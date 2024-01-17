เรียนรู้วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วย KPI Scorecards

เพิ่มกำไรขั้นต้น, ปรับปรุงการเติบโตของรายได้, ลดเวลาการแก้ไขปัญหาเฉลี่ยสำหรับตั๋วสนับสนุน, ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมการตลาด—มีกระบวนการและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มากมายที่สามารถติดตามได้ด้วย KPI ที่เหมาะสม
แล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไร? คุณจะต้องมีชุดของ KPI ที่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ และคุณจะต้องเรียนรู้วิธีสร้าง KPI scorecard เพื่อติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? อ่านด้านล่างสำหรับคู่มือเชิงลึกเกี่ยวกับบัตรคะแนน KPI พร้อมขั้นตอนในการสร้างของคุณเอง
อะไรคือ KPI Scorecard?
มาเริ่มกันที่ KPI คืออะไร: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของคุณ แล้ว KPI scorecard คืออะไร?
คิดถึงมันเหมือนกับแผ่นคะแนนที่คุณและเพื่อนของคุณอาจใช้เพื่อติดตามคะแนนของคุณในคืนโบว์ลิ่งหรือขณะเล่นเกมกระดาน มันคือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพของ KPI ของคุณที่ทำให้การติดตามและวัดความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ ง่ายขึ้น พวกมันติดตาม KPI ในระดับบุคคล, ต่อทีมหรือแผนก, หรือในระดับบริษัททั้งหมด
ประโยชน์ของการใช้ KPI Scorecard
การเข้าใจว่า KPI Scorecard คืออะไรนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง—แต่ทำไมคุณควรใช้มัน? มีเหตุผลมากมาย:
- บัตรคะแนน KPI ช่วยให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น—ซึ่งส่งเสริมความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัทของคุณ
- พวกเขามุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งส่งผลให้ผู้คนมีความรับผิดชอบ ✨
- บัตรคะแนน KPI เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานที่อ่านง่าย ช่วยให้คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานของบุคคล ทีม แผนก หรือแม้แต่ผลการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม
- ใช้บัตรคะแนน KPI เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการคาดการณ์โครงการ
- เนื่องจากบัตรคะแนน KPI ให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ จึงทำให้ทุกคนมีแนวทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณ
- ขณะติดตามความก้าวหน้า คุณจะสังเกตเห็นว่าบางพื้นที่ไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควร—และนี่จะช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ควรปรับปรุงกระบวนการ🛠️
ประเภทต่างๆ ของ KPI Scorecards
ในที่สุดแล้ว คะแนน KPI อาจมีรูปแบบหรือลักษณะใดก็ได้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ ไม่ว่าคุณจะวัดผลการดำเนินงานโดยรวมหรือติดตามเป้าหมายของพนักงานแต่ละคน คุณสามารถใช้แผนภูมิ กราฟ และการแสดงข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
บางบัตรคะแนน KPI แสดงข้อมูลในรูปแบบรายการและใช้การเข้ารหัสสีเพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง KPI ที่อยู่ในเส้นทางและ KPI ที่ออกนอกเส้นทาง
ใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUpเพื่อสร้างบัตรคะแนน KPI ที่รวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลตบัตรคะแนน KPI นี้อนุญาตให้ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละงานหรือวัตถุประสงค์ ฟิลด์ที่ให้คุณเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ ให้กับ KPI ของคุณ มุมมองที่กำหนดเองที่แสดง KPI ของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน และอื่นๆ อีกมากมาย
แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการจัดการคะแนน KPI แต่มีวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ—และเราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีนั้นด้านล่างนี้ 👀
บัตรคะแนน KPI ที่สมดุล
สมุดปกขาวสมดุล (BSC) คือสมุดปกขาวตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย ดร. เดวิด นอร์ตัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Renaissance Solutions และ ดร. โรเบิร์ต คาปแลน ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำที่ Harvard Business School
บัตรคะแนน KPI ประเภทนี้รวบรวม KPI ที่ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรจากสี่มุมมองที่แตกต่างกัน
- มุมมองทางการเงิน: ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดที่ประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทของคุณ อัตรากำไร รายได้เป้าหมาย และรายได้ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของ KPI ทางการเงิน ✨
- มุมมองของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: KPI ในมุมมองของลูกค้าให้ตัวชี้วัดปัจจัยต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ และอื่นๆ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณอาจวัดความรู้สึก ซึ่งรวมถึงการมองบริษัทของคุณในแง่บวก ความพึงพอใจของพวกเขา และตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กระบวนการภายใน: KPI สำหรับมุมมองนี้วิเคราะห์ว่าบริษัทของคุณดำเนินงานได้ดีเพียงใด และคุณส่งมอบสินค้าหรือบริการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้จะวัดความสำเร็จของโลจิสติกส์ การจัดการคำสั่งซื้อ และกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ
- การเรียนรู้และการเติบโต: KPI เหล่านี้มองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของพนักงานของคุณ พวกเขาวัดสิ่งต่าง ๆ เช่น การลงทุนในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ วัฒนธรรมในที่ทำงาน เครื่องมือและทรัพยากรทางเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ชื่อบอกทุกอย่างแล้ว: Balanced Scorecard ให้มุมมองที่ "สมดุล" เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทคุณจากสี่มุมมองที่แตกต่างกันและสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (เช่น การลดลงของความผูกพันของพนักงานหรือการลดลงของการรักษาลูกค้า) ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแหล่งที่มาของปัญหาและสร้างกลยุทธ์เพื่อแก้ไขก่อนที่จะลุกลามจนควบคุมไม่ได้
ส่วนที่ดีที่สุด? การใช้ Balanced Scorecard ไม่ได้ทำให้คุณไม่สามารถสร้าง KPI Scorecard อื่น ๆ ได้ คุณสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัทโดยรวมได้ และยังสามารถสร้าง Scorecard ระดับแผนกหรือทีมเพื่อช่วยในการจัดการโครงการและวัดความสำเร็จของโครงการได้สะดวกขึ้น
วิธีสร้าง KPI Scorecard เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ
พร้อมที่จะเริ่มสร้าง KPI scorecard ของคุณเองหรือยัง? ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนกลยุทธ์โดยรวมสำหรับบริษัทของคุณ ประเมินเป้าหมายทางธุรกิจหรือติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย 🤩
1. กำหนดขอบเขต
เนื่องจากบัตรคะแนน KPI ติดตามทุกสิ่งตั้งแต่เป้าหมายองค์กรทั่วทั้งบริษัทไปจนถึงความสำเร็จส่วนบุคคล ขั้นตอนแรกคือการกำหนดขอบเขตของบัตรคะแนนของคุณ ทีมขายติดตาม KPI ที่แตกต่างกันในขณะที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขาเมื่อเทียบกับ KPI ที่องค์กรทั้งหมดอาจใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
เลือกระหว่างการ์ดคะแนนสำหรับบริษัทโดยรวม แผนกต่างๆ ภายในบริษัท และทีมที่ทำงานในโครงการเฉพาะ หรือสร้างการ์ดคะแนนในระดับบุคคลเพื่อส่งเสริมให้พนักงานบรรลุเป้าหมายของตนเอง
2. สรุปเป้าหมายของคุณ
คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยคะแนน KPI ของคุณ? คุณต้องการปรับปรุงอัตราการรักษาลูกค้าของคุณ หรือสร้างปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นหรือไม่? แล้วการปรับปรุงแคมเปญการตลาดหรือความพึงพอใจของพนักงานล่ะ?
เลือกเป้าหมายใดก็ได้ที่คุณต้องการ—แต่ก่อนที่คุณจะสร้างบัตรคะแนน KPI คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนและเลือก KPI ที่เหมาะสมเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดเส้นทาง
เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายของคุณ คุณควรคิดถึงระยะเวลาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลงเป็นจำนวนร้อยละที่กำหนดไว้ภายในสิ้นไตรมาสการเงินถัดไป คะแนนของคุณจะต้องสะท้อนความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายนี้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
เคล็ดลับ: ลองใช้เกณฑ์ SMART!
มีปัญหาในการกำหนดเป้าหมายหรือไม่? วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นคือการปฏิบัติตามเกณฑ์ SMART "SMART" ย่อมาจาก เฉพาะเจาะจง (Specific) วัดผลได้ (Measurable) สามารถบรรลุได้ (Achievable) มีความเกี่ยวข้อง (Relevant) และมีกรอบเวลา (Time-bound) การใช้แนวทางนี้แทนการพูดแบบกว้างๆ จะช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจนเหมือนแก้วคริสตัล
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) — แต่นั่นค่อนข้างไม่ชัดเจน ให้ทำตามเกณฑ์ SMART เพื่อปรับปรุงเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนขึ้น
- เฉพาะเจาะจง: คุณต้องการลดต้นทุนในการหาลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์
- วัดผลได้: คุณทราบดีว่าปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเท่าใดในการหาลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และคุณจะยังคงวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต่อไปขณะที่คุณทำงานเพื่อลดต้นทุน
- สามารถทำได้: คุณไม่สามารถลด CAC ของคุณให้เหลือศูนย์ได้ แต่คุณจำเป็นต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เป็นจริงเพื่อเป็นเป้าหมาย
- ที่เกี่ยวข้อง: คิดถึงเหตุผลที่คุณกำลังตามเป้าหมายนี้อยู่—ตัวอย่างเช่น เพราะค่า CAC ของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือค่า CAC ของสินค้าหนึ่งไม่สมดุลกับสินค้าอื่น
- มีกรอบเวลา: กำหนดวันที่สมเหตุสมผลที่คุณคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายของคุณ
3. เลือกตัวชี้วัด KPI ของคุณ
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเลือก KPI แล้วใช่ไหม? อย่าเพิ่งรีบ!
ก่อนอื่น ให้แน่ใจว่าคุณเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง KPI และเมตริก เพื่อที่คุณจะได้ไม่เผลอใส่เมตริกแทน KPI ลงในสกอร์การ์ดของคุณ นี่คือความแตกต่างพื้นฐาน:
- เมตริก: สิ่งที่คุณใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จของคุณ
- KPIs: ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
ลองดูตัวอย่างของต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าจากข้างต้น CAC มักถูกใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) กล่าวคือ ธุรกิจใช้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด แต่ CAC ยังทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณด้วยเช่นกัน เปรียบเทียบตัวเลขของคุณกับค่ามาตรฐานหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม หากค่าเฉลี่ยของ CAC ในอุตสาหกรรมของคุณอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ ให้เปรียบเทียบ CAC ของคุณกับตัวชี้วัดนี้เพื่อดูว่าต้นทุนของคุณสูงกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
เมื่อคุณชัดเจนเกี่ยวกับ KPI ของคุณกับตัวชี้วัดแล้ว ให้เลือก KPI ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการจะบรรลุ มีKPI ให้เลือกมากมายหลายสิบตัว ดังนั้นใช้เวลาให้เพียงพอและเลือกตัวที่เหมาะกับสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุให้ดีที่สุด
เคล็ดลับ: น้อยแต่มาก!
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด KPIที่ติดตาม KPI หลายสิบตัวที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณได้—แต่บ่อยครั้ง วิธีที่ดีกว่าคือการลดจำนวนลงให้เหลือน้อยที่สุด นี่คือปัญหา "มองไม่เห็นป่าเพราะมีแต่ต้นไม้" คุณไม่ต้องการหลงอยู่ในข้อมูลมากเกินไป และคุณแน่นอนไม่ต้องการใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิเคราะห์เพื่อให้รายงาน KPIของคุณเป็นปัจจุบัน
เริ่มต้นด้วย KPI ประมาณ 10 ถึง 15 ตัวที่แตกต่างกัน แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มหรือลดตามความเหมาะสม คุณอาจพบว่าการเพิ่มหรือลดบางตัวจะช่วยให้ได้สมดุลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ 🌻
4. พัฒนาเป้าหมายเฉพาะเพื่อให้บรรลุ
ณ ตอนนี้ คุณควรมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในใจแล้ว และรายการของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คำถามต่อไปคือ: คุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณเมื่อใด?
หากคุณกำลังติดตาม KPI ของยอดขาย—เช่น การวัดจำนวนผู้มุ่งหวังที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นลูกค้า—เป้าหมายของคุณน่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนการแปลงเป็นลูกค้า แต่จะเพิ่มมากแค่ไหน และในช่วงระยะเวลาใด?
การกำหนดเป้าหมายหมายถึงการคิดค้นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บรรลุถึง ในกรณีของอัตราการเปลี่ยนแปลง (conversion rate) คุณอาจต้องการเพิ่มจากอัตราการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันของคุณที่ 10% เป็น 15% และคุณต้องการให้บรรลุตัวเลขนี้ภายในสามเดือน
5. ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อติดตาม KPI ของคุณ
ตอนนี้คุณได้กำหนดเป้าหมาย เลือกตัวชี้วัด KPI และตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้แล้ว คุณเกือบจะถึงจุดหมายแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย? เลือกเครื่องมือที่จะช่วยคุณติดตามตัวชี้วัด KPI เหล่านั้น
บางคนอาจเลือกใช้สเปรดชีต Excel เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสิ่งนี้—และนั่นก็เป็นทางเลือกที่ใช้ได้หากคุณเพียงแค่ติดตามข้อมูลพื้นฐานไม่กี่อย่างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สเปรดชีตอาจไม่สามารถให้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
โปรดจำไว้ด้วยว่า KPI scorecards ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในบางส่วน และสเปรดชีตไม่สามารถแชร์ได้ง่ายเท่ากับแดชบอร์ด KPI ที่สมาชิกทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
แทนที่จะใช้สเปรดชีต ลองพิจารณาใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการดู แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดเหล่านี้มีฟีเจอร์ครบครัน ไม่ใช่แค่ความสามารถในการจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่สำหรับติดตามข้อมูลวิเคราะห์ สร้างแดชบอร์ด KPI และอื่นๆ อีกมากมาย
เคล็ดลับ: ลองใช้ ClickUp!
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่จะควบคุมทุกอย่างได้ ClickUp คือสิ่งที่คุณต้องการ มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานมากมาย รวมถึงความสามารถในการวางแผนโครงการ ติดตามงาน และจัดลำดับความสำคัญของงาน
และเมื่อพูดถึงการติดตาม KPI—นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง แทนที่จะใช้แอปหรือซอฟต์แวร์แยกต่างหากสำหรับสกอร์การ์ด KPI ของคุณ ให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ซึ่งเชื่อมโยงกับงานของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Goals ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้หลากหลายวิธี สร้างเป้าหมายงาน เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายเชิงตัวเลข และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🙌
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp
เป้าหมายของคุณคืออะไร? บางทีคุณอาจต้องการเริ่มติดตาม KPI หรือบางทีคุณอาจต้องการแพลตฟอร์มเพื่อติดตามงาน ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน หรือวางแผนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำไมไม่เลือกทั้งหมดข้างต้น? ClickUp มอบฟีเจอร์ให้คุณเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นลงทะเบียนฟรี—และเริ่มสำรวจเพื่อค้นพบทุกวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ