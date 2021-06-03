คู่มือการติดตามเวลาการเก็บเกี่ยว (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อจำกัด)

ตัวจับเวลาทำงานอยู่หรือไม่? หรือคุณหยุดชั่วคราวก่อนที่คุณจะไปชงกาแฟ?
หากคำถามเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคย คุณอาจเคยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอย่าง Harvest มาแล้ว Harvest สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาทำงานอย่างไร และสร้างใบแจ้งหนี้ตามชั่วโมงที่พวกเขาทำงาน
อย่างไรก็ตาม มีแอปติดตามเวลาหลายพันแอปที่มีให้บริการในปัจจุบัน
แล้ว Harvest มันดีที่สุดจริง ๆ หรือเปล่า?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Harvest คืออะไร คุณสมบัติหลักของมันคืออะไร สิ่งที่มันทำได้ดี และข้อจำกัดบางประการ นอกจากนี้เราจะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดของ Harvest ได้
เรามาเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับเครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้กันเถอะ
การเก็บเกี่ยวคืออะไร?
Harvest เป็นแอปติดตามเวลาบนคลาวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพืชผลแต่อย่างใด 😛
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานเพื่อดูว่าเวลาหายไปไหนบ้าง
แอปนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เวลา ที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงการ และบุคคล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการนับนาที
Harvest ช่วยให้คุณติดตามเวลาโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น วิดเจ็ตบนเดสก์ท็อป, อุปกรณ์มือถือ (iOS และ Android), คอมพิวเตอร์ (Windows และ macOS), เป็นต้น
แต่ ทำไม ผู้คนถึงใช้ Harvest สำหรับการติดตามเวลา?
4 คุณสมบัติหลักของ Harvest
บทวิจารณ์ Harvest ของเราเน้นที่คุณสมบัติหลักบางประการของ Harvest
ดังนั้นนี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งเหล่านี้:
1. การรายงาน
คุณสมบัติการรายงานทำให้การจัดการโครงการติดตามเวลาของ Harvest ง่ายและมีข้อมูลเชิงลึก
รายงานเวลาถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้แท็บสี่แท็บแยกต่างหากเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น:
- ลูกค้า: แสดงข้อมูลเวลาสำหรับทุกโครงการโดยลูกค้าเฉพาะราย
- งาน: แสดงเวลาต่องานในรูปแบบกราฟแท่งที่มีรหัสสี
- ทีม: รายงานไฮไลต์เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนในทีมของคุณ
- โครงการ: ช่วยให้คุณเปรียบเทียบเวลาของโครงการต่างๆ
และแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้มีข้อมูลที่แสดง:
- ชั่วโมงที่ติดตามโดยบริษัทของคุณ
- ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- จำนวนเงินที่สามารถเรียกเก็บได้
- จำนวนเงินที่ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
มีเพียงสิ่งเดียวที่เหลือให้คุณทำ:
ใช้รายงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไร
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เพลิดเพลินกับการเดินทางของโครงการได้อย่างราบรื่นเหมือนไอศกรีมที่ทำอย่างสมบูรณ์แบบ 🍨
2. บันทึกเวลาทำงาน
สมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าสู่ระบบ Timesheets ของ Harvest และบันทึกเวลาทำงานของพวกเขาได้ สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ, เดสก์ท็อป, เบราว์เซอร์ หรือแม้กระทั่งการบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเอง
และคุณไม่ต้องกังวลหากคุณลืมเริ่มตัวจับเวลาการเก็บเกี่ยว ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน. เพียงแค่ทำการบันทึก ด้วยตนเอง ในเอกสารบันทึกเวลา.
ตราบใดที่คุณ…
Harvest ยังมีการเชื่อมต่อกับ Google Calendar ที่คุณสามารถใช้เพื่ออ้างอิงถึงกิจกรรมในปฏิทิน 📅 ขณะที่คุณกรอกเวลาในแบบฟอร์ม
เพื่อเพิ่มเวลาลงในตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องติดตามเวลาโดยใช้วิดเจ็ต Harvest ดังนั้นคุณต้องควบคุมปฏิทินของคุณเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นควบคุม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดเวลาทำงานและบล็อกปฏิทินของคุณไว้ล่วงหน้า
3. การออกใบแจ้งหนี้
ซอฟต์แวร์ Harvest ยังช่วยให้คุณสร้าง ใบแจ้งหนี้ จากตารางเวลาและรายงานการติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้อีกด้วย
คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้หรือตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำได้
ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำจะถูกส่งโดยอัตโนมัติหรือบันทึกเป็นฉบับร่างในบัญชี Harvest ของคุณเพื่อตรวจสอบ
นอกจากนี้ การส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลก็ง่ายแสนง่าย
เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าของคุณได้รีวิวพวกเขา ความโปร่งใสขั้นพื้นฐาน! 😎
สุดท้ายนี้ คุณสามารถยกระดับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณไปอีกขั้น
เพียงแค่เพิ่มสัมผัสของความหรูหราให้กับใบแจ้งหนี้ทางธุรกิจของคุณด้วยการตั้งค่าข้อความขอบคุณและคำเตือนเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
4. การผสานระบบ
การทำงานกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเป็นเรื่องง่ายบน Harvest
ซอฟต์แวร์รองรับการเชื่อมต่อกับแอปหลายตัวสำหรับ:
- การจัดการโครงการ
- ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสื่อสาร
- การติดตามปัญหา
- การเงินและการชำระเงิน
- สัญญาและข้อเสนอ
และในกรณีที่คุณไม่พบแอปที่ต้องการ เช่น Facebook Lead Ads,Google Forms ฯลฯ ยังมี Zapier ให้ใช้เป็นทางเลือกเสมอ
3 ข้อดีหลักของการติดตามเวลาเก็บเกี่ยว
นี่คือสามข้อได้เปรียบหลักของการใช้ Harvest สำหรับการติดตามเวลาทำงานของคุณ
1. การรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง
หากข้อมูลที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยและอ่านง่ายทำให้คุณรู้สึกดีใจแล้วล่ะก็ นี่จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับคุณอย่างแน่นอน
Harvest ช่วยให้คุณ ปรับแต่ง โครงสร้างข้อมูลและโครงการให้ตรงกับการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการและข้อกำหนดในการรายงานของทีมปฏิบัติการ
คุณสามารถตั้งงบประมาณได้ที่ระดับโครงการ หรือลงไปที่ระดับงานหรือบุคคล
เพื่อจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถจัดหมวดหมู่โครงการเป็น:
- เวลาและวัสดุ: โครงการที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงในอัตราต่อชั่วโมง
- ค่าธรรมเนียมคงที่: โครงการที่มีราคาคงที่
- ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้: โครงการที่ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้
การเก็บเกี่ยวสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในแอป Harvest
2. การติดตามเวลาที่ง่ายและสะดวก
ด้วย Harvest การติดตามเวลาจะกลายเป็นเรื่อง ง่าย สำหรับทุกคนในบริษัทของคุณ
ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายอีกระดับใช่ไหม? ขอแนะนำแอปมือถือที่ใช้งานง่ายของ Harvest
มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส
ดังนั้น หากคุณมีโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี...
3. การควบคุมสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์ของทีม ในแอป Harvest ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าสมาชิกทีมแต่ละคนสามารถเข้าถึงและทำอะไรได้บ้างในบัญชีของคุณ
คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสามระดับที่แตกต่างกัน:
- ผู้ใช้ทั่วไป
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้ดูแลระบบ
แต่การติดตามเวลาใน Harvest เป็นสิ่งที่ คุณ ต้องการจริง ๆ หรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน!
5 ข้อจำกัดของ Harvest (พร้อมวิธีแก้ไข)
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณ ไม่ควร ยอมรับการจัดการโครงการของ Harvest:
1. เป็นเพียงเครื่องมือติดตามเวลา
Harvest เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลา สร้างรายงานเวลา ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และอื่น ๆ
แต่ฮาร์เวสต์จะทำได้มากกว่านี้อีกหรือ?
เราพูดเช่นนี้เพราะการจัดการงานมีอะไรมากกว่าการติดตามเวลาเพียงอย่างเดียว
คุณต้องมอบหมายงาน สร้างกระบวนการทำงาน จัดการกับลูกค้าและโครงการของลูกค้า ฯลฯ
คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถติดตามเวลาและจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ ซึ่งแตกต่างจากการติดตามเวลาโครงการของ Harvest
และตัวอย่างที่ดีที่สุดของเครื่องมือที่สามารถทำทุกอย่างนี้ได้คือClickUp!
โซลูชัน ClickUp: การจัดการโครงการอย่างครบวงจร
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก เป็นที่ชื่นชอบของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างงาน พร้อมงานย่อย สำหรับหลายโครงการเพื่อแยกย่อยเป็นรายการการดำเนินการที่เล็กกว่า
ต้องการแยกย่อยเพิ่มเติมไหม?
ลองใช้ งานย่อยแบบซ้อนของเราเพื่อเพิ่มรายละเอียดอีกระดับหนึ่ง คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ เพื่อสร้างงานง่าย ๆ ที่ทำเสร็จหรือไม่ทำเสร็จก็ได้
มอบหมายงานเหล่านี้ใน ClickUp ให้กับผู้รับผิดชอบหนึ่งคนหรือมากกว่า ผู้รับผิดชอบ หรือแม้แต่ทีม หากคุณต้องการ!
โอเค คุณได้สร้างงานและมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว
โครงการต้องการอะไรอีกบ้าง?
ดังนั้น สร้างมันขึ้นมา!
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
ปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือองค์กรของคุณ เช่น 'เปิด', 'ปิด', 'รอการอนุมัติ', เป็นต้น
และสุดท้าย จัดการงานของคุณในแบบที่คุณต้องการโดยใช้มุมมองใดก็ได้จากหลาย ๆมุมมอง ที่เรามีให้คุณ
บางส่วนของพวกเขารวมถึง:
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: กำหนดตารางงานและจัดการการพึ่งพาบนแผนภูมิแกนต์
- มุมมองรายการ: ดูงานของคุณในรูปแบบรายการ
- มุมมองบอร์ด:จัดการงานในรูปแบบคัมบัง
- มุมมองปฏิทิน: ดูและกำหนดตารางงานบนปฏิทิน
2. ปัญหาการซิงค์
ผู้ใช้หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าการซิงค์ระหว่างแอป Harvest บนเดสก์ท็อปกับแพลตฟอร์มเว็บไซต์มักมีความล่าช้า
สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
โซลูชัน ClickUp:ตัวจับเวลาทั่วโลก
ด้วย ClickUp, ลาก่อนความล่าช้า, สวัสดี ตัวจับเวลาทั่วโลก.
ตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิมนี้ช่วยให้คุณสลับ ระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และติดตามงานเดิมต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้
และสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้แน่ใจคือคุณได้เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์นั้นแล้ว
การติดตามเวลาแบบเนทีฟยังหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมใด ๆ ทุกสิ่งที่คุณต้องการมีอยู่ที่นี่บน ClickUp
แต่ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าต้องการอุปกรณ์ติดตามเวลาแยกต่างหากเพื่อติดตามระยะเวลาของงานใน ClickUp เราก็ทำให้เป็นไปได้เช่นกัน
ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่นEverhour,Toggl,Clockify,Time Doctor เป็นต้น
เรายังมีการผสานการทำงานกับHarvest(ที่เราหวังว่าคุณจะไม่ต้องการใช้)!
3. ไม่สามารถสร้างแดชบอร์ดติดตามเวลาได้
การจัดการและรายงานเวลาการเก็บเกี่ยวอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นหากพวกเขาไม่พลาดฟีเจอร์สำคัญ: แดชบอร์ดติดตามเวลา
แดชบอร์ด จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดได้ในที่เดียว
โซลูชัน ClickUp:วิดเจ็ตติดตามเวลา
ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Harvest เนื่องจากคุณสามารถติดตามเวลาและสร้างแดชบอร์ดการติดตามเวลา ของคุณเองได้ด้วย การใช้วิดเจ็ต
ตัวเลือกวิดเจ็ตที่มีให้ใช้งาน ได้แก่:
- เวลาที่ติดตาม: ดูเวลาที่ติดตามสำหรับช่วงระยะเวลาใด ๆ
- การรายงานเวลา: ดูรายการเวลาทั้งหมด
- รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ดูเฉพาะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- เวลาที่ประมาณการ: มองเวลาการดูเป็นทรัพยากรของทีมเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
- บันทึกเวลา: ผลรวมของชั่วโมงที่ติดตามโดยบุคคลในWorkspaceของคุณ
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้หลากหลายรูปแบบ
สามารถใช้งานได้กับทั้งโครงการของคุณ,สปรินต์,ผู้ที่ได้รับมอบหมาย, ฯลฯ เพียงเลือกวิดเจ็ตที่คุณต้องการ และสร้างแดชบอร์ดได้ในไม่กี่นาที
4. ไม่มีแอปสำหรับ iPad
Harvest ตอบตกลงทุกอย่าง ยกเว้น iPad เพราะไม่มีแอปสำหรับอุปกรณ์นั้น
ผู้ที่ทำงานบน iPad จะต้องพึ่งพาแอปเบราว์เซอร์
แต่นั่นก็สะดวกแค่บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
โซลูชัน ClickUp:แอปสำหรับทุกแพลตฟอร์ม
ClickUp, ในทางกลับกัน, คือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการรวมตัว.
เราพร้อมให้บริการคุณไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ใดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home...
รายการนี้ค่อนข้างยาว คุณคงต้องพักหายใจสักหน่อยก่อนจะอ่านจบ 😎
5. แผนราคาที่แพง
การเก็บเกี่ยวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
แผน Pro มีค่าใช้จ่าย $10. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
ตอนนี้ลองนึกภาพการทำงานกับทีมขนาดใหญ่
นั่นคือลาก่อนกับเงินจำนวนมากที่ได้มาอย่างยากลำบาก!
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลเช่นนี้ คุณสามารถลองใช้แผนฟรีของพวกเขาได้
แต่เดาอะไรได้ไหม? มันอนุญาตให้ใช้ได้ เฉพาะ ผู้ใช้หนึ่งคนและสองโครงการเท่านั้น
ไม่มีตัวจับเวลา และ ไม่มีรูปปั้นเพนกวิน. 🐧
โซลูชัน ClickUp: แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับแผนการใช้งานฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เพลิดเพลินกับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว 🎉
และในส่วนของแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณมีสองตัวเลือก:
- ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): ไม่จำกัดการเชื่อมต่อ ไม่จำกัดแดชบอร์ด ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บ และอื่นๆ อีกมากมาย
- การผสานระบบไม่จำกัด
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): การติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ การส่งออกที่กำหนดเองเวลาในสถานะและอื่นๆ
- การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- การส่งออกแบบกำหนดเอง
- ระยะเวลาในสถานะ
- และอื่นๆ
- การผสานระบบไม่จำกัด
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- การติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- การส่งออกแบบกำหนดเอง
- ระยะเวลาในสถานะ
- และอื่นๆ
เห็นได้ชัดว่า แม้แต่แผน ธุรกิจ ของเราก็ยังถูกกว่าแผน Pro ของ Harvest
และ Harvest เป็นเพียงซอฟต์แวร์สำหรับติดตามเวลา ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ
เห็นความแตกต่างไหม? 🤷
แต่เรายังไม่ได้พูดถึงสิ่งเจ๋งๆ ทั้งหมดที่ ClickUp สามารถทำได้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์อื่นๆ ของเรา:
- ติดตามเวลา, บันทึกภาพหน้าจอ, เพิ่มบันทึก, เป็นต้นด้วยส่วนขยาย Chrome
- ส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มด้วยEmail ClickApp
- สร้างงานและเตือนความจำเมื่อไม่มีสัญญาณไวไฟด้วยโหมดออฟไลน์
- คาดการณ์ระยะเวลาของงานและกำหนดความคาดหวังด้วยประมาณการเวลา
- สร้างฐานความรู้, สัญญา,หนังสือรับรองโครงการ, เป็นต้น ด้วยDocs
- กำหนดเป้าหมายและจุดสำคัญในโครงการ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยใช้การกระทำและตัวกระตุ้น
- ผสานการทำงานกับแอปโปรดของคุณ เช่นJira,Trello,Asana และอื่นๆ
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Harvest เหล่านี้!
เครื่องมือติดตามเวลา Vs. เครื่องมือบริหารโครงการ
Harvest เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้ที่ยอดเยี่ยม
และหนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของมันคือมันสามารถผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการมากมาย
แต่คุณต้องการการบูรณาการจริงๆ หรือไม่?
เนื่องจากเครื่องมือการจัดการโครงการและงานเช่นClickUp มีคุณสมบัติการติดตามเวลาเหมือนกับ Harvest ติดตั้งไว้ในตัว.
ดูเหมือนไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือแยกกันสองอย่าง ใช่ไหม?
ClickUp สามารถติดตามเวลาและ จัดการงาน ทรัพยากร และเอกสารได้พร้อมกัน!
รับ ClickUp ฟรีวันนี้หรือทดลองใช้ทางเลือกอื่นของ Harvestในตลาดและทำให้ทุกนาทีมีค่า
แม้กระทั่งตอนที่คุณกำลังพักดื่มกาแฟ! ☕
บทความที่เกี่ยวข้อง: