ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ Balanced Scorecards คืออะไร?

เมื่อเดินผ่านย่านที่ไม่คุ้นเคย การมีแผนที่จะทำให้คุณมั่นใจ
กฎเดียวกันนี้ใช้กับธุรกิจของคุณเช่นกัน หากวัตถุประสงค์ขององค์กรดูน่ากลัว การปฏิบัติตามกรอบการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง
กรอบการติดตามเป้าหมาย เช่น OKRs และ balanced scorecards ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจสมัยใหม่ดำเนินการตั้งเป้าหมาย
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาถึงระบบเหล่านี้อย่างละเอียด ความแตกต่างของพวกมัน และวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทรงพลัง
OKR คืออะไร?
OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) คือกรอบการตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุ (วัตถุประสงค์) และติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ (ผลลัพธ์หลัก) ซึ่งบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
ประวัติย่อของ OKR
ในช่วงทศวรรษ 1950 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (ผู้ก่อตั้งการจัดการสมัยใหม่) รู้สึกว่าจำเป็นต้องมองการจัดการเป็นหน่วยงานที่แยกต่างหากในโครงสร้างธุรกิจ
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถทุ่มเทเวลาให้กับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้มากขึ้น เขาได้แนะนำแนวคิด การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (MBO) ในหนังสือของเขาThe Practice of Management
แนวคิดหลักเบื้องหลัง MBO คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของทั้งพนักงานและผู้จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
แต่แนวคิดนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ Drucker เองได้กล่าวไว้ภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากบริษัทตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น เป้าหมายการผลิต พนักงานจะถูกผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม และผลที่ตามมาคือคุณภาพลดลง
เมื่อมาถึงยุค 1970แอนดี้ โกรฟ(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทลในขณะนั้น) ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ MBO
เขาหยิบยืมแนวคิดเรื่อง 'วัตถุประสงค์' มา ปรับแต่งเล็กน้อย แล้วเชื่อมโยงกับ 'ผลลัพธ์สำคัญ' (ซึ่งเป็นวิธีการวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์) การนำผลลัพธ์สำคัญมาใช้ช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานใช้ทางลัดในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะมีตัวชี้วัดครบถ้วนที่ช่วยให้มั่นใจว่าทีมกำลังทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และนั่นคือวิธีที่เราได้มาซึ่ง OKR ในยุคปัจจุบัน
หนึ่งในสมาชิกทีมของโกรฟที่อินเทล คือ จอห์น โดเออร์ได้นำปรัชญา OKR ไปยังกูเกิล ซึ่งกลายเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง ในที่สุด บริษัททั่วโลกก็เริ่มนำมาใช้ในระบบการจัดการกลยุทธ์ของตน เมตา, เน็ตฟลิกซ์, สปอติฟาย, และเดลoitte คือองค์กรที่มีชื่อเสียงบางแห่งที่ใช้ในปัจจุบัน
อะไรคือ Balanced Scorecard?
ในฐานะกรอบการจัดการประสิทธิภาพ Balanced Scorecard (BSC) ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวัดผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPIs) จากหลายมุมมอง ได้แก่ ด้านทางการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้/การเติบโต โดยใช้แนวทางแบบองค์รวมในการวิเคราะห์สุขภาพและประสิทธิภาพขององค์กร
ประวัติโดยย่อของสมุดปกขาวสมดุล
เราสามารถย้อนรอยประวัติของสมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) ย้อนกลับไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 เมื่อ ดร. โรเบิร์ต คาปแลน และ ดร. เดวิด นอร์ตัน ได้แนะนำมันครั้งแรกในบทความของ HBRชื่อว่า 'สมุดบันทึกสมดุล—มาตรการที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ' บทความนี้ได้เสนอแนะให้มีการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจในหลากหลายมิติ รวมถึง ทั้งด้านมนุษย์และด้านการเงิน
ไม่กี่ปีต่อมา คาปแลน และนอร์ตัน ได้ตีพิมพ์หนังสือของพวกเขา The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action ซึ่งพวกเขาได้ขยายความคิดของพวกเขาเพิ่มเติม
พวกเขาได้ออกแบบแนวคิดนี้ในตอนแรกโดยมีเป้าหมายที่บริษัทเพื่อผลกำไรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและหน่วยงานภาครัฐด้วย
การเข้าใจภาษา: คำศัพท์และแนวคิดสำคัญ
ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่าง OKR และ balanced scorecard และวิธีที่พวกมันช่วยกำหนดรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ ให้เราเตรียมพื้นฐานกันก่อน
นี่คือคำศัพท์และแนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ OKRs และ BSC ได้ดียิ่งขึ้น:
- การจัดการเชิงกลยุทธ์: กระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์คู่แข่ง การประเมินปัจจัยภายใน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดำเนินการกลยุทธ์อย่างราบรื่น
- การตั้งเป้าหมาย: การระบุผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรภายในกรอบเวลาที่กำหนดและจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ระยะสั้นและระยะยาว
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI): เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อติดตามและประเมินความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงKPI แตกต่างจาก OKRตรงที่ KPI หมายถึงตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ ในขณะที่ OKR เป็นกรอบการติดตามเป้าหมายทั้งหมด
- การวิเคราะห์ SWOT: นี่คือกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการหรือแผนธุรกิจ
OKR กับ Balanced Scorecard: ต่างกันอย่างไร?
OKR และสมดุลคะแนนเป็นเครื่องมือที่เสริมซึ่งกันและกันที่ตอบสนองต่อแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการธุรกิจ
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญ:
|จุดที่แตกต่าง
|OKR
|สมุดบันทึกคะแนนสมดุล
|วัตถุประสงค์
|มีลักษณะเชิงกลยุทธ์—มุ่งเน้นการกำหนดและบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้
|แบบองค์รวม—ให้มุมมองที่ครอบคลุมโดยการสร้างสมดุลระหว่างตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
|ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
|ปฏิบัติตามโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้; มีพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยครั้ง
|ปฏิบัติตามแนวทางที่มีโครงสร้างและตายตัว ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับเปลี่ยน
|กรอบเวลา
|ดำเนินการในกรอบเวลาที่สั้นกว่า (รายเดือนหรือรายไตรมาส)
|ดำเนินการในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น (รอบประจำปี)
|จำนวนวัตถุประสงค์
|ธุรกิจกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสามถึงห้าข้อ
|ธุรกิจตั้งเป้าหมายมากกว่า 10 ข้อ
|ประเภทของตัวชี้วัด
|ตัวชี้วัดนำ (ทำนายว่าคุณมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่)
|ตัวบ่งชี้ตามหลัง (ชี้แจงหรือยืนยันว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่)
|ลำดับชั้น
|ปฏิบัติตามแนวทางแบบลำดับขั้นและแบบบันไดในการกำหนดเป้าหมาย
|ใช้วิธีการจากบนลงล่างในการกำหนดเป้าหมาย
แม้จะมีความแตกต่าง, OKR และ BSC ก็มีลักษณะร่วมกันบางประการเช่นกัน, เช่น:
- ทั้งสองเป็นกรอบการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการกำหนดและติดตามเป้าหมาย
- ทั้งสองเชื่อมโยงจุดระหว่างวิสัยทัศน์และการกระทำ
- ทั้งสองใช้แนวทางที่อิงข้อมูลในการติดตามเป้าหมาย
ร่วมกัน พวกเขาช่วยสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สมดุลและยืดหยุ่น ผสมผสานเป้าหมายระยะสั้นกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
BSC และ OKR วิธีการ
สมุดบันทึกคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) ระบุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทไว้ ผู้จัดการสามารถแยกเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นส่วนย่อยได้โดยใช้ OKRs และตรวจสอบเป้าหมายเหล่านี้ในรอบเวลาสั้น ๆ การใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันจะมอบแนวทางที่ครอบคลุมในการติดตามเป้าหมาย
OKR, อย่างไรก็ตาม, ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: วัตถุประสงค์ และ ผลลัพธ์หลัก.
- วัตถุประสงค์: สิ่งเหล่านี้เป็นการอธิบายเชิงคุณภาพของเป้าหมายระยะสั้นที่คุณต้องการบรรลุ ควรท้าทายทีมของคุณให้ทำอย่างเต็มที่และก้าวไปข้างหน้าอย่างใหญ่หลวง
- ผลลัพธ์สำคัญ: นี่คือชุดของตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย แต่ละเป้าหมายจะมีผลลัพธ์สำคัญสูงสุดห้าข้อที่แนบอยู่
BSC: ภาพรวม
ในฐานะเครื่องมือการจัดการ BSC วัดผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองสี่ด้าน:
- มุมมองทางการเงิน: มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเติบโตของรายได้, ความสามารถในการทำกำไร, และผลตอบแทนจากการลงทุน
- มุมมองของลูกค้า: วัดความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งการตลาด เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด
- มุมมองกระบวนการทำงานภายในธุรกิจ: ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพ นวัตกรรม และการปรับปรุงกระบวนการ
- มุมมองการเรียนรู้และการเติบโต: ประเมินความสามารถขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม, การเรียนรู้, และการเติบโต, รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน, การพัฒนา, และวัฒนธรรมองค์กร
ตอนนี้ มาสำรวจองค์ประกอบของ BSC และวิธีที่กรอบงานนี้มีส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร:
องค์ประกอบของ BSC
นี่คือสี่องค์ประกอบที่สำคัญของสมุดบันทึกคะแนนสมดุล:
- วัตถุประสงค์: เป้าหมายระดับสูงที่เป็น S. M. A. R. T. ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT
- มาตรการ: ตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- ตัวชี้วัด: มาตรวัดความก้าวหน้าในการบรรลุมุมมองทั้งสี่ของ BSC
- การริเริ่ม: การกระทำ โครงการ หรือโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
วิธีการตั้งเป้าหมายใน BSC
ด้วยการใช้สมุดบันทึกคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) องค์กรสามารถสร้างเป้าหมายครอบคลุมทั้งสี่มุมมอง ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแผนที่กลยุทธ์ BSC เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบระหว่างเป้าหมายต่าง ๆ ได้ องค์กรติดตามความคืบหน้าผ่านซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ ทบทวนเป้าหมายประจำปี และปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม
วิธีการตั้งเป้าหมายในสมดุลคะแนนการ์ดมุ่งเน้นไปที่การมีแนวทางที่สมดุล โดยเชื่อมโยงเป้าหมายข้ามมุมมองที่เกี่ยวข้อง และสร้างเส้นทางการมองเห็นที่ชัดเจนระหว่างความพยายามของบุคคลกับความสำเร็จขององค์กร ตามแนวทางที่มีโครงสร้างนี้ องค์กรสามารถแปลกลยุทธ์ของตนให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่างของการปฏิบัติ BSC
นี่คือลักษณะของบัตรคะแนนสมดุลของบริษัท:
มุมมองทางการเงิน: เพิ่มรายได้ 10% ในปีงบประมาณหน้า KPI: อัตราการเติบโตของรายได้
- KPI: อัตราการเติบโตของรายได้
- KPI: อัตราการเติบโตของรายได้
มุมมองของลูกค้า: ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 15% ผ่านการบริการสนับสนุนที่ดีขึ้น KPI: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ย
- KPI: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ย
- KPI: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ย
มุมมองกระบวนการภายใน: ลดเวลาการประมวลผลคำสั่งซื้อลง 30% KPI: เวลาเฉลี่ยในการประมวลผลคำสั่งซื้อตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง
- KPI: ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการคำสั่งซื้อตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง
- KPI: ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการคำสั่งซื้อตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง
มุมมองการเรียนรู้และการเติบโต: เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานขึ้น 25% เพื่อพัฒนาทักษะ KPI: ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี
- KPI: ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี
- KPI: ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี
รอบการทบทวน BSC
การทบทวนสมดุลคะแนน (BSC) ดำเนินการเป็นประจำเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินความก้าวหน้า และทำการปรับปรุงที่จำเป็น ความถี่ของรอบการทบทวน BSC อาจแตกต่างกันไปตามความต้องการขององค์กร แต่การปฏิบัติที่พบบ่อย ได้แก่:
- การทบทวนรายเดือน: หลายองค์กรดำเนินการทบทวน BSC รายเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นไปอย่างทันท่วงทีและใกล้ชิด ในระหว่างการทบทวนเหล่านี้ จะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายในแต่ละมุมมอง
- การทบทวนรายไตรมาส: การทบทวน BSC รายไตรมาสนิยมใช้เนื่องจากสอดคล้องกับรอบการรายงานทางการเงินทั่วไป การทบทวนเหล่านี้ให้การประเมินผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมมากขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกและหารือเชิงกลยุทธ์ได้
- การทบทวนรายครึ่งปีหรือรายปี: บางองค์กรเลือกที่จะทบทวน BSC รายครึ่งปีหรือรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องการระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานขึ้น การทบทวนเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ BSC ความถูกต้องของสมมติฐาน และความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ
- การทบทวนแบบเฉพาะกิจหรือตามเหตุการณ์: นอกเหนือจากรอบการทบทวนตามกำหนดการแล้ว องค์กรอาจดำเนินการทบทวน BSC แบบเฉพาะกิจหรือตามเหตุการณ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาวะตลาด หรือลำดับความสำคัญขององค์กร
ความสัมพันธ์ของ BSCs กับค่าตอบแทนและโบนัส
สมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) แนบมากับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสมุดบันทึกสมดุลช่วยบาลานซ์เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยการติดตามและวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ธุรกิจสามารถกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจ และโบนัสสำหรับสมาชิกในทีมได้
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แม้ว่าการเชื่อมโยงค่าตอบแทนและโบนัสกับ BSC จะเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรดำเนินการอย่างรอบคอบและควบคู่ไปกับแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอื่นๆ การสื่อสารที่ชัดเจน ความโปร่งใส และความยุติธรรมในระบบค่าตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความผูกพันและยอมรับ
บทบาทของการวิเคราะห์เว็บใน BSC
การวิเคราะห์เว็บมีบทบาทสำคัญในกรอบคะแนนสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของลูกค้าและกระบวนการภายใน
นี่คือวิธีการที่การวิเคราะห์เว็บไซต์ช่วยส่งเสริม BSC:
มุมมองของลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เช่น อัตราการตีกลับ (bounce rate) เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ และจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อเว็บไซต์หรือประสบการณ์ออนไลน์
- การใช้ตัวชี้วัดเช่น อัตราผู้เยี่ยมชมใหม่, อัตราผู้เยี่ยมชมซ้ำ, และมูลค่าตลอดชีพของลูกค้าสามารถช่วยวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้
- โดยการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมและข้อมูลการอ้างอิง องค์กรสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดและการวางตำแหน่งทางการแข่งขันของตนภายในอุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดของตน
มุมมองกระบวนการภายใน
- ให้ข้อมูลเชิงวัดค่าที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น เวลาในการโหลดหน้าเว็บ, เวลาการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์, และเวลาออนไลน์ (uptime) ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการดำเนินงานของเว็บไซต์
- ข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเนื้อหา เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ และอัตราการตีกลับ สามารถช่วยให้องค์กรระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาได้ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการภายในสำหรับการสร้างและการจัดการเนื้อหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขายออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า อัตราการทิ้งรถเข็น และรายได้ต่อผู้เข้าชม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพได้
OKR: ภาพรวม
มาสำรวจกันว่า OKRs ทำงานอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
องค์ประกอบของ OKR
นี่คือองค์ประกอบทั้งห้าของ OKR:
- จุดมุ่งเน้น: OKRs ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและลดความเสี่ยงของการเสียสมาธิ
- ความรับผิดชอบ: OKRs กำหนดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ โดยสมาชิกในทีมทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของตน
- การมีส่วนร่วม: การให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนด OKRs ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้พวกเขามุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
- ความโปร่งใส: OKRs สามารถมองเห็นได้โดยทุกคนภายในองค์กร ซึ่งนำไปสู่ความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงาน
- การมองเห็น: OKRs ได้รับการทบทวนและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญได้ การมองเห็นนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตามความจำเป็น
วิธีการตั้งเป้าหมายใน OKR
บริษัทต่างๆ กำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและท้าทาย แนบผลลัพธ์สำคัญกับแต่ละวัตถุประสงค์ติดตามความคืบหน้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ OKR ทบทวนผลลัพธ์หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และปรับเป้าหมายตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ OKR เน้นความโปร่งใส การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสอดคล้องระหว่างความพยายามของบุคคลกับ 우선순위ขององค์กร เมื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ภายในองค์กรได้
ตัวอย่างการปฏิบัติ OKR
สมมติว่าบริษัท SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) ต้องการมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าโดยการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า นี่คือตัวอย่าง OKR ของพวกเขา:
วัตถุประสงค์: เพิ่มความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: บรรลุคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) 70 หรือสูงกว่าในหมู่ลูกค้าปัจจุบันภายในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานเฉลี่ย (LTV) ของลูกค้า B2B ขึ้น 20% ผ่านกลยุทธ์การขายเพิ่มและการขายเสริม
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 4: ได้รับคำรับรองหรือกรณีศึกษาจากลูกค้า B2B ที่พึงพอใจอย่างน้อยห้าคนเพื่อใช้ในสื่อการตลาด
รอบการทบทวน OKR
ด้วย OKRs คุณสามารถยืดหยุ่นและกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมและความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
รอบการทบทวน OKR มักจะดำเนินไปตามจังหวะที่สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนและการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร วงจรการทบทวน OKR ที่พบบ่อย ได้แก่:
- การตรวจสอบประจำสัปดาห์: การตรวจสอบเหล่านี้เป็นการประชุมสั้น ๆ หรือการอัปเดตสถานะที่สมาชิกในทีมจะแบ่งปันความก้าวหน้า อุปสรรค และข้อปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่จำเป็นต่อผลลัพธ์หลักของพวกเขา
- การทบทวนรายเดือน: ในระหว่างการทบทวนนี้ ทีมหรือแผนกจะวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเทียบกับผลลัพธ์หลักที่กำหนดไว้ ระบุแนวโน้มหรือรูปแบบ และหารือเกี่ยวกับความท้าทายหรือโอกาสที่สำคัญ
- การทบทวนรายไตรมาส: การทบทวนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ OKR โดยรวม
- การทบทวนประจำปี: ในระหว่างการทบทวนนี้ องค์กรจะประเมินประสิทธิผลโดยรวมของกรอบการทำงาน OKR ประเมินความสอดคล้องระหว่าง OKR กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และระบุโอกาสในการปรับปรุงในรอบการวางแผนถัดไป
ความสัมพันธ์ของ OKR กับค่าตอบแทนและโบนัส
OKRs สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมตั้งเป้าหมายที่กล้าหาญและทะเยอทะยาน แม้ว่า OKRs จะมีบทบาทในการกำหนดแรงจูงใจทางการเงินหรือค่าตอบแทน แต่ไม่ควรเป็นปัจจัยเดียว และองค์กรควรตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเน้น OKRs ที่ขับเคลื่อนด้วยค่าตอบแทนมากเกินไป
กุญแจสำคัญคือการสร้างสมดุล—ใช้ OKRs เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การเรียนรู้จากความล้มเหลว แทนที่จะลงโทษอย่างรุนแรง
หลายองค์กรผูกส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน โบนัส หรือสิ่งจูงใจของพนักงานกับการบรรลุเป้าหมาย OKR ของบุคคล ทีม หรือองค์กร การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องปกติและสามารถทำให้ความพยายามของพนักงานสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของการวิเคราะห์เว็บใน OKR
การวิเคราะห์เว็บไซต์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและติดตามเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับองค์กรที่มีการมีอยู่ในโลกออนไลน์อย่างมากหรือพึ่งพาช่องทางดิจิทัลอย่างหนักสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
นี่คือบางวิธีที่การวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถช่วยสนับสนุนกระบวนการ OKR ได้:
- แจ้งการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพดิจิทัล เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ อัตราการแปลง หรือรายได้ออนไลน์
- ให้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์เพื่อติดตามความคืบหน้า ไปยังผลลัพธ์หลักที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการติดตามแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้ใช้ ประสิทธิภาพของเนื้อหา และช่องทางการแปลง รวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ
- ระบุโอกาสในการปรับปรุงหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อบรรลุผลลัพธ์สำคัญของพวกเขา
- ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถช่วยกำหนดทิศทางของโครงการและกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย OKRs
- ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถ สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในระหว่างรอบการทบทวน OKR
- ข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถ แชร์ข้ามทีมและแผนก ได้ ช่วยให้เกิดความสอดคล้องและการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย OKR ร่วมกัน
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการในการใช้ OKR และ BSC
ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ใช้ OKR และ BSC สำหรับการติดตามเป้าหมายทางธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบของคุณประกอบด้วย:
- การระบุตัวชี้วัดOKR และKPIที่เหมาะสม
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วยบัตรคะแนน KPI
- ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อให้ทีมดำเนินงานตามแผน
- ปรับวัตถุประสงค์ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะขนาดหรืออุตสาหกรรมใด บริษัทต่าง ๆ ได้นำ KPI และ BSC มาใช้เป็นวิธีการติดตามเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษาการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จของ BSC และ OKRs
ตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการนำ OKRs และ BSCs มาใช้ในระบบบริหารจัดการของตน:
LinkedIn ใช้ OKRsเพื่อเชื่อมโยงพนักงานกับภารกิจร่วมขององค์กร. OKRs คือ
"สิ่งที่คุณต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ท้าทายมากกว่าแผนที่ระบุไว้"
"สิ่งที่คุณต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ท้าทายมากกว่าแผนที่ระบุไว้"
โดยคำนึงถึงแง่มุมด้านแรงจูงใจของ OKRs ทีมงานจะตั้งเป้าหมายที่สูงส่งซึ่งไม่สามารถบรรลุได้ง่าย ๆ OKRs ประกอบด้วยเป้าหมายรายไตรมาส ดังนั้นจึงไม่มีพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่นมากเกินไป เช่น การเปลี่ยนเป้าหมายรายสัปดาห์
นอกเหนือจากเป้าหมายขององค์กรแล้ว พนักงานยังได้รับการส่งเสริมให้ตั้งเป้าหมาย OKR ส่วนตัว 3 ถึง 5 ข้อในทุกไตรมาส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อให้ทันกับความคืบหน้าของ OKR ผู้บริหารจะประชุมกันสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละสามชั่วโมง และทุกหกสัปดาห์จะประชุมเต็มวันหนึ่งวัน การประชุมเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจตรงกันและทำให้มั่นใจว่าทุกคนดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมาย
ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์
ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาระบบสมดุลของตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพื่อวัดผลการดำเนินงานในปัจจุบันและระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในอนาคต
บัตรคะแนนของฟิลิปส์ถูกจัดโครงสร้างรอบปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสี่ประการ (CSFs) และ KPI ที่เกี่ยวข้อง:
- ความสามารถ: การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความรู้, เทคโนโลยี, และการนำทีม KPIs: การพัฒนาของบริษัทและการสนับสนุนด้านไอที
- KPIs: การพัฒนาของบริษัทและการสนับสนุนด้านไอที
- KPIs: การพัฒนาของบริษัทและการสนับสนุนด้านไอที
- กระบวนการ: วิเคราะห์กระบวนการที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ KPI: ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
- KPIs: ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
- KPIs: ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
- ลูกค้า: ประเมินคุณค่าที่นำเสนอ KPI: ความพึงพอใจของลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน
- KPIs: ความพึงพอใจของลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน
- KPIs: ความพึงพอใจของลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน
- การเงิน: การประเมินมูลค่า การเติบโต และประสิทธิภาพ KPI: การเติบโตของรายได้ที่มีกำไร
- KPIs: การเติบโตของรายได้ที่มีกำไร
- KPIs: การเติบโตของรายได้ที่มีกำไร
นอกจาก CSFs แล้ว ยังมีระดับอีกสี่ระดับใน Philips Balanced Scorecard ได้แก่ บัตรทบทวนกลยุทธ์, บัตรทบทวนการดำเนินงาน, บัตรหน่วยธุรกิจ, และบัตรพนักงานรายบุคคล (เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย) ทีมงานพยายามปรับให้บัตรลำดับต่ำสอดคล้องกับบัตรลำดับสูงเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของตนต่อเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
แนวทางนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักไปยังพนักงานทุกระดับได้ คะแนนสมดุลยังช่วยให้ผู้นำมั่นใจว่าความพยายามของพนักงานมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ข้อดีและข้อเสียของ BSC และ OKRs
มีข้อได้เปรียบหลายประการในการใช้ BSC และ OKRs. นี่คือประโยชน์ของการใช้ BSC สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ:
1. ให้มุมมองระดับโลกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
BSC ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่หลากหลาย และให้คุณได้เห็นภาพรวมของความก้าวหน้าขององค์กรจากมุมมองต่าง ๆ
มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่มาตรการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมเชิงกลยุทธ์อีกด้วย
2. ให้โครงสร้างแก่กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ในทีมข้ามสายงาน หน่วยงานต่างๆ มีวิธีการวัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
บัตรคะแนนสมดุลช่วยให้ทีมสามารถกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะบุคคลเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในขณะที่รักษาโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ
3. เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
BSC ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ว่าผลงานของตนมีส่วนช่วยเสริมเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
มันมอบความรู้สึกมีเป้าหมายให้กับพนักงาน กระตุ้นให้พวกเขาทำงานอย่างหนักและมีผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นผ่านความพยายามของแต่ละบุคคล
4. ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
BSC จัดตั้งวิธีการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกแผนก เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบถึงตัวชี้วัดที่กำลังติดตามและเป้าหมายที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่
ด้วยระบบที่โปร่งใสเช่นนี้ ทีมข้ามสายงานสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ได้
ตอนนี้ มาดูข้อดีของ OKRs กัน:
1. การตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
OKRs ผลักดันให้ทีมไม่กังวลเกี่ยวกับการเล่นอย่างปลอดภัยและให้มุ่งมั่นไปถึงดวงจันทร์ แม้ว่าธุรกิจอาจไม่สามารถบรรลุ OKRs ได้ 100% แต่การก้าวหน้าเพียง 50% ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้ว เมื่อพิจารณาว่าเป้าหมายนั้นสูงมากตั้งแต่แรกเริ่ม
2. การทบทวนเป็นประจำ
ธุรกิจสามารถกำหนด OKRs สำหรับระยะสั้น—รายเดือนหรือรายไตรมาส กรอบเวลาที่จำกัดช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย อนุญาตให้พวกเขาทบทวนความก้าวหน้าเป็นประจำ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในทุกแผนก
3. การตระหนักรู้ในเป้าหมาย
OKRs ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่าการกระทำของพวกเขาช่วยส่งเสริมภาพใหญ่ได้อย่างไร ทุกคนในทีม ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม จะทราบถึงเป้าหมายของทีม ซึ่งสิ่งนี้มีความช่วยเหลือเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่ทำงานทางไกล ที่การรักษาให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอาจกลายเป็นภารกิจที่ท้าทาย
4. ความคล่องตัว
ด้วยรอบการทบทวนที่สั้น ทำให้ OKRs ช่วยให้ทีมสามารถทบทวนและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ได้ทุกเดือนหรือทุกไตรมาส ธุรกิจได้รับความยืดหยุ่นในการนำความสำคัญใหม่ ๆ มาผนวกเข้ากับเป้าหมายของตน และลดความสำคัญของวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของ BSC และ OKR: คืออะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร?
กรอบการทำงานทั้งสองไม่ได้สมบูรณ์แบบ ก่อนที่จะนำไปใช้ ควรทำความเข้าใจข้อจำกัดบางประการของกรอบการทำงานเหล่านี้:
1. ความซับซ้อน
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ OKR หรือ BSC ต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ ซึ่งการจัดตั้งนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด การติดตามตัวชี้วัดยังสามารถเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลามากอีกด้วย
เพื่อบรรเทาปัญหานี้ ควรเลือกใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผลเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนด OKR และ BSC ติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้อย่างราบรื่น
2. กรอบเวลา
OKRs ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น ในขณะที่ BSC เน้นที่วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร การใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่เชื่อมโยงกันจะจำกัดการติดตามเป้าหมายของคุณ
เพื่อบรรเทาปัญหานี้ ให้ใช้ BSC และ OKR ร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
3. มีเป้าหมายมากเกินไป
การตั้งรายการวัตถุประสงค์ OKR หรือ BSC ที่ยาวเกินไปอาจดูน่าดึงดูดใจ แต่การมีเป้าหมายมากเกินไปจะทำให้รู้สึกหนักใจและส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อให้ใช้กรอบการทำงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับ OKR ไว้ที่สามถึงห้าข้อ และสำหรับ BSC ควรกำหนดวัตถุประสงค์สูงสุดไม่เกิน 10 ข้อ
4. เส้นโค้งการเรียนรู้
หากทีมของคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการตั้งค่า OKR หรือ BSC สำหรับการติดตามเป้าหมาย พวกเขาจะต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับระบบใหม่
ผู้นำต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการฝึกอบรมพนักงาน สื่อสารประโยชน์ของกรอบการทำงาน และให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอช่วยแก้ไขปัญหาของพนักงานและรักษาแรงจูงใจของพวกเขา
ตัดสินใจเลือกอันไหน: OKR หรือ BSC?
การตัดสินใจว่าจะนำระบบสมดุลของตัวชี้วัด (BSC) หรือระบบเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ไปใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กร วัฒนธรรม และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งสองกรอบมีจุดแข็งและสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพและความสอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิผล แต่แนวทางและการเน้นย้ำจะแตกต่างกัน
นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกระหว่าง OKRs และ BSC:
1. ขนาดและความซับซ้อนขององค์กร
BSC อาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีหลายแผนกหรือหน่วยธุรกิจมากกว่า ในขณะที่ OKR อาจง่ายต่อการนำไปใช้และบริหารจัดการในองค์กรขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวมากกว่า
2. ขอบเขตการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หากองค์กรของคุณมีวงจรการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว (เช่น 3-5 ปี) การเน้นของ BSC ในการแปลงกลยุทธ์ระยะยาวให้เป็นวัตถุประสงค์และมาตรการที่สามารถดำเนินการได้อาจเหมาะสมกว่า OKRs ซึ่งมีจังหวะที่สั้นกว่า (โดยทั่วไปคือรายไตรมาสหรือรายปี) เหมาะสมกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการการปรับทิศทางบ่อยครั้งและความสามารถในการปรับตัว
3. วัฒนธรรมและทัศนคติ
OKRs ช่วยสร้างวัฒนธรรมของการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความเต็มใจที่จะเสี่ยงและเรียนรู้จากความล้มเหลว หากองค์กรของคุณให้คุณค่ากับนวัตกรรม ความคล่องตัว และทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต OKRs อาจเหมาะสมกว่า ในทางกลับกัน BSC ส่งเสริมแนวทางที่สมดุลและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งอาจสอดคล้องกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและการวางแผนระยะยาวมากกว่า
4. ความต้องการในการวัดผลการปฏิบัติงาน
BSC อาจเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมหากองค์กรของคุณต้องการระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมซึ่งพิจารณาหลายมุมมอง (การเงิน, ลูกค้า, กระบวนการภายใน, การเรียนรู้, และการเติบโต) OKRs มุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายและการบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าการจัดเตรียมกรอบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบองค์รวม
5. ระบบและกระบวนการที่มีอยู่
พิจารณาถึงระบบ, กระบวนการ, และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ การนำ BSC มาใช้ อาจง่ายขึ้นหากคุณมีระบบการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้ว หากคุณต้องการนำกรอบการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการใหม่มาใช้ OKR อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ กรอบงานเหล่านี้ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และบางองค์กรอาจเลือกนำองค์ประกอบของทั้งสองแนวทางมาใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันภายในกระบวนการวางแผนและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของตน
การใช้ Balanced Scorecards และ OKRs ร่วมกัน
ในฐานะกรอบการติดตามเป้าหมายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ OKRs และ BSCs มีพลังในแบบของตัวเอง แต่เมื่อคุณนำทั้งสองมารวมกัน คุณจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก
นี่คือวิธีที่ธุรกิจของคุณสามารถได้รับประโยชน์จากการผสมผสานนี้:
- ปรับเป้าหมายระยะสั้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
- ให้แน่ใจว่าทุกแผนกและสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- รับรายงานที่มีข้อมูลจาก OKRs และรายงานเชิงคุณภาพจาก BSC เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลการดำเนินงานของบริษัทคุณ
- รวมความคล่องตัวของ OKR เข้ากับความมั่นคงของ BSC
- ปรับปรุงการสื่อสารภายในด้วยรายงาน OKR และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยรายงาน BSC
ตอนนี้ คุณจะบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้ากับโครงสร้างองค์กรของคุณได้อย่างไรให้มีความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด?
คำตอบคือผ่านเครื่องมือตั้งเป้าหมายเช่นClickUp
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณควบคุมเป้าหมายของคุณได้ และขับเคลื่อนการเติบโต ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว การติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการสร้างและแบ่งปันรายงาน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อนำไปใช้ BSC และ OKRs ร่วมกันได้:
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และใช้ประโยชน์จากการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างดี
ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย S.M.A.R.T. (วัตถุประสงค์) ที่คุณต้องการบรรลุในระยะสั้นและระยะยาว แยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อย (ผลลัพธ์หลักสำหรับ OKR และตัวชี้วัดสำหรับ BSC)
เมื่อมีเป้าหมายหลายอย่างที่ต้องบรรลุ คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายเหล่านั้นโดยใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีเข้าด้วยกัน การตั้งเป้าหมายที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างชัดเจน
รีบอยู่หรือเปล่า? ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายอย่างรวดเร็ว วางแผนการดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่นแม่แบบเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp สามารถช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเมื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้
คุณสามารถใช้มันเพื่อเข้าใจวิธีการสร้างและจัดระเบียบเป้าหมาย S.M.A.R.T. สำหรับทีมและองค์กรของคุณในลักษณะที่ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองในเทมเพลตนี้เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและมองเห็นความคืบหน้า สถานะงานที่กำหนดเอง—เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ไม่เป็นไปตามแผน, หยุดชั่วคราว, เป็นไปตามแผน—ยังช่วยให้คุณติดตามงานที่คุณทำเสร็จแล้วและงานที่ยังต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
2. แบ่งปันเป้าหมายของคุณ
มอบความชัดเจนให้กับสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
แบ่งปันเป้าหมายของคุณกับพวกเขาเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องบรรลุ
คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์หรือทำให้เป้าหมายเป็นส่วนตัวได้หากคุณต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นความลับ
3. กำหนดเส้นตาย
กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับแต่ละเป้าหมายเพื่อให้ทีมของคุณทำงานตามกำหนดเวลา
กำหนดเวลาสามารถสั้น (รายเดือนหรือรายไตรมาส) หรือยาว (ครึ่งปีหรือรายปี) ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
4. คิดค้นตัวชี้วัดเพื่อติดตาม
เมื่อคุณมั่นใจในเป้าหมายของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจว่าคุณจะวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร
นี่คือตัวอย่างสำหรับการวัด OKRs:
วัตถุประสงค์: เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: พัฒนาและทดสอบฟีเจอร์ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้จากผู้ทดสอบเบต้าที่ 95%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันขึ้น 20% ภายในหนึ่งเดือนหลังจากการเปิดตัว
ในกรณีนี้ คุณต้องกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และการเพิ่มจำนวนผู้ใช้
สำหรับสมุดบันทึกสมดุล กระบวนการจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย. มาทำความเข้าใจผ่านตัวอย่าง:
มุมมอง: การเงิน
วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้จากการขายซอฟต์แวร์
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI): อัตราการเติบโตของรายได้
- เป้าหมาย: เพิ่มรายได้ขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในกรณีนี้ คุณต้องติดตาม KPI ที่เหมาะสมเพื่อทราบความคืบหน้าของคุณหรือทีมของคุณ. ที่นี่ KPI คืออัตราการเติบโตของรายได้; ตัวอย่างอื่น ๆ ของKPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ได้แก่ อัตรากำไรขั้นต้น, ผลตอบแทนจากการลงทุน, คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ, เป็นต้น.
คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมของคุณในการเลือกตัวชี้วัดที่จะติดตามได้ โดยการย้ายองค์ประกอบต่างๆ บนกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักตามความสำคัญและความสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวม
ลักษณะที่มองเห็นได้ของไวท์บอร์ดช่วยให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ การจัดระเบียบ และการสร้างฉันทามติได้ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นมากขึ้น
5. ติดตามความก้าวหน้า
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายแต่ละรายการ (ผลลัพธ์หลัก/ตัวชี้วัด) เพื่อดูว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนและเป้าหมายของคุณกำลังนำคุณเข้าใกล้เป้าหมาย (วัตถุประสงค์) มากเพียงใด
คุณสามารถใช้สกอร์การ์ดรายสัปดาห์เพื่อติดตามเป้าหมายที่มีกำหนดเวลาสั้นกว่า
คุณสามารถใช้เทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตสมดุลคะแนนเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
ClickUp มีเทมเพลตดังต่อไปนี้:
- เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ
- เทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสำหรับมุมมองทั้งสี่ของ BSC ติดตามและแสดงภาพ KPI และตั้งค่าการทำงานร่วมกัน
ใช้ประโยชน์จากคู่หูไดนามิกของ OKR และ BSC เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า
OKR และ BSC ช่วยคุณให้รับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ แต่ในวิธีที่แตกต่างกัน
OKRs เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและติดตามความคืบหน้าในระยะสั้น ในขณะที่ BSC เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมมากกว่า โดยมีเป้าหมายระยะยาวเป็นจุดสำคัญหลัก
เมื่อคุณผสานสองกรอบการทำงานเข้าด้วยกัน คุณจะเปิดทางสู่โอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกเป้าหมาย ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถบรรลุได้
อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบเหล่านี้และการติดตามเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ข่าวดีก็คือ ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานรวมทั้ง OKR และ BSC เข้ากับระบบติดตามเป้าหมายของคุณ และรักษาความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้
เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้ และเข้าใกล้การทำให้เป้าหมายของคุณเป็นจริง!
คำถามที่พบบ่อย
1. ความแตกต่างระหว่าง OKR กับสมดุลคะแนนคืออะไร?
OKR ช่วยระบุและติดตามเป้าหมายระยะสั้นที่ทะเยอทะยานขององค์กร ในทางกลับกัน ระบบสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ให้วิธีการแบบองค์รวมในการประเมินสุขภาพโดยรวมของบริษัท รวมถึงเป้าหมายทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
2. ความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR คืออะไร?
KPI คือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ ซึ่งใช้ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ขณะที่ OKR คือกรอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยติดตามเป้าหมาย
3. ทำไมคุณควรใช้ OKR แทน KPI?
คุณสามารถใช้ KPI เพื่อวัดความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสื่อสารทิศทางที่ถูกต้องให้ทีมของคุณปฏิบัติตามได้ สำหรับทิศทางนั้น คุณจำเป็นต้องมีกรอบการทำงานเช่น OKR