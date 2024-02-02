วิธีจัดประชุม OKR อย่างมีประสิทธิภาพ (พร้อมเทมเพลต)

คุณจัดประชุม OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) รายสัปดาห์เพื่อติดตามทีมและความก้าวหน้าของพวกเขาหรือไม่? สมาชิกในทีมของคุณได้รับการสนับสนุนให้ขอความช่วยเหลือเพื่อบรรลุ OKR ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือไม่?
หากคำตอบสำหรับคำถามทั้งสองหรือคำถามใด ๆ ข้างต้นคือ 'ไม่' คุณต้องให้ความสำคัญกับ OKR ของคุณมากขึ้น
การประชุม OKR ช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายของทีมคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง การประชุมเหล่านี้เป็นเวทีให้ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมทุกคน และตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาผ่านการประชุม OKR รายสัปดาห์ การทำเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตโดยรวมขององค์กรคุณ
มาค้นหาว่า OKR catch-ins คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ และวิธีจัดการประชุม OKR ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต OKR ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว
การประชุม OKR คืออะไร?
การประชุม OKR คือการประชุมประจำสัปดาห์ที่ทีมจะหารือถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ
ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ ผู้จัดการทีมหรือผู้นำทีมจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาที เพื่อติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ กำหนดลำดับความสำคัญ และรับภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสอดคล้องของทีมสำหรับโครงการ
จากความสำเร็จที่สมาชิกทีมได้แบ่งปันระหว่างการประชุมติดตามผล OKR ผู้จัดการจะกำหนดเป้าหมายและวาระใหม่สำหรับสัปดาห์ถัดไป พร้อมทั้งหารือแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
จากมุมมองของผู้จัดการ เป้าหมายของการประชุม OKR คือการประเมินว่าสมาชิกในทีมได้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ประสบความสำเร็จ ให้ลงลึกเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและพิจารณาทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้
เมื่อสิ้นสุดโครงการ วงจร OKR หรือทุกไตรมาส การประชุมทบทวน OKR จะประเมินความก้าวหน้า ระบุจุดที่ประสบความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ และโอกาสในการปรับปรุงสำหรับวงจร OKR ในอนาคต
ทำไมการประชุมตรวจสอบ OKR จึงมีความสำคัญ?
OKR คือการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ วางแผนผลลัพธ์สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และสร้างกระบวนการที่มั่นคงเพื่อติดตามความก้าวหน้า การประชุม OKR ช่วยให้ผู้จัดการได้รับภาพรวมที่เป็นรูปธรรมว่าทีมอยู่ในจุดใดในแง่ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การตรวจสอบ OKR ช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
สมมติว่าคุณมอบเป้าหมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์: สร้างวิดีโออธิบายสำหรับทุกฟีเจอร์ที่คุณเปิดตัวในไตรมาสนี้จำนวนห้าวิดีโอ ไม่มีการประชุม OKR เพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งไตรมาส
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสหรือสองสามเดือนต่อมา ในระหว่างการประชุม OKR ของคุณ ทีมลืมสร้างวิดีโอเนื่องจากพวกเขากำลังจัดการกับงานหลายอย่างและลำดับความสำคัญใหม่
ซึ่งหมายความว่าคุณและทีมผลิตภัณฑ์จะต้องเร่งรีบในการทำวิดีโอ เนื่องจากทีมการตลาดของคุณคาดหวังว่าวิดีโอเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าแลนดิ้งเพจของผลิตภัณฑ์
อะไรผิดพลาดที่นี่ แม้ว่าคุณได้สื่อสารความต้องการในที่ประชุมทีมแล้วก็ตาม?
ไม่มีกรอบมาตรฐานในการติดตามสถานะ OKR ปัจจุบันหรือการตรวจสอบรายสัปดาห์เพื่อติดตาม OKR
ผลที่ตามมาคือ ทีมผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญสูงสุดกับเป้าหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในทางกลับกัน การประชุมติดตามผล OKR เป็นประจำหรือรายสัปดาห์ช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย หาการสนับสนุนจากผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไม่ว่าจะดูที่ OKR เดียวหรือ OKR ของทีมโดยรวม การประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำช่วยให้ทุกคนเข้าใจความคืบหน้าไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มความรับผิดชอบภายในทีม
การประชุม OKR คือการให้กำลังใจรายสัปดาห์แก่พนักงาน
โครงสร้าง OKR ช่วยให้พนักงานของคุณมีแรงจูงใจ การประชุม OKR ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกับผู้จัดการของพวกเขาโดยตรงและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย
คุณสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ บทเรียนที่ทีมได้เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงในแผนลำดับความสำคัญ (หากมี) และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่ท้าทาย
รับฟังปัญหาของทีม สร้างโอกาสในการยกย่องผู้ที่ทำงานเกินความคาดหวัง และส่งเสริมให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
คู่มือการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ OKR ช่วยนำทางให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
การเสียสมาธิเป็นเรื่องง่ายเมื่อไม่มีใครคอยแนะนำ พนักงานมักล้มเหลวในการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์หลักที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายหรือมีความสำคัญต่ำ
การประชุม OKR ช่วยสร้างความโปร่งใสในกระบวนการติดตาม OKR และช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
เมื่อพนักงานหลุดจากเป้าหมายของตนหรือได้รับมอบหมายเป้าหมายที่ซับซ้อนและไม่สามารถบรรลุได้ การทบทวน OKR จะช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปได้
วิธีจัดการประชุม OKR อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอนง่ายๆ
เมื่อ OKR ของคุณถูกกำหนดและตั้งค่าไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารให้ทีมทั้งหมดทราบผ่านการประชุมวางแผน OKR
นี่คือขั้นตอนในการดำเนินการ OKR catch-ins อย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมวาระการประชุมสำหรับการตรวจสอบ OKR
การประชุม OKR ที่ประสบความสำเร็จมีวาระการประชุมที่ชัดเจน
หากไม่มีวาระการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การประชุมจะไม่มีประสิทธิภาพ พนักงานจะไม่ทราบว่าจะพูดคุยเรื่องอะไร และคุณอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายประจำไตรมาสได้
วาระการประชุมสร้างความโปร่งใสและกำหนดความคาดหวังสำหรับโครงสร้างของการประชุม แม่แบบการประชุม OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำให้การแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือกรอบการตั้งเป้าหมายที่เสนอสำหรับการติดตาม OKR ของคุณเพื่อทดลองใช้:
10 นาทีแรก:แบ่งปันรายการสถานะที่ต้องดำเนินการจากสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงแผนที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซอฟต์แวร์ OKRจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งสถานะเหล่านี้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ สถานะเบื้องต้นที่แนะนำให้ลองใช้ ได้แก่ 'ต้องทำ' 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และ 'เสร็จสิ้น'
10 นาทีถัดไป: วางแผนผลลัพธ์สำคัญ, งานที่ต้องทำ, และลำดับความสำคัญสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า ปรับเป้าหมายตามความจำเป็น และลบเป้าหมายที่บรรลุแล้วหรือไม่เกี่ยวข้องออกจากกระบวนการ
ช่วง 5-10 นาทีสุดท้าย: ใช้ช่วงท้ายของการประชุมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ทำไมเป้าหมายที่ระบุไว้จึงไม่บรรลุผล? ประเด็นในวาระการประชุมไม่ชัดเจนหรือไม่ หรือสมาชิกในทีมคาดหวังการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้จัดการในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง?
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการบันทึกและตอบคำถามย้อนหลังในการประชุมครั้งถัดไป
การประชุมที่มีประสิทธิผลควรให้คำตอบแก่คุณเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง และบทเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งบันทึกแนวคิดที่ดีไว้ด้วย
ขั้นตอนที่ 2: เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้า
เมื่อคุณมี กำหนดการประชุมOKR ที่โปร่งใสและกรอบการทำงาน OKR แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะแบ่งปันข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม
การแบ่งปันวาระการประชุมล่วงหน้าช่วยให้ทีมเตรียมพร้อมอย่างดีพร้อมข้อมูลอัปเดตและการเรียนรู้
เชิญผู้เข้าร่วมผ่านเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams พร้อมวาระการประชุม OKR
ให้ชัดเจนว่าใครควรเข้าร่วมการประชุม OKR รายสัปดาห์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การเชิญผู้จัดการอาวุโสเข้าร่วมการประชุมติดตาม OKR รายสัปดาห์อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี สมาชิกในทีมอาจลังเลที่จะเปิดเผยอุปสรรคต่างๆ เมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
แม้ว่าการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้นำในการประชุม OKR รายไตรมาสจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่การประชุมติดตามความคืบหน้า OKR รายสัปดาห์ควรเป็นระหว่างผู้จัดการกับทีมของตน
ขั้นตอนที่ 3: หารือเกี่ยวกับ OKR (สถานะของสัปดาห์ปัจจุบัน, ความคืบหน้าของ OKR ในสัปดาห์ที่ผ่านมา, และแผนสำหรับสัปดาห์หน้า)
มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ OKRs อยู่มากมาย และคุณต้องมั่นใจว่าทีมของคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า OKRs คืออะไร และพวกเขาต้องให้การอัปเดตประเภทใดบ้าง
เมื่อเริ่มต้นด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR ให้ทีมของคุณดูตัวอย่าง OKR บ้าง สำหรับทีมการตลาดเนื้อหา เป้าหมาย OKR รายไตรมาสอาจเป็น:
|วัตถุประสงค์
|สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่เน้นการดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
|เคอาร์ 1
|เชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบัน 50 รายเพื่อค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร
|เคอาร์ 2
|เพิ่มการเข้าชมทางสังคมแบบออร์แกนิคขึ้น 50%
|เคอาร์ 3
|บรรลุเป้าหมายการจองเดโม 10 ครั้งต่อเดือนจาก LinkedIn และ Twitter
แยกผลลัพธ์ที่สำคัญเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้พวกเขารู้เป้าหมายของตนเองและเตรียมการอัปเดตงานสำหรับการประชุม OKR ประจำสัปดาห์ได้อย่างเหมาะสม
หากสมาชิกในทีมต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์หลักของพวกเขา ให้สนับสนุนให้พวกเขาจัดการประชุมแยกต่างหากแทนที่จะเสียเวลาของทุกคนในระหว่างการประชุมทีม
ใช้เทมเพลต OKR ของ ClickUpเพื่อจัดการ OKRs, แยกย่อยและมอบหมายเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้าของ OKR
ขั้นตอนที่ 4: บันทึกการประชุม (MOM)
จดบันทึกการหารือทั้งหมดในระหว่างการประชุมด้วยตนเองหรือด้วย เครื่องมือประชุม AI. ด้วยวิธีนี้ คุณจะสื่อสารการหารือในระหว่างการประชุมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสของความสับสน.
ซึ่งหมายความว่าต้องบันทึก MOMs ทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้จัดการสามารถทบทวน MOMs ได้ทุกสิ้นเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมตรวจสอบ OKR
การประชุมมีหลายประเภท และการดำเนินการแต่ละประเภทต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แตกต่างกัน และ OKR ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
เพื่อให้การประชุม OKR ประสบความสำเร็จ ให้เน้นที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:
ใช้กรอบการทำงาน OKR ที่เฉพาะเจาะจง
กรอบการทำงาน OKR ที่มีความเฉพาะเจาะจงช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้, ติดตามความคืบหน้าของ OKR, และระบุอุปสรรคที่ต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการประชุม OKR
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยผู้จัดการและทีมงานของพวกเขา:
- อนุญาตให้มีพื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับทีมทั้งหมดในการระดมความคิดร่วมกันเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งเป้าหมายและระบุวัตถุประสงค์หลัก
- ระบุผลลัพธ์หลัก (KRs) ของแต่ละงานและแปลงเป็นงานใน ClickUp ผู้จัดการจะมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องและเพิ่มวันที่ครบกำหนดเพื่อให้งานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย OKR ของทั้งองค์กร
- แบบฟอร์มที่มีรหัสสีพร้อมสถานะส่วนบุคคลช่วยให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลอัปเดตประจำสัปดาห์ระหว่างการประชุม OKR ได้ กรอบการทำงานที่มีโครงสร้างช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุอุปสรรคและช่วยเหลือพนักงานในการตัดสินใจขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ควรพิจารณาใช้แม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อจัดทำเอกสารกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ OKR สำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
เทมเพลตนี้ระบุกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของข้อความที่จะส่ง ช่องทางการสื่อสาร และความถี่ในการสื่อสาร
เมื่อ OKR ทั้งหมดของคุณได้รับการสื่อสารและบันทึกไว้ ทุกคนจะทราบรายละเอียดและรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน
จัดการประชุม OKR ของคุณบน ClickUp
การจัดการประชุม OKR ของคุณบน ClickUpง่ายกว่าที่คุณคิด นี่คือเหตุผล
ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่ทรงพลังและฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน จัดการเอกสารการประชุมทั้งหมดของคุณบน ClickUp Docs เพิ่มตาราง, การนำเสนอ, PDFs, และฝังบุ๊กมาร์กให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบการประชุม OKR ที่สอดคล้องกับวาระการประชุมได้ เมื่อคุณทำหัวข้อการหารือแต่ละข้อเสร็จสิ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกหรือลบออกจากรายการตรวจสอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
เพิ่มงานที่ทำซ้ำใน ClickUp และอัปเดตสถานะตามความคืบหน้าที่ได้พูดคุยกันระหว่างการติดตาม OKR ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานใหม่ทุกครั้ง และมีบันทึกของหัวข้อการสนทนาสำหรับสัปดาห์ถัดไป
ด้วย ClickUp ที่จัดการทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประชุมของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง Google Docs และ Zoom อีกต่อไปมุมมองปฏิทินของClickUp จะซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ทำให้คุณสามารถส่งคำเชิญประชุมจากภายใน ClickUp ได้โดยตรง
ยกระดับการตั้งเป้าหมายไปอีกขั้นด้วย ClickUp Goals
ใช้ClickUp Goalsเพื่อแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้ และบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจนและการติดตามอัตโนมัติ
จัดระเบียบเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์เพื่อติดตาม OKRs และวงจรสปรินต์ และแชร์ให้ทีมของคุณทราบอย่างเปิดเผย
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากซอฟต์แวร์ OKR อื่น ๆ คือการรวม OKR เข้ากับการจัดการโครงการ และส่งเสริมให้ทีมรับผิดชอบความก้าวหน้าของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อสร้างบันทึกการประชุม OKR โดยอัตโนมัติ
เพิ่มClickUp AIในการประชุม OKR ของคุณและจดบันทึก MOMs อย่างมืออาชีพ นี่คือวิธีการ:
- สรุปบันทึกการประชุมและแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง เช่น การสะกดคำผิดและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในบันทึกการประชุมของคุณ และยกระดับการเขียนของคุณ
- เข้าถึง ClickUp AI จากทุกที่และช่วยให้ทีมระยะไกลของคุณเข้าร่วมการประชุม OKR ได้โดยไม่มีปัญหา
พร้อมที่จะจัดการประชุม OKR อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่า OKR ช่วยปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างไร และการตรวจสอบ OKR เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังดำเนินการตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของตนอย่างถูกต้อง
ซอฟต์แวร์ OKR อย่าง ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ติดตามความก้าวหน้า และวัดผลลัพธ์ได้ เพราะการเขียน OKR ลงในสเปรดชีตหรือกระดาษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและการติดตามไปจนถึงเทมเพลตสำเร็จรูป
สร้าง OKR ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และปรับปรุงการจัดการเป้าหมายของคุณ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรี