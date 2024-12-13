10 แบบฟอร์มการสั่งซื้อฟรีใน Excel & ClickUp

หากธุรกิจของคุณมีการขอหรือทำตามคำสั่งซื้อเป็นประจำ อย่าเสียเวลาและพลังงานในการสร้างแบบฟอร์มคำสั่งซื้อใหม่ทุกครั้ง ให้กระบวนการสร้างคำสั่งซื้อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยแบบฟอร์มคำสั่งซื้อฟรีที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานหรือทำตามคำขอของลูกค้า
แบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ดีที่สุดช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างคำสั่งซื้อได้มากขึ้น นี่คือสิ่งที่แบบฟอร์มเหล่านี้จะทำ!
⏰ สรุป 60 วินาที
ทำให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp และ Excel ฟรี 10 แบบ สำหรับการติดตามและการดำเนินการ:
- แม่แบบแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
- เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง ClickUp
- แบบฟอร์มคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานสำหรับการปรับปรุงใหม่ใน ClickUp
- เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp
- เทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งซื้อคุกกี้ ClickUp
- โฟลเดอร์การจัดการคำสั่งซื้อ ClickUp
- เทมเพลตการสั่งซื้อของที่ระลึกบริษัท ClickUp
- เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
- เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
- แบบฟอร์มสั่งซื้อ Excel โดย ExcelTemplates
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อคืออะไร?
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่คุณสามารถกรอกได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ มีสองประเภทหลัก:
- แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างคำสั่งซื้อใหม่สำหรับผู้จัดหาเพื่อจัดหาวัสดุที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ
- เทมเพลตการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามกระบวนการของคุณตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงการจัดส่ง
การใช้แม่แบบไม่ได้จำกัดอยู่แค่แม่แบบสำหรับคำสั่งซื้อเท่านั้น คุณสามารถหาแม่แบบได้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ใบสั่งเปลี่ยนแปลงงานปรับปรุงไปจนถึงใบสั่งของที่ระลึก คุณยังสามารถเชื่อมต่อแม่แบบฟอร์มคำสั่งซื้อกับตัวติดตามการขายเพื่อติดตามภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบฟอร์มการสั่งซื้อแบบใด ความเรียบง่ายคือสิ่งสำคัญ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มช่วยมาตรฐานการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อทำให้ธุรกิจและการดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ดี?
เนื่องจากธุรกิจหลายแห่งทำงานกับคำสั่งซื้อ คุณจะพบเทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งซื้อมากมายที่สัญญาว่าจะช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระบบมากขึ้น คุณลักษณะต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเลือกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคุณ:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ยิ่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อใช้งานง่ายมากเท่าไร ก็จะยิ่งง่ายต่อการส่งเสริมให้ทีมของคุณนำไปใช้มากขึ้นเท่านั้น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ธุรกิจของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นควรตรวจสอบว่าเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้หรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจคุณ
- ความเรียบง่าย: คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการกับคำสั่งซื้อจำนวนมากเป็นประจำ การมีแม่แบบที่เรียบง่ายและกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง
- การเข้ารหัสสี: แม่แบบใบสั่งซื้อที่รวมการระบุด้วยสีเพื่อชี้นำสายตาผู้อ่านไปยังรายละเอียดสำคัญในใบสั่งซื้อ ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความสับสนของผู้ใช้
- การผสานรวมการจัดการโครงการ: แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อกำหนด แต่การผสานรวมแบบฟอร์มการสั่งซื้อของคุณกับซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลการชำระเงินออนไลน์และรวบรวมการชำระเงินทางออนไลน์สามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
การค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของคุณจะช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องให้สูงสุดกับธุรกิจของคุณ
10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ใช้ได้
1. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าของ ClickUp คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างง่ายดายตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง. แบบฟอร์มการสั่งซื้อพื้นฐานนี้ให้คุณเห็นภาพรวมของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการสั่งซื้อ รวมถึง:
- จัดเรียง
- บรรจุแล้ว
- กำลังขนส่ง
- ส่งมอบแล้ว
- สำเร็จแล้ว
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับแต่ละคำสั่งซื้อได้ เช่น หมายเลขติดตาม ราคาทั้งหมด ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท และจำนวน คุณสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อสร้างรายงานเพื่อแสดงแนวโน้มได้
คุณสามารถใช้แท็กบริการลูกค้า เช่น ปัญหาการสั่งซื้อ และฟังก์ชันความคิดเห็นที่กำหนดเองสำหรับการคืนสินค้าและการสั่งซื้อใหม่ได้—ตัวติดตามจำนวนวันที่นับจากวันที่สั่งซื้อแบบอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น
และนี่คือจุดเด่น: ในมุมมองแบบฟอร์ม ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการได้ โดยระบบจะกรอกข้อมูลลงในมุมมองตัวติดตามของคุณโดยอัตโนมัติ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดคำสั่งซื้อใหม่ที่เกิดขึ้น พร้อมรักษาจุดศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง
หากคุณกำลังมองหาวิธีติดตามคำสั่งซื้อที่คุณทำกับผู้ขายอยู่แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpคือแบบฟอร์มออนไลน์ที่คุณควรเลือกใช้ ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถจัดการทรัพยากรของบริษัท รวมถึงสินค้าคงคลังปัจจุบันและคำสั่งซื้อเพื่อเติมสินค้าคงคลังได้
แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าในสต็อกประกอบด้วยรายการสองรายการเพื่อติดตามสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกสำหรับลูกค้าของคุณ คุณสามารถให้ป้ายแจ้งเตือนแบบกำหนดเองกับสินค้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อสต็อกเหลือน้อย หรือเพียงแค่จัดเรียงตามปริมาณเพื่อดูภาพรวมของระดับสต็อกของคุณ
แต่หน้าต่างกระบวนการสั่งซื้อทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น มันมาพร้อมกับคอลัมน์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าห้าคอลัมน์:
- สั่งซื้อ
- จัดเรียง
- ระหว่างการเดินทาง
- ส่งมอบแล้ว
- มีสินค้าในสต็อก
คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้า, รหัสสินค้าแต่ละรายการ, และผู้จัดจำหน่ายหลักสำหรับแต่ละรายการได้ และย้ายข้อมูลเหล่านี้ผ่านห่วงโซ่อุปทานเมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลง. เทมเพลตนี้ใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่ออัปเดตรายการสินค้าคงคลังของคุณให้ระดับสต็อกของคุณถูกต้อง.
3. แบบฟอร์มคำสั่งเปลี่ยนแปลง (Change Order Form) แบบฟอร์มสเปรดชีต
ธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ มักต้องบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งงานอยู่ตลอดเวลาเทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานสำหรับการปรับปรุงของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามคำขอที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่ตรงไปตรงมาช่วยให้ผู้รับเหมาและลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้ ช่องข้อมูลเช่น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และสถานที่ตั้งของโครงการช่วยเพิ่มบริบท และคุณสามารถเพิ่มช่องข้อมูลได้ เช่น รหัสสัญญาเดิม ระยะเวลาสัญญาใหม่ และราคาใหม่
คำสั่งเปลี่ยนแปลงจะถูกส่งต่อไปยังรายการภาพรวมคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามคำสั่งใหม่ คำสั่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และคำสั่งที่ถูกปฏิเสธ คุณสามารถกำหนดระยะเวลา เจ้าของ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ จากนั้นจัดเรียงตามความสำคัญหรือสถานะเพื่อดูภาพรวมของการตัดสินใจสำคัญทั้งหมดของโครงการ
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อแบบฟอร์มนี้เหมาะที่สุดเมื่อใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM สำหรับการผลิตของคุณเพราะคุณสามารถแนบงานและคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปยังโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของคุณในระบบได้ สร้างแหล่งข้อมูลเดียวและความเป็นภาพรวมของโครงการให้กับทีมของคุณ
4. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้า
ไม่มีธุรกิจใดที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีกระแสการจัดหาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ หรือสิ่งของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการบริหารจัดการประจำวันของคุณ
แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าClickUp Supply Order Form Templateเป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการสั่งซื้อและสั่งซื้อซ้ำสินค้าสำหรับองค์กรของคุณ
เริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ โดยกรอกข้อมูลเช่น:
- ประเภทการจัดหา
- ผู้ขอ (พร้อมข้อมูลติดต่อ)
- ผู้จัดหา (พร้อมข้อมูลติดต่อ)
- แผนก
- หมายเหตุ
- ข้อมูลการชำระเงิน (วิธีที่คุณรับชำระเงินออนไลน์)
จากนั้นให้ส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการผ่านกระบวนการอนุมัติซึ่งคุณสามารถทำเครื่องหมายในเทมเพลตได้เช่นกัน คำขอใหม่ใดๆ ที่ส่งผ่านแบบฟอร์มคำสั่งซื้อจะถูกเพิ่มในรายการคำสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถจัดเรียงตามแผนกและติดตามคำสั่งซื้อของคุณผ่านกระบวนการจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
เราทุกคนไม่ต้องการให้การสั่งซื้อของใช้เป็นเรื่องที่ปวดหัวน้อยลงสักนิดหรือ? ด้วยแบบฟอร์มการสั่งซื้อฟรีนี้ คุณสามารถทำได้
5. แบบฟอร์มสั่งซื้อคุกกี้
เราได้อบเทมเพลตแสนอร่อยไว้ให้คุณแล้ว แม้ว่าเราจะออกแบบมันสำหรับคุกกี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเทมเพลตคำสั่งซื้อคุกกี้ของ ClickUpจะใช้ได้เฉพาะกรณีนั้นเท่านั้น ตรงกันข้าม ความเรียบง่ายที่ออกแบบมาอย่างดีของมันมอบประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดส่งเสื้อยืดสั่งทำด้วยแบบฟอร์มสั่งซื้อเสื้อยืด หรือจัดการคำขอพิมพ์งานด้วยแบบฟอร์มคำสั่งซื้อภาพถ่าย
เช่นเดียวกับแม่แบบหลายแบบที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ เริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ฟิลด์แบบฟอร์มที่กำหนดเอง เช่น รสชาติคุกกี้ ที่อยู่จัดส่ง วันที่จัดส่ง และจำนวน ให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
จากนั้น คุณจะกลายเป็นเพื่อนสนิทกับคณะกรรมการการประมวลผลคำสั่งซื้อ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนที่คำสั่งซื้อใหม่ทุกคำสั่งต้องผ่าน และคุณจะชื่นชอบฐานข้อมูลคำสั่งซื้อคุกกี้ ซึ่งแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณได้รับตามรสชาติของคุกกี้ในสเปรดชีตที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
หากนั่นคือสิ่งที่มันทำกับคุกกี้ ลองนึกดูว่าเทมเพลตนี้สามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนรสชาติของผลิตภัณฑ์เป็นสีเสื้อยืดสำหรับแบบฟอร์มสั่งซื้อเสื้อยืด คุณก็สามารถใช้มันกับธุรกิจที่มีหลายผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อให้ราบรื่นขึ้นได้
6. โฟลเดอร์การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
ปรับให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ,เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดได้ตรงเวลาด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดเวลาที่สูญเสียไป
กระบวนการเริ่มต้นด้วยสถานะที่กำหนดเองสี่สถานะ: เปิด, กำลังดำเนินการ, มีสินค้า, และหมดสินค้า เพื่อช่วยให้การดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น. ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หน่วยต้นทุน และจำนวนคำสั่งซื้อ ช่วยให้การจัดหมวดหมู่คำสั่งซื้อแต่ละรายการเป็นเรื่องง่าย.
เพิ่มคำสั่งซื้อใหม่ไปยังภาพรวมผ่านแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ จากนั้นดูภาพรวมระดับสูงด้วยมุมมองกระดานและมุมมองรายการ มุมมองขั้นสูง เช่น ความต้องการสินค้า ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่จัดการได้
อีคอมเมิร์ซไม่ใช่การใช้งานเพียงอย่างเดียวของเทมเพลตนี้ มันมีประโยชน์ทุกครั้งที่คุณต้องการจัดการกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ และเนื่องจากมันอยู่ในซอฟต์แวร์ ClickUp คุณสามารถผสานรวมเทมเพลตฟรีนี้กับกระบวนการอื่น ๆ ได้ เช่นเทมเพลตการวางแผนบัญชีของคุณหรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์คุณ
7. แบบฟอร์มการสั่งซื้อของที่ระลึกของบริษัท
ไม่ว่าคุณต้องการแจกของรางวัลและของขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจภายในองค์กรหรือเป็นของแจกสำหรับลูกค้า สินค้าส่งเสริมการขายถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดและทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรส่วนใหญ่แม่แบบการสั่งซื้อของรางวัล ClickUp Company Swag Ordersช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อธุรกิจของคุณต้องการของรางวัลเพิ่มเติม กระบวนการสั่งซื้อจะยังคงง่าย ไม่ว่าคุณจะต้องการแบบฟอร์มสั่งซื้อเสื้อยืดหรือแบบฟอร์มสั่งซื้อเครื่องเขียนที่มีตราสินค้า
ตารางสรุปแบบง่ายนี้จัดหมวดหมู่คำสั่งซื้อของแจกออกเป็น ใหม่ รอสินค้า พร้อมจัดส่ง และจัดส่งแล้ว สำหรับแต่ละแถว คุณสามารถระบุชื่อลูกค้า ขนาดทีม และรายละเอียดการติดต่อ พร้อมตัวแปรต่างๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ราคาต่อชิ้น และจำนวน
นอกเหนือจากพื้นฐานเหล่านี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์แบบฟอร์มที่แยกสีเพื่อระบุประเภท เช่น ข้อมูลการชำระเงินและพันธมิตรการจัดส่ง สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง เมื่อคุณกำหนดตัวแปรเหล่านี้แล้ว รายการที่รอการชำระเงินจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าคุณต้องติดตามผลในส่วนใดเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
8. แบบฟอร์มติดตามยอดขาย
สำหรับธุรกิจการขายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเน้นกระบวนการมากขึ้น,ClickUp Sales Tracker Templateคือสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้การจัดการเป็นระบบ
เทมเพลตนี้ใช้ติดตามและวิเคราะห์กระบวนการขายของคุณในระดับคำสั่งซื้อแต่ละรายการผ่านมุมมองสามแบบ:
- มุมมองตัวติดตามการขาย แสดงสินค้าแต่ละรายการของคุณที่จัดเรียงตามเดือน รวมถึงตัวแปรต่างๆ เช่น ประเภทสินค้า ต้นทุนต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ต้นทุนการจัดส่ง อัตรากำไรขั้นต้น จำนวนการคืนสินค้า และเป้าหมายกำไร
- มุมมองสถานะการขายต่อสินค้าเน้นไปที่แต่ละสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับจุดที่ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและจุดที่คุณต้องเพิ่มความพยายามในการขาย
- มุมมองปริมาณการขายต่อเดือน มุ่งเน้นที่การขายโดยรวมและกำไรของสินค้าทั้งหมดเพื่อให้ภาพรวมระดับสูงของประสิทธิภาพทีมขาย
ผ่านภาพรวมหลายชั้นนี้ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณซึ่งช่วยในการตัดสินใจของคุณได้เป็นอย่างดี การที่มันสามารถใช้เป็นเทมเพลตรายงานการขายได้เช่นกันนั้นเป็นโบนัสที่ดี
9. แบบฟอร์มการชำระเงิน
เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUpช่วยให้คุณแนบข้อมูลสำคัญกับทุกคำสั่งซื้อที่คุณได้รับสำหรับการชำระเงินทั้งแบบตัวต่อตัวและออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าคุณได้ดำเนินการคำสั่งซื้อใดไปแล้วและคำสั่งซื้อใดที่ยังต้องการการติดตามเพื่อสร้างรายได้
กรณีการใช้งานมาตรฐานของเทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่บัตรเข้าชมงานอีเวนต์ แต่สามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ใช้งานได้ดีในอุตสาหกรรมใดก็ได้
มุมมองเริ่มต้นจะเน้นไปที่หมวดหมู่สินค้าก่อนที่จะแสดงข้อมูลติดต่อ ประเภทการชำระเงิน และสถานะใบเสร็จรับเงินของแต่ละคำสั่งซื้อ จากนั้นคุณสามารถกำหนดสมาชิกในทีมสำหรับการติดตามผลและวันที่ครบกำหนด รวมถึงแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อติดตามการชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และแบบเงินสดได้อีกด้วย
โบนัส:แม่แบบคะแนนความพยายามของลูกค้า!
10. แบบฟอร์มสั่งซื้อ Excel โดย ExcelTemplates
หากคุณกำลังมองหาเพียงเทมเพลต Excel สำหรับติดตามและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ เทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของ ExcelTemplates สามารถช่วยคุณได้ มันเป็นทางเลือกแบบคงที่สำหรับGoogle Formsและเทมเพลตบางตัวของ ClickUp ที่กล่าวถึงข้างต้น ช่วยให้คุณสามารถมาตรฐานการเก็บเอกสารและวางคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจของคุณได้
ประกอบด้วยแบรนด์พื้นฐานที่ด้านบน ตามด้วยข้อมูลเช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และรายการสินค้าสำหรับแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ คอลัมน์ต้นทุนจะรวมยอดราคาทั้งหมด ทำให้คุณมีภาพรวมและช่วยให้ผู้ขายของคุณสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
เตรียมพร้อมสั่งซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณด้วย ClickUp
พูดกันตามตรง: คุณจำเป็นต้องดำเนินการและขอรับคำสั่งซื้อไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแม่แบบก็ตาม คำถามคือ แม่แบบที่คุณเลือกจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด?
เทมเพลตเหล่านี้มีประโยชน์มากมาย แต่ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือสามารถผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณได้โดยตรง
พิจารณาตัวอย่างเช่นความสามารถในการผสานรวมเทมเพลตคำสั่งซื้อกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณ ตอนนี้ทีมขายของคุณสามารถป้อนคำสั่งซื้อแรกของลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดาย หรือพิจารณาการเชื่อมต่อคำสั่งซื้อแต่ละรายการและการติดตามคำสั่งซื้อกับซอฟต์แวร์ OKR ของคุณ ตอนนี้คุณสามารถตั้งเป้าหมายการขายของคุณบนผลลัพธ์ที่จับต้องได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสมจริงมากขึ้น
และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ เราไม่ได้มีแค่การจัดการลีดหรือโปรเจกต์เท่านั้น เราไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มสำหรับตั้งเป้าหมายเท่านั้น เราเป็นทุกอย่างนั้นและมากกว่านั้น—รวมถึงความสามารถในการตั้งค่าแม่แบบคำสั่งซื้อได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม
และที่ดีที่สุดคือ เราให้บริการเทมเพลตในทุกระดับ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพของเราด้วย ไม่เชื่อเราหรือ?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณ แล้วติดตั้งเทมเพลตใด ๆ ในคู่มือนี้ได้โดยการคลิกที่ลิงก์ของพวกมัน!