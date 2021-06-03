บล็อก ClickUp
คู่มือการติดตามเวลาการเก็บเกี่ยว (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อจำกัด)

Leila Cruz
3 มิถุนายน 2564

ตัวจับเวลาทำงานอยู่หรือไม่? หรือคุณหยุดชั่วคราวก่อนที่คุณจะไปชงกาแฟ?

หากคำถามเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคย คุณอาจเคยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอย่าง Harvest มาแล้ว Harvest สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาทำงานอย่างไร และสร้างใบแจ้งหนี้ตามชั่วโมงที่พวกเขาทำงาน

อย่างไรก็ตาม มีแอปติดตามเวลาหลายพันแอปที่มีให้บริการในปัจจุบัน

แล้ว Harvest มันดีที่สุดจริง ๆ หรือเปล่า?

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Harvest คืออะไร คุณสมบัติหลักของมันคืออะไร สิ่งที่มันทำได้ดี และข้อจำกัดบางประการ นอกจากนี้เราจะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดของ Harvest ได้

เรามาเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับเครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้กันเถอะ

การเก็บเกี่ยวคืออะไร?

หน้าแรกของการเก็บเกี่ยว

Harvest เป็นแอปติดตามเวลาบนคลาวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพืชผลแต่อย่างใด 😛

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานเพื่อดูว่าเวลาหายไปไหนบ้าง

แอปนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เวลา ที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงการ และบุคคล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการนับนาที

Harvest ช่วยให้คุณติดตามเวลาโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น วิดเจ็ตบนเดสก์ท็อป, อุปกรณ์มือถือ (iOS และ Android), คอมพิวเตอร์ (Windows และ macOS), เป็นต้น

แต่ ทำไม ผู้คนถึงใช้ Harvest สำหรับการติดตามเวลา?

4 คุณสมบัติหลักของ Harvest

บทวิจารณ์ Harvest ของเราเน้นที่คุณสมบัติหลักบางประการของ Harvest

ดังนั้นนี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งเหล่านี้:

1. การรายงาน

คุณสมบัติการรายงานทำให้การจัดการโครงการติดตามเวลาของ Harvest ง่ายและมีข้อมูลเชิงลึก

รายงานเวลาถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้แท็บสี่แท็บแยกต่างหากเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น:

  • ลูกค้า: แสดงข้อมูลเวลาสำหรับทุกโครงการโดยลูกค้าเฉพาะราย
  • งาน: แสดงเวลาต่องานในรูปแบบกราฟแท่งที่มีรหัสสี
  • ทีม: รายงานไฮไลต์เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนในทีมของคุณ
  • โครงการ: ช่วยให้คุณเปรียบเทียบเวลาของโครงการต่างๆ

และแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้มีข้อมูลที่แสดง:

  • ชั่วโมงที่ติดตามโดยบริษัทของคุณ
  • ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • จำนวนเงินที่สามารถเรียกเก็บได้
  • จำนวนเงินที่ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้

มีเพียงสิ่งเดียวที่เหลือให้คุณทำ:

ใช้รายงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไร

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เพลิดเพลินกับการเดินทางของโครงการได้อย่างราบรื่นเหมือนไอศกรีมที่ทำอย่างสมบูรณ์แบบ 🍨

2. บันทึกเวลาทำงาน

สมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าสู่ระบบ Timesheets ของ Harvest และบันทึกเวลาทำงานของพวกเขาได้ สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ, เดสก์ท็อป, เบราว์เซอร์ หรือแม้กระทั่งการบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเอง

บันทึกเวลาทำงานใน harvest

และคุณไม่ต้องกังวลหากคุณลืมเริ่มตัวจับเวลาการเก็บเกี่ยว ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน. เพียงแค่ทำการบันทึก ด้วยตนเอง ในเอกสารบันทึกเวลา.

ตราบใดที่คุณ…

ฉากลิฟต์เอลฟ์ อย่าลืมทำไฟล์ gif ข้อความบันทึกเวลาทำงานของคุณ

Harvest ยังมีการเชื่อมต่อกับ Google Calendar ที่คุณสามารถใช้เพื่ออ้างอิงถึงกิจกรรมในปฏิทิน 📅 ขณะที่คุณกรอกเวลาในแบบฟอร์ม

เพื่อเพิ่มเวลาลงในตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องติดตามเวลาโดยใช้วิดเจ็ต Harvest ดังนั้นคุณต้องควบคุมปฏิทินของคุณเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นควบคุม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดเวลาทำงานและบล็อกปฏิทินของคุณไว้ล่วงหน้า

3. การออกใบแจ้งหนี้

ซอฟต์แวร์ Harvest ยังช่วยให้คุณสร้าง ใบแจ้งหนี้ จากตารางเวลาและรายงานการติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้หรือตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำได้

ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำจะถูกส่งโดยอัตโนมัติหรือบันทึกเป็นฉบับร่างในบัญชี Harvest ของคุณเพื่อตรวจสอบ

นอกจากนี้ การส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลก็ง่ายแสนง่าย

เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าของคุณได้รีวิวพวกเขา ความโปร่งใสขั้นพื้นฐาน! 😎

สุดท้ายนี้ คุณสามารถยกระดับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณไปอีกขั้น

เพียงแค่เพิ่มสัมผัสของความหรูหราให้กับใบแจ้งหนี้ทางธุรกิจของคุณด้วยการตั้งค่าข้อความขอบคุณและคำเตือนเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

4. การผสานระบบ

การทำงานกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเป็นเรื่องง่ายบน Harvest

ซอฟต์แวร์รองรับการเชื่อมต่อกับแอปหลายตัวสำหรับ:

  • การจัดการโครงการ
  • ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสื่อสาร
  • การติดตามปัญหา
  • การเงินและการชำระเงิน
  • สัญญาและข้อเสนอ
การบูรณาการการเก็บเกี่ยว

และในกรณีที่คุณไม่พบแอปที่ต้องการ เช่น Facebook Lead Ads,Google Forms ฯลฯ ยังมี Zapier ให้ใช้เป็นทางเลือกเสมอ

3 ข้อดีหลักของการติดตามเวลาเก็บเกี่ยว

นี่คือสามข้อได้เปรียบหลักของการใช้ Harvest สำหรับการติดตามเวลาทำงานของคุณ

1. การรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หากข้อมูลที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยและอ่านง่ายทำให้คุณรู้สึกดีใจแล้วล่ะก็ นี่จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับคุณอย่างแน่นอน

Harvest ช่วยให้คุณ ปรับแต่ง โครงสร้างข้อมูลและโครงการให้ตรงกับการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการและข้อกำหนดในการรายงานของทีมปฏิบัติการ

คุณสามารถตั้งงบประมาณได้ที่ระดับโครงการ หรือลงไปที่ระดับงานหรือบุคคล

เพื่อจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถจัดหมวดหมู่โครงการเป็น:

  • เวลาและวัสดุ: โครงการที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงในอัตราต่อชั่วโมง
  • ค่าธรรมเนียมคงที่: โครงการที่มีราคาคงที่
  • ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้: โครงการที่ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้

การเก็บเกี่ยวสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในแอป Harvest

2. การติดตามเวลาที่ง่ายและสะดวก

ด้วย Harvest การติดตามเวลาจะกลายเป็นเรื่อง ง่าย สำหรับทุกคนในบริษัทของคุณ

ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายอีกระดับใช่ไหม? ขอแนะนำแอปมือถือที่ใช้งานง่ายของ Harvest

มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส

ดังนั้น หากคุณมีโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี...

ผู้หญิงพูดว่าพวกคุณสองคนสามารถครองโลกได้

3. การควบคุมสิทธิ์อนุญาต

สิทธิ์ของทีม ในแอป Harvest ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าสมาชิกทีมแต่ละคนสามารถเข้าถึงและทำอะไรได้บ้างในบัญชีของคุณ

คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสามระดับที่แตกต่างกัน:

  • ผู้ใช้ทั่วไป
  • ผู้จัดการโครงการ
  • ผู้ดูแลระบบ

แต่การติดตามเวลาใน Harvest เป็นสิ่งที่ คุณ ต้องการจริง ๆ หรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน!

5 ข้อจำกัดของ Harvest (พร้อมวิธีแก้ไข)

นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณ ไม่ควร ยอมรับการจัดการโครงการของ Harvest:

1. เป็นเพียงเครื่องมือติดตามเวลา

Harvest เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลา สร้างรายงานเวลา ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และอื่น ๆ

แต่ฮาร์เวสต์จะทำได้มากกว่านี้อีกหรือ?

เราพูดเช่นนี้เพราะการจัดการงานมีอะไรมากกว่าการติดตามเวลาเพียงอย่างเดียว

คุณต้องมอบหมายงาน สร้างกระบวนการทำงาน จัดการกับลูกค้าและโครงการของลูกค้า ฯลฯ

คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถติดตามเวลาและจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ ซึ่งแตกต่างจากการติดตามเวลาโครงการของ Harvest

และตัวอย่างที่ดีที่สุดของเครื่องมือที่สามารถทำทุกอย่างนี้ได้คือClickUp!

โซลูชัน ClickUp: การจัดการโครงการอย่างครบวงจร

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก เป็นที่ชื่นชอบของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างงาน พร้อมงานย่อย สำหรับหลายโครงการเพื่อแยกย่อยเป็นรายการการดำเนินการที่เล็กกว่า

ต้องการแยกย่อยเพิ่มเติมไหม?

ลองใช้ งานย่อยแบบซ้อนของเราเพื่อเพิ่มรายละเอียดอีกระดับหนึ่ง คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ เพื่อสร้างงานง่าย ๆ ที่ทำเสร็จหรือไม่ทำเสร็จก็ได้

งานย่อยที่ซ้อนกัน

มอบหมายงานเหล่านี้ใน ClickUp ให้กับผู้รับผิดชอบหนึ่งคนหรือมากกว่า ผู้รับผิดชอบ หรือแม้แต่ทีม หากคุณต้องการ!

โอเค คุณได้สร้างงานและมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว

โครงการต้องการอะไรอีกบ้าง?

กระบวนการทำงาน

ดังนั้น สร้างมันขึ้นมา!

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง

ปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือองค์กรของคุณ เช่น 'เปิด', 'ปิด', 'รอการอนุมัติ', เป็นต้น

สถานะที่กำหนดเองในคลิกอัพ

และสุดท้าย จัดการงานของคุณในแบบที่คุณต้องการโดยใช้มุมมองใดก็ได้จากหลาย ๆมุมมอง ที่เรามีให้คุณ

บางส่วนของพวกเขารวมถึง:

2. ปัญหาการซิงค์

ผู้ใช้หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าการซิงค์ระหว่างแอป Harvest บนเดสก์ท็อปกับแพลตฟอร์มเว็บไซต์มักมีความล่าช้า

สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี

ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันตกลงจะเข้าร่วม

มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

โซลูชัน ClickUp:ตัวจับเวลาทั่วโลก

ด้วย ClickUp, ลาก่อนความล่าช้า, สวัสดี ตัวจับเวลาทั่วโลก.

ตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิมนี้ช่วยให้คุณสลับ ระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และติดตามงานเดิมต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้

และสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้แน่ใจคือคุณได้เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์นั้นแล้ว

ตัวจับเวลาทั่วโลกใน Clickup

การติดตามเวลาแบบเนทีฟยังหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมใด ๆ ทุกสิ่งที่คุณต้องการมีอยู่ที่นี่บน ClickUp

แต่ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าต้องการอุปกรณ์ติดตามเวลาแยกต่างหากเพื่อติดตามระยะเวลาของงานใน ClickUp เราก็ทำให้เป็นไปได้เช่นกัน

ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่นEverhour,Toggl,Clockify,Time Doctor เป็นต้น

เรายังมีการผสานการทำงานกับHarvest(ที่เราหวังว่าคุณจะไม่ต้องการใช้)!

3. ไม่สามารถสร้างแดชบอร์ดติดตามเวลาได้

การจัดการและรายงานเวลาการเก็บเกี่ยวอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นหากพวกเขาไม่พลาดฟีเจอร์สำคัญ: แดชบอร์ดติดตามเวลา

แดชบอร์ด จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดได้ในที่เดียว

โซลูชัน ClickUp:วิดเจ็ตติดตามเวลา

ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Harvest เนื่องจากคุณสามารถติดตามเวลาและสร้างแดชบอร์ดการติดตามเวลา ของคุณเองได้ด้วย การใช้วิดเจ็ต

ตัวเลือกวิดเจ็ตที่มีให้ใช้งาน ได้แก่:

  • เวลาที่ติดตาม: ดูเวลาที่ติดตามสำหรับช่วงระยะเวลาใด ๆ
  • การรายงานเวลา: ดูรายการเวลาทั้งหมด
  • รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ดูเฉพาะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • เวลาที่ประมาณการ: มองเวลาการดูเป็นทรัพยากรของทีมเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
  • บันทึกเวลา: ผลรวมของชั่วโมงที่ติดตามโดยบุคคลในWorkspaceของคุณ
การติดตามเวลาใน ClickUp

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้หลากหลายรูปแบบ

สามารถใช้งานได้กับทั้งโครงการของคุณ,สปรินต์,ผู้ที่ได้รับมอบหมาย, ฯลฯ เพียงเลือกวิดเจ็ตที่คุณต้องการ และสร้างแดชบอร์ดได้ในไม่กี่นาที

แดชบอร์ดใน ClickUp

4. ไม่มีแอปสำหรับ iPad

Harvest ตอบตกลงทุกอย่าง ยกเว้น iPad เพราะไม่มีแอปสำหรับอุปกรณ์นั้น

ผู้ที่ทำงานบน iPad จะต้องพึ่งพาแอปเบราว์เซอร์

แต่นั่นก็สะดวกแค่บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

โซลูชัน ClickUp:แอปสำหรับทุกแพลตฟอร์ม

ClickUp, ในทางกลับกัน, คือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการรวมตัว.

เราพร้อมให้บริการคุณไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ใดก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home...

รายการนี้ค่อนข้างยาว คุณคงต้องพักหายใจสักหน่อยก่อนจะอ่านจบ 😎

5. แผนราคาที่แพง

การเก็บเกี่ยวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ

แผน Pro มีค่าใช้จ่าย $10. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน

ตอนนี้ลองนึกภาพการทำงานกับทีมขนาดใหญ่

นั่นคือลาก่อนกับเงินจำนวนมากที่ได้มาอย่างยากลำบาก!

ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเราต้องการเงินของเราสำหรับสิ่งจำเป็น

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลเช่นนี้ คุณสามารถลองใช้แผนฟรีของพวกเขาได้

แต่เดาอะไรได้ไหม? มันอนุญาตให้ใช้ได้ เฉพาะ ผู้ใช้หนึ่งคนและสองโครงการเท่านั้น

ไม่มีตัวจับเวลา และ ไม่มีรูปปั้นเพนกวิน. 🐧

โซลูชัน ClickUp: แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับแผนการใช้งานฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เพลิดเพลินกับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว 🎉

และในส่วนของแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณมีสองตัวเลือก:

  • ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): ไม่จำกัดการเชื่อมต่อ ไม่จำกัดแดชบอร์ด ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การผสานระบบไม่จำกัด
  • แดชบอร์ดไม่จำกัด
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • และอื่นๆ
  • ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): การติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ การส่งออกที่กำหนดเองเวลาในสถานะและอื่นๆ
  • การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • การส่งออกแบบกำหนดเอง
  • ระยะเวลาในสถานะ
  • และอื่นๆ
  • การผสานระบบไม่จำกัด
  • แดชบอร์ดไม่จำกัด
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • และอื่นๆ
  • การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • การส่งออกแบบกำหนดเอง
  • ระยะเวลาในสถานะ
  • และอื่นๆ

เห็นได้ชัดว่า แม้แต่แผน ธุรกิจ ของเราก็ยังถูกกว่าแผน Pro ของ Harvest

และ Harvest เป็นเพียงซอฟต์แวร์สำหรับติดตามเวลา ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ

เห็นความแตกต่างไหม? 🤷

แต่เรายังไม่ได้พูดถึงสิ่งเจ๋งๆ ทั้งหมดที่ ClickUp สามารถทำได้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์อื่นๆ ของเรา:

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Harvest เหล่านี้!

เครื่องมือติดตามเวลา Vs. เครื่องมือบริหารโครงการ

Harvest เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้ที่ยอดเยี่ยม

และหนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของมันคือมันสามารถผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการมากมาย

แต่คุณต้องการการบูรณาการจริงๆ หรือไม่?

เนื่องจากเครื่องมือการจัดการโครงการและงานเช่นClickUp มีคุณสมบัติการติดตามเวลาเหมือนกับ Harvest ติดตั้งไว้ในตัว.

ดูเหมือนไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือแยกกันสองอย่าง ใช่ไหม?

ClickUp สามารถติดตามเวลาและ จัดการงาน ทรัพยากร และเอกสารได้พร้อมกัน!

รับ ClickUp ฟรีวันนี้หรือทดลองใช้ทางเลือกอื่นของ Harvestในตลาดและทำให้ทุกนาทีมีค่า

แม้กระทั่งตอนที่คุณกำลังพักดื่มกาแฟ! ☕

เราต้องการกาแฟเพิ่มแล้ว กิฟ

