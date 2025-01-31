10 เครื่องมือประเมินธุรกิจที่ดีที่สุดในการประเมินโครงการในปี 2025

การตัดสินใจที่รีบเร่งและไม่ไตร่ตรองเป็นอันตรายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้นการวางแผนและการประเมินอย่างรอบคอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เครื่องมือประเมินธุรกิจ คืออาวุธลับของคุณในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับ อนาคตของบริษัท เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณประเมินจุดแข็ง ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
ดังนั้น มาสำรวจเครื่องมือเหล่านี้และค้นพบวิธีที่พวกมันสามารถเป็นดาวเหนือของคุณในโลกของการประเมินธุรกิจกันเถอะ ?
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือประเมินธุรกิจ?
การเลือกเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย แม้ว่าการเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะและสถานการณ์ขององค์กรของคุณ แต่คุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางทั่วไปบางประการเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดได้ เมื่อเลือกเครื่องมือประเมินธุรกิจ ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์อย่างครอบคลุม: มองหาเครื่องมือที่ให้การประเมินอย่างครอบคลุม รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าหลายรูปแบบ (สินทรัพย์, รายได้, ตลาด), การประเมินความเสี่ยง, และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อให้กระบวนการประเมินผลมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่มีระดับความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมหรือเกณฑ์การประเมินที่เป็นเอกลักษณ์
- ความถูกต้องของข้อมูล: ความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือควรให้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการคำนวณที่โปร่งใสเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- การรายงานและการแสดงผล:คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการแสดงข้อมูลช่วยให้คุณสามารถสื่อสารผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การผสานรวม: พิจารณาว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และระบบที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่ เพื่อช่วยให้การป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือประเมินธุรกิจที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เครื่องมือประเมินธุรกิจจะช่วยให้คุณประเมินโครงการ ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และก้าวล้ำหน้าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตั้งแต่การประเมินมูลค่าและการประเมินผลการดำเนินงานไปจนถึงการประเมินผลกระทบและการบริหารโครงการ เครื่องมือทั้ง 10 นี้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือประเมินธุรกิจอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์มุมมองแบบฟอร์มช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า พนักงาน หรือกลุ่มเป้าหมายใด ๆ ได้อย่างสะดวกและไร้ความยุ่งยาก
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp มี ประเภทฟิลด์ หลากหลาย ตัวเลือกการปรับแต่ง อย่างกว้างขวาง และความสามารถในการ สร้างงานโดยอัตโนมัติ จากคำตอบในแบบฟอร์ม ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการเก็บข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
ไม่ว่าคุณต้องการคำตอบที่ละเอียด, ตัวเลือกสนามที่ไม่เหมือนใคร, หรือการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ, Form View จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล, ทำให้คุณได้รับและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่มีคุณค่าและสะดวกสบายที่สุด.
คุณค่าที่เพิ่มเข้ามานั้นอยู่ที่การผสานรวมอย่างราบรื่นกับงานบริหารโครงการ ทำให้คุณสามารถแปลงคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยการใช้แม่แบบการประเมินโครงการของ ClickUp คุณสามารถ ติดตามและนำเสนอความคืบหน้าและผลลัพธ์ของโครงการ ด้วยภาพที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ซึ่งถูกรวบรวมไว้อย่างสะดวกในที่เดียว ?
แนวทางที่ครอบคลุมนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการประเมินผลของคุณ, ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวคิด และการตัดสินใจที่ดีขึ้นภายในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้ข้อมูลเชิงภาพเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ, ประสิทธิภาพของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญ
- ทำให้การรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และการสร้างงานอัตโนมัติจากคำตอบ
- กำหนดและติดตามเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลอย่างครอบคลุม
- ให้คุณเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองในภารกิจและโครงการสำหรับเกณฑ์การประเมินที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อWorkspaceต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. โทลาดาต้า
TolaData นำเสนอแพลตฟอร์มการติดตามและประเมินผลแบบออนไลน์ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามโครงการ การจัดการ และการรายงานผลอย่างแข็งแกร่ง คุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงการจัดการตัวชี้วัดอย่างครบวงจร ช่วยในการการเก็บข้อมูล การวางแผน และการติดตาม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วย เค้าโครงที่เหมาะกับผู้ใช้ และ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สำหรับการรายงานผลลัพธ์ นอกจากการติดตามงบประมาณและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังโดดเด่นในการจัดการกิจกรรมและงานอีกด้วย TolaData เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาการประเมินโครงการไม่แสวงหากำไรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสรวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่นเพื่อการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ TolaData
- ชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการตัวชี้วัดโครงการ
- ให้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและรายงานผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการประสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ TolaData
- กราฟแบบจำกัด
- ไม่มีเป้าหมายสำหรับข้อมูลที่แยกแยะ
ราคาของ TolaData
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $99/2 ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาดเล็ก: $229/5 ผู้ใช้ต่อเดือน
- ระดับกลาง: $449/10 ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาดใหญ่: $999/25 ผู้ใช้ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ TolaData
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
3. Adobe Captivate
หากคุณคิดว่าเครื่องมือของ Adobe มีไว้สำหรับการแก้ไขรูปภาพเท่านั้น คุณคิดผิด Adobe Captivate เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ประเมินธุรกิจ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์มาก
มันคือ ผู้ใช้–เป็นมิตร ดังนั้นแม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถสร้าง เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ ได้อย่างรวดเร็ว ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อประเมินโปรแกรมฝึกอบรมหรือการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่โต้ตอบได้ เช่น การโต้ตอบที่สามารถปรับแต่งได้ และคำถามทดสอบความรู้ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของผู้เรียน มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินว่าเอกสารการฝึกอบรมของคุณทำงานได้ดีเพียงใด และผู้ชมของคุณได้รับข้อความที่ต้องการหรือไม่ ?
นอกจากนี้ Adobe Captivate ยังนำเสนอ ประสบการณ์เสมือนจริง ซึ่งสามารถมอบวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการประเมินว่าโปรแกรมฝึกอบรมของคุณมีความสมจริงเพียงใด เครื่องมือนี้มีคุณค่าสำหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการด้านบุคลากร และมีบทบาทสำคัญในการนำกระบวนการใหม่มาใช้ภายในองค์กร ประโยชน์ในข้อนี้ยังช่วยให้คุณประเมินและกำหนดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีมได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Captivate
- คุณสมบัติการโต้ตอบมากมาย รวมถึงการโต้ตอบที่ปรับแต่งได้ การแยกเส้นทางอัตโนมัติ และคำถามตรวจสอบความรู้
- ประสบการณ์เสมือนจริง
- การสร้างเนื้อหา eLearning ที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Adobe Captivate
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ตามที่ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวไว้
ราคาของ Adobe Captivate
- ทดลองใช้ฟรี
- การสมัครสมาชิก: $33.99/เดือน
- ส่วนลดสำหรับนักศึกษา: $399
- ใบอนุญาตเต็มรูปแบบ $1299
*ราคาการสมัครสมาชิกหมายถึงรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Adobe Captivate
- G2: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. เปิดแอปประเมินบริษัท Open as App
เปิดเป็นแอปประเมินบริษัทในรูปแบบแอป ทำให้การประเมินธุรกิจมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถป้อนสมมติฐานและแผนธุรกิจของคุณ และแอปจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เช่น แผนภูมิทางการเงินและกระแสเงินสดคิดลด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ?️
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณ มองเห็นภาพแผนธุรกิจของคุณ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนทราบเกี่ยวกับมูลค่าธุรกิจที่คาดการณ์ของบริษัทคุณอยู่เสมอ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลนี้ในรูปแบบ PDF เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนอีกด้วย
แอปประเมินบริษัท Open as App คุณสมบัติเด่น
- ทำให้การประเมินมูลค่าบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- ช่วยให้สามารถมองเห็นแผนธุรกิจพร้อมแผนภูมิทางการเงิน
- อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลทันทีผ่านไฟล์ PDF เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของแอปการประเมินบริษัท Open as App
- ลิงก์ไปยังเครื่องคิดเลขมีคำอธิบายเบื้องต้นยาว
Open as App บริษัทประเมินราคาแอป
- เวอร์ชันฟรี
- ธุรกิจ: $80/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อบริษัท
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
แอปประเมินบริษัท Open as App คะแนนและรีวิวของแอป
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
5. ExitAdviser
ExitAdviser ช่วยคุณในการประเมินและ ปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทของคุณ การวิเคราะห์นี้จะให้ข้อมูลแก่คุณในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือกลยุทธ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำคือ ป้อนกำไรสุทธิ ของบริษัท จากปีงบประมาณล่าสุด และคาดการณ์การเติบโตของยอดขายเพื่อรับการประเมิน
ExitAdviser ให้ข้อมูลสำคัญ รวมถึงการชำระภาษีของคู่แข่ง สวัสดิการพนักงาน และคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน พร้อมกับการเปรียบเทียบตามอุตสาหกรรม ข้อมูลที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับภูมิทัศน์การแข่งขันของคุณ ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจสำหรับธุรกิจของคุณ?
คุณสมบัติเด่นของ ExitAdviser
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีของคู่แข่งและสวัสดิการพนักงาน
- ช่วยให้คุณเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับคู่แข่ง
- ให้เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับการวางแผนกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ ExitAdviser
- การออกแบบล้าสมัย
ราคาของ ExitAdviser
- เวอร์ชันฟรี
- ซื้อครั้งเดียว: $99 ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ExitAdviser
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
6. CalcXML
CalcXML นำเสนอการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับ สถานะทางการเงิน ของบริษัทคุณ โดยเจาะลึกในรายละเอียดสำคัญ เช่น กระแสเงินสดและอัตราส่วนหนี้สิน ช่วยให้คุณระบุ จุดที่ควรปรับปรุงหรือ โอกาสที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ?
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือข้อมูล CalcXML สามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น QuickBooks Online ส่งผลให้คุณสามารถปรับปรุงการวางแผนทางการเงินและการตัดสินใจของคุณให้ดีขึ้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเงินทุนที่มีอยู่
เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกับ Google Sheets และ Microsoft Excel ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ด้านบัญชีมากน้อยเพียงใด คุณก็สามารถเข้าถึงและ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคุณ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CalcXML
- ให้การประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทคุณ รวมถึงกระแสเงินสดและอัตราส่วนหนี้สิน
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Excel และ Google Sheets
- อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่นได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ CalcXML
- การขาดการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
การกำหนดราคา CalcXML
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิว CalcXML
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
7. BizEx เครื่องคำนวณมูลค่าธุรกิจ
BizEx เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการประเมินธุรกิจ โดยเน้นที่วิธีการ 'Multiple of Earnings' ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในการประเมินมูลค่าธุรกิจขนาดเล็ก ตัวเลขมัลติเพิลนี้สามารถเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดที่คิดลดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งมักใช้โดยนักประเมินและนักวิเคราะห์ธุรกิจชั้นนำ แต่ BizEx ได้ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความซับซ้อนของ เครื่องคำนวณมูลค่าธุรกิจ ซึ่งเหนือกว่าโมเดลฟรีส่วนใหญ่
การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับรายได้ตามดุลยพินิจของบริษัทและอัตราส่วนกำไรหลายประการช่วยให้คุณสามารถสร้าง ช่วงมูลค่าโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น BizEx ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการเสนอทางเลือกฟรีในการปรึกษาตัวเลขเหล่านี้กับนายหน้า เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมินธุรกิจที่มีข้อมูลครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ BizEx Business Valuation Calculator
- ให้รายละเอียดการแยกประเภทของรายได้ตามดุลยพินิจและตัวคูณรายได้ ช่วยให้สามารถสร้างช่วงมูลค่าประเมินได้อย่างรวดเร็ว
- มีตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์
- เครื่องคิดเลขให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้
ข้อจำกัดของเครื่องคำนวณมูลค่าธุรกิจ BizEx
- ไม่มีรีวิว
ราคาของ BizEx Business Valuation Calculator
- เวอร์ชันฟรี
BizEx Business Valuation Calculator คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. โซแพคท์
Sopact เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลกระทบที่ต้องการยกระดับ การวัดผลและการจัดการผลกระทบ ของตน
ด้วยซอฟต์แวร์ประเมินผลของ Sopact คุณจะได้รับเครื่องมือครบวงจรที่ทำให้การวัดผลกระทบของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ตาราง Excel ที่ซับซ้อนหรือแบบสำรวจที่กินเวลาอีกต่อไป แทนที่นั้น คุณจะมี แดชบอร์ดที่เรียบง่าย ที่ติดตามความก้าวหน้าของคุณ ช่วยคุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และให้คุณแบ่งปันเรื่องราวผลกระทบของคุณได้อย่างง่ายดาย
ยิ่งไปกว่านั้น Sopact ใช้ เทคโนโลยี AI เพื่อให้ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และปรับแต่งผลกระทบของคุณอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ Sopact
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้ติดตามความคืบหน้า ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และสื่อสารผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสะดวก
- เทคโนโลยี AI สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- นำเสนอโซลูชันครบวงจรสำหรับการวัดและจัดการผลกระทบขององค์กรของคุณ ทำให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Sopact
- ไม่มีรีวิว
การกำหนดราคาของ Sopact
- เวอร์ชันฟรี
- แผนเริ่มต้น: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sopact
- G2: 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
9. วาลูแอดเดอร์
Valuadder ใช้ สามแนวทางมาตรฐาน—สินทรัพย์, รายได้, และตลาด—เพื่อประเมิน มูลค่าธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด หลังจากที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้ว คุณสามารถคำนวณมูลค่าโดยอิงจากรายได้และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพของคุณ ?
Valuadder ยังประเมิน มูลค่าเชิงพาณิชย์ และ ความเสี่ยง เพื่อให้คุณเข้าใจทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ ด้วยการเปรียบเทียบธุรกิจของคุณกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม คุณสามารถตั้งเกณฑ์มาตรฐานที่มีคุณค่า คำนวณช่วงราคา ค่าเฉลี่ย และค่ากลาง และสร้างการประเมินอย่างละเอียด คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าและกำไรของธุรกิจของคุณให้สูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Valuadder
- เปรียบเทียบธุรกิจของคุณกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน
- คำนวณช่วงราคา, ค่าเฉลี่ย, และค่ากลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การกำหนดราคา
- ใช้การคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของ Valuadder
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- โครงสร้างราคาที่ซับซ้อน
- มีให้ใช้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
การกำหนดราคา Valuadder
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิวของ Valuadder
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. Zoho Learn
Zoho Learn ช่วยในการประเมินมูลค่าธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญด้วยแพลตฟอร์มการจัดการความรู้และการฝึกอบรมที่แข็งแกร่ง คุณสามารถสร้าง โปรแกรมการฝึกอบรม และ การประเมินผล ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ช่วยให้คุณสามารถประเมินธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรายงานเชิงลึก คุณสามารถวัดผลกระทบของโครงการฝึกอบรมและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการประเมินธุรกิจ
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยเครื่องมือรายงานที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของหลักสูตรได้Zoho Learn ช่วยให้คุณสร้าง แบบทดสอบและการประเมินผลที่ปรับแต่งได้สูง ซึ่งสามารถประเมินและให้คะแนนการส่งงานโดยอัตโนมัติ มอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการประเมิน ผลกระทบและประสิทธิผลของกระบวนการใหม่ ต่อทีมของคุณอีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Learn
- สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้ ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
- ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและติดตามประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรม
- เข้าถึงรายงานที่ครอบคลุมเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียนและประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Zoho Learn
- หน้าจอผู้ใช้ที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Zoho Learn
- เวอร์ชันฟรี
- ด่วน: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
Zoho Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (3 รีวิว)
ประเมิน, ก้าวหน้า, และสร้างความประทับใจ
คุณสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจ ตรวจสอบความสำเร็จของโครงการ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 10 เครื่องมือประเมินธุรกิจ เหล่านี้ ไม่ว่าคุณต้องการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของบริษัท ติดตามผลกระทบของโครงการ หรือปรับปรุงการจัดการความรู้และการฝึกอบรมClickUpคือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างแน่นอน ?