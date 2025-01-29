10 แอปที่ดีที่สุดและเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับนักพัฒนาในปี 2025

แอปที่ไม่ต้องเขียนโค้ดได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสามารถสร้างแอปเนทีฟได้ด้วยความยุ่งยากที่น้อยลง
การสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก แทนที่จะต้องเขียนคำสั่งเป็นสคริปต์ คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อแบบกราฟิกในการกำหนดค่าต่างๆ ได้ ผลลัพธ์คือคุณสามารถพัฒนาแอปสำหรับองค์กร เปิดตัวเว็บไซต์ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย!
การไม่เขียนโค้ดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทรงพลังเพื่อทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง—ดังนั้นเรามาดูที่ส่วนหลังกันเถอะ เราจะพูดถึงแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว!
อะไรคือผู้สร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด?
แอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหมายถึงแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างและใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือแบบลากและวางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปที่มีฟังก์ชันการทำงานและโต้ตอบได้ โดยใช้ส่วนประกอบและเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้บุคคลที่ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดสามารถสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสร้างเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ เครื่องมือภายใน แดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเข้าถึงได้สำหรับผู้คนในวงกว้าง
คุณควรค้นหาอะไรในตัวสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด?
การนำทางผ่านทะเลของแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและค้นหาแพลตฟอร์มที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย—นี่คือสรุปคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม้ว่าแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดจะขจัดความจำเป็นในการเขียนโค้ดด้วยตนเอง แต่ก็อาจยังคงใช้งานยากเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นมิตร แอปที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้จะมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ซึ่งช่วยให้สามารถประกอบองค์ประกอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: คุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายช่วยให้คุณสร้างแอปที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของคุณได้ แอปควรสามารถปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และให้คุณสามารถนำเอาองค์ประกอบแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณมาผสานรวมได้
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: แอปควรมีคุณสมบัติเช่น ตัวสร้างแบบฟอร์ม, เทมเพลตสำเร็จรูป, และเครื่องมือการมองเห็นข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น
- การผสานรวม: แพลตฟอร์มควรทำงานร่วมกับแอปการจัดการโครงการ, แอปการทำงานร่วมกัน, และแอป CRM ที่ได้รับความนิยม
- ความสามารถในการขยายตัว: แพลตฟอร์มควรรองรับผู้ใช้และกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
10 อันดับเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดที่ควรใช้
No-code ไม่เหมือนกับ low-code—ในกรณีของ low-code นั้น จะเป็นการแทนที่การเขียนโค้ดบางส่วน แต่คุณยังคงต้องลงทุนกับนักพัฒนาเพื่อตั้งค่าและจัดการแอปพลิเคชันเหล่านั้นอยู่ดี ในขณะที่ No-code สามารถทำให้การเขียนโค้ดทั้งหมดกลายเป็นสิ่งล้าสมัย จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าในเชิงเศรษฐกิจ
เราได้รวบรวม 10 แอปพลิเคชันไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในหลากหลายช่วงราคา ลองดูคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละแอป แล้วเลือกแอปที่เหมาะกับคุณที่สุดเพื่อสร้างเรื่องราวความสำเร็จของคุณ! ?
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือของทีมพัฒนา
ClickUp คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับงานบริหารโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ฟรีแลนซ์ องค์กรขนาดใหญ่ และทุกขนาดในระหว่างนั้น! ทุกคนสามารถปรับแต่งและทำให้แพลตฟอร์มนี้ อัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ?
อะไรที่ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่คุณเลือกใช้? คำตอบนั้นง่ายมาก: คุณสามารถกำหนดค่าทุกส่วนของแพลตฟอร์มได้โดยใช้เครื่องมือลากและวาง
พัฒนาแอปพลิเคชันและการผสานรวมสำหรับการสร้างงานและงานย่อยการจัดการทรัพยากร การติดตามการทดสอบ QA การตรวจสอบการพัฒนา การตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ฟังก์ชันการลากและวางของ ClickUp ช่วยให้แม้แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงที่สุดก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
ในฐานะผู้ดูแลระบบ ClickUp คุณสามารถควบคุม Workspace ของคุณได้โดยใช้ประโยชน์จากClickAppsและClickUp API. ?
ClickApps ช่วยให้คุณปรับแต่ง Workspace ของคุณด้วยเครื่องมือภาพ—ตั้งค่าแอปพลิเคชันภายในองค์กรโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และการรายงาน—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp AIเพื่อระดมความคิดและเตรียมการสื่อสาร หรือใช้ฟีเจอร์ Automationเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickApps ที่มีประโยชน์บางตัวได้แก่:
- สปรินต์
- การพึ่งพาของงาน
- การแก้ไขร่วมกัน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- รหัสงานที่กำหนดเอง
หากคุณต้องการใช้ ClickUpกับแอปโปรดอื่น ๆ ของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน API ของมัน มันช่วยให้คุณสร้างแอปและสคริปต์เพื่อผสานรวมแพลตฟอร์มกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติภายนอก ClickUp สร้างและจัดการงานและรายการและติดตามเวลาได้!
กำลังสร้างแอปและเว็บไซต์สำหรับลูกค้าอยู่ใช่ไหม? ใช้ เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp สำหรับการสร้างหน้าเว็บ,หน้าแลนดิ้ง,รายงานข้อบกพร่อง,การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิก?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแอปพลิเคชันภายในองค์กรด้วย ClickApps
- การทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- มีแม่แบบให้เลือกมากมายเพื่อประหยัดเวลา
- การผสานรวมภายนอกที่ง่ายดาย (มากกว่า 1,000) ด้วย ClickUp API
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- ความสามารถในการปรับขนาดสูง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การคิดหาวิธีจัดระเบียบพื้นที่ทำงานต้องใช้เวลา
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ควรมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. สร้าง (Integromat)
ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
Make (เดิมชื่อ Integromat) เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่นำความเรียบง่ายไปสู่ระดับถัดไปสำหรับไอเดียแอปของคุณ การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโซลูชันภายในองค์กรระดับแนวหน้าที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกแผนกในบริษัทของคุณ รวมถึง:
- การตลาด: สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การขาย: จัดการสัญญาและให้บริการลูกค้า
- การดำเนินงาน: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประจำวันไว้ในที่เดียว
- การจัดการไอที: ระบุภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันและมีประสิทธิผล
ClickUp และ Makeคือคู่หูที่ชนะในการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนระหว่าง ClickUp และแอปงานอื่นๆ ของคุณ
การผสานการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลาในครั้งนี้ให้คุณสามารถ เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันออนไลน์หรือ API อื่น ๆ และขจัดความยุ่งยากจากกระบวนการของคุณได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใด ๆ ให้ยุ่งยาก! Make มอบเทมเพลตให้คุณนับพันสำหรับการสร้างและทำให้งานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งยิ่งทำให้ข้อเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น! ??
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหลายแผนก
- ช่วยในการย่อยกระบวนการที่ซับซ้อน
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง
- เทมเพลตที่ง่ายต่อการติดตามเพื่อทำให้การปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ClickUp
กำหนดขอบเขต
- เอกสารประกอบ API อาจละเอียดมากขึ้น
- การทำความเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ต้องใช้เวลา
กำหนดราคา
- ฟรี: $0
- คอร์: $9/เดือน สำหรับ 10,000 งาน
- ข้อดี: $16/เดือน สำหรับ 10,000 รายการ
- ทีม: $29/เดือน สำหรับ 10,000 รายการปฏิบัติการ
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. Quixy
ดีที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการ
Quixy เป็นเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีความหลากหลาย ช่วยให้คุณออกแบบโซลูชันระดับองค์กรสำหรับ การอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าแอปที่กำหนดเองได้เร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมและการเขียนโค้ดประมาณ 10 เท่า
Quixy มีระบบลากและวางสำหรับการออกแบบ และส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้เทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ เพื่อให้งานของคุณมีโครงสร้างและความแม่นยำมากขึ้น
ลองดูตัวอย่างบางส่วนของตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ Quixy ในห้าหมวดหมู่:
- การสนับสนุนจากศูนย์บริการ: สำหรับการอัตโนมัติคำขอตั๋วสำหรับการร้องเรียนของลูกค้า
- การจัดการโครงการ: สำหรับการติดตามทุกขั้นตอนของโครงการ, การอัตโนมัติและจัดการงาน, และการนัดหมายการประชุม
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ การจับและจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่าย: สำหรับการบัญชีค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน: สำหรับการติดตามการเข้างานและการติดตามความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Quixy
- ให้คุณสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยลดการละเมิดและการขโมยข้อมูล
- เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับหลายแผนก
- ทีมสนับสนุนยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Quixy
- ส่วนติดต่อผู้ใช้/ประสบการณ์ผู้ใช้ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
- ขาดคำแนะนำและคู่มือที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอื่น ๆ
ราคา Quixy
- วิธีแก้ไข: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แพลตฟอร์ม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 20 ผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Quixy
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. ลื่นไหล
ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันมือถือ
ดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Sheets และ Excel หรือสร้างแหล่งข้อมูลในแพลตฟอร์มด้วย Glide Tables สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มองค์ประกอบภาพสองสามอย่างโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง แล้วคุณจะเปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อให้กลายเป็นแอปแบบโต้ตอบ ที่ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์! ?
การเดินทางจากสเปรดชีตสู่แอป เป็นเรื่องสนุก ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ การผสานรวม และเทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของแพลตฟอร์ม ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแอปที่ล้าสมัย Glide อัปเดตการออกแบบของแอปที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรม
Glide คือทางเลือกที่เหมาะสมหากคุณเป็นมือใหม่หรือต้องการแอปที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปที่มีฟีเจอร์ขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glide
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- การปรับแต่ง การผสานรวม และเทมเพลตที่หลากหลาย
- การปรับใช้แอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
- เอกสารสนับสนุนที่มีคุณค่า
- แอปดูสวยงามบนทุกอุปกรณ์เพราะการออกแบบอัปเดตโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดในการร่อน
- สามารถปรับปรุงตัวแก้ไข UI ได้
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้สับสนได้ และการสนับสนุนทางเทคนิคอาจไม่พร้อมให้บริการเสมอไป
การกำหนดราคาแบบเลื่อน
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $25 ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $249 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวการลื่นไหล
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. ซอฟต์
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์
Softr คือเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับ ข้อมูลที่นำเข้าจาก Airtable หรือ Google Sheets แพลตฟอร์มนี้เน้นความเรียบง่ายเป็นสำคัญ—ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอิงตามตรรกะ คุณจึงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านคู่มือที่ยุ่งยาก
ด้วย Softr คุณสามารถพัฒนาแอปและเว็บไซต์ของคุณทีละนิดด้วย ชุดเครื่องมือที่ครบครัน การตั้งค่าแอปที่สำคัญทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ—ใช้เพื่อปรับแต่งการจัดการผู้ใช้ เพิ่มหน้าในแอปของคุณ และเลือกธีมที่ดีที่สุด ส่วนตรงกลางคือผืนผ้าใบว่างเปล่าที่คุณสร้างแอปจากบล็อกสถานะหรือบล็อกไดนามิก ⚙️
กระบวนการสร้างนั้นง่ายดายด้วย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติการแก้ไข คุณจึงพร้อมที่จะสร้างแอปที่ใช้งานได้จริงและดูเป็นมืออาชีพ
โปรดทราบว่า Softr ไม่ใช่เครื่องมือสร้างแอปที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาด มันขาดฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการสร้างแอปที่มีความซับซ้อนปานกลาง เช่น แบบฟอร์มแบบไดนามิกและแบบมีเงื่อนไข
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Softr
- ทำงานได้กับข้อมูลจาก Airtable และ Google Sheets
- ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ
- เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้า
- แพ็กเกจฟรีที่ใจกว้าง
ข้อจำกัดของ Softr
- ส่วนประกอบของการออกแบบบางรายการประสบปัญหาขัดข้อง
- คุณสมบัติที่จำกัด
ราคาของ Softr
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $139/เดือน
- ธุรกิจ: 269 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Softr
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. ฟองอากาศ
ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการ
Bubble ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันทั้ง การสร้างต้นแบบและแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วน แพลตฟอร์มนี้ยังถูกใช้โดยบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันหลายแห่งที่ต้องการเร่งการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าของพวกเขา! ??
หากคุณคุ้นเคยกับโปรแกรมอย่าง Excel หรือ Canva คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Bubble เครื่องมือสร้างแอปนี้มีตัวแก้ไขแบบลากและวาง ช่วยให้คุณปรับแต่งแอปได้อย่างง่ายดาย Bubble ยังมีชุมชนที่มีชีวิตชีวาให้คุณได้เข้าถึง 1,200+ แม่แบบสำเร็จรูป ตั้งแต่การสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการออกแบบแพลตฟอร์มส่งอาหาร คุณจะพบแม่แบบสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเร่งการพัฒนาแอปของคุณ ?
Bubble สามารถเชื่อมต่อกับแอปและปลั๊กอินอื่น ๆ ได้หลายสิบรายการเพื่อรวมการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว การเข้าใจพื้นฐานของแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องง่ายมาก และหากคุณพบปัญหาในการใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง คุณสามารถเข้าร่วมกับชุมชน Bubble ที่มีความกระตือรือร้นสูงเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ใช้ได้!
คุณสมบัติเด่นของ Bubble
- อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้Excel และCanva
- ชุมชนที่กระตือรือร้นเพื่อการสนับสนุนระหว่างเพื่อน
- แม่แบบสำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรม
- การผสานรวมหลายสิบรายการ
ข้อจำกัดของฟองอากาศ
- ผู้ใช้ที่ใช้งานมานานได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดของแพลตฟอร์ม
- อาจช้าในบางครั้ง
การตั้งราคาฟองสบู่
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- การเติบโต: $119/เดือน
- ทีม: $349/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวแบบฟองสบู่
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
7. ธังค์คเบิล
ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดและเปิดตัวแอปของคุณโดยเร็วที่สุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพด้วย Thunkable
อินเตอร์เฟซแบบลากและวางของ Thunkable และส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าคือส่วนผสมของคุณในการปรุงแอปที่สมบูรณ์แบบ ใช้กล่องข้อความ, ผู้เล่นสื่อ, และเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ เพื่อปรุงรสแอปของคุณให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมาย!
Thunkable ถูกโฆษณาว่าเป็นเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ผู้ใช้บางคนพบว่ามันเป็นการสร้างแอปแบบใช้โค้ดน้อยมากกว่าไม่ต้องใช้โค้ดเลย เนื่องจากคุณจำเป็นต้องเข้าใจการดำเนินการทางตรรกะเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมั่นใจ แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ พัฒนา MVP (ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ) หรือต้นแบบที่มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับนักลงทุน แต่การสร้างแอปองค์กรที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมีฟีเจอร์ขั้นสูงที่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Thunkable
- การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันมือถืออย่างรวดเร็ว
- ส่วนประกอบสำเร็จรูปที่น่าประทับใจ
- การเผยแพร่แอปโดยตรงไปยัง iOS และ Android พร้อมกัน
- การเพิ่มสื่อที่สามารถปรับแต่งได้
- เวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ระดับบุคคล
ข้อจำกัดของ Thunkable
- รูปแบบของผู้ออกแบบฐานข้อมูลอาจซับซ้อน
- ผู้ใช้บางคนไม่ค่อยพอใจกับอัตราส่วนราคาต่อคุณสมบัติ
ราคาของ Thunkable (ระดับธุรกิจ)
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $200/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Thunkable
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4 รีวิว)
8. ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
Progressier เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ควรมีไว้ในกล่องเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของคุณ หากคุณต้องการสร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบก้าวหน้า (PWA) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดูและทำงานเหมือนแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันเหล่านี้สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีเว็บ เช่น HTML, CSS และ JavaScript และมีชุดคุณสมบัติเหมือนกับแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ แต่มีความสามารถในการตอบสนองที่ดีกว่า
ด้วย Progressier คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรสำหรับ PWAs พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- แดชบอร์ด PWA
- ไฟล์รายการแอปพลิเคชันเว็บแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การตรวจสอบแอปแบบรวมศูนย์
- นักออกแบบภาพหน้าจอ
- หน้าจอเริ่มต้นของ iOS
แอปนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถใช้งานร่วมกับตัวสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้หลากหลาย Progressier มี ทีมสนับสนุนทางเทคนิคที่ช่วยเหลืออย่างมาก ดังนั้นคุณสามารถคาดหวังการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วหากคุณพบปัญหา! ?
คุณสมบัติเด่นของ Progressier
- เปลี่ยนแอปไม่ต้องเขียนโค้ดให้เป็น PWAs
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น Softr, Bubble และ Webflow
- แดชบอร์ดแบบโต้ตอบพร้อมอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- เสนอทดลองใช้ฟรี 14 วัน
ข้อจำกัดแบบก้าวหน้า
- ไม่มีการแจ้งเตือนเฉพาะอุปกรณ์และการแคชเครือข่ายแบบออฟไลน์
- ผู้ใช้ Apple มีคุณสมบัติจำกัด
การกำหนดราคาแบบก้าวหน้า
- ผู้ก่อตั้ง: $15/เดือน
- การเติบโต: $39/เดือน
- ขนาด: $149/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Progressier
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
9. Shoutem
ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันมือถือ
Shoutem ทำให้การสร้าง แอปด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแนวคิดและเชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆ ภายในแอปของคุณได้ ใช้ตัวเลือกแสดงตัวอย่างเพื่อดูว่าแอปของคุณมีลักษณะอย่างไรก่อนเผยแพร่ ซึ่งช่วยตรวจหาข้อบกพร่องและปัญหาความเข้ากันได้
ฟีเจอร์การวิเคราะห์ของ Shoutem ช่วยให้คุณสามารถ สแกนพฤติกรรมของลูกค้า จุดที่ประสบปัญหา และปริมาณการใช้งานแอป เพื่อสร้างไอเดียในการปรับปรุงแอปของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแพลตฟอร์ม ได้แก่:
- การผสานรวมกับ WordPress, Shopify และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
- การแจ้งเตือนแบบพุชไม่จำกัด
- โมดูลเสียงและวิดีโอ
คุณสามารถ เพิ่มโปรแกรมสะสมคะแนนแบบส่วนตัว ให้กับแอปของคุณที่สร้างบน Shoutem เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shoutem
- คุณสมบัติที่เรียนรู้ได้ง่ายเพื่อสร้างแอปพลิเคชันมือถือ
- การผสานการทำงานที่สะดวกสำหรับแอปที่ติดต่อกับลูกค้า
- การปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี (การแจ้งเตือนแบบพุช, การอัปเดตฟีด, การถ่ายทอดสด, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ Shoutem
- ทีมสนับสนุนลูกค้าควรตอบสนองได้รวดเร็วกว่านี้
- พื้นที่จัดเก็บที่ค่อนข้างจำกัด แม้แต่ในแผนที่มีราคาแพงที่สุด (10 GB)
ราคาของ Shoutem
- แอนดรอยด์: $49/เดือน
- มาตรฐาน: $79/เดือน
- มืออาชีพ: $149/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Shoutem
- G2: 3. 7/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (12 รีวิว)
10. กัปป์ซี่
ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
Gappsy เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เรียบง่ายสำหรับทีมที่ต้องการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยความพยายามด้านไอทีที่น้อยที่สุด แพลตฟอร์มนี้ขจัดความซับซ้อนที่มักพบในแพลตฟอร์มที่คล้ายกันและช่วยให้คุณ สร้างแอปมือถือของคุณได้ในสี่ขั้นตอน:
- ชำระเงินสำหรับข้อเสนอแบบตลอดชีพ
- สร้างเลย์เอาต์ของคุณ (คุณสามารถเลือกจากดีไซน์ที่กำหนดเองกว่า 100 แบบ)
- เพิ่มคุณสมบัติที่ต้องการ
- เผยแพร่ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ปรับแต่งหมวดหมู่ของแอป เช่น องค์กร, การสร้างรายได้, การสื่อสาร, และ ท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีฟังก์ชันการทำงานสูงสุดและใช้งานง่าย บูรณาการแอปกับโปรไฟล์โซเชียลของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับลูกค้าของคุณ
Gappsy ให้บริการเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของแอปธุรกิจ เช่น AI, การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ของคุณได้
แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นด้วยแพลตฟอร์มนี้มักจะปฏิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ของ Google Play และ Apple Store โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gappsy
- ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวสำหรับการเข้าถึงตลอดชีพ
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง
- การเผยแพร่แอปโดยตรง
- เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Gappsy
- ลูกค้าบางรายร้องเรียนว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคได้ยาก
- ผู้ใช้ใหม่อาจประสบปัญหาเนื่องจากขาดบทแนะนำ
ราคาของ Gappsy
- พื้นฐาน: ฿87
- ข้อดี: $167
- ธุรกิจ: 287 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิวของ Gappsy
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ได้มีไว้แค่สร้างแอปเท่านั้น—แต่ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นจริง อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และท้ายที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโต
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชันลากและวาง และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของแอป ความสำเร็จระหว่างไอเดียของคุณกับความสำเร็จไม่จำเป็นต้องผ่านทีมพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป เลือกเครื่องมือจากรายการของเรา ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และ ทำให้ความฝันในการเป็นผู้ประกอบการของคุณเป็นจริง! ?