Clockify Vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?

อยากฟังเรื่องน่ากลัวไหม? ในอดีต องค์กรต่างๆติดตามเวลาด้วยตนเอง 👻
พวกเขาใช้ปากกาและกระดาษในการจดบันทึกเวลาทำงานและติดตามงานและโครงการต่างๆ พูดถึงความยุ่งเหยิง ไม่สม่ำเสมอ และน่าเบื่อหน่าย!
โชคดีที่นั่นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว. เวลาได้เปลี่ยนไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และเทรนด์ใหม่ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์จัดการเวลาเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และกำหนดอัตราการผลิตของคุณ. ⏱
หากคุณกำลังมองหาแอปติดตามเวลาที่สมบูรณ์แบบ คุณควรเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงพร้อมฟีเจอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Clockify และ Toggl มาแล้ว—ทั้งสองดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่ตัวไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่ากัน?
คู่มือนี้ให้การเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Clockify กับ Toggl ที่คุณกำลังมองหาอยู่ พร้อมด้วยประโยชน์ ข้อแตกต่างในฟังก์ชันการทำงาน ข้อจำกัด และทางเลือกที่แข็งแกร่งที่คุณอาจไม่คาดคิดมาก่อน 🤩
Toggl Track คืออะไร?
Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมขนาดเล็กและใหญ่. มันทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายผ่านอุปกรณ์หลายชนิด มอบให้ผู้จัดการภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไร.
ทีมจะได้รับการแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถระบุจุดอ่อนและทำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมการทำงานของพวกเขาได้ ระบบใช้งานง่าย ไม่ต้องการการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง และให้ผู้จัดการสามารถตั้งตัวจับเวลาหลายตัวสำหรับงานต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
Toggl มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ฟรีแลนซ์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันเป็นเครื่องมือติดตามเวลาแบบฟรีได้เช่นกันToggl มีหน้าตาผู้ใช้ที่สะอาดตาพร้อมพอร์ทัลที่ใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์นี้ทำงานบน Windows, Mac, Linux และเดสก์ท็อป และผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการหลายตัว Toggl มีแพ็กเกจฟรีพร้อมโครงการไม่จำกัด ลูกค้าและแท็กไม่จำกัด รายงานที่ส่งออกได้ ตัวจับเวลา Pomodoro การนำเข้า CVS การตรวจจับเวลาว่าง และการติดตามกิจกรรมเดสก์ท็อปส่วนตัว
คุณสมบัติหลักของ Toggl
- การติดตามเวลา: จัดการเวลาสำหรับทุกงานและกำหนดระดับประสิทธิภาพการทำงาน
- รายงาน: รับรายงานรายละเอียดของโครงการของคุณ
- การจัดการโครงการ: จัดการโครงการและลูกค้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- การจำลองและการติดตามโครงการ: กำหนดและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- การจัดการทีม: รับภาพรวมของกิจกรรมในทีมของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือหลายตัว: ติดตามเวลาในเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Toggl
- การผสานปฏิทิน: ผสานปฏิทินใน Toggl เพื่อส่งเหตุการณ์โครงการไปยังแผ่นเวลาของคุณ
- การติดตามรายได้และต้นทุน: กำหนดความคืบหน้าโดยการวิเคราะห์รายได้และต้นทุน
- การแจ้งเตือนทางอีเมลถึงทีม: กำหนดเวลาการส่งรายงานที่บันทึกไว้ผ่านทางอีเมล
ข้อดีของ Toggl
- กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานแต่ละรายการ
- ระบุพื้นที่ที่มีโอกาสเพื่อเพิ่มผลผลิต
- ตรวจสอบว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าหรือไม่
- สร้างประมาณการที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับงานและโครงการในอนาคต
- บริหารจัดการเวลาทำงานส่วนตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อเสียของ Toggl
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และคุณอาจต้องจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับคุณสมบัติที่คุณไม่ต้องการ
- อาจไม่ให้คุณมีคุณสมบัติหลากหลายนอกเหนือจากการติดตามเวลา
ผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเวลาด้วย Toggl
|การติดตามเวลาที่เข้าใจง่าย
|จุดเริ่มต้นที่ดี
|"ฉันใช้ Toggl สำหรับการติดตามเวลาส่วนตัวและเวลาทำงาน และความสะดวกในการใช้งานอย่างแท้จริงทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน ความสามารถในการเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้อย่างง่ายดายนั้นราบรื่นในขณะที่ยังคงให้ระดับการปรับแต่งและการแก้ไขที่สูง แม้แต่ความสามารถในการเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของตัวจับเวลาที่กำลังทำงานอยู่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและยอดเยี่ยมในฐานะผู้ใช้" — Emily L. ,รีวิวจาก G2
|"ฉันชอบมากที่ Toggl ช่วยจัดหมวดหมู่เวลาของคุณตามโครงการและแท็กที่ปรับแต่งเองได้ แท็กสามารถทำหน้าที่เป็น "โฟลเดอร์ย่อย" สำหรับโครงการที่คุณเลือกเพื่อช่วยระบุเหตุผลการใช้เวลาภายในโครงการ อย่างไรก็ตาม ฉันอยากให้ Toggl ให้ความสำคัญกับการผสานรวมกับปฏิทินมากขึ้นเพื่ออัตโนมัติการประชุม มันดูเหมือนเป็นฟีเจอร์ระดับรองในเมื่อฉันรู้สึกว่ามันควรเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก" — Christina W.รีวิวจาก G2
Clockify คืออะไร?
เช่นเดียวกับ Toggl, Clockify เป็นแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม แต่สิ่งที่ทำให้ Clockify แตกต่างคือความสามารถในการทำใบงานและเรียกเก็บเงิน Clockify มักถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีฟีเจอร์เช่น พอร์ทัลลูกค้า การแจ้งเตือน และการแจ้งข่าวสารเพื่ออัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานช่วยให้การจัดตารางกะเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น
Clockify มอบประโยชน์มากมายสำหรับบริษัทที่มีพนักงานหลายคนหรือทีมขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามพนักงานและงานของพวกเขา ปรับแต่งโครงการต่างๆ ดูกระบวนการทำงานได้ง่าย มอบหมายงานให้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมองเห็นกิจกรรมของทีม
Clockify ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจเป็นหลัก และในหลายๆ ด้าน ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าภายใต้แผน Basic และ Standard สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ อาจจำเป็นต้องใช้แผนที่อัปเกรดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม แต่ Clockify ให้บริการผู้ใช้ไม่จำกัดในราคาคงที่สำหรับทุกแผน
คุณสมบัติหลักของ Clockify
- ใบบันทึกเวลาทำงาน: บันทึกกิจกรรมประจำสัปดาห์ของคุณ
- คีออสก์: ลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ทุกเครื่อง
- เวลาหยุด: ติดตามการขอหยุดพักร้อน, วันลาป่วย, และวันหยุดของทีมคุณ
- การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้: แนบใบเสร็จ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมง
- การติดตามเวลา: เริ่มและหยุดตัวจับเวลา หรือป้อนเวลาทำงานของคุณด้วยตนเอง
- การจัดการปฏิทิน: จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
- แดชบอร์ดและรายงาน: ตรวจสอบรายละเอียดการใช้เวลาทำงานของคุณ
- คุ้มค่า
- มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ติดตามเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
- คุณสามารถติดตามเวลาได้จากเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 80 รายการ
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอ
- ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน
- ดูว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด
- กำหนดว่าพนักงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่
- เพิ่มประกาศให้กับงานใด ๆ
- รับหลักฐานว่าพนักงานได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูเวลาทั้งหมดสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่างทุกวัน
- ระบุโครงการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
- เริ่มและหยุดเวลาของคุณเมื่อคุณต้องการ
- ป้อนชั่วโมงย้อนหลัง
- ตั้งเวลาให้เริ่มโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมหรือภารกิจในปฏิทินของคุณ
- สร้างงานที่สามารถใช้เป็นงานย่อยได้
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
- กำหนดเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
- สร้างประมาณเวลาสำหรับโครงการ
- สรุป: ภาพรวมของเวลา, วัน, กิจกรรม, และผู้ใช้
- รายละเอียด: ดูการแยกย่อยของงาน, ชั่วโมงที่บันทึกทั้งหมด, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บได้, และจำนวนเงิน. คุณสามารถแก้ไขรายการในรายงานได้
- รายสัปดาห์: รับสรุปประจำสัปดาห์ของเวลาทั้งหมดที่ติดตาม
- สรุป: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามทั้งหมดสำหรับงานและกรองตามข้อมูล, ลูกค้า, ผู้ใช้, และโครงการ
- รายละเอียด: ตรวจสอบการบันทึกเวลาของทีมและส่งออกรายการบันทึก
- รายสัปดาห์: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามไว้ตลอดทั้งสัปดาห์
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Asana
- การสนับสนุนลูกค้า: Hubspot, Freshdesk
- การพัฒนาเว็บไซต์: Github, Gitlab
- ประสิทธิภาพการทำงาน: Google Calendar, Google Docs
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Podio
- การสนับสนุนลูกค้า: Slack, Clio,Pipedrive
- การพัฒนาเว็บไซต์: กรองตาม Zapier, AzureDevOps, GitHub
- ประสิทธิภาพการทำงาน: Todoist, Timeular, Zapier ส่วนขยาย Chrome
- แผนพื้นฐาน ($3.99 ต่อผู้ใช้): คุณสมบัติการจัดการ
- แผนมาตรฐาน (5.49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงานและฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน
- แผน PRO (7.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แผนสำหรับองค์กร (11.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): สำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
- แผนฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน รองรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน ติดตามเวลาทำงานตัวจับเวลา Pomodoro การพักเบรกอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน และนำเข้าข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
- แผนเริ่มต้น (10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): สำหรับทีมขนาดเล็ก, ประมาณเวลาโครงการและการแจ้งเตือน, แม่แบบโครงการ, และอัตราค่าบริการ
- พรีเมียม (20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): รวมทุกสิ่งในแผนเริ่มต้นพร้อมโครงการที่มีค่าธรรมเนียมคงที่, การอนุมัติเวลาทำงาน, การแจ้งเตือนการติดตามเวลา, อีเมลรายงานตารางเวลา, และค่าใช้จ่ายแรงงานของทีม
- แผนสำหรับองค์กร: สำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมถึงฟีเจอร์พรีเมียม การสนับสนุนแบบเร่งด่วน การฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ไม่จำกัด
- การติดตามเวลาอัตโนมัติและแบบแมนนวล: บันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และเชื่อมโยงเวลากลับไปยังงานใด ๆ ใน ClickUp
- ส่วนขยาย Chrome: เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการชั้นนำของ ClickUp จากหน้าต่างใดก็ได้ รวมถึงตัวจับเวลา
- การจัดการเวลา: เริ่มและหยุดเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และสลับระหว่างงานต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp
- ป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่และกรองเวลาของคุณด้วยป้ายกำกับ
- เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อระบุสิ่งที่ควรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
- การจัดเรียง: จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้เพื่อระบุจุดคอขวด
- การกรอง: กรองเวลาตามวันที่ สถานะ ลำดับความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
- รวมเวลา: รวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหลักและงานย่อย
- บันทึกเวลาทำงาน: สร้างและปรับแต่งบันทึกเวลาทำงานเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง
- รายงาน: ดูรายงานและวิเคราะห์รายละเอียดของรายการเวลาของคุณ
- บันทึกเวลาทำงานเพื่อดู, ติดตาม, และตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว้สำหรับงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ใน Workspace ของคุณ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการกับเครื่องมือการทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนการทำงานเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและงานที่ซ้ำซ้อน
- มากกว่า 15 วิธีที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของคุณ
- ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ดและฟีเจอร์แผนผังเพื่อทำให้งานของคุณมีชีวิตชีวา
- งานที่สามารถปรับแต่งได้, งานย่อย, และรายการตรวจสอบแบบซ้อนสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการในทุกขนาด
- ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ที่สามารถ แก้ไขและมอบหมายได้ในไม่กี่วินาที
- ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ทรงพลังมากมาย, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, และอื่น ๆ
- ไม่จำกัด ($7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกแบบกำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
- องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จประจำองค์กร
ข้อดีของ Clockify
- คุ้มค่า
- มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ติดตามเวลาของตนเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
- คุณสามารถติดตามเวลาได้จากเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 80 รายการ
ข้อเสียของ Clockify
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอ
- ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน
ผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเวลาด้วย Clockify
|เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพเวลา
|เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|"ฉันชอบที่ Clockify ช่วยให้ฉันสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานต่าง ๆ และยังให้ข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดเกี่ยวกับทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของฉันอีกด้วย ตอนนี้เราเพิ่งเข้าสู่ปีใหม่ การได้ย้อนดูว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง กี่วัน ฯลฯ ในปีที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่เจ๋งมาก" — Bahar U. ,G2 Review
|"Clockify เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้ฟรี และยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามความรับผิดชอบของทีมเราที่มี 5 คน แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นฐานข้อมูลการบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นวิธีที่สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างดี" — Leah I. ,รีวิวจาก G2
Clockify เทียบกับ Toggl: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด
ก่อนที่คุณจะลงทุนในเครื่องมือติดตามเวลาใหม่ คุณควรเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ
แม้ว่า Clockify และ Toggl จะเป็นแอปติดตามเวลาเหมือนกัน แต่พวกเขายังมีความแตกต่างของฟีเจอร์เล็กน้อยอยู่ นี่คือรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง Clockify กับ Toggl
1. การติดตามเวลาอัตโนมัติ
การติดตามเวลาเป็นคุณสมบัติหลักในทั้ง Clockify และ Toggl ที่ช่วยผู้จัดการทีมและพนักงานในการกำหนดเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ แต่คุณสมบัติการติดตามเวลาเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร?
Clockify
Clockify หมุนรอบการบันทึกเวลาที่คุณใช้ตัวจับเวลาในการติดตามเวลา คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลในภายหลังด้วยตนเองได้ ด้วยตัวจับเวลาของ Clockify คุณยังสามารถ:
- ดูว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด
- กำหนดว่าพนักงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่
- เพิ่มประกาศให้กับงานใด ๆ
- รับหลักฐานว่าพนักงานได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูเวลาทั้งหมดสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่างทุกวัน
- ระบุโครงการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
ท็อกเกิล
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Toggl คือมันให้คุณติดตามเวลาได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล คุณสามารถ:
- เริ่มและหยุดเวลาของคุณเมื่อคุณต้องการ
- ป้อนชั่วโมงย้อนหลัง
- ตั้งเวลาให้เริ่มโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมหรืองานในปฏิทินของคุณ
คุณสามารถใช้ Toggl ออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ และติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามเวลาได้อย่างสะดวก ซึ่งหมายความว่าตัวติดตามจะอยู่ใกล้มือคุณเสมอ นอกจากนี้ Toggl ยังเตือนคุณเมื่อคุณลืมเริ่มจับเวลาอีกด้วย
2. การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผล เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือบริหารโครงการที่มีฟีเจอร์ติดตามเวลาและต้นทุนในตัวจึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง!
Clockify และ Toggl แสดงผลอย่างไรในส่วนนี้? เราจะแสดงให้คุณเห็น
Clockify
Clockify ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและเมตริกที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถมอบหมายโครงการให้กับสมาชิกในทีม จัดหมวดหมู่เวลาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ดูเวลาที่ติดตามกับเวลาที่ประมาณการไว้ และตั้งอัตราค่าบริการสำหรับโครงการได้ตามต้องการ ทั้งหมดนี้มีประโยชน์มากสำหรับทีมที่ทำงานกับลูกค้าหรือโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว!
ท็อกเกิล
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ Toggl คุณสามารถดูโครงการทั้งหมดของคุณบนแดชบอร์ดได้ Toggl ช่วยให้คุณคาดการณ์งบประมาณและระยะเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างแผนการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่คล้ายกันในอนาคต นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- สร้างงานที่สามารถใช้เป็นงานย่อยได้
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- กำหนดเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
- สร้างประมาณเวลาสำหรับโครงการ
3. การรายงานและการวิเคราะห์
ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องในทุกแผนก
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสร้างรายงานที่แม่นยำสำหรับงานหรือโครงการใด ๆ ได้ในเวลาจริง
สิ่งนี้ปรากฏอย่างไรใน Clockify และ Toggl?
Clockify
With Clockify มีรายงานสามประเภทให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและงานที่สร้างรายได้
- สรุป: ภาพรวมของเวลา, วัน, กิจกรรม, และผู้ใช้
- รายละเอียด: ดูการแยกย่อยของงาน, ชั่วโมงที่บันทึกทั้งหมด, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บได้, และจำนวนเงิน. คุณสามารถแก้ไขรายการในรายงานได้
- รายสัปดาห์: รับสรุปประจำสัปดาห์ของเวลาทั้งหมดที่ติดตาม
แยกย่อยรายงานโดยละเอียดตามวัน กิจกรรม และผู้ใช้รายงานสามารถแชร์ให้กับลูกค้าได้ในรูปแบบ CSV, Excel หรือ PDF
ท็อกเกิล
เช่นเดียวกับ Clockify การรายงานใน Toggl เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับโครงการและงานของคุณในสามวิธี
- สรุป: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามทั้งหมดสำหรับงานและกรองตามข้อมูล, ลูกค้า, ผู้ใช้, และโครงการ
- รายละเอียด: ตรวจสอบการบันทึกเวลาของทีมและส่งออกรายการบันทึก
- รายสัปดาห์: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามไว้ตลอดทั้งสัปดาห์
ด้วยแผนพรีเมียม คุณสามารถกำหนดเวลาส่งรายงานที่มีค่าที่สุดไปยังอีเมลของคุณและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
4. การจัดการทีม
ทั้ง Toggl และ Clockify ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โดยทีมที่มีขนาดต่างกัน แต่ซอฟต์แวร์แต่ละตัวจัดการทีมเหล่านั้นได้ดีเพียงใด?
Clockify
Clockify ช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงการจัดการเวลาของทีมได้โดยการติดตามชั่วโมงการทำงานและดูว่าใครทำงานอะไรอยู่ ซอฟต์แวร์นี้สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณได้เนื่องจากช่วยให้คุณระบุได้ว่างานใดกินเวลาส่วนใหญ่ของเวลาที่มีประสิทธิผลของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าทีมกำลังทำงานอะไรอยู่ ติดตามเวลาทั้งหมด และงานใดที่ใช้เวลามากที่สุด
ท็อกเกิล
การจัดการเวลาของทีมกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Toggl
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการทีมของคุณและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ทีมจะสามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น ตรงตามกำหนดเวลา จัดการเวลาได้ดี และสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
Toggl ช่วยให้คุณดูรายการเวลาล่าสุดที่ทีมของคุณบันทึกไว้, อัตโนมัติและติดตามการแจ้งเตือนทางอีเมล, และระบุเวลาที่ไม่ได้จัดสรรทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามความจำเป็นได้
5. การผสานระบบ
ทั้งสองเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง, การพัฒนาเว็บ, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้
Clockify
Clockify สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเว็บมากกว่า 80 ตัว ทำให้คุณสามารถติดตามเวลาได้จากเกือบทุกที่ นี่คือบางส่วนของการเชื่อมต่อที่โปรดปรานของเรา:
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Asana
- การสนับสนุนลูกค้า: Hubspot, Freshdesk
- การพัฒนาเว็บไซต์: Github, Gitlab
- ประสิทธิภาพการทำงาน: Google Calendar, Google Docs
ท็อกเกิล
Toggl ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ การผสานการทำงานแบบเนทีฟ และแอปอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นี่คือการผสานการทำงานที่เราชื่นชอบมากที่สุดของ Toggl:
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Podio
- การสนับสนุนลูกค้า: Slack, Clio,Pipedrive
- การพัฒนาเว็บไซต์: กรองตาม Zapier, AzureDevOps, GitHub
- ประสิทธิภาพการทำงาน: Todoist, Timeular, Zapier ส่วนขยาย Chrome
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบทรัพยากรบุคคล, บัญชี, ปฏิทิน, แอปอีเมล, การจัดการงาน, และการพัฒนาเว็บไซต์
6. ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม
Toggl และ Clockify สามารถใช้งานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการได้
Clockify
Clockify สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, และแอปพลิเคชันเว็บ. คุณสามารถเข้าถึงได้บน Windows, Mac, Linux, Android, และ iOS.
Clockify ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome และ Firefox อีกด้วย
ท็อกเกิล
Toggl สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่คุณมีอยู่ได้ และอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุณสามารถเข้าถึง Toggl ได้บนแพลตฟอร์มมือถือและระบบปฏิบัติการหลัก ๆ และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ
7. การกำหนดราคา
พูดกันตามตรง—สุดท้ายแล้ว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้จริง เครื่องมือเหล่านี้จะ ต้อง ใช้เงินกับคุณมากแค่ไหนกันแน่?
Clockify
Clockify มีแผนฟรีที่รวมโปรเจกต์ไม่จำกัด การติดตามเวลา และการรายงาน เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด นี่คือแผนสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม:
- แผนพื้นฐาน ($3.99 ต่อผู้ใช้): คุณสมบัติการจัดการ
- แผนมาตรฐาน (5.49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงานและฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน
- แผน PRO (7.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แผนสำหรับองค์กร (11.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): สำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
ท็อกเกิล
Toggl ให้บริการทดลองใช้ฟรีและแผนการชำระเงินหลายแบบตามความต้องการของทีมคุณ:
Toggl เทียบกับ Clockify บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Toggl กับ Clockify เมื่อคุณค้นหาToggl vs Clockify บน Redditผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Toggl ใช้งานง่ายและประหยัดงบประมาณ:
"Toggl track เป็นบริการฟรีและมีให้ใช้งานในทุกแพลตฟอร์ม ใช้งานง่ายมากและให้รายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์"
ผู้อื่นสังเกตว่าหลังจากใช้แต่ละเครื่องมือแล้ว พวกเขารู้สึกพึงพอใจกับทั้งสอง:
"ฉันไม่รู้สึกว่าฉันเสียอะไรเลยจากการย้ายมาใช้ Clockify และมีความสุขมากกับมันตั้งแต่นั้นมา"
ที่เกี่ยวข้อง:Toggl กับ Harvest
ClickUp คืออะไร?
กรณีที่ดีที่สุด? ค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาที่มีคุณสมบัติการจัดการเวลาที่สำคัญทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และไม่จำเป็นต้องทำการประนีประนอมในด้านการใช้งาน
นั่นอาจฟังดูดีเกินจริงไปหน่อย แต่จริงๆ แล้ว นั่นก็คือ ClickUp นั่นเอง 🙂
ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งช่วยให้งานทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ClickUp ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานในขณะที่บรรลุเป้าหมายของคุณ ติดตามเวลากำหนดเวลาประมาณการ เพิ่มบันทึก และทำเครื่องหมายเวลาที่เรียกเก็บเงินได้จากแทบทุกที่ แม้แต่ดูรายงานหรือป้อนเวลาในภายหลังหากคุณลืม! ⏰
คุณสมบัติการจัดการเวลาที่สำคัญใน ClickUp
- การติดตามเวลาอัตโนมัติและด้วยตนเอง: บันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และเชื่อมโยงเวลากลับไปยังงานใด ๆ ใน ClickUp
- ส่วนขยาย Chrome: เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการชั้นนำของ ClickUp จากหน้าต่างใดก็ได้ รวมถึงตัวจับเวลา
- การจัดการเวลา: เริ่มและหยุดเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และสลับระหว่างงานต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp
- ป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่และกรองเวลาของคุณด้วยป้ายกำกับ
- เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อระบุสิ่งที่ควรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
- การจัดเรียง: จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้เพื่อระบุจุดคอขวด
- การกรอง: กรองเวลาตามวันที่ สถานะ ลำดับความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
- รวมเวลา: รวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหลักและงานย่อยเข้าด้วยกัน
- บันทึกเวลาทำงาน: สร้างและปรับแต่งบันทึกเวลาทำงานเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง
- รายงาน: ดูรายงานและวิเคราะห์รายละเอียดของรายการเวลาของคุณ
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อดู, ติดตาม, และตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว้สำหรับงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ใน Workspace ของคุณ
และนั่นเป็นเพียงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเวลาเท่านั้น! ClickUp มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดการทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน—และจะช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะทำงาน
ข้อดีของ ClickUp
ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการเลือกใช้ ClickUp คือมันครอบคลุมทุกด้านอย่างแท้จริง การติดตามเวลาใน ClickUp มีความหมายใหม่เมื่อมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกับงานอื่นๆ ของคุณ—และงานจะมีความเป็นผลิตมากขึ้นเมื่อทุกฟีเจอร์ทำงานร่วมกันในหน้าต่างเดียวกัน
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เราชื่นชอบของ ClickUp:
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการกับเครื่องมือทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนการทำงานเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพ
- มากกว่า 15 วิธีที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของคุณ
- ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ดและฟีเจอร์แผนผังเพื่อทำให้งานของคุณมีชีวิตชีวา
- งานที่สามารถปรับแต่งได้, งานย่อย, และรายการตรวจสอบแบบซ้อนสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการในทุกขนาด
- ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ที่สามารถ แก้ไขและมอบหมายได้ในไม่กี่วินาที
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ทรงพลังมากมาย, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, และอื่น ๆ
- ไม่จำกัด ($7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกที่กำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
- องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จประจำองค์กร
ผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเวลาและโครงการด้วย ClickUp
|แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ล้ำสมัยและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ครบครัน
|วิธีจัดระเบียบชีวิตของคุณ
|ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดที่ฉันเคยพบมา อย่างแท้จริง ทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการจากเครื่องมือ P – บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, ฟีเจอร์การประมาณการ, การติดตามเวลา – มันมีทุกอย่าง มันรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มพร้อมแอป iOS และ Android ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน การสนับสนุนการผสานรวมก็สมบูรณ์เช่นกัน – คุณสามารถนำเข้างานจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Asana, Todoist หรือ Jira และเชื่อมโยง ClickUp กับ Gmail, ปฏิทิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง " — Dushyant P. ,รีวิวจาก G2
|"ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความหลากหลายของมัน ฉันสามารถจัดระเบียบงานของฉัน ธุรกิจเสริมของฉัน และชีวิตส่วนตัวของฉันได้ ทุกเป้าหมายที่ฉันมี CU สามารถทำให้สำเร็จได้ การผสานปฏิทินนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้ทุกอย่างซิงค์กัน และฉันชอบที่ส่วนใหญ่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นเลย CU สามารถทำได้ทั้งหมด" — Kevin T. , G2 Review
ทำไมถึงเลือก ClickUp แทน Clockify และ Toggl?
ClickUp เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับClockifyและTogglด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังและติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยให้งานทุกประเภทถูกรวมศูนย์ในที่เดียว ทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน จัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย ไอเดีย และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
นอกจากนี้,มันทำทั้งหมดนี้ได้ฟรี. 💸
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่จะทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความสุขในแต่ละวัน ลองใช้ClickUp ⏲