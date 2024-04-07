บล็อก ClickUp
Clockify Vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?

Clockify Vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?

Haillie Parker
Haillie ParkerWriter
7 เมษายน 2567

อยากฟังเรื่องน่ากลัวไหม? ในอดีต องค์กรต่างๆติดตามเวลาด้วยตนเอง 👻

พวกเขาใช้ปากกาและกระดาษในการจดบันทึกเวลาทำงานและติดตามงานและโครงการต่างๆ พูดถึงความยุ่งเหยิง ไม่สม่ำเสมอ และน่าเบื่อหน่าย!

โชคดีที่นั่นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว. เวลาได้เปลี่ยนไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และเทรนด์ใหม่ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์จัดการเวลาเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และกำหนดอัตราการผลิตของคุณ. ⏱

หากคุณกำลังมองหาแอปติดตามเวลาที่สมบูรณ์แบบ คุณควรเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงพร้อมฟีเจอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Clockify และ Toggl มาแล้ว—ทั้งสองดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่ตัวไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่ากัน?

คู่มือนี้ให้การเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Clockify กับ Toggl ที่คุณกำลังมองหาอยู่ พร้อมด้วยประโยชน์ ข้อแตกต่างในฟังก์ชันการทำงาน ข้อจำกัด และทางเลือกที่แข็งแกร่งที่คุณอาจไม่คาดคิดมาก่อน 🤩

Toggl Track คืออะไร?

Toggl Track การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ในToggl Track

Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมขนาดเล็กและใหญ่. มันทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายผ่านอุปกรณ์หลายชนิด มอบให้ผู้จัดการภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไร.

ทีมจะได้รับการแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถระบุจุดอ่อนและทำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมการทำงานของพวกเขาได้ ระบบใช้งานง่าย ไม่ต้องการการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง และให้ผู้จัดการสามารถตั้งตัวจับเวลาหลายตัวสำหรับงานต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน

Toggl มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ฟรีแลนซ์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันเป็นเครื่องมือติดตามเวลาแบบฟรีได้เช่นกันToggl มีหน้าตาผู้ใช้ที่สะอาดตาพร้อมพอร์ทัลที่ใช้งานง่าย

ซอฟต์แวร์นี้ทำงานบน Windows, Mac, Linux และเดสก์ท็อป และผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการหลายตัว Toggl มีแพ็กเกจฟรีพร้อมโครงการไม่จำกัด ลูกค้าและแท็กไม่จำกัด รายงานที่ส่งออกได้ ตัวจับเวลา Pomodoro การนำเข้า CVS การตรวจจับเวลาว่าง และการติดตามกิจกรรมเดสก์ท็อปส่วนตัว

คุณสมบัติหลักของ Toggl

  • การติดตามเวลา: จัดการเวลาสำหรับทุกงานและกำหนดระดับประสิทธิภาพการทำงาน
  • รายงาน: รับรายงานรายละเอียดของโครงการของคุณ
  • การจัดการโครงการ: จัดการโครงการและลูกค้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • การจำลองและการติดตามโครงการ: กำหนดและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • การจัดการทีม: รับภาพรวมของกิจกรรมในทีมของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือหลายตัว: ติดตามเวลาในเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Toggl
  • การผสานปฏิทิน: ผสานปฏิทินใน Toggl เพื่อส่งเหตุการณ์โครงการไปยังแผ่นเวลาของคุณ
  • การติดตามรายได้และต้นทุน: กำหนดความคืบหน้าโดยการวิเคราะห์รายได้และต้นทุน
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลถึงทีม: กำหนดเวลาการส่งรายงานที่บันทึกไว้ผ่านทางอีเมล

ข้อดีของ Toggl

  • กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานแต่ละรายการ
  • ระบุพื้นที่ที่มีโอกาสเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • ตรวจสอบว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าหรือไม่
  • สร้างประมาณการที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับงานและโครงการในอนาคต
  • บริหารจัดการเวลาทำงานส่วนตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อเสียของ Toggl

  • มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และคุณอาจต้องจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับคุณสมบัติที่คุณไม่ต้องการ
  • อาจไม่ให้คุณมีคุณสมบัติหลากหลายนอกเหนือจากการติดตามเวลา

ผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเวลาด้วย Toggl

การติดตามเวลาที่เข้าใจง่ายจุดเริ่มต้นที่ดี
"ฉันใช้ Toggl สำหรับการติดตามเวลาส่วนตัวและเวลาทำงาน และความสะดวกในการใช้งานอย่างแท้จริงทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน ความสามารถในการเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้อย่างง่ายดายนั้นราบรื่นในขณะที่ยังคงให้ระดับการปรับแต่งและการแก้ไขที่สูง แม้แต่ความสามารถในการเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของตัวจับเวลาที่กำลังทำงานอยู่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและยอดเยี่ยมในฐานะผู้ใช้" — Emily L. ,รีวิวจาก G2"ฉันชอบมากที่ Toggl ช่วยจัดหมวดหมู่เวลาของคุณตามโครงการและแท็กที่ปรับแต่งเองได้ แท็กสามารถทำหน้าที่เป็น "โฟลเดอร์ย่อย" สำหรับโครงการที่คุณเลือกเพื่อช่วยระบุเหตุผลการใช้เวลาภายในโครงการ อย่างไรก็ตาม ฉันอยากให้ Toggl ให้ความสำคัญกับการผสานรวมกับปฏิทินมากขึ้นเพื่ออัตโนมัติการประชุม มันดูเหมือนเป็นฟีเจอร์ระดับรองในเมื่อฉันรู้สึกว่ามันควรเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก" — Christina W.รีวิวจาก G2

Clockify คืออะไร?

ภาพผลิตภัณฑ์ Clockify
การติดตามเวลาในClockify

เช่นเดียวกับ Toggl, Clockify เป็นแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม แต่สิ่งที่ทำให้ Clockify แตกต่างคือความสามารถในการทำใบงานและเรียกเก็บเงิน Clockify มักถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีฟีเจอร์เช่น พอร์ทัลลูกค้า การแจ้งเตือน และการแจ้งข่าวสารเพื่ออัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานช่วยให้การจัดตารางกะเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น

Clockify มอบประโยชน์มากมายสำหรับบริษัทที่มีพนักงานหลายคนหรือทีมขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามพนักงานและงานของพวกเขา ปรับแต่งโครงการต่างๆ ดูกระบวนการทำงานได้ง่าย มอบหมายงานให้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมองเห็นกิจกรรมของทีม

Clockify ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจเป็นหลัก และในหลายๆ ด้าน ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าภายใต้แผน Basic และ Standard สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ อาจจำเป็นต้องใช้แผนที่อัปเกรดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม แต่ Clockify ให้บริการผู้ใช้ไม่จำกัดในราคาคงที่สำหรับทุกแผน

คุณสมบัติหลักของ Clockify

  • ใบบันทึกเวลาทำงาน: บันทึกกิจกรรมประจำสัปดาห์ของคุณ
  • คีออสก์: ลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ทุกเครื่อง
  • เวลาหยุด: ติดตามการขอหยุดพักร้อน, วันลาป่วย, และวันหยุดของทีมคุณ
  • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้: แนบใบเสร็จ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมง
  • การติดตามเวลา: เริ่มและหยุดตัวจับเวลา หรือป้อนเวลาทำงานของคุณด้วยตนเอง
  • การจัดการปฏิทิน: จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • แดชบอร์ดและรายงาน: ตรวจสอบรายละเอียดการใช้เวลาทำงานของคุณ
  • คุ้มค่า
  • มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ติดตามเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
  • คุณสามารถติดตามเวลาได้จากเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ
  • การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 80 รายการ
  • อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • ไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอ
  • ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน
  • ดูว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด
  • กำหนดว่าพนักงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่
  • เพิ่มประกาศให้กับงานใด ๆ
  • รับหลักฐานว่าพนักงานได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูเวลาทั้งหมดสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่างทุกวัน
  • ระบุโครงการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
  • เริ่มและหยุดเวลาของคุณเมื่อคุณต้องการ
  • ป้อนชั่วโมงย้อนหลัง
  • ตั้งเวลาให้เริ่มโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมหรือภารกิจในปฏิทินของคุณ
  • สร้างงานที่สามารถใช้เป็นงานย่อยได้
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
  • กำหนดเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
  • สร้างประมาณเวลาสำหรับโครงการ
  • สรุป: ภาพรวมของเวลา, วัน, กิจกรรม, และผู้ใช้
  • รายละเอียด: ดูการแยกย่อยของงาน, ชั่วโมงที่บันทึกทั้งหมด, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บได้, และจำนวนเงิน. คุณสามารถแก้ไขรายการในรายงานได้
  • รายสัปดาห์: รับสรุปประจำสัปดาห์ของเวลาทั้งหมดที่ติดตาม
  • สรุป: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามทั้งหมดสำหรับงานและกรองตามข้อมูล, ลูกค้า, ผู้ใช้, และโครงการ
  • รายละเอียด: ตรวจสอบการบันทึกเวลาของทีมและส่งออกรายการบันทึก
  • รายสัปดาห์: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามไว้ตลอดทั้งสัปดาห์
  • เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Asana
  • การสนับสนุนลูกค้า: Hubspot, Freshdesk
  • การพัฒนาเว็บไซต์: Github, Gitlab
  • ประสิทธิภาพการทำงาน: Google Calendar, Google Docs
  • เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Podio
  • การสนับสนุนลูกค้า: Slack, Clio,Pipedrive
  • การพัฒนาเว็บไซต์: กรองตาม Zapier, AzureDevOps, GitHub
  • ประสิทธิภาพการทำงาน: Todoist, Timeular, Zapier ส่วนขยาย Chrome
  • แผนพื้นฐาน ($3.99 ต่อผู้ใช้): คุณสมบัติการจัดการ
  • แผนมาตรฐาน (5.49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงานและฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน
  • แผน PRO (7.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • แผนสำหรับองค์กร (11.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): สำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง
  • แผนฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน รองรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน ติดตามเวลาทำงานตัวจับเวลา Pomodoro การพักเบรกอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน และนำเข้าข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
  • แผนเริ่มต้น (10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): สำหรับทีมขนาดเล็ก, ประมาณเวลาโครงการและการแจ้งเตือน, แม่แบบโครงการ, และอัตราค่าบริการ
  • พรีเมียม (20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): รวมทุกสิ่งในแผนเริ่มต้นพร้อมโครงการที่มีค่าธรรมเนียมคงที่, การอนุมัติเวลาทำงาน, การแจ้งเตือนการติดตามเวลา, อีเมลรายงานตารางเวลา, และค่าใช้จ่ายแรงงานของทีม
  • แผนสำหรับองค์กร: สำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมถึงฟีเจอร์พรีเมียม การสนับสนุนแบบเร่งด่วน การฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ไม่จำกัด
  • การติดตามเวลาอัตโนมัติและแบบแมนนวล: บันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และเชื่อมโยงเวลากลับไปยังงานใด ๆ ใน ClickUp
  • ส่วนขยาย Chrome: เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการชั้นนำของ ClickUp จากหน้าต่างใดก็ได้ รวมถึงตัวจับเวลา
  • การจัดการเวลา: เริ่มและหยุดเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และสลับระหว่างงานต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp
  • ป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่และกรองเวลาของคุณด้วยป้ายกำกับ
  • เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อระบุสิ่งที่ควรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
  • การจัดเรียง: จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้เพื่อระบุจุดคอขวด
  • การกรอง: กรองเวลาตามวันที่ สถานะ ลำดับความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
  • รวมเวลา: รวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหลักและงานย่อย
  • บันทึกเวลาทำงาน: สร้างและปรับแต่งบันทึกเวลาทำงานเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง
  • รายงาน: ดูรายงานและวิเคราะห์รายละเอียดของรายการเวลาของคุณ
  • บันทึกเวลาทำงานเพื่อดู, ติดตาม, และตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว้สำหรับงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ใน Workspace ของคุณ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการกับเครื่องมือการทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุด
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับงานและขั้นตอนการทำงานเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและงานที่ซ้ำซ้อน
  • มากกว่า 15 วิธีที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของคุณ
  • ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ดและฟีเจอร์แผนผังเพื่อทำให้งานของคุณมีชีวิตชีวา
  • งานที่สามารถปรับแต่งได้, งานย่อย, และรายการตรวจสอบแบบซ้อนสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการในทุกขนาด
  • ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ที่สามารถ แก้ไขและมอบหมายได้ในไม่กี่วินาที
  • ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ทรงพลังมากมาย, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, และอื่น ๆ
  • ไม่จำกัด ($7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ
  • ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกแบบกำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
  • องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จประจำองค์กร

ข้อดีของ Clockify

  • คุ้มค่า
  • มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ติดตามเวลาของตนเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
  • คุณสามารถติดตามเวลาได้จากเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ
  • การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 80 รายการ

ข้อเสียของ Clockify

  • อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • ไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอ
  • ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน

ผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเวลาด้วย Clockify

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพเวลาเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
"ฉันชอบที่ Clockify ช่วยให้ฉันสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานต่าง ๆ และยังให้ข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดเกี่ยวกับทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของฉันอีกด้วย ตอนนี้เราเพิ่งเข้าสู่ปีใหม่ การได้ย้อนดูว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง กี่วัน ฯลฯ ในปีที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่เจ๋งมาก" — Bahar U. ,G2 Review"Clockify เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้ฟรี และยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามความรับผิดชอบของทีมเราที่มี 5 คน แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นฐานข้อมูลการบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นวิธีที่สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างดี" — Leah I. ,รีวิวจาก G2

Clockify เทียบกับ Toggl: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด

ก่อนที่คุณจะลงทุนในเครื่องมือติดตามเวลาใหม่ คุณควรเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

แม้ว่า Clockify และ Toggl จะเป็นแอปติดตามเวลาเหมือนกัน แต่พวกเขายังมีความแตกต่างของฟีเจอร์เล็กน้อยอยู่ นี่คือรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง Clockify กับ Toggl

1. การติดตามเวลาอัตโนมัติ

การติดตามเวลาเป็นคุณสมบัติหลักในทั้ง Clockify และ Toggl ที่ช่วยผู้จัดการทีมและพนักงานในการกำหนดเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ แต่คุณสมบัติการติดตามเวลาเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร?

Clockify

ตัวอย่างฟีเจอร์คีออสก์ของ Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify หมุนรอบการบันทึกเวลาที่คุณใช้ตัวจับเวลาในการติดตามเวลา คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลในภายหลังด้วยตนเองได้ ด้วยตัวจับเวลาของ Clockify คุณยังสามารถ:

  • ดูว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด
  • กำหนดว่าพนักงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่
  • เพิ่มประกาศให้กับงานใด ๆ
  • รับหลักฐานว่าพนักงานได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูเวลาทั้งหมดสำหรับกิจกรรมแต่ละอย่างทุกวัน
  • ระบุโครงการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้

ท็อกเกิล

ตัวอย่างแดชบอร์ดการติดตามเวลาของ Toggl
ผ่านทางToggl

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Toggl คือมันให้คุณติดตามเวลาได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล คุณสามารถ:

  • เริ่มและหยุดเวลาของคุณเมื่อคุณต้องการ
  • ป้อนชั่วโมงย้อนหลัง
  • ตั้งเวลาให้เริ่มโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมหรืองานในปฏิทินของคุณ

คุณสามารถใช้ Toggl ออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ และติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามเวลาได้อย่างสะดวก ซึ่งหมายความว่าตัวติดตามจะอยู่ใกล้มือคุณเสมอ นอกจากนี้ Toggl ยังเตือนคุณเมื่อคุณลืมเริ่มจับเวลาอีกด้วย

2. การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผล เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือบริหารโครงการที่มีฟีเจอร์ติดตามเวลาและต้นทุนในตัวจึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง!

Clockify และ Toggl แสดงผลอย่างไรในส่วนนี้? เราจะแสดงให้คุณเห็น

Clockify

ฟีเจอร์ตารางเวลาของ Clockify สำหรับโครงการ
ติดตามโครงการผ่านฟีเจอร์ตารางเวลาของ Clockify

Clockify ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและเมตริกที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถมอบหมายโครงการให้กับสมาชิกในทีม จัดหมวดหมู่เวลาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ดูเวลาที่ติดตามกับเวลาที่ประมาณการไว้ และตั้งอัตราค่าบริการสำหรับโครงการได้ตามต้องการ ทั้งหมดนี้มีประโยชน์มากสำหรับทีมที่ทำงานกับลูกค้าหรือโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว!

ท็อกเกิล

คุณสมบัติของ Toggl สำหรับการติดตามผลกำไรของโครงการ
คุณสมบัติความสามารถในการทำกำไรของโครงการของ Toggl ช่วยให้ทีมสามารถติดตามงบประมาณเฉพาะได้

ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ Toggl คุณสามารถดูโครงการทั้งหมดของคุณบนแดชบอร์ดได้ Toggl ช่วยให้คุณคาดการณ์งบประมาณและระยะเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างแผนการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่คล้ายกันในอนาคต นอกจากนี้คุณยังสามารถ:

  • สร้างงานที่สามารถใช้เป็นงานย่อยได้
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
  • กำหนดเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
  • สร้างประมาณเวลาสำหรับโครงการ

3. การรายงานและการวิเคราะห์

ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องในทุกแผนก

การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสร้างรายงานที่แม่นยำสำหรับงานหรือโครงการใด ๆ ได้ในเวลาจริง

สิ่งนี้ปรากฏอย่างไรใน Clockify และ Toggl?

Clockify

ตัวอย่างคุณสมบัติการรายงานของ Clockify
รับรายงานเวลาที่ติดตามอย่างละเอียดและใบแจ้งหนี้ใน Clockify

With Clockify มีรายงานสามประเภทให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและงานที่สร้างรายได้

  • สรุป: ภาพรวมของเวลา, วัน, กิจกรรม, และผู้ใช้
  • รายละเอียด: ดูการแยกย่อยของงาน, ชั่วโมงที่บันทึกทั้งหมด, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บได้, และจำนวนเงิน. คุณสามารถแก้ไขรายการในรายงานได้
  • รายสัปดาห์: รับสรุปประจำสัปดาห์ของเวลาทั้งหมดที่ติดตาม

แยกย่อยรายงานโดยละเอียดตามวัน กิจกรรม และผู้ใช้รายงานสามารถแชร์ให้กับลูกค้าได้ในรูปแบบ CSV, Excel หรือ PDF

ท็อกเกิล

คุณสมบัติการรายงานของ Toggl
รับข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียดจากผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนใน Toggl

เช่นเดียวกับ Clockify การรายงานใน Toggl เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับโครงการและงานของคุณในสามวิธี

  • สรุป: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามทั้งหมดสำหรับงานและกรองตามข้อมูล, ลูกค้า, ผู้ใช้, และโครงการ
  • รายละเอียด: ตรวจสอบการบันทึกเวลาของทีมและส่งออกรายการบันทึก
  • รายสัปดาห์: ตรวจสอบเวลาที่ติดตามไว้ตลอดทั้งสัปดาห์

ด้วยแผนพรีเมียม คุณสามารถกำหนดเวลาส่งรายงานที่มีค่าที่สุดไปยังอีเมลของคุณและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

4. การจัดการทีม

ทั้ง Toggl และ Clockify ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โดยทีมที่มีขนาดต่างกัน แต่ซอฟต์แวร์แต่ละตัวจัดการทีมเหล่านั้นได้ดีเพียงใด?

Clockify

คุณสมบัติการติดตามทีมของ Clockify
ติดตามผลงานของทีมวิ่งตามกลุ่มหรือบทบาทใน Clockify

Clockify ช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงการจัดการเวลาของทีมได้โดยการติดตามชั่วโมงการทำงานและดูว่าใครทำงานอะไรอยู่ ซอฟต์แวร์นี้สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณได้เนื่องจากช่วยให้คุณระบุได้ว่างานใดกินเวลาส่วนใหญ่ของเวลาที่มีประสิทธิผลของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าทีมกำลังทำงานอะไรอยู่ ติดตามเวลาทั้งหมด และงานใดที่ใช้เวลามากที่สุด

ท็อกเกิล

ตัวอย่างการเรียกเก็บเงินและการติดตามเวลาของ Toggl
ดูชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ติดตามเพื่อใช้

การจัดการเวลาของทีมกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Toggl

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการทีมของคุณและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ทีมจะสามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น ตรงตามกำหนดเวลา จัดการเวลาได้ดี และสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว

Toggl ช่วยให้คุณดูรายการเวลาล่าสุดที่ทีมของคุณบันทึกไว้, อัตโนมัติและติดตามการแจ้งเตือนทางอีเมล, และระบุเวลาที่ไม่ได้จัดสรรทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามความจำเป็นได้

5. การผสานระบบ

ทั้งสองเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง, การพัฒนาเว็บ, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้

Clockify

การเชื่อมต่อ QuickBooks กับ Clockify สำหรับการติดตามเวลา
การผสานการทำงานของ Clockify กับ Quickbooks

Clockify สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเว็บมากกว่า 80 ตัว ทำให้คุณสามารถติดตามเวลาได้จากเกือบทุกที่ นี่คือบางส่วนของการเชื่อมต่อที่โปรดปรานของเรา:

  • เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Asana
  • การสนับสนุนลูกค้า: Hubspot, Freshdesk
  • การพัฒนาเว็บไซต์: Github, Gitlab
  • ประสิทธิภาพการทำงาน: Google Calendar, Google Docs

ท็อกเกิล

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Toggl กับ Slack
การเชื่อมต่อ Slack ของ Toggl เชื่อมต่อทีม

Toggl ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ การผสานการทำงานแบบเนทีฟ และแอปอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

นี่คือการผสานการทำงานที่เราชื่นชอบมากที่สุดของ Toggl:

  • เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp, Trello, Podio
  • การสนับสนุนลูกค้า: Slack, Clio,Pipedrive
  • การพัฒนาเว็บไซต์: กรองตาม Zapier, AzureDevOps, GitHub
  • ประสิทธิภาพการทำงาน: Todoist, Timeular, Zapier ส่วนขยาย Chrome

นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบทรัพยากรบุคคล, บัญชี, ปฏิทิน, แอปอีเมล, การจัดการงาน, และการพัฒนาเว็บไซต์

6. ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม

Toggl และ Clockify สามารถใช้งานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการได้

Clockify

Clockify สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, และแอปพลิเคชันเว็บ. คุณสามารถเข้าถึงได้บน Windows, Mac, Linux, Android, และ iOS.

Clockify ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome และ Firefox อีกด้วย

ท็อกเกิล

Toggl สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่คุณมีอยู่ได้ และอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุณสามารถเข้าถึง Toggl ได้บนแพลตฟอร์มมือถือและระบบปฏิบัติการหลัก ๆ และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ

7. การกำหนดราคา

พูดกันตามตรง—สุดท้ายแล้ว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้จริง เครื่องมือเหล่านี้จะ ต้อง ใช้เงินกับคุณมากแค่ไหนกันแน่?

Clockify

Clockify มีแผนฟรีที่รวมโปรเจกต์ไม่จำกัด การติดตามเวลา และการรายงาน เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด นี่คือแผนสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม:

  • แผนพื้นฐาน ($3.99 ต่อผู้ใช้): คุณสมบัติการจัดการ
  • แผนมาตรฐาน (5.49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงานและฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน
  • แผน PRO (7.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): รวมฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • แผนสำหรับองค์กร (11.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้): สำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง

ท็อกเกิล

Toggl ให้บริการทดลองใช้ฟรีและแผนการชำระเงินหลายแบบตามความต้องการของทีมคุณ:

Toggl เทียบกับ Clockify บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Toggl กับ Clockify เมื่อคุณค้นหาToggl vs Clockify บน Redditผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Toggl ใช้งานง่ายและประหยัดงบประมาณ:

"Toggl track เป็นบริการฟรีและมีให้ใช้งานในทุกแพลตฟอร์ม ใช้งานง่ายมากและให้รายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์"

ผู้อื่นสังเกตว่าหลังจากใช้แต่ละเครื่องมือแล้ว พวกเขารู้สึกพึงพอใจกับทั้งสอง:

"ฉันไม่รู้สึกว่าฉันเสียอะไรเลยจากการย้ายมาใช้ Clockify และมีความสุขมากกับมันตั้งแต่นั้นมา"

ที่เกี่ยวข้อง:Toggl กับ Harvest

ClickUp คืออะไร?

ClickUp-การติดตามเวลา
จัดระเบียบและเพิ่มบันทึกเพื่อเริ่มงานด้วยการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

กรณีที่ดีที่สุด? ค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาที่มีคุณสมบัติการจัดการเวลาที่สำคัญทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และไม่จำเป็นต้องทำการประนีประนอมในด้านการใช้งาน

นั่นอาจฟังดูดีเกินจริงไปหน่อย แต่จริงๆ แล้ว นั่นก็คือ ClickUp นั่นเอง 🙂

ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งช่วยให้งานทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว

ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ClickUp ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานในขณะที่บรรลุเป้าหมายของคุณ ติดตามเวลากำหนดเวลาประมาณการ เพิ่มบันทึก และทำเครื่องหมายเวลาที่เรียกเก็บเงินได้จากแทบทุกที่ แม้แต่ดูรายงานหรือป้อนเวลาในภายหลังหากคุณลืม! ⏰

คุณสมบัติการจัดการเวลาที่สำคัญใน ClickUp

  • การติดตามเวลาอัตโนมัติและด้วยตนเอง: บันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้และเชื่อมโยงเวลากลับไปยังงานใด ๆ ใน ClickUp
  • ส่วนขยาย Chrome: เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการชั้นนำของ ClickUp จากหน้าต่างใดก็ได้ รวมถึงตัวจับเวลา
  • การจัดการเวลา: เริ่มและหยุดเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และสลับระหว่างงานต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp
  • ป้ายกำกับ: จัดหมวดหมู่และกรองเวลาของคุณด้วยป้ายกำกับ
  • เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อระบุสิ่งที่ควรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
  • การจัดเรียง: จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้เพื่อระบุจุดคอขวด
  • การกรอง: กรองเวลาตามวันที่ สถานะ ลำดับความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
  • รวมเวลา: รวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหลักและงานย่อยเข้าด้วยกัน
  • บันทึกเวลาทำงาน: สร้างและปรับแต่งบันทึกเวลาทำงานเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง
  • รายงาน: ดูรายงานและวิเคราะห์รายละเอียดของรายการเวลาของคุณ
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อดู, ติดตาม, และตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว้สำหรับงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ใน Workspace ของคุณ
ClickUp 3.0 บันทึกเวลาทำงานในมุมมองการติดตามเวลา
สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อรวบรวมและดูเวลาที่ติดตามในแต่ละงานและสถานที่ต่างๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

และนั่นเป็นเพียงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเวลาเท่านั้น! ClickUp มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดการทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน—และจะช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะทำงาน

ข้อดีของ ClickUp

ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการเลือกใช้ ClickUp คือมันครอบคลุมทุกด้านอย่างแท้จริง การติดตามเวลาใน ClickUp มีความหมายใหม่เมื่อมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกับงานอื่นๆ ของคุณ—และงานจะมีความเป็นผลิตมากขึ้นเมื่อทุกฟีเจอร์ทำงานร่วมกันในหน้าต่างเดียวกัน

ดูว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรด้วยมุมมอง Workload ใน ClickUp!
ยกระดับการจัดการเวลาของคุณไปอีกขั้นด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp และดูว่าเวลาที่คุณประมาณการไว้ต่องานแต่ละชิ้นเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดในสัปดาห์ของคุณอย่างไร

นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เราชื่นชอบของ ClickUp:

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ทรงพลังมากมาย, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, และอื่น ๆ
  • ไม่จำกัด ($7 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ
  • ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกที่กำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
  • องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จประจำองค์กร

ผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเวลาและโครงการด้วย ClickUp

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ล้ำสมัยและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ครบครันวิธีจัดระเบียบชีวิตของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดที่ฉันเคยพบมา อย่างแท้จริง ทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการจากเครื่องมือ P – บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, ฟีเจอร์การประมาณการ, การติดตามเวลา – มันมีทุกอย่าง มันรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มพร้อมแอป iOS และ Android ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน การสนับสนุนการผสานรวมก็สมบูรณ์เช่นกัน – คุณสามารถนำเข้างานจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Asana, Todoist หรือ Jira และเชื่อมโยง ClickUp กับ Gmail, ปฏิทิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง " Dushyant P. ,รีวิวจาก G2"ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความหลากหลายของมัน ฉันสามารถจัดระเบียบงานของฉัน ธุรกิจเสริมของฉัน และชีวิตส่วนตัวของฉันได้ ทุกเป้าหมายที่ฉันมี CU สามารถทำให้สำเร็จได้ การผสานปฏิทินนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้ทุกอย่างซิงค์กัน และฉันชอบที่ส่วนใหญ่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นเลย CU สามารถทำได้ทั้งหมด" — Kevin T. , G2 Review

ทำไมถึงเลือก ClickUp แทน Clockify และ Toggl?

ClickUp เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับClockifyและTogglด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังและติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยให้งานทุกประเภทถูกรวมศูนย์ในที่เดียว ทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน จัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย ไอเดีย และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ

ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้,มันทำทั้งหมดนี้ได้ฟรี. 💸

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่จะทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความสุขในแต่ละวัน ลองใช้ClickUp