วิธีจัดประชุม OKR อย่างมีประสิทธิภาพ (พร้อมเทมเพลต)

Alex York
Alex York
2 กุมภาพันธ์ 2567

คุณจัดประชุม OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) รายสัปดาห์เพื่อติดตามทีมและความก้าวหน้าของพวกเขาหรือไม่? สมาชิกในทีมของคุณได้รับการสนับสนุนให้ขอความช่วยเหลือเพื่อบรรลุ OKR ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือไม่?

หากคำตอบสำหรับคำถามทั้งสองหรือคำถามใด ๆ ข้างต้นคือ 'ไม่' คุณต้องให้ความสำคัญกับ OKR ของคุณมากขึ้น

การประชุม OKR ช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายของทีมคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง การประชุมเหล่านี้เป็นเวทีให้ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมทุกคน และตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาผ่านการประชุม OKR รายสัปดาห์ การทำเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตโดยรวมขององค์กรคุณ

มาค้นหาว่า OKR catch-ins คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ และวิธีจัดการประชุม OKR ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต OKR ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว

การประชุม OKR คืออะไร?

การประชุม OKR คือการประชุมประจำสัปดาห์ที่ทีมจะหารือถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ

ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ ผู้จัดการทีมหรือผู้นำทีมจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาที เพื่อติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ กำหนดลำดับความสำคัญ และรับภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสอดคล้องของทีมสำหรับโครงการ

จากความสำเร็จที่สมาชิกทีมได้แบ่งปันระหว่างการประชุมติดตามผล OKR ผู้จัดการจะกำหนดเป้าหมายและวาระใหม่สำหรับสัปดาห์ถัดไป พร้อมทั้งหารือแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

จากมุมมองของผู้จัดการ เป้าหมายของการประชุม OKR คือการประเมินว่าสมาชิกในทีมได้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ประสบความสำเร็จ ให้ลงลึกเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและพิจารณาทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้

เมื่อสิ้นสุดโครงการ วงจร OKR หรือทุกไตรมาส การประชุมทบทวน OKR จะประเมินความก้าวหน้า ระบุจุดที่ประสบความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ และโอกาสในการปรับปรุงสำหรับวงจร OKR ในอนาคต

ทำไมการประชุมตรวจสอบ OKR จึงมีความสำคัญ?

OKR คือการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ วางแผนผลลัพธ์สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และสร้างกระบวนการที่มั่นคงเพื่อติดตามความก้าวหน้า การประชุม OKR ช่วยให้ผู้จัดการได้รับภาพรวมที่เป็นรูปธรรมว่าทีมอยู่ในจุดใดในแง่ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การตรวจสอบ OKR ช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

สมมติว่าคุณมอบเป้าหมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์: สร้างวิดีโออธิบายสำหรับทุกฟีเจอร์ที่คุณเปิดตัวในไตรมาสนี้จำนวนห้าวิดีโอ ไม่มีการประชุม OKR เพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งไตรมาส

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสหรือสองสามเดือนต่อมา ในระหว่างการประชุม OKR ของคุณ ทีมลืมสร้างวิดีโอเนื่องจากพวกเขากำลังจัดการกับงานหลายอย่างและลำดับความสำคัญใหม่

ซึ่งหมายความว่าคุณและทีมผลิตภัณฑ์จะต้องเร่งรีบในการทำวิดีโอ เนื่องจากทีมการตลาดของคุณคาดหวังว่าวิดีโอเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าแลนดิ้งเพจของผลิตภัณฑ์

อะไรผิดพลาดที่นี่ แม้ว่าคุณได้สื่อสารความต้องการในที่ประชุมทีมแล้วก็ตาม?

ไม่มีกรอบมาตรฐานในการติดตามสถานะ OKR ปัจจุบันหรือการตรวจสอบรายสัปดาห์เพื่อติดตาม OKR

ผลที่ตามมาคือ ทีมผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญสูงสุดกับเป้าหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ในทางกลับกัน การประชุมติดตามผล OKR เป็นประจำหรือรายสัปดาห์ช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย หาการสนับสนุนจากผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

ไม่ว่าจะดูที่ OKR เดียวหรือ OKR ของทีมโดยรวม การประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำช่วยให้ทุกคนเข้าใจความคืบหน้าไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มความรับผิดชอบภายในทีม

การประชุม OKR คือการให้กำลังใจรายสัปดาห์แก่พนักงาน

โครงสร้าง OKR ช่วยให้พนักงานของคุณมีแรงจูงใจ การประชุม OKR ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกับผู้จัดการของพวกเขาโดยตรงและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย

คุณสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ บทเรียนที่ทีมได้เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงในแผนลำดับความสำคัญ (หากมี) และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่ท้าทาย

รับฟังปัญหาของทีม สร้างโอกาสในการยกย่องผู้ที่ทำงานเกินความคาดหวัง และส่งเสริมให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น

คู่มือการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ OKR ช่วยนำทางให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง

การเสียสมาธิเป็นเรื่องง่ายเมื่อไม่มีใครคอยแนะนำ พนักงานมักล้มเหลวในการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์หลักที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายหรือมีความสำคัญต่ำ

การประชุม OKR ช่วยสร้างความโปร่งใสในกระบวนการติดตาม OKR และช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

เมื่อพนักงานหลุดจากเป้าหมายของตนหรือได้รับมอบหมายเป้าหมายที่ซับซ้อนและไม่สามารถบรรลุได้ การทบทวน OKR จะช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปได้

วิธีจัดการประชุม OKR อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอนง่ายๆ

เมื่อ OKR ของคุณถูกกำหนดและตั้งค่าไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารให้ทีมทั้งหมดทราบผ่านการประชุมวางแผน OKR

นี่คือขั้นตอนในการดำเนินการ OKR catch-ins อย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมวาระการประชุมสำหรับการตรวจสอบ OKR

การประชุม OKR ที่ประสบความสำเร็จมีวาระการประชุมที่ชัดเจน

หากไม่มีวาระการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การประชุมจะไม่มีประสิทธิภาพ พนักงานจะไม่ทราบว่าจะพูดคุยเรื่องอะไร และคุณอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายประจำไตรมาสได้

วาระการประชุมสร้างความโปร่งใสและกำหนดความคาดหวังสำหรับโครงสร้างของการประชุม แม่แบบการประชุม OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำให้การแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเป็นเรื่องง่ายขึ้น

นี่คือกรอบการตั้งเป้าหมายที่เสนอสำหรับการติดตาม OKR ของคุณเพื่อทดลองใช้:

10 นาทีแรก:แบ่งปันรายการสถานะที่ต้องดำเนินการจากสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงแผนที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซอฟต์แวร์ OKRจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งสถานะเหล่านี้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ สถานะเบื้องต้นที่แนะนำให้ลองใช้ ได้แก่ 'ต้องทำ' 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และ 'เสร็จสิ้น'

10 นาทีถัดไป: วางแผนผลลัพธ์สำคัญ, งานที่ต้องทำ, และลำดับความสำคัญสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า ปรับเป้าหมายตามความจำเป็น และลบเป้าหมายที่บรรลุแล้วหรือไม่เกี่ยวข้องออกจากกระบวนการ

ช่วง 5-10 นาทีสุดท้าย: ใช้ช่วงท้ายของการประชุมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ทำไมเป้าหมายที่ระบุไว้จึงไม่บรรลุผล? ประเด็นในวาระการประชุมไม่ชัดเจนหรือไม่ หรือสมาชิกในทีมคาดหวังการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้จัดการในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง?

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการบันทึกและตอบคำถามย้อนหลังในการประชุมครั้งถัดไป

การประชุมที่มีประสิทธิผลควรให้คำตอบแก่คุณเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง และบทเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งบันทึกแนวคิดที่ดีไว้ด้วย

ขั้นตอนที่ 2: เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้า

เมื่อคุณมี กำหนดการประชุมOKR ที่โปร่งใสและกรอบการทำงาน OKR แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะแบ่งปันข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม

การแบ่งปันวาระการประชุมล่วงหน้าช่วยให้ทีมเตรียมพร้อมอย่างดีพร้อมข้อมูลอัปเดตและการเรียนรู้

เชิญผู้เข้าร่วมผ่านเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams พร้อมวาระการประชุม OKR

ให้ชัดเจนว่าใครควรเข้าร่วมการประชุม OKR รายสัปดาห์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การเชิญผู้จัดการอาวุโสเข้าร่วมการประชุมติดตาม OKR รายสัปดาห์อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี สมาชิกในทีมอาจลังเลที่จะเปิดเผยอุปสรรคต่างๆ เมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม

แม้ว่าการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้นำในการประชุม OKR รายไตรมาสจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่การประชุมติดตามความคืบหน้า OKR รายสัปดาห์ควรเป็นระหว่างผู้จัดการกับทีมของตน

ขั้นตอนที่ 3: หารือเกี่ยวกับ OKR (สถานะของสัปดาห์ปัจจุบัน, ความคืบหน้าของ OKR ในสัปดาห์ที่ผ่านมา, และแผนสำหรับสัปดาห์หน้า)

มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ OKRs อยู่มากมาย และคุณต้องมั่นใจว่าทีมของคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า OKRs คืออะไร และพวกเขาต้องให้การอัปเดตประเภทใดบ้าง

เมื่อเริ่มต้นด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ OKR ให้ทีมของคุณดูตัวอย่าง OKR บ้าง สำหรับทีมการตลาดเนื้อหา เป้าหมาย OKR รายไตรมาสอาจเป็น:

วัตถุประสงค์สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่เน้นการดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
เคอาร์ 1เชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบัน 50 รายเพื่อค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร
เคอาร์ 2เพิ่มการเข้าชมทางสังคมแบบออร์แกนิคขึ้น 50%
เคอาร์ 3บรรลุเป้าหมายการจองเดโม 10 ครั้งต่อเดือนจาก LinkedIn และ Twitter

แยกผลลัพธ์ที่สำคัญเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้พวกเขารู้เป้าหมายของตนเองและเตรียมการอัปเดตงานสำหรับการประชุม OKR ประจำสัปดาห์ได้อย่างเหมาะสม

หากสมาชิกในทีมต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์หลักของพวกเขา ให้สนับสนุนให้พวกเขาจัดการประชุมแยกต่างหากแทนที่จะเสียเวลาของทุกคนในระหว่างการประชุมทีม

ใช้เทมเพลต OKR ของ ClickUpเพื่อจัดการ OKRs, แยกย่อยและมอบหมายเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้าของ OKR

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

ขั้นตอนที่ 4: บันทึกการประชุม (MOM)

จดบันทึกการหารือทั้งหมดในระหว่างการประชุมด้วยตนเองหรือด้วย เครื่องมือประชุม AI. ด้วยวิธีนี้ คุณจะสื่อสารการหารือในระหว่างการประชุมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสของความสับสน.

ซึ่งหมายความว่าต้องบันทึก MOMs ทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้จัดการสามารถทบทวน MOMs ได้ทุกสิ้นเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมตรวจสอบ OKR

การประชุมมีหลายประเภท และการดำเนินการแต่ละประเภทต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แตกต่างกัน และ OKR ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

เพื่อให้การประชุม OKR ประสบความสำเร็จ ให้เน้นที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

ใช้กรอบการทำงาน OKR ที่เฉพาะเจาะจง

กรอบการทำงาน OKR ที่มีความเฉพาะเจาะจงช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้, ติดตามความคืบหน้าของ OKR, และระบุอุปสรรคที่ต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการประชุม OKR

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยผู้จัดการและทีมงานของพวกเขา:

  • อนุญาตให้มีพื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับทีมทั้งหมดในการระดมความคิดร่วมกันเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งเป้าหมายและระบุวัตถุประสงค์หลัก
  • ระบุผลลัพธ์หลัก (KRs) ของแต่ละงานและแปลงเป็นงานใน ClickUp ผู้จัดการจะมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องและเพิ่มวันที่ครบกำหนดเพื่อให้งานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย OKR ของทั้งองค์กร
  • แบบฟอร์มที่มีรหัสสีพร้อมสถานะส่วนบุคคลช่วยให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลอัปเดตประจำสัปดาห์ระหว่างการประชุม OKR ได้ กรอบการทำงานที่มีโครงสร้างช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุอุปสรรคและช่วยเหลือพนักงานในการตัดสินใจขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ควรพิจารณาใช้แม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อจัดทำเอกสารกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ OKR สำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตนี้ระบุกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของข้อความที่จะส่ง ช่องทางการสื่อสาร และความถี่ในการสื่อสาร

เมื่อ OKR ทั้งหมดของคุณได้รับการสื่อสารและบันทึกไว้ ทุกคนจะทราบรายละเอียดและรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน

จัดการประชุม OKR ของคุณบน ClickUp

การจัดการประชุม OKR ของคุณบน ClickUpง่ายกว่าที่คุณคิด นี่คือเหตุผล

การประชุม ClickUp
บันทึกข้อมูลสำคัญจากการประชุมและทำให้ทีมของคุณเดินหน้าได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp

ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่ทรงพลังและฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน จัดการเอกสารการประชุมทั้งหมดของคุณบน ClickUp Docs เพิ่มตาราง, การนำเสนอ, PDFs, และฝังบุ๊กมาร์กให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบการประชุม OKR ที่สอดคล้องกับวาระการประชุมได้ เมื่อคุณทำหัวข้อการหารือแต่ละข้อเสร็จสิ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกหรือลบออกจากรายการตรวจสอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

เพิ่มงานที่ทำซ้ำใน ClickUp และอัปเดตสถานะตามความคืบหน้าที่ได้พูดคุยกันระหว่างการติดตาม OKR ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานใหม่ทุกครั้ง และมีบันทึกของหัวข้อการสนทนาสำหรับสัปดาห์ถัดไป

ด้วย ClickUp ที่จัดการทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประชุมของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง Google Docs และ Zoom อีกต่อไปมุมมองปฏิทินของClickUp จะซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ทำให้คุณสามารถส่งคำเชิญประชุมจากภายใน ClickUp ได้โดยตรง

ยกระดับการตั้งเป้าหมายไปอีกขั้นด้วย ClickUp Goals

ใช้ClickUp Goalsเพื่อแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้ และบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจนและการติดตามอัตโนมัติ

จัดระเบียบเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์เพื่อติดตาม OKRs และวงจรสปรินต์ และแชร์ให้ทีมของคุณทราบอย่างเปิดเผย

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากซอฟต์แวร์ OKR อื่น ๆ คือการรวม OKR เข้ากับการจัดการโครงการ และส่งเสริมให้ทีมรับผิดชอบความก้าวหน้าของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อสร้างบันทึกการประชุม OKR โดยอัตโนมัติ

เพิ่มClickUp AIในการประชุม OKR ของคุณและจดบันทึก MOMs อย่างมืออาชีพ นี่คือวิธีการ:

  • สรุปบันทึกการประชุมและแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ
  • หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง เช่น การสะกดคำผิดและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในบันทึกการประชุมของคุณ และยกระดับการเขียนของคุณ
  • เข้าถึง ClickUp AI จากทุกที่และช่วยให้ทีมระยะไกลของคุณเข้าร่วมการประชุม OKR ได้โดยไม่มีปัญหา
คลิกอัพ เอไอ
สรุปงานและเอกสารของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI

พร้อมที่จะจัดการประชุม OKR อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่า OKR ช่วยปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างไร และการตรวจสอบ OKR เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังดำเนินการตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของตนอย่างถูกต้อง

ซอฟต์แวร์ OKR อย่าง ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ติดตามความก้าวหน้า และวัดผลลัพธ์ได้ เพราะการเขียน OKR ลงในสเปรดชีตหรือกระดาษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ

เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและการติดตามไปจนถึงเทมเพลตสำเร็จรูป

สร้าง OKR ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และปรับปรุงการจัดการเป้าหมายของคุณ

