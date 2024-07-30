วิธีตั้งและบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะผู้นำทีม คุณรู้วิธีบริหารจัดการพนักงานและสร้างผลลัพธ์อยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทักษะของทีม แต่ครั้งสุดท้ายที่คุณให้ความสำคัญกับทักษะของตัวเองคือเมื่อไหร่?
การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นสำหรับทีมของคุณ แต่คุณจะต้องมีกรอบการทำงานที่มั่นคง เช่น วิธีการตั้งเป้าหมาย SMART และความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อเห็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
ดูคู่มือนี้เพื่อดูวิธีการทำให้เป้าหมายการเป็นผู้นำแบบ SMART ทำงานได้ดีสำหรับอาชีพของคุณ เราจะแถมตัวอย่างเป้าหมายการเป็นผู้นำและแบบฟอร์มให้คุณเพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่การพัฒนาตนเองของคุณ
เป้าหมายการเป็นผู้นำคืออะไร?
เป้าหมายการเป็นผู้นำคือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำของตน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร, การสร้างทีม,หรือการบริหารการดำเนินงาน, วัตถุประสงค์เหล่านี้ช่วยในการพัฒนาการเป็นผู้นำ 🎉
แต่ไม่ใช่เป้าหมายใดก็ได้ที่จะนำมาใช้ เป้าหมายเช่น "ฉันต้องการเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น" นั้นไม่ชัดเจนและวัดผลได้ยากเกินไปให้ใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ SMARTในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทีมหรือการพัฒนาตนเองที่ท้าทายขีดจำกัดของคุณ
เป้าหมาย SMART ทั้งหมดคือ:
- เฉพาะเจาะจง: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการทำอะไร "เป็นผู้นำที่ดี" นั้นกว้างเกินไป ให้เลือกสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น ทักษะการสื่อสารของคุณ ทักษะทางเทคนิค หรือจุดอ่อนเฉพาะ เช่น การแก้ไขความขัดแย้ง
- สามารถวัดผลได้: ทุกเป้าหมายต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนั้น ๆ นี่คือสิ่งที่ต้องมีเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายที่มีความหมายแล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น "เป็นผู้นำที่ดีขึ้น" ไม่สามารถวัดผลได้ แต่ "เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิเฉลี่ยของทีมจาก 6/10 เป็น 9/10" หรือ "เพิ่มยอดขายทั่วทั้งทีมขึ้น 15%" สามารถวัดผลได้มากขึ้น
- บรรลุได้: ดูสิ ไม่มีอะไรผิดกับการตั้งเป้าหมายสูง แต่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมรู้ว่าจะต้องเป็นจริงเมื่อใด ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ต้องใช้เวลาห้าเดือน อย่าตั้งเป้าหมายให้สำเร็จภายในสามเดือน ความคาดหวังที่ไม่สมจริงทำให้คุณล้มเหลว ดังนั้นเลือกเป้าหมายที่คุณสามารถทำได้
- เกี่ยวข้อง: เป้าหมายเช่น "เป็นคนแรกที่มาถึงและออกจากสำนักงานทุกวัน" นั้นเกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง แต่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการหรือสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ เป้าหมาย SMART ทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกลับไปยังการพัฒนาความเป็นผู้นำ บทบาท และความรับผิดชอบของคุณ
- มีกรอบเวลา: มันง่ายที่จะยืดเวลาออกไปหากคุณไม่มีกำหนดเส้นตาย เป้าหมาย SMART ทุกข้อต้องมีกรอบเวลาเพื่อช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้น
เป้าหมาย SMART ทำงานได้ดีกว่าเป้าหมายการนำทั่วไปเพราะพวกมันมอบแบบแผนที่มีโครงสร้างซึ่งทำให้การติดตามความคืบหน้าของคุณง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ. พวกมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างเป้าหมายการพัฒนาผู้นำที่มีประสิทธิภาพ.
เป้าหมายระยะสั้น vs. เป้าหมายระยะยาว
เมื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาภาวะผู้นำ เราขอแนะนำให้สร้างเป้าหมายที่ผสมผสานระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว
สร้างเป้าหมาย SMART ระยะสั้นสำหรับ 30 วันข้างหน้า เช่น "ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน 80%" หรือ "จัดเวลา 15 นาทีในตอนเช้าเพื่อประชุมทีม" เป้าหมายเหล่านี้มักจะง่ายต่อการบรรลุ แต่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นให้คุณมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
เป้าหมายระยะยาวมีความสำคัญเช่นกัน เพราะพวกมันมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คุณได้ตั้งใจไปให้ถึง อาจเป็น "รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายใน 18 เดือนข้างหน้า" หรือ "ลดอัตราการลาออกของทีมลง 30% ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า" คุณอาจไม่เห็นผลตอบแทนในทันที แต่เป้าหมายระยะยาวจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป
หากเป้าหมายระยะยาวของคุณดูใหญ่เกินไป ให้แบ่งออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นเพื่อให้คุณมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวเช่น "ลดอัตราการลาออกของทีมลง 30% ในสามปีข้างหน้า" ด้วยเป้าหมายระยะสั้นเช่น:
- รวบรวมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนโยบายในที่ทำงานและขวัญกำลังใจของสมาชิกในทีมภายในสองสัปดาห์
- ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของพนักงานให้เพิ่มขึ้น 15%
- สร้างโปรแกรมการยกย่องพนักงานภายใน 60 วันข้างหน้า
เป้าหมายความเป็นผู้นำสามารถเป็นประโยชน์ต่อทีมได้อย่างไร?
เป้าหมายการพัฒนาภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนการเติบโตของคุณในฐานะบุคคลและผู้จัดการ แต่ยังมีประโยชน์ทางปฏิบัติอื่น ๆ อีกมากมายจากการตั้งเป้าหมายภาวะผู้นำ
มุ่งเน้นที่ภาพรวม
พูดตามตรง ไม่มีเวลาที่จะมาคอยจู้จี้กับทีมหากคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและผลลัพธ์ หากคุณมีปัญหาในการจู้จี้กับทีม เป้าหมายการเป็นผู้นำจะช่วยให้คุณเดินไปในทางที่ถูกต้อง การลงทุนในการพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อใดควรลงมือทำเองและเมื่อใดควรปล่อยให้ทีมของคุณรับผิดชอบ
เพิ่มแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน
เมื่อคุณตั้งเป้าหมายในฐานะผู้นำ เป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลแค่ตัวคุณเท่านั้น หากคุณกำลังแข่งขันเพื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอีก 18 เดือนข้างหน้า คุณอาจจำเป็นต้องใช้ศักยภาพของทีมให้เป็นประโยชน์ในบางด้าน นั่นอาจหมายถึงการนำระบบใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาใช้ หรือการทำงานร่วมกับทีมเพื่อคว้ารางวัลใหญ่ 🏆
ประเด็นคือเป้าหมายของคุณมีผลกระทบต่อเป้าหมายของพนักงานของคุณ ทักษะการนำที่สำคัญคือการเข้าใจว่าด้วยโครงสร้างที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในงานของพวกเขาได้
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
สภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณสามารถสร้างหรือทำลายขวัญกำลังใจของทีมได้ การตั้งเป้าหมายช่วยสนับสนุนการเติบโตส่วนบุคคลของคุณ แต่ยังให้ความรู้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน สมาชิกในทีมต้องการคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ แต่เป็นหน้าที่ของผู้นำทีมที่จะต้องรู้วิธีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บางทีคุณอาจต้องการเริ่มมอบหมายงานเพื่อให้คุณใช้เวลาในโครงการที่มีคุณค่าน้อยลง ไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระงานของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณไว้วางใจให้พวกเขาดูแลธุรกิจได้อีกด้วย
เป้าหมายเช่น "ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน 80%" แสดงให้ทีมเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาอย่างจริงจัง คุณอาจค้นพบปัญหาที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการให้บริการทีมของคุณและสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเห็นความมั่นใจที่มากขึ้น ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และแรงจูงใจที่มากขึ้นในทีมของคุณ
สร้างความสัมพันธ์
พนักงานของคุณตั้งตารอการประชุมทีมหรือว่าพวกเขาแอบกลอกตาทุกครั้งที่ได้รับคำเชิญเข้าร่วม Zoom? พนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่ความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ดีและสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 🤝
ตั้งเป้าหมายด้านภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของคุณ เมื่อคุณสามารถสื่อสาร แก้ไขข้อขัดแย้ง และรับฟังอย่างตั้งใจได้ดีขึ้น คุณจะสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ในทีมที่ดียิ่งขึ้น
ตั้งตัวอย่างที่ดี
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเริ่มต้นจากผู้นำ หากต้องการให้ทีมของคุณมีความเป็นอิสระและรอบคอบมากขึ้น คุณจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมนั้นก่อน
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบสังคม ดังนั้นก่อนที่คุณจะรู้ตัว ทีมของคุณก็จะเริ่มเลียนแบบสไตล์การทำงานของคุณ นี่เป็นวิธีฉลาดในการใช้หลักการ "เห็นแล้วทำตาม" ให้เกิดประโยชน์กับทีมของคุณ
10 ตัวอย่างเป้าหมายการเป็นผู้นำ
ผู้จัดการทุกคนต่างก็อยู่ในเส้นทางที่แตกต่างกัน แต่เรารู้ว่าการตั้งเป้าหมายจะง่ายขึ้นหากคุณมีตัวอย่างเป้าหมาย SMART ให้ใช้เป็นแนวทาง ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมายการบริหารโครงการหรือเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานลองดูตัวอย่างเป้าหมายความเป็นผู้นำ10 ข้อนี้เพื่อเริ่มต้นอย่างมั่นใจ
1. กำหนดเวลาการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบรายสัปดาห์เป็นโอกาสของคุณในการช่วยเหลือพนักงาน น่าเสียดายที่ผู้จัดการหลายคนมีงานมากเกินไปและทำให้การพูดคุยแบบตัวต่อตัวเหล่านี้หลุดออกจากเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ และจัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับทีมของคุณ ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดตารางการตรวจสอบทั้งหมดของคุณและดูสิ่งที่ต้องทำในที่เดียว
นอกจากนี้ การจดบันทึกทุกครั้งที่เช็คอินก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน ดังนั้นให้บันทึกทุกอย่างลงในClickUp Docs สร้างโฟลเดอร์สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา
แต่อย่ากังวลไป—คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดรูปแบบเอกสารเหล่านี้ เพียงแค่เปิดเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUp ขึ้นมา แล้วคุณก็พร้อมลุยได้เลย 📚
2. ฝึกบริหารเวลาให้ดีขึ้น
รายการที่ต้องทำของคุณเพิ่มขึ้นทุกนาทีหรือไม่? การจัดการเวลาอาจไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ แต่เป้าหมายการเป็นผู้นำนี้จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน
ทำความคืบหน้าในเป้าหมายนี้โดย:
- การใช้การแบ่งเวลาเพื่อรักษาความตั้งใจของคุณตลอดทั้งวัน
- มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ
- การรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
- สร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่ใช้การกระตุ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตามกำหนดเวลาของโครงการอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลต ClickUp ที่ช่วยประหยัดเวลา
3. จัดระเบียบให้มากขึ้น
รู้สึกท่วมท้นกับโครงการ งานที่ต้องทำ การประชุม และอีเมลใช่ไหม? ตั้งเป้าหมายด้านความเป็นผู้นำเพื่อเป็นคนที่จัดระเบียบมากขึ้น
ขั้นตอนแรกคือการนำงานทั้งหมดของคุณไปใส่ในซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีของ ClickUp จากนั้นให้สร้างภาพงานที่ต้องทำทั้งหมดในกระดาน ClickUp Kanbanเพื่อให้เห็นภาพรวมของทุกสิ่งได้ในคราวเดียว
ClickUp นำทุกงาน ไฟล์ แชท และเอกสารของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อความหรือไฟล์อีกต่อไป—ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียวสำหรับคุณ
4. คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
ผู้นำมีความรับผิดชอบต่อการสร้างนวัตกรรม แต่การคิดนอกกรอบไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป การตั้งเป้าหมายผู้นำนี้ช่วยสร้างความคิดที่มีคุณภาพมากขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ แต่คุณจะกลายเป็นผู้นำที่มีนวัตกรรมมากขึ้นได้อย่างไร?
ระดมความคิดกับสมาชิกในทีมของคุณโดยใช้ClickUp Mind Map คิดเสียว่าเป็นกรอบการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาที่บันทึกไอเดียดีๆ ของคุณทั้งหมดแบบเรียลไทม์
ที่ดีที่สุดคือ แผนผังความคิดสามารถผสานรวมกับเป้าหมายและแผนงานการจัดการโครงการของคุณได้ ทำให้การดำเนินการตามความคิดใหญ่ ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกเดียว
5. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ทักษะด้านเทคนิคมีความสำคัญ แต่ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ก็มีความสำคัญมากในที่ทำงาน กำหนดเป้าหมายการเป็นผู้นำเพื่อปรับปรุงทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ความเปิดกว้าง ความสามารถในการปรับตัว และวิธีการรับคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงาน แสดงข้อมูลนี้ในแดชบอร์ด ClickUpของคุณเพื่อดูว่าทีมของคุณให้คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของคุณอย่างไร สิ่งนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และวัดผลได้เพื่อปรับปรุงทักษะด้านอารมณ์ของคุณ
6. เสริมสร้างความรับผิดชอบของทีม
เป้าหมายการเป็นผู้นำนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ ตั้งค่า ClickUp Dashboard เพื่อติดตามเป้าหมายของทีม คุณจะเห็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและปริมาณงานของทุกคนในที่เดียว แม้ว่าคุณจะสามารถใช้แอปติดตามเป้าหมายเพื่อแสดงประสิทธิภาพของพนักงานแบบเรียลไทม์ได้เช่นกัน
7. เรียนรู้ทักษะใหม่
คุณต้องมีทักษะเฉพาะทางอะไรบ้างเพื่อทำงานของคุณได้ดีขึ้น? ทำรายการใบรับรอง กระบวนการ หรือซอฟต์แวร์ที่คุณสนใจ จากนั้น ตั้งค่างาน ClickUpซ้ำในมุมมอง Timelineเพื่อให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณและรู้จริงว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด การเข้าใจกรอบเวลาของโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณ
8. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในทีมของคุณ
เป้าหมายการเป็นผู้นำนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทีมของคุณ ในระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัว ให้พนักงานของคุณคิดค้นเป้าหมาย SMART สองสามข้อ
ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อนำเป้าหมายเหล่านี้ไปใส่ในแอปติดตามการจัดการโครงการ เช่น ClickUp และแสดงความคืบหน้าของทุกคนแบบเรียลไทม์
เตือนตัวเองให้ตรวจสอบเป้าหมาย SMART เหล่านี้ทุกครั้งที่มีการติดตามผล หากพบว่าเป้าหมายใดมีปัญหา นั่นคือสัญญาณให้คุณเสนอทรัพยากร การฝึกอบรม หรือความช่วยเหลือ
9. ให้คืน
คุณมีประสบการณ์มากมายในสายงานของคุณ แต่มีโอกาสสูงที่มีคนเคยช่วยเหลือคุณให้มาถึงจุดนี้ในอาชีพของคุณ แล้วทำไมไม่ตอบแทนความช่วยเหลือบ้างล่ะ?
ตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำในการตอบแทนสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในสายงานเดียวกันหรือการจัดการอบรมฟรี
10. เพิ่มขวัญและกำลังใจของทีม
ทีมของคุณต้องการการกระตุ้นหรือไม่? การสร้างขวัญกำลังใจในทีมเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การบรรลุเป้าหมายด้านภาวะผู้นำนี้จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและการรักษาบุคลากรในระยะยาว
วิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นขวัญกำลังใจคือการนั่งลงกับทีมของคุณและหาว่าพวกเขาต้องการอะไร จากนั้นคุณอาจจำเป็นต้องสร้างเป้าหมายระยะสั้นแยกต่างหากสำหรับการสร้างวัฒนธรรม การปรับปรุงกระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์
5 แบบฟอร์มเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำ
การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง—การบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการตั้งเป้าหมายหรือการติดตามเป้าหมายของคุณ ทั้งห้าเทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำไปปฏิบัติและความรับผิดชอบ
1. แม่แบบงานมาตรฐานสำหรับผู้นำ ClickUp
แม่แบบงานมาตรฐานสำหรับผู้นำของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกวัตถุประสงค์ทั้งหมดของทีม ประเมินประสิทธิภาพ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ใช้ได้ทั้งสำหรับเป้าหมายความเป็นผู้นำส่วนตัวของคุณหรือเป้าหมายของทีม
ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม นี่เป็นวิธีฉลาดในการจัดระเบียบเป้าหมายของคุณ
2. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เป็นประเภทของเป้าหมายที่มีโครงสร้างสูง การติดตาม OKRs ทั่วทั้งบริษัทอาจฟังดูน่ากลัวแต่เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัท ClickUpทำให้เป็นเรื่องง่าย
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายตามผลกระทบ และติดตามทุกอย่างโดยอัตโนมัติตลอดเวลา คุณยังสามารถเชื่อมโยงเทมเพลตนี้กับเป้าหมายใน ClickUpของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
3. แม่แบบแผนการติดตามและควบคุมโครงการ ClickUp
แบบแผนการติดตามและควบคุมโครงการให้คุณมีโครงสร้างทันทีสำหรับการจัดการระยะเวลาของโครงการ, งบประมาณ, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ. หากเป้าหมายการนำของคุณคือการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณให้ราบรื่นหรือทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจกับโครงการที่มีคุณภาพ, แบบแผนนี้จะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้.
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนร่วม และลิงก์ไปยังงานหรือพื้นที่ต่างๆ ภายในเอกสาร ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบสัญญาณวัดผลเป้าหมาย ClickUp
กรอบการทำงานแบบเป้าหมาย-สัญญาณ-มาตรการ (GSM) ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของทีมคุณในที่เดียวที่สะดวก เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลประสิทธิภาพทั้งหมดได้ในแดชบอร์ดเดียวกัน
เทมเพลตการวัดสัญญาณเป้าหมายของ ClickUpกำหนดความสำเร็จอย่างชัดเจนสำหรับคุณและทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายของคุณแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ใช้เอกสารนี้เพื่อข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
5. แม่แบบตรวจสอบสุขภาพทีมผู้นำ ClickUp
ต้องการตรวจสอบสถานะของความพยายามในการเป็นผู้นำของคุณหรือไม่?แม่แบบตัวติดตามสุขภาพทีมผู้นำของ ClickUpจะนำสถิติประสิทธิภาพของผู้จัดการแต่ละคนมาใส่ในตัวติดตามเพื่อดูตัวชี้วัดการเติบโตแบบเรียลไทม์
แม่แบบนี้ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำ
เริ่มต้นตั้งเป้าหมายการพัฒนาภาวะผู้นำใน ClickUp
การพัฒนำทักษะการเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป้าหมายที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มทักษะการจัดการของคุณได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าคุณยังต้องมีแผนการพัฒนาและแพลตฟอร์มเพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้งหมดของคุณ และนี่คือจุดที่เราเข้ามาช่วย!
ClickUp รวมงาน เอกสาร แผนผังความคิด และเทมเพลตของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ้อ แล้วเราบอกหรือยังว่าใช้ฟรีตลอดไป?
สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้เพื่อทดลองใช้งานด้วยตัวเอง—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต