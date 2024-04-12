วิธีตั้งตัวชี้วัดเป้าหมาย (พร้อมตัวอย่าง)

ในหนังสือการจัดการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ชื่อว่า "เป้าหมาย" โดย เอลียahu M. โกลด์แรตต์ เขาโต้แย้งว่าเป้าหมายพื้นฐานของทุกธุรกิจคือการทำเงิน แม้จะเข้าใจได้ง่ายมาก แต่ก็ไม่ง่ายที่จะนำไปปฏิบัติ
เป้าหมายในการทำเงินจำเป็นต้องถูกแยกย่อยออกเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิต การลดค่าใช้จ่าย และการลดสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และกำไรสูงสุด ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่คุณทำอยู่ สิ่งนี้อาจซับซ้อนมากทีเดียว
ตัวอย่างเช่น สำหรับนักเขียนเนื้อหาอิสระ การเพิ่มปริมาณงานอาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การเขียนบทความมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ การเพิ่มปริมาณงานอาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการหลายพันอย่าง ซึ่งแต่ละกระบวนการมีเป้าหมายของตัวเอง
การติดตามสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น ClickUp มาดูกันว่าคุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในองค์กรของคุณได้อย่างไร
ตัวชี้วัดเป้าหมายคืออะไร?
เป้าหมายคือวัตถุประสงค์ที่กว้างขวางที่บุคคล ทีมงาน หรือองค์กรต้องการบรรลุ อาจเป็นการเพิ่มรายได้จากสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายไปยังตลาดใหม่
ตัวชี้วัดเป้าหมายคือตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยแยกเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และช่วยติดตามประสิทธิภาพและประเมินความสำเร็จ
ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัดคืออะไร?
แม้ว่าจะใช้ร่วมกัน เป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน
|เป้าหมาย
|เมตริก
|วัตถุประสงค์ทั่วไป
|มาตรการที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงาน
|ให้คำแนะนำและชี้แจงความชัดเจนของงาน
|จัดเตรียมจุดตรวจสอบสำหรับการวัดผลลัพธ์
|ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้น เช่น การเติบโตของรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
|โดยทั่วไปแล้วจะอิงตามผลลัพธ์ เช่น จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้, NPS, เป็นต้น
|กำหนดไว้ระยะยาว โดยทั่วไปเป็นรายไตรมาสหรือรายปี
|กำหนดไว้สำหรับระยะสั้น ทีมบางครั้งติดตามตัวชี้วัดรายวัน/รายสัปดาห์
เป้าหมายและตัวชี้วัดทำงานร่วมกันอย่างไร?
เป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เป้าหมายชี้นำเส้นทางขององค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนตัวชี้วัดช่วยให้มั่นใจว่าคุณกำลังก้าวไปในจังหวะที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มรายได้ภายในปีงบประมาณหน้า คุณอาจกำหนดตัวชี้วัดเช่น:
- เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้า
- เพิ่มรายได้ประจำปีจากลูกค้าแต่ละราย
- เพิ่มการรักษาลูกค้า
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนช่วยให้บรรลุเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้ ผู้นำธุรกิจจะแบ่งเป้าหมายขององค์กรออกเป็นเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละทีม จากนั้นใช้ตัวชี้วัดเป้าหมายเพื่อกำหนดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การเข้าใจหน่วยงานสำคัญไม่กี่แห่งในการจัดการตัวชี้วัดเป้าหมาย
ในการทำความเข้าใจเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด มีคำศัพท์หลายคำที่คุณจะพบเจอ เรามาพูดคุยเกี่ยวกับบางคำเพื่อความชัดเจน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs): KPI คือการวัดผลที่เฉพาะเจาะจงของความสำเร็จของโครงการ แผนก หรือองค์กรในการบรรลุเป้าหมายของตน สำหรับเป้าหมายด้านผลผลิต KPI อาจเป็นจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA): SLA คือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คุณได้ตกลงไว้ ตัวอย่างเช่น ทีมบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อาจมี SLA กำหนดเวลาการตอบกลับสำหรับข้อร้องเรียนที่มีความสำคัญสูงภายใน 4 ชั่วโมง
อัตราการคลิกผ่าน (CTR):KPI การตลาดที่ได้รับความนิยม อัตราการคลิกผ่านวัดจำนวนครั้งที่บุคคลคลิกที่ลิงก์เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งที่แสดง หากโฆษณา Facebook ของคุณถูกเห็นโดย 100 คนและถูกคลิกหนึ่งครั้ง อัตราการคลิกผ่านของคุณคือ 1%
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่: ในโลกของ SaaS, ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน (Daily Active Users หรือ DAU) และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (Monthly Active Users หรือ MAU) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ. นี่หมายถึงจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่จริง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดนำทางสำหรับศักยภาพของรายได้.
ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของทฤษฎีนั้น มาดูตัวอย่างกันเถอะ
25 ตัวอย่างตัวชี้วัดเป้าหมายในโลกจริง
ตัวชี้วัดเป้าหมายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุณทำ เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจน เราได้เลือกตัวอย่างจากหลายหน้าที่ในธุรกิจ
ยอดขาย
1. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและความพยายามทางการตลาด CAC เป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่ต้องพยายามลดให้น้อยที่สุด
2. กิจกรรมขายต่อผู้แทนขาย: จำนวนงานที่ผู้แทนขายทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์กรส่วนใหญ่ติดตามการโทรขาย นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายการขาย
3. อัตราการเปลี่ยนแปลง: อัตราที่ผู้ติดต่อเปลี่ยนเป็นลูกค้า. ตัวชี้วัดเป้าหมายนี้ติดตามคุณภาพของผู้ติดต่อและประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมทางการขาย.
4. ระยะเวลาของวงจรการขาย: ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการขายตั้งแต่ขั้นตอนการติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย. ร่วมกับกิจกรรมต่อตัวแทนและอัตราการเปลี่ยนแปลง, ตัวชี้วัดนี้ช่วยทำนายผลลัพธ์ของรายได้.
5. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): รายได้รวมที่ธุรกิจสามารถสร้างได้จากลูกค้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับลูกค้า CLV ช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) และจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
การตลาด
6. ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQL): จำนวนผู้ติดต่อที่ทีมการตลาดพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้า MQLs เพิ่มองค์ประกอบของคุณภาพให้กับผู้ติดต่อที่สร้างขึ้น
7. ต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย (CPL): ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการหาลูกค้าเป้าหมาย CPL เป็นตัวชี้วัดหลักของ CAC
8. การแสดงผล, การคลิก, และผู้ติดต่อ: จำนวนผู้ที่ได้เห็นโฆษณา, คลิกที่โฆษณา, และกรอกแบบฟอร์มเพื่อถูกบันทึกเป็นผู้ติดต่อ.ตัวชี้วัด KPIเหล่านี้ช่วยวัดประสิทธิภาพของส่วนบนของ funnel.
9. อัตราการตีกลับ: ร้อยละของอีเมลการตลาดที่ตีกลับเมื่อ ID ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้ อัตราการตีกลับเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของฐานข้อมูลผู้สมัครสมาชิกของคุณ
10. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI): อัตราส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการตลาดและค่าใช้จ่ายทางการตลาด. นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิภาพทางการตลาด.
การดำเนินงาน
11. อัตรากำไรขั้นต้น: (รายได้ – ต้นทุนขาย)/100. อัตรากำไรขั้นต้นเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสามารถในการดำเนินงานและความมั่นคงทางการเงินของโครงการ
12. มูลค่าที่ได้มา: งานที่เสร็จสมบูรณ์จริง x งบประมาณ หากงบประมาณของคุณคือ 30,000 สำหรับโครงการ 30 วัน และคุณได้ทำงานเสร็จ 10% ใน 6 วัน มูลค่าที่ได้มาของคุณคือ 3,000 และมูลค่าตามแผนคือ 6,000 สิ่งนี้ร่วมกับตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ ช่วยวัดในแง่ของเงินดอลลาร์ว่าคุณล่าช้าหรือนำหน้าตามกำหนดการเพียงใด
13. ความแตกต่างของต้นทุน: ต้นทุนที่ตั้งไว้ – ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง. หนึ่งในเป้าหมายหลักของการส่งมอบโครงการที่ดีคือการเสร็จสิ้นตามงบประมาณ. ความแตกต่างของต้นทุนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับสิ่งนี้.
14. ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา: การส่งมอบตามแผน – การส่งมอบจริง ในตัวอย่างข้างต้น คุณควรดำเนินการเสร็จสิ้น 20% ภายใน 6 วัน ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลาของคุณคือ 10%
15. อัตราการใช้ประโยชน์: ชั่วโมงที่ทำงาน/ชั่วโมงที่มีอยู่. ในสัปดาห์การทำงาน 40 ชั่วโมง หากคุณทำงาน 30 ชั่วโมง คุณจะมีอัตราการใช้ประโยชน์ 75%. นี่คือตัวชี้วัดล่วงหน้าของผลผลิตและการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายโครงการ.
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
16. ความถี่ในการปรับใช้: ความถี่ในการนำโค้ดไปปรับใช้ในระบบผลิตบางครั้งถือว่าเป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับทีมที่นำแนวทาง Agile มาใช้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วของทีมวิศวกรรม
17. อัตราความสำเร็จของเป้าหมายสปรินต์: ร้อยละของรายการจากแบ็กล็อกของสปรินต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงความสามารถของทีมในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
18. เวลาตอบสนอง: เวลาที่ระบบใช้ในการตอบสนองต่อคำขอหรือคำสั่ง ซึ่งเป็นการวัดที่สำคัญของความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนอง
19. ความครอบคลุมของโค้ด: เปอร์เซ็นต์ของโค้ดที่ได้รับการทดสอบโดยอัตโนมัติตัวชี้วัดแบบอไจล์นี้ระบุประสิทธิภาพของการทดสอบรวมถึงส่วนที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
20. เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน (MTTR): เวลาที่ทีมวิศวกรรมใช้ในการกู้คืนจากเหตุการณ์ ในโลกที่เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย/ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ MTTR เป็นตัวชี้วัดความยืดหยุ่นในการรับมือ
21. เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย: จำนวนเหตุการณ์หรือการละเมิด ในกรณีนี้พิจารณาควบคู่กับเวลาเฉลี่ยในการตรวจจับ เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน และความรุนแรงของเหตุการณ์ เพื่อวัดความสามารถด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์
บริการลูกค้า
22. การรักษาลูกค้า: ร้อยละของลูกค้าที่ยังคงอยู่กับบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์/บริการในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ส่งผลให้ลดงบประมาณที่ใช้ในการหาลูกค้าใหม่
23. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะแนะนำสินค้าหรือบริการให้กับผู้อื่น. นี่คือตัวชี้วัดสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการส่วนใหญ่.
24. เวลาการตอบสนองครั้งแรก: ความเร็วของการตอบสนองครั้งแรกต่อคำถามของลูกค้า โดยทั่วไปจะระบุไว้ใน SLA เวลาการตอบสนองครั้งแรกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
25. อัตราการแก้ไขปัญหา: ร้อยละของตั๋วที่แก้ไขเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดใน SLA
หากเป้าหมายใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเหมาะกับคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถติดตามและรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การติดตามและรายงานตัวชี้วัดเป้าหมาย
เมื่อคุณได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายแล้ว ให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาแอปติดตามเป้าหมายอย่างClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้
ตั้งเป้าหมายของคุณบนเป้าหมายของ ClickUp
กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงานด้วยClickUp Goals. ตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขสำหรับเป้าหมายการสร้างลูกค้าเป้าหมายรายสัปดาห์. กำหนดเป้าหมายมูลค่าสำหรับยอดขาย.
หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนลองใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
มอบตัวชี้วัดเป้าหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
กำหนดผู้ใช้ให้กับแต่ละตัวชี้วัดเป้าหมาย คุณสามารถแยกย่อยตัวชี้วัดสำหรับสมาชิกทีมหลายคนได้ ซึ่งพวกเขาจะร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
กำหนดข้อมูล
ระบุแหล่งข้อมูลสำหรับแต่ละตัวชี้วัดและผสานรวมกับ ClickUp ซึ่งอาจรวมถึงระบบภายใน ฐานข้อมูลภายนอก ข้อเสนอแนะจากลูกค้า หรือการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการเข้าถึงข้อมูล
ติดตามพวกเขาบนแดชบอร์ด ClickUp
ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแต่ละเป้าหมาย
หนึ่งในแง่มุมหลักของการตั้งเป้าหมายหรือการกำหนดตัวชี้วัดคือการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานอย่างแม่นยำ สตาร์ทอัพในปีแรกของการดำเนินงานอาจสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ 100% ได้ แต่บริษัทข้ามชาติอาจไม่สามารถทำได้ เพื่อทราบความแตกต่างนี้ การมีเกณฑ์มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ในการตั้งเป้าหมาย, ตัวชี้วัด:
- กำหนดเกณฑ์พื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพ
- ให้แน่ใจว่าเป้าหมายสามารถบรรลุได้และเป็นจริง
- ก้าวข้ามขีดจำกัดและบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
- ช่วยแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาด
โดยสรุป เป้าหมายคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ ตัวชี้วัดคือสิ่งที่ใช้แสดงผลการดำเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายนั้น ส่วนเกณฑ์มาตรฐานคือตัวเลขที่ใช้เป็นตัวชี้วัด
ตัวอย่างเช่น ในผลิตภัณฑ์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเพิ่มปริมาณงานที่ผลิตได้เป็นเป้าหมาย จำนวนฟีเจอร์ที่นำไปใช้งานจริงเป็นตัวชี้วัด การมีฟีเจอร์ 10 รายการต่อสปรินต์เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
เริ่มต้นกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดของคุณด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้
บทบาทของตัวชี้วัดเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการเดินทางสู่ความสำเร็จขององค์กร ตัวชี้วัดเป้าหมายคือหลักไมล์ที่คุณต้องผ่านไป นี่คือวิธีที่พวกมันสามารถช่วยให้ทีมปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพได้
การมองเห็น: ตัวชี้วัดเป้าหมายทำให้จุดหมายปลายทางมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับทุกคนในทีม ช่วยให้พวกเขาสามารถนำทางความก้าวหน้าของตนเองได้ตามสิ่งที่ต้องบรรลุตลอดทั้งปี
ความสามารถในการวัดผล: โครงการมักใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจนานถึงหลายปี การรอจนถึงตอนจบเพื่อทราบว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ อาจทำให้ขาดแรงจูงใจได้ การมีตัวชี้วัดเป้าหมายช่วยให้สมาชิกในทีมทราบความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ ว่ากำลังดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
วัตถุประสงค์: สำหรับสมาชิกในทีม ตัวชี้วัดเป้าหมายช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ตามความชัดเจน, ความสามารถในการวัดผล, และวัตถุประสงค์, ทีมสามารถสร้างแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้. หากคุณเห็นว่าประสิทธิภาพของคุณกำลังเคลื่อนออกจากแผน, คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที.
เปิดใช้งานการมองเห็นผ่านแดชบอร์ด ClickUp ดำเนินการทบทวนย้อนหลังเป็นประจำและบันทึกบทเรียนบนเอกสารClickUp Docs อภิปรายแนวคิดผ่านความคิดเห็นและติดตามทุกการสนทนาด้วยมุมมองแชท ClickUp Chat
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ติดตามความก้าวหน้า ทำซ้ำ!
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
ความท้าทายในการนำตัวชี้วัดเป้าหมายไปปฏิบัติ
แม้จะมีประโยชน์มากมาย การนำตัวชี้วัดเป้าหมายมาใช้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มีหลายความท้าทายที่คุณอาจต้องเผชิญ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเอาชนะได้
ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดจำเป็นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของทีม พวกเขาวัดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ทีมประสบปัญหาในการระบุตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายของพวกเขา
เอาชนะความท้าทายนี้ด้วย ClickUp สร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, เป็นต้น และสร้างตัวชี้วัดสำหรับแต่ละอย่าง
การตั้งค่าและลืมตัวชี้วัด
ทีมต่าง ๆ ตั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป้าหมายอย่างกระตือรือร้นในช่วงต้นปี เป็นเรื่องปกติที่จะลืมเรื่องนี้ไปเมื่อความเร่งรีบของงานประจำวันเริ่มขึ้น
ClickUp ช่วยคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยอัตโนมัติการติดตามความคืบหน้า
การขาดการมองเห็น
หนึ่งในเหตุผลที่ทีมตั้งเป้าหมายแล้วลืมไปคือพวกเขาไม่มีการมองเห็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง. สเปรดชีตที่กระจัดกระจายซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ทำให้การเข้าถึงเป็นเรื่องน่าเบื่อ.
ClickUp แก้ปัญหานี้โดยการนำเป้าหมายมาอยู่ในบริบทของงานประจำวัน มันทำให้เป้าหมายมองเห็นได้ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับงาน
ขาดข้อมูลสำหรับการติดตามความก้าวหน้า
หากไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, สิ่งที่พื้นฐานเช่น, 'เราทำภารกิจเสร็จแล้วกี่อย่าง?' อาจใช้เวลาตอบมากเกินไป.
โมดูลการจัดการงานที่ครอบคลุมของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพียงแค่ใช้ ClickUp ทีมงานของคุณก็สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน การติดตามเวลา ปริมาณงาน และอื่นๆ ได้
ติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp
ทุกธุรกิจต่างทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการ คุณอาจไม่เห็นด้วยกับโกลด์แรตต์และคิดว่าเป้าหมายหลักของคุณคือการเปลี่ยนแปลงโลก เราจะไม่ตัดสิน
ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไร ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ ใช้ความสามารถในการจัดการงาน การจัดตารางเวลา การติดตามผล และการติดตามเป้าหมายของ ClickUp เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ เริ่มต้นได้ทันที
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จคืออะไร?
ตัวชี้วัดความสำเร็จคือตัวบ่งชี้ของประสิทธิภาพ. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดความสำเร็จคือการให้ความชัดเจน, ทิศทาง, และเป้าหมายแก่สมาชิกในทีม.
2. ตัวชี้วัดเป้าหมาย KPI คืออะไร?
ตัวชี้วัดเป้าหมาย KPI คือการวัดผลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใช้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร, ทีม, หรือบุคคลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า