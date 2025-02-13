บล็อก ClickUp
10 แอปขายที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนขายเพื่อเพิ่มรายได้ในปี 2025
CRM

10 แอปขายที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนขายเพื่อเพิ่มรายได้ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
13 กุมภาพันธ์ 2568

มีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของทีมการตลาดและการขายง่ายขึ้น แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การทำความเข้าใจตัวเลือกที่มีอยู่และเปรียบเทียบกันนั้นต้องใช้เวลา

ไม่ต้องกังวล เราได้ทำการบ้านให้คุณแล้ว! ในคู่มือเกี่ยวกับแอปขายที่ดีที่สุดนี้ เราจะครอบคลุมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดและการขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมระบุข้อดีและข้อเสียเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยการสรุปที่ง่ายนี้ คุณจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการเลือกแอปขายที่เหมาะสมเมื่อคุณต้องการเลือกแอปขายตัวต่อไปของคุณ ✨

คุณควรค้นหาอะไรในแอปการขาย?

เครื่องมือที่คุณมอบให้กับทีมขายของคุณสามารถส่งผลอย่างมากต่อจำนวนดีลที่พวกเขาจะสามารถปิดได้ เมื่อคุณประเมินแอปพลิเคชันการขายสำหรับธุรกิจของคุณ มีปัจจัยสำคัญเจ็ดประการที่ทำให้แอปพลิเคชันการขายที่ดีที่สุดแตกต่างจากคู่แข่ง:

  1. ความสามารถในการผสานรวม: แอปการขายควรสามารถผสานรวมได้ดีกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น แพลตฟอร์มอีเมลการตลาดหรือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  2. อินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือ: แอปพลิเคชันการขายผ่านมือถือช่วยให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมหรือขณะที่คุณกำลังติดต่อสื่อสารในงานประชุมทางการตลาด
  3. กระบวนการที่ใช้งานง่าย: แอปขายจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทุกคน รวมถึงพนักงานขาย รู้สึกสะดวกสบายในการใช้งานในกิจกรรมการขายประจำวันของพวกเขา
  4. ตัวเลือกการปรับแต่ง: แอปควรให้คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการภายในและข้อกำหนดเฉพาะของคุณได้
  5. ความร่วมมือและการสื่อสาร: คุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา, แบ่งปันบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า, และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ
  6. การรายงานและการวิเคราะห์: ติดตามตัวชี้วัดการขายที่สำคัญและวัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีมเพื่อข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของการตลาดและการขายในองค์กรของคุณ
  7. การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม: หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณต้องการได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของคุณ

10 แอปขายของที่ดีที่สุด

กลยุทธ์การขายรายบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม แต่ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงทุกทีมมีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน เราได้ทำการวิจัยแอปพลิเคชันการขายและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การขายมากมายเพื่อรวบรวมแอปพลิเคชันการขายที่เราชื่นชอบที่สุด 10 อันดับตลอดกาล หากคุณต้องการบรรลุเป้าหมาย OKR ของคุณ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้นในทุกไตรมาส แอปพลิเคชันการขายเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรใช้ 📅

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน

แดชบอร์ดการขาย ClickUp
สร้างแดชบอร์ดการขาย ClickUp ที่ปรับแต่งเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญตลอดทั้งกระบวนการ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการจัดการการขายที่ทรงพลัง คุณสมบัติการจัดระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นCRMที่สมบูรณ์แบบในการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดของกระบวนการขายเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อีกด้วย

ซอฟต์แวร์การจัดการการขายมีเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อช่วยเสริมกระบวนการขายและการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเทมเพลต CRM,เทมเพลตใบเสนอราคา และเทมเพลตรายงานการขาย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุมของ ClickUp ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณจัดระเบียบและติดตามลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมขายที่มีประสิทธิภาพต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงมีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้การร่วมมือระหว่างสมาชิกทีมขายเป็นไปอย่างราบรื่นพวกเขาสามารถทิ้งความคิดเห็น, ระบุชื่อสมาชิกทีมอื่น ๆ, และแชร์ไฟล์ที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย และเมื่อพูดถึงการทำให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาชิกทีมที่ติดอยู่กับงานซ้ำ ๆ มักจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โชคดีที่ ClickUp มีระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยลดงานเหล่านั้น และให้ทีมขายได้มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมศักยภาพทีมขายของคุณให้ทำงานอย่างมีสมาธิ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมทราบข้อมูลล่าสุดและได้รับการแจ้งให้ทราบ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่น ๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CRM ของคุณ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สูงนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติและมุมมองที่ทรงพลังมากมาย ผู้ใช้ใหม่บางท่านอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เทมเพลตแผนการขายของ ClickUp
สร้างและจัดระเบียบงานตามทีม ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะการอนุมัติด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp

2. อินไซต์ลี

ดีที่สุดสำหรับ CRM (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)

แอปการจัดการโครงการ Insightly สำหรับฝ่ายขาย
ผ่านทางInsightly

Insightly เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมขายของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแอปพลิเคชันขายบนมือถือสำหรับทั้ง iOS และ Android ที่ให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ ทำให้พนักงานสามารถทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการขายได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

คุณสมบัติของ Insightly ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการกับกระบวนการขาย, ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ, และปิดการขายได้มากขึ้น ด้วยเครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมายของซอฟต์แวร์, ตัวแทนขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น, ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประโยชน์และช่วยปิดการขายได้มากที่สุด

ผู้จัดการฝ่ายขายจะชื่นชอบฟีเจอร์การจัดการงานและการวิเคราะห์ยอดขายเชิงลึกของ Insightly และคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น LinkedIn Sales Navigator, Google Maps และ Google Calendar

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly

  • สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับระบบ CRM เพื่อการไหลของข้อมูลที่ง่ายดาย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมแดชบอร์ดที่แชร์ได้
  • เครื่องมือการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและการกำหนดเป้าหมายผู้ชมอย่างชาญฉลาด
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Insightly

  • บางครั้ง UI อาจทำงานช้า
  • ต้องการคุณสมบัติการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติเพิ่มเติม

การกำหนดราคาของ Insightly

  • บวก: $99/เดือน
  • มืออาชีพ: $499/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly

  • G2: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

3. พายป์ดรายฟ์

เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมการขายและข้อมูลลูกค้า

ไพพ์ไดรฟ์
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นหนึ่งในแอปการขายที่ดีที่สุดในตลาด คุณสมบัติของมันถูกออกแบบมาเพื่อทั้งตัวแทนขายรายบุคคลและทีมขาย เครื่องมือการขายของมันจะช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับกระบวนการขายได้ดีขึ้น Pipedrive ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมการขายและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้จากอุปกรณ์มือถือ ทำให้คุณทราบข้อมูลอยู่เสมอ

ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย Pipedrive ครอบคลุมกระบวนการขายทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น การผสานการทำงานกับ Google Apps ทำให้การวางแผนเส้นทางสำหรับตัวแทนภาคสนามเป็นเรื่องง่าย การเชื่อมต่อกับ LinkedIn Sales Navigator จะช่วยปรับปรุงความพยายามในการหาลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำหมายความว่าพนักงานขายและทีมสามารถกลายเป็นผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
  • รายงานรายละเอียดสำหรับทีมขาย/ผู้นำทีมขาย
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการดีลต่างๆ ขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ที่จำกัด
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติที่น้อยกว่าคู่แข่งบางราย

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)

4. Calendly

ดีที่สุดสำหรับการนัดหมาย

Calendly
ผ่านCalendly

Calendly เป็นเครื่องมือจัดการตารางเวลาและการนัดหมายที่ช่วยให้กระบวนการจัดตารางเวลาสำหรับทีมขายของคุณง่ายขึ้น การนัดหมายประชุมและกิจกรรมอื่นๆ มักต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาหลายครั้งเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคน Calendly ช่วยขจัดความจำเป็นในการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลหลายครั้งด้วยการให้บริการโซลูชันการจัดตารางเวลาแบบบริการตนเอง

ผ่านซอฟต์แวร์ คุณสามารถแชร์ความพร้อมใช้งาน และให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จองการประชุมได้โดยตรงภายในแอป ซึ่งช่วยกำจัดความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และงานอื่น ๆ ที่ช่วยปิดการขายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • จัดสรรการประชุมให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • Calendly ผสานการทำงานกับSalesforce เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง
  • การแจ้งเตือนจะเตือนทุกฝ่ายเกี่ยวกับการประชุมการขายที่กำลังจะมาถึง
  • จดบันทึกก่อนการประชุมเพื่อไม่ให้ลืมสิ่งใด

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย เมื่อพิจารณาจากชุดคุณสมบัติที่มี
  • อาจใช้งานได้ยากสำหรับความต้องการขั้นสูง

ราคาของ Calendly

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ทีม: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

5. เมลชेक

เหมาะที่สุดสำหรับ อีเมล การติดต่อและการทำงานอัตโนมัติ

เมล์เชค
ผ่านทางMailshake

Mailshake เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงกระบวนการติดต่อทางอีเมลและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวแทนขายสามารถใช้ Mailshake เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้ จัดตารางการส่งอีเมลอัตโนมัติ และติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในแอปการขายที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการอีเมล

ซอฟต์แวร์นี้ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยมเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นและลดภาระงานของคุณ ปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทดสอบ A/B และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติด้านการขายแล้ว Mailshake ยังให้การวิเคราะห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและวัดผลลัพธ์

คุณสมบัติเด่นของ Mailshake

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การจัดลำดับอีเมลเป็นเรื่องง่าย
  • การฝึกอบรมที่ครอบคลุมและทีมต้อนรับที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • คำแนะนำที่ชาญฉลาดช่วยปรับปรุงการส่งอีเมล
  • การทำความสะอาดรายชื่ออีเมลอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Mailshake

  • ราคาสูงกว่าคู่แข่งที่คล้ายกัน
  • การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Mailshake

  • การติดต่อทางอีเมล: $699/ปี ต่อผู้ใช้
  • การมีส่วนร่วมในการขาย: $999/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Mailshake

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. Dropbox Sign

ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน

ดรอปบ็อกซ์ ซายน์
ผ่านDropbox Sign

เดิมชื่อ HelloSign, Dropbox Sign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้กระบวนการลงนามเอกสารง่ายขึ้น ในงานขาย คุณต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการสื่อสารไปมาและเอกสารสูญหาย

Dropbox Sign ช่วยให้คุณสามารถติดตามเอกสารที่ต้องการการลงนามได้อย่างง่ายดาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถลงนามในเอกสารได้เพียงไม่กี่คลิก ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการขายที่แท้จริงได้

คุณสมบัติเด่นของ Dropbox Sign

  • ราคาประหยัด
  • อินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับพนักงานสำนักงานและลูกค้า
  • การสร้างแม่แบบช่วยในการจัดการทรัพยากรและประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำ
  • ปลั๊กอินของ Gmail ช่วยเพิ่มความเร็วในการขอและรับลายเซ็น

ข้อจำกัดของ Dropbox Sign

  • การสนับสนุนบนมือถือยังไม่ดีเท่าที่ควร
  • ขาดความสามารถในการกรอกข้อมูลลงในแม่แบบล่วงหน้า

ราคาของ Dropbox Sign

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $15/เดือน
  • Dropbox + eSign: $24.99/เดือน
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Dropbox Sign

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

7. Dialpad

ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและการโทร

โทรออก, ประชุมผ่านวิดีโอ, และส่ง SMS/MMS + ข้อความทีม ด้วย Dialpad
ผ่านทางDialpad

Dialpad เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการโทรขายอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้รองรับการโทรแบบดั้งเดิม การโทรผ่านวิดีโอ และการส่งข้อความทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว เครื่องมือการขายนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่จะทำให้เป็นหนึ่งในแอปจัดการลีดที่คุณชื่นชอบ รวมถึงการโอนสาย การบันทึกการโทร และการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้ เครื่องมือประมวลผลเสียงด้วย AI ที่ทรงพลังจะถอดเสียงการสนทนาเป็นข้อความโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องจดบันทึกระหว่างการประชุมอีกต่อไป! Dialpad จัดเก็บบันทึกถาวรของทุกการสนทนาและสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้ายอดนิยม เช่น Zoho CRM เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • รวมช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ข้อความ และการส่งข้อความโดยตรง
  • สร้างใน AI โดยอัตโนมัติและถอดเสียงการโทรทันที
  • เครื่องมือการโค้ชฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการโทร
  • การแชร์รูปภาพและวิดีโอช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • ตัวเลือกการผสานระบบแบบกำหนดเองมีไม่เพียงพอ
  • ไม่มีตัวเลือกเสียงเรียกเข้า

ราคาของ Dialpad

  • ข้อดี: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Dialpad

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

8. Spotio

เหมาะที่สุดสำหรับการขายภาคสนามและกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนตำแหน่ง

สปอตติโอ
ผ่านทางSpotio

Spotio เป็นแอปติดตามการขายและจัดการเขตพื้นที่สำหรับพนักงานขายภาคสนาม ให้เครื่องมือและข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งแก่ทีมขายเพื่อวางแผนเส้นทาง ติดตามกิจกรรมการขาย และจัดการเขตพื้นที่ คุณสมบัติของแอปประกอบด้วย การจัดการลีด การทำแผนที่เขตพื้นที่ และการเช็คอิน

แอปขายสินค้าผ่านมือถือช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นและปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการผสานการทำงานกับ Google Maps เพื่อการวางแผนเส้นทางที่ดีขึ้นแล้ว ซอฟต์แวร์ยังสามารถสื่อสารกับเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับความนิยมเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spotio

  • แม่แบบสำหรับแผนการขาย, อีเมล, การโทร, และข้อความ
  • การเก็บข้อมูล CRM แบบอัตโนมัติ
  • ติดตามกิจกรรมผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร
  • อัลกอริทึมการคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสำหรับทั้งบริษัท B2B และ B2C

ข้อจำกัดของ Spotio

  • บางครั้งเลือกความเรียบง่ายมากกว่าประสิทธิภาพ
  • การนำทางในอินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้

ราคา Spotio

  • ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว Spotio

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 4/5 (78 รีวิว)

9. Apptivo

ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจ

แอปทีโว
ผ่านทางApptivo

Apptivo เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ฟีเจอร์สำหรับการจัดการการขาย การผสานรวมอีเมล การเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ความสามารถของ CRM ในซอฟต์แวร์นี้ทำให้กระบวนการขาย เช่น การสร้างโอกาสทางการขายและการโต้ตอบกับลูกค้า เป็นเรื่องง่าย

ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยขั้นตอนขายที่สามารถปรับแต่งได้ ให้สอดคล้องกับวงจรการขายที่ไม่เหมือนใครของคุณ ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์ การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลที่ได้รับความนิยมและผลิตภัณฑ์พื้นฐานทางธุรกิจอื่น ๆ ช่วยลดการป้อนข้อมูล และทำให้การสื่อสารทั้งหมดอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว แอปพลิเคชันมือถือที่ทรงพลังสำหรับ iOS และ Android ให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apptivo

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน
  • ฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับงานพื้นฐาน
  • ปรับขนาดความสามารถได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
  • การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานให้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Apptivo

  • การกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้
  • ฟีเจอร์ใหม่บางครั้งอาจมีข้อบกพร่อง

ราคาของแอปทีโว

  • ฟรีตลอดไป
  • ไลท์: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว Apptivo

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

10. SalesRabbit

ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมที่ตั้งตามตำแหน่ง

แอปพลิเคชันขายสินค้าผ่านมือถือ SalesRabbit
ผ่านทางSalesRabbit

SalesRabbit เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเสริมการขายที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานขายภาคสนามโดยเฉพาะ พวกเขาจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่พนักงานขายภาคสนามต้องการบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายแบบเคาะประตูถึงบ้าน รวมถึงฟีเจอร์สำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการพื้นที่ขาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมขาย เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาชิกในทีมจะสามารถแบ่งปันข้อมูลและประสานงานเพื่อเพิ่มยอดขายได้ ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนหรือทั้งทีมได้ SalesRabbit มีให้บริการทั้งบน iOS และ Android ดังนั้นพนักงานขายจึงสามารถปิดการขายได้โดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มที่เลือกใช้

คุณสมบัติเด่นของ SalesRabbit

  • ติดตามผู้มุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนเส้นทางระหว่างพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล
  • ติดตามความคืบหน้าของทีมขาย
  • ให้บริการคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับเอกสารสำคัญ
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ SalesRabbit

  • การติดตามตำแหน่งอาจไม่แม่นยำเสมอไป
  • ข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตบ่อยขึ้น

ราคาของ SalesRabbit

  • ไลท์: ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $25/เดือน
  • ข้อดี: $35/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ SalesRabbit

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

ปิดการขาย ด้วยแอปขายของบนมือถือที่ดีที่สุด

แอปขายที่ดีที่สุดช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ว่าคุณจะทำงานภาคสนามหรือทำงานจากระยะไกล ก็มีแอปขายที่เหมาะกับคุณ ที่ ClickUp เราทำให้การขายง่ายขึ้นด้วยการผสานเครื่องมือขายเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังของเราทำให้ทุกทีมเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องเชื่อเราลองใช้ Workspace ฟรีวันนี้!