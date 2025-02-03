10 เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนในปี 2025

ด้วยผู้ซื้อถึง 97%หันมาใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตในการค้นหาบ้าน วันเวลาที่พึ่งพาการเปิดบ้านให้ชมและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพื่อปิดการขายนั้นได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลก็สามารถตามทันเทรนด์ใหม่เหล่านี้ได้ ?
ขอบคุณ ซอฟต์แวร์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ล้ำสมัย คุณสามารถประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นของรายการของคุณได้อย่างมหัศจรรย์ ดึงดูดลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปิดการขายที่มีกำไรในที่สุด
เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับ 10 เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในปี 2024 ซึ่งได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากชื่อเสียง ความหลากหลายของฟีเจอร์ รีวิวเชิงบวกจากผู้ใช้ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของตัวแทนและนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดอสังหาริมทรัพย์?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ควรมี การนำทางที่ใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้และการยอมรับ
- หลากหลายคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่ง: ควรช่วยให้การจัดการรายการสินค้า การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การตลาดทางอีเมล การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการสร้างทัวร์เสมือนจริงเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้ควรปรับแต่งได้ง่ายเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น ระบบ CRM และเครื่องมือการตลาดดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ และซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมล
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงาน: ควรอนุญาตให้คุณสามารถตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานของกลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์และแคมเปญของคุณ
- ราคาและการปรับขนาด: ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ราคาควรโปร่งใสและสามารถปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
- การสนับสนุนและการฝึกอบรม: บริษัทที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ควรมีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและทุ่มเทเพื่อแก้ไขคำถามหรือปัญหาทางเทคนิคของคุณ
10 เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์บางชนิดสามารถช่วยคุณจัดการและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามผู้ติดต่อ และทำให้การสื่อสารเป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ สามารถทำได้มากกว่านั้น โดยช่วยเหลือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในการโปรโมตประกาศขายทรัพย์สิน สร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจ โปรไฟล์สื่อสังคมที่น่าสนใจ หรือทัวร์ทรัพย์สินเสมือนจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน เครื่องมือที่เราแนะนำด้านล่างนี้สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณได้
1.คลิกอัพ
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ คุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ClickUpมีคุณสมบัติต่าง ๆที่เหมาะสำหรับการวางแผน, การร่วมมือ, การดำเนินการ, และการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและโครงการของคุณ—โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์!
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่นักการตลาดชื่นชอบอย่างมาก:เทมเพลตของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาอันมีค่า ในกระบวนการ ⏳
เทมเพลตการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของรายการอสังหาริมทรัพย์ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกแผนการตลาดและช่องทางที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย ตั้งแนวทางของแบรนด์ และแม้กระทั่งสร้างปฏิทินการตลาดที่น่าเชื่อถือเพื่อติดตามกิจกรรมทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของคุณ
โบนัส:ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาด!
เพื่อเริ่มต้น ให้เพิ่มทรัพย์สินที่คุณต้องการโปรโมตลงในเทมเพลต แต่ละรายการจะมีงานแยกต่างหากที่คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและไฟล์เพื่อระบุได้ง่ายขึ้น
คุณยังจะได้รับมุมมองจากมุมสูงของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดของคุณอีกด้วย! เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ ตัวเลือกการดูที่หลากหลาย ที่นำเสนอแง่มุมและข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกัน ราวกับมีศูนย์บัญชาการการตลาดของคุณอยู่ในปลายนิ้ว:
- มุมมองรายการแคมเปญ: จัดกลุ่มรายการตามสถานะของเนื้อหาโปรโมชั่น (เช่น: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รออนุมัติ, ต้องแก้ไข, ได้รับการอนุมัติ)
- มุมมองบอร์ด ClickUp:กระดาน Kanbanที่แสดงรายการเป็นบัตรและจัดระเบียบตามขั้นตอนกลยุทธ์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (แนวคิด, การเขียนเนื้อหา, การออกแบบ, การตรวจสอบ, การเผยแพร่, การประเมินผล)
- มุมมองตาราง: แสดงตารางการโพสต์ของเนื้อหาโปรโมชั่นของคุณในรูปแบบปฏิทินรายเดือน รายการจะถูกกำหนดสีที่แตกต่างกันตามประเภทของโพสต์ที่ถูกโปรโมท (บล็อก, โซเชียลมีเดีย,จดหมายข่าวทางอีเมล)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 1,000+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้
- 15+ ครั้ง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็ก
- มีให้บริการบนเว็บและมือถือ
- การติดตามเวลาและการรายงานขั้นสูง
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Calendly, Dropbox และ Google Drive
- คุณสมบัติการทำแผนที่เพื่อวางหมุดบนรายการ
- การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสาร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีบั๊กและปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเนื่องจากการอัปเดตบ่อยครั้ง
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. พายป์ดรายฟ์
Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)ที่ได้รับความนิยม เหมาะสำหรับธุรกิจขายขนาดเล็ก ที่ต้องการยกระดับกระบวนการทำงานและปิดการขายได้มากขึ้น
หนึ่งในพลังหลักของ Pipedrive คือการ รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขาย วิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมด และโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนของเส้นทางการขาย
เมื่อพูดถึงการตลาดอสังหาริมทรัพย์ Pipedrive สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการ จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะได้มาจากเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของคุณ หรือผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม เช่น การแนะนำและลงทะเบียนเข้าชมบ้านเปิด
เมื่อคุณเพิ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบของคุณและมอบหมายตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้านั้นแล้ว Pipedrive จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าผ่าน ขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ ของกระบวนการขาย จนถึงช่วงเวลาสำคัญที่คุณปิดการขายได้สำเร็จ
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างสมาชิกในทีมหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถมอบหมายงานให้กันและกัน แบ่งปันเอกสาร และสื่อสารกันได้ทันทีภายในแพลตฟอร์ม
สุดท้ายนี้ คุณสมบัติการวิเคราะห์ของ Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงและมูลค่าของดีล ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเหล่านี้สามารถเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณในการปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดและตรวจหาพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีล
- การติดตามกิจกรรมของลูกค้า
- การผสานรวมอีเมล
- การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- ข้อมูลเชิงลึกและรายงาน
- การผสานรวมที่หลากหลายกับเทคโนโลยีที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ที่จำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยกับระบบ CRM
- รายงานปัญหาการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับทางเลือกของ Pipedrive!
3. โมวาฟี
Movavi เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือแก้ไขวิดีโอและรูปภาพการบันทึกหน้าจอ และการแปลงมัลติมีเดีย จุดขายหลักของแอป Movavi ทั้งหมดคือ ความใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถใช้ได้อย่างสะดวก ในขณะที่ยังคงฟังก์ชันที่ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ต้องการในการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าทึ่ง
Movavi สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในกล่องเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ คุณสามารถสร้าง วิดีโอทัวร์แบบเสมือนจริง ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้เดินชมเสมือนจริง ตัดและปรับแต่งวิดีโอได้ตามต้องการ เสริมด้วยเพลง เสียงบรรยาย และข้อความซ้อนภาพ เพื่อทำให้อสังหาริมทรัพย์มีชีวิตชีวาบนหน้าจอ
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพของ Movavi สำหรับการ จัดวางเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแน่นอน ถ่ายภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ว่างเปล่าและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบภายในอื่นๆ แบบดิจิทัล ช่วยให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพมองเห็นภาพว่าพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
อีกหนึ่งไอเดียในการดึงดูดผู้ซื้อที่ทำได้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของ Movavi คือการสร้าง คลิปไฮไลท์สั้นๆ รวบรวมภาพที่สวยงามที่สุดของอสังหาริมทรัพย์ ผสมผสานกับเพลงประกอบและข้อความซ้อน แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นวิดีโอสั้นๆ ที่น่าดึงดูดใจ
แชร์รีลบนโซเชียลมีเดียหรือส่งในจดหมายข่าว แล้วดูผู้ชมของคุณเปลี่ยนเป็นลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น
- คลังฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์พิเศษในเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์
- โปรแกรมแก้ไขวิดีโอ, รูปภาพ และเสียง
- ตัวเลือกการแปลงสื่อ
- การทำให้เสถียรและการติดตามการเคลื่อนไหว
- การแชร์และส่งออกที่ง่ายดายไปยังลูกค้าเป้าหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์รายอื่น
ข้อจำกัดของ Movavi
- เวอร์ชันฟรีของผลิตภัณฑ์ Movavi มีคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับหน้าต่างป๊อปอัปที่เสนอขายสินค้าเพิ่มเติมซึ่งสร้างความรำคาญ
ราคาของ Movavi
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: $49.95/ปี
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ + แพ็กเกจเอฟเฟ็กต์: $155. 95/ปี
- ชุดวิดีโอ + แพ็คเอฟเฟกต์: $237. 95/ปี (ลดราคาพิเศษเหลือ $94. 95)
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับใบอนุญาตส่วนบุคคล
Movavi คะแนนและรีวิว
4. Hubstaff
Hubstaff ได้รับความนิยมอย่างสูงจาก ชุดเครื่องมือบริหารจัดการแรงงาน ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ทำงานระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Hubstaff ไม่ได้มีเพียงแค่การติดตามเวลาและการตรวจสอบพนักงานเท่านั้น!
เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติการสื่อสารในทีมที่ติดตั้งไว้, การจัดตารางการทำงานของพนักงาน, การจ่ายเงินเดือนและการออกใบแจ้งหนี้, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน. Hubstaff สามารถมีประโยชน์เป็นพิเศษในการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านการตลาดของโครงการด้วย.
ใช้แพลตฟอร์มเพื่อกำหนดเส้นตาย, มอบหมายงาน, และวัดความคืบหน้าของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
ความสามารถในการติดตามเวลา ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหา การจัดการโซเชียลมีเดีย และการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อระบุจุดติดขัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
ด้วย Hubstaff คุณสามารถเพิ่มความ รับผิดชอบ ของพนักงานของคุณที่เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานจากระยะไกล คุณสมบัติเช่น ระดับกิจกรรมและภาพหน้าจอช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและโครงการเสร็จสิ้นตรงเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- การติดตามเวลาด้วยแบบฟอร์มออนไลน์และรายงานเวลา
- การติดตามพนักงานด้วยระบบติดตามตำแหน่ง GPS
- การวิเคราะห์กำลังคน
- การจัดการโครงการแบบアジล
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ, บัญชี, การสื่อสาร, และ CRM ต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
ราคาของ Hubstaff
- Hubstaff Field Field Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ Desk Field: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้ Enterprise: สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- Field Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Desk Field: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: สามารถติดต่อได้
- โมดูล Hubstaff Time และ Hubstaff Desk ฟรี เริ่มต้น: $5.83/เดือนต่อผู้ใช้ โปร: $8.33/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: สามารถติดต่อได้
- Field Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Desk Field: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: สามารถติดต่อได้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
5. SEMRush
SEMRush เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นในวงการ SEO มาเป็นเวลานานด้วยเหตุผลที่ดี มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คำหลัก การวิจัยคู่แข่ง และการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์
หากคุณกำลังพึ่งพาการผลิตเนื้อหาเพื่อเพิ่มการมองเห็นของรายการอสังหาริมทรัพย์และสร้างโอกาสในการขาย SEMRush สามารถยกระดับกลยุทธ์ของคุณไปอีกขั้น ใช้เพื่อ ค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้เหมาะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่และระบุพื้นที่ที่คุณสามารถโดดเด่นจากฝูงชนได้
เนื่องจากการตลาดอสังหาริมทรัพย์มักเกี่ยวข้องกับการโปรโมตทรัพย์สินในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ เครื่องมือ Local SEO ของ SEMRush จึงเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริง คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการรายการและการติดตามตำแหน่งสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นในท้องถิ่นและสร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างคือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสม
สุดท้ายนี้ ฟีเจอร์การจัดการโซเชียลมีเดีย ของ SEMRush สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของคุณได้ คุณสามารถตั้งเวลาและโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติ ติดตามกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของคู่แข่ง และวิเคราะห์การมีอยู่ของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook, LinkedIn และ Youtube เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEMRush
- การวิจัยคำหลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
- เครื่องมือการตลาดเชิงเนื้อหา
- SEO ท้องถิ่นสำหรับตลาดภูมิภาค
- รายงานตลาดและการวิเคราะห์
- โฆษณาแบบชำระเงิน
ข้อจำกัดของ SEMRush
- ในฝั่งที่มีราคาสูงกว่า
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ และความง่ายในการใช้งาน
ราคาของ SEMRush
- ข้อดี: $99.95/เดือน
- กูรู: $191. 62/เดือน
- ธุรกิจ: $374. 95/เดือน
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว SEMRush
6. ไอคอนอสแควร์
Iconosquare เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดบนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดบนโซเชียลมีเดีย วัดผลประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับฐานผู้ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรักษาการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้โดย การกำหนดเวลาโพสต์ คุณยังสามารถตั้งค่าให้โพสต์ถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติในหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
เมื่อพูดถึงผลลัพธ์ Iconosquare ช่วยให้คุณวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เครื่องมือวิเคราะห์ อันทรงพลัง ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การเข้าถึง จำนวนการแสดงผล การเติบโตของผู้ติดตาม และอัตราการมีส่วนร่วม เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด
คุณยังสามารถได้รับ ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับผู้ติดตามของคุณ เช่น ข้อมูลประชากร รูปแบบการมีส่วนร่วม และพฤติกรรมของพวกเขา ความรู้นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดโดยรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้ติดตามของคุณ และในที่สุดเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Iconosquare
- การเผยแพร่ที่กำหนดเวลาไว้และอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง รวมถึง Instagram, Facebook และ TikTok
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานผู้ติดตามและคู่แข่ง
- รายงานที่กำหนดเอง
- การจัดการการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Iconosquare
- ปัญหาเกี่ยวกับการโพสต์สตอรี่ Instagram อัตโนมัติ
- ฟีเจอร์การสนทนาไม่รองรับ Twitterตามรายงาน
ราคาของ Iconosquare
- ข้อดี: €49/เดือน
- ขั้นสูง: €79/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: €139/เดือน
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Iconosquare
7. Wix
Wix เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเว็บไซต์ในฝันของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะด้านการเขียนโค้ดหรือนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพก็สามารถนำเสนอรายการสินค้าและดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้ ด้วย เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง คุณเพียงแค่คลิกเมาส์ไม่กี่ครั้งและใช้จินตนาการเล็กน้อย ก็สามารถออกแบบเว็บไซต์ที่น่าดึงดูดสำหรับธุรกิจของคุณได้แล้ว
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพราะ Wix มี คลังเทมเพลต ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับแบรนด์และวัตถุประสงค์ของคุณ ปรับแต่งให้ตรงตามต้องการ แล้วคุณก็จะมีโชว์รูมเสมือนจริงสำหรับรายการประกาศของคุณได้อย่างรวดเร็ว!
เมื่อเว็บไซต์ของคุณพร้อมใช้งานและรายการประกาศถูกเผยแพร่แล้ว ให้เพิ่มความน่าสนใจด้วยการเพิ่มแกลเลอรีรูปภาพ, แผนที่แบบโต้ตอบ, และทัวร์เสมือนจริง หรือเน้นรายละเอียดสำคัญของทรัพย์สิน เมื่อคุณดึงดูดผู้เข้าชมได้แล้ว ให้เปลี่ยนพวกเขาเป็นลูกค้าด้วยการ เพิ่มแบบฟอร์มติดต่อ และเครื่องมือจับลูกค้าเป้าหมายในเว็บไซต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- แม่แบบเว็บไซต์มากกว่า 800 แบบ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์ของคุณ
- บริการพัฒนาเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Wix
- รายงานปัญหาการสนับสนุนลูกค้า
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสูงและฟังก์ชันการออกแบบที่จำกัด
ราคาของ Wix
- VIP: $24.50/เดือน
- ไม่จำกัด: $12.50/เดือน
- คอมโบ: $8. 50/เดือน
- เชื่อมต่อโดเมน: $4.50/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wix
8. Podio
Podio เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่สามารถเป็นเส้นชีวิตสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการกับทรัพย์สินหลายแห่ง, ลูกค้าเป้าหมาย, และสมาชิกในทีม มันช่วยให้คุณรวมศูนย์งานทั้งหมดของคุณใน พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สูง ซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการเพิ่มขั้นตอนการทำงานและฟิลด์ต่าง ๆ และทำให้งานที่ต้องใช้แรงงานและทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ
เพื่อให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Podio ทำหน้าที่สองอย่างในฐานะ ซอฟต์แวร์ CRM คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านกระบวนการขายได้ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสดี ๆ เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบ
ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และ Podio ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการมอบศูนย์กลางที่สมาชิกในทีมของคุณสามารถแบ่งปันข้อมูล, คิดค้นไอเดีย, และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปิดการขาย—ทั้งหมดนี้ในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- การจัดการโครงการ
- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
- ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสังคม
- ความร่วมมือ
- การจัดการกระบวนการทำงาน
- การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Podio
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- เวลาหยุดทำงานอาจทำให้ระบบอัตโนมัติหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจ
ราคาของ Podio
- ฟรี
- บวก: $11. 20/เดือน
- พรีเมียม: $19. 20/เดือน
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Podio
9. Workamajig
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาด Workamajig มุ่งมั่นที่จะเป็น "ศูนย์รวมครบวงจร" สำหรับการ จัดการโครงการ ทรัพยากร และการเงินรวมถึงการร่วมมือกับทีมและลูกค้า
Workamajig เป็นศูนย์กลางเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรที่นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์สามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายและจัดการรายการทรัพย์สินปฏิทินเนื้อหา และการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและการสร้างโอกาสในการขายและยอดขาย
การจัดการทรัพยากรและการเงินมักเป็นจุดที่สร้างความปวดหัวให้กับทีมการตลาดขนาดเล็ก และผู้สร้าง Workamajig เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี เครื่องมือการตลาดของมันช่วยให้คุณ ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อให้บัญชีของคุณสะอาดอยู่เสมอ
เพื่อป้องกันปัญหาคอขวดหรือการสูญเสียทรัพยากร Workamajig ช่วยให้คุณสามารถ บริหารจัดการปริมาณงานของพนักงาน และติดตามความพร้อมใช้งานของพวกเขาได้ ระบบนี้ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทีมงานของคุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย KPI ที่ตั้งไว้
คุณสมบัติเด่นของ Workamajig
- การจัดการโครงการ
- การติดตามเวลาและงาน
- เครื่องมือบัญชีและการเงินแบบบูรณาการ
- ซอฟต์แวร์รับโครงการ
- ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการขาย
- เครื่องมือจัดการทรัพยากรการตลาดและการจัดการการเข้าชม
ข้อจำกัดของ Workamajig
- รายงานปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเว็บไซต์
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่เป็น ธรรมชาติและการจัดการโครงการที่บูรณาการ
ราคาของ Workamajig
- ภายในองค์กร: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับทีมที่มีสมาชิก 10 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิว Workamajig
10. เบสแคมป์
ภารกิจของ Basecamp คือการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขจัดวิธีการทำงานแบบ "กระจัดกระจายไปทั่ว" โดยนำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการแคมเปญการตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ใช้เครื่องมือทางการตลาดของมันเพื่อติดตามการดำเนินการทางการตลาดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เช่น การโปรโมตประกาศขายทรัพย์สิน การจัดแคมเปญทางสื่อสังคม และการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ สร้างโปรเจ็กต์แยกต่างหากสำหรับแต่ละช่องทางทางการตลาด มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และกำหนดเส้นตายเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
การผสานปฏิทิน ของ Basecamp ทำให้คุณไม่พลาดวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดเส้นตายการเผยแพร่เนื้อหา งานเปิดบ้าน หรือเปิดตัวแคมเปญโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มนี้จะช่วยจัดการเวลาให้คุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- หน้าหลัก: แดชบอร์ดหน้าเดียวที่แสดงโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายของคุณ
- สิ่งที่ต้องทำ: สำหรับติดตามงานและกำหนดเวลา
- แคมป์ไฟ: แชทกลุ่มในตัว
- ประตู: สำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือและบริการภายนอก
- ตารางเวลา: ภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเส้นตาย
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/ปี หรือ $349/เดือน