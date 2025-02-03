10 ซอฟต์แวร์ความร่วมมือกับลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ลูกค้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับ—คล้ายกับแมวเลยล่ะ ?⬛
พวกเขามีความคิดเห็นมากมาย และบางครั้งคุณก็คิดว่าคุณรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร แต่สุดท้ายแล้วคุณกลับไม่เข้าใจเลย
หากคุณสามารถปรับปรุงการร่วมมือกับลูกค้าของคุณให้ดีขึ้นและได้รับข้อมูลจากพวกเขาได้เร็วขึ้นและบ่อยขึ้น คุณก็สามารถหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับสินทรัพย์ที่อาจไม่ได้รับการอนุมัติได้ ด้วยซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าที่ดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณ เพิ่มผลกำไรของคุณ และทำให้ทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
เรียนรู้สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า และเตรียมพร้อมที่จะเลือกใช้หนึ่งใน 10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ ตัวเลือกทั้ง 10 นี้จะทำให้ทุกโครงการกับลูกค้าของคุณดูอบอุ่นและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือกับลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือกับลูกค้าเป็นโปรแกรมบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า แผนโครงการ คำถาม หลักฐานการตรวจสอบผลงาน และรายงานได้ ซอฟต์แวร์ความร่วมมือส่วนใหญ่เป็นแบบเว็บเบส แต่บางโปรแกรมก็มีแอปพลิเคชันบนมือถือให้บริการด้วย
แนวคิดเบื้องหลังซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าคือ คุณและลูกค้าสามารถสื่อสารกันภายในอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามคำขอ ข้อเสนอแนะ และงานที่ต้องส่งมอบของลูกค้าได้ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ?
แต่เราทุกคนเคยมีลูกค้าที่ไม่ต้องการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ ดังนั้น ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของลูกค้าบางตัวจึงสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณและลูกค้าของคุณใช้อยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าอีเมล ข้อความใน Slack การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ
ทุกอย่างยังคงเรียบร้อยและสะอาด—แม้ว่าลูกค้าของคุณจะวุ่นวายสักหน่อยก็ตาม
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า?
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของลูกค้า. แม้ว่าเครื่องมือหลายตัวที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้จะมีความสามารถมากกว่านี้ แต่คุณสมบัติพื้นฐานสี่อย่างนี้จะช่วยให้การร่วมมือของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นขึ้น:
- การแชร์ไฟล์อย่างง่าย: คุณจะต้องส่งสัญญา, หลักฐานการแก้ไข, และไฟล์อื่น ๆ ให้ลูกค้าของคุณเพื่อขออนุมัติ ดังนั้นซอฟต์แวร์ของคุณควรทำให้การแชร์ไฟล์ง่ายต่อการอัปโหลดและเข้าถึงไฟล์ที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- เครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานง่าย: คุณสมบัติเช่นการส่งข้อความทันที, การกล่าวถึง, และเอกสารที่แชร์ช่วยให้การช่วยเหลือแบบเรียลไทม์กับความร่วมมือของลูกค้าในแพลตฟอร์มการจัดการงาน
- สิทธิ์ตามบทบาท: ความสามารถในการกำหนดขอบเขตว่าลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงอะไรได้ จะช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เห็นกระบวนการเบื้องหลังหรือมีความสามารถในการจัดการโครงการนอกเหนือจากงานเฉพาะของพวกเขา ?
- การผสานรวม: หากคุณใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นอยู่แล้ว เช่น Slack สำหรับการส่งข้อความหรือ Zoom สำหรับการประชุมทางวิดีโอ ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าของคุณสามารถผสานรวมกับโปรแกรมเหล่านี้ได้ เพื่อให้คุณสามารถนำเข้าการสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือกับลูกค้า
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับซอฟต์แวร์ความร่วมมือของลูกค้าแล้ว มาพบกับ 10 เครื่องมือที่ทำได้อย่างเต็มที่ที่สุด เครื่องมือการจัดการโครงการและงานทั้ง 10 นี้มีคุณสมบัติที่เอเจนซีและธุรกิจบริการมืออาชีพต้องการเพื่อสื่อสารกับลูกค้าของพวกเขา
เลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทีมงานของคุณทุกคนจะชื่นชอบ เพื่อให้พวกเขาทำงานได้สำเร็จ ติดตามความสำเร็จของโครงการ และเพิ่มการรักษาลูกค้า
1.คลิกอัพ
หากคุณต้องการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าและโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงาน ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการหนึ่งส่วน เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์หนึ่งส่วน เครื่องมือ CRM หนึ่งส่วน และเครื่องมือรายงานหนึ่งส่วน—โดยพื้นฐานแล้ว มันคือกล่องเครื่องมือทั้งหมดสำหรับทีมของคุณ ?️ ?
นี่คือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมและลูกค้าที่ดีที่สุดบางตัวที่มีฟีเจอร์เช่นเอกสารร่วมกัน, กระดานไวท์บอร์ด, การส่งข้อความทันที, การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์, และการกล่าวถึง. คุณยังสามารถแชร์สินทรัพย์เช่นวิดีโอ, ตารางข้อมูล, แบบร่าง, และหน้าเว็บได้เพื่อให้ลูกค้าและทีมของคุณมีบริบทที่ต้องการอยู่เสมอ.
ด้วยClickAppsสำหรับการจัดการงาน การติดตามเวลา และการรายงาน คุณสามารถติดตามปริมาณงานของทีมได้ สำหรับผู้จัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้ง่ายต่อการป้องกันความเหนื่อยล้าของพนักงานและติดตามสถานะโครงการเพื่อไม่ให้งบประมาณหมดไปกับโครงการของลูกค้า
นอกจากแอปพลิเคชันบนเว็บแล้ว ClickUp ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS หรือ Android ให้ใช้งานอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ และนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมจัดการโครงการและงานอื่นๆ ได้—รวมถึง Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike และ Basecamp—ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ClickUp CRMช่วยให้คุณสามารถดูขั้นตอนของยอดขายและติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ คุณยังสามารถผสานการทำงานกับอีเมลของคุณเพื่อทำการติดต่อลูกค้า เริ่มกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ และส่งการอัปเดตโครงการจากที่เดียวได้อีกด้วย และด้วยเทมเพลต CRM คุณสามารถเริ่มใช้คุณสมบัตินี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ClickUp DocsและClickUp Whiteboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ พวกเขาทำให้การทำงานร่วมกันในโครงการเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล คุณสามารถระดมความคิด แก้ไขร่วมกัน แสดงความคิดเห็น และใช้ฟีเจอร์การจัดการงานเพื่อมอบหมายงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมของคุณและลูกค้าของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ไม่จำเป็นต้องแชร์หน้าจอเพราะมุมมองของ Doc หรือ Whiteboard ของทุกคนจะอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ClickUp AIช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ รวมถึงการส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังลูกค้าเมื่อสินทรัพย์ของโครงการพร้อมสำหรับการตรวจสอบของพวกเขา มันเป็นเครื่องมือ AI ตัวแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกบทบาทในองค์กรของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้ทั้งทีมของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัด
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความคุ้นเคยกับรายการคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp
- ไม่ทุกคุณสมบัติบนเว็บแอปสามารถใช้งานได้ในตอนนี้บนแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Clickup AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง! และ Teamwork—เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า—ทำให้งานของลูกค้าเป็นดั่งฝัน ?
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานของเอเจนซี่นี้มีเครื่องมือสำหรับการสร้างบอร์ดโครงการ, การจัดตารางงาน, การติดตามปริมาณงานของทีม, การกำหนดขอบเขตของโครงการ, การตั้งเป้าหมาย, การต้อนรับลูกค้าใหม่, การติดตามเวลา, การสร้างใบแจ้งหนี้, และการขออนุมัติจากลูกค้า
ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของลูกค้าของคุณจนกระทั่งพวกเขาลงนามในเอกสารสุดท้าย แอปนี้จะช่วยคุณจัดการโครงการให้กับลูกค้าหลากหลายราย และทำให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การอัปโหลดหลักฐานช่วยให้คุณสามารถติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในบริบทและดูว่าทรัพย์สินของโครงการมีการพัฒนาอย่างไร
- การเพิ่มผู้ใช้ลูกค้าช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงโครงการของพวกเขาได้ ทำให้พวกเขาสามารถดูความคืบหน้าของโครงการและเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจที่คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงได้
- คุณสมบัติการติดตามเวลาบันทึกทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของคุณ และทำให้การสร้างใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัด
- ไม่มีแอป iOS ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ Mac ที่ชอบทำงานบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตรู้สึกหงุดหงิด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการนำทีมเข้าสู่ระบบใช้เวลามาก และอาจยากกว่าในการสอนลูกค้าให้ใช้ซอฟต์แวร์เมื่อเทียบกับสมาชิกในทีมภายใน
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ค่าเริ่มต้น: $5.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ส่งมอบ: $9.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- เติบโต: $19.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
3. รันรัน. it
ใครคือผู้ควบคุมโลก? ผู้จัดการโครงการ. ?
และ Runrun เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการบอร์ดโครงการอย่างง่าย ระบบอัตโนมัติ และ AI ที่จะแจ้งเตือนคุณหากโครงการของคุณเริ่มออกนอกเส้นทาง คุณสามารถเลือกดูโครงการของคุณในรูปแบบ Kanban, แผนภูมิ Gantt หรือรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ
นอกจากนี้ยังให้ภาพที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลโครงการของคุณและติดตามความก้าวหน้าและอัตราความสำเร็จของคุณ คุณสามารถใช้ภาพเหล่านั้นเพื่อสื่อสารความสำเร็จของคุณให้กับลูกค้าของคุณ และคุณสามารถเชิญลูกค้าให้ดูบอร์ดและงานต่างๆ ได้
เหนือสิ่งอื่นใด Runrun. ใช้งานง่ายมาก แม้แต่ลูกค้าที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีที่สุดก็จะไม่กลัวที่จะใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของลูกค้าของคุณ มีให้บริการในรูปแบบแอปบนเว็บ แอป iOS และแอป Android ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กระดานโครงการที่ใช้งานง่ายช่วยให้สมาชิกในทีมและลูกค้าของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและเห็นงานที่ต้องการความสนใจ
- รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย, ชั่วโมงต่อโครงการ, และความพยายามต่อภารกิจช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเกี่ยวกับโครงการในอนาคต
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้การจัดตารางโครงการและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเตอร์เฟซสำหรับแสดงความคิดเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้สมาชิกในทีมและลูกค้าพลาดข้อความได้
- ฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ บางตัวในรายการนี้
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: 25 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (135+ รีวิว)
4. พรูฟฮับ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์เกือบทั้งหมดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระยะไกล แต่ ProofHub ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเครื่องมือสำหรับทีมที่กระจายตัวด้วยฟีเจอร์การสื่อสารที่แข็งแกร่งและกำหนดเวลาที่ปรับอัตโนมัติให้เข้ากับเขตเวลาของลูกค้าและสมาชิกในทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ ?
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือกับลูกค้า ProofHub ประกอบด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ, รายงาน, และเครื่องมือการจัดการระบบอย่างครบครันเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ และคลังใหญ่ของระบบเชื่อมต่อ—รวมถึง Slack, Dropbox, Google Drive, และ One Drive รวมถึงอื่น ๆ—หมายความว่าคุณสามารถแบ่งปันทรัพยากรกับลูกค้าของคุณบนแพลตฟอร์มใด ๆ ที่พวกเขาต้องการได้
นอกจากนี้ ระบบจะอัปเดตตามที่คุณดำเนินการใน ProofHub ของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คำขอภายนอกช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์มและขอแก้ไขข้อบกพร่อง ขอเปลี่ยนแปลงงานส่งมอบ หรือขอสร้างงานส่งมอบใหม่ทั้งหมดได้
- บทบาทที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าและสมาชิกในทีม เพื่อให้แต่ละคนเข้าถึงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
- เครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่งสำหรับลูกค้าและทีม ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง, การผสานระบบอีเมล, และตัวเลือกการแชทแบบรายบุคคลและกลุ่ม ที่คุณสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ และรักษาเส้นเวลาของโครงการไว้
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าตัวเลือกในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนของคุณเป็นเรื่องยาก
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีเครื่องมือสำหรับการจัดทำงบประมาณ และหากคุณต้องการเปลี่ยนรายงานการติดตามเวลาให้เป็นใบแจ้งหนี้ คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Freshbooks หรือ QuickBooks
การกำหนดราคา
- จำเป็น: $45 ต่อเดือน
- การควบคุมสูงสุด: $89 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. Kantata
Kantata ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ มันเข้าใจวงจรชีวิตทั้งหมดของโครงการเอเจนซี่ ตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงการทำสัญญา และการต่อสู้กับการขยายขอบเขตงานที่น่ากลัว ?♂️
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างลูกค้าของคุณกับทีมของคุณดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ติดตามความเสี่ยง ข้อสมมติ ปัญหา และความสัมพันธ์ที่พึ่งพา รวมถึงเป้าหมายด้านรายได้และต้นทุนของคุณอีกด้วย
ดังนั้น หากคุณต้องการปรับกลยุทธ์ แก้ไขปัญหา หรือออกคำสั่งเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเห็นได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในสเปรดชีตที่ซับซ้อนอีกต่อไป ?️♀️
Kantata มีให้ใช้งานพร้อม API ที่สร้างขึ้นสำหรับ Salesforce หรือ API แบบเปิดเพื่อให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรมนี้กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เชิญลูกค้าให้ดูความสำเร็จของโครงการและให้การอนุมัติในขณะที่คุณทำงาน แทนที่จะรอจนจบโครงการ
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและสร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเวลาโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- ดูตารางเวลาโครงการ ขอบเขต และงบประมาณของคุณเคียงข้างกันเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยาก และต้องการให้มีการเพิ่มฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายกว่านี้ เช่น การลากและวาง และตัวเลือกการยกเลิก
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่ามีการโหลดที่ช้าและตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (1,325+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (595+ รีวิว)
6. โซนทำงาน
Workzone เป็นโปรแกรมจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการติดตามและรายงานขั้นสูง รวมถึงพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์จัดการโครงการทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าบอร์ดโครงการและมอบหมายงานได้ แต่คุณสมบัติเช่นการติดตามภาระงานและค่าใช้จ่ายที่ทำให้โปรแกรมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี
คุณสามารถดูโปรเจ็กต์ของลูกค้าของคุณในพื้นที่ทำงานของพวกเขาเอง (หรือโซน) หรือคุณสามารถดูภาพรวมของโปรเจ็กต์ของลูกค้าทั้งหมดและสถานะของพวกเขา ซึ่งจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโปรเจ็กต์ใดที่ต้องการความสนใจจากคุณเป็นอันดับแรก
ดังนั้นเมื่อรู้สึกเหมือนลูกค้าทุกคนต้องการความสนใจจากคุณพร้อมกัน คุณจะสามารถบอกได้ว่าใครต้องการคุณมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าของคุณและกำหนดสิทธิ์ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
- แดชบอร์ดโครงการแสดงโครงการของลูกค้าทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว เพื่อให้คุณทราบว่าโครงการใดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและโครงการใดที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานแบบลงมือปฏิบัติจริงช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างรวดเร็ว และพื้นที่ทำงานของคุณจะได้รับการตั้งค่าด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ โดยไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
ข้อจำกัด
- โปรแกรมนี้เป็นระบบออนไลน์ล้วน ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี และค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงคุณสมบัติพื้นฐาน
การกำหนดราคา
- ทีม: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- มืออาชีพ: $34 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: 43 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
7. Monday.com
หากคุณเคยมีอาการเบื่อวันจันทร์ บางทีอาจถึงเวลาที่คุณควรลองใช้Monday.com
แพลตฟอร์มการจัดการงานและการทำงานร่วมกันนี้สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นวันจันทร์—และวันทำงานอื่นๆ ทั้งหมดของคุณ—ได้อย่างราบรื่นด้วยการทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าคุณและทีมของคุณต้องทำอะไร
แน่นอน, ที่ทำงานออนไลน์นี้อาจไม่สนุกเท่ากับภาพยนตร์เรื่อง "ออฟฟิศ สเปซ" แต่ที่ทำงานออนไลน์ไหนล่ะที่สนุกได้ขนาดนั้น? ?
คุณสามารถใช้ monday.com เพื่อส่งเสริมการร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างลูกค้าและทีมของคุณได้โดยการเชิญสมาชิกทีมและลูกค้าเข้าร่วมบอร์ดโครงการ, มอบหมายงาน, และแบ่งปันไฟล์. ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กระดานโครงการและบัตรงานช่วยให้คุณวางแผนโครงการและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ฟรีแลนซ์ หรือลูกค้า รวมถึงแชร์ไฟล์เพื่อให้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้จะติดตามความคืบหน้าของโครงการ งบประมาณ และไทม์ไลน์ของคุณด้วยภาพที่ชัดเจน เช่น แผนภูมิและกราฟ
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถกำหนดกฎ "ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็ให้ทำสิ่งนั้น" เพื่อกระตุ้นงานหรือการแจ้งเตือนเมื่อคุณทำขั้นตอนบางอย่างเสร็จสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถ—ตัวอย่างเช่น—แจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อผลงานพร้อมให้ตรวจสอบ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติอาจทำงานผิดพลาด ทำให้คุณต้องลบและสร้างงานที่มีข้อผิดพลาดใหม่ด้วยตนเอง
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าอาจมีความท้าทายในการตั้งค่าและแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การกำหนดราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ข้อดี: $16 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,400+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,070+ รีวิว)
8. Trello
Trelloเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในวงการการจัดการโครงการ
ใครก็ตามที่เคยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา น่าจะคุ้นเคยกับรูปแบบของ Trello ซึ่งอิงตามกระบวนการแบบ Agile และใช้กระดาน Kanbanเพื่อช่วยให้ทีมสามารถรักษาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถสร้างบอร์ดต่าง ๆ สำหรับแต่ละโครงการของลูกค้าของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถดูบอร์ดโครงการทั้งหมดของคุณหรือดูงานที่กำลังจะมาถึงในรายการที่ต้องทำหรือมุมมองปฏิทินได้ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการรับลูกค้าใหม่ การวางแผนโครงการ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถปรับบอร์ดของคุณให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้ และคุณสามารถเชิญลูกค้าให้เข้าร่วมบอร์ดของพวกเขาเองได้เพื่อให้พวกเขาสามารถดูเอกสารโครงการและตรวจสอบงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กระดาน Trello ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบโครงการของคุณ กำหนดตารางงาน และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าของคุณ
- แม่แบบช่วยให้คุณตั้งค่าบอร์ดโครงการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย—เพียงแค่กรอกข้อมูลในช่องว่าง
- การผสานการทำงานหลายร้อยรายการช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณ เช่น Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox และ Google Docs
ข้อจำกัด
- โปรแกรมนี้ไม่มีคุณสมบัติการรายงานหรือการวิเคราะห์ในตัว ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการติดตามความสำเร็จของโครงการของคุณหากไม่มีการเพิ่มการผสานระบบ
- Trello มีคุณสมบัติการอัตโนมัติที่จำกัด และเหมาะสำหรับการวางแผนโครงการที่ง่ายมากกว่าโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีการพึ่งพาหลายอย่าง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: $17.50 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (13,340+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,680+ รีวิว)
9. ลูกค้าทั้งหมด
หากทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ AllClients คือ CRM ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ?♂️
เครื่องมือจัดการลูกค้านี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก AllClients กล่าวว่าพวกเขาเสนอ "ทุกสิ่งที่คุณต้องการและไม่มีสิ่งที่คุณไม่ต้องการ" แปลว่า: เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายแต่ไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่ากับตัวเลือกอื่นๆ ในรายการนี้
สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก มัน จะเป็น ทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าในฐานข้อมูลลูกค้า และส่งอีเมลและข้อความ SMS เพื่อรักษาการติดต่อได้
คุณยังสามารถทำให้งานการตลาดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติได้มากมาย ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีทีมงานเพียงไม่กี่คน ก็ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลและการสื่อสารที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตลาดทางอีเมลแยกต่างหาก
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความติดตามผลและอีเมลได้ ทำให้คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติม
- การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรมนี้ได้ทันที
ข้อจำกัด
- แม้ว่าจะมีระยะเวลาทดลองใช้ฟรี 14 วัน แต่ไม่มีแผนการใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น
- แอปนี้มีตัวเลือกการผสานรวมและการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา
- เลือก: $24 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $48 ต่อเดือน
- เอลิต: $96 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
10. Bit.ai
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการแชร์ไฟล์ที่ดีกว่าในการส่งงานให้ลูกค้า Bit.ai มีเอกสารที่จะช่วยให้คุณทำสำเร็จ ?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันสำหรับการระดมความคิดภายในองค์กรของคุณและสำหรับกระบวนการจัดการลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเดียวกันหรืออยู่คนละประเทศ เมื่อถึงเวลาที่ต้องแบ่งปันงาน คุณสามารถส่งผ่านพื้นที่ทำงานที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับลูกค้าของคุณโดยเฉพาะ สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่ย้ายไฟล์ไปยังที่นั้น
ดังนั้น ลูกค้าของคุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็นเท่านั้น และคุณสามารถเก็บกระบวนการภายในของคุณไว้เป็นความลับ—สูตรลับเฉพาะของคุณเอง ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เอกสารอัจฉริยะแบบโต้ตอบช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ทั่วโลก พร้อมความสามารถในการสร้างตาราง กราฟ วิดีโอ และไฟล์รูปภาพ
- วิกิทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลของบริษัท บันทึกกระบวนการและนโยบายต่างๆ หรือเพิ่มข้อมูลโครงการสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- พื้นที่ทำงานของลูกค้าช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการของคุณได้อย่างเป็นระบบ คุณสามารถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและย้ายเอกสารระหว่างพื้นที่ทำงานภายในของคุณกับพื้นที่ทำงานของลูกค้าได้เมื่อพร้อมที่จะแบ่งปัน
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอาจมีความยากลำบากในการสร้างและแบ่งปันเอกสาร และผู้ชมต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงเอกสารที่ถูกแบ่งปันให้พวกเขา
- แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนเว็บทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- แผนโปร: $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $15 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิว 19+ รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 8+ รายการ)
การทำงานร่วมกันยุคใหม่เริ่มต้นที่ ClickUp
มีโปรแกรมมากมายที่สามารถช่วยคุณจัดการโครงการของลูกค้าได้ แต่ถ้าคุณต้องการยกระดับการทำงานร่วมกับลูกค้าไปอีกขั้น คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ด เอกสารที่แชร์ได้ การส่งข้อความทันที การแสดงความคิดเห็น และทุกสิ่งที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการระดมความคิด ถูกสร้างขึ้นเพื่อการแบ่งปัน ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ ถูกสร้างขึ้นเพื่อทุกสิ่งที่เอเจนซี่และบริษัทให้บริการมืออาชีพต้องการ ?
นอกเหนือจากคุณสมบัติการร่วมมือแล้ว คุณยังจะได้รับระบบการจัดการโครงการขั้นสูง, การรายงาน, การจัดการทรัพยากร, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ หลายพันตัว ทั้งหมดในที่เดียว การจัดการโครงการของลูกค้าตอนนี้อาจรู้สึกเหมือนการต้อนแมวน้อยน้อย ๆ ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ?⬛
เริ่มต้นใช้งานฟรีเพื่อดูว่า ClickUp เหมาะกับความต้องการของคุณสำหรับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกับลูกค้าหรือไม่