10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ AI ด้านกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับทนายความในปี 2025

เคยใช้เวลาดึกอ่านเอกสารทางกฎหมายที่ยาวเกินไปหรือไม่? ในวงการกฎหมาย คุณคงมีคืนแบบนั้นมาหลายคืนแล้ว
โชคดีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ 🙌
ในขณะที่เครื่องมือ AI ด้านกฎหมายชั้นนำบางตัวเป็นแอปที่ออกแบบมาเพื่อสรุปหรือร่างเอกสารทางกฎหมาย นั่นไม่ใช่กรณีการใช้งานเพียงอย่างเดียวของ AI ในอุตสาหกรรมกฎหมาย ยังมีเครื่องมือค้นคว้าทางกฎหมาย ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสำนักงานกฎหมายจัดการงานคดี แอปที่ออกแบบมาเพื่อร่างสัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย
มาทำให้ชีวิตในโลกกฎหมายง่ายขึ้นกันเถอะ สำรวจ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทนายความ
⏱️สรุป 60 วินาที
เครื่องมือ AI สำหรับทนายความคืออะไร?
เครื่องมือผู้ช่วยทางกฎหมายด้วย AI ไม่ใช่แชทบอทที่สามารถโต้แย้งคดีแทนคุณได้ พวกมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงงานประจำวันของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มากมาย หลายเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณร่างเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนและสัญญาต่าง ๆ ได้ ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ จะให้สรุปที่ง่ายต่อการอ่านของเอกสารทางกฎหมายที่ยาว ๆ
ตัวอย่างของเครื่องมือ AI สำหรับทนายความ ได้แก่แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปปฏิทินและตัววางแผน และเครื่องมือค้นคว้าวิจัย สิ่งหนึ่งที่เครื่องมือเหล่านี้มีเหมือนกันคือโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยโมเดลภาษา เช่น ChatGPT เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น
เครื่องมือ AI ทางกฎหมายสามารถทำอะไรได้บ้าง?
ทนายความและผู้ช่วยทนายความที่มีเวลาจำกัดสามารถได้รับประโยชน์มากมายจากเครื่องมือ AI นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยในการทำงานประจำวันของคุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ด้วยการใช้เครื่องมือ AI ทางกฎหมายในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบสัญญา การส่งและตอบอีเมล และการร่างข้อตกลง สามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้อย่างมาก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกฎหมาย
- ประหยัดเวลา: เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูล, สรุปเอกสารทางกฎหมายที่ยาว, และช่วยเหลือการค้นคว้า—ได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่มนุษย์ต้องใช้. พวกเขาช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้
- เพิ่มความแม่นยำ: เนื่องจากเครื่องมือ AI ทางกฎหมายได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลทางกฎหมายขนาดใหญ่มาก จึงสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดด้านข้อเท็จจริง ขั้นตอน หรือไวยากรณ์ในเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยปรับปรุงความแม่นยำโดยรวมของเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อน นอกจากนี้ AI ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ไม่เหนื่อยล้าและไม่มีข้อผิดพลาดจากการละเลย
- เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า: ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ใช้เครื่องมือ AI สามารถใช้เวลาให้กับลูกค้ามากขึ้น และส่งมอบงานที่มีความถูกต้องมากขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
- ประหยัดค่าใช้จ่าย: ด้วยเครื่องมือ AI ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ช่วยของคุณ คุณสามารถขยายการดำเนินงานของคุณได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานหรือทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายของคุณต่ำลง และเพิ่มผลกำไรของคุณ
- ปรับปรุงการตัดสินใจ: ด้วยการวิเคราะห์เอกสารยาวและข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เครื่องมือ AI สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น บางเครื่องมือยังสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นในการชนะคดีของคุณบนพื้นฐานของข้อมูลที่คุณให้
เครื่องมือและซอฟต์แวร์ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทนายความ
ด้วยความนิยมอย่างรวดเร็วของ ChatGPT, แชทบอท และปัญญาประดิษฐ์โดยทั่วไป ทำให้มีเครื่องมือผู้ช่วยทางกฎหมาย AI ใหม่ๆ มากมาย เราได้ทำงานหนักในการคัดกรองผู้ให้บริการเพื่อนำเสนอตัวเลือกเทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางกฎหมายด้วย AI
ClickUp มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอในแง่ของโซลูชันทางกฎหมาย ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการรวมงานทางกฎหมายทั้งหมดไว้ใน Workspace ที่มีความยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ คุณสามารถมองเห็นงานในมือของคุณได้จากทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นแบบรายการ ปฏิทิน หรือตาราง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ พร้อมรักษาภาพรวมสำคัญของงานที่สำคัญไว้ได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ แท็ก และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน ClickUp ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเวลาที่ใช้กับลูกค้าและการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
ในขณะที่ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดตกหล่นไป การมีอำนาจในการเพิ่มไฟล์ PDF, สื่อ และไฟล์อื่นๆ ลงในแต่ละความคิดเห็นช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะอยู่กับงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งกรณี
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการลูกค้าด้านกฎหมายที่พร้อมใช้งานจาก ClickUpและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ ClickUp สำหรับนักกฎหมาย อย่างไม่ต้องสงสัย คือClickUp Brain— ผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปฏิวัติวงการ พร้อมคุณสมบัติ AI ที่ปรับตามบริบทและบทบาท
ClickUp Brain ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างอีเมล เอกสาร งาน สรุป และอัปเดตต่างๆ นอกจากนี้ ในขณะที่ ClickUp Brain กำลังจัดการงานหนักในกรณีของคุณระบบการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpก็สามารถจัดการส่วนที่เหลือได้
ตั้งแต่การสรุปงานวิจัยทางกฎหมายไปจนถึงการสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติตลอดกระบวนการของคุณ ClickUp มีทุกฟีเจอร์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายต้องการเพื่อจัดการทุกคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โบนัส: เข้าถึงเทมเพลต AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมคำสั่ง ChatGPTเพื่อผสานพลังของ ClickUp Brain กับเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อน สร้างรายงานสถานะ และอื่นๆ
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อติดตามกรณี,จัดตารางการประชุม,และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกฎหมายของคุณ
- การติดตามเวลาและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
- สื่อสารและร่วมมือผ่านฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและเอกสารที่แชร์ร่วมกัน
- สรุปการวิจัยทางกฎหมายและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆเช่น อีเมล, บันทึก, สรุปเอกสาร และอื่น ๆเป็นระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
- คุณสมบัติที่ทรงพลังมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
2. Lawgeex – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบสัญญาอัตโนมัติ
Lawgeex คือสิ่งที่คุณต้องการหากคุณต้องการทำให้กระบวนการตรวจสอบสัญญาเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือ AI ทางกฎหมายนี้ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสัญญาตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และแนวคิดทางกฎหมายอื่นๆ ของบริษัทคุณ
ด้วยเครื่องมือนี้ ทีมกฎหมายสามารถสร้างความสอดคล้องในสัญญาต่างๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสัญญาได้อย่างมหาศาล และปิดดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Lawgeex:
- ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์สัญญาจำนวนมากสำหรับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล, ข้อตกลงการให้บริการ และอื่นๆ
- ใช้การเชื่อมต่อกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ได้รับความนิยมและแอปพลิเคชันอื่น ๆ
- ใช้การผสานระบบหรืออีเมลเพื่อส่งเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการแก้ไขอัตโนมัติ
- สร้างคู่มือปฏิบัติการเฉพาะสำหรับแนวทางการตรวจสอบสัญญาที่ออกแบบเฉพาะสำหรับสำนักงานกฎหมายของคุณ
- ติดตามการตรวจสอบ ประเภทของประเด็นทางกฎหมายที่ถูกแก้ไขบ่อยที่สุด และรายละเอียดอื่น ๆ ด้วยระบบวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Lawgeex:
- ยังไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เพียงพอที่จะให้ข้อมูลเชิงลึก
- อาจไม่เหมาะสำหรับการจัดการสัญญาที่มีมูลค่าสูง
ราคาของ Lawgeex:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Lawgeex:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. ฮาร์วีย์ – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย
Harvey AI เป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ทางกฎหมายขั้นสูงที่ได้รับการสนับสนุนจาก OpenAI ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายโดยการทำงานอัตโนมัติในงานประจำต่างๆ การจัดทำเอกสารให้เป็นระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายที่ซับซ้อน คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้โดยใช้คำสั่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
โดยการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย ฮาร์วีย์ช่วยให้ทนายความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า และปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของฮาร์วีย์:
- สร้างและปรับปรุงสัญญา, เอกสารสรุป, และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ด้วยความถูกต้องตามมาตรฐานมืออาชีพ
- ถามคำถามที่ซับซ้อนได้สูงสุดถึง 50 เอกสารเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ใช้เครื่องมือการปรับแต่งเพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- แปลงานของคุณเป็น 50 ภาษาที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของฮาร์วีย์:
- อาจประสบปัญหาในการตีความกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะทางสูง
การกำหนดราคาของฮาร์วีย์:
- ไม่มีให้บริการ
คะแนนและรีวิวของฮาร์วีย์:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. กำจัดปม ai – เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความทางกฎหมาย
Detangle ใช้เทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์ในการสรุปงานวิจัยทางกฎหมายที่ยาวหรือแปลงศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ด้วยแอปนี้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียง วิดีโอ หรือข้อความ และแอปจะสรุปให้โดยอัตโนมัติ ✨
แอปนี้มีการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารที่คุณอัปโหลด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Detangle.ai:
- อัปโหลดสินทรัพย์หรือวาง URL ในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- รับสรุปโดย AI จากเอกสารยาว ไฟล์เสียง หรือวิดีโอ
- ทำให้คำศัพท์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- จ่ายตามสรุปการใช้งานแทนการจ่ายรายเดือน
ข้อจำกัดของ Detangle.ai:
- อาจต้องลงทะเบียนรอคิวสำหรับผู้ใช้ใหม่ก่อนจึงจะสามารถใช้แอปได้
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟล์มีราคาแพง แม้แต่สำหรับเอกสารที่สั้นกว่า
ราคา Detangle.ai:
- แตกต่างกันไปตามเอกสาร, ความยาวของเสียง, หรือวิดีโอ
Detangle.ai คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Ansarada – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
Ansarada อาจไม่ใช่แพลตฟอร์มทางกฎหมายโดยตรง—แต่เป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรและทีมกฎหมายของพวกเขาไว้วางใจในการจัดการขั้นตอนการทำงานและร่วมมือกันในภารกิจสำคัญ เช่น การทำข้อตกลง การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอื่น ๆ
ด้วยการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย, แดชบอร์ด, การแจ้งเตือน, และคุณสมบัติอื่น ๆ, องค์กรยังใช้ Ansarada เพื่อจัดระเบียบนโยบายการกำกับดูแล, ความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการจัดซื้อ, และเพื่อรวมกระบวนการให้เป็นหนึ่งเดียว
จุดเด่นของอันซาราดา:
- จัดการข้อตกลงด้วยห้องข้อมูลเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อตกลงที่มีความเสี่ยงสูง
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในระหว่างการทำธุรกรรม
- ทำนายผลลัพธ์ของการควบรวมกิจการและการประมูลด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของอันซาราดา:
- การลบผู้ใช้หรือเอกสารจะเป็นการลบประวัติการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องด้วย
- การอัปโหลดหรือจัดการไฟล์จำนวนมากพร้อมกันอาจทำให้เกิดความล่าช้า
- การนำทางในแอปอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาของอันซาราดา:
- 479 ดอลลาร์/เดือน สำหรับแพ็กเกจข้อมูล 250MB
- 1,479 บาท/เดือน สำหรับแพ็กเกจข้อมูล 1GB
- 2,044 บาท/เดือน สำหรับแพ็กเกจข้อมูล 2GB
- 2,824 บาท/เดือน สำหรับแพ็กเกจข้อมูล 4GB
- ราคาที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเกิน 4GB
คะแนนและรีวิวของอันซาราดะ:
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
6. Lex Machina – เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Lex Machina เป็นเครื่องมือล้ำสมัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการงานวิจัยทางกฎหมายจำนวนมากให้คุณ เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ศาล ผู้พิพากษา ทนายความฝ่ายตรงข้าม คู่กรณีต่างๆ และแม้แต่สำนักงานกฎหมาย
เนื่องจากแอปนี้ให้การเข้าถึงบัญชีคดีของศาลได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถใช้เพื่อค้นหาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน สำนักงานกฎหมายใช้การค้นคว้านี้เพื่อปิดการเจรจาต่อรอง สร้างกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และชนะคดี 👀
คุณสมบัติเด่นของ Lex Machina:
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งแสดงค่าเสียหายที่ได้รับ คำพิพากษาทางคดี และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางกฎหมายแบบรวดเร็วเพื่อเปรียบเทียบผู้พิพากษา, สำนักงานกฎหมาย, คู่กรณี, และอื่น ๆ
- ใช้แอปพลิเคชันโปรแกรมมิงอินเตอร์เฟซ (API) ของ Lex Machina เพื่อสร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณเอง
- เข้าถึงเอกสารจากบัญชีคดีศาลได้โดยตรงภายในแอป
ข้อจำกัดของ Lex Machina:
- Lex Machina ไม่ใช่บริการแบบบริการตนเอง—คุณจะต้องทำงานร่วมกับทีมขายของพวกเขาเพื่อสมัครและเลือกเครื่องมือที่คุณต้องการ
- มีบทวิจารณ์เพียงไม่กี่รายการที่ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Lex Machina:
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามบริการที่เลือก
คะแนนและรีวิวของ Lex Machina:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Ivo (เดิมชื่อ Latch) – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ MS Word
การใช้ Ivo เปรียบเสมือนการผสานผู้ช่วยด้านกฎหมาย AI ของคุณเข้ากับ MS Word เมื่อคุณเชื่อมต่อ Ivo กับ Word แล้ว คุณสามารถใช้มันในการจัดการคดีทั่วไปหรือใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่วนตัวของคุณเอง
เครื่องมือวิเคราะห์เอกสารนี้สร้างข้อเสนอแนะแบบเส้นแดง ระบุคำนิยามที่ไม่ได้ใช้ แก้ไขข้อความ และสร้างรายการปัญหา นอกจากนี้ยังช่วยสรุปข้อตกลงและสร้างภาษาที่เรียบง่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Ivo:
- ผสานการทำงานเข้ากับ Microsoft Word ได้โดยตรงในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ
- ใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อแทรกการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโดย AI ลงในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ
- สร้างคำแนะนำที่กำหนดเองเพื่อปรับเปลี่ยนภาษาตลอดทั้งเอกสาร
- ใช้ข้อกำหนดเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ผสานการทำงานกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยมเพื่อแบ่งปันและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของไอโว:
- Ivo ไม่ใช่ระบบบริการตนเอง—คุณจะต้องขอการสาธิตก่อน
การกำหนดราคา Ivo:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Ivo:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. ทนายความ AI – เหมาะที่สุดสำหรับนักศึกษากฎหมาย
AI Lawyer เป็นเครื่องมือ AI นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน สำหรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถให้ข้อมูลทางกฎหมายและทำให้ภาษาทางกฎหมายเข้าใจง่ายขึ้น ทนายความใช้เครื่องมือนี้สำหรับการค้นคว้าทางกฎหมายและคิดกลยุทธ์ ส่วนนักศึกษากฎหมายสามารถใช้ AI Lawyer เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าทางกฎหมายและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มทางกฎหมายสมัยใหม่
คุณสมบัติเด่นของทนายความ AI:
- รับข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน
- อัปโหลดเอกสารเพื่อรับสรุปแบบง่าย
- สร้างข้อตกลงทางกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที
- ทำให้การค้นคว้าทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของทนายความ AI:
- แม้ว่ามันสามารถสร้างเอกสารทางกฎหมายที่ง่ายได้ แต่มันอาจไม่เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารที่ซับซ้อน
- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับช่วงการเรียนรู้—บางฟีเจอร์อาจสร้างความสับสนหรือหาได้ยาก
ราคาทนายความ AI:
- แค่ถาม: $5.99/สัปดาห์
- ตัวเลือกทองคำ: ทดลองใช้ฟรี จากนั้น $11.99/เดือน
- กรณีใหญ่: $59. 99/ปี
การจัดอันดับและรีวิวทนายความ AI:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. PatentPal – เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการร่างเอกสารทางกฎหมาย
PatentPal เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเอกสารที่อาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างเอกสารสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ
ทั้งนักกฎหมายและผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้แอปนี้สำหรับการยื่นขอสิทธิบัตร แผนผังขั้นตอน แผนภาพ และทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำขอสิทธิบัตร แม้ว่าคุณอาจต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายตรวจสอบใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แอปนี้จะช่วยลดขั้นตอนที่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา—รวมถึงเวลาและความพยายาม—ในกระบวนการร่างใบสมัคร
คุณสมบัติเด่นของ PatentPal:
- ใช้แม่แบบเพื่อสร้างคำขอสิทธิบัตรและเอกสารอื่น ๆ
- สร้างรูปภาพ, แผนภาพ, และแผนผังการไหลเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้าง
- อัปโหลดภาพประกอบและปรับแต่งด้วยป้ายกำกับ
- ส่งออกร่างของคุณไปยัง Word, Visio หรือ PowerPoint
ข้อจำกัดของ PatentPal:
- แอปนี้สร้างเนื้อหาได้เพียงตามข้อมูลที่คำขอให้ไว้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในคำขอของคุณ
- มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อคุณกำลังหาวิธีที่ดีที่สุดในการเขียนข้อความเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ราคาของ PatentPal:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PatentPal:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Humata AI – เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางกฎหมาย
ด้วย Humata คุณสามารถอัปโหลดเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารทางเทคนิค ข้อมูลทางกฎหมาย และอื่นๆ และรับสรุปและคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะพร้อมการอ้างอิงได้ ระบบมีตัวเลือกให้คุณสร้างสรุปที่มีความยาวแตกต่างกัน—เพียงแค่ขอให้แอปย่อสรุปที่ยาวเกินไปหากจำเป็น
คลิกที่การอ้างอิงภายในสรุป และแอปจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารที่อัปโหลดไว้ให้คุณ
คุณสมบัติเด่นของ Humata AI:
- ใช้การอ้างอิงจากสรุปของคุณเพื่อติดตามการวิจัยทางกฎหมายจากเอกสารที่คุณได้อัปโหลด
- แก้ไขและปรับปรุงสรุปด้วยคำสั่งง่ายๆ
- ฝัง Humata ลงในหน้าเว็บของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้มันเหมือนเครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำตอบ
- ใช้คลาวด์ส่วนตัวที่ปลอดภัยของ Humata เพื่อแบ่งปันไฟล์และทำงานร่วมกัน
- ควบคุมการเข้าถึงไฟล์โดยการตั้งค่าบทบาทของทีมที่มีสิทธิ์จำกัด
ข้อจำกัดของ Humata AI:
- มีค่าใช้จ่าย $0. 01 ต่อหน้า สำหรับแต่ละหน้าเกินขีดจำกัดของแผนของคุณ
- เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเอกสารทางเทคนิคและเอกสารทางกฎหมาย อาจไม่สามารถสรุปเอกสารประเภทอื่นได้ดีเท่า
ราคา Humata AI:
- ฟรี: สรุปได้สูงสุด 60 หน้า ฟรี
- นักเรียน: $1. 99/เดือน สรุปได้สูงสุด 200 หน้า
- ผู้เชี่ยวชาญ: $9.99/เดือน เพื่อสรุปได้ถึง 500 หน้า
- ทีม: $99/เดือนต่อผู้ใช้เพื่อสรุปได้ถึง 1,000 หน้า
คะแนนและรีวิว Humata AI:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือ AI ทางกฎหมายที่ควรใช้
ตอนนี้คุณได้อ่านเกี่ยวกับเครื่องมือ AI บางส่วนที่มีให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแล้ว นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการใช้งาน AI ที่หลากหลายสำหรับทนายความ:
|กรณีการใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
|ความคิดเห็นของเรา
|การวิจัยทางกฎหมายและการตรวจสอบเอกสาร
|เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายจำนวนมาก, คำตัดสินของศาล, หรือกฎหมายได้ ทำให้การค้นคว้าเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้น
|การจัดทำและบริหารสัญญา
|ระบบ AI ช่วยในการร่างสัญญาโดยเสนอข้อความในข้อสัญญา จัดรูปแบบ และทำให้เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
|การค้นหาและเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
|เครื่องมือ AI ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีความ ลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในระหว่างการค้นหาหลักฐาน
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ
|การทำให้งานที่เป็นกิจวัตร เช่น การเปรียบเทียบเอกสาร การแปล และการสรุป เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยให้นักกฎหมายมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
|การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
|AI ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบการควบรวมและซื้อกิจการง่ายขึ้น โดยเน้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลทางธุรกิจหรือการเงิน
|การสนับสนุนด้านคดีความ
|ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีโดยการวิเคราะห์คำให้การของพยาน ทำนายผลลัพธ์ของคดี หรือสร้างข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
|การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ระบบ AI จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการเปรียบเทียบการกระทำและเอกสารกับกฎหมายและข้อบังคับ
|การสื่อสารกับลูกค้า
|แชทบอทหรือผู้ช่วยเสมือนจัดการกับคำถามของลูกค้าที่เกิดเป็นประจำหรือกระบวนการรับข้อมูลเบื้องต้น ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับนักกฎหมาย?
การค้นหาแอปหรือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนั้นขึ้นอยู่กับการค้นพบแอปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุณต้องการ—และสำหรับสำนักงานกฎหมาย, ผู้ช่วยทนายความ, และแผนกกฎหมายของบริษัทอื่น ๆ, นั่นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แอปที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานทางกฎหมายของคุณควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ทั้งหมด:
- ราคาประหยัด: OpenAI ไม่คิดค่าใช้จ่ายมากนักในการใช้ ChatGPT 4.0 ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับคุณสมบัติ AI พื้นฐาน—แม้ว่าเครื่องมือ AI บางอย่างสำหรับทนายความจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
- การจัดการเอกสาร: แอปควรทำให้การอัปโหลด, แนบ, และแชร์ไฟล์ Word, PDF, และไฟล์ประเภทอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย 📚
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ให้สำนักงานกฎหมายและลูกค้าทราบข้อมูลล่าสุดด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันและแสดงความคิดเห็นในไฟล์
- สิทธิ์การเข้าถึง: เอกสารทางกฎหมายส่วนใหญ่เป็นเอกสารลับ ซึ่งหมายความว่าคุณควรสามารถตั้งค่าสิทธิ์และควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงแอปและเอกสารที่คุณได้อัปโหลดเข้าไปได้
- ตัวเลือกฟรีและทดลองใช้: เนื่องจากเครื่องมือ AI สำหรับทนายความบางตัวอาจมีราคาสูง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
ปรับปรุงการจัดการสำนักงานกฎหมายให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทนายความ
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว—และนั่นรวมถึงอุตสาหกรรมกฎหมายด้วย ด้วยเครื่องมือผู้ช่วยด้านกฎหมายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสม คุณสามารถลดงานที่ใช้เวลามากออกจากตารางของคุณ ได้รับความช่วยเหลือในการตรวจสอบเอกสาร และแม้กระทั่งได้รับความช่วยเหลือขั้นสูง เช่น การค้นหาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องหรือบริการทางกฎหมายอื่นๆ 🙌
พร้อมให้ AI จัดการงานทางกฎหมายบางส่วนของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มต้นกับ ClickUpเพื่อค้นพบวิธีที่มันสามารถช่วยให้คุณจัดการการปฏิบัติงานทางกฎหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ