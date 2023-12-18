20 ของขวัญเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณ

บางครั้งคนที่เลือกซื้อของขวัญให้ยากที่สุดก็คือคนที่คุณห่วงใยมากที่สุด—โดยเฉพาะถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบหรือกำลังพยายามจัดระเบียบชีวิตประจำวันให้เป็นระบบสุดๆ
แต่อย่ากังวลไป! เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ และเรารู้วิธีเลือกซื้อของสำหรับคนเหล่านี้เป็นอย่างดี เพราะเราก็เป็นคนประเภทเดียวกัน! ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือ เราเป็นคนที่หลงใหลในการจัดระเบียบ!
และหากคนพิเศษของคุณเพิ่งเริ่มต้นกับไลฟ์สไตล์ที่เน้นประสิทธิภาพและกำลังมองหาวิธีที่จะลงลึกมากขึ้น รายการนี้ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
เปิดวิดีโอไฟไม้โอ๊คโปรดของคุณบน Netflix แล้วเลื่อนดูไอเดียของขวัญยอดนิยม 20 อันดับแรกของเรา เพื่อช่วยให้ทุกคนในรายชื่อของคุณพัฒนาทักษะในปี 2024 🎅🏼
20 ไอเดียของขวัญยอดนิยมสำหรับคนที่มีประสิทธิภาพสูง
สิ่งที่ทำให้การช้อปปิ้งสำหรับคนที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเรื่องยากมากก็คือ พวกเขามักไม่ชอบสะสมของรกในกิจวัตรประจำวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทำงานของพวกเขา
พวกเขาให้ความสำคัญกับเจตนาและโครงสร้างในชีวิต แต่พวกเขาก็ชอบลองสิ่งใหม่ๆ เช่นกัน! พวกเขาอาจได้รับสมุดบันทึกและปฏิทินมาหลายเล่มแล้ว แต่รายการนี้มีความหมายมากกว่านั้นมาก
สิ่งของเหล่านี้จะช่วยให้คนที่ใส่ใจเรื่องประสิทธิภาพเป็นพิเศษของคุณรู้สึกสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเช้าวันคริสต์มาสที่เราทุกคนต่างเฝ้ารอ!
และหากบุคคลในรายชื่อของคุณยังไม่ได้จัดการขั้นตอนการทำงานของพวกเขาอย่างลงตัว ไอเดียเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ทันเวลาสำหรับปี 2022
1.คลิกอัพ
มอบของขวัญที่มอบความสุขไม่รู้จบ—หนึ่งปีของClickUp!
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ, วิศวกรซอฟต์แวร์, หรือใครก็ตามที่รู้สึกตื่นเต้นกับการเพิ่มสติกเกอร์ลงในตารางงานประจำวันของคุณ, ClickUp คือแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณ.
คิดถึง ClickUp เป็นผู้ช่วยวางแผนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ไม่มีกระดาษ ไม่กินพื้นที่ ไม่สูญหาย และไม่บอกคุณว่าจะจัดระเบียบวันของคุณอย่างไร และอย่างไรก็ตาม มันยังมากกว่านั้นอีก!ใน ClickUp คุณสามารถ:
- จัดสมดุลเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพในที่เดียว พร้อมตั้งการแจ้งเตือนตลอดทั้งวันเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
- ควบคุมการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ทั้งรูปลักษณ์และฟังก์ชันการทำงานของ Workspace ของคุณด้วยการปรับแต่งมุมมอง สี และฟีเจอร์ใหม่ ๆ ทุกสัปดาห์ที่ผู้ที่รักการทำงานจะชื่นชอบเพื่อก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ
- ดาวน์โหลดส่วนขยาย ClickUp สำหรับ Chromeและใช้Notepadเพื่อกำจัดสมุดโน้ตที่ไม่ได้ใช้ กระดาษเศษ และกระดาษโน้ตที่ติดอยู่ทั่วตู้เย็นและโต๊ะข้างเตียงของคุณ เข้าถึงได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าลืมรายการของ Trader Joe's ไว้บนโต๊ะในครัว
ซื้อจำนวนมากสำหรับเพื่อนทุกคนของคุณและประหยัดมากขึ้นเมื่อคุณจ่ายเป็นรายปี 😉
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
รับส่วนลด 15% สำหรับบริการไม่จำกัด ใช้โค้ด:GIFTGUIDE15
มี ClickUp อยู่แล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหา นี่คือ 19 ไอเดียของขวัญระดับท็อปอื่นๆ
2.บล็อกเวลา นาฬิกาตั้งโต๊ะ
ตัวจับเวลานี้ได้รับการปรับมาจากเทคนิค Pomodoro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณรู้ไหมว่า pomodoro แปลว่ามะเขือเทศในภาษาอิตาลี? นั่นทำให้ของขวัญนี้ดูน่ารักขึ้นอีก 10 เท่าเลยใช่ไหม 🙂
การจัดสรรเวลาแบบบล็อกไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ในความเป็นจริง มีแอปพลิเคชันสำหรับการจัดสรรเวลาแบบบล็อกหลายตัวในตลาดในปัจจุบัน ตั้งเวลาบนด้านใดก็ได้เพื่อบล็อกเวลา 5-30 นาทีสำหรับงานเดียว คุณจะประหลาดใจว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากมายเพียงใด
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเพิ่มประสิทธิภาพหรือกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้วันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น! ตัวจับเวลานี้ช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างเล็กๆ น้อยๆ ในขณะเดียวกันก็ดูสนุกอีกด้วย 😉
3.สมุดบันทึกอัจฉริยะ Moleskine
โอเค เราทราบว่าเราบอกไว้ว่าไม่ให้ใช้สมุดบันทึก แต่เล่มนี้เจ๋งมาก—และไม่ต้องใช้กระดาษเลย!
คิดถึงสมุดบันทึกเล่มนี้เหมือนกับไวท์บอร์ดขนาดเล็กที่สามารถสแกนเอกสารของคุณได้โดยตรงไปยังโทรศัพท์ของคุณ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ! จินตนาการถึงขั้นตอนการทำงานของคุณในรูปแบบแผนภูมิที่คุณสร้างขึ้นเอง ปล่อยให้ความคิดของคุณโลดแล่นและวาดรูปเล่นเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อรีเฟรชระหว่างวัน หรือจดสูตรไก่พิคคาต้าแสนอร่อยที่เพื่อนเพิ่งบอกคุณทางโทรศัพท์ สมุดบันทึกเล่มนี้พร้อมรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณเป็นไฟล์ PNG หรือ PDF และจัดระเบียบใน ClickUp ได้ 🤓
4.นาฬิกาปลุกพระอาทิตย์ขึ้น
นาฬิกาเหล่านี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและอารมณ์ และตื่นนอนอย่างมีความสุข = วันที่มีความสุข! วันที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการนอนหลับที่ดีในคืนที่ผ่านมาและการตื่นนอนอย่างสงบ
ค่อยๆ ตื่นขึ้นมาด้วยแสงที่เลียนแบบพระอาทิตย์ขึ้น แสงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในเวลาประมาณ 30 นาที คุณยังสามารถตั้งเวลาปลุกให้ตื่นได้ตามเวลาที่ต้องการ บางครั้งยังสามารถตั้งเสียงปลุกได้ด้วย!
เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราต้องออกไปทำงานในความมืดและกลับบ้านในความมืดเช่นกัน ให้แสงจากนาฬิกาพระอาทิตย์ขึ้นนี้เป็นแหล่งบำบัดแสงของคุณเอง!
5.แหวน Oura
นี่ราคาแพง. แต่ถ้าคุณสามารถทำได้ มันคุ้มค่า.
คนที่มีประสิทธิผลหลายคนรัก สิ่งของ และเราไม่ได้หมายถึง สิ่งของ ในแง่ของการสะสมกบเซรามิกกว่า 500 ตัว—แต่หมายถึงอุปกรณ์หรือ เครื่องมือ ที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แหวน Oura จะเป็นสิ่งที่พวกเขาหลงใหลต่อไป
ติดตามการออกกำลังกาย การนอนหลับ ระดับความเครียด ความพร้อม อัตราการเต้นของหัวใจ แม้แต่ความก้าวหน้าของธุรกิจของคุณ เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่แหวนที่ไม่รุกล้ำนี้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนี้ และยังมีสไตล์อีกด้วย 😎
6.Leatherman Rebar มัลติทูล
เกือบเหมือนมี ClickUp อยู่ในกระเป๋า เครื่องมือขนาดเล็กนี้ทำหน้าที่ 17 อย่างและสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ได้มากพอๆ กับที่มันช่วยประหยัดพื้นที่ในลิ้นชักครัวของคุณ
7.แอร์พอดหรือหูฟังไร้สาย
คนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือคนที่สามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้! พวกเขาชอบให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหูฟังไร้สายสามารถช่วยให้สิ่งนั้นเป็นไปได้!
รดน้ำต้นไม้ของคุณขณะที่คุณคุยกับคุณยาย ฟังการประชุมงานของคุณโดยไม่รบกวนเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากที่บ้าน และซ่อนความรักลับๆ ของคุณที่มีต่อเพลงประกอบละครเวที Wicked จากคนแปลกหน้าในระหว่างเดินไปทำงานในตอนเช้า
8.คีย์บอร์ดแบบกลไก
หากคุณยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคีย์บอร์ดแบบกลไกมาก่อน เตรียมตัวเพิ่มมันเข้าไปในรายการสิ่งที่อยากได้ส่วนตัวของคุณได้เลย
สัญญาณที่บ่งบอกถึงความสวยงามของคีย์บอร์ดแบบกลไกคือเสียง คลิก ที่น่าพึงพอใจซึ่งเกิดจากสปริงภายในปุ่มกด
อาจไม่ดูเหมือนอะไรมากมาย แต่เชื่อเราเถอะ นั่นแหละที่จะทำให้คุณได้สิ่งแรก
แป้นพิมพ์เหล่านี้ยังมีการส่องสว่างตามการกดแป้นของคุณ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และสำหรับผู้ที่ใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน สิ่งนี้จะนำความสนุกและความพึงพอใจมาสู่วันทำงานที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าขาดหายไป
นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบยุค 90 ในชีวิตของคุณ
9. หนึ่งปีแห่งHeadspace
บางครั้งของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบได้คือการเตือนใจว่าความรักตัวเองต้องมาก่อน!
Headspace มีบริการการทำสมาธิเพื่อลดความเครียด, ความตระหนักรู้, การนอนหลับ, และอื่น ๆ! ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม
การทำสมาธิเชื่อมโยงกับอารมณ์ที่ดีขึ้น สุขภาพจิตที่ดีขึ้น การนอนหลับที่ดีขึ้น และวันที่มีประสิทธิผลมากขึ้น—ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรารัก!
10.กระเบื้อง
มันเหมือนกับ Find My iPhone แต่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง!
ค้นหาสิ่งของเช่นกุญแจ, กระเป๋าเงิน, ตำแหน่งล่าสุดของคุณ, และอื่น ๆ—และซิงค์ไปยัง Amazon Echo หรือ Google Assistant ของคุณเพื่อลดการคาดเดาว่าสิ่งของจำเป็นของคุณซ่อนอยู่ที่ไหนเมื่อคุณกำลังจะออกจากบ้าน
11. หนังสือที่เหมือนกับEssentialism
การเรียนรู้ด้วยตนเองเล็กน้อยไม่เคยทำร้ายใคร และหนังสือพัฒนาตนเองสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังดูน่าประทับใจมากเมื่อวางไว้บนโต๊ะกาแฟ
ลองดูรายการหนังสือที่ได้รับการรับรองจาก ClickUpเหล่านี้ ที่จะช่วยเริ่มต้นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแน่นอน
12. แก้วกาแฟEmber
ขอให้กาแฟของคุณเข้มข้น และร้อนแรง! ตลอดไป!
หากคนพิเศษของคุณมีวันที่ยาวนานหรือหมกมุ่นกับงานจนลืมดื่มกาแฟ ให้พวกเขาประหยัดเวลาไม่ต้องเดินไปไมโครเวฟและรักษาเครื่องดื่มร้อนให้อร่อยจนถึงหยดสุดท้าย
เครื่องดื่มของคุณจะร้อนอยู่ตลอดเวลาที่คุณต้องการ และคุณสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่คุณต้องการ
มีขนาด 16 ออนซ์ หรือ 10 ออนซ์ เหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือพกพา
13.แบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์
คุณเคยมีวันทำงานแบบนั้นไหม ที่คุณรู้สึกถึงแสงแดดได้แค่ผ่านหน้าต่าง? หรือตอนเดินไปรถ? หรือคุณไม่ได้รู้สึกถึงมันเลย?! มีวิธีแก้ที่ง่ายมาก
ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่โต๊ะทำงานแบบเดิม ๆ! ออกไปข้างนอกและอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกจำกัดด้วยปลั๊กไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
แบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้คุณพกพาอุปกรณ์ทำงานจากที่บ้านไปได้เกือบทุกที่ และหลายรุ่นสามารถชาร์จตัวเองได้ภายในประมาณ 6 ชั่วโมง
14. กระเป๋าเป้ Timbuk2 ระดับพรีเมียม
นี่จะใส่ MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วได้! ซึ่งใหญ่มาก! ทั้งในความหมายตรงและเชิงเปรียบเทียบ!
มันยังดูมีสไตล์ เป็นกลางทางเพศ และมีช่องเก็บของมากมาย
สินค้าเหล่านี้อาจขายหมดอย่างรวดเร็ว แต่กระเป๋าเป้จากแบรนด์เดียวกันนี้จะใส่แล็ปท็อปขนาดเดียวกันได้และมีลักษณะคล้ายกัน
15. ต้นไม้ในบ้านที่ช่วยให้สงบ
หากคุณไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ในระหว่างวันทำงาน ลองนำบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาหาคุณสักเล็กน้อย
พืชช่วยฟอกอากาศ เพิ่มบรรยากาศที่สงบในห้อง และทำให้ผู้คนรู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลพวกมัน และอากาศที่สะอาดคือก้าวแรกสู่จิตใจที่สะอาด!
และสำหรับผู้ที่ไม่มีนิ้วเขียว ต้นไม้อวบน้ำเต็มไปด้วยสีสัน ต้องการน้ำน้อย และดูสวยงาม!
โบนัส:ไอเดียของขวัญสำหรับลูกค้า!
16. เครื่องสร้างเสียงรบกวนสีขาวหรือเครื่องช่วยนอนหลับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนพิเศษของคุณมีเรื่องมากมายในใจ อุปกรณ์ช่วยการนอนหลับเป็นทางออกที่ดีสำหรับการนอนหลับที่ดีขึ้นและมีวันที่ดีขึ้น
อุปกรณ์บางชนิดยังมีนาฬิกาปลุกติดตั้งอยู่ภายในด้วย เพื่อให้คุณตื่นนอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนตอนที่คุณเข้านอน!
17.รูมบ้า จากไอโรบอท
ลดภาระในรายการตรวจสอบของคุณอีกหนึ่งอย่างด้วยเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ Roomba
ให้ Roomba ช่วยคุณรักษาพื้นที่ทำงานที่บ้านให้เป็นระเบียบ และอาจจะทำให้สุนัขของคุณตกใจเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะ! แค่พอให้ได้วิดีโอฮาๆ ลง Instagram เท่านั้นเอง
18. CBD
ไม่ต้องกังวล ไม่มีอะไรแปลกๆ ที่นี่ ถ้าคุณยังไม่ทราบ การใช้ CBD มีประโยชน์มากมาย และมีหลายประเภทสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ตัวเลือก CBD บางชนิดได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิของคุณตลอดทั้งวัน และอุดมไปด้วยวิตามินอื่น ๆ เช่น วิตามินบี 12 เพื่อมอบพลังเริ่มต้นที่คุณต้องการในการพิชิตวันใหม่
19.แท่นวางแล็ปท็อปแบบพกพา
รักษาท่าทางและลดอาการปวดคอของคุณด้วยแท่นวางแล็ปท็อปแบบพกพาที่ปรับเอียงเข้าหาตัวคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการก้มตัวขณะใช้แป้นพิมพ์
ตัวเลือกแบบพกพานี้สามารถพับแบนได้เพื่อความสะดวกในการขนส่ง!
20.เปลแขวนสำหรับเท้า
อ่า สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ที่แขวนเท้า มันอาจจะดูตลกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของมัน แต่คุณอาจจะแอบชอบมันอยู่ลึกๆ ก็ได้
ผ่อนคลาย! พักเท้าของคุณและเคลื่อนไหวอย่างสบาย
พร้อมแล้ว ไปช้อปปิ้งเวลาคุณภาพกัน!
การช้อปปิ้งช่วงวันหยุด อาจ ทำให้เครียดได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับไอเดียของขวัญที่สร้างสรรค์เหล่านี้คือพวกมันแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในตัวคนที่คุณเลือกมากแค่ไหน
แต่ในที่สุด สิ่งที่มีความหมายที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ใครบางคนได้คือของขวัญแห่งเวลา นั่นคือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าของขวัญในปัจจุบัน 🎁
คุณและคนพิเศษสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมนี้เพื่อดูภาพยนตร์วันหยุด, ช่วยเหลือชุมชน, หรืออาจหยุดเช็คอีเมลงานในขณะที่พวกเขาเพลิดเพลินกับกาแฟเช้าในปี 2022
ดังนั้น บันทึกเวลาไว้หนึ่งวันทุกสัปดาห์ในช่วงเทศกาลนี้ด้วยของขวัญจากClickUpและใช้เวลาเพิ่มเติมนั้นทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข! 😌