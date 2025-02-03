10 เครื่องมือการตลาดแบบ Growth Hacking ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดในปี 2025

การเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ใช่แค่คำฮิตอีกต่อไป—มันคือเส้นชีวิตสำหรับนักการตลาดและมืออาชีพด้านการขายที่มุ่งมั่นซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ ในสนามดิจิทัลที่เร่งความเร็วในปัจจุบัน การตลาดแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป
คุณต้องการความคล่องตัว ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องเป็นหนึ่งในนักการตลาดเชิงนวัตกรรมที่มีความสามารถมากมายที่อยู่ในโลกนี้
สูตรลับคืออะไร? เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สอดคล้องกับภารกิจนั้น. สนามรบของการครองตลาดนั้นดุเดือดกว่าที่เคย.
กลยุทธ์แบบเก่ากำลังจะหมดยุค เปิดทางให้กับกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ไม่ว่าคุณจะยุ่งอยู่กับซอฟต์แวร์จัดการแคมเปญและการหาลูกค้าใหม่วิเคราะห์ตัวเลขล่าสุดใน Google Analytics หรือไล่ตามKPI ธุรกิจที่สูงลิ่ว เครื่องมือที่เหมาะสมคือตัวเปลี่ยนเกม
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายมหาศาลที่มีอยู่ คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน? ไม่ต้องกังวล เราได้ทำการค้นคว้าให้คุณแล้ว รายการนี้จะเปิดเผยเครื่องมือการแฮ็กการเติบโตที่ดีที่สุดที่จะผลักดันช่องทางการตลาดของคุณให้ทะยานสู่ชั้นบรรยากาศในปีนี้
เตรียมตัวให้พร้อม นักการตลาดเชิงนวัตกรรม คุณกำลังจะก้าวเข้าสู่คลื่นแห่งความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการแฮ็กการเติบโตที่ดีที่สุด?
การเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความผันผวน แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะสามารถก้าวตามจังหวะนี้ได้ แล้วเราจะคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและค้นหาเครื่องมือที่แท้จริงได้อย่างไร?
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: อันดับแรก ความสะดวกในการใช้งาน คุณไม่มีเวลาสำหรับอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเมื่อคุณยุ่งอยู่กับการจัดการโครงการการตลาดอยู่แล้ว มองหาเครื่องมือที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่าย หากมันรู้สึกเหมือนวิทยาศาสตร์จรวด มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณ
- ความหลากหลาย: ขนาดเดียวใช้ได้กับทุกคน? นั่นเป็นเพียงความเชื่อผิดๆ เลือกเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งสำคัญที่สุด
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: ในโลกดิจิทัล ข้อมูลเมื่อวานคือข่าวเก่า นักการตลาดเชิงข้อมูลต้องการเครื่องมือที่สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ ความเร็วมีความสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำยิ่งสำคัญกว่า
- ความสามารถในการขยายตัว: การเริ่มต้นเล็กไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล็กตลอดไป เครื่องมือที่คุณเลือกควรเติบโตไปพร้อมกับคุณ รองรับความทะเยอทะยานที่ขยายตัวของคุณได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการผสานรวม: อย่าให้ถูกจำกัดอยู่ในกรอบ เครื่องมือชั้นนำสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น คิดให้ใหญ่ขึ้น เชื่อมต่อได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ความคุ้มค่า: อย่าลืมว่าของแพงกว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป ประเมินคุณค่าเทียบกับต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ? เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
ในที่สุด เครื่องมือการเติบโตแบบแฮ็กที่สมบูรณ์แบบจะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของสมองของคุณ—รวดเร็ว คมชัด และตรงประเด็นเสมอ ดังนั้น พิจารณาตัวชี้วัดเหล่านี้ ลงลึกในตลาด และเตรียมพร้อมที่จะยกระดับเกมการเติบโตของคุณ!
10 เครื่องมือการแฮ็กการเติบโตที่ดีที่สุด
อนาคตของการตลาดมาถึงแล้ว และกำลังเปิดเส้นทางใหม่ การก้าวล้ำหน้าคู่แข่งหมายถึงการเตรียมตัวด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การเลือกอาจรู้สึกท่วมท้น
แต่อย่ากังวลไป เราได้ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกแล้ว ค้นหาเครื่องมือทั้งหมด และพร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ที่กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานของคุณ รายการนี้คือตั๋วทองคำที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับการตลาดของคุณ
มาดำดิ่งสู่เครื่องมือชั้นนำที่จะมาปรับเปลี่ยนความสำเร็จในปีนี้กันเถอะ
1. คลิกอัพ
จินตนาการถึงแพลตฟอร์มเดียวที่ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นจากการระดมความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การเปิดตัวแคมเปญหลายช่องทางหรือกิจกรรมระดับโลก นั่นคือClickUp Marketing
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ด้วยClickUp AI มันเหมือนมีอัจฉริยะด้านการตลาดอยู่เคียงข้างคุณ คอยแนะนำการสร้างเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจุดประกายไอเดียแคมเปญ สร้างบล็อกที่น่าสนใจ หรือจัดทำกรณีศึกษาที่มีอิทธิพล—ClickUp AI คือผู้ช่วยคู่ใจของคุณ
เคยรู้สึกถึงความไม่สอดคล้องระหว่างเอกสารกลยุทธ์ใหญ่กับงานประจำวันหรือไม่? ClickUp ช่วยกำจัดช่องว่างนั้นให้หมดไป แผนที่นำทาง แผนกลยุทธ์ และงานประจำวันของคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ไอเดียได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การร่วมมือกันไม่ใช่แค่คำพูดที่ฟังดูดีอีกต่อไป ด้วยชุดเครื่องมือของ ClickUp เช่นเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการจัดการผลิตภัณฑ์ ทีมงานของคุณจะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการบรรลุเป้าหมาย
คุณเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยภาพใช่ไหม? ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่สดใสและน่าดึงดูด ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าสู่เป้าหมายอันสูงส่งได้ในพริบตา และสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ ลองดูตัวเลขเหล่านี้ นักการตลาดผู้เชี่ยวชาญจากV4 Company ได้ใช้ ClickUp ไม่เพียงแค่เพื่อปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเพิ่มความชัดเจนในงาน แต่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ผลลัพธ์คืออะไร? การเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 30%
เมื่อการตลาดรู้สึกเหมือนทะเลที่คลื่นลมแรง ClickUp คือเรือที่มั่นคงของคุณ พร้อมออกเดินทางหรือยัง? 🚀
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบทีมของคุณด้วยลำดับชั้นที่ปรับขนาดได้ของ ClickUp
- ดูงานการตลาดของคุณทั้งหมดในที่เดียวและเลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ
- การติดตามเป้าหมายและก้าวไปไกลกว่า: ตั้งเป้าหมายติดตาม และบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปีด้วยClickUp Goals
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกันกับทีมทั้งหมดในร่างบล็อก, หน้าแลนดิ้ง, แคมเปญอีเมล, ไอเดียโฆษณา, โพสต์โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียและปฏิทินเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และรักษาความสอดคล้องกับกำหนดเวลาของโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากเพื่อทำความคุ้นเคยกับทุกฟีเจอร์
ClickUp การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. หลักฐาน
พบกับ Proof นักเวทย์ดิจิทัลที่นำพลังของหลักฐานทางสังคมมาช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ ในโลกของการแฮ็กการเติบโต ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น แต่คือการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในไม่กี่วินาที Proof ใช้สถิติแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเห็นว่ามีคนจำนวนเท่าใดที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
เครื่องมือที่ชาญฉลาดนี้แสดงการกระทำล่าสุดของผู้ใช้ การแจ้งเตือนการซื้อ และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเร่งด่วน แต่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด Proof ช่วยให้คุณวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่า การแจ้งเตือนเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไร เพื่อให้คุณปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มผลกระทบสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- เส้นร้อนแสดงจำนวนผู้คนที่เพิ่งมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหน้าที่มีปริมาณการเข้าชมสูง
- จำนวนผู้เข้าชมแบบเรียลไทม์แสดงจำนวนผู้ชมที่อยู่ในหน้าเว็บหรือทั้งเว็บไซต์ในขณะนั้น
- กิจกรรมล่าสุดของคุณแสดงฟีดสดของการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน้าเพจ เช่น หน้าแรก
ข้อจำกัดของหลักฐาน
- ไม่มีคุณสมบัติการตลาดทางอีเมล
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การพิสูจน์ราคา
- พื้นฐาน: $29/เดือน (รองรับผู้เข้าชมสูงสุด 1,000 คน)
- ข้อดี: $79/เดือน (รองรับผู้เข้าชมสูงสุด 10,000 คน)
- ธุรกิจ: 129 ดอลลาร์/เดือน (รองรับผู้เข้าชมสูงสุด 10,000 คน)
- พรีเมียม: $199/เดือน (รองรับผู้เข้าชมสูงสุด 100,000 คน)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 45 รายการ)
3. Leadpages
การเติบโตแบบแฮ็กเกอร์มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความสนใจที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วให้กลายเป็นการกระทำที่มีความหมาย และนี่คือจุดที่ Leadpages โดดเด่นขึ้นมา ออกแบบมาเพื่อสร้างหน้า landing page ที่สวยงามและมีการแปลงสูง, ป๊อปอัป, และบาร์แจ้งเตือน Leadpages ทำให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมทุกคนมีความหมาย
แต่ความงดงามของเครื่องมือนี้อยู่ที่ความเรียบง่าย ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า และการทดสอบ A/B ที่ใช้งานง่าย เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งยากกับเทคนิค
เมื่อแคมเปญมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา Leadpages มอบพลังให้แก่นักการตลาดในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัว เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้จะนำไปสู่การแปลงเป็นลูกค้าเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages
- การออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือพร้อมป๊อปอัพที่น่าสนใจ
- เทมเพลตที่มีอัตราการแปลงสูงสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติ ความสามารถในการทดสอบ A/B
ข้อจำกัดของ Leadpages
- ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นค่อนข้างท้าทาย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับหน้า landing
ราคาของ Leadpages
- มาตรฐาน: 37 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $74/เดือน
- ขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Leadpages
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
4. อัพโกรว์
Upgrow โดดเด่นในฐานะเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรที่สร้างสรรค์กลยุทธ์เฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณในการเติบโตในระบบนิเวศของการแฮ็กการเติบโต ละทิ้งวิธีการแบบสำเร็จรูปและก้าวเข้าสู่โลกของ Upgrow ที่ซึ่ง SEO, PPC, เนื้อหา และอื่นๆ ถูกปรับแต่งให้เข้ากับดีเอ็นเอธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ทีมของพวกเขา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างนักคิดเชิงกลยุทธ์และนักสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยจินตนาการ จะลงลึกเพื่อทำความเข้าใจแบรนด์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และความซับซ้อนของอุตสาหกรรมอย่างถ่องแท้ ผ่านการผสมผสานระหว่างเครื่องมือล้ำสมัยและกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว Upgrow ไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังรับประกันว่าเป็นการเข้าชมที่มีคุณภาพ ซึ่งเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมที่สนใจให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดีต่อแบรนด์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Upgrow
- สร้างระบบการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ครอบคลุมเพื่อการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความสำเร็จของลูกค้า
- ให้บริการที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับครอบคลุมหลากหลายช่องทางดิจิทัล
ข้อจำกัดของการอัปเกรด
- โมเดลเอเจนซี่อาจใหญ่เกินไปสำหรับนักการตลาดที่กำลังมองหาเครื่องมือที่เล็กกว่าหรือเฉพาะเจาะจงมากกว่าแบบพร้อมใช้งานทันที
ราคาของ Upgrow
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษเฉพาะคุณ
คะแนนและรีวิวของ Upgrow
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (7 รีวิว)
5. Qualaroo
ข้อเสนอแนะคือทองคำในวงการ Growth Hacking และ Qualaroo คือนักสำรวจยุคใหม่ของคุณ เครื่องมือ Growth Hacking ที่ยอดเยี่ยมนี้ออกแบบมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง Qualaroo ผสานแบบสำรวจและ Nudges™ เข้ากับเส้นทางดิจิทัลของผู้ใช้อย่างไร้รอยต่อ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แบบสำรวจธรรมดา เพราะเป็นแบบสำรวจที่ชาญฉลาด เฉพาะเจาะจง และออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการตอบกลับสูงสุด
ด้วยระบบวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Qualaroo สามารถเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของผู้ใช้ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้คิดและรู้สึก ข้อมูลอันมีค่านี้ช่วยให้แบรนด์สามารถปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของผู้ใช้จะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก และการเติบโตของธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
คุณสมบัติเด่นของ Qualaroo
- ระบบข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้
- คุณสมบัติการตอบกลับไม่จำกัดแม้ในแผนชำระเงินระดับต่ำสุด
ข้อจำกัดของ Qualaroo
- ขาดแม่แบบที่จัดหมวดหมู่
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแดชบอร์ดไม่ใช้งานง่าย
- การส่งออกข้อมูลและตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ที่จำกัด
ราคาของ Qualaroo
- สิ่งจำเป็น: $69/เดือน
- พรีเมียม: $149/เดือน
- ธุรกิจ: $299+/เดือน
คะแนนและรีวิว Qualaroo
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. OptInMonster
ภูมิทัศน์ดิจิทัลเต็มไปด้วยเสียงรบกวน แต่ OptInMonster รับประกันว่าข้อความของนักการตลาดด้านการเติบโตจะทะลุทะลวงได้อย่างแน่นอน เครื่องมือนี้เป็นที่รู้จักในวงการการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย การสมัครสมาชิก และยอดขาย
ผ่านป๊อปอัปที่น่าดึงดูด บาร์ลอยตัว และองค์ประกอบโต้ตอบอื่น ๆ OptInMonster ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้อย่างตรงจุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ด้วยความสามารถในการทดสอบ A/B ที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง OptInMonster จึงวางรากฐานสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงลูกค้า
ไม่ต้องเดาอีกต่อไป ด้วย OptInMonster คุณจะมีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกพร้อมเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความทางการตลาดของคุณได้รับการรับฟังและนำไปปฏิบัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OptinMonster
- ออกแบบมาเพื่อความมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงสูง
- นำเสนอเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ OptinMonster
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการออกแบบที่ตอบสนองบนมือถือไม่สม่ำเสมอ
- เวลาการรอคอยที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการให้บริการลูกค้า
- บริการแบบไม่มีแบรนด์จำกัด
ราคาของ OptinMonster
- พื้นฐาน: $9/เดือน
- เพิ่มเติม: $19/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- การเติบโต: $49/เดือน
คะแนนและรีวิว OptinMonster
- G2: 4. 3/5 (83+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. Expandi. io
ใช้พลังของแพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วย Expandi.io เครื่องมือนี้ได้กำหนดนิยามใหม่ของการตลาดบน LinkedIn ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงศักยภาพอันมหาศาลของเครือข่ายมืออาชีพนี้
จากแคมเปญการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลไปจนถึงการกระจายเนื้อหาอย่างชาญฉลาด Expandi. io มอบคุณสมบัติมากมายเพื่อเพิ่มการมีอยู่ของคุณบน LinkedIn การตลาดอัตโนมัติคือกุญแจสำคัญที่นี่ ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ มันทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในประสบการณ์ LinkedIn ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การมองเห็นเท่านั้น ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Expandi.io มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ LinkedIn ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเสมอ เพื่อการเติบโตสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Expandi.io
- ปรับปรุงการจัดการงานและการประสานงานในทีมให้มีประสิทธิภาพ
- การกำหนดเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้นมอบการเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- ให้กลยุทธ์การขายบน LinkedIn ที่มีคุณค่า
ข้อจำกัดของ Expandi. io
- บางคุณสมบัติไม่มีคู่มือที่ครอบคลุม
- การนำโค้ดแบบ IF/THEN ไปใช้งานอาจมีความยุ่งยาก
ราคา Expandi. io
- จ่ายตามการใช้งาน: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
Expandi. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 65+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
8. มิกซ์แม็กซ์
ปรับปรุงเกมอีเมลของคุณด้วย MixMax เครื่องมือที่นำความฉลาดและสไตล์มาสู่ทุกอีเมลที่คุณส่ง การแฮ็กการเติบโตมักเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพทุกจุดสัมผัส และ MixMax ช่วยให้อีเมลของคุณโดดเด่น
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดตารางเวลาเพียงคลิกเดียว, การติดตาม, แบบ템เพลต, และแม้กระทั่งแบบสำรวจที่ฝังไว้, อีเมลของคุณจะเปลี่ยนจากข้อความธรรมดาเป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ทรงพลัง.
หมดยุคของการยิงมั่วแบบไร้ทิศทางแล้ว ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดจาก MixMax คุณจะได้รับข้อมูลว่าผู้รับโต้ตอบกับอีเมลของคุณอย่างไร ทำให้คุณสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้สร้างผลกระทบในทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ MixMax
- ลำดับการวางแผนการสื่อสารโครงการข้ามแพลตฟอร์ม
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนอง
- แดชบอร์ดแบบโต้ตอบให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของ MixMax
- ขาดการเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโออัตโนมัติ
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อใช้ประโยชน์จากทุกฟีเจอร์อย่างเต็มที่
ราคาของ MixMax
- ฟรี
- SMB: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: 49 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต + Salesforce: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ MixMax
- G2: 4. 6/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
9. Optimizely
โลกแห่งประสบการณ์ดิจิทัลนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ Optimizely มั่นใจว่าคุณจะก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ ในฐานะยักษ์ใหญ่ในวงการการเติบโตแบบก้าวกระโดด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถทดลอง ทดสอบ และปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ A/B กับการออกแบบหน้าแรกใหม่ หรือการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับกลุ่มผู้ชมเฉพาะ Optimizely มีเครื่องมือที่ช่วยให้ดำเนินการได้อย่างแม่นยำ
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการทดลองเพียงอย่างเดียว; ด้วยการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด แบรนด์สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ ทำให้ทุกการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และขับเคลื่อนการเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามประเภทสำหรับการสร้างเนื้อหา การทดสอบ และการปรับแต่งอีคอมเมิร์ซ
- ทำให้การสร้างและการปรับแต่งเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- ปฏิทินการจัดตารางเนื้อหาแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ Optimizely
- ผู้ใช้บางคนไม่พบว่ามันเหมาะกับมือถือ
- ความสามารถของแดชบอร์ดและการรายงานที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Optimizely
- ฟรี
- จัดการ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- สร้าง: ราคาที่กำหนดเอง
- ประสานงาน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Optimizely
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4/5 (1 รีวิว)
10. แอมพลิจูด
ดำดิ่งสู่การตลาดผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยAmplitude ซึ่งเป็นเข็มทิศนำทางแบรนด์ผ่านเขาวงกตอันซับซ้อนของพฤติกรรมผู้ใช้ ในการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และ Amplitude มอบมุมมองแบบพาโนรามาของภูมิทัศน์นี้
ติดตามเหตุการณ์ วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้บริการด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ ทุกแดชบอร์ด ทุกกราฟ ทุกจุดข้อมูลใน Amplitude ล้วนขับเคลื่อนภารกิจหลักเดียว—การเสริมพลังให้แบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการเข้าใจถึง 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของผู้ใช้ Amplitude ช่วยให้แบรนด์สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การเติบโตไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมาย แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้
คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด
- ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด
- อนุญาตให้ทดลองผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์
- อำนวยความสะดวกในการทดสอบข้ามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของความกว้างคลื่น
- ท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น
- ฟังก์ชันการส่งออกข้อมูลที่จำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือให้บริการ
การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด
- ฟรี
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมพลิจูด
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
ยกระดับเกมการเติบโตของคุณ: ทำไม ClickUp ถึงชนะ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในคลังอาวุธการตลาดของคุณ แต่เป็นศูนย์บัญชาการสูงสุด ตั้งแต่การระดมความคิดสำหรับแคมเปญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไปจนถึงการใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหา ClickUp ครอบคลุมทุกความต้องการของนักการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการดำเนินการ
ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกสารกลยุทธ์ แผนงาน และงานประจำวัน มันคือตัวแทนของอัจฉริยภาพที่จัดระเบียบได้อย่างไร้ที่ติ ในขณะที่เครื่องมืออื่นล้มเหลวในการประสานงานทีมเครื่องมือเอกสารและไวท์บอร์ดของClickUp ช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่พนักงานฝึกงานใหม่ไปจนถึง CMO ที่มีประสบการณ์ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
และใครจะมองข้ามผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงได้ของมัน ซึ่งได้รับการพิสูจน์โดยธุรกิจเช่น V4 Company ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30% ได้ล่ะ? ในขณะที่เครื่องมือมากมายอ้างว่าสามารถเพิ่มพลังให้กับการแฮ็กการเติบโตของคุณได้ ClickUp ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
ไม่ใช่แค่การทำมากขึ้น แต่คือการบรรลุผลมากขึ้น—อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และร่วมกัน ในการแข่งขันเพื่อครองตลาด ClickUp ไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วม แต่เป็นผู้กำหนดจังหวะ ลองพิจารณาว่านี่คือโซลูชันการเติบโตของคุณแล้ว