหมุดหมายที่สามารถวัดผลได้

คุณสมบัติของเป้าหมาย ClickUp
แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยโดยใช้ ClickUp Goals กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า

ฉันใช้ ClickUp Targets เพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ ฉันสามารถตั้งเป้าหมายได้หลายเป้าหมายต่อหนึ่งเป้าหมาย และสามารถปรับแต่งชื่อ คำอธิบาย ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดการติดตาม (เช่น สกุลเงิน งาน และตัวเลข) ได้ตามต้องการ

ตัวอย่างเช่น: หากเป้าหมายคือการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนจากบทความในบล็อกของเราขึ้น 25% ภายในสามเดือน ฉันจะแบ่งเป้าหมายใหญ่นี้ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยหรือเป้าหมายย่อย เช่น

  • การเผยแพร่บทความบล็อกใหม่ 100 บทความต่อเดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ 50 อันดับแรกของบทความบล็อกที่มีอยู่ตามปริมาณการเข้าชมเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่ม CTA แบบโต้ตอบ
  • สร้างแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า 20 ชิ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้ เต็มไปด้วยคุณค่า เป็นทรัพยากรฟรีที่มาพร้อมกับบทความบล็อกยอดนิยมของเรา

แนวทางนี้มอบแผนที่นำทางแบบขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของเรา พร้อมทั้งให้ฉันได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมาย

การจัดระเบียบ OKRs โดยใช้เทมเพลตของ ClickUp

ฉันไม่จำเป็นต้องสร้างและจัดการ OKRs จากศูนย์อีกต่อไป ขอบคุณห้องสมุดเทมเพลตที่สมบูรณ์ของ ClickUp

จัดโครงสร้าง OKR และโครงการของคุณ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp
จัดโครงสร้าง OKR และโครงการของคุณ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ OKR ของ ClickUp ให้กรอบการทำงานในการจัดระเบียบ OKR ตามความต้องการของฉัน—ฉันสามารถจัดเรียงวัตถุประสงค์ตามลำดับความสำคัญ แผนก ความคืบหน้า ระยะเวลา และอื่นๆ ได้ แผนการวางแผน (Planning Cadence) กำหนดโครงสร้างในการสร้าง OKR และรายการ OKR (OKR Lists) ช่วยแยกเป้าหมายออกเป็นกิจกรรมต่างๆ

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ห้าฟิลด์และประเภทการดู รวมถึงสถานะเจ็ดสถานะสำหรับการติดตาม OKR อย่างแม่นยำ เทมเพลตนี้ทำให้การติดตามเป้าหมายของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น

มอบการมองเห็นใน OKR ทั่วทั้งบริษัท ติดตามความคืบหน้า รักษาความโปร่งใส และรวบรวมการดำเนินการประจำวันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
มอบการมองเห็นใน OKR ทั่วทั้งบริษัท, ติดตามความคืบหน้า, รักษาความโปร่งใส, และรวบรวมการกระทำรายวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นด้วย ClickUp's OKR Framework Template

อีกทางเลือกหนึ่งฉันชอบใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก มันช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ลดความคลุมเครือ และปรับปรุงความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีม

ทีมของฉันและฉันใช้เทมเพลตเพื่อ:

  • สร้างเป้าหมาย SMARTที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีม
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ระบุอุปสรรคและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  • มุ่งเน้นที่สิ่งสำคัญ

สิ่งนี้ยังมีประโยชน์ในระหว่างการประชุม OKRของทีมทั้งหมดเมื่อฉันต้องดึงรายงานความคืบหน้าเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแนวทางของเรา

การสร้าง OKR โดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brain
สร้าง OKR ที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ ClickUp Brain

ฉันไม่สามารถทำงานคิดไอเดียหรือระดมสมองได้โดยไม่มีClickUp Brainอีกต่อไปแล้ว!เครื่องมือ AIนี้แนะนำ OKR ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้ติดตามโดยอิงจากงานใน ClickUpและกิจกรรมแบบเรียลไทม์ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของฉัน

นี่คือวิธีที่ฉันทำ:

  • ป้อนข้อมูลงานและกิจกรรม: ClickUp Brain วิเคราะห์งานและกิจกรรมภายใน Workspace เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้าง OKRs ฉันสามารถป้อนข้อมูลที่จำเป็นเองหรืออนุญาตให้ ClickUp Brain รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจาก Workspace
  • สร้าง OKR: เมื่อ ClickUp Brain ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะแนะนำ OKR ตามงานและกิจกรรมที่ได้วิเคราะห์ไว้ OKR เหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะกับบริบทการทำงานและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
  • ตรวจสอบและแก้ไข: ตรวจสอบ OKR ที่เสนอและทำการแก้ไขหรือปรับแต่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของฉัน
  • สรุปและนำไปใช้: เมื่อฉันพอใจกับ OKR ที่สร้างขึ้นแล้ว ฉันจะสรุปและนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของฉัน และติดตามความคืบหน้าโดยใช้คุณสมบัติการติดตามของ ClickUp

เพียงแค่ให้บริบทที่จำเป็น เช่น พื้นที่ที่เน้น ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือตัวชี้วัดหลัก ฉันก็สามารถสร้าง OKR ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากและทำให้มั่นใจว่า OKR นั้นมีข้อมูลสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบเป้าหมายที่คล้ายกันโดยใช้โฟลเดอร์—ดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว
  • เพิ่มคำอธิบายที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแต่ละเป้าหมายและเป้าหมายย่อย เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร
  • เชื่อมโยงงานใน ClickUpกับเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดและติดตามผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดได้ เช่น ตัวเลข (เช่น การสร้างบทความบล็อก 15 บทความต่อสัปดาห์) มูลค่าทางการเงิน (เช่น การทำรายได้ถึง 75,000 ดอลลาร์ต่อเดือน) หรือเป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ (เช่น การชำระเงินให้กับผู้รับเหมา—ใช่/ไม่ใช่)
  • กำหนดเจ้าของเป้าหมายหนึ่งคนหรือหลายคน จัดการสิทธิ์การดูและการแก้ไข และควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึง OKR ของคุณได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp นั้นน่ากังวล

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้รายอื่นชื่นชอบวิธีที่ ClickUp ช่วยเสริมความรับผิดชอบและทำให้บทบาทของโครงการต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น

ความสามารถในการกำหนดบทบาทเฉพาะและมอบหมายงานได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสภายในทีมของเรา ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนและความสับสนได้อย่างมาก เราทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีกว่าเดิม

เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ด OKR สำหรับโครงการของคุณ—ด้วย ClickUp ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

2. Weekdone

วีคโดน
ผ่านทางWeekdone

Weekdone เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ช่วยในการสื่อสารกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทไปยังพนักงานทุกคนและนำไปปฏิบัติด้วยวัตถุประสงค์ระดับทีมรายไตรมาส

เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน ด้วยระบบกระดานผู้นำที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถโหวตให้คะแนนกันและกันได้ การยอมรับนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนร่วมแต่ละคนได้รับการสังเกตเห็น และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่

เหมาะที่สุดสำหรับการวัดความก้าวหน้าประจำสัปดาห์

ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต้องการการกระทำที่สม่ำเสมอและมีความหมายในทุกๆ วัน เมื่อฉันตั้งเป้าหมาย OKR รายไตรมาส ฉันจะทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นทุกสิ้นสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและมั่นใจว่าความพยายามของฉันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง

ขณะที่ทดสอบคุณสมบัติของ Weekdone ฉันชอบคุณสมบัติการอัปเดตสัปดาห์ละครั้ง และตัวเลือกในการจัดการประชุมเช็คอินรายสัปดาห์

สำหรับโครงการที่ต้องการให้ฉันมีส่วนร่วมมากขึ้น ฉันมักจะชอบจัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันกับทีมของฉัน แต่การชนกันของตารางเวลากลับเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราต้องการ!

ในกรณีเช่นนี้ ฟีดข่าวประจำวันของ Weekdone มีประโยชน์มาก—มันช่วยให้ฉันทราบถึงสิ่งที่สมาชิกในทีมของฉันกำลังทำอยู่ และฉันยังสามารถชมเชยเพื่อนร่วมทีมที่ทำผลงานได้ดีหรือแบ่งปันคำแนะนำได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone

  • กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละแผนก รวมถึงทั้งองค์กร
  • ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลกระทบสูงพร้อมเป้าหมายและอัปเดตประจำสัปดาห์
  • โหวตให้คะแนนพนักงานที่มีผลงานดีด้วยกระดานผู้นำ
  • ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าทีมและงานต่างๆ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักอย่างไรโดยใช้แผนผังลำดับชั้น
  • ร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมที่อยู่ห่างไกล

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • รองรับได้สูงสุดสามคนในแผนฟรี
  • การตั้งเป้าหมายนั้นตรงไปตรงมา แต่การสร้าง OKR ที่เฉพาะเจาะจงนั้นค่อนข้างท้าทายกว่า

ราคาของ Weekdone

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $108/เดือน (แพ็กเกจ 10 ผู้ใช้, $10.80 ต่อผู้ใช้/เดือน)

คะแนนและรีวิวของ Weekdone

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

3. กระดานงาน

กระดานงาน
ผ่านทางWorkboard

Workboard นำเสนอฟีเจอร์ OKR ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ การมองเห็นเป้าหมาย และการติดตามความก้าวหน้า อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับ แต่แน่นอนว่ามันทำหน้าที่ในการช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ

ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

คุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับฉันคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น Microsoft Teams, Jira, Slack และ Outlook, แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย และการติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด

ฉันยังพบสมุดบันทึกอัจฉริยะที่บันทึกบทเรียนสำคัญและข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Workboard

  • ตั้งเป้าหมายและ OKRs, สรุปสถานะ, และรับภาพรวมความคืบหน้าของพนักงานด้วย Co-Author (เครื่องมือ AI ของ Workboard)
  • มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงภายในที่ประชุมและติดตามความคืบหน้าในพื้นที่การทำงานร่วมกันของ Workboard ที่เรียกว่า Workstream
  • ขับเคลื่อนความรับผิดชอบผ่านการแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติ
  • ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • รับรายงานที่ปรับแต่งได้และแชร์ไปยังทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ข้อจำกัดของบอร์ดงาน

  • ซอฟต์แวร์อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของบอร์ดงาน

  • ไม่มีให้บริการ

คะแนนและรีวิวของกระดานงาน

  • G2: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. ตาข่าย

ตารางตาข่าย
ผ่านทางLattice

ผมมักเห็นองค์กรละเลยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน: พนักงานต้องเห็นได้ว่าพวกเขามาไกลแค่ไหนแล้ว และงานของพวกเขามีส่วนร่วมกับภาพใหญ่ขององค์กรอย่างไร—นี่คือวิธีที่ได้ผลแน่นอนในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน!

ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เครื่องมือการจัดการบุคลากรที่มีแก่นสาร Lattice ช่วยเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของบุคคลกับความสำเร็จขององค์กร

เครื่องมือนี้ผสาน OKRs เข้ากับกลยุทธ์การจัดการประสิทธิภาพของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของทีมสอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจสูงสุด

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ OKR นี้คือการเน้นที่การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง มันช่วยให้ฉันสามารถนัดหมายแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมและทำการตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่าทุกการกระทำมีจุดประสงค์และขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย และปัญหาได้รับการแก้ไขโดยไม่เสียเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • จัดแนวเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดแนวที่ใช้งานง่ายของ Lattice
  • ติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่ผสานรวมซึ่งสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
  • ปรับแต่ง OKR ด้วยเทมเพลตที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะ
  • ผสานเครื่องมือกับ Jira, Salesforce และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs และเป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การมีส่วนร่วม: +$4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: +$4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ค่าตอบแทน: +$6/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (120+ รีวิว)

คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Latticeได้แก่ แบบสำรวจความผูกพัน การติดตาม OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ฉันชอบการออกแบบ UI ของแพลตฟอร์มทั้งหมด ความเป็นมิตรและความเรียบง่ายไม่เพียงแต่ในการจัดการเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมทั้งหมดด้วย รวมถึง Lattice University และ Help Desk ของ Lattice เราใช้ฟีเจอร์มากมาย เช่น การประชุมแบบ 1:1 การอัปเดต ข้อเสนอแนะ แบบสำรวจการมีส่วนร่วม การติดตามเป้าหมาย/OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดไปและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

5. 15Five

15Five
ผ่านทาง15Five

15Five เป็นแพลตฟอร์ม SaaS ด้านทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ OKR ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและยกระดับการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานผ่านการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและการให้รางวัลและการยอมรับแก่พนักงาน

ดีที่สุดสำหรับการติดตาม OKR ที่อิงตามการให้ข้อเสนอแนะ

ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเน้นที่การสนับสนุนวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้จัดการและพนักงาน แดชบอร์ด Best-Self Review เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม—มันผสานการเติบโตส่วนบุคคลของพนักงานเข้ากับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

ในฐานะผู้จัดการ ฉันใช้แดชบอร์ดการทบทวนเพื่อดูความก้าวหน้าของทีม และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนสามารถใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของวงจรการทบทวนส่วนตัวของพวกเขา

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือ "High Fives" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการให้รางวัลจากเพื่อนร่วมงานที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี. สมาชิกทีมสามารถให้ "High Five" แก่กันเพื่อแสดงความชื่นชม และผู้นำทีมสามารถใช้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและการมีส่วนร่วม.

นอกจากนี้ 15Five ยังมีเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังและการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยมอีกด้วย ฉันชอบการเชื่อมต่อกับ Google Calendar อย่างราบรื่นมาก—ทำให้การนัดหมายแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของฉันเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก โดยสามารถทำได้โดยตรงจากแอป

15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • ให้และรวบรวมข้อเสนอแนะด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบประจำสัปดาห์ที่ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
  • เสริมสร้างการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
  • ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams และแพลตฟอร์ม HRIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ 15Five

  • การพึ่งพาการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้เป็นประจำ: ประสิทธิภาพของเครื่องมือจะลดลงหากไม่มีการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอจากผู้ใช้ทุกคน

15Five ราคา

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)

15Five คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (‎880+ รีวิว)

6. อาสนะ

อาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถในการจัดการโครงการ ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ OKR เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงาน

แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการงานเข้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท และการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ฉันชอบฟีเจอร์การติดตามความคืบหน้าของ Asana เป็นพิเศษ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณวางแผนที่จะเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพและติดตามผลในระดับที่ใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ Asana ยังรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ระบบเทคโนโลยีของคุณมีความกระชับและกระบวนการทำงานราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองรายการ
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • วางแผนสปรินต์และกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ติดตามความคืบหน้าของ OKR ของทีมแบบเรียลไทม์ด้วยพอร์ตโฟลิโอ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 15 คนต่อทีม
  • มุ่งเน้นที่งานเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ความสำคัญต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงลดลง
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคนพร้อมกันได้ ทำให้การร่วมมือในการตั้งเป้าหมายซับซ้อนขึ้น

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ชอบวิธีที่Asanaช่วยให้พวกเขาเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว:

การตั้งเป้าหมายและ OKR แบบบนลงล่าง จากวัตถุประสงค์หลักสู่การวางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด

7. Betterworks

เบตเตอร์เวิร์คส์
ผ่านทางBetterworks

Betterworks เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยกำหนด OKR เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรและการสอดคล้องของพนักงาน มันผสานการติดตามเป้าหมายกับการโค้ชประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ดีที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการสื่อสาร

เราพบว่าความสามารถของ Betterworks ในการปรับขนาด OKRs ในองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนการสื่อสารที่โปร่งใส การจัดแนวเป้าหมาย และการประเมินความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ฉันชอบที่เครื่องมือนี้ช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่พนักงาน—ยึดมั่นในความก้าวหน้าของพวกเขา ลงทุนในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาของพวกเขา ฉันสามารถนัดหมาย 1:1 กับสมาชิกในทีมได้ทันที ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากพวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาได้

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นความสำเร็จและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในที่สุดจะนำพาองค์กรเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks

  • วางแผนพัฒนาในแต่ละไตรมาสและกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้า
  • ใช้ความคิดเห็นจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
  • ดำเนินการสอบเทียบและรับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน
  • เปลี่ยนผู้จัดการให้กลายเป็นโค้ช และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

ข้อจำกัดของ Betterworks

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และจากหลายผู้ประเมินมีให้เฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น

ราคาของ Betterworks

  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ตลาดกลาง: ราคาตามตกลง

Betterworks รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 3. 9/5 (15+ รีวิว)

8. เพอร์เพิลบ็อกซ์

เพอร์เพิลบ็อกซ์
ผ่านทางPeoplebox

Peoplebox ผสานการตั้งเป้าหมายเข้ากับการบริหารจัดการบุคลากร ทำให้ OKRs เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของทุกคน

ดีที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง

Peoplebox มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การอัปเดตเป้าหมายอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, และการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ผสานรวมไว้, ทำให้เกิดการปรับให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง และการหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

การวิเคราะห์ที่ทรงพลังของมันช่วยให้ฉันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประสานงานของทีมได้อย่างลึกซึ้ง ฉันสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (ในกรณีของฉันคือทีมที่มีบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้) และตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

Peoplebox ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย ทำให้ทีมสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Peoplebox

  • จัดเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการติดตาม OKR อย่างตรงไปตรงมา
  • อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและรับทราบความคืบหน้าของตนเอง
  • จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิผลพร้อมวาระการประชุมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและการติดตามผลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ OKR
  • ทำให้การอัปเดตเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและให้ทุกคนทราบสถานะของเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Peoplebox

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทางฟีเจอร์ขั้นสูง
  • ไม่มีแพ็กเกจรายเดือน

ราคาของ Peoplebox

  • การบริหารจัดการบุคลากร: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
  • แพลตฟอร์ม OKR: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • ชุดบริการมืออาชีพเต็มรูปแบบ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
  • แพ็กเกจพรีเมียมเต็มรูปแบบ: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Peoplebox

  • G2: 4. 5/5 (300 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (229 รีวิว)

9. PerformYard

เพอร์ฟอร์มยาร์ด
ผ่านทางPerformYard

ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรในการบรรลุความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ PerformYard ช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการจัดการ OKR เป็นไปอย่างชัดเจนในทุกระดับของบริษัท โดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งานเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ฉันชอบเป็นพิเศษที่การใช้งานและเริ่มต้นเครื่องมือนี้ทำได้อย่างราบรื่น PerformYard น่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ OKR และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือ การกำหนดเป้าหมายที่ยืดหยุ่น การปรับแต่งรอบการทบทวน และกลไกการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PerformYard ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบ HR ที่มีอยู่เดิม มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ PerformYard

  • ปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต OKR ที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่น
  • เสริมสร้างการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ผ่านการถ่ายทอดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพข้ามแผนก
  • อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการปรับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
  • ปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกรอบเวลาและเกณฑ์เฉพาะขององค์กรของคุณ
  • ผสานระบบกับระบบ HR ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลและลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ

ข้อจำกัดของ PerformYard

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ OKR อื่น ๆ
  • ความโปร่งใสด้านราคายังไม่เพียงพอ เนื่องจากรายละเอียดไม่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างชัดเจน ทำให้จำเป็นต้องติดต่อโดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคา

ราคาของ PerformYard

  • การจัดการประสิทธิภาพ: $5-$10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เริ่มต้นที่ $1-$3/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)

PerformYard รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

10. Hirebook

Hirebook
ผ่านทางHirebook

Hirebook จัดระเบียบวิธีการบริหารจัดการที่ยุ่งเหยิงและแนะนำพนักงานให้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือนี้จะแปลงกิจกรรมประจำวันให้เป็นผลลัพธ์สำคัญโดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานเห็นผลกระทบที่พวกเขากำลังสร้างได้อย่างชัดเจนและรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่

ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมและผสานการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน Hirebook นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาอย่างดี บางส่วนช่วยส่งเสริมการสื่อสารเป็นประจำและวงจรการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวก: การเช็คอิน, การอัปเดตผลลัพธ์สำคัญ, การประชุมแบบตัวต่อตัว และอื่นๆ

ผมพบว่าแผนผังองค์กรเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของผม

เนื่องจากทีมของเราเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงยากที่จะติดตามว่าใครกำลังทำงานในแผนกใดและโครงการใด ด้วยแผนผังองค์กร ฉันสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาในระดับรายละเอียด และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นผ่านการตรวจสอบความคืบหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Hirebook

  • มองเห็นความก้าวหน้าด้วย OKR แบบลำดับชั้นและส่งเสริมให้พนักงานติดตามความคืบหน้าของตนเองและส่วนร่วมในภาพรวมอยู่เสมอ
  • รับรายงาน OKR ส่งตรงถึงอีเมลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
  • ปรับแต่งการเช็คอินตามแผนก ทีม หรือบุคคล—ถามคำถามที่เกี่ยวข้องและรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างถูกต้อง
  • ให้พนักงานสามารถเช็คอินในโหมดอะซิงโครนัส

ข้อจำกัดของ Hirebook

  • ไม่มีแผนฟรี
  • ไม่สามารถมอบหมายเป้าหมายหรือภารกิจให้กับสมาชิกทีมหลายคนได้

ราคาของ Hirebook

  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Hirebook

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบความง่ายและความเป็นธรรมชาติในการใช้งานเครื่องมือนี้ และรู้สึกประหลาดใจกับความสามารถที่หลากหลายของมัน

แม้ว่าฉันจะซื้อ hirebook มาเพื่อความสามารถในการจัดแนว OKR ของพวกเขา แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ได้ค้นพบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พวกเขามีให้ (เช่น การสร้างการประชุมกับเพื่อนร่วมทีมและสามารถติดตามหลายหัวข้อในวาระการประชุมได้ตลอดเวลา การตั้งค่า KPI รายวันสำหรับพนักงานที่เน้นการปฏิบัติงาน การเช็คอินเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสามารถบอกคุณได้อย่างสม่ำเสมอว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและมีอะไรกังวล)

11. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ผ่านผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กร Quantive's OKR software เพิ่มความยืดหยุ่นอย่างมากให้กับกระบวนการจัดการ OKR โดยสามารถนำเข้าข้อมูลจากแอปของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติและอัปเดต OKR โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง!

เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบรายงาน

ระหว่างการทดสอบของเรา คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือความสามารถในการวัดผลการก้าวหน้าและกระบวนการเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้

ในกรณีของฉัน วัตถุประสงค์คือการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกให้เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเราดำเนินการไปและระบบมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำงานได้ ฉันสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของฉันกับลูกค้า Quantive รายอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายคล้ายกันได้

กระบวนการเปรียบเทียบมาตรฐานนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจสถานการณ์การเข้าชมแบบออร์แกนิกได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเราเกือบจะเทียบเท่ากับมาตรฐานแล้ว ฉันจึงมั่นใจว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง

คุณสมบัติเด่นของผลลัพธ์เชิงปริมาณ

  • เน้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมหรือบุคคล และให้รางวัลแก่ผลงานด้วยเหรียญตรา, กิฟ, และความคิดเห็นเพื่อรักษาให้ระดับการมีส่วนร่วมสูง
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม OKR ของทีมคุณให้เป็นปัจจุบัน และรักษาประวัติการตรวจสอบด้วยบันทึกกิจกรรม
  • ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและทำงานร่วมกันในเป้าหมายและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง Slack และ Microsoft Teams
  • สร้างแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจโครงสร้างของบริษัท

ข้อจำกัดของผลลัพธ์เชิงปริมาณ

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการฝึกอบรมต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่

การกำหนดราคาแบบเชิงปริมาณ

  • สิ่งจำเป็น: ฟรี
  • ขนาด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง

ผลการประเมินและรีวิวเชิงปริมาณ

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)

12. Kallidus Perform

Kallidus Perform
ผ่านทางKallidus Perform

Kallidus Perform เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพและเพิ่มกระบวนการตั้งเป้าหมายภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญได้อย่างชัดเจนทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) และการบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงาน

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันโดดเด่นสำหรับฉัน ฉันชอบวิธีที่มันทำให้การติดตามและการจัดการ OKR หลายระดับง่ายขึ้น ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

แต่จุดแข็งของ Kallidus ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟีเจอร์ OKR ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเท่านั้น มันยังเป็นระบบนิเวศที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาทุกประเภทอีกด้วย ฉันได้ลองเปลี่ยนเส้นทางการฝึกอบรมผ่าน Kallidus โดยปรับแต่งเทมเพลตและออกแบบโมดูลต่าง ๆ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งทีม

Kallidus Perform ยังรองรับวงจรการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผสานการตรวจสอบเป็นประจำและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีสมาธิกับเป้าหมายของพวกเขา ฉันขอแนะนำสำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวในปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Kallidus Perform

  • ปรับแต่งการตั้งเป้าหมายให้ราบรื่นด้วยเทมเพลต OKR ที่สามารถปรับแต่งได้และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเปิดโอกาสให้มีการให้ข้อเสนอแนะและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ทำให้การติดตามประสิทธิภาพง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้และใช้ประโยชน์จาก OKR ได้โดยง่าย
  • ปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการและกรอบเวลาเฉพาะของแต่ละทีม
  • ผสานโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเข้ากับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ข้อจำกัดของ Kallidus Perform

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถชันได้เนื่องจากความลึกของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่
  • ความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มีจำกัด

Kallidus Perform ราคา

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

Kallidus Perform's ratings & reviews

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. กำไร. co

Profit.co
ผ่านทางProfit.co

Profit. co เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR อีกตัวหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากมีแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันมีการออกแบบการไหลของผู้ใช้ที่สวยงามและการปรับแต่งที่ละเอียดซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่ชื่นชอบในการใช้งาน

ดีที่สุดสำหรับการจัดการ OKR ที่ปรับแต่งได้

Profit. co นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ส่งเสริมความสอดคล้องในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ฉันประทับใจกับ KPI ที่สร้างไว้แล้วกว่า 400 รายการและ KPI ที่ปรับแต่งได้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะใช้งาน Profit.co ฉันมักจะเน้นย้ำกับเพื่อนร่วมงานถึงความโดดเด่นของแดชบอร์ดที่ดูเป็นภาพชัดเจนอยู่เสมอ ในฐานะพื้นที่ครบวงจรสำหรับการแบ่งปันอัปเดต ข้อเสนอแนะ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย Profit.co ทำงานได้ดีมาก—ช่วยให้ฉันสำรวจข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์และติดตาม OKR ได้อย่างใกล้ชิดขณะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง OKR สำหรับทีมได้โดยใช้คู่มือและเทมเพลต OKR ที่มีให้

ฉันชอบที่แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการนำเสนอทรัพยากรทางการศึกษา โมดูลการฝึกอบรมช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก OKR และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งบริษัท

กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co

  • ให้พนักงานได้รับภาพรวมของวิสัยทัศน์ของบริษัทผ่านแดชบอร์ดการจัดให้สอดคล้อง
  • ใช้ประโยชน์จาก KPI ที่ติดตั้งไว้แล้วกว่า 400 รายการและ KPI ที่กำหนดเองเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งและสร้างช่วงเวลาของ OKR หรือรอบการประเมินผลการทำงาน พร้อมชื่อเรื่องและระยะเวลาตามที่คุณต้องการ

กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท

  • ไม่สามารถสร้างฟิลด์ OKR แบบกำหนดเองได้ในแผนฟรี
  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asana, Trello, Proofhub
  • ไม่สามารถมองเห็นงานของคุณในมุมมองแกนต์

กำไร. การตั้งราคาแบบ co

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

Profit. co คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

14. วีวา โกลส์

วิวา โกลส์
ผ่านทางViva Goals

Microsoft Viva Goals เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR เชิงกลยุทธ์ที่ผสานรวมอยู่ในชุด Microsoft Viva ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดขององค์กร

เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูป

การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบนิเวศของไมโครซอฟต์, Viva Goals ช่วยให้คุณสามารถตั้ง, ติดตาม, และจัดการเป้าหมายและผลลัพธ์หลักได้ที่ทั้งระดับทีมและระดับองค์กร.

การผสานรวมอย่างรวดเร็วและราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของไมโครซอฟต์ เช่น Teams และ Azure DevOps เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี

นอกจากนี้ Viva Goals ยังสามารถอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูง ฉันยังรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นจำนวนOKR และเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการตั้งเป้าหมายและติดตามประสิทธิภาพในระดับใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Viva Goals

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการของ Microsoft Office ได้อย่างราบรื่นเพื่อรักษาการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
  • ระบบอัตโนมัติการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ขับเคลื่อนการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคลและทีมอย่างชัดเจนกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มอบข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ OKR
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยใช้ Microsoft Teams สำหรับการสื่อสารและการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับ OKRs

ข้อจำกัดของ Viva Goals

  • การพึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อาจจำกัดความน่าสนใจสำหรับองค์กรที่ไม่ได้ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อย่างสมบูรณ์
  • ค่าใช้จ่ายอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ เนื่องจากการตั้งราคาโดยทั่วไปจะถูกรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Viva หรือ Microsoft 365
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการนำไปใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับอินเทอร์เฟซของ Microsoft มาก่อน

ราคาของ Viva Goals

  • Microsoft Viva ใน Microsoft 365: มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ Microsoft 365
  • Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • Microsoft Viva Workplace Analytics และความคิดเห็นของพนักงาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • Microsoft Viva Suite: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)

Viva Goals คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

15. มูนแคมป์

มูนแคมป์
ผ่านทางMooncamp

Mooncamp เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างและสื่อสารกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับบุคคลภายในองค์กร และส่งเสริมความสอดคล้องทั่วทั้งบริษัทโดยใช้ OKRs

ดีที่สุดสำหรับการออกแบบกลยุทธ์แบบลำดับชั้น

ฉันได้ลองใช้ฟีเจอร์แผนผังกลยุทธ์เพื่อมอบมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรให้กับทุกคน กระดานวาดภาพที่แก้ไขได้ช่วยให้ฉันสามารถวางแผนพื้นที่สำคัญที่เราจะมุ่งเน้นในไตรมาสนี้ เป้าหมาย และโครงการต่างๆ ตามลำดับชั้นได้

ตัวอย่างเช่น ลำดับชั้นวัตถุประสงค์รายไตรมาสสำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้าของเรา มีลักษณะดังนี้:

พื้นที่เน้น: ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า

วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการตอบสนองและประสิทธิภาพของการสนับสนุนลูกค้า

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาการตอบสนองเฉลี่ยต่อการสอบถามของลูกค้าลง 20%
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุอัตราการแก้ไขปัญหาที่ 90% ในการติดต่อครั้งแรก
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจในการสนับสนุนลูกค้าเป็น 85%

โครงการริเริ่ม:

  • นำระบบออกตั๋วใหม่มาใช้เพื่อติดตามและจัดการการสอบถามได้ดียิ่งขึ้น
  • ฝึกอบรมตัวแทนบริการลูกค้าเกี่ยวกับเทคนิคการแก้ปัญหาขั้นสูง
  • สร้างฐานความรู้บริการลูกค้าเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วขึ้น

ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทีมของฉันเข้าใจลำดับขั้นตอนนี้ทีละขั้นตอนได้ในพริบตาและดำเนินการตามนั้น

คุณสมบัติเด่นของ Mooncamp

  • ทำการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจำนวนมากพร้อมกันโดยใช้การดำเนินการ เช่น แก้ไข ลบ หรือทำซ้ำ
  • ทำให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้โดยสาธารณะหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัว—การควบคุมอยู่ในมือคุณ
  • ผสานเครื่องมือกับ Slack หรือ Microsoft Teams และทำการตรวจสอบเป็นประจำ
  • เพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองให้กับเป้าหมายของคุณโดยใช้คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของ Mooncamp

  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่ราบรื่นเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Mooncamp

  • จำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Mooncamp

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เกือบทั้งหมดของผู้ใช้ Mooncamp(เช่นเดียวกับฉัน) ชื่นชมความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานของเครื่องมือนี้ โดยยกย่องว่าทำให้การจัดการ OKR ของพวกเขาง่ายขึ้น

ฉันใช้ Mooncamp สำหรับติดตาม OKRs และมันช่วยได้มากในการทำให้ฉันติดตามเป้าหมายของฉันได้ดีขึ้น ฉันเคยใช้เครื่องมือติดตาม OKRs อื่น ๆ มาก่อน แต่ฉันสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ดีขึ้นกับ Mooncamp นี่เป็นเพราะความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่นของมัน ซึ่งมีความสำคัญมากในสตาร์ทอัพ เนื่องจากความ 우선อาจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือ OKR

เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR มอบประโยชน์หลากหลายที่สามารถปรับปรุงวิธีการที่องค์กรตั้งเป้าหมายและวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปนี้คือประโยชน์หลัก:

1. การจัดให้สอดคล้องและความโปร่งใส

เครื่องมือ OKR ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเห็นความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างไร

ความโปร่งใสช่วยให้ความพยายามของแผนกและทีมต่างๆ สอดคล้องกัน ส่งเสริมแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. ความสนใจและความชัดเจนเพิ่มขึ้น

โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ เครื่องมือ OKR ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบมากที่สุด

สำหรับเรา นั่นหมายถึงการไม่เสียแรงไปกับงานที่มีความสำคัญต่ำอีกต่อไป และทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

3. การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพนักงานเข้าใจว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้น

โดยการใช้ ClickUp ในการติดตาม OKRs ที่ ClickUp เราสามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้ เนื่องจากพนักงานสามารถเห็นผลลัพธ์จากความพยายามของตนเองและเข้าใจบทบาทของตนในความสำเร็จของบริษัท

4. ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว

เครื่องมือ OKR ส่งเสริมการตรวจสอบและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความคล่องตัวนี้ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

5. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ด้วยเครื่องมือ OKR การตัดสินใจจะมีความเป็นข้อมูลมากขึ้น ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ผลลัพธ์ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลตามข้อมูลประสิทธิภาพจริงแทนที่จะเป็นการคาดคะเน ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

เราสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การผลิตเนื้อหาเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือเราควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก่อน

6. การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

ด้วยตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น

แนวทางที่มีโครงสร้างของเครื่องมือ OKR ช่วยปูทางสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นวัตถุประสงค์ โปร่งใส และไม่มีอคติ พร้อมทั้งช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุง

7. การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติการวัดผลและการรายงานเป็นประจำของเครื่องมือ OKR ส่งเสริมให้เกิดวงจรต่อเนื่องของการตั้งเป้าหมาย การวัดผลลัพธ์ และการปรับปรุงกลยุทธ์

กระบวนการที่ดำเนินอยู่นี้ส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ที่ ClickUp มันยังปรากฏชัดในหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา: เติบโต 1% ทุกวัน

8. ความสามารถในการขยายขนาด

เครื่องมือ OKR สามารถปรับขนาดได้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น เครื่องมือสามารถปรับให้เข้ากับโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นและรองรับผู้ใช้ได้มากขึ้น

แนวโน้มเครื่องมือ OKR

ซอฟต์แวร์ OKR มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการปรับให้สอดคล้องกัน นี่คือแนวโน้มสำคัญบางประการในภูมิทัศน์ของเครื่องมือ OKR ที่ควรจับตามอง:

1. OKRs กำลังขยายตัวไปนอกเหนือจากธุรกิจ

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา และแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป กำลังนำกรอบการทำงาน OKR มาใช้สำหรับการตั้งเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในบริษัทขนาดใหญ่และแบบดั้งเดิมมากขึ้นที่จะผสมผสาน OKRs กับ KPI เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวมการตั้งเป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาสสำหรับโครงการที่มี KPI ความสำเร็จประจำปีที่เข้มงวดมากขึ้น

2. การวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการรายงานที่ซับซ้อนมากขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นในเครื่องมือ OKR

องค์กรต่างๆ กำลังแสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพและแนวโน้มที่สามารถชี้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

เครื่องมือ OKR กำลังผสานรวมคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI

3. ประสบการณ์ของผู้ใช้และการเข้าถึงกำลังดีขึ้น

มีแนวโน้มที่เครื่องมือ OKR จะมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นส่วนกลางของวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์ รวมถึงมือถือ ก็เพิ่มขึ้น

เป้าหมายคือการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการ OKR

4. การโค้ชและการฝึกอบรม OKR กำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

เมื่อการนำมาใช้ของวิธีการ OKR เพิ่มขึ้น ความต้องการในการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผู้ให้บริการเครื่องมือ OKR จำนวนมากในปัจจุบันได้นำเสนอการบริการโค้ชชิ่งระดับมืออาชีพ ทรัพยากรด้านการศึกษา และโมดูลการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าการนำ OKR ไปใช้ประสบความสำเร็จและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น ClickUp University (แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเชี่ยวชาญ ClickUp)จัดเวิร์กช็อปสด "การนำ OKRs ไปใช้และติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการเดินทางติดตามเป้าหมายของพวกเขา

5. คุณสมบัติการอัตโนมัติกำลังครองตลาด

การใช้ระบบอัตโนมัติในเครื่องมือ OKR กำลังเพิ่มขึ้น โดยมีคุณสมบัติเช่น การอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ ระบบการแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติกลายเป็นมาตรฐาน

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญต่างๆClickUp Automationsเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน!

6. มีการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนและเป้าหมายด้านผลกระทบทางสังคม

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการผนวกเป้าหมายด้านความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมเข้ากับกรอบงาน OKR

ตัวอย่างเช่น Patagonia แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กลางแจ้งยอดนิยม ได้ตั้งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศหลายประการ เช่น ทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดภายในปี 2025 กำจัดวัสดุปิโตรเลียมบริสุทธิ์ออกจากผลิตภัณฑ์ภายในปี 2025 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2024

องค์กรกำลังใช้เครื่องมือ OKR เพื่อกำหนด จัดการ และรายงานเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง

7. บริษัทต่าง ๆ กำลังเพิ่มความพยายามในการสร้างความผูกพันของพนักงาน

เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น ความสำคัญในการใช้เครื่องมือ OKR เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

คุณสมบัติที่ส่งเสริมการยอมรับ การพัฒนาตนเอง และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง กำลังได้รับการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเพื่อให้ทีมที่ทำงานทางไกลมีแรงจูงใจและเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร

8. ความโปร่งใสที่ดีขึ้น

ความโปร่งใส การทำงานร่วมกันข้ามทีม และการสอดคล้องกันเป็นกุญแจสำคัญในการนำ OKR ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการใช้เครื่องมือ OKR ข้อมูล OKR และข้อมูลความสำเร็จจะลดการแยกส่วนในองค์กรลง

บริษัทต่างๆ กำลังผสาน OKR ระดับกลยุทธ์ที่มาจากบนลงล่างเข้ากับ OKR ที่ขับเคลื่อนโดยทีมจากล่างขึ้นบน เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทิศทางโดยรวมกับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล

นั่นคือเหตุผลที่ฉันสนับสนุนให้มีการแสดง OKRs ในทุกระดับขององค์กรและจัดเวิร์กช็อป OKR ข้ามทีมเพื่อตั้ง OKRs สำหรับโครงการหรือประสบการณ์ของลูกค้า

เลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

ตัวเลือกซอฟต์แวร์ OKR ที่เราได้คัดเลือกไว้ในบทความนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดแตกต่างกัน พวกเขามอบแผนที่นำทางในการตั้งและติดตาม OKR และส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของคุณ

แม้ว่าพวกเขาจะมีระบบการตั้งเป้าหมายที่ไร้รอยต่อ แต่ไม่ใช่ทุกระบบที่จะครอบคลุมเพียงพอที่จะนำบุคลากร กระบวนการ และระบบทั้งหมดขององค์กรของคุณมารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน บางระบบทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือติดตาม OKR แบบสแตนด์อโลน ในขณะที่บางระบบรองรับความสามารถในการทำงานร่วมกันได้เพียงจำกัด

องค์กรที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วต้องการสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าซอฟต์แวร์ติดตาม OKR แบบแยกส่วน ซอฟต์แวร์ OKR ที่เหมาะสมจะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานและระบบบริหารโครงการของคุณ ช่วยให้ทีมทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และขยายตัวไปพร้อมกับองค์กรของคุณ

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน

เป้าหมายของ ClickUp เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่าของบริษัท ช่วยให้ทีมสื่อสารกันและมองเห็นความก้าวหน้า ช่วยคุณสร้าง OKR ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยใช้เทมเพลต และที่สำคัญที่สุด คุณยังมี ClickUp Brain สำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับ OKR ที่อิงตามงาน

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ OKR

1. ซอฟต์แวร์ OKR คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ OKR เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรกำหนด ติดตาม และจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับทีมและพนักงาน โดยให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับทีมในการสร้าง ปรับให้สอดคล้อง และติดตามเป้าหมายของพวกเขา พร้อมรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

2. ซอฟต์แวร์ OKR เหมาะสำหรับทุกประเภทขององค์กรหรือไม่?

ซอฟต์แวร์ OKR มีประโยชน์สำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม แม้ว่าจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ แต่ภาคส่วนอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการเงิน ก็ได้นำ OKR มาใช้เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโตเช่นกัน

3. คุณสมบัติอะไรที่ฉันควรค้นหาในซอฟต์แวร์ OKR?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ OKR ควรพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมายและการติดตามผล การแสดงภาพความก้าวหน้า ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ) และความง่ายในการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรของคุณ

4. ความแตกต่างระหว่าง OKR กับ Balanced Scorecard (BSC) คืออะไร?

ในการอภิปรายเกี่ยวกับOKRs เทียบกับ Balanced Scorecards, OKRs มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ในขณะที่ Balanced Scorecards จัดการกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้การผสมผสานของตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม