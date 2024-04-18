บล็อก ClickUp
ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ Balanced Scorecards คืออะไร?
ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ Balanced Scorecards คืออะไร?

PMO Team
18 เมษายน 2567

เมื่อเดินผ่านย่านที่ไม่คุ้นเคย การมีแผนที่จะทำให้คุณมั่นใจ

กฎเดียวกันนี้ใช้กับธุรกิจของคุณเช่นกัน หากวัตถุประสงค์ขององค์กรดูน่ากลัว การปฏิบัติตามกรอบการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

กรอบการติดตามเป้าหมาย เช่น OKRs และ balanced scorecards ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจสมัยใหม่ดำเนินการตั้งเป้าหมาย

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาถึงระบบเหล่านี้อย่างละเอียด ความแตกต่างของพวกมัน และวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทรงพลัง

OKR คืออะไร?

OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) คือกรอบการตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุ (วัตถุประสงค์) และติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ (ผลลัพธ์หลัก) ซึ่งบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น

ประวัติย่อของ OKR

ในช่วงทศวรรษ 1950 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (ผู้ก่อตั้งการจัดการสมัยใหม่) รู้สึกว่าจำเป็นต้องมองการจัดการเป็นหน่วยงานที่แยกต่างหากในโครงสร้างธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถทุ่มเทเวลาให้กับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้มากขึ้น เขาได้แนะนำแนวคิด การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (MBO) ในหนังสือของเขาThe Practice of Management

แนวคิดหลักเบื้องหลัง MBO คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของทั้งพนักงานและผู้จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

แต่แนวคิดนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ Drucker เองได้กล่าวไว้ภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากบริษัทตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น เป้าหมายการผลิต พนักงานจะถูกผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม และผลที่ตามมาคือคุณภาพลดลง

เมื่อมาถึงยุค 1970แอนดี้ โกรฟ(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทลในขณะนั้น) ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ MBO

เขาหยิบยืมแนวคิดเรื่อง 'วัตถุประสงค์' มา ปรับแต่งเล็กน้อย แล้วเชื่อมโยงกับ 'ผลลัพธ์สำคัญ' (ซึ่งเป็นวิธีการวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์) การนำผลลัพธ์สำคัญมาใช้ช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานใช้ทางลัดในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะมีตัวชี้วัดครบถ้วนที่ช่วยให้มั่นใจว่าทีมกำลังทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง

และนั่นคือวิธีที่เราได้มาซึ่ง OKR ในยุคปัจจุบัน

หนึ่งในสมาชิกทีมของโกรฟที่อินเทล คือ จอห์น โดเออร์ได้นำปรัชญา OKR ไปยังกูเกิล ซึ่งกลายเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง ในที่สุด บริษัททั่วโลกก็เริ่มนำมาใช้ในระบบการจัดการกลยุทธ์ของตน เมตา, เน็ตฟลิกซ์, สปอติฟาย, และเดลoitte คือองค์กรที่มีชื่อเสียงบางแห่งที่ใช้ในปัจจุบัน

อะไรคือ Balanced Scorecard?

ในฐานะกรอบการจัดการประสิทธิภาพ Balanced Scorecard (BSC) ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวัดผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPIs) จากหลายมุมมอง ได้แก่ ด้านทางการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้/การเติบโต โดยใช้แนวทางแบบองค์รวมในการวิเคราะห์สุขภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

ประวัติโดยย่อของสมุดปกขาวสมดุล

เราสามารถย้อนรอยประวัติของสมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) ย้อนกลับไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 เมื่อ ดร. โรเบิร์ต คาปแลน และ ดร. เดวิด นอร์ตัน ได้แนะนำมันครั้งแรกในบทความของ HBRชื่อว่า 'สมุดบันทึกสมดุล—มาตรการที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ' บทความนี้ได้เสนอแนะให้มีการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจในหลากหลายมิติ รวมถึง ทั้งด้านมนุษย์และด้านการเงิน

ไม่กี่ปีต่อมา คาปแลน และนอร์ตัน ได้ตีพิมพ์หนังสือของพวกเขา The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action ซึ่งพวกเขาได้ขยายความคิดของพวกเขาเพิ่มเติม

พวกเขาได้ออกแบบแนวคิดนี้ในตอนแรกโดยมีเป้าหมายที่บริษัทเพื่อผลกำไรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและหน่วยงานภาครัฐด้วย

การเข้าใจภาษา: คำศัพท์และแนวคิดสำคัญ

ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่าง OKR และ balanced scorecard และวิธีที่พวกมันช่วยกำหนดรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ ให้เราเตรียมพื้นฐานกันก่อน

นี่คือคำศัพท์และแนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ OKRs และ BSC ได้ดียิ่งขึ้น:

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์: กระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์คู่แข่ง การประเมินปัจจัยภายใน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดำเนินการกลยุทธ์อย่างราบรื่น
  • การตั้งเป้าหมาย: การระบุผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรภายในกรอบเวลาที่กำหนดและจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ระยะสั้นและระยะยาว
  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI): เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อติดตามและประเมินความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงKPI แตกต่างจาก OKRตรงที่ KPI หมายถึงตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ ในขณะที่ OKR เป็นกรอบการติดตามเป้าหมายทั้งหมด
  • การวิเคราะห์ SWOT: นี่คือกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการหรือแผนธุรกิจ

OKR กับ Balanced Scorecard: ต่างกันอย่างไร?

OKR และสมดุลคะแนนเป็นเครื่องมือที่เสริมซึ่งกันและกันที่ตอบสนองต่อแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการธุรกิจ

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญ:

จุดที่แตกต่างOKRสมุดบันทึกคะแนนสมดุล
วัตถุประสงค์มีลักษณะเชิงกลยุทธ์—มุ่งเน้นการกำหนดและบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้แบบองค์รวม—ให้มุมมองที่ครอบคลุมโดยการสร้างสมดุลระหว่างตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวปฏิบัติตามโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้; มีพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยครั้งปฏิบัติตามแนวทางที่มีโครงสร้างและตายตัว ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับเปลี่ยน
กรอบเวลาดำเนินการในกรอบเวลาที่สั้นกว่า (รายเดือนหรือรายไตรมาส)ดำเนินการในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น (รอบประจำปี)
จำนวนวัตถุประสงค์ธุรกิจกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสามถึงห้าข้อธุรกิจตั้งเป้าหมายมากกว่า 10 ข้อ
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนำ (ทำนายว่าคุณมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่)ตัวบ่งชี้ตามหลัง (ชี้แจงหรือยืนยันว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่)
ลำดับชั้น ปฏิบัติตามแนวทางแบบลำดับขั้นและแบบบันไดในการกำหนดเป้าหมายใช้วิธีการจากบนลงล่างในการกำหนดเป้าหมาย

แม้จะมีความแตกต่าง, OKR และ BSC ก็มีลักษณะร่วมกันบางประการเช่นกัน, เช่น:

  • ทั้งสองเป็นกรอบการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการกำหนดและติดตามเป้าหมาย
  • ทั้งสองเชื่อมโยงจุดระหว่างวิสัยทัศน์และการกระทำ
  • ทั้งสองใช้แนวทางที่อิงข้อมูลในการติดตามเป้าหมาย

ร่วมกัน พวกเขาช่วยสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สมดุลและยืดหยุ่น ผสมผสานเป้าหมายระยะสั้นกับวิสัยทัศน์ระยะยาว

BSC และ OKR วิธีการ

สมุดบันทึกคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) ระบุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทไว้ ผู้จัดการสามารถแยกเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นส่วนย่อยได้โดยใช้ OKRs และตรวจสอบเป้าหมายเหล่านี้ในรอบเวลาสั้น ๆ การใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันจะมอบแนวทางที่ครอบคลุมในการติดตามเป้าหมาย

OKR, อย่างไรก็ตาม, ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: วัตถุประสงค์ และ ผลลัพธ์หลัก.

  • วัตถุประสงค์: สิ่งเหล่านี้เป็นการอธิบายเชิงคุณภาพของเป้าหมายระยะสั้นที่คุณต้องการบรรลุ ควรท้าทายทีมของคุณให้ทำอย่างเต็มที่และก้าวไปข้างหน้าอย่างใหญ่หลวง
  • ผลลัพธ์สำคัญ: นี่คือชุดของตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย แต่ละเป้าหมายจะมีผลลัพธ์สำคัญสูงสุดห้าข้อที่แนบอยู่

BSC: ภาพรวม

ในฐานะเครื่องมือการจัดการ BSC วัดผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองสี่ด้าน:

  • มุมมองทางการเงิน: มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเติบโตของรายได้, ความสามารถในการทำกำไร, และผลตอบแทนจากการลงทุน
  • มุมมองของลูกค้า: วัดความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งการตลาด เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด
  • มุมมองกระบวนการทำงานภายในธุรกิจ: ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพ นวัตกรรม และการปรับปรุงกระบวนการ
  • มุมมองการเรียนรู้และการเติบโต: ประเมินความสามารถขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม, การเรียนรู้, และการเติบโต, รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน, การพัฒนา, และวัฒนธรรมองค์กร

ตอนนี้ มาสำรวจองค์ประกอบของ BSC และวิธีที่กรอบงานนี้มีส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร:

องค์ประกอบของ BSC

นี่คือสี่องค์ประกอบที่สำคัญของสมุดบันทึกคะแนนสมดุล:

  • วัตถุประสงค์: เป้าหมายระดับสูงที่เป็น S. M. A. R. T. ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT
  • มาตรการ: ตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  • ตัวชี้วัด: มาตรวัดความก้าวหน้าในการบรรลุมุมมองทั้งสี่ของ BSC
  • การริเริ่ม: การกระทำ โครงการ หรือโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

วิธีการตั้งเป้าหมายใน BSC

ด้วยการใช้สมุดบันทึกคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) องค์กรสามารถสร้างเป้าหมายครอบคลุมทั้งสี่มุมมอง ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแผนที่กลยุทธ์ BSC เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบระหว่างเป้าหมายต่าง ๆ ได้ องค์กรติดตามความคืบหน้าผ่านซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ ทบทวนเป้าหมายประจำปี และปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม

วิธีการตั้งเป้าหมายในสมดุลคะแนนการ์ดมุ่งเน้นไปที่การมีแนวทางที่สมดุล โดยเชื่อมโยงเป้าหมายข้ามมุมมองที่เกี่ยวข้อง และสร้างเส้นทางการมองเห็นที่ชัดเจนระหว่างความพยายามของบุคคลกับความสำเร็จขององค์กร ตามแนวทางที่มีโครงสร้างนี้ องค์กรสามารถแปลกลยุทธ์ของตนให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมาย

ตัวอย่างของการปฏิบัติ BSC

นี่คือลักษณะของบัตรคะแนนสมดุลของบริษัท:

  • มุมมองทางการเงิน: เพิ่มรายได้ 10% ในปีงบประมาณหน้า KPI: อัตราการเติบโตของรายได้
  • มุมมองของลูกค้า: ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 15% ผ่านการบริการสนับสนุนที่ดีขึ้น KPI: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ย
  • มุมมองกระบวนการภายใน: ลดเวลาการประมวลผลคำสั่งซื้อลง 30% KPI: เวลาเฉลี่ยในการประมวลผลคำสั่งซื้อตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง
  • มุมมองการเรียนรู้และการเติบโต: เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานขึ้น 25% เพื่อพัฒนาทักษะ KPI: ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี
รอบการทบทวน BSC

การทบทวนสมดุลคะแนน (BSC) ดำเนินการเป็นประจำเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินความก้าวหน้า และทำการปรับปรุงที่จำเป็น ความถี่ของรอบการทบทวน BSC อาจแตกต่างกันไปตามความต้องการขององค์กร แต่การปฏิบัติที่พบบ่อย ได้แก่:

  • การทบทวนรายเดือน: หลายองค์กรดำเนินการทบทวน BSC รายเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นไปอย่างทันท่วงทีและใกล้ชิด ในระหว่างการทบทวนเหล่านี้ จะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายในแต่ละมุมมอง
  • การทบทวนรายไตรมาส: การทบทวน BSC รายไตรมาสนิยมใช้เนื่องจากสอดคล้องกับรอบการรายงานทางการเงินทั่วไป การทบทวนเหล่านี้ให้การประเมินผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมมากขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกและหารือเชิงกลยุทธ์ได้
  • การทบทวนรายครึ่งปีหรือรายปี: บางองค์กรเลือกที่จะทบทวน BSC รายครึ่งปีหรือรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องการระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนานขึ้น การทบทวนเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ BSC ความถูกต้องของสมมติฐาน และความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ
  • การทบทวนแบบเฉพาะกิจหรือตามเหตุการณ์: นอกเหนือจากรอบการทบทวนตามกำหนดการแล้ว องค์กรอาจดำเนินการทบทวน BSC แบบเฉพาะกิจหรือตามเหตุการณ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาวะตลาด หรือลำดับความสำคัญขององค์กร

ความสัมพันธ์ของ BSCs กับค่าตอบแทนและโบนัส

สมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) แนบมากับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสมุดบันทึกสมดุลช่วยบาลานซ์เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยการติดตามและวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ธุรกิจสามารถกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจ และโบนัสสำหรับสมาชิกในทีมได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แม้ว่าการเชื่อมโยงค่าตอบแทนและโบนัสกับ BSC จะเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรดำเนินการอย่างรอบคอบและควบคู่ไปกับแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานอื่นๆ การสื่อสารที่ชัดเจน ความโปร่งใส และความยุติธรรมในระบบค่าตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความผูกพันและยอมรับ

บทบาทของการวิเคราะห์เว็บใน BSC

การวิเคราะห์เว็บมีบทบาทสำคัญในกรอบคะแนนสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของลูกค้าและกระบวนการภายใน

นี่คือวิธีการที่การวิเคราะห์เว็บไซต์ช่วยส่งเสริม BSC:

มุมมองของลูกค้า

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เช่น อัตราการตีกลับ (bounce rate) เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ และจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อเว็บไซต์หรือประสบการณ์ออนไลน์
  • การใช้ตัวชี้วัดเช่น อัตราผู้เยี่ยมชมใหม่, อัตราผู้เยี่ยมชมซ้ำ, และมูลค่าตลอดชีพของลูกค้าสามารถช่วยวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้
  • โดยการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมและข้อมูลการอ้างอิง องค์กรสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดและการวางตำแหน่งทางการแข่งขันของตนภายในอุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดของตน

มุมมองกระบวนการภายใน

  • ให้ข้อมูลเชิงวัดค่าที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น เวลาในการโหลดหน้าเว็บ, เวลาการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์, และเวลาออนไลน์ (uptime) ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการดำเนินงานของเว็บไซต์
  • ข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเนื้อหา เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ และอัตราการตีกลับ สามารถช่วยให้องค์กรระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาได้ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการภายในสำหรับการสร้างและการจัดการเนื้อหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขายออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า อัตราการทิ้งรถเข็น และรายได้ต่อผู้เข้าชม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพได้

OKR: ภาพรวม

มาสำรวจกันว่า OKRs ทำงานอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

องค์ประกอบของ OKR

นี่คือองค์ประกอบทั้งห้าของ OKR:

  • จุดมุ่งเน้น: OKRs ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและลดความเสี่ยงของการเสียสมาธิ
  • ความรับผิดชอบ: OKRs กำหนดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ โดยสมาชิกในทีมทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของตน
  • การมีส่วนร่วม: การให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนด OKRs ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้พวกเขามุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
  • ความโปร่งใส: OKRs สามารถมองเห็นได้โดยทุกคนภายในองค์กร ซึ่งนำไปสู่ความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงาน
  • การมองเห็น: OKRs ได้รับการทบทวนและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญได้ การมองเห็นนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตามความจำเป็น

วิธีการตั้งเป้าหมายใน OKR

บริษัทต่างๆ กำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและท้าทาย แนบผลลัพธ์สำคัญกับแต่ละวัตถุประสงค์ติดตามความคืบหน้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ OKR ทบทวนผลลัพธ์หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และปรับเป้าหมายตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง

วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ OKR เน้นความโปร่งใส การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสอดคล้องระหว่างความพยายามของบุคคลกับ 우선순위ขององค์กร เมื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ภายในองค์กรได้

ตัวอย่างการปฏิบัติ OKR

สมมติว่าบริษัท SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) ต้องการมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าโดยการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า นี่คือตัวอย่าง OKR ของพวกเขา:

วัตถุประสงค์: เพิ่มความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า

  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: บรรลุคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) 70 หรือสูงกว่าในหมู่ลูกค้าปัจจุบันภายในไตรมาสถัดไป
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
  • ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานเฉลี่ย (LTV) ของลูกค้า B2B ขึ้น 20% ผ่านกลยุทธ์การขายเพิ่มและการขายเสริม
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 4: ได้รับคำรับรองหรือกรณีศึกษาจากลูกค้า B2B ที่พึงพอใจอย่างน้อยห้าคนเพื่อใช้ในสื่อการตลาด

รอบการทบทวน OKR

ด้วย OKRs คุณสามารถยืดหยุ่นและกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมและความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

รอบการทบทวน OKR มักจะดำเนินไปตามจังหวะที่สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนและการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร วงจรการทบทวน OKR ที่พบบ่อย ได้แก่:

  • การตรวจสอบประจำสัปดาห์: การตรวจสอบเหล่านี้เป็นการประชุมสั้น ๆ หรือการอัปเดตสถานะที่สมาชิกในทีมจะแบ่งปันความก้าวหน้า อุปสรรค และข้อปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่จำเป็นต่อผลลัพธ์หลักของพวกเขา
  • การทบทวนรายเดือน: ในระหว่างการทบทวนนี้ ทีมหรือแผนกจะวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเทียบกับผลลัพธ์หลักที่กำหนดไว้ ระบุแนวโน้มหรือรูปแบบ และหารือเกี่ยวกับความท้าทายหรือโอกาสที่สำคัญ
  • การทบทวนรายไตรมาส: การทบทวนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ OKR โดยรวม
  • การทบทวนประจำปี: ในระหว่างการทบทวนนี้ องค์กรจะประเมินประสิทธิผลโดยรวมของกรอบการทำงาน OKR ประเมินความสอดคล้องระหว่าง OKR กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และระบุโอกาสในการปรับปรุงในรอบการวางแผนถัดไป

ความสัมพันธ์ของ OKR กับค่าตอบแทนและโบนัส

OKRs สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมตั้งเป้าหมายที่กล้าหาญและทะเยอทะยาน แม้ว่า OKRs จะมีบทบาทในการกำหนดแรงจูงใจทางการเงินหรือค่าตอบแทน แต่ไม่ควรเป็นปัจจัยเดียว และองค์กรควรตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเน้น OKRs ที่ขับเคลื่อนด้วยค่าตอบแทนมากเกินไป

กุญแจสำคัญคือการสร้างสมดุล—ใช้ OKRs เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การเรียนรู้จากความล้มเหลว แทนที่จะลงโทษอย่างรุนแรง

หลายองค์กรผูกส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน โบนัส หรือสิ่งจูงใจของพนักงานกับการบรรลุเป้าหมาย OKR ของบุคคล ทีม หรือองค์กร การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องปกติและสามารถทำให้ความพยายามของพนักงานสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของการวิเคราะห์เว็บใน OKR

การวิเคราะห์เว็บไซต์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและติดตามเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับองค์กรที่มีการมีอยู่ในโลกออนไลน์อย่างมากหรือพึ่งพาช่องทางดิจิทัลอย่างหนักสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ

นี่คือบางวิธีที่การวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถช่วยสนับสนุนกระบวนการ OKR ได้:

  • แจ้งการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพดิจิทัล เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ อัตราการแปลง หรือรายได้ออนไลน์
  • ให้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์เพื่อติดตามความคืบหน้า ไปยังผลลัพธ์หลักที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการติดตามแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้ใช้ ประสิทธิภาพของเนื้อหา และช่องทางการแปลง รวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ
  • ระบุโอกาสในการปรับปรุงหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อบรรลุผลลัพธ์สำคัญของพวกเขา
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถช่วยกำหนดทิศทางของโครงการและกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย OKRs
  • ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถ สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในระหว่างรอบการทบทวน OKR
  • ข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์สามารถ แชร์ข้ามทีมและแผนก ได้ ช่วยให้เกิดความสอดคล้องและการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย OKR ร่วมกัน

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการในการใช้ OKR และ BSC

ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ใช้ OKR และ BSC สำหรับการติดตามเป้าหมายทางธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบของคุณประกอบด้วย:

  • การระบุตัวชี้วัดOKR และKPIที่เหมาะสม
  • ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วยบัตรคะแนน KPI
  • ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อให้ทีมดำเนินงานตามแผน
  • ปรับวัตถุประสงค์ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะขนาดหรืออุตสาหกรรมใด บริษัทต่าง ๆ ได้นำ KPI และ BSC มาใช้เป็นวิธีการติดตามเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษาการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จของ BSC และ OKRs

ตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการนำ OKRs และ BSCs มาใช้ในระบบบริหารจัดการของตน:

LinkedIn

LinkedIn ใช้ OKRsเพื่อเชื่อมโยงพนักงานกับภารกิจร่วมขององค์กร. OKRs คือ

"สิ่งที่คุณต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ท้าทายมากกว่าแผนที่ระบุไว้"

โดยคำนึงถึงแง่มุมด้านแรงจูงใจของ OKRs ทีมงานจะตั้งเป้าหมายที่สูงส่งซึ่งไม่สามารถบรรลุได้ง่าย ๆ OKRs ประกอบด้วยเป้าหมายรายไตรมาส ดังนั้นจึงไม่มีพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่นมากเกินไป เช่น การเปลี่ยนเป้าหมายรายสัปดาห์

นอกเหนือจากเป้าหมายขององค์กรแล้ว พนักงานยังได้รับการส่งเสริมให้ตั้งเป้าหมาย OKR ส่วนตัว 3 ถึง 5 ข้อในทุกไตรมาส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อให้ทันกับความคืบหน้าของ OKR ผู้บริหารจะประชุมกันสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละสามชั่วโมง และทุกหกสัปดาห์จะประชุมเต็มวันหนึ่งวัน การประชุมเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจตรงกันและทำให้มั่นใจว่าทุกคนดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมาย

ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์

ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาระบบสมดุลของตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพื่อวัดผลการดำเนินงานในปัจจุบันและระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในอนาคต

บัตรคะแนนของฟิลิปส์ถูกจัดโครงสร้างรอบปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสี่ประการ (CSFs) และ KPI ที่เกี่ยวข้อง:

  • ความสามารถ: การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความรู้, เทคโนโลยี, และการนำทีม KPIs: การพัฒนาของบริษัทและการสนับสนุนด้านไอที
  • กระบวนการ: วิเคราะห์กระบวนการที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ KPI: ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
  • ลูกค้า: ประเมินคุณค่าที่นำเสนอ KPI: ความพึงพอใจของลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน
  • การเงิน: การประเมินมูลค่า การเติบโต และประสิทธิภาพ KPI: การเติบโตของรายได้ที่มีกำไร
นอกจาก CSFs แล้ว ยังมีระดับอีกสี่ระดับใน Philips Balanced Scorecard ได้แก่ บัตรทบทวนกลยุทธ์, บัตรทบทวนการดำเนินงาน, บัตรหน่วยธุรกิจ, และบัตรพนักงานรายบุคคล (เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย) ทีมงานพยายามปรับให้บัตรลำดับต่ำสอดคล้องกับบัตรลำดับสูงเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของตนต่อเป้าหมายใหญ่ขององค์กร

แนวทางนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักไปยังพนักงานทุกระดับได้ คะแนนสมดุลยังช่วยให้ผู้นำมั่นใจว่าความพยายามของพนักงานมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ข้อดีและข้อเสียของ BSC และ OKRs

มีข้อได้เปรียบหลายประการในการใช้ BSC และ OKRs. นี่คือประโยชน์ของการใช้ BSC สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ:

1. ให้มุมมองระดับโลกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

BSC ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่หลากหลาย และให้คุณได้เห็นภาพรวมของความก้าวหน้าขององค์กรจากมุมมองต่าง ๆ

มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่มาตรการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมเชิงกลยุทธ์อีกด้วย

2. ให้โครงสร้างแก่กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ในทีมข้ามสายงาน หน่วยงานต่างๆ มีวิธีการวัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

บัตรคะแนนสมดุลช่วยให้ทีมสามารถกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะบุคคลเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในขณะที่รักษาโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ

3. เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับเป้าหมายขององค์กร

BSC ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ว่าผลงานของตนมีส่วนช่วยเสริมเป้าหมายขององค์กรอย่างไร

มันมอบความรู้สึกมีเป้าหมายให้กับพนักงาน กระตุ้นให้พวกเขาทำงานอย่างหนักและมีผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นผ่านความพยายามของแต่ละบุคคล

4. ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น

BSC จัดตั้งวิธีการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกแผนก เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบถึงตัวชี้วัดที่กำลังติดตามและเป้าหมายที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่

ด้วยระบบที่โปร่งใสเช่นนี้ ทีมข้ามสายงานสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ได้

ตอนนี้ มาดูข้อดีของ OKRs กัน:

1. การตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน

OKRs ผลักดันให้ทีมไม่กังวลเกี่ยวกับการเล่นอย่างปลอดภัยและให้มุ่งมั่นไปถึงดวงจันทร์ แม้ว่าธุรกิจอาจไม่สามารถบรรลุ OKRs ได้ 100% แต่การก้าวหน้าเพียง 50% ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้ว เมื่อพิจารณาว่าเป้าหมายนั้นสูงมากตั้งแต่แรกเริ่ม

2. การทบทวนเป็นประจำ

ธุรกิจสามารถกำหนด OKRs สำหรับระยะสั้น—รายเดือนหรือรายไตรมาส กรอบเวลาที่จำกัดช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย อนุญาตให้พวกเขาทบทวนความก้าวหน้าเป็นประจำ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในทุกแผนก

3. การตระหนักรู้ในเป้าหมาย

OKRs ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่าการกระทำของพวกเขาช่วยส่งเสริมภาพใหญ่ได้อย่างไร ทุกคนในทีม ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม จะทราบถึงเป้าหมายของทีม ซึ่งสิ่งนี้มีความช่วยเหลือเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่ทำงานทางไกล ที่การรักษาให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอาจกลายเป็นภารกิจที่ท้าทาย

4. ความคล่องตัว

ด้วยรอบการทบทวนที่สั้น ทำให้ OKRs ช่วยให้ทีมสามารถทบทวนและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ได้ทุกเดือนหรือทุกไตรมาส ธุรกิจได้รับความยืดหยุ่นในการนำความสำคัญใหม่ ๆ มาผนวกเข้ากับเป้าหมายของตน และลดความสำคัญของวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของ BSC และ OKR: คืออะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร?

กรอบการทำงานทั้งสองไม่ได้สมบูรณ์แบบ ก่อนที่จะนำไปใช้ ควรทำความเข้าใจข้อจำกัดบางประการของกรอบการทำงานเหล่านี้:

1. ความซับซ้อน

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ OKR หรือ BSC ต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ ซึ่งการจัดตั้งนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด การติดตามตัวชี้วัดยังสามารถเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลามากอีกด้วย

เพื่อบรรเทาปัญหานี้ ควรเลือกใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผลเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนด OKR และ BSC ติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้อย่างราบรื่น

2. กรอบเวลา

OKRs ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น ในขณะที่ BSC เน้นที่วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร การใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่เชื่อมโยงกันจะจำกัดการติดตามเป้าหมายของคุณ

เพื่อบรรเทาปัญหานี้ ให้ใช้ BSC และ OKR ร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

3. มีเป้าหมายมากเกินไป

การตั้งรายการวัตถุประสงค์ OKR หรือ BSC ที่ยาวเกินไปอาจดูน่าดึงดูดใจ แต่การมีเป้าหมายมากเกินไปจะทำให้รู้สึกหนักใจและส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อให้ใช้กรอบการทำงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับ OKR ไว้ที่สามถึงห้าข้อ และสำหรับ BSC ควรกำหนดวัตถุประสงค์สูงสุดไม่เกิน 10 ข้อ

4. เส้นโค้งการเรียนรู้

หากทีมของคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการตั้งค่า OKR หรือ BSC สำหรับการติดตามเป้าหมาย พวกเขาจะต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับระบบใหม่

ผู้นำต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการฝึกอบรมพนักงาน สื่อสารประโยชน์ของกรอบการทำงาน และให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอช่วยแก้ไขปัญหาของพนักงานและรักษาแรงจูงใจของพวกเขา

ตัดสินใจเลือกอันไหน: OKR หรือ BSC?

การตัดสินใจว่าจะนำระบบสมดุลของตัวชี้วัด (BSC) หรือระบบเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ไปใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กร วัฒนธรรม และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งสองกรอบมีจุดแข็งและสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพและความสอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิผล แต่แนวทางและการเน้นย้ำจะแตกต่างกัน

นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกระหว่าง OKRs และ BSC:

1. ขนาดและความซับซ้อนขององค์กร

BSC อาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีหลายแผนกหรือหน่วยธุรกิจมากกว่า ในขณะที่ OKR อาจง่ายต่อการนำไปใช้และบริหารจัดการในองค์กรขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวมากกว่า

2. ขอบเขตการวางแผนเชิงกลยุทธ์

หากองค์กรของคุณมีวงจรการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว (เช่น 3-5 ปี) การเน้นของ BSC ในการแปลงกลยุทธ์ระยะยาวให้เป็นวัตถุประสงค์และมาตรการที่สามารถดำเนินการได้อาจเหมาะสมกว่า OKRs ซึ่งมีจังหวะที่สั้นกว่า (โดยทั่วไปคือรายไตรมาสหรือรายปี) เหมาะสมกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการการปรับทิศทางบ่อยครั้งและความสามารถในการปรับตัว

3. วัฒนธรรมและทัศนคติ

OKRs ช่วยสร้างวัฒนธรรมของการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความเต็มใจที่จะเสี่ยงและเรียนรู้จากความล้มเหลว หากองค์กรของคุณให้คุณค่ากับนวัตกรรม ความคล่องตัว และทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต OKRs อาจเหมาะสมกว่า ในทางกลับกัน BSC ส่งเสริมแนวทางที่สมดุลและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งอาจสอดคล้องกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและการวางแผนระยะยาวมากกว่า

4. ความต้องการในการวัดผลการปฏิบัติงาน

BSC อาจเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมหากองค์กรของคุณต้องการระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมซึ่งพิจารณาหลายมุมมอง (การเงิน, ลูกค้า, กระบวนการภายใน, การเรียนรู้, และการเติบโต) OKRs มุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายและการบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าการจัดเตรียมกรอบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบองค์รวม

5. ระบบและกระบวนการที่มีอยู่

พิจารณาถึงระบบ, กระบวนการ, และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ การนำ BSC มาใช้ อาจง่ายขึ้นหากคุณมีระบบการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้ว หากคุณต้องการนำกรอบการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการใหม่มาใช้ OKR อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ กรอบงานเหล่านี้ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และบางองค์กรอาจเลือกนำองค์ประกอบของทั้งสองแนวทางมาใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันภายในกระบวนการวางแผนและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของตน

การใช้ Balanced Scorecards และ OKRs ร่วมกัน

ในฐานะกรอบการติดตามเป้าหมายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ OKRs และ BSCs มีพลังในแบบของตัวเอง แต่เมื่อคุณนำทั้งสองมารวมกัน คุณจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก

นี่คือวิธีที่ธุรกิจของคุณสามารถได้รับประโยชน์จากการผสมผสานนี้:

  • ปรับเป้าหมายระยะสั้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
  • ให้แน่ใจว่าทุกแผนกและสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • รับรายงานที่มีข้อมูลจาก OKRs และรายงานเชิงคุณภาพจาก BSC เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลการดำเนินงานของบริษัทคุณ
  • รวมความคล่องตัวของ OKR เข้ากับความมั่นคงของ BSC
  • ปรับปรุงการสื่อสารภายในด้วยรายงาน OKR และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยรายงาน BSC

ตอนนี้ คุณจะบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้ากับโครงสร้างองค์กรของคุณได้อย่างไรให้มีความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด?

คำตอบคือผ่านเครื่องมือตั้งเป้าหมายเช่นClickUp

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณควบคุมเป้าหมายของคุณได้ และขับเคลื่อนการเติบโต ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว การติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการสร้างและแบ่งปันรายงาน

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อนำไปใช้ BSC และ OKRs ร่วมกันได้:

1. กำหนดเป้าหมายของคุณ

ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และใช้ประโยชน์จากการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างดี

ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย S.M.A.R.T. (วัตถุประสงค์) ที่คุณต้องการบรรลุในระยะสั้นและระยะยาว แยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อย (ผลลัพธ์หลักสำหรับ OKR และตัวชี้วัดสำหรับ BSC)

เมื่อมีเป้าหมายหลายอย่างที่ต้องบรรลุ คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายเหล่านั้นโดยใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีเข้าด้วยกัน การตั้งเป้าหมายที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างชัดเจน

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณบน ClickUp Goals แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย และจัดระเบียบเป้าหมายเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

รีบอยู่หรือเปล่า? ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายอย่างรวดเร็ว วางแผนการดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ด้วยเทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ด้วยเทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp สามารถช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเมื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้

คุณสามารถใช้มันเพื่อเข้าใจวิธีการสร้างและจัดระเบียบเป้าหมาย S.M.A.R.T. สำหรับทีมและองค์กรของคุณในลักษณะที่ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน

ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองในเทมเพลตนี้เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและมองเห็นความคืบหน้า สถานะงานที่กำหนดเอง—เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ไม่เป็นไปตามแผน, หยุดชั่วคราว, เป็นไปตามแผน—ยังช่วยให้คุณติดตามงานที่คุณทำเสร็จแล้วและงานที่ยังต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

2. แบ่งปันเป้าหมายของคุณ

มอบความชัดเจนให้กับสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

แบ่งปันเป้าหมายของคุณกับพวกเขาเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องบรรลุ

คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์หรือทำให้เป้าหมายเป็นส่วนตัวได้หากคุณต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นความลับ

เป้าหมาย ClickUp
แบ่งปันเป้าหมายของคุณกับทีมของคุณผ่าน ClickUp Goals

3. กำหนดเส้นตาย

กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับแต่ละเป้าหมายเพื่อให้ทีมของคุณทำงานตามกำหนดเวลา

กำหนดเวลาสามารถสั้น (รายเดือนหรือรายไตรมาส) หรือยาว (ครึ่งปีหรือรายปี) ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

กำหนดเส้นตายด้วยเป้าหมายใน ClickUp
กำหนดเส้นตายเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายของคุณผ่าน ClickUp Goals

4. คิดค้นตัวชี้วัดเพื่อติดตาม

เมื่อคุณมั่นใจในเป้าหมายของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจว่าคุณจะวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร

นี่คือตัวอย่างสำหรับการวัด OKRs:

วัตถุประสงค์: เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: พัฒนาและทดสอบฟีเจอร์ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้จากผู้ทดสอบเบต้าที่ 95%
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันขึ้น 20% ภายในหนึ่งเดือนหลังจากการเปิดตัว

ในกรณีนี้ คุณต้องกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และการเพิ่มจำนวนผู้ใช้

สำหรับสมุดบันทึกสมดุล กระบวนการจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย. มาทำความเข้าใจผ่านตัวอย่าง:

มุมมอง: การเงิน

วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้จากการขายซอฟต์แวร์

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI): อัตราการเติบโตของรายได้
  • เป้าหมาย: เพิ่มรายได้ขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในกรณีนี้ คุณต้องติดตาม KPI ที่เหมาะสมเพื่อทราบความคืบหน้าของคุณหรือทีมของคุณ. ที่นี่ KPI คืออัตราการเติบโตของรายได้; ตัวอย่างอื่น ๆ ของKPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ได้แก่ อัตรากำไรขั้นต้น, ผลตอบแทนจากการลงทุน, คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ, เป็นต้น.

คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมของคุณในการเลือกตัวชี้วัดที่จะติดตามได้ โดยการย้ายองค์ประกอบต่างๆ บนกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักตามความสำคัญและความสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวม

ลักษณะที่มองเห็นได้ของไวท์บอร์ดช่วยให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ การจัดระเบียบ และการสร้างฉันทามติได้ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นมากขึ้น

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิด สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมโดยใช้ ClickUp Whiteboards

5. ติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายแต่ละรายการ (ผลลัพธ์หลัก/ตัวชี้วัด) เพื่อดูว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนและเป้าหมายของคุณกำลังนำคุณเข้าใกล้เป้าหมาย (วัตถุประสงค์) มากเพียงใด

คุณสามารถใช้สกอร์การ์ดรายสัปดาห์เพื่อติดตามเป้าหมายที่มีกำหนดเวลาสั้นกว่า

ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมาย ClickUp
ดูว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางหรือล่าช้ากว่ากำหนด ผ่าน ClickUp Goals

คุณสามารถใช้เทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตสมดุลคะแนนเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

ClickUp มีเทมเพลตดังต่อไปนี้:

ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญและวัดความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญและวัดความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
  • เทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสำหรับมุมมองทั้งสี่ของ BSC ติดตามและแสดงภาพ KPI และตั้งค่าการทำงานร่วมกัน
สร้างเป้าหมายสำหรับมุมมองที่แตกต่างกัน มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามความจำเป็นด้วยเทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างเป้าหมายสำหรับมุมมองที่แตกต่างกัน มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามความจำเป็นด้วยเทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUp

ใช้ประโยชน์จากคู่หูไดนามิกของ OKR และ BSC เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

OKR และ BSC ช่วยคุณให้รับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ แต่ในวิธีที่แตกต่างกัน

OKRs เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและติดตามความคืบหน้าในระยะสั้น ในขณะที่ BSC เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมมากกว่า โดยมีเป้าหมายระยะยาวเป็นจุดสำคัญหลัก

เมื่อคุณผสานสองกรอบการทำงานเข้าด้วยกัน คุณจะเปิดทางสู่โอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกเป้าหมาย ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถบรรลุได้

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบเหล่านี้และการติดตามเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ข่าวดีก็คือ ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานรวมทั้ง OKR และ BSC เข้ากับระบบติดตามเป้าหมายของคุณ และรักษาความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้

เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้ และเข้าใกล้การทำให้เป้าหมายของคุณเป็นจริง!

คำถามที่พบบ่อย

1. ความแตกต่างระหว่าง OKR กับสมดุลคะแนนคืออะไร?

OKR ช่วยระบุและติดตามเป้าหมายระยะสั้นที่ทะเยอทะยานขององค์กร ในทางกลับกัน ระบบสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ให้วิธีการแบบองค์รวมในการประเมินสุขภาพโดยรวมของบริษัท รวมถึงเป้าหมายทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

2. ความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR คืออะไร?

KPI คือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ ซึ่งใช้ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ขณะที่ OKR คือกรอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยติดตามเป้าหมาย

3. ทำไมคุณควรใช้ OKR แทน KPI?

คุณสามารถใช้ KPI เพื่อวัดความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสื่อสารทิศทางที่ถูกต้องให้ทีมของคุณปฏิบัติตามได้ สำหรับทิศทางนั้น คุณจำเป็นต้องมีกรอบการทำงานเช่น OKR