ทางเลือกและคู่แข่งของ Pipedrive 15 อันดับแรกในปี 2025

ABC. จงปิดการขายเสมอ ?
จำได้ไหมว่า Alec Baldwin พยายามขายคำขวัญนี้อย่างดุดันใน Glengarry Glen Ross? ตอนนี้มันอยู่ในหัวเราโดยไม่คิดค่าเช่า ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับวิธีการของตัวละครของเขาหรือไม่ก็ตาม หรือหวังว่าเราจะไม่เห็นด้วย ?
Pipedrive เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นและผลักดันดีลให้ก้าวหน้า—เป็นโซลูชันที่พนักงานขายจากภาพยนตร์คงปรารถนาที่จะมีอย่างแน่นอน
ตามที่ผู้สร้างระบุไว้ Pipedrive คือ "ระบบ CRM แรกที่ออกแบบโดยนักขาย เพื่อนักขาย" ผู้ใช้รายงานว่าสามารถปิดการขายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 28% เมื่อเทียบกับก่อนใช้แพลตฟอร์มนี้
แม้ว่าจะได้รับความนิยม แต่ซอฟต์แวร์นี้อาจไม่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน บางทีคุณอาจกำลังมองหาทางเลือกของ Pipedrive CRM ที่มีราคาประหยัดกว่า หรือมีฟีเจอร์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณมากกว่า หากเป็นเช่นนั้น คุณมาถูกที่แล้ว!
เราได้รวบรวม 15 ทางเลือก Pipedrive ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขายของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Pipedrive?
คุณสมบัติการขายหลักของ Pipedrive ทำให้มันได้รับความนิยม เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นของ Pipedrive ให้แน่ใจว่าเครื่องมือใหม่ของคุณไม่เพียงแต่ตรงกับความแข็งแกร่งของมันเท่านั้น แต่ยังเพิ่มสิ่งพิเศษบางอย่างให้กับทีมขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ภาพรวมการขายแบบเห็นภาพ: ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใด และขั้นตอนต่อไปที่ทีมขายของคุณต้องดำเนินการคืออะไร
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับทีมขายของตน ดังนั้นคุณควรสามารถเพิ่มขั้นตอนและฟิลด์ที่กำหนดเองลงในกระบวนการขายของคุณได้
- การทำงานเป็นทีม: ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณมีประสิทธิภาพหากช่วยให้ทีมของคุณสามารถแชร์ข้อมูลอัปเดตและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- การแจ้งเตือนกิจกรรม: การติดตามกิจกรรมของทีมขายทั้งหมดของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปิดการขาย CRM ที่สามารถตั้งเวลาการแจ้งเตือนได้จะช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามผล
- การแบ่งกลุ่มและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย: การคัดกรอง การจัดหมวดหมู่ และการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถทำให้การติดต่อและการสื่อสารของคุณมีเป้าหมายและได้ผลดียิ่งขึ้น
- ประวัติการติดต่อ: การเข้าถึงบันทึกการติดต่อที่ครอบคลุมกับแต่ละบุคคลสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้ ซึ่งช่วยให้ทีมขายของคุณประสบความสำเร็จ
- การรายงานและการวิเคราะห์: รายงานที่ละเอียดและเครื่องมือวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย และช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับของ Pipedrive ที่ควรใช้
Pipedrive ได้รับความนิยมเนื่องจากเน้นที่การขายอย่างเฉียบคม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนของตัวเอง หากทีมของคุณต้องการฟีเจอร์การตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุม Pipedrive อาจไม่ตอบโจทย์
หากคุณกำลังมองหาความสามารถในการรายงานอย่างละเอียด คุณอาจต้องมองหาที่อื่น แต่ไม่ต้องกังวลหาก Pipedrive ไม่ตรงตามความต้องการทั้งหมดของคุณ—เรามีทางเลือกอื่นให้คุณ!
มาดำดิ่งสู่การรีวิว 15 คู่แข่ง Pipedrive ชั้นนำ ที่อาจกลายเป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจให้กับทีมขายและการตลาดของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Pipedrive CRM หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการ การจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การเริ่มต้นใช้ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM ของคุณก็เหมือนกับการย้ายทีมของคุณเข้าไปในสำนักงานดิจิทัลที่จัดระเบียบอย่างดีขั้นตอนแรกคือการดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp ซึ่งจะให้โครงสร้างเริ่มต้นสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการต่างๆ
ปรับแต่งวิธีที่คุณดูและจัดการผู้ติดต่อโดยการเพิ่มมุมมอง เช่น มุมมองคณะกรรมการสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพหรือมุมมองรายการสำหรับการจัดระเบียบงานอย่างละเอียดและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณหรือไม่? เพิ่ม ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดที่สำคัญ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือวิธีการติดต่อที่ต้องการ
เมื่อพูดถึงการปรับแต่ง คุณสามารถแก้ไขสถานะเวิร์กโฟลว์ CRMที่มีอยู่เดิมหรือสร้างสถานะของคุณเองได้ตามต้องการ สถานะเหล่านี้ช่วยให้เห็นบริบทของขั้นตอนงานได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
มีความคิดเห็นหรือการอัปเดตหรือไม่? มอบหมายให้กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด เชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา แชทและแชร์เอกสาร ไม่ว่าจะบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์
ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยดูแลงานประจำ เช่น การเปลี่ยนสถานะงานเมื่อมีการดำเนินการบางอย่างเสร็จสิ้น ทำให้มีเวลาว่างสำหรับงานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ClickUp มอบประสิทธิภาพที่ทรงพลัง แต่เราเข้าใจดีว่าตัวเลือกที่หลากหลายอาจดูน่ากังวล แม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมใช้ซอฟต์แวร์ CRM ในขณะนี้ ClickUp ก็มีเทมเพลตเส้นทางลูกค้าฟรีอื่น ๆให้เลือกใช้เป็นทางเลือกแทน CRM ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- หลากหลายพอที่จะใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างหรือเป็นซอฟต์แวร์การตลาด
- คุณสมบัติ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เทมเพลตแก้ไขได้เพื่อจัดการงานการตลาดและการขายทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Loom, Google Calendar, Front, Slack, Calendly และ Zoom
- มุมมองโซลูชัน CRM ที่หลากหลาย เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และตาราง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
- ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานธุรการที่เป็นกิจวัตร
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางครั้งอาจใช้เวลาโหลดนาน
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เพื่อรับแผนราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อทีมฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. Freshsales
ผ่านทาง Freshsales
เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ Freshworks ที่ใหญ่กว่า Freshsales นำเสนอสิ่งที่พิเศษ: ผู้ช่วย AI ชื่อ Freddy
เขาคือไพ่ตายในมือคุณ ที่คอยสแกนข้อมูลและรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อชี้ให้เห็นว่าใครคือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะซื้อจากคุณมากที่สุด เฟรดดี้ยังเป็นคนรักความเรียบร้อยอีกด้วย โดยจะดูแลฐานข้อมูลลูกค้าของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยการค้นหาและรวมข้อมูลที่ซ้ำกันให้เรียบร้อย นอกจากนี้ เขายังมีพรสวรรค์ด้านภาษา ช่วยคุณสร้างสรรค์อีเมลที่ดึงดูดใจและปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
และเมื่อคุณคิดว่าเขาทำเพียงพอแล้ว เฟรดดี้ก็จะม้วนแขนเสื้อดิจิทัลของเขาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและอีเมลในอดีต พร้อมแนะนำขั้นตอนต่อไปของคุณ โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการก้าวล้ำหน้าในกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบ AI—Freddy ผู้ช่วย AI จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วมและความน่าจะเป็นในการปิดการขาย
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงาน, และวิธีการจัดการข้อมูล
- ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง, การวิเคราะห์, และการติดตามการเจรจา
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Gmail, Outlook, HubSpot และ Magento เพื่อช่วยรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Freshsales
- การสนับสนุนลูกค้าอาจตอบกลับล่าช้าในบางครั้ง
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์ CRM
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: ฟรีสำหรับผู้ใช้สามคน จากนั้น $15/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Freshsales
3. Salesforce Sales Cloud
ผ่านทาง Salesforce
Salesforce Sales Cloud เป็น โซลูชัน CRM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายขนาดใหญ่ และผู้ที่สามารถจ่ายค่าบริการระดับพรีเมียมได้ เป็นที่รู้จักในด้านความครอบคลุมและถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เครื่องมือ CRM อื่น ๆ ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่ช่วยให้สมาชิกทีมเฉพาะสามารถถูกมอบหมายให้กับแต่ละดีลได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำนายขั้นสูงที่ช่วยให้คุณเพิ่มความแม่นยำของการทำนายของคุณ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในกล่องเครื่องมือการขายของคุณ
การจับและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายคือจุดที่ Salesforce โดดเด่นที่สุด ระบบนำเสนอ การจับข้อมูลลูกค้าจากเว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายได้
แคมเปญการตลาดหลายช่องทางล่ะ? Salesforce ติดตามการโต้ตอบอย่างละเอียดในหลากหลายช่องทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายคนใดหลุดรอดสายตาไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สูงและคุณสมบัติการอัตโนมัติ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
- ส่วนเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและการปรับแต่ง
- รายงานและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
- ความสามารถในการผสานรวมที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Salesforce
- อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมขาย
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
การกำหนดราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Salesforce
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!
4. Pipeliner CRM
ผ่านทาง Pipeliner
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Pipeliner ที่สูงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เคล็ดลับของซอฟต์แวร์ CRM นี้คืออะไร? ทั้งหมดเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ลองนึกภาพเครื่องมือที่ไม่ได้ตอบสนองแค่ผู้จัดการเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนพนักงานขายในภารกิจประจำวันของพวกเขาด้วย
ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งในหลายมุมมองสำหรับลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, บัญชี, และรายงาน. ตัวเลือกการปรับแต่งเหล่านี้ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นโดยทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น—รวมถึงการรวมแคมเปญการตลาดของคุณไว้ด้วย.
Pipeliner เปรียบเสมือนกล่องทรายที่ให้ผู้ใช้ได้ทดลองสร้างแบบฟอร์ม ปรับแต่งฟิลด์ และจัดตั้งคอลัมน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบฟีเจอร์การ อัตโนมัติการขายยังช่วยทำงานและกระบวนการต่าง ๆภายในแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เข้าใจง่าย
ส่วนที่ดีที่สุด? ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipeliner CRM
- Automatizer—เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและการขายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับแต่งได้สูง
- การผสานการทำงานกับระบบมากกว่า 200 ระบบที่รองรับการใช้งานแบบเนทีฟเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
- รายงานการขายที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
- การติดตามเป้าหมายที่มองเห็นได้ตลอดเวลา พร้อมมุมมองเป้าหมายห้าแบบที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานขาย
- ดีลที่พลาดถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลพร้อมรายละเอียดทั้งหมด เพื่อการวิเคราะห์หรือการเปิดใช้งานใหม่ในภายหลัง
ข้อจำกัดของ Pipeliner CRM
- ตัวเลือกการค้นหาสามารถปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพ
- การแสดงผลทางภาพที่จำกัดและความหลากหลายของรูปแบบรายงานที่ขาดแคลน
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่มีให้ทดลองใช้ฟรี
Pipeliner CRM ราคา
- เริ่มต้น: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 115 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Pipeliner CRM คะแนนและรีวิว
5. Agile CRM
ผ่านทาง Agile CRM
Agile CRM เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งโดดเด่นด้วย แผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุมมีระบบการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้งานง่ายซึ่งจัดหมวดหมู่กลุ่มผู้ติดต่อของคุณได้อย่างเชี่ยวชาญ คล้ายกับบรรณารักษ์ที่จัดหนังสือตามประเภท ?
คุณสามารถติดป้ายกำกับผู้ติดต่อของคุณเป็นลูกค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, หรือคู่ค้าเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณและกระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นระบบมากขึ้น
อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สุดของ Agile CRM คือการส่งเสริมจิตวิญญาณการแข่งขันที่ดีภายในทีมขายของคุณโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคน กระบวนการขายถูกทำให้เป็นเกม ซึ่งช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของทีมและกระตุ้นให้ทุกคนพัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM
- มุมมองการติดต่อแบบ 360° ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละบุคคล รวมถึงการสนทนา บันทึกการโทร การปรากฏตัวบนโซเชียล และกิจกรรมบนเว็บ
- ไทม์ไลน์แสดงภาพเหตุการณ์ติดต่อกันตามลำดับเวลาในหน้าเดียว
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายช่วยให้สามารถระบุผู้ที่มีแนวโน้มสนใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการโทรอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อหลายคนได้โดยอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว
- การนัดหมายช่วยให้คุณสามารถแชร์ปฏิทินของคุณทางออนไลน์และอัตโนมัติการเชิญและการติดตามผล
- การนำเกมมาใช้ในการขายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เครื่องมือ Lead Prospector ช่วยให้สามารถเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย งาน และดีลได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียวจากเบราว์เซอร์ Chrome
ข้อจำกัดของ Agile CRM
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- เวลารอการสนับสนุนลูกค้าอาจนาน
ราคาของ Agile CRM
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สิบคน
- เริ่มต้น: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปกติ: $39.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $64.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Agile CRM
6. ว่องไว
ผ่านทาง คล่องแคล่ว
Nimble คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจที่ต้องการ ใช้ประโยชน์จากพลังของโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ากับระบบ CRM ของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณเปลี่ยนการพูดคุยบนโซเชียลแบบไม่เป็นทางการให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายและโอกาสทางธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Facebook, Twitter หรือ LinkedIn? ง่ายมาก เพียงไม่กี่คลิกก็เสร็จเรียบร้อย และเมื่อพวกเขาอยู่ในระบบแล้ว Nimble ก็ทำตามชื่อของมันอย่างแท้จริง ด้วยการรวบรวมและจัดเรียงการโต้ตอบทั้งหมดของคุณอย่างคล่องแคล่ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะอยู่ในกระแสข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณเสมอ ตั้งแต่การเชื่อมต่อใหม่ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงงานล่าสุด
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- การจัดการผู้ติดต่อรวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดและประวัติการติดต่อ
- เครื่องมือการฟังทางสังคมขั้นสูงเพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การทำงานอัตโนมัติและการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
- คุณสามารถบันทึกกิจกรรมที่ทำแบบออฟไลน์ เช่น การโทรและการประชุม โดยเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อเฉพาะเพื่อการเก็บบันทึกที่ครอบคลุม
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 70 แอปในหลากหลายหมวดหมู่
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ค่อนข้างแพงเมื่อพิจารณาว่ามุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็ก
- มีเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น แต่มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรี
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- ธุรกิจคล่องตัว: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
7. อินไซต์ลี
ผ่านทาง Insightly
Insightly ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานด้านการบริหารงานขายของคุณ คิดถึงมันเหมือนกับ ผู้บันทึกข้อมูลดิจิทัล และผู้ช่วยสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณ พร้อมด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีประโยชน์เพิ่มเติม ✨
คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และแม้แต่รูปถ่ายของพวกเขา ต้องการจดจำว่าคุณได้พบกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไรหรือไม่? Insightly มีข้อมูลนี้ให้คุณครบถ้วน
Insightly ช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการเดินทางของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตั้งแต่การเป็นเพียงผู้สนใจไปจนถึงการกลายเป็นลูกค้าจริง คุณสามารถดูได้ว่าผู้สนใจแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใด และ Insightly สามารถทำงานบางส่วนของกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลตอบกลับเบื้องต้นไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ มอบหมายบทบาท และผสานการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างราบรื่น
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ, การตอบกลับทางอีเมล, และการมอบหมายงาน
- การจับข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจะสร้างโอกาสทางธุรกิจในระบบการจัดการลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
- ระบบท่อการขายที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ และติดตามความคืบหน้าในการปิดการขาย
- รายงานเชิงลึกและฟังก์ชันแดชบอร์ดช่วยให้คุณวิเคราะห์ยอดขาย ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และตัวชี้วัดอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Insightly
- รายงานปรับแต่งได้ยาก
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนและมีเพียงการทดลองใช้ฟรีเท่านั้น
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
8. หนังสือแบบฝึกหัด
ผ่านทาง สมุดงาน
Workbooks นำเสนอโซลูชัน CRM สำหรับทีมขาย การตลาด บริการลูกค้า และการเงิน ซึ่งหมายความว่า นอกเหนือจากฟีเจอร์ CRM แบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีฟีเจอร์พิเศษที่น่าสนใจ เช่นระบบตั๋วงานและการรองรับหลายสกุลเงิน
หากคุณเลือกใช้งาน Workbooks เพื่อจัดการกระบวนการขายของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการใช้ ฟีเจอร์การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อทำความรู้จักกับลูกค้าของคุณ—สร้างโปรไฟล์ ศึกษาความต้องการ และปรับแนวทางให้เหมาะสม จากนั้นติดตามกิจกรรมการขายและบริหารจัดการโอกาส เพื่อผลักดันดีลของคุณให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่น่าเบื่อ ปล่อยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ ต้องการบรรลุเป้าหมายใช่ไหม? การคาดการณ์และตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์พร้อมช่วยคุณเสมอ และเมื่อถึงเวลาปิดการขาย? เพียงสองคลิกเท่านั้น—ใบเสนอราคาก็กลายเป็นคำสั่งซื้อทันที ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสมุดงาน
- การเสริมข้อมูลช่วยเพิ่มคุณภาพข้อมูล CRM ของคุณเพื่อการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ฟีเจอร์การสมัครสมาชิกและการต่ออายุจะทำการแจ้งเตือนการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติและสามารถคาดการณ์ระดับการสมัครสมาชิกในอนาคตได้
- มุมมองแบบ 360° ของการโต้ตอบกับลูกค้าช่วยให้ติดตามกิจกรรมและโอกาสในการขายเพิ่ม
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
- รายงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับเส้นทางการขายของคุณและประสิทธิภาพของตัวแทนขายแต่ละคนเพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของสมุดงาน
- ความสามารถในการขยายระบบอาจเป็นปัญหาเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น (พร้อมกับข้อมูลลูกค้าของคุณ)
- ผู้ใช้บางคนไม่พบว่ามันใช้งานง่ายสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ราคาของหนังสือแบบฝึกหัด
- CRM: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นแบบรายปีและมีการทดลองใช้ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของสมุดงาน
9. บิทริกซ์24
ผ่านทาง Bitrix24
Bitrix24 ก็เหมือนกับอุปกรณ์ใหม่ที่คุณอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าใจ แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้ว มันจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นเครื่องมือ CRM นี้สามารถจัดการทุกอย่างได้: การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโครงการ และแม้กระทั่งการตั้งค่าศูนย์ช่วยเหลือของคุณเอง
จินตนาการว่ามันคือผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ที่คอยดูแลให้ข้อมูลของทุกโอกาสทางธุรกิจถูกบันทึกเข้าสู่ระบบอย่างเรียบร้อย ไม่พลาดแม้แต่โอกาสเดียว เปรียบเสมือนโต๊ะประชุมเสมือนจริงที่ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา พร้อมฟีเจอร์วิดีโอคอลความคมชัดสูง คุณยังจะได้รับเครื่องมือวางแผนการขายที่ชาญฉลาดและพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
การเรียนรู้ที่รวดเร็วอาจเป็นปัญหา แต่หากมีความอดทนเพียงเล็กน้อย Bitrix24 ก็สามารถกลายเป็นสูตรลับสู่ความสำเร็จในการขายของคุณได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- การรวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น
- การจัดการโครงการโดยใช้เทคนิค Scrum
- การอัตโนมัติของงานสามารถช่วยในการรณรงค์การตลาดที่เชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างโอกาสทางการขาย
- เครื่องมือสื่อสาร เช่น แชท, การโทรผ่านวิดีโอความละเอียดสูง, ปฏิทิน, และพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- คุณสามารถสร้างและจัดการศูนย์ช่วยเหลือของคุณเองผ่านแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ใช้งานยากเนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แออัดเกินไป
ราคา Bitrix24
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Bitrix24
10. ฮับสปอต
ผ่านทาง Hubspot
เหมือนมีดพับสวิสของซอฟต์แวร์ CRM, HubSpot โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับการปิดการขาย. การเดินทางเริ่มต้นด้วยการเพาะเลี้ยงและติดตามความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ พร้อมกับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จาก HubSpot เกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขา.
มีแคมเปญอีเมลอยู่หรือไม่? ทำให้เป็นส่วนตัวและจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ
ด้วยแดชบอร์ดที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการของ HubSpot ทำให้กระบวนการขายโปร่งใส ช่วยให้คุณสามารถเน้นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงเวลาปิดการขาย ระบบอัตโนมัติของ HubSpot จะเข้ามาช่วย ลดภาระงานของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดคือ เครื่องมือ CRM หลักทั้งหมดฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขาย (รวมถึงฟีเจอร์การตลาดอัตโนมัติ)
- การแจ้งเตือนพฤติกรรมของลีดแบบเรียลไทม์
- ทั้งลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาและลูกค้าที่ติดต่อออกสามารถติดตามได้
- แดชบอร์ดภาพที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- ส่งอีเมลโดยตรงจากซอฟต์แวร์
- ติดตั้งง่ายและปรับขนาดได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังสร้างช่องทางการขาย)
ข้อจำกัดของ Hubspot
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกในการปรับแต่งไม่เพียงพอ
- การสร้างรายงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ Hubspot
- เครื่องมือฟรี: สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- เริ่มต้น: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้ฟรีไม่จำกัดจำนวน และผู้ใช้ที่ชำระเงินสองคน
- มืออาชีพ: $1,600/เดือน สำหรับผู้ใช้ฟรีไม่จำกัดและผู้ใช้ที่ชำระเงิน 5 คน
- องค์กร: $5,000/เดือน สำหรับผู้ใช้ฟรีไม่จำกัดและผู้ใช้ที่ชำระเงินสิบคน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบรายปี และแผนที่ชำระเงินรวมถึงการทดลองใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
11. เก็บข้อมูล
Keap (เดิมชื่อ Infusionsoft) เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ อีคอมเมิร์ซ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลากหลาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ และติดตามผลกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- การติดต่อกับลูกค้าแบบรวมศูนย์ รวมถึงอีเมล, โทรศัพท์, และการประชุม
- เครื่องมือสร้างแคมเปญแบบภาพที่รองรับการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง
- บริการลูกค้าแบบส่วนตัวพร้อมการตอบกลับทางอีเมลอัตโนมัติ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา
- ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เช่น ตะกร้าสินค้าและการประมวลผลการชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Keap
- ระบบอาจมีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก
ราคา Keap
- ข้อดี: $159/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- สูงสุด: $229/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
12. แคปซูล
แคปซูลเป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นระเบียบ รู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้น และบริหารความสัมพันธ์ได้ดีขึ้น ระบบถูกออกแบบมาอย่างง่ายแต่ทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
คุณสมบัติเด่นของแคปซูล
- เครื่องมือการคาดการณ์ยอดขายที่จำเป็นและรายงานการขายอย่างละเอียด
- การผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น Google Workspace, MailChimp และ Zapier
- คุณสมบัติการจัดการกระบวนการขายและท่อการขายที่สามารถปรับแต่งได้
- การติดแท็กและจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของแคปซูล
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ขนาดใหญ่บางระบบ
- รายชื่อผู้ติดต่อมีจำนวนจำกัดในเวอร์ชันฟรี โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบแคปซูล
- ฟรี
- มืออาชีพ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแคปซูล
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
13. โซโฮ CRM
Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ครอบคลุมซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Pipedrive ซอฟต์แวร์นี้มอบคุณสมบัติมากมายให้กับธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง เพิ่มรายได้ และปรับปรุงอัตราการรักษาลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- การสนับสนุนหลายช่องทางที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทางอีเมล โทรศัพท์ แชทสด โซเชียลมีเดีย และการพบปะโดยตรง
- การวิเคราะห์เชิงลึกที่ช่วยติดตาม ระบุ และเพิ่มประสิทธิภาพแนวโน้มด้านประสิทธิภาพและยอดขาย
- คุณสมบัติการจัดการกระบวนการเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- เซีย ผู้ช่วยขายที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้การคาดการณ์ คำแนะนำ และการแจ้งเตือน
- การผสานรวมกับชุดผลิตภัณฑ์ของ Zoho สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับบางธุรกิจ
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
14. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBook เป็นเครื่องมือ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และฟรีแลนซ์ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการจองลูกค้า และส่งใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ให้บริการเป็นหลัก ซึ่งการโต้ตอบกับลูกค้าโดยตรงเป็นหัวใจสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ HoneyBook
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้
- ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการบริหารโครงการเป็นระบบอัตโนมัติ
- การชำระเงินออนไลน์แบบบูรณาการเพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าที่รวดเร็วและง่ายดาย
- เครื่องมือจัดตารางเวลาที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองการประชุมตามเวลาที่คุณสะดวกได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Gmail
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ค่าธรรมเนียมบริการจะถูกเรียกเก็บสำหรับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม
- ขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงที่พบในแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่า
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $12. 80/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $25. 50/เดือน
- พรีเมียม: $52. 80/เดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
15. ผู้เพิ่มศักยภาพสูงสุด
Maximizer เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่มอบคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า มันนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Maximizer
- คุณสมบัติการจัดการการติดต่อเพื่อการมองเห็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย
- แดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- ตัวเลือกการติดตั้งบนระบบคลาวด์หรือภายในองค์กร
- การผสานรวมกับ Microsoft Office และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Maximizer
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายเหมือนแพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบ Maximizer
- สำนักงานขนาดเล็ก: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึก: $89/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Maximizer
- G2: 3. 9/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ทางเลือกของ Pipedrive: สรุปการค้นหา
เราได้เดินทางสำรวจคู่แข่งของ Pipedrive แต่ละรายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่าลืมว่าเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ตรงกับงบประมาณของคุณ และในที่สุด ช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้มากขึ้น
ดังนั้นใช้เวลาให้เต็มที่ ทดลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้ และคุณจะพบโซลูชัน CRM ที่ประสานเสียงกลมกลืนกับซิมโฟนีการขายของคุณอย่างแน่นอน ขอให้โชคดีในการค้นหา!