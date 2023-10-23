อะไรที่ทำให้คุณเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่คุณชื่นชอบ? เป็นเพียงเพราะมีสินค้าหลากหลายหรือเปล่า? หรือเป็นเพราะประสบการณ์ที่ได้รับ?
บ่อยครั้งเกินกว่าที่คิด ประสบการณ์ที่บริษัทมอบให้มีความจำเป็นต่อลูกค้าพอๆ กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตามรายงานจากการสำรวจของ Salesforce
ธุรกิจที่ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคล จะได้รับความภักดีจากลูกค้าและได้อยู่ในกล่องจดหมายของพวกเขา 💌
อย่างไรก็ตาม การจัดการการสื่อสารขาเข้าและขาออกอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ สำหรับลูกค้าของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ นี่คือจุดที่การจัดการการสื่อสารลูกค้า (CCM) เข้ามาช่วย: เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร
ในโพสต์นี้ เราจะอธิบายว่าทำไมการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าจึงควรเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของคุณ พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า และวิธีการทำเช่นนั้นโดยใช้เครื่องมือ CCM
การจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication Management - CCM) คืออะไร?
การจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication Management หรือ CCM) คือการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ ช่องทาง และเครื่องมือที่ธุรกิจของคุณใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงวิธีการที่คุณสร้าง ส่งมอบ และรักษาการสื่อสารกับลูกค้าในลักษณะขาออก
เครื่องมือ CCM ช่วยให้ทีมต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรสามารถแบ่งปันความรู้ได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่นข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแคมเปญการตลาดและการสื่อสารการขายควรพร้อมใช้งานสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าและในทางกลับกัน
โดยทั่วไปแล้ว นี่คือประเภทของการสื่อสารที่ธุรกิจใช้:
- การต้อนรับหรือขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่ทุกท่าน
- แนะนำสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าปัจจุบัน
- การจัดการโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้าในโปรแกรมสะสมคะแนน
- จัดโปรโมชั่นลดราคาแบบจำกัดเวลาสำหรับลูกค้าเป้าหมาย
ช่องทางที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, SMS, เว็บไซต์, อีเมล, โทรศัพท์, และแชทสด.
ช่องทางที่คุณให้ความสำคัญขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของคุณและพฤติกรรมของพวกเขา. ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการแก่กลุ่มคนรุ่น Gen Z (กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000) คุณควรปรับให้เหมาะกับประสบการณ์การใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก และการสื่อสารผ่านข้อความ.
ทุกแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตอบกลับทางอีเมล การโต้ตอบกับโพสต์ในโซเชียลมีเดียและหน้าเว็บไซต์ หรือการโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณ ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น
แต่ละปฏิสัมพันธ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ในการสร้างการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของคุณ โซลูชันการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างเชิงรุก
ประโยชน์ของการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า
ประสบการณ์ของลูกค้า มักเป็นความแตกต่างระหว่างการรักษาลูกค้าไว้หรือการสูญเสียพวกเขาไป 🧨
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมสนับสนุนลูกค้า ทีมขายที่รับผิดชอบการปิดการขาย หรือเป็นผู้จัดการบัญชีที่ดูแลลูกค้าองค์กร การสื่อสารเชิงรุกและมีประสิทธิภาพสามารถสร้างหรือทำลายประสบการณ์ของลูกค้าได้
ประโยชน์ของการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่:
1. การสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
คุณจำเป็นต้องส่งมอบประสบการณ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นผ่านร้านค้าจริง ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
ระบบการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าช่วยให้ข้อความของคุณมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางดิจิทัลใดก็ตาม
ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งประกาศการขายในวันฮาโลวีนทางอีเมลและ SMS ทั้งสองช่องทางนี้ควรมีน้ำเสียงและเนื้อหาการส่งเสริมการขายที่เหมือนกัน ซึ่งนำไปสู่ข้อความและประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยกระตุ้นยอดขาย
2. การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลเป็นความสามารถที่ช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือกว่าศักยภาพของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านจริงหรือผู้เล่นออนไลน์ 👊
นั่นเป็นเพราะลูกค้าของคุณเชื่อมโยงการปรับให้เป็นส่วนตัวกับการได้รับการปฏิบัติให้รู้สึกพิเศษ พวกเขาตอบสนองในเชิงบวกเมื่อแบรนด์ของคุณแสดงให้เห็นว่าใส่ใจในความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมเท่านั้น76%ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำจากบริษัทที่ส่งการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นรายบุคคลมากกว่า
ด้วยความช่วยเหลือจากการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า คุณสามารถติดตามการซื้อ การคืนสินค้า และการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ด้วยข้อมูลนี้ ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่ทีมบริการลูกค้าสามารถตอบคำถามและแก้ไขข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว 🙋
3. ขจัดความแยกส่วนระหว่างแผนก
เส้นทางการซื้อของลูกค้าของคุณไม่ได้เป็นเส้นตรงอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจเห็นแคมเปญบนโซเชียลมีเดียและติดต่อกับทีมขายได้
หลังจากการโทรครั้งแรกกับฝ่ายขาย ทีมการตลาดอาจได้ส่งอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือเพิ่มพวกเขาเข้าไปในรายชื่อเพื่อรับชุดอีเมล
ควรมีกรอบการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับทุกจุดสัมผัสขององค์กร
ที่นี่ ซอฟต์แวร์ CCM เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกทีมในการติดตามการสื่อสารระหว่างลูกค้าที่มีศักยภาพและผู้ใช้ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลลูกค้า ทุกการสนทนาและการมีส่วนร่วมจะถูกบันทึกไว้และสามารถดำเนินการได้
4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
รายงานแนวโน้ม CX ประจำปี 2023โดย Zendesk เปิดเผยว่าลูกค้ามากกว่า 70% ใช้จ่ายกับบริษัทที่มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและไร้รอยต่อให้กับลูกค้า
เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการสื่อสารกับพวกเขาและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจในระยะยาวได้
ประเภทของการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (CCM)
เมื่อธุรกิจของคุณเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพของบริการและประสบการณ์ของลูกค้า โซลูชัน CCM จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประเภทของ CCM ที่พบมากที่สุด ได้แก่:
การสื่อสารกับลูกค้า
เพื่อรักษาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณ คุณควรระบุกลุ่มลูกค้า และพัฒนาแผนการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ตามรูปแบบการซื้อของพวกเขา คุณสามารถสื่อสารได้บ่อยขึ้นกับบางกลุ่ม เช่น ลูกค้าที่มีความสุขของคุณ
โรงงานเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
ADF คือชุดของกระบวนการที่ใช้ในการจัดการการสร้างและการส่งมอบเอกสารจำนวนมาก โดยจะดูแลรักษาทรัพยากรเอกสารทั้งหมด รวมถึงแม่แบบ โลโก้ กราฟิก และเอกสารที่พิมพ์แล้ว ไว้ในที่เดียว
ADF มีประโยชน์ในกรณีของการประมวลผลแบบกลุ่มสำหรับใบแจ้งหนี้รายเดือน ใบแจ้งหนี้ และรายงานประจำปี เนื่องจากสามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ได้อย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทางการสื่อสาร
การอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (BPA)
BPA ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ปรับปรุงการส่งมอบบริการ และลดต้นทุน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แชทบอทในบริการลูกค้าเพื่อตอบคำถามที่ซ้ำซาก ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
การจัดการแบบหลายช่องทาง
การจัดการแบบ Omnichannel ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผน, ตรวจสอบ, และบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทาง. ผู้นำทางธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สลับช่องทางอยู่ตลอดเวลา.
ลูกค้าอาจทวีตทันทีหลังจากที่พวกเขาส่งอีเมลเกี่ยวกับการคืนสินค้า—ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับคำถามเช่นนี้ผ่านทุกช่องทาง
10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า
การทำให้การสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นกิจวัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นนี้จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการสื่อสารเหล่านี้ แล้วคุณจะขอบคุณเราในภายหลัง
1. รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าใน CRM
เมื่อคุณเริ่มต้นด้วยลูกค้าเพียงไม่กี่คน การจัดการข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาบนสเปรดชีตถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
แต่เมื่อคุณมีลูกค้าที่จ่ายเงินแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะย้ายข้อมูลลูกค้าของคุณเข้าสู่ระบบ CRM
สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต และทีมที่ติดต่อกับลูกค้าของคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลลูกค้า ⏳
เมื่อมีหลายทีมสื่อสารกับลูกค้าเดียวกัน การบันทึกทุกการโต้ตอบและการสนทนาในสเปรดชีตจะกลายเป็นเรื่องท้าทาย
ClickUp's CRMถูกออกแบบมาเพื่อจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณในที่เดียว มันเก็บบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า เช่น:
- ข้อมูลลูกค้า รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และขั้นตอนของการสื่อสาร
- การโต้ตอบและจุดสัมผัสกับลูกค้า รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าต้องการ
- ทีมที่เกี่ยวข้องและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าในช่องทางการขาย
หากทีมที่ติดต่อกับลูกค้าของคุณใช้งาน ClickUp อยู่แล้ว คุณสามารถแชร์อินสแตนซ์นี้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และทำให้ทีมอื่นๆ ที่ต้องการสามารถเข้าถึงได้
เราขอแนะนำให้ใช้ ClickUp's CRM เนื่องจากมันรวมCRM กับการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
การใช้ระบบ CRM ร่วมกับการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถบริหารข้อมูลโครงการ (การวางแผนทรัพยากรองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, และเอกสารส่งมอบ) และข้อมูลลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มกลาง ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
2. ใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
หากคุณลองมองจากมุมมองของลูกค้า คุณจะรู้ว่าพวกเขาไม่ชอบรับข้อความทั่วไป อีเมล หรือสื่อการตลาดที่ส่งแบบเหมารวม พวกเขาต้องการเนื้อหาที่ปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลของตนเอง
เนื่องจากคุณได้ติดตามการสนทนาและข้อมูลของลูกค้าในโซลูชัน CCM ของคุณอยู่แล้ว ทำไมไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าของคุณล่ะ? ⭐
ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบทางดิจิทัล เช่น:
- แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
- ส่วนลด/ข้อเสนอเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิด/วันครบรอบของลูกค้าและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ
- การส่งข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
- การแจ้งเตือนแบบพุชหรืออีเมลตามการเดินทางของลูกค้าบนเว็บไซต์
โดยทั่วไปแล้ว ระดับของการปรับแต่งส่วนบุคคลนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยการสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี CCMและกลยุทธ์ CRM ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถปรับแต่งการโต้ตอบเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ในระดับที่กว้างขวาง
3. มีแผนการสื่อสารกับลูกค้าที่พร้อมใช้งาน
ประโยชน์หลักของการใช้เครื่องมือสื่อสารลูกค้าอัตโนมัติคือมีโอกาสเกิดการสื่อสารผิดพลาดน้อยลง เนื่องจากทุกทีมมีความสอดคล้องกัน และกระบวนการทำงานรวมถึงเทมเพลตได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
การติดตามทุกจุดสัมผัส ข้อความ และการโต้ตอบด้วยตนเองทำให้เกิดข้อผิดพลาด
นั่นคือจุดที่แนวทางมาตรฐานเข้ามาช่วยได้แผนการสื่อสารกับลูกค้าจะรวมศูนย์กลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าของคุณ เพื่อให้คุณสามารถ:
- วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและสร้างการโต้ตอบที่ตรงเป้าหมาย
- ติดตามการสนทนาที่มีความหมายกับลูกค้าและตั้งค่าข้อความติดตามผล
- ประสานงานกับทีมของคุณและแผนกอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าที่ดูแลทีมบริการลูกค้า กลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าคือตัวเปลี่ยนเกมในการมอบบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้ง
คุณจะสร้างแผนการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างไร?
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารของคุณได้ตามความเหมาะสม
พวกเขาสามารถเพิ่มความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า, ปรับปรุงการรักษาลูกค้า, หรือเพิ่มยอดขาย.
ขั้นตอนที่ 2: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยพิจารณาจากข้อมูลประชากร ความสนใจ และประวัติการซื้อ
ตัวอย่างเช่นการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่และแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ขั้นตอนที่ 3: เลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้าของคุณ
เราขอแนะนำให้เลือกรวมช่องทางการสื่อสาร 2-3 ช่องทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสารของคุณและความต้องการของลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น สำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซของคุณที่ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ยั่งยืน การใช้อีเมล ช่องทางโซเชียลมีเดีย และการส่งข้อความในแอป จะเป็นการผสมผสานที่ดี
ใช้มุมมองปฏิทินของClickUp เพื่อจัดตารางและวางแผนการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ 🗓️
ขั้นตอนที่ 4: จัดระเบียบกิจกรรมการสื่อสารของคุณด้วยปฏิทินเนื้อหา
เตรียมแผนที่เส้นทางพร้อมประเภทของเนื้อหาที่จะแชร์ ช่องทางการสื่อสาร และเวลาและวันที่ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละข้อความ
กุญแจสู่ความสำเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลคือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลที่มีคุณค่า
แดชบอร์ดของClickUp มีปฏิทินแบบภาพที่คุณสามารถติดตามและตรวจสอบการสื่อสารกับลูกค้าได้
4. มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นให้กับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
ใช้การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อระบุและดูแลลูกค้าประจำที่มีส่วนช่วยอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของคุณ
ส่งการสื่อสารภายนอกที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มลูกค้านี้ตามความต้องการและความชอบส่วนบุคคลของพวกเขา
มุ่งเน้นการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- สื่อสารอย่างสม่ำเสมอผ่านอีเมล, โทรศัพท์, และช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ. ขอความคิดเห็น, ให้การเข้าถึงก่อนใครสำหรับสินค้าใหม่, และแก้ไขปัญหาของพวกเขา
- มอบสิทธิประโยชน์พิเศษเป็นการขอบคุณสำหรับความภักดีของพวกเขาในรูปแบบของส่วนลดพิเศษและตามประวัติการซื้อของพวกเขา
- ให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่พวกเขาแม้ก่อนที่พวกเขาจะขอความช่วยเหลือ
5. อัตโนมัติกระบวนการทำงานของคุณ
เมื่อทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณย้ายจากการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสเปรดชีตมาเป็นการใช้โซลูชัน CCM ควรพิจารณาการอัตโนมัติกระบวนการทำงานของคุณสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการวงจรชีวิต การตลาดผ่านอีเมล และการต้อนรับลูกค้าใหม่
ด้วยการทำงานอัตโนมัติคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองตามกลุ่มลูกค้าหรือประเภทของปัญหาได้ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนสามารถมอบหมายงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการและกระตุ้นการอัปเดตสถานะตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ระบบการทำงานสามารถจัดส่งการสื่อสารของลูกค้า, งาน, และสถานะของโครงการผ่านระบบ CRM ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากทีมของคุณ. ทีมของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับการกำจัดงานที่น่ารำคาญออกไป. 🙏
ในทางกลับกัน ทีมการตลาดของคุณสามารถสร้างสื่อการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าเป้าหมายตามการกระทำของลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และแม้กระทั่งสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ใช้แม่แบบการสื่อสารสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า: ไม่มีขีดจำกัด 🪂
6. ติดตามลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ
คุณคงไม่ถือว่าใครเป็นเพื่อนของคุณถ้าคุณได้ยินข่าวจากเขาแค่เป็นครั้งคราวใช่ไหม? 🤔
เช่นเดียวกัน ให้อยู่กับลูกค้าของคุณตลอดการเดินทาง ไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่มีการขาย. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่พวกเขาแจ้งปัญหา แต่ให้มากขึ้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี. 🤝
ช่องทางที่ไม่รบกวนสำหรับการติดต่อสื่อสารเป็นประจำ ได้แก่:
- แบบสอบถามหลังการซื้อทางอีเมล
- ติดตามการสนทนาบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
- การแจ้งเตือนในแอปเมื่อสินค้าถูกส่งถึงลูกค้า
หรือใช้การสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติผ่านข้อความติดตามผลตามกำหนดการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
การมีความกระตือรือร้นด้วยการตรวจสอบบ่อยครั้งและการจัดการลูกค้าช่วยให้คุณสังเกตและแก้ไขสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือการใช้ClickUp Formsที่รวบรวมความคิดเห็นและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสม
ใช้แผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงงาน ความคิด และข้อเสนอแนะเข้าด้วยกัน และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหา
7. ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการด้วยตนเอง
การบริการตนเองช่วยให้ลูกค้าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้; ลูกค้าที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มักจะเป็นลูกค้าที่มีความสุขที่สุด นั่นคือที่มาของคำกล่าวที่ว่า "การสื่อสารที่ดีที่สุดคือการไม่สื่อสาร"
ตัวเลือกบริการตนเองช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถทำงานง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะมีการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าอยู่แล้ว ก็ควรเสนอการศึกษาบริการตนเองให้กับลูกค้าในรูปแบบของ:
- คำถามที่พบบ่อย
- บทเรียน
- คู่มือวิธีการ
- ฐานความรู้
ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจปัญหาของพวกเขา และสร้างเนื้อหาที่ช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขา
8. ฝึกอบรมทีมสนับสนุนของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
การสื่อสารกับลูกค้าของคุณจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ทุกทีมจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อดำเนินการสื่อสารที่ชัดเจนจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายการตลาด ไปยังฝ่ายบริหารบัญชี
การฝึกอบรมและการสนับสนุนทีมมีสองส่วน
- การสื่อสารขาเข้าและขาออก
- เทคโนโลยีเฉพาะทาง รวมถึง CRM, โซลูชัน CCM และอื่นๆ
กลยุทธ์บางประการสำหรับการฝึกอบรมการสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่:
- การจำลองสถานการณ์: สมาชิกในทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าสามารถผลัดกันทำงานผ่านสถานการณ์จริง เช่น การรับมือกับลูกค้าที่โกรธหรือลูกค้าที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- วิธี LAST: ฝึกอบรมพนักงานของคุณโดยใช้วิธีการฟัง ยอมรับ แก้ไข และขอบคุณ (LAST) แบบทีละขั้นตอนเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ
ลงทุนในการฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีล่าสุด ตัวอย่างเช่น ฝ่ายขายและการตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ทีมสนับสนุนสามารถได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้วิธีการใช้โซลูชันการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าการตั้งค่ากระบวนการ CRM และการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ช่วยเหลือและซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาตั๋วอย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดเวิร์กช็อปและเซสชันแลกเปลี่ยนความรู้ ที่สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการสื่อสารกับลูกค้า
9. แผนการสื่อสารภายใน
การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายใน ต้องการสร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยการสื่อสารภายในองค์กรให้ยอดเยี่ยม
แผนการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งคือที่ที่ทีมสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อสนับสนุนกันในทุกจุดสัมผัส 🦸
จุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันคือการมีแม่แบบการสื่อสารภายในที่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมสามารถตั้งค่าได้ แม่แบบนี้ควรมี:
- สถานะที่กำหนดเอง เช่น ได้รับการอนุมัติ เผยแพร่แล้ว และกำหนดเวลาไว้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการสื่อสารภายใน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารแต่ละครั้งและแสดงผลให้เห็นได้ชัดเจน
- มุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้การสื่อสารภายในทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และเป็นระเบียบ
- การจัดการโครงการพร้อมความสามารถในการติดตามเวลาและการพึ่งพา
10. วัดตัวชี้วัดที่ถูกต้อง
สิ่งหนึ่งคือการคิดว่าคุณกำลังทำได้ดี แต่คุณต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อเข้าใจว่าการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าของคุณกำลังให้ผลตอบแทนหรือไม่
สำหรับเริ่มต้น ตัวชี้วัดลูกค้าที่คุณควรเริ่มติดตามคือ:
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
- การสูญเสียลูกค้า
- เวลาตอบสนองครั้งแรก (FTR)
- อัตราการรักษาลูกค้า
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (LTV)
- ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาโดยเฉลี่ย (ART)
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
ติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วยตนเองหรือโดยใช้เครื่องมือบริการลูกค้า
รวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการติดตามลูกค้าเข้ากับข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าคุณกำลังสร้างความภักดีของลูกค้าได้ดีเพียงใด ♣️
การจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (CCM) เทียบกับ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
บ่อยครั้งนักธุรกิจพบว่าแนวคิดของ CRM และ CCM มีความทับซ้อนกัน แม้ว่า CCM และ CRM จะมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ แต่ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างจะเน้นความแตกต่างตามเกณฑ์ต่างๆ
|เกณฑ์
|CCM
|CRM
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|สนับสนุนการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านหลายช่องทางโดยใช้เครื่องมือหลากหลาย
|จัดเก็บและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
|คุณสมบัติ
|การจัดการเนื้อหา, การวิเคราะห์, การส่งมอบแบบหลายช่องทาง, การร่วมมือในการออกแบบ, เอกสารแบบโต้ตอบ
|การจัดการท่อส่ง, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดอัตโนมัติ, การวิเคราะห์และรายงาน, การจัดการข้อมูลติดต่อ
|กรณีการใช้งาน
|การแจกจ่ายสื่อส่งเสริมการขายและการตลาด การทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติ
|ติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายและท่อการขาย การแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับการตลาดอัตโนมัติ
|ทีมที่ใช้
|การตลาด, การขาย, ผลิตภัณฑ์, บริการลูกค้า
|การขาย,การตลาด,บริการลูกค้า
ปรับปรุงการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน, ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ, และทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้
ด้วยClickUp CRM ทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถ:
- ดูความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองมากกว่า 10 แบบ เช่น กระดานคัมบัง, รายการ, และมุมมองตาราง
- มองเห็นข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และอื่นๆ
- รวมศูนย์การติดต่อสื่อสารของคุณโดยการผสานการทำงานของ ClickUp กับอีเมล ด้วยวิธีนี้ ทีมสามารถทำงานร่วมกันในดีลและการจัดการลูกค้า ส่งการอัปเดต และต้อนรับลูกค้าใหม่ผ่านศูนย์กลางเดียว
- สร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ลูกค้า และดีลต่าง ๆ พร้อมทั้งเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างงานและเอกสารเพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน
- ทำให้การส่งมอบเป็นอัตโนมัติ, ทำการอัปเดตสถานะตามกิจกรรม และมอบหมายงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
เทคโนโลยี CCM ที่เหมาะสมช่วยให้การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
หากคุณต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าของคุณเพื่อชนะใจลูกค้าของคุณ ความภักดีของลูกค้า กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่มั่นคงจะให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณ 💰
เพิ่มเครื่องมือและเทคโนโลยี CCM เข้าไปในชุดการทำงานเพื่อทำให้กระบวนการทำงานและการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยระบบ CRM ของ ClickUp
นี่คือการลงทุนที่จะทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขและกลับมาใช้บริการอีก
