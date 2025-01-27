10 เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

จำได้ไหมว่าเมื่อก่อนปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่เรื่องของหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่พูดได้ในหนังไซไฟ? แล้ว OpenAI ก็เข้ามาและเปิดโลกใบใหม่ด้วย ChatGPT
เอาล่ะ ปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องจริงและมันอยู่ทุกที่ในธุรกิจ ?
ตามดัชนีการนำ AI มาใช้ทั่วโลกปี 2022 ของ IBM ธุรกิจกำลังใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ รวมถึงการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ การตลาดและการขาย การดูแลลูกค้า และการวิเคราะห์ธุรกิจ
ผลลัพธ์น่าสนใจ: 54% ของธุรกิจเหล่านี้รายงานการประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพ, 48% กล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น, และ 41% กำลังส่งมอบและขยายบริการใหม่ได้เร็วขึ้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือมีขนาดธุรกิจใด AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโตของคุณได้อย่างมหาศาล
แต่—และนี่คือแต่ที่สำคัญมาก—ถ้าคุณลังเลอยู่เฉยๆ นานเกินไปและไม่ใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยี AI คุณอาจจะต้องมานั่งดูคู่แข่งของคุณแซงหน้าไปไกล และเราเชื่อว่าคุณคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหม? ?️
ดังนั้นโปรดติดตามเราขณะที่เราเปิดเผย 10เครื่องมือ AIชั้นนำสำหรับการทำงานอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณและก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI คืออะไร?
ในแง่ที่ง่ายที่สุด เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาดอัตโนมัติทำให้การตลาดของคุณรวดเร็ว ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คิดถึงงานต่าง ๆ เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ, การเขียนข้อความทางการตลาด, การส่งอีเมล, และการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์. ตอนนี้จินตนาการว่าไม่เพียงแค่ทำให้งานเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติ แต่ยังทำให้พวกมันกลายเป็น "อัจฉริยะ" อีกด้วย.
แทนที่จะส่งอีเมลทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความชอบของแต่ละบุคคล แทนที่จะโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบสุ่ม เครื่องมือเหล่านี้จะระบุเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดและเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของพวกเขา
แต่สิ่งนี้ทำงานอย่างไร? เครื่องมือ AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูล ทำให้สามารถตัดสินใจตามรูปแบบที่เราอาจต้องใช้เวลานานมากในการวิเคราะห์ ⏳
ทำไมคุณควรใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI?
นี่คือเหตุผลที่การใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดสำหรับธุรกิจของคุณ:
- จัดการงานที่ทำซ้ำอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มเวลาว่างเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตที่แท้จริง
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับแต่งเนื้อหา การโต้ตอบ และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความชอบเฉพาะและพฤติกรรมของลูกค้า
- สร้างการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุม (เช่น โปรไฟล์ลูกค้า ประวัติการซื้อ ประสิทธิภาพของแคมเปญ ฯลฯ)
- ลดต้นทุนการดำเนินงานเนื่องจากข้อผิดพลาดที่น้อยลง กลยุทธ์และแคมเปญที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
10 เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการตลาดของคุณ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และรีวิวจากผู้ใช้บน G2 และ Capterra เตรียมตัวให้พร้อมที่จะตื่นตาตื่นใจได้เลย ?
1.ClickUp— เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานและโครงการของลูกค้าให้ราบรื่นในศูนย์กลางเดียว
ด้วยClickUp AI, นี่ง่ายและรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา. คุณสามารถเข้าถึงผู้ช่วยเขียนAI นี้ได้ในทุกพื้นที่ของที่ทำงานของคุณ—คำอธิบายงาน, ความคิดเห็น, แชท,ClickUp Docs, และแม้กระทั่งในกล่องข้อความแจ้งเตือน.
ClickUp AI's text-based prompt ช่วยให้คุณสามารถสร้างไอเดียและเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่คุณรู้สึกติดขัด และหากคุณไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์อะไร ให้ใช้หนึ่งในเทมเพลต prompt กว่า 100 แบบเพื่อเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ?
เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ครอบคลุมบทบาททางธุรกิจตั้งแต่การตลาดและการขายไปจนถึงผลิตภัณฑ์และทรัพยากรบุคคล ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบรีฟสร้างสรรค์ บทความบล็อก อีเมลหาลูกค้าใหม่ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า หรือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ก็มีเทมเพลตที่พร้อมจะแนะนำคุณ
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่าง? คุณสามารถเปลี่ยนบล็อกข้อความให้กลายเป็นงานได้ใน ClickUp.
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำหลังจากการระดมความคิดหรือการประชุม ClickUp AI จะสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำให้คุณภายในไม่กี่วินาที มันใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ และง่ายมาก ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปรายงานยาว, การสนทนา, และความคิดเห็นในไม่กี่วินาทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- จัดระเบียบและติดตามงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และการให้คะแนน) และสถานะที่กำหนดเอง (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น)
- กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpตั้งแต่เริ่มต้นหรือจากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 120 แบบ
- รับการแจ้งเตือนและเตือนความจำในแอป อีเมล และมือถือ เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
- ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างข้อความ แก้ไขคำผิดและไวยากรณ์ ทำให้การเขียนของคุณง่ายขึ้น และปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
- เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บ รวมถึงเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการเรียนรู้แพลตฟอร์มตั้งแต่ต้นจนจบ
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Drift – เหมาะที่สุดสำหรับการขายอัตโนมัติ
Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดและการขายที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มันนำเสนอการส่งข้อความแบบเรียลไทม์, แชทบอท AI, และเครื่องมืออีเมลเพื่อเชื่อมต่อและให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ทันที Drift เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้, และเพิ่มอัตราการแปลงเว็บไซต์ ??
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับธุรกิจของคุณโดยใช้แชทบอท AI
- นำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสมเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เป้าหมายเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมแชทได้ทันที
- สื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้าเป้าหมายและให้พวกเขาจองการประชุมในปฏิทิน Microsoft หรือ Google ของคุณ
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เครื่องมือทดสอบ AI, การกำหนดเส้นทาง และแชทบอท AI ไม่มีให้บริการในแผนเริ่มต้น
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอปมือถืออาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- พรีเมียม: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการล่องเรือ
- G2: 4. 4/5 (1,010+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (179 รีวิว)
ลองดูปฏิทิน AI เหล่านี้!
3. การเข้าถึง – เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงลูกค้าเพื่อขายแบบอัตโนมัติ
การเข้าถึงเป็นแพลตฟอร์มการขายอัตโนมัติที่ช่วยให้กระบวนการให้คะแนนและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่น "Sequence" ของมันช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างและทำให้การติดต่อหลายจุดกับลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ—ผ่านทางอีเมลแบบแมนนวลและอัตโนมัติ, การโทรศัพท์, และข้อความ LinkedIn. สิ่งนี้ช่วยให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอเพื่อขับเคลื่อนลูกค้าเป้าหมายของคุณผ่านกระบวนการขาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน
- รับภาพรวมของงาน (อีเมล, การโทร, ฯลฯ) ที่คุณต้องทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้
- ติดตามการจัดส่ง อัตราการเปิด อัตราการคลิก และคำตอบสำหรับแต่ละอีเมลในลำดับของคุณ
- ทดสอบอีเมลหลายฉบับเพื่อกำหนดว่าฉบับใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการติดต่อในอนาคต
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce และ Microsoft Dynamics 365 Sales
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเรียนรู้อย่างมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีอัตราการตีกลับสูงหลังจากการส่งอีเมลจำนวนมาก
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้า
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (289 รีวิว)
4. Emplifi – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติบนโซเชียลมีเดีย
Emplifi เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีอยู่ทางโซเชียลของพวกเขา กำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาไปยังช่องทางโซเชียลหลายช่องทางจากแดชบอร์ดเดียวและติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ด้วยเครื่องมือชุมชนและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง คุณสามารถเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบของผู้ชม ปรับกลยุทธ์การตลาดได้ทันที และมั่นใจในการสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ?
คุณสมบัติเด่นของ Emplifi
- เผยแพร่เนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำ รวมถึง Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest และ Twitter
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเพื่อการอนุมัติเพื่อตรวจสอบโพสต์ก่อนที่โพสต์จะถูกเผยแพร่
- ติดตามการกล่าวถึงและความรู้สึกเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ, อุตสาหกรรม, และคู่แข่งบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้คุณอยู่เหนือเทรนด์
- ค้นหาและจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลที่ตรงกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Emplifi
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Emplifi ที่ใช้งานยาก
- แพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่อปรับขนาดหรือครอบตัดรูปภาพ
ราคาของ Emplifi
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Emplifi
- G2: 4. 3/5 (199 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (38 รีวิว)
5. Phrasee – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความสำหรับแบรนด์
Phrasee เป็นเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาที่ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเพื่อสร้างข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับแบรนด์ในทุกช่องทางดิจิทัล นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ยังช่วยในการทดลองขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ ทดสอบข้อความหลายเวอร์ชันเพื่อระบุเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้วย Phrasee คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างข้อความของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการสื่อสารของคุณ และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Phrasee
- กำหนดค่าคู่มือสไตล์ด้วยการตั้งค่าต่างๆ เช่น เครื่องหมายวรรคตอน คำและอีโมจิที่ถูกจำกัด
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 15 แบบเพื่อสร้างข้อความสำหรับอีเมล โซเชียลมีเดีย SMS บล็อก บทความAI ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาของคุณ
- สร้างข้อความหลากหลายรูปแบบสำหรับการทดสอบแยกส่วนในแคมเปญการตลาดดิจิทัลของคุณ
- รับภาพรวมของประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดเพื่อดูว่าข้อความใดที่สอดคล้องกับลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของวลี
- เครื่องมือมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้กล่าวว่ามันทำงานช้าในบางครั้ง
การกำหนดราคาของ Phrasee
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Phrasee
- G2: 4. 3/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
6. แจสเปอร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
Jasper เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาทุกประเภททั้งสั้นและยาวสำหรับบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโฆษณาของคุณ คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์จะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณอย่างสม่ำเสมอ
แปลเนื้อหาแบรนด์ของคุณเป็น 30+ ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ดัตช์ และเยอรมัน หากคุณต้องการรักษาเสียงแบรนด์ที่สอดคล้องกันในหลากหลายแพลตฟอร์มและกลุ่มผู้ชมทั่วโลก Jasper คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานนี้
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 40 แบบ เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
- ร่วมมือกับทีมของคุณในการแก้ไขเนื้อหาแบบเรียลไทม์
- สร้างภาพด้วย AI จากคำอธิบายข้อความและรายละเอียด เช่น สไตล์ (ภาพ 3 มิติ, อนิเมะ, อะบสแตรกต์), สื่อ (ภาพวาด, ชอล์ก, ฯลฯ), และอารมณ์ (สดใส, สงบ, ฯลฯ)
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Docs, Google Sheets, Grammarly และ Surfer
ข้อจำกัดของ Jasper
- สร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับแบรนด์เป็นครั้งคราว
- ไม่สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ทีม: $125/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
7. Rytr – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างบล็อกอัตโนมัติ
Rytr เป็นเครื่องมือเขียนอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและน่าสนใจได้ด้วยการเลือกจากกรณีการใช้งานมากกว่า 40 กรณี ซึ่งรวมถึงไอเดียและโครงร่างบล็อก การเขียนส่วนของบล็อก โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ไอเดียแคปชั่น และคำอธิบายสินค้า
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว Rytr ยังช่วยให้คุณปรับปรุงและปรับแต่งเนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มคุณภาพทางไวยากรณ์และความอ่านง่ายได้อีกด้วย ต่างจากเครื่องมือการเขียนที่คล้ายกัน Rytr ใช้งานง่ายกว่า รวดเร็วขึ้น ราคาประหยัดกว่า และสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- สร้างภาพที่สร้างโดย AI จากข้อความได้โดยตรงในแอป
- สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัตช์ อิตาลี และเยอรมัน
- ปรับแต่งเนื้อหาของคุณในกว่า 20 โทนเสียง รวมถึงตลก, เป็นทางการ, สบายๆ, กระตือรือร้น, และเร่งด่วน
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาของคุณโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในระบบ
ข้อจำกัดของ Rytr
- แผนฟรีจำกัดการสร้างข้อความ 10,000 ตัวอักษรและภาพ AI 5 ภาพต่อเดือน
- เริ่มซ้ำซากเมื่อขยายส่วนของบล็อก
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (769 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (16 รีวิว)
8. Smartwriter – เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยอัตโนมัติ
Smartwriter เป็นเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาที่ช่วยอัตโนมัติการวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณและช่วยให้คุณสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลในระดับใหญ่ ใช้สำหรับการเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ ข้อเสนอใน LinkedIn และคำขอแบ็คลิงก์ SEO เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการแปลงโดยการขยายความพยายามในการเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Smartwriter
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายได้อย่างสะดวก แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม
- สร้างข้อความโดยใช้รายละเอียดจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บล็อกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า พอดแคสต์ โปรไฟล์ LinkedIn และรีวิวที่ดีที่สุดใน Google
- ค้นหาลูกค้าเป้าหมายในทุกอุตสาหกรรมและตรวจสอบที่อยู่อีเมลของพวกเขา
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลยอดนิยม เช่น Hubspot, Mailshake, Lemlist และ Snov.io
ข้อจำกัดของ Smartwriter
- คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ
- ผลลัพธ์สร้างข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในบางครั้ง
ราคาของ Smartwriter
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือน
- ยอดนิยม: $149/เดือน
- ข้อดี: $359/เดือน
คะแนนและรีวิว Smartwriter
- G2: 4. 0/5 (10 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
9. เซเวนธ์เซนส์ – เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดส่งอีเมล
เซเวนธ์เซนส์ เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งอีเมลที่คาดการณ์เวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลไปยังลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในอดีต มันสามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะเปิดและอ่านอีเมลมากที่สุด
สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณจะไม่สูญหายในกล่องจดหมายที่แออัดและเพิ่มโอกาสในการมีอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือสมาชิกทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณเพื่อการส่งถึงผู้รับที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วม และการแปลงเป็นลูกค้า Seventh Sense สามารถช่วยคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Seventh Sense
- แยกกลุ่มลูกค้าที่ยังคงใช้งานออกจากลูกค้าที่ไม่เคลื่อนไหว และปรับแต่งความพยายามในแคมเปญของคุณให้เหมาะสม
- กระจายอีเมลตลอดทั้งวันเพื่อปรับปรุงการส่งถึงผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อหลายคนในบริษัทเดียวกัน
- ตั้งค่าการทดสอบแบบแยกกลุ่มสำหรับตัวแปรหลายตัว (เช่น หัวข้ออีเมล ข้อความตัวอย่าง เนื้อหา ตำแหน่งปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ) ในกระบวนการทำงานของอีเมลของคุณ
- รับสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญอีเมลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
ข้อจำกัดของเซเวนธ์เซนส์
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะกับ Hubspot และ Marketo เท่านั้น
ราคาเซเวนธ์เซนส์
- ธุรกิจ (Hubspot): $80/เดือน (ผู้ติดต่อทางการตลาด 5,000 ราย)
- ธุรกิจ (Marketo): $450/เดือน (50,000 ลีด)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Seventh Sense
- G2: 4. 8/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (3 รีวิว)
10. Surfer – เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO ด้วย AI
Surfer เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO บนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณค้นคว้า, เขียนโครงร่าง, เขียน, และปรับแต่งบทความบล็อกเพื่อให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา มันวิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงและเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณกับพวกเขา
Surfer ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการใช้คำค้นหา โครงสร้างเนื้อหา และองค์ประกอบ SEO บนหน้าเว็บอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการทำให้บทความบล็อกของคุณไต่ขึ้นในผลการค้นหา และดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นจากช่องทางธรรมชาติ
คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์
- วิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงสำหรับคำค้นหาหนึ่ง โดยใช้ตัวชี้วัดที่ช่วยส่งเสริมการจัดอันดับของหน้าเว็บเหล่านั้น (เช่น จำนวนคำ, คะแนนโดเมน)
- ค้นพบกลุ่มคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณเลือก พร้อมปริมาณการค้นหาต่อเดือนและความยากของคำหลักแต่ละคำ
- เพิ่มประสิทธิภาพบทความของคุณด้วยคำแนะนำคำหลักแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ระบบไม่ให้คุณเพิ่มตาราง
- ไม่สามารถแก้ไขคำหลักได้หลังจากที่ตัวแก้ไขถูกสร้างขึ้นแล้ว
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $89/เดือน
- ขั้นสูง: 179 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: $299 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (468 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (373 รีวิว)
สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI
การเลือกเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ แต่มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องมืออัตโนมัติ AI ทุกประเภท ควรเลือกเครื่องมือที่ต้องการทักษะการเขียนโค้ดน้อยที่สุดและสามารถตั้งค่าได้อย่างไม่ซับซ้อน
- การผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบปัจจุบันของคุณและเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น การผสานรวมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการดำเนินงานของคุณได้
- เครื่องมือทดสอบ AI: สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบและประเมินผลลัพธ์ของระบบ AI ของคุณในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง ควรค้นหาเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ AI ที่มีฟังก์ชันการทดสอบ AI ที่แข็งแกร่ง
- การทดสอบอัตโนมัติ: เลือกใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ AI ซึ่งมีความสามารถในการทดสอบอัตโนมัติอย่างครอบคลุม เครื่องมือเหล่านี้ควรมีโซลูชันอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ด การทดสอบอัตโนมัติแบบภาพ และการครอบคลุมการทดสอบตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความพยายามน้อยลง การทดสอบอัตโนมัติที่รวดเร็วและบำรุงรักษาน้อย รวมถึงการทดสอบการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ AI และ ML เป็นสิ่งจำเป็น คุณสมบัติเช่น ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองในตัว การทดสอบบนมือถือ และการสร้างข้อมูลการทดสอบที่สมจริง สามารถปรับปรุงการจัดการข้อมูลการทดสอบได้อย่างมากและระบุการพึ่งพาข้อมูล
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือ AI ที่คุณเลือกควรรองรับการเติบโตและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจของคุณได้ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและยังคงปรับตัวและเรียนรู้ต่อไปเมื่อธุรกิจของคุณพัฒนา
- ความปลอดภัย: ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเมื่อจัดการข้อมูลในเครื่องมือ AI เลือกผู้ให้บริการที่มีโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดและการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการรั่วไหลและปกป้องข้อมูลของคุณ
- การสนับสนุนทางเทคนิค: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงเครื่องมือ AI ความท้าทายที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการมีทีมสนับสนุนที่มีความรู้พร้อมให้บริการสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI: เครื่องมืออัตโนมัติควรตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน การทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้น หรือการช่วยเหลือในงานการตลาด เครื่องมือนี้ควรตอบสนองต่อเกณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดราคา: ข้อเสนอด้านต้นทุนและคุณค่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ เปรียบเทียบราคาของเครื่องมือที่แข่งขันกันเพื่อให้เข้าใจมาตรฐานของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
แซงหน้าคู่แข่งด้วยเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI
เพื่อขยายการดำเนินงานของธุรกิจ ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ การลงทุนในเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติด้วย AI ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็น
ใช้เวลาในการประเมินเครื่องมือ AI ทั้ง 10 ตัวนี้สำหรับการทำงานอัตโนมัติ และทำการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณเองเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือใดที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณมากที่สุด ?
หากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการทุกขั้นตอนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหา (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ) ในแดชบอร์ดกลางที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ อย่าพลาด ClickUp
นอกเหนือจากการเป็นผู้ช่วย AI ที่เน้นบทบาทเป็นรายแรกแล้ว คุณสมบัติการจัดการโครงการการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง และการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ กว่า 100 ระบบ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายและทรงพลังสำหรับธุรกิจทุกขนาด
แล้วจะรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย! ✨