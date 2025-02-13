10 แอปขายที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนขายเพื่อเพิ่มรายได้ในปี 2025

มีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของทีมการตลาดและการขายง่ายขึ้น แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การทำความเข้าใจตัวเลือกที่มีอยู่และเปรียบเทียบกันนั้นต้องใช้เวลา
ไม่ต้องกังวล เราได้ทำการบ้านให้คุณแล้ว! ในคู่มือเกี่ยวกับแอปขายที่ดีที่สุดนี้ เราจะครอบคลุมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดและการขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมระบุข้อดีและข้อเสียเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยการสรุปที่ง่ายนี้ คุณจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการเลือกแอปขายที่เหมาะสมเมื่อคุณต้องการเลือกแอปขายตัวต่อไปของคุณ ✨
คุณควรค้นหาอะไรในแอปการขาย?
เครื่องมือที่คุณมอบให้กับทีมขายของคุณสามารถส่งผลอย่างมากต่อจำนวนดีลที่พวกเขาจะสามารถปิดได้ เมื่อคุณประเมินแอปพลิเคชันการขายสำหรับธุรกิจของคุณ มีปัจจัยสำคัญเจ็ดประการที่ทำให้แอปพลิเคชันการขายที่ดีที่สุดแตกต่างจากคู่แข่ง:
- ความสามารถในการผสานรวม: แอปการขายควรสามารถผสานรวมได้ดีกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น แพลตฟอร์มอีเมลการตลาดหรือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
- อินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือ: แอปพลิเคชันการขายผ่านมือถือช่วยให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมหรือขณะที่คุณกำลังติดต่อสื่อสารในงานประชุมทางการตลาด
- กระบวนการที่ใช้งานง่าย: แอปขายจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทุกคน รวมถึงพนักงานขาย รู้สึกสะดวกสบายในการใช้งานในกิจกรรมการขายประจำวันของพวกเขา
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: แอปควรให้คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการภายในและข้อกำหนดเฉพาะของคุณได้
- ความร่วมมือและการสื่อสาร: คุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา, แบ่งปันบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า, และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ
- การรายงานและการวิเคราะห์: ติดตามตัวชี้วัดการขายที่สำคัญและวัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีมเพื่อข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของการตลาดและการขายในองค์กรของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม: หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณต้องการได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของคุณ
10 แอปขายของที่ดีที่สุด
กลยุทธ์การขายรายบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม แต่ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงทุกทีมมีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน เราได้ทำการวิจัยแอปพลิเคชันการขายและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การขายมากมายเพื่อรวบรวมแอปพลิเคชันการขายที่เราชื่นชอบที่สุด 10 อันดับตลอดกาล หากคุณต้องการบรรลุเป้าหมาย OKR ของคุณ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้นในทุกไตรมาส แอปพลิเคชันการขายเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรใช้ 📅
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการจัดการการขายที่ทรงพลัง คุณสมบัติการจัดระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นCRMที่สมบูรณ์แบบในการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดของกระบวนการขายเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อีกด้วย
ซอฟต์แวร์การจัดการการขายมีเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อช่วยเสริมกระบวนการขายและการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเทมเพลต CRM,เทมเพลตใบเสนอราคา และเทมเพลตรายงานการขาย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุมของ ClickUp ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณจัดระเบียบและติดตามลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทีมขายที่มีประสิทธิภาพต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงมีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้การร่วมมือระหว่างสมาชิกทีมขายเป็นไปอย่างราบรื่นพวกเขาสามารถทิ้งความคิดเห็น, ระบุชื่อสมาชิกทีมอื่น ๆ, และแชร์ไฟล์ที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย และเมื่อพูดถึงการทำให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาชิกทีมที่ติดอยู่กับงานซ้ำ ๆ มักจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โชคดีที่ ClickUp มีระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยลดงานเหล่านั้น และให้ทีมขายได้มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมศักยภาพทีมขายของคุณให้ทำงานอย่างมีสมาธิ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมทราบข้อมูลล่าสุดและได้รับการแจ้งให้ทราบ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่น ๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CRM ของคุณ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สูงนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและมุมมองที่ทรงพลังมากมาย ผู้ใช้ใหม่บางท่านอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. อินไซต์ลี
ดีที่สุดสำหรับ CRM (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)
Insightly เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมขายของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแอปพลิเคชันขายบนมือถือสำหรับทั้ง iOS และ Android ที่ให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ ทำให้พนักงานสามารถทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการขายได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติของ Insightly ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการกับกระบวนการขาย, ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ, และปิดการขายได้มากขึ้น ด้วยเครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมายของซอฟต์แวร์, ตัวแทนขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น, ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประโยชน์และช่วยปิดการขายได้มากที่สุด
ผู้จัดการฝ่ายขายจะชื่นชอบฟีเจอร์การจัดการงานและการวิเคราะห์ยอดขายเชิงลึกของ Insightly และคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น LinkedIn Sales Navigator, Google Maps และ Google Calendar
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับระบบ CRM เพื่อการไหลของข้อมูลที่ง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมแดชบอร์ดที่แชร์ได้
- เครื่องมือการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและการกำหนดเป้าหมายผู้ชมอย่างชาญฉลาด
- การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Insightly
- บางครั้ง UI อาจทำงานช้า
- ต้องการคุณสมบัติการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ Insightly
- บวก: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $499/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. พายป์ดรายฟ์
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมการขายและข้อมูลลูกค้า
Pipedrive เป็นหนึ่งในแอปการขายที่ดีที่สุดในตลาด คุณสมบัติของมันถูกออกแบบมาเพื่อทั้งตัวแทนขายรายบุคคลและทีมขาย เครื่องมือการขายของมันจะช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับกระบวนการขายได้ดีขึ้น Pipedrive ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมการขายและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้จากอุปกรณ์มือถือ ทำให้คุณทราบข้อมูลอยู่เสมอ
ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย Pipedrive ครอบคลุมกระบวนการขายทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น การผสานการทำงานกับ Google Apps ทำให้การวางแผนเส้นทางสำหรับตัวแทนภาคสนามเป็นเรื่องง่าย การเชื่อมต่อกับ LinkedIn Sales Navigator จะช่วยปรับปรุงความพยายามในการหาลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำหมายความว่าพนักงานขายและทีมสามารถกลายเป็นผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
- รายงานรายละเอียดสำหรับทีมขาย/ผู้นำทีมขาย
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการดีลต่างๆ ขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ที่จำกัด
- ตัวเลือกการอัตโนมัติที่น้อยกว่าคู่แข่งบางราย
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
4. Calendly
ดีที่สุดสำหรับการนัดหมาย
Calendly เป็นเครื่องมือจัดการตารางเวลาและการนัดหมายที่ช่วยให้กระบวนการจัดตารางเวลาสำหรับทีมขายของคุณง่ายขึ้น การนัดหมายประชุมและกิจกรรมอื่นๆ มักต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาหลายครั้งเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคน Calendly ช่วยขจัดความจำเป็นในการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลหลายครั้งด้วยการให้บริการโซลูชันการจัดตารางเวลาแบบบริการตนเอง
ผ่านซอฟต์แวร์ คุณสามารถแชร์ความพร้อมใช้งาน และให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จองการประชุมได้โดยตรงภายในแอป ซึ่งช่วยกำจัดความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และงานอื่น ๆ ที่ช่วยปิดการขายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- จัดสรรการประชุมให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- Calendly ผสานการทำงานกับSalesforce เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง
- การแจ้งเตือนจะเตือนทุกฝ่ายเกี่ยวกับการประชุมการขายที่กำลังจะมาถึง
- จดบันทึกก่อนการประชุมเพื่อไม่ให้ลืมสิ่งใด
ข้อจำกัดของ Calendly
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย เมื่อพิจารณาจากชุดคุณสมบัติที่มี
- อาจใช้งานได้ยากสำหรับความต้องการขั้นสูง
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
5. เมลชेक
เหมาะที่สุดสำหรับ อีเมล การติดต่อและการทำงานอัตโนมัติ
Mailshake เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงกระบวนการติดต่อทางอีเมลและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวแทนขายสามารถใช้ Mailshake เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้ จัดตารางการส่งอีเมลอัตโนมัติ และติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในแอปการขายที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการอีเมล
ซอฟต์แวร์นี้ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยมเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นและลดภาระงานของคุณ ปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทดสอบ A/B และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติด้านการขายแล้ว Mailshake ยังให้การวิเคราะห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและวัดผลลัพธ์
คุณสมบัติเด่นของ Mailshake
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การจัดลำดับอีเมลเป็นเรื่องง่าย
- การฝึกอบรมที่ครอบคลุมและทีมต้อนรับที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- คำแนะนำที่ชาญฉลาดช่วยปรับปรุงการส่งอีเมล
- การทำความสะอาดรายชื่ออีเมลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Mailshake
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งที่คล้ายกัน
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Mailshake
- การติดต่อทางอีเมล: $699/ปี ต่อผู้ใช้
- การมีส่วนร่วมในการขาย: $999/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Mailshake
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. Dropbox Sign
ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน
เดิมชื่อ HelloSign, Dropbox Sign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้กระบวนการลงนามเอกสารง่ายขึ้น ในงานขาย คุณต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการสื่อสารไปมาและเอกสารสูญหาย
Dropbox Sign ช่วยให้คุณสามารถติดตามเอกสารที่ต้องการการลงนามได้อย่างง่ายดาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถลงนามในเอกสารได้เพียงไม่กี่คลิก ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการขายที่แท้จริงได้
คุณสมบัติเด่นของ Dropbox Sign
- ราคาประหยัด
- อินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับพนักงานสำนักงานและลูกค้า
- การสร้างแม่แบบช่วยในการจัดการทรัพยากรและประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำ
- ปลั๊กอินของ Gmail ช่วยเพิ่มความเร็วในการขอและรับลายเซ็น
ข้อจำกัดของ Dropbox Sign
- การสนับสนุนบนมือถือยังไม่ดีเท่าที่ควร
- ขาดความสามารถในการกรอกข้อมูลลงในแม่แบบล่วงหน้า
ราคาของ Dropbox Sign
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือน
- Dropbox + eSign: $24.99/เดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Dropbox Sign
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
7. Dialpad
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและการโทร
Dialpad เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการโทรขายอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้รองรับการโทรแบบดั้งเดิม การโทรผ่านวิดีโอ และการส่งข้อความทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว เครื่องมือการขายนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่จะทำให้เป็นหนึ่งในแอปจัดการลีดที่คุณชื่นชอบ รวมถึงการโอนสาย การบันทึกการโทร และการวิเคราะห์ข้อมูล
นอกจากนี้ เครื่องมือประมวลผลเสียงด้วย AI ที่ทรงพลังจะถอดเสียงการสนทนาเป็นข้อความโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องจดบันทึกระหว่างการประชุมอีกต่อไป! Dialpad จัดเก็บบันทึกถาวรของทุกการสนทนาและสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้ายอดนิยม เช่น Zoho CRM เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- รวมช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ข้อความ และการส่งข้อความโดยตรง
- สร้างใน AI โดยอัตโนมัติและถอดเสียงการโทรทันที
- เครื่องมือการโค้ชฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการโทร
- การแชร์รูปภาพและวิดีโอช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ตัวเลือกการผสานระบบแบบกำหนดเองมีไม่เพียงพอ
- ไม่มีตัวเลือกเสียงเรียกเข้า
ราคาของ Dialpad
- ข้อดี: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. Spotio
เหมาะที่สุดสำหรับการขายภาคสนามและกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนตำแหน่ง
Spotio เป็นแอปติดตามการขายและจัดการเขตพื้นที่สำหรับพนักงานขายภาคสนาม ให้เครื่องมือและข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งแก่ทีมขายเพื่อวางแผนเส้นทาง ติดตามกิจกรรมการขาย และจัดการเขตพื้นที่ คุณสมบัติของแอปประกอบด้วย การจัดการลีด การทำแผนที่เขตพื้นที่ และการเช็คอิน
แอปขายสินค้าผ่านมือถือช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นและปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการผสานการทำงานกับ Google Maps เพื่อการวางแผนเส้นทางที่ดีขึ้นแล้ว ซอฟต์แวร์ยังสามารถสื่อสารกับเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับความนิยมเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spotio
- แม่แบบสำหรับแผนการขาย, อีเมล, การโทร, และข้อความ
- การเก็บข้อมูล CRM แบบอัตโนมัติ
- ติดตามกิจกรรมผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร
- อัลกอริทึมการคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสำหรับทั้งบริษัท B2B และ B2C
ข้อจำกัดของ Spotio
- บางครั้งเลือกความเรียบง่ายมากกว่าประสิทธิภาพ
- การนำทางในอินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้
ราคา Spotio
- ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Spotio
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (78 รีวิว)
9. Apptivo
ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจ
Apptivo เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ฟีเจอร์สำหรับการจัดการการขาย การผสานรวมอีเมล การเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ความสามารถของ CRM ในซอฟต์แวร์นี้ทำให้กระบวนการขาย เช่น การสร้างโอกาสทางการขายและการโต้ตอบกับลูกค้า เป็นเรื่องง่าย
ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยขั้นตอนขายที่สามารถปรับแต่งได้ ให้สอดคล้องกับวงจรการขายที่ไม่เหมือนใครของคุณ ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์ การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลที่ได้รับความนิยมและผลิตภัณฑ์พื้นฐานทางธุรกิจอื่น ๆ ช่วยลดการป้อนข้อมูล และทำให้การสื่อสารทั้งหมดอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว แอปพลิเคชันมือถือที่ทรงพลังสำหรับ iOS และ Android ให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apptivo
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน
- ฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับงานพื้นฐาน
- ปรับขนาดความสามารถได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานให้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Apptivo
- การกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้
- ฟีเจอร์ใหม่บางครั้งอาจมีข้อบกพร่อง
ราคาของแอปทีโว
- ฟรีตลอดไป
- ไลท์: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Apptivo
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. SalesRabbit
ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมที่ตั้งตามตำแหน่ง
SalesRabbit เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเสริมการขายที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานขายภาคสนามโดยเฉพาะ พวกเขาจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่พนักงานขายภาคสนามต้องการบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายแบบเคาะประตูถึงบ้าน รวมถึงฟีเจอร์สำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการพื้นที่ขาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมขาย เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมาชิกในทีมจะสามารถแบ่งปันข้อมูลและประสานงานเพื่อเพิ่มยอดขายได้ ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนหรือทั้งทีมได้ SalesRabbit มีให้บริการทั้งบน iOS และ Android ดังนั้นพนักงานขายจึงสามารถปิดการขายได้โดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มที่เลือกใช้
คุณสมบัติเด่นของ SalesRabbit
- ติดตามผู้มุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนเส้นทางระหว่างพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล
- ติดตามความคืบหน้าของทีมขาย
- ให้บริการคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับเอกสารสำคัญ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ SalesRabbit
- การติดตามตำแหน่งอาจไม่แม่นยำเสมอไป
- ข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตบ่อยขึ้น
ราคาของ SalesRabbit
- ไลท์: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $25/เดือน
- ข้อดี: $35/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ SalesRabbit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ปิดการขาย ด้วยแอปขายของบนมือถือที่ดีที่สุด
แอปขายที่ดีที่สุดช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ว่าคุณจะทำงานภาคสนามหรือทำงานจากระยะไกล ก็มีแอปขายที่เหมาะกับคุณ ที่ ClickUp เราทำให้การขายง่ายขึ้นด้วยการผสานเครื่องมือขายเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังของเราทำให้ทุกทีมเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องเชื่อเราลองใช้ Workspace ฟรีวันนี้!