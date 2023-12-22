ระบุตัวชี้วัดหลักของทีมคุณและเติบโตสู่ความสำเร็จในระดับใหม่

โพลาริส หรือที่รู้จักกันในนามดาวเหนือ ไม่ใช่ดาวที่ใกล้โลกที่สุดหรือสว่างที่สุดบนท้องฟ้า ความโดดเด่นของมันอยู่ที่การปรากฏตัวอย่างมั่นคง แม้ในขณะที่ท้องฟ้าทางทิศเหนือทั้งหมดเคลื่อนที่รอบมัน
ดังนั้น ไม่ว่าเวลาใดของคืนหรือฤดูกาลใด หากคุณต้องการแล่นเรือไปทางเหนือ คุณก็ให้ดาวเหนือเป็นแนวทาง
เมตริกดาวเหนือทำหน้าที่เช่นนั้นสำหรับธุรกิจ. ต่างจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เมตริกดาวเหนือมีความชัดเจน.
ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ขัดแย้งหรือสร้างความสับสนต่อกันและกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงที่คุณควรปรับเทียบอยู่เสมอ หากคุณพบว่าตัวเองกำลังออกนอกเส้นทาง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะช่วยคุณเลือกตัวชี้วัด North Star สร้างแผนที่นำทางไปสู่เป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าของคุณตลอดเส้นทาง
อะไรคือตัวชี้วัดดาวเหนือ?
ตัวชี้วัดดาวเหนือคือมาตรวัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับเส้นทางการเติบโตระยะยาวของธุรกิจ ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจและไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ทีมที่เน้นการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์ในสตาร์ทอัพซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัด North Star วัดว่าทำไมลูกค้าของคุณถึงยังคงซื้อจากคุณต่อไป
เมตริก North Star ที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้
สะท้อนคุณค่าที่มอบให้ลูกค้า: ลูกค้าจะได้รับอะไรตอบแทนจากราคาที่พวกเขาจ่าย? สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง เช่น YouTube, Spotify หรือ Facebook คือเวลาที่พวกเขาใช้บนแพลตฟอร์ม สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร เช่น Slack คือจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานทุกวัน สำหรับ Amazon อาจหมายถึงจำนวนธุรกรรมหรือสินค้าที่ซื้อในแต่ละเดือน
เกี่ยวข้องกับรายได้: นี่ไม่ได้หมายความว่า รายได้เป็นตัวชี้วัดดาวเหนือ (North Star metric) แม้ว่าจะสามารถเป็นได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดดาวเหนือที่มีประสิทธิภาพจะเชื่อมโยงคุณค่าของลูกค้าเข้ากับรายได้
ใช้ได้กับทั้งองค์กร: ตัวชี้วัด North Star ไม่เปลี่ยนแปลงตามทีมหรือบทบาทของคุณ มันคงที่ โดยมีเป้าหมายและงานย่อยที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละทีม
ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดหลักขององค์กรของคุณคือ 'ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน' ทุกคนตั้งแต่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย ไปจนถึงความสำเร็จของลูกค้า จะต้องออกแบบการทำงานของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
มุ่งเน้นระยะยาว: ตัวชี้วัด North Star ไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี พวกมันเชื่อมโยงกับการเติบโตระยะยาวและต้องถูกติดตามเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นพวกมันต้องมีความเฉพาะเจาะจงแต่กว้างขวางเพียงพอ
ด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs),วัตถุประสงค์ของโครงการและผลลัพธ์หลัก (OKRs), หนึ่งเมตริกที่สำคัญ (OMTM) และกรอบการทำงานอื่น ๆ อีกหลายสิบอย่างที่นำมาใช้แล้ว ทำไมคุณควรพิจารณาเมตริก North Star? มาดูกัน
ความสำคัญของตัวชี้วัดหลัก (North Star Metrics)
ตัวชี้วัดที่ดีเปรียบเสมือนดาวเหนือที่ชี้นำทิศทางให้กับทั้งองค์กร ช่วยให้ทุกทีมสามารถกำหนดแผนงาน กำหนดกรอบเวลา และตัดสินใจได้ว่าใครควรรับผิดชอบงานใด เมื่อไร และอย่างไร
ตัวชี้วัด North Star ที่มีประสิทธิภาพให้สิ่งต่อไปนี้
ความชัดเจน
เมตริก North Star ที่ดีจะแสดงข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรกำลังมุ่งหน้าไป โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการตีความแบบอัตวิสัย ไม่ว่าสมาชิกในทีมจะอยู่ใกล้หรือไกลจากลูกค้ามากเพียงใดก็ตาม
การมุ่งเน้นทั่วทั้งองค์กร
มันนำพาทั้งองค์กรให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ตัวชี้วัด North Star ที่ดีจะช่วยขจัดความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานและลำดับความสำคัญ
เมื่อมีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ตัวชี้วัดหลัก (North Star metrics) จะช่วยสร้างความสอดคล้องกัน
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ตัวชี้วัด North Star ที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของลูกค้า ทำให้ทุกคนมีทิศทางเดียวกัน. มันส่งเสริมให้ทุกคนในทีมมุ่งเน้นไปที่การทำให้ลูกค้าได้รับมากขึ้น ทำให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าที่สูงขึ้น และเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้น.
ในหมู่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล เมื่อมีตัวชี้วัดหลักที่ชัดเจน พวกเขาจะส่งฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้น แม้ว่าจะมีสิ่งใหม่ ๆ ที่ดูน่าสนใจปรากฏขึ้นก็ตาม
วัตถุประสงค์
องค์กรสมัยใหม่ โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก คนรุ่น Gen Z ก็เช่นกัน มักมองหาว่าค่านิยมของบริษัทสอดคล้องกับของตนเองหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจทำงาน เมตริก North Star สะท้อนถึงค่านิยมและพันธกิจขององค์กร เป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ด้วยความชัดเจน ความมุ่งมั่น การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ตัวชี้วัด North Star ของบริษัทจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรวมพลังทุกคนให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม แต่ตัวชี้วัด North Star ที่ดีคืออะไร? และสามารถมีตัวชี้วัด North Star หลายตัวได้หรือไม่? นี่คือตัวอย่างบางส่วน
ตัวอย่างของตัวชี้วัดดาวเหนือ
ตัวชี้วัด North Star ของคุณอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย อุตสาหกรรมที่คุณดำเนินงาน การเติบโตของบริษัท ประสิทธิภาพการเติบโต มูลค่าที่คุณสร้างให้กับลูกค้า โมเดลธุรกิจของคุณ และอื่นๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวชี้วัด North Star ในแต่ละปัจจัยเหล่านี้
1. รายได้
อุตสาหกรรมมีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับรายได้ในฐานะตัวชี้วัดหลัก (North Star metric) บางคนโต้แย้งว่าจุดประสงค์หลักของธุรกิจใด ๆ คือการสร้างรายได้ ดังนั้น ตัวชี้วัดรายได้เช่น รายได้ประจำปี (Annual Recurring Revenue - ARR), รายได้ประจำเดือน (Monthly Recurring Revenue - MRR), และรายได้รวมรายเดือน (Gross Monthly Revenue - GMV) จึงเป็นตัวชี้วัดหลักที่ดีที่สุดสำหรับทั้งบริษัท
บางคนกล่าวว่า หากคุณตั้ง 'รายได้' เป็นตัวชี้วัดหลัก คุณจะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของลูกค้าด้วยกลยุทธ์เช่นการตั้งราคาหรือการให้ส่วนลดมากเกินไป นอกจากนี้ "ทำเงิน $XM" ก็ไม่ได้ฟังดูเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานเลย!
ดังนั้น รายได้และผลกำไรในฐานะตัวชี้วัดหลัก (North Star metrics) อาจส่งผลเสียในระยะยาว
2. เวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์ม
เวลาที่ใช้เป็นเมตริกยอดนิยมที่ใช้เป็นตัวชี้วัดหลักในวงการบันเทิงหรือสื่อสังคมออนไลน์ ในองค์กรต่างๆ เช่น Spotify, YouTube, LinkedIn และ Facebook
เวลาที่ใช้ไปเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีเยี่ยมเพราะมันจับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือ ความบันเทิง
ในด้านการดำเนินธุรกิจ ยิ่งผู้ใช้ใช้เวลาบนแพลตฟอร์มนานเท่าไร การมีส่วนร่วมก็จะยิ่งสูงขึ้น และโดยขยายผลไปถึงรายได้ด้วยเช่นกัน ในขณะที่หมกมุ่นอยู่กับตัวชี้วัดเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าด้วย—เงินที่ใช้จ่ายเพื่อให้พวกเขาเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม
การก้าวไปอีกขั้นคือการติดตามผู้ใช้ที่ชำระเงินและใช้งานรายสัปดาห์อย่างจริงจัง—ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของคุณโดยตรง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การใช้เวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์มเป็นดัชนีชี้วัดหลัก (North Star metric)นั้นผลักดันให้ผู้พัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เสพติดได้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด
3. ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่
มิติอื่นของตัวชี้วัดเวลาที่ใช้คือจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ซึ่งใช้โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือความจำเป็นในการเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ SaaS สำหรับการออกใบแจ้งหนี้, CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ ฯลฯ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่กับมัน เป้าหมายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจตรงกันข้าม เช่น ลดเวลาที่ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้, การสื่อสารกับลูกค้า หรือการจัดการโครงการ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นระยะๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น แทนที่จะใช้ระยะเวลาที่ใช้ไป ตัวชี้วัดที่ดีกว่าในที่นี้คือจำนวนบุคคล/องค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้งานประจำรายวันหรือรายเดือนถือเป็นดัชนีชี้วัดหลักที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีนี้
บางองค์กรใช้ผู้ใช้งานที่ 'ชำระเงิน' อย่างต่อเนื่องเป็นดัชนีชี้วัดหลัก โดยรวมเป้าหมายด้านรายได้และการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน การขยายแนวคิดนี้ออกไปยังมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ซึ่งรวมรายได้ที่คุณได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทั้งหมดกับคุณ
จงจำไว้ว่าคุณเริ่มต้นสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร โดยใช้จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานจริงเป็นตัวชี้วัดหลัก ตัวอย่างเช่น หากแอปของคุณช่วยให้ผู้ใช้ยื่นภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปนี้ก็ไม่น่าจะถูกใช้งานในช่วงเวลาอื่นนอกจากไตรมาสที่ 4 ดังนั้นจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนอาจคงอยู่ใกล้ศูนย์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี
ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ คุณอาจเลือกใช้จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานประจำปีเป็นเมตริกหลัก หรือเพิ่มฟีเจอร์การจัดการการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเข้าไปในแอปของคุณเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานบ่อยขึ้น
4. การกระทำที่ดำเนินการ
ขึ้นอยู่กับบริการหลักที่ผลิตภัณฑ์นำเสนอ 'จำนวนการดำเนินการ' หมายถึงจำนวนครั้งที่ลูกค้าใช้บริการ
- สำหรับเครื่องมือสื่อสารเช่น WhatsApp หรือ Slack: จำนวนข้อความที่ส่ง
- สำหรับแอปแชร์รถ: จำนวนการเดินทางที่จอง
- สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ: จำนวนสินค้าที่ซื้อ
- สำหรับบริษัทฟินเทค: จำนวนธุรกรรมที่ดำเนินการ
- สำหรับบริษัทท่องเที่ยว: จำนวนการเดินทางที่จอง
การกระทำที่เกิดขึ้นจะไปถึงรากฐานที่ลึกที่สุดว่าทำไมสินค้าถึงถูกสร้างขึ้น และคุณค่าที่มันมอบให้แก่ลูกค้าคืออะไร. หลายครั้ง การกระทำนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาของสินค้า ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ได้เมื่อจำนวนการกระทำเพิ่มขึ้น.
ตัวอย่างเช่น บริการหลักของ Uber คือการให้ผู้โดยสารเดินทาง ซึ่งมีการกำหนดราคาแบบไดนามิกตามปัจจัยต่างๆ เมื่อตัวชี้วัดหลัก (North Star Metric) คือการเติบโตของจำนวนการเดินทางถึงเป้าหมาย รายได้ (จำนวนการเดินทาง x ราคา) ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
5. ตัวสร้างความแตกต่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพความแตกต่างหลักของคุณในตลาดสามารถเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีได้ หากประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเป็นจุดเด่นหลักของคุณ การใช้ประโยชน์และปรับปรุงมันต้องเป็นเป้าหมายพื้นฐานของทุกคนในธุรกิจ
UX ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะตัวชี้วัดหลักในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดตัวน้ำส้มอีกยี่ห้อหนึ่งในชั้นวางของ Walmart บรรจุภัณฑ์ควรดื่มง่าย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแม้กระทั่งสร้างความบันเทิงได้ หากคุณต้องการมีโอกาสประสบความสำเร็จ
ในทำนองเดียวกัน ความพึงพอใจของลูกค้า การเข้าถึงได้ ความสามารถในการปรับแต่ง ฯลฯ ก็สามารถทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดหลัก (North Star metrics) สำหรับองค์กรของคุณได้เช่นกัน
แม้ว่าคำแนะนำคือให้คุณเลือกหนึ่งตัวชี้วัดดาวเหนือและมุ่งเน้นไปที่มัน แต่ก็มีตัวเลือกมากมาย ก่อนที่คุณจะเลือกของคุณ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้
การระบุตัวชี้วัดหลักของทีมคุณ
การระบุตัวชี้วัดที่จะเป็นแนวทางให้กับทั้งองค์กรในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าไม่สามารถทำได้อย่างไม่รอบคอบ การตัดสินใจนี้ต้องพิจารณาข้อมูลเชิงลึกจากฝ่ายขาย การตลาด ผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรบุคคล ความสำเร็จของลูกค้า การเงิน และทีมผู้นำ จำเป็นต้องผสมผสานวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตกับความต้องการที่เป็นจริงของตลาด
นี่จะเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษหากคุณเป็นสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับที่ชัดเจนจากตลาด นี่คือกรอบการวัดผลแบบ North Star ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยคุณ มันแนะนำคำถามหลายข้อที่คุณควรหาคำตอบก่อนที่จะระบุตัวชี้วัด North Star ของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดคือการรวบรวมบุคคลสำคัญจากทีมที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อสำรวจคำตอบจากทุกมุมมอง พิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ และข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกตัวใดตัวหนึ่ง
เพื่อวัตถุประสงค์ของการฝึกนี้ จินตนาการว่าคุณกำลังเปิดตัวแอปการนั่งสมาธิชื่อว่า 'Deep Breath' นี่คือวิธีที่คุณอาจระบุตัวชี้วัดดาวเหนือของทีมคุณ
1. ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของลูกค้าของคุณคืออะไร?
คำตอบของคำถามข้างต้นจะช่วยให้สามารถอธิบายคุณค่าที่ลูกค้าได้รับได้อย่างชัดเจน ลองนึกถึงช่วงเวลาหนึ่งในวงจรชีวิตของลูกค้าที่คุณลูกค้าได้สัมผัสกับผลลัพธ์ที่แท้จริงจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ
สำหรับ "การหายใจลึก" นี่จะเป็นทุกครั้งที่ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเครียดที่ลดลงหรือการนอนหลับที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. คุณจะวัดช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของลูกค้าได้อย่างไร?
ในขณะที่ในความเป็นจริง ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จคือเสียงถอนหายใจของลูกค้าที่รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด คุณไม่สามารถวัดมันและใส่ลงในสเปรดชีตรายงานได้ คุณจำเป็นต้องทำให้มันสามารถวัดได้
แอปสำหรับการทำสมาธิไม่สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปได้ เพราะช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาสมัครสมาชิกหรือตั้งใจจะเริ่มทำสมาธิ
มันไม่สามารถเป็นจำนวนชั้นเรียนที่เริ่มต้นได้ เพราะคุณค่าที่แท้จริงสำหรับลูกค้าคือเมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการเรียน
ดังนั้น จำนวนคลาสการทำสมาธิที่เสร็จสิ้นแล้วจึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับ Deep Breath
3. วันนี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจ?
ตอนนี้คุณได้กำหนดแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ถึงเวลาที่จะเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับรายได้ของคุณ
รูปแบบธุรกิจของคุณกำหนดวิธีการสร้างรายได้ของคุณ Deep Breath สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ในรูปแบบต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อคลาสการทำสมาธิ
- การสมัครสมาชิกสำหรับคลาสไม่จำกัด
- โมเดลฟรีเมียมที่มีเซสชันการทำสมาธิแบบมีไกด์แบบชำระเงิน
- โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยการโฆษณา
หากคุณคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายต่อคลาส ตัวชี้วัดหลักของคุณจะเป็น 'จำนวนคลาสที่เรียนจบ'
หากคุณเรียกเก็บค่าสมาชิก เมตริกหลักของคุณจะเป็น 'จำนวนผู้ใช้ที่ชำระเงินซึ่งทำกิจกรรมการทำสมาธิเสร็จสิ้นทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน'
หากคุณนำเสนอโมเดลฟรีเมียม เมตริกหลักของคุณคือ 'จำนวนเซสชันการแนะนำการใช้งานที่เสร็จสมบูรณ์'
โดยสรุป ใช้คำถามนี้เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่พวกเขาจ่ายเพื่อแลกมา
3. อะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุตัวชี้วัดหลัก (North Star metric)?
ในขณะที่ตัวชี้วัดดาวเหนือเป็นทิศทางที่องค์กรทั้งหมดเดินทาง การกำหนดให้เป็นเป้าหมายเดียวอาจนำไปสู่ความวุ่นวายได้ แต่ละบุคคลอาจตีความการเดินทางไปสู่ดาวเหนือในแบบของตนเอง ทำให้องค์กรถูกดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ให้แบ่งการเดินทางไปยังดาวเหนือออกเป็นขั้นตอน
Deep Breath ได้ตัดสินใจเลือก 'การเติบโตของการบริโภค' — คือ จำนวนคลาสการทำสมาธิที่เสร็จสมบูรณ์ — เป็นตัวชี้วัดหลัก. มีขั้นตอนต่าง ๆ มากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้.
- ตัวชี้วัดการป้อนข้อมูลทางการตลาด: การเข้าชมเว็บไซต์, การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว, ผู้ฟังพอดแคสต์, การดาวน์โหลดแอป, การลงทะเบียนทดลองใช้, เป็นต้น
- ตัวชี้วัดการป้อนข้อมูลการขาย: การเปลี่ยนแปลงเป็นการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน, การสมัครสมาชิกแบบรายปีเทียบกับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน, เป็นต้น
- ตัวชี้วัดประสบการณ์ผู้ใช้: เวลาที่ใช้ในแอป, จำนวนครั้งติดต่อกันที่เข้าเรียน, เป็นต้น
- ตัวชี้วัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์: เวลาที่ใช้ในการเริ่มแต่ละคลาส, อัตราการยกเลิกก่อนหน้าการชำระเงิน, เป็นต้น
- ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของชุมชน: จำนวนคู่มือการทำสมาธิที่เข้าร่วม
บุคคลสามารถตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองได้ โดยนำทางเส้นทางของตนไปสู่ดาวเหนือขององค์กร. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตั้งเป้าหมายการนำทางในด้านการจ้างงาน, กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด, และการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ.
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยคือวิธีการของเดวิด อัลเลนที่เรียกว่า Get Things Done (GTD)เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp GTDได้เลยตอนนี้
4. ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อตัวชี้วัดหลักของคุณอย่างไร?
เมตริก North Star ที่ดีควรคงความเสถียรและไม่ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกมากนัก หากสภาพอากาศ การล่าช้าของเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฯลฯ มีอิทธิพลต่อเมตริก North Star ของคุณ ถึงเวลาแล้วที่ควรพิจารณาใหม่
Deep Breath อาจไม่ถูกรบกวนจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยรวม เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่มีความเป็นส่วนตัวสูง อย่างไรก็ตาม การติดตามแนวโน้มในระดับโลกหรือระดับประเทศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขาย และปรับเป้าหมายหลัก (North Star metrics) ให้เหมาะสมตามความจำเป็น ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ
5. คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของตัวชี้วัดหลักของคุณได้บ่อยแค่ไหน?
เนื่องจากเมตริก North Star ช่วยนำทางในการเดินทางของคุณ คุณควรสามารถตรวจสอบได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ และสม่ำเสมอว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ดังนั้น เมตริก North Star ของคุณต้องสะท้อนการเติบโตรายสัปดาห์หรืออย่างน้อยรายเดือน
ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดหลักของ Deep Breath คือ 'จำนวนลูกค้าที่ให้รีวิวเชิงบวกบน App Store' นี่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย พวกเขาอาจใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะให้รีวิว หรืออาจไม่ทำเลยก็ได้ ซึ่งสิ่งนี้จะไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คุณเร็วพอ
ดังนั้น Deep Breath จึงต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างสม่ำเสมอ
การระบุตัวชี้วัดหลักของคุณ (North Star metric) คือก้าวแรกในเส้นทางยาวไกลของคุณ ในทุกๆ ก้าวต่อไป การตรวจสอบใบเรือของคุณและติดตามความคืบหน้าเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
วิธีจัดการตัวชี้วัดหลักของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีไม่ใช่แค่การติดตามงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสำเร็จทางธุรกิจของคุณด้วย นอกจากนี้ยังต้องเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เน้นการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถทำได้
ClickUp ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ นำงาน ภารกิจสำคัญ โครงการ เอกสาร และอื่นๆ มารวมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักของคุณ
ตั้งเป้าหมายของคุณ
ตั้งค่าเมตริก North Starของคุณในแอปติดตามเป้าหมายของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้กำหนดเมตริกไว้อย่างไร คุณสามารถตั้งค่าเป็นเป้าหมาย ClickUp ใดก็ได้ต่อไปนี้
- ค่าตัวเลข: เช่น, 1000 แมลงถูกกำจัด
- จริงหรือเท็จ: เช่น, บรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมายทางการเงิน: เช่น รายได้ 3 ล้านดอลลาร์
เขียนคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายแต่ละข้อเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณเข้าใจบทบาทของตนอย่างชัดเจน ทำให้ตัวชี้วัดหลัก (North Star metric) มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับทุกคนในองค์กรเพื่อให้พวกเขาสามารถรวบรวมเป้าหมายและโครงการของตนให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายนี้
แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย
ใช้ส่วนนี้บน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงKPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณกับตัวชี้วัดหลัก (North Star metric)
ที่นี่คือที่ที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายสปรินต์, เป้าหมายยอดขายรายสัปดาห์, เป็นต้น. คุณยังสามารถตีความหมายเป็นงานได้.
ตัวอย่างเช่น โทรหาลูกค้าเพื่อค้นหาข้อมูลสิบครั้งหรือกำหนดการสาธิตให้ลูกค้าสามครั้งทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานของโครงการของคุณ สร้างงานที่เมื่อรวมกันแล้วจะส่งผลต่อตัวชี้วัดหลักของคุณ
จัดระเบียบงานและเป้าหมายของคุณ
ติดตามความสำเร็จรายวัน/รายสัปดาห์ด้วยการจัดระเบียบเป้าหมายใน ClickUp ดูภาพรวมของโครงการเพื่อดูว่างานแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร กำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละงานเพื่อติดตามความคืบหน้าที่คุณทำได้ รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน
ผสานตารางโครงการเข้ากับงานเหล่านี้เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา กำหนดระดับความสำคัญสำหรับแต่ละเป้าหมายและจัดตารางงานที่มีความสำคัญสูงให้ดำเนินการทันที
ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณสู่เป้าหมายหลัก
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ เช่น ความคืบหน้าของงาน การบรรลุเป้าหมาย หรือแม้แต่ปริมาณงานของทีม
คุณยังสามารถสร้างบัตรคะแนนพนักงานและวัตถุประสงค์พร้อมผลลัพธ์หลัก (OKRs) ได้โดยตรงใน ClickUp เพื่อการทบทวนเป็นประจำ
แล่นเรือมุ่งสู่ดาวเหนือของคุณด้วย ClickUp
ดาวเหนือของคุณไม่ได้เป็นเพียงการรู้ว่าจะไปที่ไหนเท่านั้น ที่สำคัญกว่านั้นคือการกลับมาสู่เส้นทางเดิมเมื่อลมพัดแรงจนทำให้คุณหลงทาง มันต้องยั่งยืนได้เป็นเวลาหลายปี (หรืออย่างน้อยหลายเดือน) เพื่อไม่ให้การทำงานที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังควรเข้าถึงได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่องค์กรกำลังเผชิญกับวิกฤตสำคัญ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากตัวชี้วัด North Star ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการเติบโตแบบแฮ็กเกอร์อย่างClickUp ใช้เป้าหมายของ ClickUp เพื่อระบุ ตั้งค่า จัดการ ติดตาม และบรรลุตัวชี้วัด North Star ของคุณ
วัดตัวชี้วัดการป้อนข้อมูลโดยใช้เป้าหมายการเสร็จสิ้นงาน. วัดตัวชี้วัดผลลัพธ์ เช่น จำนวนการขาย หรือจำนวนการดาวน์โหลดแอป โดยใช้เป้าหมายตัวเลข/สกุลเงิน.
รับการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับเป้าหมาย, ตัวชี้วัด, งาน, และประสิทธิภาพของทีมคุณ ทั้งหมดในที่เดียว