10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามความสำเร็จของโครงการที่ดีที่สุดในปี 2025

หมุดหมายสำคัญทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายหลักให้คุณติดตามความก้าวหน้าของโครงการ—ไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นหรือแผนงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายทีม
เป้าหมายเหล่านี้มอบความรู้สึกของแรงจูงใจและความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ช่วยวัดความก้าวหน้าของโครงการของคุณว่ากำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ได้ดีเพียงใด โดยการเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงของคุณกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ ผู้จัดการโครงการสามารถระบุความเบี่ยงเบน ความล่าช้า หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
แต่โชคร้ายที่มันง่ายที่จะทำพลาดเมื่อคุณกำลังจัดการกับงานและเป้าหมายที่สำคัญหลายอย่างพร้อมกัน หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าของโครงการ แอปซอฟต์แวร์สำหรับเป้าหมายที่ดีที่สุด 10 นี้จะช่วยให้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับติดตามความสำเร็จของโครงการ?
มีบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเป้าหมายสำคัญ:
- วิธีง่าย ๆ ในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้การวางแผนโครงการใช้เวลาในการจัดเตรียมและบริหารจัดการน้อยลง
- ความสามารถในการสร้างแผนภูมิแสดงความสำเร็จที่สามารถระบุตำแหน่งงานทั้งหมดจากขอบเขตของโครงการ
- การแสดงภาพที่ใช้งานง่ายของหมุดหมายโครงการของคุณ ซึ่งช่วยให้เห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลา และเชื่อมโยงงานแต่ละส่วนกับเป้าหมายของโครงการ
- การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการตั้งเป้าหมายทางอาชีพของคุณกับคุณสมบัติที่เป็นจุดสำคัญของซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกจุดสำคัญช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ
- การเชื่อมโยงโดยตรงที่คล้ายกันระหว่างหมุดหมาย, งาน, และรายละเอียดช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินโครงการให้สำเร็จและวงจรชีวิตของโครงการโดยรวม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีทั้งหมดไม่ได้มีฟีเจอร์การติดตามเหตุการณ์สำคัญ แต่ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์นี้จะต้องมาพร้อมกับประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากการติดตามและจัดการเหตุการณ์สำคัญได้อย่างเต็มที่ในขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการโครงการของคุณ
10 แอปซอฟต์แวร์ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการบริหารโครงการ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การบริหารโครงการที่ดีที่สุดบางตัวจึงมีคุณสมบัติการติดตามเหตุการณ์สำคัญในตัว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะอีกด้วย
รายการนี้ครอบคลุมสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก!
1.คลิกอัพ
นี่คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนโครงการของคุณ การจัดการโครงการ แดชบอร์ดสำหรับผลงานสำคัญการตั้งเป้าหมาย การติดตามเวลารายงานความคืบหน้า— คุณต้องการอะไร เราพร้อมให้บริการครบจบในที่เดียว
คุณสามารถเปลี่ยนงานของคุณให้กลายเป็นเป้าหมายของโครงการได้อย่างง่ายดาย จากนั้นเชื่อมต่อเป้าหมายเหล่านี้กับเป้าหมายใหญ่ และเพิ่มงานเพิ่มเติมรวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ คุณยังมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งาน เช่นเทมเพลตแผนภูมิเป้าหมายของ ClickUp เพื่อสร้างเป้าหมายของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Milestonesช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่องานของคุณกับเป้าหมายของโครงการได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าในระดับสูง
- การเชื่อมต่อโดยตรงกับเป้าหมายของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายและงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับไปสู่เป้าหมายสูงสุดของโครงการ
- ห้องสมุดของแบบฟอร์มสำหรับเหตุการณ์สำคัญและแบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายที่ผู้ใช้สามารถนำมาใช้เพื่อเริ่มสร้างจุดสำคัญและขั้นตอนหลักของโครงการของตน
- วิธีการที่ยืดหยุ่นในการดูและติดตามเหตุการณ์สำคัญของคุณ รวมถึงมุมมองแบบแกนต์, บอร์ด, และแดชบอร์ด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการตั้งค่าโครงการที่รวดเร็ว ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายสำคัญไปจนถึงการมอบหมายงานและการกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การอัตโนมัติอย่างกว้างขวางอาจนำไปสู่การแจ้งเตือนและการเตือนความจำจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น
- ลักษณะที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ก็อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการลองใช้ฟีเจอร์ Milestone เท่านั้นรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. Toggl Plan
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพสำหรับผู้จัดการโครงการ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ Toggl Plan จะมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายสำคัญของโครงการเช่นกัน ใน Toggl Plan เป้าหมายสำคัญจะมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในฐานะส่วนหนึ่งของไทม์ไลน์การวางแผนโครงการที่สามารถลากและวางได้ ซึ่งแต่ละเป้าหมายสำคัญจะปรากฏเป็นจุดตรวจสอบที่มีสีโค้ดในกรอบโครงการที่ใหญ่ขึ้น
Toggl Plan ทำหน้าที่เป็นระบบบริหารจัดการปริมาณงานซึ่งในจุดนี้เองที่เป้าหมายสำคัญของโครงการสามารถมีบทบาทเฉพาะตัวได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบงานด้านตารางเวลาทีมและการวางแผนทรัพยากร สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายสำคัญของโครงการกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขีดจำกัดงบประมาณ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับหมุดหมายของโครงการ ตั้งแต่ระยะเวลาของแต่ละหมุดหมายไปจนถึงสีเฉพาะที่คุณใช้เพื่อแยกแยะแต่ละหมุดหมายในไทม์ไลน์โครงการที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ฟังก์ชันการทำงานข้ามโครงการ ซึ่งเป้าหมายหลักเดียว (เช่น การตรวจสอบโครงการทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร) สามารถส่งผลต่อไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
- ความสามารถในการแบ่งปันแผนโครงการโดยรวมที่รวมถึงเพียงเป้าหมายของโครงการ และไม่รวมถึงงานแต่ละชิ้น ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถรักษาภาพรวมในระดับสูงได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทันสมัย ช่วยให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- เว็บแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างคงที่ซึ่งจำกัดฟังก์ชันการทำงานตามจุดสำคัญสำหรับผู้ใช้
- การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมีจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของ Toggl Plan ที่จะให้ผู้ใช้ทำงานอยู่ในระบบของตัวเอง
- ความเรียบง่ายโดยเจตนาของแพลตฟอร์มอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้บางรายที่กำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงที่มากกว่าสิ่งที่ Toggl Plan มีให้ในตัว
ราคาของ Toggl Plan
- ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $13. 35/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (37 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
3. นิฟตี้
แผนที่เส้นทาง, รายการงาน, เอกสาร, แชท, ระบบอัตโนมัติ—Nifty มีครบทุกอย่าง และนั่นรวมถึงฟังก์ชันการติดตามเป้าหมายที่แข็งแกร่ง
แน่นอนว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้ไม่ได้เน้นฟีเจอร์การติดตามความสำเร็จของโครงการเป็นจุดขายหลักเสมอไป แต่ก็ยังมีฟีเจอร์นี้ซ่อนอยู่ท่ามกลางฟีเจอร์งานต่าง ๆ เพื่อช่วยจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามโครงการขนาดใหญ่ได้
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- แปลงรายการงานเป็นหมุดหมายเพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของรายการงานทั้งหมดภายในหมุดหมายนั้นได้
- หมุดหมายของโครงการจะปรากฏในฟังก์ชันการรายงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำการรายงานแบบไดนามิกเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้
- จัดเรียงตามเหตุการณ์สำคัญภายในโครงการ โดยจัดระเบียบงานตามระดับของงานและจุดตรวจสอบหลักที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเช่น Google Docs และ Google Calendar ช่วยให้สมาชิกในทีมรับรู้ข้อมูลร่วมกันอยู่เสมอ แม้จะอยู่นอกแพลตฟอร์ม Nifty
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่จำกัด เช่น ไม่สามารถตั้งค่าการเตือนอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงและกำหนดเวลาของงานได้
- ฟังก์ชันการค้นหาในแพลตฟอร์มที่ไม่ค่อยใช้งานง่ายและไม่แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเสมอไป
- เวลาในการโหลดที่ช้า ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการสื่อสารในโครงการที่ต้องการความรวดเร็วและเรียลไทม์
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Nifty Plan
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. GanttPRO
ตามชื่อของมัน GanttPRO มุ่งเน้นไปที่การสร้างแผนภูมิแกนต์เป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ซึ่งเดิมออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแต่สามารถนำไปใช้กับทุกกรณีการใช้งาน ยังนำเสนอรูปแบบมุมมองทางเลือก (เช่น คันบัน) เพื่อช่วยผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าและวางแผนโครงการถัดไป การจัดตารางงาน การติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ และการจัดการทรัพยากรก็สามารถทำได้ที่นี่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- ฟังก์ชันเส้นทางวิกฤตที่นำทุกงาน, หลักไมล์ของโครงการ, และระยะเวลาภายในโครงการมาทำนายวิธีที่ดีที่สุดและราบรื่นที่สุดเพื่อให้สำเร็จ
- โอกาสในการส่งออกที่ง่ายดายเพื่อพิมพ์และแชร์แผนภูมิแกนต์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์ม GanttPRO
- การควบคุมเวอร์ชันที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังประวัติของโครงการและกู้คืนสถานะโครงการก่อนหน้านี้ได้ทุกเมื่อ
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- ไม่มีมุมมองไทม์ไลน์โครงการโดยรวมที่ครอบคลุมเกินกว่าแผนภูมิแกนต์ทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบหมุดหมายสำคัญของโครงการได้อย่างง่ายดาย
- ซับซ้อนกว่าทางเลือกอื่น ๆ หลายตัวในคู่มือนี้ โดยเน้นที่ฟังก์ชันการทำงานมากกว่าความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่อาจไม่คุ้นเคยกับแผนภูมิแกนต์
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับติดตามงาน, จุดสำคัญ, หรือความคืบหน้าของโครงการนอกเหนือจากแพลตฟอร์มบนเว็บ
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
5. OpenProject
ในฐานะโซลูชันโอเพนซอร์สที่หาได้ยาก OpenProject ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี โดดเด่นในสองด้าน: ความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของข้อมูล การเข้ารหัสขั้นสูงรับประกันว่าข้อมูลที่คุณป้อนจะปลอดภัย ในขณะที่ลักษณะโอเพนซอร์สของเครื่องมือนี้ทำให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การจัดการโครงการทุกประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject
- มุมมองไทม์ไลน์โครงการที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายเป็นค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ดังนั้นคุณสามารถเห็นเหตุการณ์สำคัญที่ใหญ่ขึ้นได้ในทันที
- โครงร่างที่ชัดเจนและมองเห็นได้ของความสัมพันธ์ระหว่างงานโครงการ, ระยะ, และเป้าหมายให้ภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำ, เมื่อไหร่, และทำไม
- ตัวเลือกชุมชนเป็นบริการฟรีเสมอ พร้อมให้บริการฟังก์ชันเพียงพอที่จะทำให้มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อจำกัดของ OpenProject
- การแก้ไขโปรเจ็กต์, งาน และเป้าหมายอาจไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณในบางครั้ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโปรเจ็กต์อื่น ๆ
- แม้ว่าไทม์ไลน์โครงการเริ่มต้นจะยอดเยี่ยม แต่การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับกรณีการใช้งานหรือโครงการที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดยังคงต้องการการจัดการไทม์ไลน์โครงการและงานด้วยตนเองอยู่พอสมควร
ราคาของ OpenProject
- ชุมชน: ฟรี
- พื้นฐาน: $7.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว OpenProject
- G2: 3. 7/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
6. nTask
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด nTask จึงไม่แปลกใจเลยที่จะติดอยู่ในรายชื่อเช่นนี้ และแน่นอนว่า การตั้งเป้าหมายสำคัญ (milestones) เป็นวิธีธรรมชาติในการสร้างโครงการด้วย nTask โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงช่วงเวลาที่สำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณบนเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- การกำหนดเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับงานปกติ พร้อมคำแนะนำอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้อย่างถูกต้องภายในบริบทของโครงการทั้งหมด
- มุมมองบอร์ดและปฏิทินที่ยืดหยุ่นซึ่งเน้นให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญ และวิธีที่เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้เชื่อมโยงกับงานที่อยู่ด้านล่างและเป้าหมายของโครงการที่อยู่ด้านบน
- ความสามารถในการรายงานความคืบหน้าของโครงการเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ และเฉลิมฉลองความสำเร็จอย่างรวดเร็วในระยะเวลาโครงการที่ยาวนาน
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มแบบจำกัด โดยมีเพียงคำแนะนำเบื้องต้น ทำให้ผู้ใช้ต้องค้นหาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
- มุมมองปฏิทินที่ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ รวมถึงการไม่สามารถปรับแต่งกรอบเวลาได้
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
nTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
7. Scoro
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจร Scoro เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่และธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการมืออาชีพที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม เป้าหมายคือการมอบทุกสิ่งที่ธุรกิจต้องการเพื่อจัดการงานและกระบวนการทำงานของพวกเขา และเป้าหมายสำคัญเป็นส่วนสำคัญของสมการนั้น
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถย่อให้เหลือเพียงงานหลักและหมุดหมายสำคัญ และขยายเพื่อรวมการพึ่งพาและงานย่อยทั้งหมดเพื่อรายละเอียดที่มากขึ้น
- ความสามารถในการเพิ่มงานให้กับแต่ละหมุดหมายเพื่อเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนของโครงการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดในหมุดหมายนั้น
ข้อจำกัดของ Scoro
- มันเป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
- คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโครงการที่มีประโยชน์มากที่สุดหลายอย่าง เช่น มุมมองแผนภูมิแกนต์และการพึ่งพาของงาน มีให้บริการเฉพาะในระดับราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $63 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
8. แผนงานสำคัญ
เราได้มาถึงซอฟต์แวร์สำหรับติดตามเป้าหมายโครงการที่เฉพาะเจาะจง (และเพียงหนึ่งเดียว) ในรายการนี้ Milestone Planner ไม่ได้ทำตัวเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่เน้นไปที่กระบวนการวางแผนใหญ่ ๆ อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามเป้าหมายที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุดที่คุณสามารถหาได้
คุณสมบัติเด่นของ Milestone Planner
- อินเตอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ซึ่งทำงานได้ดีเท่าเทียมกันบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์
- ประสบการณ์การใช้งานแบบลากและวางเพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการและปรับจุดสำคัญ
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถส่งออกแผนภูมิแกนต์เป็นไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ได้
ข้อจำกัดของ Milestone Planner
- การขาดความสามารถในการใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการหรือการจัดการงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (โดยในกรณีที่ดีที่สุด Milestone Planner เป็นเพียงเครื่องมือวางแผนเท่านั้น)
- กราฟิกที่ค่อนข้างล้าสมัยซึ่งชวนให้นึกถึงช่วงกลางทศวรรษ 2000
ราคาของ Milestone Planner
- รุ่นมืออาชีพ: $8. 80/เดือน (สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น)
- Business Edition: $3. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $6. 38 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- รุ่นองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Milestone Planner
- G2: 3/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
9. โปรเจ็กต์เมเนเจอร์
นี่คือแพลตฟอร์มที่โดดเด่นเพราะความเรียบง่ายของมัน ใช่แล้ว อินเทอร์เฟซอาจดูใกล้เคียงกับ Excel มากกว่าการออกแบบ UI ที่ดูทันสมัยและเน้นภาพมากกว่าในรายการนี้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่ทรงพลัง ซึ่งใช้การติดตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้ทางเลือกอื่นใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager
- หมุดหมายสำคัญถูกผสานเข้ากับฟีเจอร์การรายงานของแพลตฟอร์มโดยตรง ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้รายงานเกี่ยวกับกำหนดการโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยรวมได้อย่างง่ายดาย
- การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดลำดับชั้นภายใต้หมุดหมายช่วยให้ทีมโครงการของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดในตารางเวลาของโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ
ข้อจำกัดของ ProjectManager
- ระบบอัตโนมัติสามารถลดความซับซ้อนของ ProjectManager ได้บางส่วน แต่ซอฟต์แวร์นี้ยังคงมีความซับซ้อนสูงสำหรับการจัดการเป้าหมายสำคัญ ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
- แอปพลิเคชันมือถือถูกใช้งานน้อยมากเนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดและคุณสมบัติที่มีให้เฉพาะในแพลตฟอร์มหลักบนเว็บเท่านั้น
ราคาของ ProjectManager
- ทีม: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ProjectManager
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. เซบรีโอ
เดิมที Xebrio ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีม IT ด้านฮาร์ดแวร์ แต่สามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการใด ๆ ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นจนถึงการเปิดตัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม แบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยและเฟสต่าง ๆ วัดความสำเร็จของโครงการในแต่ละเฟส และรายงานความสำเร็จเหล่านั้นได้ แม้แต่โครงการที่ซับซ้อนที่สุดที่ใช้แนวทาง Agile หรือ Waterfall
คุณสมบัติเด่นของ Xebrio
- เครื่องมือติดตามความสำเร็จของโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกโครงการ เพื่อความสะดวกในการวางแผนและรายงานแต่ละขั้นตอนของโครงการ
- ความสามารถในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับเป้าหมายสำคัญกับสมาชิกในทีมโครงการของคุณ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาที่รวดเร็วในแผนโครงการซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Xebrio
- เดิมทีถูกออกแบบมาสำหรับทีมไอที ดังนั้นคุณสมบัติที่ทรงพลังบางอย่างอาจเหมาะที่สุดสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมไอที
- มีเพียงแอปเว็บเท่านั้นที่มีการแจ้งเตือน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตรวจสอบแพลตฟอร์มเองเท่านั้นเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแท็ก งาน และความคืบหน้าของโครงการ
ราคาของเซบรีโอ
- การจัดการข้อกำหนด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อกำหนดและการครอบคลุมการทดสอบ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Xebrio
- G2: 4/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการใน ClickUp
หากโครงการของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานพื้นฐานเพียงไม่กี่อย่าง และเป็นโครงการเดียวที่คุณกำลังบริหารจัดการอยู่ในขณะนั้น การติดตามทุกอย่างให้ครบถ้วนอาจแทบเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีเครื่องมือติดตามความสำเร็จของโครงการ
การติดตามเหตุการณ์สำคัญช่วยสร้างลำดับชั้นและช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ โดยการระบุจุดสำคัญ ระยะต่างๆ และเหตุการณ์สำคัญในตารางเวลาของโครงการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในระดับที่ละเอียดขึ้นโดยไม่ลืมเป้าหมายและกรอบเวลาของโครงการในระดับที่สูงขึ้น
ในการไปถึงที่นั่น คุณเพียงแค่ต้องมีซอฟต์แวร์ milestone ที่เหมาะสมเพื่อจัดการแผนโครงการและไทม์ไลน์โครงการของคุณ และด้วยแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp คุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่
ClickUp คือแอปซอฟต์แวร์สำหรับเป้าหมายที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้ แต่เราทราบดีว่าเราอาจมีความลำเอียง ลองใช้ด้วยตัวเองดูสิสมัครฟรีและเริ่มบันทึกเป้าหมายของคุณบนตัวติดตามโครงการของคุณได้เลย!