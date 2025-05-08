10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Milanote ที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

กำลังมองหาทางเลือกแทน Milanote อยู่ใช่ไหม? ไม่มีปัญหา!
Milanote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัย การระดมความคิดการทำงานร่วมกันในโครงการสร้างสรรค์ การจัดระเบียบ การทำแผนผังความคิด และการสร้างแผนภาพ
แฟน ๆ ชื่นชอบเวอร์ชันฟรีและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Milanote แต่ไม่เหมาะกับทุกคน โชคดีที่มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ มากมาย เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Milanote สำหรับปี 2024 เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ของคุณ
พร้อมที่จะสำรวจเครื่องมือจดบันทึกใหม่ๆ หรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
มิลาโนต์คืออะไร?
Milanote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลและเครื่องมือทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยม ช่วยให้คุณจัดระเบียบไอเดียต่าง ๆ ด้วยกระดานภาพขนาดใหญ่ คุณสามารถแชร์โน้ตแบบสติ๊กเกอร์ รายการสิ่งที่ต้องทำ ลิงก์ ไฟล์ รูปภาพ และตัวเตือนกับทีมของคุณได้
ผู้ใช้ Milanote หลายคนชื่นชมในฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง ราคาที่แข่งขันได้ และการปรับแต่งได้ตามต้องการ โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในหมู่ดีไซเนอร์ นักเขียน และมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ต้องการบันทึกไอเดีย แรงบันดาลใจ และแผนงานต่างๆ ในพื้นที่ทำงานแบบภาพ
ไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน และ Milanote ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มันยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดและการจัดระเบียบแบบภาพ แต่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือรูปแบบการจัดวางที่แตกต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และนั่นก็ไม่เป็นไร!
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Milanote
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Milanote เราเชื่อว่าคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมในเครื่องมือจดบันทึกของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะค้นหาเครื่องมือถัดไปที่จะช่วยให้การจดบันทึกของคุณเป็นระเบียบ:
- ปฏิทินที่ดูง่าย: เครื่องมือจดบันทึกหลายชนิดมีฟีเจอร์การจัดตารางเวลาเฉพาะเวลาและการจัดการโครงการโดยใช้ปฏิทิน
- การผสานรวม: ทางเลือกหลายตัวของ Milanote มีการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
- การติดตามความคืบหน้า: คุณจะพบตัวเลือกหลายอย่างสำหรับการติดตามอัตราการเสร็จสิ้น สถานะของงาน และไทม์ไลน์—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน
แน่นอนว่า Milanote มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมที่คุณไม่อยากจะเสียไป! นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่:
- อินเทอร์เฟซที่หรูหรา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใหม่ของคุณมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- ความร่วมมือ: อย่าเสียสละการทำงานเป็นทีม! การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มีฟีเจอร์บันทึกความร่วมมือ
- การระดมความคิด: คุณต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยให้การระดมความคิดมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: มองหาสิ่งที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อประหยัดเวลา
- จัดการโครงการ: การจัดระเบียบบันทึกภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่ต้องการผู้ใช้หลายคน
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Milanote
คุณพร้อมที่จะยกระดับการจัดการงานของคุณไปอีกขั้นหรือยัง? ตื่นเต้นได้เลย เพราะเรามีข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Milanote มาแนะนำ!
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น และทำให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. มาดูกันเถอะว่าเครื่องมือใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด.
1.คลิกอัพ
เราให้ความสำคัญกับรีวิวจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเลือก ClickUp ให้เป็นอันดับหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว ในปีนี้เพียงปีเดียว ClickUp ก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับหนึ่งของ G2ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดประจำปี 2024!
ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่มีทุกอย่างที่คุณต้องการใน Milanote
ผสานการระดมความคิดกับการติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Mind Maps คุณจะใช้องค์ประกอบเป้าหมายและงานของโครงการเพื่อสร้างกระบวนการแบบขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งทำให้แผนงานของคุณมีชีวิตชีวาและเทมเพลตแผนผังความคิดของเราช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
เชื่อมต่อทีมของคุณด้วยClickUp Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมของทุกคนไม่ว่าคุณจะทำงานเคียงข้างกันหรืออยู่คนละประเทศ ทุกคนสามารถเพิ่มบันทึก ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าใบ และระดมความคิดร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
จัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองแบบบนลงล่างโดยใช้กระดาน ClickUp Kanban ฟีเจอร์การลากและวาง การจัดเรียงงาน และการกรอง ทำให้ระบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้ของเราคล่องตัวเท่าทีมของคุณ
และอย่าลืมClickUp Automations! คุณสามารถปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่างานประจำให้เป็นอัตโนมัติและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างวิกิที่สวยงาม เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Docsและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการไอเดียร่วมกับทีมของคุณได้
- สร้างภาพ จัดระเบียบ และสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังแนวคิด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์,เทมเพลตติดตามนิสัย, และเทมเพลตการทำงานเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในเป้าหมาย
- ให้ทีมข้ามแพลตฟอร์มทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยระบบที่รองรับการใช้งานบน Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android และเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่
- ผสานการทำงานกับ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อทำให้การจัดการเวิร์กโฟลง่ายขึ้นสำหรับทุกคนรวมถึง Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab และ Outlook
- ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้และแดชบอร์ดเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ในปลายนิ้ว
- เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยใช้แผนฟรีตลอดชีพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้ฟีเจอร์ของ ClickUp (ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนฟรีมากมาย!)
- บางฟีเจอร์มีให้ใช้เฉพาะบนเบราว์เซอร์และแอปเดสก์ท็อปเท่านั้น (เช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบร่วมมือ)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Evernote
Evernote เป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกชั้นนำที่มีมาตั้งแต่ปี 2008 แอปจดบันทึกที่เรียบง่ายนี้ได้กำหนดมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมนี้ควบคู่ไปกับ Microsoft OneNote เป็นที่นิยมในหมู่ทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดระเบียบงาน และ (คุณเดาถูกแล้ว) จดบันทึก
แทนที่จะใช้บอร์ดภาพเหมือน Milanote, Evernote ใช้สมุดบันทึกและแท็กในการจัดระเบียบความคิดและข้อมูลของคุณ มันมีมานานแล้วแต่มีการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงไฟล์แบบออฟไลน์, โหมดมืด, และการรองรับการเขียนด้วยลายมือ ✏️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้คุณสมบัติการจดบันทึกเฉพาะทาง เช่น การสแกนเอกสาร, คลิปเว็บ, การผสานปฏิทิน, และบันทึกด้วยลายมือ
- จัดระเบียบความคิดและบันทึกของคุณโดยใช้แท็กที่ทำให้ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ง่าย
- เข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กโดยใช้เวอร์ชันฟรี
- ทำงานข้ามแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือที่รองรับ Windows, iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Evernote
- การจัดระเบียบเอกสารและการจัดรูปแบบไม่มีฟีเจอร์มากเท่ากับเครื่องมือจดบันทึกอื่นๆ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความเข้ากันได้ต่ำกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- ทางเลือกของ Milanote นี้ส่งข้อความขายซ้ำๆ ให้กับผู้ใช้ฟรีและจำกัดผู้ใช้ฟรีไว้ที่ 50 สมุดบันทึก
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
3. โรดีโอ ไดร์ฟ
Rodeo Drive เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งสนับสนุนทีมสร้างสรรค์ ยุติการทำงานที่กระจัดกระจายและนำทางโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้เพียงอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เมื่อเปรียบเทียบกับบอร์ดภาพแบบอิสระของ Milanote, Rodeo Drive ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและการจัดการทางการเงิน คุณสามารถบันทึกโน้ตเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของคุณ, จัดการกับปริมาณงานของทีมคุณด้วยการจัดตารางงานที่แม่นยำ, และใช้การจัดการโปรเจ็กต์ตามปฏิทินเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของโรดีโอไดรฟ์
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการจัดสรรงานที่ตรงไปตรงมา, กำหนดเวลาโครงการ, และแอปบันทึกข้อความที่ง่าย
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการของคุณโดยใช้ฟังก์ชันรายงานเพื่อตรวจสอบเวลาที่ติดตามและประสิทธิภาพของทีม
- ผสานการทำงานกับ QuickBooks และ Xeroเพื่อทำให้กระบวนการทำบัญชีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดทำงบประมาณและการรายงานทางการเงินเพื่อติดตามสุขภาพทางการเงินของโครงการของคุณตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ข้อจำกัดของโรดีโอไดร์ฟ
- แผนฟรีมีผู้ใช้จำกัดเพียง 10 คน และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้มีฟีเจอร์ไม่มากเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกอื่นๆ
ราคาสินค้าบนถนนโรดีโอไดรฟ์
- ฟรี
- ผู้ประสบความสำเร็จ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
เรตติ้งและรีวิวโรดีโอไดรฟ์
- G2: 4. 5/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)
4. มิโร
Miro เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดสำหรับทีมที่ต้องการบันทึก จัดโครงสร้าง และจัดระเบียบความคิดของพวกเขา อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยแชทและการแสดงความคิดเห็น จัดระเบียบแผนผังความคิดโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเพิ่มเนื้อหาลงในผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อแสดงความคิดของคุณ
ในฐานะทางเลือกที่ยืดหยุ่นสูงสำหรับ Milanote, Miro โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเช่น การแชร์หน้าจอ, โหมดนำเสนอ, และการประชุมทีม. มันมีห้องสมุดของเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับโปรเจ็กต์ใดก็ตาม.
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ ใช้แผนผังความคิดเพื่อจับแนวคิด และใช้กระดานวางแผนเพื่อสร้างภาพแสดงของแต่ละโครงการ
- นำเข้าไฟล์สเปรดชีตจาก Microsoft Excel และ Google Sheets ได้เพียงคลิกเดียว ด้วยการเชื่อมต่อของ Miro
- ใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามไอเดียแคมเปญของคุณ จดบันทึกเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และให้ทีมของคุณทำงานเป็นไปตามแผนในทุกโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ
- สร้างเครื่องมือและปลั๊กอินที่กำหนดเองโดยใช้ HTML, JavaScript และ CSS
ข้อจำกัดของ Miro
- แผนฟรีมีข้อจำกัดอยู่ที่พื้นที่ทำงานเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งบางทีมที่มีผู้ใช้หลายคนอาจพบว่าจำกัดเกินไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวแก้ไขข้อความและฟังก์ชันการลากและวาง รวมถึงความต้องการให้รองรับ Markdown ในแอปบันทึก
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
5. ความคิด
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยสำหรับการทำงานร่วมกัน การจดบันทึก และรายการสิ่งที่ต้องทำ ทีมงานใช้มันเพื่อจัดระเบียบงานเป็นกระดานคัมบัง มุมมองปฏิทิน และตารางซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้เชื่อมต่อบันทึกที่ยืดหยุ่น รายการสิ่งที่ต้องทำ และวิกิเข้าด้วยกัน ทำให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ในฐานะทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งของ Milanote, Notion รวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในแดชบอร์ดเดียวด้วยเลย์เอาต์ที่เรียบง่าย พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นสเปรดชีต โครงสร้างแบบบล็อกของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง, หน้าเว็บ, และอื่น ๆ ได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- รักษาการประชุมระดมความคิดและไอเดียสร้างสรรค์ของทีมให้พร้อมนำเสนอด้วยฟีเจอร์ตรวจสอบไวยากรณ์ที่เรียบง่าย
- ใช้ Notion API เพื่อผสานหน้าเว็บและฐานข้อมูลของคุณกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วเพื่อความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
- ออกแบบพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบกำหนดเอง, กำหนดเวลาโครงการ, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และรายการงานที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
- ทำงานร่วมกับทีมข้ามแพลตฟอร์มโดยใช้แดชบอร์ดที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าใช้เวลาในการเริ่มต้นใช้งานนาน และต้องตั้งค่ามากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- บางรีวิวระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันมือถือนั้นสับสนหรือใช้งานยาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
6. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการชั้นนำที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถดำเนินการตามแนวคิดและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้โดดเด่นในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ พร้อมระบบติดตามความคืบหน้าของงานที่ยอดเยี่ยม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมอง จัดลำดับความสำคัญของงาน และจดบันทึกเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการได้อย่างสะดวก
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับ Milanote และไม่ติดกับการสูญเสียคุณสมบัติการระดมความคิดแบบอิสระ Asana อาจเป็นทางเลือกที่ดี ใช้หมุดหมายโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการพึ่งพาของงานเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีมทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเตือนสมาชิกทุกคนในทีมเมื่อมีการอัปเดตงาน และแสดงความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง @ เพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับสมาชิกในทีม
- เลือกมุมมองระหว่างกระดาน, รายการ, หรือไทม์ไลน์เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และช่วยประหยัดเวลาให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- บางทีมรายงานว่าขาดคุณสมบัติการปรับแต่งสำหรับแดชบอร์ดและคุณสมบัติการติดตามโครงการ
- บางรีวิวได้กล่าวถึงการขาดคุณสมบัติขั้นสูงและความยืดหยุ่นเมื่อใช้แผนฟรี (บนอุปกรณ์หลายเครื่อง)
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $13.49/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $30.49/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
7. Google Keep
Google Keepเป็นแอปจดบันทึกส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคมากกว่าทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกัน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบความคิดและจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ปรับแต่งอินเทอร์เฟซ เพิ่มรูปภาพ และใช้พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับทุกความคิดของคุณ
คุณสามารถใช้ Google Keep ได้ฟรีเพื่อติดตามบันทึกส่วนตัว ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดต่างๆ นี่คือทางเลือกของ Milanote สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและไม่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ใช้ Google Keep บน Android, iOS และ Chrome เพื่อจดบันทึกได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงฟีเจอร์การจดบันทึกทั้งหมดได้ฟรี เพียงแค่มีบัญชี Gmail
- บันทึกไฟล์ของคุณไปยัง Google Drive ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว เพื่อการเข้าถึงบันทึกของคุณที่สะดวกยิ่งขึ้น
- จดบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดายขณะที่คุณท่องเว็บ ช่วยประหยัดเวลาและจัดระเบียบความคิดของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Keep
- บันทึกช่วยจำไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เว้นแต่คุณกำลังใช้ Chromebook
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกัน, การทำงานทางไกล, หรือการจัดการโครงการ
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
8. นูคลิโน
Nuclino เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เบาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ มีคุณสมบัติการค้นหาที่รวดเร็วและอนุญาตให้ผู้ใช้รวมโครงการ ความรู้ และเอกสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Nuclino เน้นที่สิ่งจำเป็นโดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนการทำงาน อาจขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่พบในทางเลือกอื่นของ Milanote ในรายการนี้ แต่สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่มีได้อย่างสวยงาม
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- สลับระหว่างมุมมองรายการ กระดาน ตาราง และกราฟ เพื่อเปลี่ยนวิธีที่คุณสำรวจแนวคิดและความรู้ของทีมในรูปแบบภาพ
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
- ลดการสลับบริบทและบอกลาความวุ่นวายในการจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันที่แชร์โดยทีมของคุณ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมข้ามแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์ Windows, macOS, Linux, iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Nuclino
- บางบทวิจารณ์กล่าวถึงการขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่
- อาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และทีมที่อิงตามรีวิวของลูกค้า
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. Roam Research
Roam Research เป็นเครื่องมือจดบันทึกบนคลาวด์ที่ช่วยให้การวิจัยและเอกสารของคุณเป็นระเบียบ สร้างบันทึกแบบหัวข้อย่อย เชื่อมโยงบันทึกของคุณ บันทึกงานโดยอัตโนมัติ และเก็บบันทึกของคุณไว้ในแท็บด้านข้างเพื่ออ้างอิงอย่างรวดเร็วขณะทำการวิจัยบนเว็บ
Roam ทำหน้าที่เป็นวิกิพร้อมลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อบันทึกและแนวคิดของตนโดยใช้ลำดับชั้นที่ซ้อนทับกัน ใช้สำหรับการจัดการความรู้ร่วมกันภายในทีมระยะไกล เพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันแนวคิด จัดระเบียบความคิด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Roam
- สลับใช้งานระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การจัดการโครงการ การสรุปแบบก้าวหน้า และการจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง
- ติดตามการวิจัยของคุณด้วยลิงก์สองทิศทาง แท็กที่เชื่อมโยงกลับ และหน้าเพจแยกแต่ละรายการ
- สร้างเครือข่ายความรู้ที่เชื่อมโยงกันซึ่งทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมและพึ่งพาได้ทั่วทุกโครงการของคุณ
- ทำงานร่วมกับทีมข้ามแพลตฟอร์มโดยใช้พื้นที่ทำงานออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ข้อจำกัดในการท่องเว็บ
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายอาจขัดขวางการทำงานสำหรับบางทีมตามรีวิวของผู้ใช้
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี และบางรีวิวได้กล่าวถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับการขาดความโปร่งใสด้านราคา
ราคา Roam
- ข้อดี: $15/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Roam
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
10. Trello
Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Kanban ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้ว่าจะขาดความยืดหยุ่นเหมือน Milanote แต่ผู้ใช้หลายคนพบว่าโครงสร้างที่เข้มงวดนี้ช่วยให้งานของพวกเขาเป็นระเบียบได้ง่ายขึ้น
เลือกจากคลัง Power-ups (หรือที่เรียกว่าปลั๊กอิน) อันหลากหลายของ Trello เพื่อเพิ่มฟีเจอร์และการเชื่อมต่อที่คุณต้องการสำหรับแต่ละโปรเจกต์หรือทีม แม้จะไม่มี Power-ups Trello ก็ช่วยให้คุณมองเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดการงานที่กำลังจะมาถึง และสร้างบอร์ดและบัตรแบบกำหนดเองเพื่อติดตามวันที่ครบกำหนด รายละเอียดโปรเจกต์ และไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สลับระหว่างมุมมองบอร์ด ปฏิทิน แดชบอร์ด ไทม์ไลน์ ตาราง แผนที่ และพื้นที่ทำงาน เพื่อรับมุมมองใหม่สำหรับโครงการของคุณ
- รับมุมมองแบบบนลงล่างของโครงการของคุณโดยใช้กรอบการทำงานกระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้าจากทุกมุมมอง
- จัดระเบียบงานของคุณโดยใช้บอร์ดและบัตรที่ทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึง, แชร์, อัปเดต, และแสดงความคิดเห็นได้
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการเพื่อรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงานเดียวที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดของ Trello
- การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการเพิ่มเติม เช่น รายงานและการวิเคราะห์ เป็นอุปสรรคต่อโครงการบางโครงการ ตามที่รีวิวระบุ
- บางไอเท็มเพิ่มพลังไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ฟรี
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- องค์กร: $17. 50+/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
ยกระดับการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้น
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ Milanote ที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณ คุณสมควรได้รับเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายและบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมืออาชีพ
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทสมัครใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้!