10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการในปี 2025

9 พฤษภาคม 2568

ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ จัดการงานภาคสนาม วางแผนโลจิสติกส์และการขนส่งหรือวางแผนการเดินทาง การมีซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ที่เชื่อถือได้และฟรี รวมถึงซอฟต์แวร์ GIS อยู่ในคลังเครื่องมือของคุณถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

มันไม่ใช่แค่การปักหมุดบนแผนที่เท่านั้น;เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลและการทำแผนที่คือการมีมุมมองจากมุมสูงของงานของคุณ, เข้าใจบริบททางภูมิศาสตร์, และใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ในยุคที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมสร้างแผนที่ฟรีสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ เครื่องมือและโปรแกรมสร้างแผนที่ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณดำเนินงานภายใต้การควบคุมของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดเวลาที่จำกัด งบประมาณที่จำกัด หรือขอบเขตของโครงการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น มาสำรวจซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ 10 อันดับแรกที่ผู้จัดการและผู้ชื่นชอบแผนที่ควรพิจารณาในปี 2025 กันเถอะ ถึงเวลาแล้วที่จะค้นหาเครื่องมือสร้างแผนที่ที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ทำแผนที่?

มาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่าอะไรที่ทำให้ซอฟต์แวร์แผนที่ที่ดีที่สุดโดดเด่นอย่างแท้จริง:

ก่อนอื่น ให้มองหาคุณสมบัติการสร้างแผนที่ที่แข็งแกร่ง เช่น การติดแท็กตำแหน่ง การวัดระยะทาง และการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างแผนที่ของคุณให้ราบรื่น ช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้เร็วขึ้น

ต่อไป ให้พิจารณาความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์แผนที่เอง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสามารถทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและลดระยะเวลาในการเรียนรู้การสร้างแผนที่ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและปรับปรุงการสื่อสาร

อย่าลืมความสำคัญของการปรับแต่งมุมมอง ความสามารถในการกรองและมุ่งเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้การจัดการงานตามตำแหน่งที่ตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้ายนี้ โปรดคำนึงถึงราคาและรีวิวจากผู้ใช้ การเลือกโปรแกรมสร้างแผนที่ที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับงบประมาณของคุณและมีรีวิวในเชิงบวก จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น เป้าหมายคือการค้นหาซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ที่ดีที่สุดซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคุณและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการของคุณ

10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทำแผนที่ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางแผนและดำเนินการโครงการของคุณให้มีความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

1.คลิกอัพ

จัดการงานเฉพาะสถานที่ เช่น งานอีเวนต์หรือไซต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์แผนที่ที่ครอบคลุมของ ClickUp

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สร้างแผนที่เพื่อวางแผนงานตามสถานที่ได้อย่างราบรื่น ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและคุณสมบัติขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างการจัดการโครงการทุกรูปแบบภายในองค์กรทุกขนาด

ไม่ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการออกแบบหรือกำลังสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณ

ตัวอย่างมุมมองแผนที่แบบโต้ตอบของ ClickUp
จัดระเบียบงานบนแผนที่ด้วยหมุดที่กำหนดเองสำหรับสถานะ ความสำคัญ และอื่นๆ หรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน ดูผ่านดาวเทียม แชร์แผนที่ผ่านลิงก์ส่วนตัว

ด้วยมุมมองแผนที่ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่ง ปรับให้ละเอียด และปรับแต่งแผนที่อย่างละเอียดได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอยู่เสมอ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งหลายแห่งในฟิลด์ที่กำหนดเองหรือใช้ตัวกรองเพื่อสแกนผ่านแผนที่เพื่อดูสิ่งต่าง ๆ เช่น สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภูมิภาคใด ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองแผนที่ช่วยให้คุณจัดเรียงหรือกรองตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่แบบโต้ตอบเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสำหรับลูกค้าของคุณ, สถานที่ทำงานเฉพาะ, สถานที่จัดงาน, และอื่น ๆ ด้วย Google Maps
  • คุณสามารถใส่ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ได้โดยตรงในภารกิจเพื่อความสะดวกในการแก้ไข
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือสร้างแผนที่ยอดนิยม
  • มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้ผู้คิดแบบภาพสามารถจัดระเบียบงานผ่านการจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ด
  • คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้ใช้บางคน
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีความเป็นธรรมชาติในการใช้งานเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. แผนที่สคริบเบิล

Scribble Maps เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนที่อเนกประสงค์ที่เน้นความเรียบง่ายและใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาด เพิ่มข้อความ และวางเครื่องหมายบนแผนที่ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแชร์หรือฝังได้ตามต้องการ

Scribble Maps มีสไตล์การสร้างแผนที่ที่หลากหลาย เช่น แผนที่วาดด้วยมือ แผนที่แบบไอโซเมตริก แผนที่ภายใน แผนภูมิแผนที่ และวิธีการสร้างแผนที่อื่นๆ แม้จะมีความหลากหลาย แต่ Scribble Maps ก็ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและตรงไปตรงมามากกว่าซอฟต์แวร์สร้างแผนที่อื่นๆ

เครื่องมือแผนที่ออนไลน์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่านเว็บ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม และสามารถเข้าใช้งานได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม คุณควรมีแผนสำรองหากต้องเดินทางโดยไม่มีสัญญาณ Wi-Fi

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scribble Maps

  • แผนที่ภูมิภาคที่สวยงามและปรับแต่งได้ พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มข้อความ เครื่องหมาย และรูปร่าง
  • คุณสมบัติการแชร์และการเผยแพร่เพื่อการร่วมมือที่ง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์สร้างแผนที่
  • ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลและชั้นข้อมูล

ข้อจำกัดของ Scribble Maps

  • คุณสมบัติบางอย่างของผู้สร้างแผนที่มีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Scribble Maps

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 14 บาท/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $90/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Scribble Maps

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

3. อิงคานาเต

แดชบอร์ด Inkarnate
ผ่านทางInkarnate

ซอฟต์แวร์สร้างแผนที่แฟนตาซี Inkarnate ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเกมมาสเตอร์ นักพัฒนาเกม นักเล่าเรื่อง และผู้ที่ชื่นชอบ D&D โดยเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีแผนที่โลกแฟนตาซีที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสูง

สร้างแผนที่แฟนตาซีหรือแผนที่การต่อสู้จากโลกกว้างใหญ่และผังเมืองที่ซับซ้อน ไปจนถึงแผนที่การต่อสู้และการออกแบบภายใน แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตและทรัพยากรศิลปะหลากหลายเพื่อทำให้แผนที่โลกในจินตนาการของคุณมีชีวิตชีวา อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการโครงการออกแบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Inkarnate

  • คอลเลกชันขนาดใหญ่ของเครื่องมือศิลปะและทรัพยากรแผนที่พร้อมซอฟต์แวร์สร้างแผนที่
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนที่แฟนตาซีและแผนที่โลกที่มีรายละเอียดอย่างละเอียด
  • รวมโปรแกรมแก้ไขแผนที่ RPG และแม่แบบแผนที่ดันเจี้ยน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นสร้างแผนที่แฟนตาซีและผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัดของการจุติ

  • จำกัดเฉพาะการสร้างแผนที่แฟนตาซี
  • เนื่องจากนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกแฟนตาซีมากกว่า จึงไม่น่าแปลกใจที่จะขาดคุณสมบัติที่เน้นด้านธุรกิจเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำแผนที่อื่นๆ

การกำหนดราคา Inkarnate

  • ฟรี
  • โปรรายเดือน: 5 ดอลลาร์
  • โปรรายปี: $25

คะแนนและรีวิวของ Inkarnate

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

4. แผนที่ชาร์ต

แดชบอร์ดแผนภูมิ
ผ่านMapChart

MapChart เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างแผนที่ที่ต้องการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น นักการศึกษา นักเรียน หรือผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

ด้วย MapChart คุณสามารถแสดงข้อมูลทางสถิติบนแผนที่โลกและแผนที่ภูมิภาคได้อย่างง่ายดาย มอบมุมมองทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก และลักษณะการทำงานแบบโต้ตอบของแพลตฟอร์มยังเพิ่มชั้นความไดนามิกให้กับงานนำเสนอหรือรายงานอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MapChart

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์
  • ตัวเลือกในการสร้างแผนที่ที่กำหนดเองพร้อมรหัสสี
  • การให้บริการทำแผนที่ทั่วโลก

ข้อจำกัดของ MapChart

  • โปรแกรมทำแผนที่มีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ทำแผนที่อื่น ๆ
  • ไม่มีตัวเลือกสำหรับรูปร่างหรือเลเยอร์ที่กำหนดเองบนแผนที่ของคุณ

ราคาของ MapChart

ติดต่อ MapChart สำหรับราคา

คะแนนและรีวิวของ MapChart

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

5. Wondersketch

แดชบอร์ด Wonderscript
ผ่านทางWondersketch

มุ่งเน้นไปที่นักเขียนนิยาย นักพัฒนาเกม และทุกคนที่ต้องการสร้างโลก Wondersraft เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนที่แฟนตาซีที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกความต้องการ มีเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อทำให้แผนที่เมืองหรือแผนที่โลกของคุณมีชีวิตชีวา ตั้งแต่ภูมิทัศน์ไปจนถึงเมืองและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น

การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ในแผนที่ของคุณเอง แทนที่จะต้องดิ้นรนกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Wonderscript

  • องค์ประกอบที่วาดด้วยมืออย่างละเอียดสำหรับการสร้างแผนที่ที่ไม่เหมือนใคร
  • ตัวเลือกในการเพิ่มข้อความและสัญลักษณ์
  • ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์
  • ไม่ต้องสมัครสมาชิก
  • ชุมชนออนไลน์ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหมายถึงทรัพยากรใหม่ ๆ มากมายที่พร้อมให้บริการออนไลน์อยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Wonderscript

  • เครื่องมือทำแผนที่ที่ออกแบบมาสำหรับแผนที่แฟนตาซี ไม่เหมาะสำหรับโครงการธุรกิจ
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักศิลปะ
  • แพ็กเกจศิลปะเพิ่มเติมมากมาย—มีค่าใช้จ่าย

ราคาของ Wonderscript

  • ซื้อครั้งเดียว: $29.99

คะแนนและรีวิวของ Wonderscript

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

6. FlowScape

ตัวอย่างของโฟลว์สเคป
ผ่านทางFlowscape

ในฐานะซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ 3 มิติ FlowScape นำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในการวางแผนทางภูมิศาสตร์

ใช้หลักในการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม FlowScape ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานหรือโครงการที่ตั้งตามตำแหน่งของคุณได้ในลักษณะที่ละเอียดและสมจริงมากขึ้น ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกขององค์ประกอบทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างภาพจำลองและการนำเสนอ

คุณสมบัติเด่นของ FlowScape

  • การสร้างแผนที่ 3 มิติอย่างละเอียดพร้อมองค์ประกอบและภูมิทัศน์ที่หลากหลาย
  • การควบคุมการสร้างแผนที่และการแก้ไขที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ FlowScape

  • ไม่เหมาะสำหรับการสร้างแผนที่ 2 มิติแบบดั้งเดิม (เช่น แผนที่เมือง)
  • เหมาะสำหรับการพัฒนาเกมหรือการเล่าเรื่องสำหรับแผนที่แฟนตาซีมากกว่า

ราคาของ FlowScape

  • ซื้อครั้งเดียว: $14.99

คะแนนและรีวิว FlowScape

  • G2: 4. 0/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 0/5. 0 (3 รีวิว)

7. อินโฟแกรม

ตัวอย่างอินโฟแกรม
ผ่านInfogram

Infogram เป็นเครื่องมือทรงพลังที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้

เหมาะสำหรับครู, นักการตลาด, หรือบล็อกเกอร์, Infogram ทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและดึงดูดสายตา.

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาบล็อกที่โดดเด่นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Infogram

  • การผสานรวมการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกับเครื่องมือสร้างแผนที่
  • หลากหลายรูปแบบและดีไซน์
  • รองรับรูปแบบแผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของอินโฟแกรม

  • การปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • คุณสมบัติการรวมข้อมูลบางอย่างมีเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น

ราคาของ Infogram

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $19/เดือน
  • ธุรกิจ: 67 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $149/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Infogram เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวจาก Infogram:

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

8. แผนที่เมป

ตัวอย่าง MapMe
ผ่านทางMapMe

Mapme โดดเด่นด้วยวิธีการสร้างแผนที่แบบโต้ตอบ ผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่ที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ ครู หรือผู้จัดกิจกรรมในชุมชน

ด้วย Mapme คุณสามารถสร้างแผนที่ที่สามารถแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนแผนที่หมู่บ้าน แผนที่เมือง แผนที่ภูมิภาค หรือแผนที่ประเทศในรูปแบบที่ดึงดูดผู้ชมและมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเกินกว่าแผนที่ของ Google

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mapme

  • คุณสมบัติทรงพลังสำหรับการสร้างแผนที่ที่สวยงาม
  • มุมมองและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้
  • เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องและการนำเสนอ

ข้อจำกัดของ Mapme

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจใช้งานยาก
  • แพงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Mapme

  • เรื่องราว: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร+: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Mapme เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Mapme

  • G2: 3. 5/5 (9 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

9. Visme

แดชบอร์ด Visme
ผ่านทางVisme

Visme ไม่เพียงแต่สร้างแผนที่อย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังผสานรวมความสามารถในการแสดงข้อมูลที่แข็งแกร่งอีกด้วย

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนที่ที่มีข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เรียบง่ายและดึงดูดสายตา

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในด้านการตลาด การศึกษา หรือการจัดการโครงการ Visme สามารถช่วยคุณสื่อสารข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme

  • การผสานรวมกับการแสดงข้อมูล
  • แผนที่ปรับแต่งได้พร้อมด้วยองค์ประกอบหลากหลาย
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อจำกัดของ Visme

  • แผนที่คุณภาพสูงต้องการแผนชำระเงิน
  • อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Visme

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • เริ่มต้น: $12. 25/เดือน
  • ข้อดี: $24.75/เดือน
  • Visme สำหรับทีม: ติดต่อ Visme เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Visme

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)

10. Maptive

แดชบอร์ด Maptive
ผ่านทางMaptive

ด้วยการมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ธุรกิจและการนำเสนอข้อมูล Maptive นำเสนอเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแผนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ปรับปรุงเส้นทาง หรือระบุแนวโน้มตามตำแหน่งที่ตั้ง

ด้วย Maptive คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นรูปแบบที่มองเห็นได้ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจและการพัฒนา стратегии

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Maptive

  • เครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างแผนที่ที่มุ่งเน้นธุรกิจ
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
  • องค์ประกอบและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Maptive

  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของ Maptive

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ข้อดี: $110/เดือน
  • ทีม: $220/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Maptive เพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Maptive

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (5 รีวิว)

การวางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์สร้างแผนที่

การเลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ที่ถูกต้องสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการวางแผนและดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เครื่องมือสร้างแผนที่แต่ละรายการที่ระบุไว้ที่นี่มีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ผสานการทำแผนที่เข้ากับการจัดการงาน ลองพิจารณาใช้ฟีเจอร์ Map View ของ ClickUp ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้มองเห็นงานต่าง ๆ บนแผนที่ได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นแต่ยังผสานการทำงานร่วมกับฟังก์ชันการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการวางแผนและดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลองใช้ ClickUpและปลดล็อกระดับใหม่ของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมของคุณ. สนุกกับการวางแผน!