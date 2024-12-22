10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

หากภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำ แล้วภาพยนตร์สั้น ๆ ก็จะมีค่าเท่ากับคำพูดประมาณหนึ่งล้านคำ
ผู้สร้างเนื้อหา ครู และทีมจำนวนมากใช้การบันทึกหน้าจอเพื่อจับภาพและแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วเครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันนี้สามารถช่วยให้คุณอธิบายปัญหา สาธิตวิธีแก้ปัญหา ให้ความเห็น หรือแสดงภาพจุดที่คุณต้องการเน้นได้
การมีเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เหมาะสมจะช่วยให้การสร้างและแบ่งปันวิดีโอหน้าจอบน Mac ของคุณเป็นเรื่องง่าย แต่เครื่องมือบันทึกหน้าจอตัวใหม่ตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด? เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยม10 ตัวสำหรับ Mac พร้อมข้อดี ข้อเสีย และข้อมูลราคา เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Mac?
เมื่อเลือกเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เหมาะสม คุณควรพิจารณาว่าคุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ. หน้าต่างผู้ใช้ควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก.
คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแบ่งปันการบันทึกได้ในไม่กี่คลิกอย่างรวดเร็ว—ไม่ว่าจะมาจากบาร์เครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเครื่องมือที่สามารถบันทึกได้เพียงเสียงหรือวิดีโอเท่านั้น
คุณอาจต้องการตรวจสอบตัวเลือกการบันทึกที่โปรแกรมบันทึกหน้าจอให้บริการด้วย เช่น ตัวเลือกการบันทึกแบบเต็มหน้าจอหรือแบบบางส่วน หากคุณต้องการบันทึกเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณบันทึกเสียงที่คุณต้องการได้ เช่น เสียงระบบหรือผ่านไมโครโฟนของคุณ
สำรวจความสามารถในการแก้ไขด้วยเช่นกัน หากคุณสร้างวิดีโอที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งต้องการการตัดต่อ—เพื่อไม่ให้ใช้หน้าจอทั้งหมด—หรือการใส่คำอธิบายประกอบเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแสดงการคลิกเมาส์ในวิดีโอที่บันทึกหน้าจอ
คุณยังต้องคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะทำกับการบันทึกหลังจากนั้นด้วย ค้นหาตัวเลือกการบันทึกหน้าจอที่รองรับคุณภาพวิดีโอและรูปแบบที่คุณต้องการใช้ เช่น MP4, MOV, หรือ AVI
หากคุณกำลังถ่ายทอดสด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มรองรับบริการที่คุณวางแผนจะใช้ เช่น YouTube หรือ Twitch นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบตัวเลือกการแชร์เพื่อถ่ายโอนการบันทึกของคุณไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมบันทึกหน้าจอของคุณสามารถใช้งานร่วมกับเวอร์ชัน macOS ของคุณได้ บางซอฟต์แวร์อาจต้องการเวอร์ชันระบบปฏิบัติการเฉพาะหรือมีข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานแพลตฟอร์มนี้บนอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณได้
10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกวิดีโอสอนซอฟต์แวร์, เกมเพลย์, การนำเสนอ,การสื่อสารในทีม,หรือการประชุมออนไลน์ นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอบน Mac ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ ลองดูการวิเคราะห์ของเราเพื่อช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกและค้นพบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีชื่อเสียง (และเป็นที่รักอย่างมาก) มันมีคุณสมบัติที่น่าประทับใจมากมาย รวมถึงเครื่องมือ Clip ของมัน Clip ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุด โดยไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดด้านเวลา ผู้ใช้สามารถเริ่มบันทึกและตรวจสอบเนื้อหาได้ทันที และได้รับการบันทึกที่สะอาดและเป็นมืออาชีพภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของClickUp Clipsคือการผสานรวมกับ AI ซึ่งสามารถถอดเสียงข้อความในวิดีโอของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
คลิปทำให้การแชร์เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน ผู้ใช้สามารถแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ ทำให้ผู้รับสามารถเล่นวิดีโอได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ของตนโดยไม่ต้องรอการดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ ความง่ายในการบันทึกและแชร์ทำให้การร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายมาก
คลิปเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานการสร้างงานเข้ากับกระบวนการบันทึก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการบันทึกหน้าจอให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มคำอธิบายประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม
หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับบันทึกหน้าจอบน Mac ที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ในไม่กี่วินาทีหรือไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา พร้อมฟังก์ชันการทำงานมากมาย คุณสมบัติ Clip ของ ClickUp นั้นคุ้มค่าที่จะลองดู
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดด้านเวลา
- ClickUp Brainทำการถอดเสียงคลิปของคุณโดยอัตโนมัติ
- บันทึกหน้าจอทั้งหมดหรือแท็บเบราว์เซอร์หรือหน้าต่าง
- ความสามารถในการแชร์การบันทึกได้ทันทีและปลอดภัย
- เพิ่มเสียงลงในวิดีโอที่บันทึกไว้
- การสร้างงานแบบบูรณาการพร้อมฟีเจอร์บันทึกหน้าจอ
- คุณสมบัติของ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้บางท่านที่เป็นมือใหม่อาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกมากเกินไปสำหรับความต้องการใช้งานทั่วไปของพวกเขา
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. แคมทาเซีย
Camtasia เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่มีชื่อเสียง มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา รวมถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์ Mac Camtasia ช่วยให้คุณจับภาพหรือบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ บันทึกวิดีโอจากเว็บแคม และเพิ่มเสียงบรรยายลงในเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติการแก้ไขที่น่าประทับใจเพื่อใช้การเปลี่ยนฉาก ข้อความ และเอฟเฟกต์กับวิดีโอการบันทึกหน้าจอใหม่ของคุณ คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์มีเดียได้ ทำให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับวิดีโอสุดท้ายที่ดูเป็นมืออาชีพเมื่อเทียบกับการดึงวิดีโอจาก Quicktime Player
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบทเรียน, การนำเสนอ, หรือวิดีโอการตลาด—ทั้งหมดจากหน้าจอของคุณบน Mac.
ลองดูทางเลือกอื่นของ Camtasia เหล่านี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia:
- ให้คุณบันทึกหน้าจอและกล้องเว็บแคมของคุณพร้อมกัน
- บันทึกเสียงทั้งจากไมโครโฟนและระบบเสียงของเครื่องหากต้องการ
- ข้อมูลเคอร์เซอร์จะช่วยให้คุณสามารถเน้นคุณสมบัติที่สำคัญบนหน้าจอได้ในขณะที่คุณดำเนินการ
- ความสามารถในการเพิ่มเทมเพลต, เอฟเฟกต์, และสินทรัพย์อื่น ๆ ลงในวิดีโอของคุณ
- ง่ายต่อการเริ่มหรือหยุดการบันทึก
ข้อจำกัดของ Camtasia:
- การレンเดอร์วิดีโออาจใช้เวลานาน
- คีย์ลัดที่มีจำกัดอาจทำให้การสร้างเนื้อหามีความล่าช้า
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการส่งออกไฟล์การบันทึกหน้าจอ
ราคาของ Camtasia:
- เริ่มต้นที่ $299 สำหรับใบอนุญาตเดียว พร้อมส่วนลดสำหรับใบอนุญาตหลายใบ
คะแนนและรีวิว Camtasia:
- G2: 4. 6/5 (840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (275+ รีวิว)
โบนัส:ลองใช้แอปช่วยโฟกัสเหล่านี้!
3. ScreenPal
ScreenPal, ซึ่งปัจจุบันรู้จักในชื่อ ScreenPal, ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอ กล้องเว็บแคม หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันและแก้ไขภายหลังด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มนี้ยังมีคลังวิดีโอ ภาพ และแทร็กเพลงสต็อกในตัวเพื่อเพิ่มทรัพยากรให้กับวิดีโอของคุณและปรับปรุงผลงานสุดท้ายให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แพลตฟอร์มบันทึกหน้าจอจะให้บริการโฮสต์วิดีโอของคุณพร้อมผู้เล่นวิดีโอแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณควบคุมได้มากขึ้นว่าใครจะเห็นเนื้อหาของคุณและพวกเขาจะชมมันอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ ScreenPal:
- คลังสต็อกในตัวสำหรับวิดีโอ, รูปภาพ และเสียงเพิ่มเติม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการเริ่มและหยุดการบันทึกอย่างง่ายดาย
- ทำให้ง่ายต่อการสร้างและอัปโหลดไปยัง YouTube
- ตัวเลือกแถบเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอ
ข้อจำกัดของ ScreenPal:
- เวอร์ชันฟรีมีตัวเลือกการแก้ไขน้อยมาก จึงเหมาะสำหรับการบันทึกพื้นฐาน
- เวอร์ชันฟรีจำกัดวิดีโอที่ 15 นาที
ราคาของ ScreenPal:
- บันทึกหน้าจอได้ฟรี (พร้อมลายน้ำ)
- โซโล เดลักซ์: $3/เดือน ชำระรายปี
- โซโล พรีเมียร์: $6/เดือน ชำระรายปี
- โซโล แม็กซ์: $10/เดือน ชำระรายปี
- ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ ScreenPal:
- G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
4. ScreenFlow
ScreenFlow เป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพที่มอบคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ Mac ScreenFlow ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ บันทึกเสียงคมชัด และสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มความสวยงามให้กับวิดีโอของตนได้ด้วยการเพิ่มแอนิเมชัน, การเปลี่ยนฉาก, และการใส่คำอธิบายประกอบ แพลตฟอร์มการบันทึกหน้าจอมีตัวเลือกการผสานรวมมากมายเช่นกัน ทำให้การอัปโหลดและแชร์วิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้เพียงการบันทึกเสียงจากระบบของคุณเท่านั้น ด้วยการผสมเสียงหลายช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScreenFlow:
- คุณสมบัติการบันทึกและแก้ไขหน้าจอระดับมืออาชีพ
- การผสมเสียงหลายช่องทาง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ScreenFlow:
- ใช้ทรัพยากรมาก ดังนั้นผู้ใช้จะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกว่าตัวเลือกที่หลากหลายนั้นมากเกินไปและไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ราคาของ ScreenFlow:
- 169 ดอลลาร์ สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- $845 สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- $1,040 สำหรับผู้ใช้ห้าคนพร้อมการสนับสนุนระดับพรีเมียม
คะแนนและรีวิว ScreenFlow:
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
5. OBS Studio
Open Broadcaster Software (OBS) Studioเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการบันทึกวิดีโอและสตรีมสด คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้เป็นซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักเล่นเกม และมืออาชีพที่ต้องการบันทึก แก้ไข และแบ่งปันวิดีโอ
OBS Studio มีตัวเลือกการบันทึกหน้าจอที่หลากหลาย ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าการบันทึก เช่น ความละเอียดและอัตราเฟรม นอกจากนี้ OBS Studio ยังรองรับการผสมเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง ซอฟต์แวร์นี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายมากขึ้น และมีปลั๊กอินจากบุคคลที่สามมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS Studio:
- ซอฟต์แวร์นี้เป็นโอเพนซอร์สและฟรี พร้อมด้วยชุมชนนักพัฒนาที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้มากมายสำหรับการบันทึกวิดีโอและเสียง—รวมถึงแถบเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอ
- การผสมเสียงแบบเรียลไทม์
- แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามจำนวนมากอนุญาตให้คุณเพิ่มฟังก์ชันและการปรับแต่งที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ OBS Studio:
- เนื่องจากมีตัวเลือกที่หลากหลาย จึงทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการเริ่มและหยุดการบันทึกอย่างง่ายต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- มีตัวเลือกการปรับแต่งทางเทคนิคมากมายที่อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- ตัวเลือกการสนับสนุนที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจออื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ OBS Studio:
- ฟรีตลอดไป
OBS Studio คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (935+ รีวิว)
โบนัส:กลยุทธ์การสื่อสาร!
6. โมวาฟี
เครื่องมือบันทึกหน้าจอของ Movavi ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอและเสียงบนหน้าจอของคุณเพื่อสร้างวิดีโอสอน, การนำเสนอ, และอื่น ๆ ได้ ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การเริ่มและหยุดการบันทึกเป็นเรื่องง่าย และคุณสามารถปรับตั้งค่าได้ในทันที
โปรแกรมบันทึกหน้าจอมีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐานและฟีเจอร์เสริม เช่น เอฟเฟกต์เคอร์เซอร์และการแสดงการกดแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อมูลสำคัญได้ตามต้องการ อีกทั้งอินเทอร์เฟซของโปรแกรมบันทึกหน้าจอยังใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมฟีเจอร์ที่เพียงพอสำหรับมืออาชีพส่วนใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi:
- ตัวเลือกการกำหนดเวลาที่สะดวกช่วยให้คุณหยุดและเริ่มบันทึกได้โดยอัตโนมัติ
- รูปแบบและตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบเพื่อการแชร์การบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย
- ให้คุณบันทึกกิจกรรมของเว็บแคมและหน้าจอพร้อมกันบนหน้าจอของ Mac ของคุณ
- ฟังก์ชันแถบเครื่องมือเครื่องมือจับภาพหน้าจอ
- สามารถใช้เสียงระบบหรือไมโครโฟนได้
ข้อจำกัดของ Movavi:
- คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงมีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับตัวเลือกระดับมืออาชีพอื่น ๆ
- เวอร์ชันฟรีจะมีลายน้ำปรากฏบนการบันทึกของคุณ
ราคาของ Movavi:
- $49.95 สำหรับการสมัครสมาชิกใบอนุญาตธุรกิจ 1 ปี
- $39.95 สำหรับใบอนุญาตส่วนตัวตลอดชีพ
Movavi คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (455+ รีวิว)
7. ScreenRec
ScreenRec สัญญาว่าจะช่วยให้คุณเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้โดยการให้คุณสามารถบันทึกและแชร์วิดีโอของหน้าจอ Mac ของคุณได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องพยายามสื่อสารผ่านอีเมลและแชท
ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผู้ใช้สามารถหยุดหรือเริ่มการบันทึกได้โดยอัตโนมัติ หรือแชร์การบันทึกหน้าจอได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง โปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Mac นี้สร้างลิงก์ที่แชร์ได้ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ และมีคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อแชร์อย่างปลอดภัยและไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือสร้างภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบ ซึ่งผู้ใช้อาจพบว่ามีประโยชน์
คุณสมบัติเด่นของ ScreenRec:
- คุณสมบัติการบันทึกคำอธิบายแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มไฮไลท์และบันทึกข้อความในระหว่างการบันทึกหน้าจอ
- สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันทีหลังจากที่คุณเริ่มบันทึก
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ ScreenRec:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายขาดตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง
ราคาของ ScreenRec:
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ ScreenRec:
- G2: 4. 8/5 (6+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
8. TinyTake
TinyTake ช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย ถ่ายภาพหน้าจอ และใส่คำอธิบายประกอบหรือเน้นพื้นที่เฉพาะได้อย่างสะดวก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
มีตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการแชร์ รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดเนื้อหาไปยังคลาวด์หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐาน เช่น การตัดและครอบตัด และคุณยังสามารถกำหนดปุ่มลัดที่กำหนดเองเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TinyTake:
- บันทึกวิดีโอได้นานสูงสุด 120 นาที
- บันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่าง แท็บ หรือพื้นที่เฉพาะ
- ให้คุณกำหนดปุ่มลัดแบบกำหนดเองสำหรับการดำเนินการงานที่ง่าย
- บันทึกวิดีโอไว้บนคลาวด์หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันทีเพื่อส่งข้ามแผนก
- แถบเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอเพื่อบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ TinyTake:
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีความก้าวหน้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำ
ราคาของ TinyTake:
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- มาตรฐาน: $29.95/ปี สำหรับการใช้เชิงพาณิชย์
- เพิ่มเติม: $59.95/ปี สำหรับการใช้เชิงพาณิชย์
- จัมโบ้: $99.99/ปี สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ + บริการช่วยเหลือตลอด 24/7
คะแนนและรีวิวของ TinyTake:
- G2: 4. 3/5 (17+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 7+ รายการ)
9. ลูม
ด้วยฟีเจอร์วิดีโอแชทแบบอะซิงโครนัส Loom สัญญาว่าจะช่วยให้ทีมของคุณลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ Loom ใช้งานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด บันทึกหน้าจอหรือกล้องของคุณได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสามารถเน้นพื้นที่บนหน้าจอของคุณหรือแม้แต่วาดบนหน้าจอได้แบบเรียลไทม์ ลิงก์ที่แชร์ได้ช่วยให้ผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอของคุณได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยอีโมจิและความคิดเห็น หรือใช้การตอบสนองแบบโต้ตอบอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Slack และ Google Workspace เพื่อการแชร์ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Loom:
- อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกหน้าจอ กล้อง และเสียงพร้อมกัน
- การวาดและเน้นรายละเอียดที่สำคัญบนหน้าจอแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในที่ได้รับความนิยม
- ตัวเลือกการแชร์ที่ง่าย รวมถึงลิงก์โดยตรงและวิดีโอฝัง
- สามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของเครื่องทอ:
- แผนราคาสูงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ หลายตัว
- การเข้าถึงการบันทึกแบบออฟไลน์ได้จำกัด
การกำหนดราคาของ Loom:
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้สร้าง, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Loom:
- G2: 4. 7/5 (1,185+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Loom เหล่านี้!
10. Snagit
Snagit เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Macที่ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและจับภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดาย จากนั้นสามารถใส่คำอธิบายและปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้ ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และมีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มเอฟเฟกต์ การตัดต่อ หรือการใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอที่สม่ำเสมอ คุณสามารถแชร์วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังแอปยอดนิยมได้โดยตรงหรือบันทึกไว้บนคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Snagit:
- การจับภาพแบบพาโนรามาสำหรับการแชทข้อความยาวหรือหน้าเว็บที่เลื่อนได้ไม่มีที่สิ้นสุด
- การผสานการทำงานที่ง่ายต่อการแชร์กับแอปยอดนิยมเช่น Slack, Teams, Google Drive และอื่น ๆ
- ให้คุณบันทึกหน้าจอของคุณได้อย่างรวดเร็วหรือจับภาพเฟรมเดี่ยวจากวิดีโอที่บันทึกไว้ในแถบเครื่องมือภาพหน้าจอ
- เครื่องมือขั้นตอนช่วยให้การบันทึกขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Snagit:
- เวอร์ชันเต็มมีราคาสูงกว่าโปรแกรมบันทึกหน้าจออื่น ๆ หลายตัว
- เวอร์ชันฟรีจำกัดเวลาการบันทึกและใส่ลายน้ำบนวิดีโอของคุณ
ราคาของ Snagit:
- $49. 95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับบุคคลทั่วไป
- $49. 95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับการใช้งานในธุรกิจ (มีส่วนลดสำหรับปริมาณการใช้งาน)
- $29.95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับการใช้งานทางการศึกษา (มีส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก)
- $42. 95 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับการใช้งานของรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (มีส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก)
คะแนนและรีวิว Snagit:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,545+)
- Capterra: 4. 8/5 (135+ รีวิว)
โบนัส:การบันทึกหน้าจอด้วยส่วนขยาย Chrome
บันทึกหน้าจอ Mac อย่างง่ายดายใน ClickUp
ถึงเวลาที่จะเพิ่มการบันทึกหน้าจอเข้าไปในแผนการสื่อสารของทีมคุณแล้ว! เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการบันทึกหน้าจอบน Mac. การใช้งานของคุณและ 우선ลำดับของคุณควรเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเลือกเครื่องมือใด.
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ Clip ของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถบันทึกหน้าจอและแชร์ได้อย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังผสานการสร้างงานเข้ากับกระบวนการนี้ด้วย เครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันการจัดการโครงการอย่างเป็นธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสด้วยความรวดเร็วและความชัดเจน แล้วคุณรออะไรอยู่?
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มทำงานร่วมกันได้เลย! 😄