10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Milanote ที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Engineering Team
Engineering Team
8 พฤษภาคม 2568

กำลังมองหาทางเลือกแทน Milanote อยู่ใช่ไหม? ไม่มีปัญหา!

Milanote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัย การระดมความคิดการทำงานร่วมกันในโครงการสร้างสรรค์ การจัดระเบียบ การทำแผนผังความคิด และการสร้างแผนภาพ

แฟน ๆ ชื่นชอบเวอร์ชันฟรีและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Milanote แต่ไม่เหมาะกับทุกคน โชคดีที่มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ มากมาย เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Milanote สำหรับปี 2024 เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ของคุณ

พร้อมที่จะสำรวจเครื่องมือจดบันทึกใหม่ๆ หรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

มิลาโนต์คืออะไร?

Milanote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลและเครื่องมือทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยม ช่วยให้คุณจัดระเบียบไอเดียต่าง ๆ ด้วยกระดานภาพขนาดใหญ่ คุณสามารถแชร์โน้ตแบบสติ๊กเกอร์ รายการสิ่งที่ต้องทำ ลิงก์ ไฟล์ รูปภาพ และตัวเตือนกับทีมของคุณได้

ผู้ใช้ Milanote หลายคนชื่นชมในฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง ราคาที่แข่งขันได้ และการปรับแต่งได้ตามต้องการ โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในหมู่ดีไซเนอร์ นักเขียน และมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ต้องการบันทึกไอเดีย แรงบันดาลใจ และแผนงานต่างๆ ในพื้นที่ทำงานแบบภาพ

ตัวอย่างแดชบอร์ด Milanote
ผ่านทางMilanote

ไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน และ Milanote ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มันยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดและการจัดระเบียบแบบภาพ แต่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือรูปแบบการจัดวางที่แตกต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และนั่นก็ไม่เป็นไร!

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Milanote

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Milanote เราเชื่อว่าคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมในเครื่องมือจดบันทึกของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะค้นหาเครื่องมือถัดไปที่จะช่วยให้การจดบันทึกของคุณเป็นระเบียบ:

  • ปฏิทินที่ดูง่าย: เครื่องมือจดบันทึกหลายชนิดมีฟีเจอร์การจัดตารางเวลาเฉพาะเวลาและการจัดการโครงการโดยใช้ปฏิทิน
  • การผสานรวม: ทางเลือกหลายตัวของ Milanote มีการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
  • การติดตามความคืบหน้า: คุณจะพบตัวเลือกหลายอย่างสำหรับการติดตามอัตราการเสร็จสิ้น สถานะของงาน และไทม์ไลน์—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน

แน่นอนว่า Milanote มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมที่คุณไม่อยากจะเสียไป! นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่:

  • อินเทอร์เฟซที่หรูหรา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใหม่ของคุณมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
  • ความร่วมมือ: อย่าเสียสละการทำงานเป็นทีม! การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มีฟีเจอร์บันทึกความร่วมมือ
  • การระดมความคิด: คุณต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยให้การระดมความคิดมีประสิทธิภาพ
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: มองหาสิ่งที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อประหยัดเวลา
  • จัดการโครงการ: การจัดระเบียบบันทึกภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่ต้องการผู้ใช้หลายคน

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Milanote

คุณพร้อมที่จะยกระดับการจัดการงานของคุณไปอีกขั้นหรือยัง? ตื่นเต้นได้เลย เพราะเรามีข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Milanote มาแนะนำ!

เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น และทำให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. มาดูกันเถอะว่าเครื่องมือใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด.

1.คลิกอัพ

นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตหรือผ่อนคลายด้วยการวาดภาพเล่นด้วยมือเปล่าบน ClickUp Whiteboards บนมือถือของคุณ
นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตหรือผ่อนคลายด้วยการวาดภาพเล่นด้วยมือเปล่าบน ClickUp Whiteboards บนมือถือของคุณ

เราให้ความสำคัญกับรีวิวจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเลือก ClickUp ให้เป็นอันดับหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว ในปีนี้เพียงปีเดียว ClickUp ก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับหนึ่งของ G2ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดประจำปี 2024!

ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่มีทุกอย่างที่คุณต้องการใน Milanote

ผสานการระดมความคิดกับการติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Mind Maps คุณจะใช้องค์ประกอบเป้าหมายและงานของโครงการเพื่อสร้างกระบวนการแบบขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งทำให้แผนงานของคุณมีชีวิตชีวาและเทมเพลตแผนผังความคิดของเราช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

ClickUp Whiteboards สำหรับเพิ่มเอกสารและตัวชี้วัดภาพเพื่อการร่วมมือในทีม
ปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มเอกสาร งาน และอื่นๆ

เชื่อมต่อทีมของคุณด้วยClickUp Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมของทุกคนไม่ว่าคุณจะทำงานเคียงข้างกันหรืออยู่คนละประเทศ ทุกคนสามารถเพิ่มบันทึก ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าใบ และระดมความคิดร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้

จัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองแบบบนลงล่างโดยใช้กระดาน ClickUp Kanban ฟีเจอร์การลากและวาง การจัดเรียงงาน และการกรอง ทำให้ระบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้ของเราคล่องตัวเท่าทีมของคุณ

และอย่าลืมClickUp Automations! คุณสามารถปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่างานประจำให้เป็นอัตโนมัติและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างวิกิที่สวยงาม เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Docsและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการไอเดียร่วมกับทีมของคุณได้
  • สร้างภาพ จัดระเบียบ และสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังแนวคิด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์,เทมเพลตติดตามนิสัย, และเทมเพลตการทำงานเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในเป้าหมาย
  • ให้ทีมข้ามแพลตฟอร์มทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยระบบที่รองรับการใช้งานบน Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android และเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่
  • ผสานการทำงานกับ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อทำให้การจัดการเวิร์กโฟลง่ายขึ้นสำหรับทุกคนรวมถึง Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab และ Outlook
  • ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้และแดชบอร์ดเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ในปลายนิ้ว
  • เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยใช้แผนฟรีตลอดชีพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้ฟีเจอร์ของ ClickUp (ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนฟรีมากมาย!)
  • บางฟีเจอร์มีให้ใช้เฉพาะบนเบราว์เซอร์และแอปเดสก์ท็อปเท่านั้น (เช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบร่วมมือ)

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. Evernote

ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารเอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกชั้นนำที่มีมาตั้งแต่ปี 2008 แอปจดบันทึกที่เรียบง่ายนี้ได้กำหนดมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมนี้ควบคู่ไปกับ Microsoft OneNote เป็นที่นิยมในหมู่ทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดระเบียบงาน และ (คุณเดาถูกแล้ว) จดบันทึก

แทนที่จะใช้บอร์ดภาพเหมือน Milanote, Evernote ใช้สมุดบันทึกและแท็กในการจัดระเบียบความคิดและข้อมูลของคุณ มันมีมานานแล้วแต่มีการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงไฟล์แบบออฟไลน์, โหมดมืด, และการรองรับการเขียนด้วยลายมือ ✏️

ลองแล้วหรือยัง? ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Evernoteอีกมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจตัวเลือกอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • ใช้คุณสมบัติการจดบันทึกเฉพาะทาง เช่น การสแกนเอกสาร, คลิปเว็บ, การผสานปฏิทิน, และบันทึกด้วยลายมือ
  • จัดระเบียบความคิดและบันทึกของคุณโดยใช้แท็กที่ทำให้ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ง่าย
  • เข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กโดยใช้เวอร์ชันฟรี
  • ทำงานข้ามแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือที่รองรับ Windows, iOS และ Android

ข้อจำกัดของ Evernote

  • การจัดระเบียบเอกสารและการจัดรูปแบบไม่มีฟีเจอร์มากเท่ากับเครื่องมือจดบันทึกอื่นๆ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความเข้ากันได้ต่ำกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ทางเลือกของ Milanote นี้ส่งข้อความขายซ้ำๆ ให้กับผู้ใช้ฟรีและจำกัดผู้ใช้ฟรีไว้ที่ 50 สมุดบันทึก

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

3. โรดีโอ ไดร์ฟ

ทางเลือกของ Milanote: ภาพหน้าจอของโครงการใน Rodeo Drive
ผ่านทางถนนโรดีโอไดรฟ์

Rodeo Drive เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งสนับสนุนทีมสร้างสรรค์ ยุติการทำงานที่กระจัดกระจายและนำทางโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้เพียงอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เมื่อเปรียบเทียบกับบอร์ดภาพแบบอิสระของ Milanote, Rodeo Drive ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและการจัดการทางการเงิน คุณสามารถบันทึกโน้ตเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของคุณ, จัดการกับปริมาณงานของทีมคุณด้วยการจัดตารางงานที่แม่นยำ, และใช้การจัดการโปรเจ็กต์ตามปฏิทินเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติเด่นของโรดีโอไดรฟ์

  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการจัดสรรงานที่ตรงไปตรงมา, กำหนดเวลาโครงการ, และแอปบันทึกข้อความที่ง่าย
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการของคุณโดยใช้ฟังก์ชันรายงานเพื่อตรวจสอบเวลาที่ติดตามและประสิทธิภาพของทีม
  • ผสานการทำงานกับ QuickBooks และ Xeroเพื่อทำให้กระบวนการทำบัญชีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดทำงบประมาณและการรายงานทางการเงินเพื่อติดตามสุขภาพทางการเงินของโครงการของคุณตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

ข้อจำกัดของโรดีโอไดร์ฟ

  • แผนฟรีมีผู้ใช้จำกัดเพียง 10 คน และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้มีฟีเจอร์ไม่มากเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกอื่นๆ

ราคาสินค้าบนถนนโรดีโอไดรฟ์

  • ฟรี
  • ผู้ประสบความสำเร็จ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน

เรตติ้งและรีวิวโรดีโอไดรฟ์

  • G2: 4. 5/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)

4. มิโร

แดชบอร์ด Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดสำหรับทีมที่ต้องการบันทึก จัดโครงสร้าง และจัดระเบียบความคิดของพวกเขา อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยแชทและการแสดงความคิดเห็น จัดระเบียบแผนผังความคิดโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเพิ่มเนื้อหาลงในผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อแสดงความคิดของคุณ

ในฐานะทางเลือกที่ยืดหยุ่นสูงสำหรับ Milanote, Miro โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเช่น การแชร์หน้าจอ, โหมดนำเสนอ, และการประชุมทีม. มันมีห้องสมุดของเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับโปรเจ็กต์ใดก็ตาม.

สำหรับผู้ที่ได้ลองใช้สิ่งนี้แล้ว ยังมีทางเลือกอื่น ๆของMiroอีกมากมาย — คุณมีตัวเลือก!

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ใช้กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ ใช้แผนผังความคิดเพื่อจับแนวคิด และใช้กระดานวางแผนเพื่อสร้างภาพแสดงของแต่ละโครงการ
  • นำเข้าไฟล์สเปรดชีตจาก Microsoft Excel และ Google Sheets ได้เพียงคลิกเดียว ด้วยการเชื่อมต่อของ Miro
  • ใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามไอเดียแคมเปญของคุณ จดบันทึกเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และให้ทีมของคุณทำงานเป็นไปตามแผนในทุกโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ
  • สร้างเครื่องมือและปลั๊กอินที่กำหนดเองโดยใช้ HTML, JavaScript และ CSS

ข้อจำกัดของ Miro

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดอยู่ที่พื้นที่ทำงานเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งบางทีมที่มีผู้ใช้หลายคนอาจพบว่าจำกัดเกินไป
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวแก้ไขข้อความและฟังก์ชันการลากและวาง รวมถึงความต้องการให้รองรับ Markdown ในแอปบันทึก

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

5. ความคิด

ทางเลือกของ Milanote: ภาพหน้าจอของระบบออกแบบของ Notion
ผ่านทางNotion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยสำหรับการทำงานร่วมกัน การจดบันทึก และรายการสิ่งที่ต้องทำ ทีมงานใช้มันเพื่อจัดระเบียบงานเป็นกระดานคัมบัง มุมมองปฏิทิน และตารางซอฟต์แวร์การจัดการงานนี้เชื่อมต่อบันทึกที่ยืดหยุ่น รายการสิ่งที่ต้องทำ และวิกิเข้าด้วยกัน ทำให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

ในฐานะทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งของ Milanote, Notion รวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในแดชบอร์ดเดียวด้วยเลย์เอาต์ที่เรียบง่าย พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นสเปรดชีต โครงสร้างแบบบล็อกของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง, หน้าเว็บ, และอื่น ๆ ได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการ

หากคุณได้ลองใช้Notionแล้ว ยังมีทางเลือกอื่น ๆมากมายให้คุณได้ลองใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • รักษาการประชุมระดมความคิดและไอเดียสร้างสรรค์ของทีมให้พร้อมนำเสนอด้วยฟีเจอร์ตรวจสอบไวยากรณ์ที่เรียบง่าย
  • ใช้ Notion API เพื่อผสานหน้าเว็บและฐานข้อมูลของคุณกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วเพื่อความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
  • ออกแบบพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบกำหนดเอง, กำหนดเวลาโครงการ, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และรายการงานที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
  • ทำงานร่วมกับทีมข้ามแพลตฟอร์มโดยใช้แดชบอร์ดที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ข้อจำกัดของ Notion

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าใช้เวลาในการเริ่มต้นใช้งานนาน และต้องตั้งค่ามากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • บางรีวิวระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันมือถือนั้นสับสนหรือใช้งานยาก

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)

6. อาสนะ

ภาพหน้าจอของบอร์ดใน Asana
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการชั้นนำที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถดำเนินการตามแนวคิดและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้โดดเด่นในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ พร้อมระบบติดตามความคืบหน้าของงานที่ยอดเยี่ยม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมอง จัดลำดับความสำคัญของงาน และจดบันทึกเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการได้อย่างสะดวก

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับ Milanote และไม่ติดกับการสูญเสียคุณสมบัติการระดมความคิดแบบอิสระ Asana อาจเป็นทางเลือกที่ดี ใช้หมุดหมายโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการพึ่งพาของงานเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีมทั้งหมดของคุณ

คุณคุ้นเคยกับ Asana แล้วหรือยัง? คุณสามารถเลือกจากทางเลือกอื่นๆ ของ Asanaได้หลายตัวเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเตือนสมาชิกทุกคนในทีมเมื่อมีการอัปเดตงาน และแสดงความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง @ เพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับสมาชิกในทีม
  • เลือกมุมมองระหว่างกระดาน, รายการ, หรือไทม์ไลน์เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และช่วยประหยัดเวลาให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • บางทีมรายงานว่าขาดคุณสมบัติการปรับแต่งสำหรับแดชบอร์ดและคุณสมบัติการติดตามโครงการ
  • บางรีวิวได้กล่าวถึงการขาดคุณสมบัติขั้นสูงและความยืดหยุ่นเมื่อใช้แผนฟรี (บนอุปกรณ์หลายเครื่อง)

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $13.49/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $30.49/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

7. Google Keep

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keepเป็นแอปจดบันทึกส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคมากกว่าทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกัน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบความคิดและจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ปรับแต่งอินเทอร์เฟซ เพิ่มรูปภาพ และใช้พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับทุกความคิดของคุณ

คุณสามารถใช้ Google Keep ได้ฟรีเพื่อติดตามบันทึกส่วนตัว ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดต่างๆ นี่คือทางเลือกของ Milanote สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและไม่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • ใช้ Google Keep บน Android, iOS และ Chrome เพื่อจดบันทึกได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
  • เพลิดเพลินกับการเข้าถึงฟีเจอร์การจดบันทึกทั้งหมดได้ฟรี เพียงแค่มีบัญชี Gmail
  • บันทึกไฟล์ของคุณไปยัง Google Drive ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว เพื่อการเข้าถึงบันทึกของคุณที่สะดวกยิ่งขึ้น
  • จดบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดายขณะที่คุณท่องเว็บ ช่วยประหยัดเวลาและจัดระเบียบความคิดของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • บันทึกช่วยจำไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เว้นแต่คุณกำลังใช้ Chromebook
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกัน, การทำงานทางไกล, หรือการจัดการโครงการ

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

8. นูคลิโน

ภาพหน้าจอของกราฟของ Nuclino
ผ่านทางNuclino

Nuclino เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เบาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ มีคุณสมบัติการค้นหาที่รวดเร็วและอนุญาตให้ผู้ใช้รวมโครงการ ความรู้ และเอกสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

Nuclino เน้นที่สิ่งจำเป็นโดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนการทำงาน อาจขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่พบในทางเลือกอื่นของ Milanote ในรายการนี้ แต่สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่มีได้อย่างสวยงาม

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • สลับระหว่างมุมมองรายการ กระดาน ตาราง และกราฟ เพื่อเปลี่ยนวิธีที่คุณสำรวจแนวคิดและความรู้ของทีมในรูปแบบภาพ
  • ร่วมมือกับสมาชิกทีมจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
  • ลดการสลับบริบทและบอกลาความวุ่นวายในการจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันที่แชร์โดยทีมของคุณ
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมข้ามแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์ Windows, macOS, Linux, iOS และ Android

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • บางบทวิจารณ์กล่าวถึงการขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่
  • อาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และทีมที่อิงตามรีวิวของลูกค้า

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

9. Roam Research

ภาพหน้าจอของบันทึกตัวอย่างของ Roam
ผ่านทางRoam Research

Roam Research เป็นเครื่องมือจดบันทึกบนคลาวด์ที่ช่วยให้การวิจัยและเอกสารของคุณเป็นระเบียบ สร้างบันทึกแบบหัวข้อย่อย เชื่อมโยงบันทึกของคุณ บันทึกงานโดยอัตโนมัติ และเก็บบันทึกของคุณไว้ในแท็บด้านข้างเพื่ออ้างอิงอย่างรวดเร็วขณะทำการวิจัยบนเว็บ

Roam ทำหน้าที่เป็นวิกิพร้อมลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อบันทึกและแนวคิดของตนโดยใช้ลำดับชั้นที่ซ้อนทับกัน ใช้สำหรับการจัดการความรู้ร่วมกันภายในทีมระยะไกล เพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันแนวคิด จัดระเบียบความคิด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Roam

  • สลับใช้งานระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การจัดการโครงการ การสรุปแบบก้าวหน้า และการจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง
  • ติดตามการวิจัยของคุณด้วยลิงก์สองทิศทาง แท็กที่เชื่อมโยงกลับ และหน้าเพจแยกแต่ละรายการ
  • สร้างเครือข่ายความรู้ที่เชื่อมโยงกันซึ่งทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมและพึ่งพาได้ทั่วทุกโครงการของคุณ
  • ทำงานร่วมกับทีมข้ามแพลตฟอร์มโดยใช้พื้นที่ทำงานออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ข้อจำกัดในการท่องเว็บ

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายอาจขัดขวางการทำงานสำหรับบางทีมตามรีวิวของผู้ใช้
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี และบางรีวิวได้กล่าวถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับการขาดความโปร่งใสด้านราคา

ราคา Roam

  • ข้อดี: $15/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ Roam

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

10. Trello

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดของ Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Kanban ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้ว่าจะขาดความยืดหยุ่นเหมือน Milanote แต่ผู้ใช้หลายคนพบว่าโครงสร้างที่เข้มงวดนี้ช่วยให้งานของพวกเขาเป็นระเบียบได้ง่ายขึ้น

เลือกจากคลัง Power-ups (หรือที่เรียกว่าปลั๊กอิน) อันหลากหลายของ Trello เพื่อเพิ่มฟีเจอร์และการเชื่อมต่อที่คุณต้องการสำหรับแต่ละโปรเจกต์หรือทีม แม้จะไม่มี Power-ups Trello ก็ช่วยให้คุณมองเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดการงานที่กำลังจะมาถึง และสร้างบอร์ดและบัตรแบบกำหนดเองเพื่อติดตามวันที่ครบกำหนด รายละเอียดโปรเจกต์ และไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

คุณได้ลองใช้ Trello แล้วหรือยัง? คุณมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างสำหรับTrelloให้เลือกใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สลับระหว่างมุมมองบอร์ด ปฏิทิน แดชบอร์ด ไทม์ไลน์ ตาราง แผนที่ และพื้นที่ทำงาน เพื่อรับมุมมองใหม่สำหรับโครงการของคุณ
  • รับมุมมองแบบบนลงล่างของโครงการของคุณโดยใช้กรอบการทำงานกระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้าจากทุกมุมมอง
  • จัดระเบียบงานของคุณโดยใช้บอร์ดและบัตรที่ทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึง, แชร์, อัปเดต, และแสดงความคิดเห็นได้
  • ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการเพื่อรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงานเดียวที่เรียบง่าย

ข้อจำกัดของ Trello

  • การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการเพิ่มเติม เช่น รายงานและการวิเคราะห์ เป็นอุปสรรคต่อโครงการบางโครงการ ตามที่รีวิวระบุ
  • บางไอเท็มเพิ่มพลังไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ฟรี

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • องค์กร: $17. 50+/เดือน ต่อผู้ใช้ ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

ยกระดับการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้น

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ Milanote ที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณ คุณสมควรได้รับเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายและบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมืออาชีพ

แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทสมัครใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้!