10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดำเนินกลยุทธ์โซเชียลมีเดียให้ประสบความสำเร็จแบบฉับพลัน คุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า รวบรวมทรัพยากร และร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อสร้างเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
การวางแผน การวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ต้องการที่อยู่อาศัย นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาเข้ามามีบทบาท
ด้วยเครื่องมือปฏิทินเนื้อหาที่เหมาะสม การเตรียมตัวสำหรับไตรมาสหรือเดือนถัดไปจะรู้สึกง่ายดาย หากไม่มีเครื่องมือนี้ คุณอาจต้องคอยกังวลว่างานออกแบบของคุณพร้อมหรือยัง ความร่วมมือต่าง ๆ ได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ หรือชุดเปิดตัวสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติแล้วหรือเปล่า
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เราจะเน้นคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และแผนราคาของแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย?
ดังนั้นคุณพร้อมที่จะละทิ้งตารางคำนวณและรายการตรวจสอบแล้ว และค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการวางแผนเนื้อหาของคุณสำหรับปีข้างหน้า แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องมือปฏิทินเนื้อหาหนึ่งดีกว่าอีกเครื่องมือหนึ่งคืออะไร?
ก่อนที่คุณจะสามารถประเมินตัวเลือกของคุณได้ คุณต้องกำหนดเป้าหมายของคุณก่อน คุณต้องการวางแผนเพียงเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์หรือการผสมผสานของเนื้อหาต่าง ๆ หรือไม่ คุณต้องการวางแผนแบบภาพด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง หรือกระดานคัมบังเหมาะกับสไตล์ของคุณมากกว่า คุณต้องการกระบวนการทำงานที่ง่ายหรือการปรับแต่งมากมาย 🛠️
การคิดให้ออกว่าคุณต้องการอะไรและต้องการอะไรจริง ๆ จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ และยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น
นอกเหนือจากเป้าหมายส่วนตัวของคุณเองแล้ว เครื่องมือซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมยังช่วยให้คุณ:
- วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ
- ดูปฏิทินการตลาดเนื้อหาของคุณได้ในพริบตา
- เก็บรวบรวมไอเดียเนื้อหาและค้นหาเมื่อคุณต้องการ
- ดูวันครบกำหนด วันสิ้นสุด และความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ประหยัดเวลาด้วยเวิร์กโฟลว์ กระบวนการทำงาน และระบบอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับหน่วยงาน, ฟรีแลนซ์, และผู้สร้างเนื้อหาในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับระบบปฏิบัติการและเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น iOS, Android, WordPress หรือ Webflow
โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติ, ฟังก์ชัน, และประโยชน์เหล่านี้ไว้ในใจขณะที่คุณกำลังสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณ คุณสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในเป้าหมายส่วนตัวของคุณได้ และคุณก็จะได้รายการตรวจสอบที่เหมาะกับคุณเองเพื่อช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด
มีเครื่องมือการตลาดนับพันที่แข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ แม้แต่ในหมวดปฏิทินเนื้อหา ก็มีตัวเลือกมากมาย เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์แอปปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับที่มีอยู่ในปัจจุบัน 🤩
1.ClickUp
ที่ ClickUp เราต้องการสร้างแอปเดียวเพื่อแทนที่แอปทั้งหมด รวมถึงแอปปฏิทินเนื้อหาด้วย
แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีม มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ที่คุณต้องการเพื่อเป็นสมาชิกทีมการตลาดที่มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ใช้ ClickUp สำหรับความต้องการในการจัดการงานของคุณและสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานเข้ากับวิธีการทำงานเป็นทีมของคุณได้อย่างลงตัว
เริ่มต้นกระบวนการอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตปฏิทิน เนื้อหาหรือเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpหรือสร้างเวอร์ชันของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น มุมมองปฏิทินของเราช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อใดได้อย่างง่ายดาย พร้อมหมวดหมู่และกำหนดเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยรหัสสี สลับไปยังมุมมองอื่นเพื่อดูกระดานคัมบังหรือไทม์ไลน์ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าซึ่งเน้นรายละเอียดที่สำคัญที่สุด 👀
ClickUp มอบให้คุณมากกว่าแค่ฟีเจอร์ปฏิทินเนื้อหาโดยไม่ลดทอนประสบการณ์การใช้งาน คุณสามารถสะท้อนวิธีการทำงานของคุณในด้านอื่นๆได้ด้วยความช่วยเหลือจากแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการทำงานของทีมการตลาด ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- ดูปฏิทินเนื้อหาของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 รูปแบบ รวมถึงมุมมองปฏิทิน มุมมองคัมบัง มุมมองไทม์ไลน์ และมุมมองรายการ
- สมาชิกทีมแท็ก, มอบหมายงาน, และสื่อสารผ่านความคิดเห็น
- เร่งความเร็วการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตฟรี
- ปรับปรุงกระบวนการที่ทำซ้ำให้ราบรื่นขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติ
- การผสานการทำงานที่มีประโยชน์กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Google Calendar, Salesforce และอื่น ๆ
- ตรวจสอบปฏิทินเนื้อหาของคุณได้ทุกเมื่อ ทั้งในโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ได้อย่างราบรื่นด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง
- ใช้ AI เพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- เนื่องจากคุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับ ทุก ความต้องการด้านปฏิทินเนื้อหาและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่ามันซับซ้อนในตอนแรก
- มีข้อจำกัดบางประการในแอปพลิเคชันมือถือ แต่จะมีแอปใหม่มาเร็วๆ นี้พร้อมกับClickUp 3.0
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 5/5 (6,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,600+ รีวิว)
2. CoSchedule
CoSchedule เป็นเครื่องมือวางแผนและจัดการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทั้งเนื้อหาบรรณาธิการและเนื้อหาโซเชียลจากแพลตฟอร์มเดียว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน แบ่งปันปฏิทินกับผู้บังคับบัญชา และทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวางแผนเนื้อหาของคุณ จากนั้นเผยแพร่โพสต์โซเชียลไปยังเครือข่ายโซเชียลต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule:
- ดูสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ในปฏิทินเนื้อหาเดียว
- ปรับเปลี่ยนแผนของคุณได้ในพริบตาด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- วางแผน, ร่าง, และเผยแพร่เนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ และแคมเปญทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ผสานรวม
- แชร์ปฏิทินการตลาดและความคืบหน้าของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรด้วยลิงก์เดียว
ข้อจำกัดของ CoSchedule:
- คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากขึ้น—เช่น การเชิญทีมและการหารือ—ถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังแผนการชำระเงิน
- ผู้ใช้บางรายแสดงความประสงค์ต้องการความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคา CoSchedule:
- ปฏิทินการตลาด ฟรี: ฟรี
- ปฏิทินการตลาด Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว CoSchedule:
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของCoSchedule
3. บัฟเฟอร์
Buffer เป็นเครื่องมือปฏิทินเนื้อหาและจัดตารางเวลาสำหรับโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย เนื่องจากใช้งานง่าย Buffer ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถเผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดียไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ในที่เดียว การเพิ่มผู้ช่วย AI ยังเปิดโอกาสให้ทีมได้รับความช่วยเหลือในการสร้างไอเดียและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ข้ามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์:
- แดชบอร์ดการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก
- การเข้าถึงการโพสต์แบบบูรณาการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่
- ผู้ช่วย AI เพื่อช่วยคิดไอเดียและเขียนเนื้อหาใหม่
- กระบวนการอนุมัติเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์:
- ไม่มีการเข้าถึงการสนับสนุนแบบเรียลไทม์
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ถูกตัดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิด
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์:
- ฟรี: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6 ต่อเดือน สำหรับ 1 ช่อง
- ทีม: $12 ต่อเดือน สำหรับ 1 ช่อง
- หน่วยงาน: $120 ต่อเดือน สำหรับ 10 ช่อง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
โบนัส:เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI
4. สปราวต์ โซเชียล
Sprout Social โปรโมตตัวเองว่าเป็นเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์แบบครบวงจร เป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้างปฏิทินเนื้อหาและกำหนดเวลาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังและการมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเต็มที่ หากเป้าหมายของกลยุทธ์เนื้อหาของคุณคือการเป็นเลิศในการมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มเช่นนี้อาจเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social:
- ดูสิ่งที่เกิดขึ้นและจัดระเบียบโพสต์และจดหมายข่าวด้วย ศูนย์กลางหรือปฏิทิน
- ดำเนินการฟังความคิดเห็นทางสังคมผ่านแฮชแท็ก การกล่าวถึง และการค้นหา
- กำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาตามเวลาที่แนะนำและกำหนดไว้ล่วงหน้า
- ย้ายเนื้อหาผ่านระบบด้วยกระบวนการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Sprout Social:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าประสบการณ์การนำทางนั้นซับซ้อนเกินไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการแท็กเมื่อเผยแพร่เนื้อหาบนบัญชีโซเชียลมีเดีย
ราคาของ Sprout Social:
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $399/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $499/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Sprout Social เหล่านี้!
5. SocialPilot
SocialPilot เป็นเครื่องมือการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่มีฟีเจอร์ปฏิทินเนื้อหาวางแผนเนื้อหา กำหนดเวลาลงในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และติดตามการมีส่วนร่วมผ่านกล่องข้อความโซเชียลแบบครบวงจร เชิญสมาชิกในทีม ฟรีแลนซ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำงานร่วมกัน และจัดการการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของคุณจากที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ SocialPilot:
- เห็นภาพรวมด้วยมุมมองเดือน, สัปดาห์, และวัน
- ความสามารถในการกรองมุมมองของคุณเพื่อดูกลุ่มหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเฉพาะ
- ทำการเปลี่ยนแปลงปฏิทินเนื้อหาของคุณด้วยระบบลากและวาง
- ง่ายต่อการคัดลอกเนื้อหาและกำหนดเวลาสำหรับอนาคต
ข้อจำกัดของ SocialPilot:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เผยแพร่ได้
- ไม่สามารถแท็กหน้าหรือผู้ใช้รายอื่นได้เสมอไปเมื่อกำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
ราคาของ SocialPilot:
- มืออาชีพ: $30 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ทีมขนาดเล็ก: $50 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- หน่วยงาน: $100 ต่อเดือน สำหรับ 6 ผู้ใช้
- เอเจนซี่+: $200 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ SocialPilot:
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. HubSpot
HubSpot เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ใช้โดยเอเจนซี่และทีมขนาดใหญ่ในการจัดการไม่เพียงแค่การโพสต์บนโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบรรณาธิการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแคมเปญการตลาดเนื้อหาทั้งหมดและกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย หากคุณใช้ HubSpot อยู่แล้วหรือกำลังมองหาการลงทุนในระบบใหม่ คุณจะยินดีที่ทราบว่าฟีเจอร์ปฏิทินโซเชียลมีเดียและเนื้อหาพร้อมใช้งานแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot:
- สร้างแคมเปญและเผยแพร่เนื้อหาไปยังโซเชียลมีเดียจากแพลตฟอร์มเดียว
- เชื่อมโยงการโต้ตอบกลับไปยัง HubSpot CRM ของคุณ
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
- ใช้การวิเคราะห์และการผสานรวมกับระบบ CRM ของ HubSpot เพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ HubSpot:
- แพลตฟอร์มของ HubSpot อาจรู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะหากคุณสมัครใช้บริการในด้านอื่น ๆ เช่น การขายและ CRM ด้วย
- ฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดียมีให้บริการเฉพาะในแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น
ราคาของ HubSpot:
- ฟรี: ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $890/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot:
- G2: 4. 4/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,500+ รีวิว)
ลองดูเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเหล่านี้!
7. Evernote
Evernoteเป็นแอปจดบันทึกหลักที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บันทึกไอเดีย จัดการโครงการ และรายการสิ่งที่ต้องทำ ภายใน Evernote คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาแบบเบาๆ ของคุณเอง จากนั้นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยฟีเจอร์ Teams แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือปฏิทินโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ แต่หากทีมของคุณใช้ Evernote อยู่แล้ว การรู้ว่าคุณสามารถใช้มันสำหรับการจัดการเนื้อหาได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่สะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote:
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมด้วยบันทึกที่แชร์ร่วมกัน
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ Evernoteเพื่อเริ่มต้นแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณเอง
- สร้างคลังแม่แบบ คู่มือ และเครื่องมือปฏิทินโซเชียลมีเดียที่พร้อมใช้งานสำหรับทีมโซเชียลมีเดียของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์เช่น checkboxes เพื่อดูว่าคุณอยู่ที่ไหนในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Evernote:
- ด้วยการเน้นที่การจดบันทึกและประสิทธิภาพการทำงาน Evernote ขาดฟังก์ชันการทำงานที่มักเกี่ยวข้องกับเครื่องมือปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแชร์และการแก้ไขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้
ราคาของ Evernote:
- ฟรี: ฟรี
- Evernote Teams: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา!
8. Sendible
Sendible เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผน, ติดตาม, และรายงานผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์. เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อเอเจนซีที่บริหารจัดการลูกค้าหลายราย แต่คุณก็สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาภายในองค์กรของคุณได้เช่นกัน. วางแผนเนื้อหาจำนวนมาก, ปรับแต่งกราฟิกก่อนโพสต์, และทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยระบบขออนุมัติ.
คุณสมบัติเด่นของ Sendible:
- ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ในตัว
- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สร้างเนื้อหาให้มีส่วนร่วมในปฏิทินของคุณ
- ใช้คิวเพื่อให้ฟีดโซเชียลมีเดียของคุณเต็มไปด้วยเนื้อหา
- ดูภาพรวมของเนื้อหาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินรายเดือน
ข้อจำกัดของ Sendible:
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การวิเคราะห์และการรายงานมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การใช้แอปพลิเคชันบนมือถืออาจมีความท้าทายในบางครั้ง
ราคาของ Sendible:
- ผู้สร้าง: $29 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- การยึดเกาะ: $89 ต่อเดือน สำหรับ 4 ผู้ใช้
- ขนาด: $199 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 7 คน
คะแนนและรีวิวของ Sendible:
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. StoryChief
StoryChief เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาและ SEOที่ขับเคลื่อนด้วย AIออกแบบมาเพื่อช่วยทีมเนื้อหาวางแผน สร้าง และจัดตารางเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มบล็อกต่างๆ เครื่องมือปฏิทินเนื้อหาของ StoryChief ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบด้วยหมวดหมู่ที่มีรหัสสี การจัดการแคมเปญบรรณาธิการ และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มและเครื่องมือยอดนิยม
คุณสมบัติเด่นของ StoryChief:
- ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเอกสารสรุปเนื้อหาและกระบวนการอนุมัติ
- ดูปฏิทินเนื้อหาของคุณและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยมุมมองเดือนที่ใช้งานง่าย
- เผยแพร่เนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญเนื้อหาล่าสุด
ข้อจำกัดของ StoryChief:
- เมื่อทำงานกับทีมขนาดใหญ่ บรรณาธิการบางคนอาจพลาดโอกาสในการทิ้งคำแนะนำไว้ในเนื้อหา
- ผู้ใช้บางรายต้องการที่จะสามารถกำหนดสถานะเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของตนได้ดีขึ้น
ราคาของ StoryChief:
- บุคคล: เริ่มต้นที่ 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีมการตลาด: เริ่มต้นที่ $220 ต่อเดือน สำหรับ 4 ผู้ใช้
- ทีมผู้จัดพิมพ์: เริ่มต้นที่ $900 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- หน่วยงาน: เริ่มต้นที่ $440 ต่อเดือน สำหรับ 3 พื้นที่ทำงาน (4 ผู้ใช้ต่อพื้นที่ทำงาน)
คะแนนและรีวิวของ StoryChief:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
โบนัส:แอปสร้างเนื้อหา!
10. คอนเทนต์สตูดิโอ
ContentStudio เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่และทีมการตลาดวางแผน จัดการ และเติบโต ฟีเจอร์ปฏิทินเนื้อหาที่แข็งแกร่งได้รับการเสริมด้วยผู้ช่วยเขียนAI และกล่องข้อความโซเชียล เพื่อให้ทีมประหยัดเวลาและปรับปรุงวิธีการทำงานของพวกเขา วางแผนและเผยแพร่เนื้อหาประเภทต่างๆ ไปยังโปรไฟล์โซเชียลของคุณ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ควรโพสต์ และจัดการคิวการเผยแพร่เพื่อให้ปฏิทินของคุณไม่ว่างเปล่า
คุณสมบัติเด่นของ ContentStudio:
- สร้างแผนเนื้อหาของคุณในปฏิทินเนื้อหาแบบโต้ตอบและแชร์ได้
- สร้างเส้นทางการไหลของเนื้อหาและคิวตามหัวข้อที่กำหนดเอง
- อนุมัติเนื้อหาแบบเร่งด่วนเพื่อเร่งกระบวนการสำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดีย
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้ปฏิทินเนื้อหาของคุณเต็มไปด้วยโพสต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ ContentStudio:
- ฟังก์ชันการทำงานบนแอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อจำกัดมากกว่าการใช้งานบนเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการวิเคราะห์
ราคาของ ContentStudio:
- เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ข้อดี: $49 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 2 คน
- หน่วยงาน: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
คะแนนและรีวิวของ ContentStudio:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ใครได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือปฏิทินเนื้อหา?
ทีมการตลาด: ปฏิทินเนื้อหาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของพวกเขาถูกเผยแพร่ตรงเวลาและสม่ำเสมอ เอกสารนี้ระบุถึงระยะเวลา, หัวข้อ, คำค้นหา และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ธุรกิจ: ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเนื้อหาของตนได้ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ เอกสารนี้ช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้า และทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตที่จำเป็นสำหรับโครงการ
เริ่มต้นวางแผนเนื้อหาด้วยซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหา
การมีซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่เหมาะสมสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณ เพิ่มความเร็วในการทำงาน และทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการปฏิทินบรรณาธิการสำหรับอาณาจักรการพิมพ์ของคุณหรือปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์ของคุณ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้การเผยแพร่เป็นเรื่องง่ายขึ้น 🙌
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้ แต่ยังช่วยในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย ลองใช้ ClickUp ติดต่อทีมงานของเราหรือสมัครวันนี้เพื่อสำรวจวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีกว่าและเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น