10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

22 ธันวาคม 2567

หากภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำ แล้วภาพยนตร์สั้น ๆ ก็จะมีค่าเท่ากับคำพูดประมาณหนึ่งล้านคำ

ผู้สร้างเนื้อหา ครู และทีมจำนวนมากใช้การบันทึกหน้าจอเพื่อจับภาพและแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันนี้สามารถช่วยให้คุณอธิบายปัญหา สาธิตวิธีแก้ปัญหา ให้ความเห็น หรือแสดงภาพจุดที่คุณต้องการเน้นได้

การมีเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เหมาะสมจะช่วยให้การสร้างและแบ่งปันวิดีโอหน้าจอบน Mac ของคุณเป็นเรื่องง่าย แต่เครื่องมือบันทึกหน้าจอตัวใหม่ตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด? เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยม10 ตัวสำหรับ Mac พร้อมข้อดี ข้อเสีย และข้อมูลราคา เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Mac?

เมื่อเลือกเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เหมาะสม คุณควรพิจารณาว่าคุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ. หน้าต่างผู้ใช้ควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก.

คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแบ่งปันการบันทึกได้ในไม่กี่คลิกอย่างรวดเร็ว—ไม่ว่าจะมาจากบาร์เครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเครื่องมือที่สามารถบันทึกได้เพียงเสียงหรือวิดีโอเท่านั้น

คุณอาจต้องการตรวจสอบตัวเลือกการบันทึกที่โปรแกรมบันทึกหน้าจอให้บริการด้วย เช่น ตัวเลือกการบันทึกแบบเต็มหน้าจอหรือแบบบางส่วน หากคุณต้องการบันทึกเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณบันทึกเสียงที่คุณต้องการได้ เช่น เสียงระบบหรือผ่านไมโครโฟนของคุณ

สำรวจความสามารถในการแก้ไขด้วยเช่นกัน หากคุณสร้างวิดีโอที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งต้องการการตัดต่อ—เพื่อไม่ให้ใช้หน้าจอทั้งหมด—หรือการใส่คำอธิบายประกอบเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแสดงการคลิกเมาส์ในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอ

ClickUp Clip การแชร์หน้าจอและการแชร์วิดีโอ
เขียนข้อความนั้นให้อยู่ใน 150 ตัวอักษรหรือน้อยกว่า แชร์วิดีโอข้อความของคุณผ่านลิงก์เบราว์เซอร์โดยตรงที่ไม่ต้องดาวน์โหลด และสามารถรับชมได้ทันทีหลังจากบันทึกด้วย Clip

คุณยังต้องคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะทำกับการบันทึกหลังจากนั้นด้วย ค้นหาตัวเลือกการบันทึกหน้าจอที่รองรับคุณภาพวิดีโอและรูปแบบที่คุณต้องการใช้ เช่น MP4, MOV, หรือ AVI

หากคุณกำลังถ่ายทอดสด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มรองรับบริการที่คุณวางแผนจะใช้ เช่น YouTube หรือ Twitch นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบตัวเลือกการแชร์เพื่อถ่ายโอนการบันทึกของคุณไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมบันทึกหน้าจอของคุณสามารถใช้งานร่วมกับเวอร์ชัน macOS ของคุณได้ บางซอฟต์แวร์อาจต้องการเวอร์ชันระบบปฏิบัติการเฉพาะหรือมีข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานแพลตฟอร์มนี้บนอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณได้

10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกวิดีโอสอนซอฟต์แวร์, เกมเพลย์, การนำเสนอ,การสื่อสารในทีม,หรือการประชุมออนไลน์ นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอบน Mac ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ ลองดูการวิเคราะห์ของเราเพื่อช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกและค้นพบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

1.คลิกอัพ

คลิป ClickUp: ข้อเสนอแนะ Vs ข้อเสนอแนะล่วงหน้า
เริ่มต้น
บันทึกความคิดเห็นโดยละเอียดและยังสามารถแสดงความคิดเห็นใน ClickUp Clip เพื่อสร้างโอกาสในการปรับปรุงและเติบโต

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีชื่อเสียง (และเป็นที่รักอย่างมาก) มันมีคุณสมบัติที่น่าประทับใจมากมาย รวมถึงเครื่องมือ Clip ของมัน Clip ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุด โดยไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดด้านเวลา ผู้ใช้สามารถเริ่มบันทึกและตรวจสอบเนื้อหาได้ทันที และได้รับการบันทึกที่สะอาดและเป็นมืออาชีพภายในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของClickUp Clipsคือการผสานรวมกับ AI ซึ่งสามารถถอดเสียงข้อความในวิดีโอของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

ClickUp Brain: ClickUp เทียบกับ Microsoft Teams
เรียนรู้เพิ่มเติม
ขอให้ ClickUp Brain ทำการถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติและเข้าถึงไฮไลท์สำคัญ

คลิปทำให้การแชร์เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน ผู้ใช้สามารถแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ ทำให้ผู้รับสามารถเล่นวิดีโอได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ของตนโดยไม่ต้องรอการดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ ความง่ายในการบันทึกและแชร์ทำให้การร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายมาก

คลิปเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานการสร้างงานเข้ากับกระบวนการบันทึก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการบันทึกหน้าจอให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มคำอธิบายประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม

หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับบันทึกหน้าจอบน Mac ที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ในไม่กี่วินาทีหรือไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา พร้อมฟังก์ชันการทำงานมากมาย คุณสมบัติ Clip ของ ClickUp นั้นคุ้มค่าที่จะลองดู

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดด้านเวลา
  • ClickUp Brainทำการถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกหน้าจอทั้งหมดหรือแท็บเบราว์เซอร์หรือหน้าต่าง
  • ความสามารถในการแชร์การบันทึกได้ทันทีและปลอดภัย
  • เพิ่มเสียงลงในวิดีโอที่บันทึกไว้
  • การสร้างงานแบบบูรณาการพร้อมฟีเจอร์บันทึกหน้าจอ
  • คุณสมบัติของ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ผู้ใช้บางท่านที่เป็นมือใหม่อาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกมากเกินไปสำหรับความต้องการใช้งานทั่วไปของพวกเขา

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. แคมทาเซีย

ตัวอย่างการบันทึกหน้าจอด้วย Camtasia Screen Recorder
ผ่านCamtasia

Camtasia เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่มีชื่อเสียง มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา รวมถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์ Mac Camtasia ช่วยให้คุณจับภาพหรือบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ บันทึกวิดีโอจากเว็บแคม และเพิ่มเสียงบรรยายลงในเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย

มันมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติการแก้ไขที่น่าประทับใจเพื่อใช้การเปลี่ยนฉาก ข้อความ และเอฟเฟกต์กับวิดีโอการบันทึกหน้าจอใหม่ของคุณ คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์มีเดียได้ ทำให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับวิดีโอสุดท้ายที่ดูเป็นมืออาชีพเมื่อเทียบกับการดึงวิดีโอจาก Quicktime Player

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบทเรียน, การนำเสนอ, หรือวิดีโอการตลาด—ทั้งหมดจากหน้าจอของคุณบน Mac.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia:

  • ให้คุณบันทึกหน้าจอและกล้องเว็บแคมของคุณพร้อมกัน
  • บันทึกเสียงทั้งจากไมโครโฟนและระบบเสียงของเครื่องหากต้องการ
  • ข้อมูลเคอร์เซอร์จะช่วยให้คุณสามารถเน้นคุณสมบัติที่สำคัญบนหน้าจอได้ในขณะที่คุณดำเนินการ
  • ความสามารถในการเพิ่มเทมเพลต, เอฟเฟกต์, และสินทรัพย์อื่น ๆ ลงในวิดีโอของคุณ
  • ง่ายต่อการเริ่มหรือหยุดการบันทึก

ข้อจำกัดของ Camtasia:

  • การレンเดอร์วิดีโออาจใช้เวลานาน
  • คีย์ลัดที่มีจำกัดอาจทำให้การสร้างเนื้อหามีความล่าช้า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการส่งออกไฟล์การบันทึกหน้าจอ

ราคาของ Camtasia:

  • เริ่มต้นที่ $299 สำหรับใบอนุญาตเดียว พร้อมส่วนลดสำหรับใบอนุญาตหลายใบ

คะแนนและรีวิว Camtasia:

  • G2: 4. 6/5 (840+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (275+ รีวิว)

3. ScreenPal

ScreenPal
ผ่านทางScreenPal

ScreenPal, ซึ่งปัจจุบันรู้จักในชื่อ ScreenPal, ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอ กล้องเว็บแคม หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันและแก้ไขภายหลังด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มนี้ยังมีคลังวิดีโอ ภาพ และแทร็กเพลงสต็อกในตัวเพื่อเพิ่มทรัพยากรให้กับวิดีโอของคุณและปรับปรุงผลงานสุดท้ายให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แพลตฟอร์มบันทึกหน้าจอจะให้บริการโฮสต์วิดีโอของคุณพร้อมผู้เล่นวิดีโอแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณควบคุมได้มากขึ้นว่าใครจะเห็นเนื้อหาของคุณและพวกเขาจะชมมันอย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ ScreenPal:

  • คลังสต็อกในตัวสำหรับวิดีโอ, รูปภาพ และเสียงเพิ่มเติม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการเริ่มและหยุดการบันทึกอย่างง่ายดาย
  • ทำให้ง่ายต่อการสร้างและอัปโหลดไปยัง YouTube
  • ตัวเลือกแถบเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอ

ข้อจำกัดของ ScreenPal:

  • เวอร์ชันฟรีมีตัวเลือกการแก้ไขน้อยมาก จึงเหมาะสำหรับการบันทึกพื้นฐาน
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดวิดีโอที่ 15 นาที

ราคาของ ScreenPal:

  • บันทึกหน้าจอได้ฟรี (พร้อมลายน้ำ)
  • โซโล เดลักซ์: $3/เดือน ชำระรายปี
  • โซโล พรีเมียร์: $6/เดือน ชำระรายปี
  • โซโล แม็กซ์: $10/เดือน ชำระรายปี
  • ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ ScreenPal:

  • G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)

4. ScreenFlow

หน้าแรก Screenflow
ผ่านทางScreenFlow

ScreenFlow เป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพที่มอบคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ Mac ScreenFlow ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ บันทึกเสียงคมชัด และสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มความสวยงามให้กับวิดีโอของตนได้ด้วยการเพิ่มแอนิเมชัน, การเปลี่ยนฉาก, และการใส่คำอธิบายประกอบ แพลตฟอร์มการบันทึกหน้าจอมีตัวเลือกการผสานรวมมากมายเช่นกัน ทำให้การอัปโหลดและแชร์วิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้เพียงการบันทึกเสียงจากระบบของคุณเท่านั้น ด้วยการผสมเสียงหลายช่องทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScreenFlow:

  • คุณสมบัติการบันทึกและแก้ไขหน้าจอระดับมืออาชีพ
  • การผสมเสียงหลายช่องทาง
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ScreenFlow:

  • ใช้ทรัพยากรมาก ดังนั้นผู้ใช้จะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์
  • ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกว่าตัวเลือกที่หลากหลายนั้นมากเกินไปและไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ราคาของ ScreenFlow:

  • 169 ดอลลาร์ สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • $845 สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • $1,040 สำหรับผู้ใช้ห้าคนพร้อมการสนับสนุนระดับพรีเมียม

คะแนนและรีวิว ScreenFlow:

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)

5. OBS Studio

หน้าแรก OBS Studio
ผ่านOBS Studio

Open Broadcaster Software (OBS) Studioเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการบันทึกวิดีโอและสตรีมสด คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้เป็นซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักเล่นเกม และมืออาชีพที่ต้องการบันทึก แก้ไข และแบ่งปันวิดีโอ

OBS Studio มีตัวเลือกการบันทึกหน้าจอที่หลากหลาย ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าการบันทึก เช่น ความละเอียดและอัตราเฟรม นอกจากนี้ OBS Studio ยังรองรับการผสมเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง ซอฟต์แวร์นี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายมากขึ้น และมีปลั๊กอินจากบุคคลที่สามมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS Studio:

  • ซอฟต์แวร์นี้เป็นโอเพนซอร์สและฟรี พร้อมด้วยชุมชนนักพัฒนาที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้มากมายสำหรับการบันทึกวิดีโอและเสียง—รวมถึงแถบเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอ
  • การผสมเสียงแบบเรียลไทม์
  • แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามจำนวนมากอนุญาตให้คุณเพิ่มฟังก์ชันและการปรับแต่งที่คุณต้องการ

ข้อจำกัดของ OBS Studio:

  • เนื่องจากมีตัวเลือกที่หลากหลาย จึงทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการเริ่มและหยุดการบันทึกอย่างง่ายต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • มีตัวเลือกการปรับแต่งทางเทคนิคมากมายที่อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
  • ตัวเลือกการสนับสนุนที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจออื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของ OBS Studio:

  • ฟรีตลอดไป

OBS Studio คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (935+ รีวิว)

6. โมวาฟี

หน้าแรกของการบันทึกหน้าจอ movavi
ผ่านทางMovavi

เครื่องมือบันทึกหน้าจอของ Movavi ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอและเสียงบนหน้าจอของคุณเพื่อสร้างวิดีโอสอน, การนำเสนอ, และอื่น ๆ ได้ ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การเริ่มและหยุดการบันทึกเป็นเรื่องง่าย และคุณสามารถปรับตั้งค่าได้ในทันที

โปรแกรมบันทึกหน้าจอมีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐานและฟีเจอร์เสริม เช่น เอฟเฟกต์เคอร์เซอร์และการแสดงการกดแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อมูลสำคัญได้ตามต้องการ อีกทั้งอินเทอร์เฟซของโปรแกรมบันทึกหน้าจอยังใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมฟีเจอร์ที่เพียงพอสำหรับมืออาชีพส่วนใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi:

  • ตัวเลือกการกำหนดเวลาที่สะดวกช่วยให้คุณหยุดและเริ่มบันทึกได้โดยอัตโนมัติ
  • รูปแบบและตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบเพื่อการแชร์การบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย
  • ให้คุณบันทึกกิจกรรมของเว็บแคมและหน้าจอพร้อมกันบนหน้าจอของ Mac ของคุณ
  • ฟังก์ชันแถบเครื่องมือเครื่องมือจับภาพหน้าจอ
  • สามารถใช้เสียงระบบหรือไมโครโฟนได้

ข้อจำกัดของ Movavi:

  • คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงมีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับตัวเลือกระดับมืออาชีพอื่น ๆ
  • เวอร์ชันฟรีจะมีลายน้ำปรากฏบนการบันทึกของคุณ

ราคาของ Movavi:

  • $49.95 สำหรับการสมัครสมาชิกใบอนุญาตธุรกิจ 1 ปี
  • $39.95 สำหรับใบอนุญาตส่วนตัวตลอดชีพ

Movavi คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (455+ รีวิว)

7. ScreenRec

ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ ScreenRec
ผ่านScreenRec

ScreenRec สัญญาว่าจะช่วยให้คุณเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้โดยการให้คุณสามารถบันทึกและแชร์วิดีโอของหน้าจอ Mac ของคุณได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องพยายามสื่อสารผ่านอีเมลและแชท

ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผู้ใช้สามารถหยุดหรือเริ่มการบันทึกได้โดยอัตโนมัติ หรือแชร์การบันทึกหน้าจอได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง โปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Mac นี้สร้างลิงก์ที่แชร์ได้ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ และมีคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อแชร์อย่างปลอดภัยและไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือสร้างภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบ ซึ่งผู้ใช้อาจพบว่ามีประโยชน์

คุณสมบัติเด่นของ ScreenRec:

  • คุณสมบัติการบันทึกคำอธิบายแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มไฮไลท์และบันทึกข้อความในระหว่างการบันทึกหน้าจอ
  • สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันทีหลังจากที่คุณเริ่มบันทึก
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและไม่จำกัด

ข้อจำกัดของ ScreenRec:

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายขาดตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง

ราคาของ ScreenRec:

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ ScreenRec:

  • G2: 4. 8/5 (6+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

8. TinyTake

หน้าแรก tinytake
ผ่านทางTinyTake

TinyTake ช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย ถ่ายภาพหน้าจอ และใส่คำอธิบายประกอบหรือเน้นพื้นที่เฉพาะได้อย่างสะดวก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว

มีตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการแชร์ รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดเนื้อหาไปยังคลาวด์หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน เช่น การตัดและครอบตัด และคุณยังสามารถกำหนดปุ่มลัดที่กำหนดเองเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TinyTake:

  • บันทึกวิดีโอได้นานสูงสุด 120 นาที
  • บันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่าง แท็บ หรือพื้นที่เฉพาะ
  • ให้คุณกำหนดปุ่มลัดแบบกำหนดเองสำหรับการดำเนินการงานที่ง่าย
  • บันทึกวิดีโอไว้บนคลาวด์หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันทีเพื่อส่งข้ามแผนก
  • แถบเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอเพื่อบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ TinyTake:

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีความก้าวหน้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
  • เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำ

ราคาของ TinyTake:

  • ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • มาตรฐาน: $29.95/ปี สำหรับการใช้เชิงพาณิชย์
  • เพิ่มเติม: $59.95/ปี สำหรับการใช้เชิงพาณิชย์
  • จัมโบ้: $99.99/ปี สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ + บริการช่วยเหลือตลอด 24/7

คะแนนและรีวิวของ TinyTake:

  • G2: 4. 3/5 (17+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 7+ รายการ)

9. ลูม

ตัวอย่างวิดีโอ loom
ผ่านทางLoom

ด้วยฟีเจอร์วิดีโอแชทแบบอะซิงโครนัส Loom สัญญาว่าจะช่วยให้ทีมของคุณลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ Loom ใช้งานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด บันทึกหน้าจอหรือกล้องของคุณได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเน้นพื้นที่บนหน้าจอของคุณหรือแม้แต่วาดบนหน้าจอได้แบบเรียลไทม์ ลิงก์ที่แชร์ได้ช่วยให้ผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอของคุณได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยอีโมจิและความคิดเห็น หรือใช้การตอบสนองแบบโต้ตอบอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Slack และ Google Workspace เพื่อการแชร์ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Loom:

  • อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกหน้าจอ กล้อง และเสียงพร้อมกัน
  • การวาดและเน้นรายละเอียดที่สำคัญบนหน้าจอแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในที่ได้รับความนิยม
  • ตัวเลือกการแชร์ที่ง่าย รวมถึงลิงก์โดยตรงและวิดีโอฝัง
  • สามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดของเครื่องทอ:

  • แผนราคาสูงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ หลายตัว
  • การเข้าถึงการบันทึกแบบออฟไลน์ได้จำกัด

การกำหนดราคาของ Loom:

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้สร้าง, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Loom:

  • G2: 4. 7/5 (1,185+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)

10. Snagit

หน้าแรก Snagit
ผ่านทางSnagit

Snagit เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Macที่ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและจับภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดาย จากนั้นสามารถใส่คำอธิบายและปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้ ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และมีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มเอฟเฟกต์ การตัดต่อ หรือการใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอที่สม่ำเสมอ คุณสามารถแชร์วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังแอปยอดนิยมได้โดยตรงหรือบันทึกไว้บนคลาวด์

คุณสมบัติเด่นของ Snagit:

  • การจับภาพแบบพาโนรามาสำหรับการแชทข้อความยาวหรือหน้าเว็บที่เลื่อนได้ไม่มีที่สิ้นสุด
  • การผสานการทำงานที่ง่ายต่อการแชร์กับแอปยอดนิยมเช่น Slack, Teams, Google Drive และอื่น ๆ
  • ให้คุณบันทึกหน้าจอของคุณได้อย่างรวดเร็วหรือจับภาพเฟรมเดี่ยวจากวิดีโอที่บันทึกไว้ในแถบเครื่องมือภาพหน้าจอ
  • เครื่องมือขั้นตอนช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Snagit:

  • เวอร์ชันเต็มมีราคาสูงกว่าโปรแกรมบันทึกหน้าจออื่น ๆ หลายตัว
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดเวลาการบันทึกและใส่ลายน้ำบนวิดีโอของคุณ

ราคาของ Snagit:

  • $49. 95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับบุคคลทั่วไป
  • $49. 95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับการใช้งานในธุรกิจ (มีส่วนลดสำหรับปริมาณการใช้งาน)
  • $29.95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับการใช้งานทางการศึกษา (มีส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก)
  • $42. 95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับการใช้งานของรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (มีส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก)

คะแนนและรีวิว Snagit:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,545+)
  • Capterra: 4. 8/5 (135+ รีวิว)

บันทึกหน้าจอ Mac อย่างง่ายดายใน ClickUp

ถึงเวลาที่จะเพิ่มการบันทึกหน้าจอเข้าไปในแผนการสื่อสารของทีมคุณแล้ว! เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการบันทึกหน้าจอบน Mac. การใช้งานของคุณและ 우선ลำดับของคุณควรเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเลือกเครื่องมือใด.

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ Clip ของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถบันทึกหน้าจอและแชร์ได้อย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังผสานการสร้างงานเข้ากับกระบวนการนี้ด้วย เครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันการจัดการโครงการอย่างเป็นธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสด้วยความรวดเร็วและความชัดเจน แล้วคุณรออะไรอยู่?

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มทำงานร่วมกันได้เลย! 😄